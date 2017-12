ENTREVISTAS CUENTO DE NAVIDAD (25/12/2017) - HOY POR HOY

Voz 1 00:00 acabamos de escuchar juntos el cuento de Navidad de la Cadena Ser que este año es quizás más nuestro que nunca por primera vez la Cadena Ser se aleja de esa tradición habitual anglosajona para acercarnos más a nuestras propias tradiciones tanto por si les ha gustado el cuento y quieren felicitarles como si por el contrario desean exigir responsabilidades y me gustaría presentarles a los verdaderos responsables de esta gran familia convertida en Cuento de Navidad de la Cadena SER

Voz 2 00:25 no

Voz 1 00:29 al frente de todo esto la directora de la Gran Familia una de las personas que conozco que más sabe de ficción radiofónica en este país se llaman Mona León Siminiani y es la voz y la cabeza que habitualmente está detrás de esa joyita de radio que es Negra y Criminal Mona muy buenos días buenos días muchas gracias de Bilbao no podía ser de otra manera porque ha tenido que cargar un importante peso los hombros sobre los que ha recaído la responsabilidad de adaptar el texto original se llama José Antonio Pérez Ledo pero todos los que luchamos hoy por hoy le conocemos simplemente como Pérez a secas José Antonio Pérez muy buenos días muy buenos días bueno para empezar a debo deciros que yo me cuento entre los que desean daros la enhorabuena por el trabajo que me consta que ha sido mucho el resultado que acabamos de escuchar creo que es un homenaje dignísimo y que además es bastante merecido a uno de los mayores clásicos del cine de este país y quizá la primera pregunta es la más obvia de todas qué habéis elegido la Gran Familia para convertirse en el gran Cuento de Navidad de la Cadena SER de este año

Voz 3 01:26 bueno pues en principio pensamos en la Gran Familia porque para nosotros es la gran tradición la gran película tradicional de Navidad española de hecho yo creo que es prácticamente una de las únicas sino

Voz 1 01:41 de las mucho

Voz 3 01:41 poquísimