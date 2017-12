EL ERRORISTA (25/12/2017) - ESPECIAL VILLANCICOS

Voz 1 00:00 la leyenda de Xosé Castro tampoco deja de crecer en Navidad Él es el autor del ochenta por ciento de los Whatsapp que recibirá a lo largo de estas fiestas él inventó las pesadillas él fija el precio del bogavante y fue él quien sugirió a tu cuñado que sacar el tema de Cataluña en la sobremesa de anoche tenga no la Navidad es la fiesta favorita de secas pero una época que como queda demostrado año tras año en cada cena de empresa es especialmente prolífica en errores sólo como producto de una grave equivocación podría entenderse ese Papá Noel desnutrido que trepa en algunos balcones o el mundo de los villancicos en general o las ojalá harinas que eso tampoco hay quién lo otra Xosé es como el turrón del duro están todas las casas a nadie le gusta mucho pero al final te acabas comiendo igualmente o como las luces del árbol de Navidad que sólo funcionan si las chufas en Rollán sólo con mirar las voy a hacer la misma pregunta que le hizo Baltasar a Papá Noel cuando quiso colarse en una reunión de los Reyes Magos

Voz 2 00:59 hito que ha venido bueno yo vengo algo muy noble que es How reivindicar el terrorismo

Voz 3 01:08 o los pasos perdidos del las llaves y un panorama más perdido la rubio natural

Voz 4 01:18 ha sido todo por error gramatical

Voz 1871 01:23 y no sólo gramaticales buscamos sobre todo terrorismo mira casi más que gramaticales damos ritmos de vida pero ritmos vitales vitales os a estas cosas y más en estas fechas navideñas así que seguir enviándonos habéis enviado magníficas contribuciones pero seguir enviándonos al whatsapp al seis nueve nueve treinta once XXII especialmente si son audios que les gusta mucho escucharos pero contarnos vuestros error ismos de época navideña por el que pasan

Voz 2 01:47 el once por lo que sea no vamos a pedir que no llamar en directo porque la gente está todavía tiene todavía muy reciente la cena de Nochebuena preparando la comida de hoy ahora estarán haciéndola poniendo la mesa no no están para llamar Audi vemos recuperando las obras no sé si también en plantando sobre esto es lo que haces todos ponemos de primero o lo ponemos de segundo lo da igual estuvo pueblo todo junto y estas fechas dan para

Voz 5 02:09 a muchos terrorismo sino que Zidane vamos

Voz 1871 02:11 sí pero vamos un montón de entre los que nos han enviado esta semana pasada los que surgen normalmente tengo aquí pero para parar un camión de hecho a mí me gustaría hablar sobre todo de los villancicos porque es curioso yo me di cuenta una vez que tuve que empezar a traducir la villancicos españoles a unos guiris que también trabajó es muy claro si no no no es que era unos guiris que están de visita de repente que dice el villancico y fue ahí cuando me di cuenta de os tras es verdad la detrás de los villancicos españoles son todos es un error

Voz 2 02:38 el el villancico vale todo son un territorio libre total

Voz 1871 02:41 además da igual incluso se puede hablar de cosas que no tengan que ver ni con la Navidad en y con la Virgen y con Jesús único

Voz 2 02:46 nada con la realidad una placa Petri para que crezca hacia el abismo

Voz 1871 02:50 más hay que recordar claro yo lo comparas con la tradición inglesa y alemana de los comparar no voy a decir que sean mejores o peores no pero digamos que son distintos pero si te pones a pensar en los instrumentos que utilizamos aquí con los villancicos la botella de anís hacía la bomba que es un instrumento el diablo que por eso no perduró en el tiempo acaso alguien conoce una banda de rock con bomba no pudo lo que sea no

Voz 2 03:10 la teoría la evolución aplicada a los instrumentos musicales acabado

Voz 1871 03:13 si tiene alguna relación luego las conchas en Galicia utiliza mucho las casa de Vieira

Voz 2 03:17 si la escuchar escuchar efectivamente la sí

Voz 1871 03:20 estás sí sí sabes que es una cosa como que no o quién usa la pandereta pues nada hay algún coro y en la tuna no en fin pero bueno de hecho tenemos que tenemos en algunos villancicos magníficos como los ingleses unos de tendremos algún villancico inglés pero

Voz 5 03:34 el la cultura anglosajona está repleta también de de villancicos y además como muchas veces no nos enteramos veteranos da un poco

Voz 1871 03:41 sí sí pero hay algunos buenísimos el de el de por ejemplo el de Silent Night es curioso porque luego me puse a buscar para esta sección terrorismos la gente me enviaba cosas encontrar algunos que me gustaban y me di cuenta lamentablemente que eran traducciones del inglés Silent night por ejemplo que es magnífico se tradujo en español como Noche de paz no noche de la noche IS es muy bonito

Voz 2 04:01 bueno muchos padres primerizos

Voz 1871 04:04 Saiz con efectivamente de hecho hay otra muy bueno buenísimo que me encanta que es NATS Goes On ganó Open eh que cantaban Nat King Cole es magnífica

Voz 6 04:15 serás y ya has been

Voz 2 04:26 pero pero nunca o que la sección mala

Voz 6 04:33 no

Voz 2 04:35 si dejamos a vale digo pues no reincidir en déjalo ahí déjalo ahí pero bueno que es más suena villancico de de escuchar a la de la chimenea es quien tapado bueno de hecho la canción dice las castañas están gastándose William jengibre si un poco de al almuerzo a besarse bajo el efectivamente no ahora se van pero qué dices cinco traduce no lo bueno que te con aquellos

Voz 1871 05:01 castañas están basándose en la hoguera ya Prost en la nariz Jack Frost es un personaje de la del folclore he visto la película inglés efectivamente también es una peli Michael Keaton tiene un pasado efectivamente pero es un personaje el folclore anglosajón nórdico que hace que nieve que se te enfría la nariz y los dos de los tres entonces dicen Jack Frost el te la raíz villancicos navideños cantados por un coro gente vestida como si fueran esquimal

Voz 2 05:26 aquí donde estaba me parece no no no esto es malo

Voz 1871 05:28 en este programa es como si a ser un vías de cómo si hacer un villancico activamente pero luego nos vamos a territorios patrios claro igual no los ha salido tanta Messi de hecho estaba pensando te voy a proponer Pablo no sé qué te parece si cogemos unos villancicos los analizamos tuyo que somos personas de bien correcto analizamos observamos y luego hacemos una sinopsis como si fuese una película como si tuviésemos que contarles a unos guiris de qué va el villancico como existe tú el día que viene pero en España pero sin traducir pero sin traducir venga con cualquier es que empecemos pues yo creo que vamos a empezar con gran hit de todas las navidades que además es lo que siempre son los mismos ya podían renovarlos a hacer alguno moderno pero bueno si algo funciona para que cambiara ahí estamos bueno pues eso es justo la filosofía que inspira tu sección de hecho ya había sido sustituido por un bote ya funciona igual efectivamente bueno empezamos con el gran hit canta ríe ve que hoy es Nochebuena que interpreta a un coro de niñas y una orquesta y es una versión de mil novecientos cincuenta y ocho y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes esos error vistas no se percataron porque es otra cosa típica de los villancicos españoles no sabemos algunas estrofas pero poca gente he comprobado Se lo sabe enteros y además los cantas muchas veces con el piloto automático

Voz 2 06:39 es una nana

Voz 1871 06:42 bueno yo te limita a mover los labios otra estrategia pero bueno vamos a escuchar íbamos a ir analizando un poco la letra de esta magnífica canción canta bien

Voz 7 06:51 no en plena tan bomba correcto

Voz 1871 07:05 la palabra momento osea dice lanzamos bombas dale dale como mortero no si en el mortero está el mortero Inés Miret que es el el galo con el que machaca ajá como es Badajoz de la campaña efectivamente como en Badajoz dice dale a tu suegra se supone como admire dale a tu suegra en mitad la nuez un grupo de niños cantando de Let tu suegra en mi cara Nuet esto qué clase de villancicos hombre pues es un Cristo aquí es un fatal

Voz 5 07:32 consejo para para la cena de ayer y para la comida de hoy desde luego esto no lo recomendamos bueno no afortunadamente la el Miret tampoco ha sobrevivido que es como una gran bomba como instrumento musical ya se utiliza bien por sí pero aunque entiendo que como tú decías antes que adaptamos muchos elementos de la de nuestra cotidianidad a la música Miret también se usaría no como

Voz 1871 07:50 bueno de hecho a mí siempre que alguien me dice la palabra resaca recuerdo a un cuñado mío tocando en el Miret de metal Clint Clean que se te mete el club inglés

Voz 2 07:59 en la red como estos cuencos budistas pero pero pero efectivamente bueno de la mires a tu suegra no no no

Voz 1871 08:07 en este caso no pero vamos a ver que sigue haciendo este coro de niñas angelicales en estas navidades

Voz 7 08:19 hola guardias

Voz 2 08:37 para para abordar estos días pescan una borrachera está diciendo que en Navidad los guardias Guardiola

Voz 1 08:43 chupando Se refiere digamos a La noche de anoche no

Voz 1871 08:45 sí posiblemente buena está diciendo que lo apoya

Voz 8 08:48 qué municipal se está poniendo hasta las botas de hasta las trancas de alcohol dice por eso no tengo miedo de que nadie me detengo sea está animando al a delinquir es a delinquir

Voz 1871 08:58 claro porque aprovechando la borrachera

Voz 2 09:01 de los veinte es la autoridad

Voz 1871 09:03 ya actual sería la Policía municipal está borracha así que vamos a aprovecha para robar tiendas sálvese quien pueda sabes de quién pueda esto es el caos mal vamos a ir con con otra parte porque eso es más adelante de este villancico porque

Voz 7 09:17 ir al paro

Voz 1871 09:31 la cosa va evolucionando las noches esta puesta

Voz 2 09:33 sí sí es una película hay que noche

Voz 1871 09:36 es decir que os igual dice han traido al chico de la portera en camilla porque le fue a pedir el aguinaldo al tendero de la esquina y el aguinaldo dices tú pero que ha pasado le metió un viaje que acabaron Camillo haya vamos de borrachera le han metido un petardazo a la suegra la nuez íbamos a ver

Voz 2 09:53 en lugar de aguinaldo le ha dado un gol algo

Voz 1871 09:56 sí ha golpeado digamos al chaval al chaval acaba en camilla vamos a ver qué le ha hecho

Voz 2 10:01 complicado Archer vamos a ver qué ha hecho el tendero

Voz 7 10:05 el ya

Voz 1871 10:18 para para es decir el pobre chaval se ha ido a pedir el aguinaldo como todos los niños igual que el Halloween lo niños Sicko el truco le va a pedir el aguinaldo decide tira un pedazo de turrón osea y magnate a la cabeza y lo deja hospitalizada

Voz 2 10:31 no se me has dicho quieres aguinaldo

Voz 1871 10:34 toma toma turrón del duro toma turrón del duro y le mete un viaje a la del año pasado el turrón porque de resultas de este golpe el niño acabado en la cama y efectivamente bueno una torta imperial de estas durísimas de la tiran plan Friis Brisville claro te deja

Voz 2 10:46 la coge con las o a la camilla

Voz 1871 10:49 el día para rematar por favor oyentes escuchar porque seguramente no habéis prestado atención a esta última estrofa de este villancico atención

Voz 7 11:08 ya

Voz 2 11:11 bueno Cannavaro

Voz 1871 11:12 o sea ya para rematar la noche las niñas este cordón niñas venga activas dice dale dale la sartén dale al tendero un tiro en la

Voz 2 11:20 es como la policía esta de borrachera de tomarse la justicia por su mano

Voz 1871 11:24 ellas están borrachos también si el de la camilla que era amigo que es el el chico de la portera si esta muy mal para vengarse le meten un tiro al tenderos son niñas que iban armadas el día de noche

Voz 2 11:36 pues no es correcto esto sería como un día de furia pero si hubiera sido rodada de noche y en algún barrio de Madrid probablemente

Voz 1871 11:44 yo lo veo más Mad Max es más no

Voz 1 11:47 sin velado por una peli española tuvieron que poner sinopsis como decía al principio cuál sería

Voz 1871 11:51 era la sinopsis sería un grupo de niñas se compran un pandero un tambor un violín cacharros para que nadie pueda dormir y le atizan común al Miret posiblemente metálico en el cuello a su suegra Se cogen una kurda de aúpa aprovechando que la policía está de vacaciones tras noche en cantan bailan se atizan en la cabeza el niño de la portera acaba ingresado porque el tendero le partió la cara con un turrón así que las niñas del coro entran en la tienda sartén en mano y le meten un tiro en la cabeza el tendero

Voz 2 12:19 en sus mejores fines ahora también yo que no es para todos los públicos la vamos con otro tiene más villancico Xicoy sí si tengo aquí otro maravillosa que es un clásico también

Voz 1871 12:30 en otra joya celtibérica que es Los peces

Voz 2 12:32 en el hombre

Voz 4 12:41 para para para ahí para ir

Voz 2 12:43 la bici pero aquí no ha pasado nada eso se la está peinando muy bien porque ha elegido ese lugar de la casa

Voz 1871 12:49 ahí está vamos tú dices tú lo impidió

Voz 2 12:51 está bien pero por qué entre Cortina y cortinas de quién se oculta la Virgen pues vaya usted a saber desde luego para peinarse cuando salgas despeinado con toda probabilidad no claro porque era más bajo la cortina hoy con la electricidad estática además bueno no fíjate qué complicaciones un cortinas de te pega con esto lo contaba la vida

Voz 1871 13:08 pero bueno vamos a seguir con el astrofísico más famosa de este didáctica

Voz 4 13:20 igual es que era mi para para

Voz 2 13:35 bueno vamos a ver esto precisamente en Gran Vía nuestro querido y hay un par de preguntas que yo creo que son habituales para cualquier aficionado a la biología que es duermen los peces uno dos beben agua efectivamente no digo agua porque ese son como la protagonista del circo anterior vaya a usted

Voz 1871 13:50 pero no no ven para hacer pero si te implicas en el villancico como bien dice Manuel Rivas un terrorista dice Pepe en los peces pero no dice que beben no cuando tú le preguntas a la gente beben agua no no dice que no

Voz 2 14:01 son españoles hubieran sidra el gaitero está clara

Voz 1871 14:03 claramente Manuel Rivas además los manda Un dato publicado a su vez por Jorge Pinto que dice Los peces en el río absorben el agua con su piel para hidratarse por un proceso llamado os mor regulación no la beben ni la vuelven a beber

Voz 2 14:16 es decir que no sabemos lo que beben pero sí han visto Dios nacer dentro del agua

Voz 1871 14:21 quizás estamos ante algo que

Voz 2 14:24 pasa debajo del agua o no porque los peces no pueden ver lo que no se dedica un capítulo de Bob Esponja el nacimiento del niño Jesús provoca como comes os hemos rebosante no

Voz 1871 14:33 hemos regulación en los pese si si los peces aguas saladas y que beben por la boca pero nunca lo harían en un río por obvias razones tengo la sinopsis de pues venga dale a la sino con la la sinopsis sería una Virgen que a pesar de haber nacido en el Medio Oriente es extraña mente rubia tiene un peine de plata aunque es pobre decir decide peinarse oculta entre cortinas a saber para esconderse de Ken mientras tanto unos peces radioactivos abre van como locos agua o sabe Dios qué sustancia que les permite ver a Dios nacido quizás un parto subacuático Los peces no paran de beber así que la Virgen lava la ropa y la cuelga en el Romero que hace las veces de suavizando insisto como villas icono pero como

Voz 2 15:08 capítulo de Bob Esponja a mí me tiene me tiene ganado funciona bueno se parece que el mundo de los villancicos es de verdad como decíamos al principio una fuente inagotable

Voz 10 15:20 pero vamos ya no sé si de Peres y luego de delirios de de todo tipo es el terrorismo total quiere es que hoy día veinticinco

Voz 1 15:27 no dejemos esto aquí te vayas a comer a tu casa si cometas aquí todos los errores que acostumbras a cometer en público y vuelvas el día uno después de los es que yo también cometer probablemente me vas a hacer madrugar el día uno

Voz 1871 15:43 si tu madrugar siempre es verdad eso también va a venir sin acostarse

Voz 10 15:47 qué quiere decir es que que quiero decirte eso se que me encantaría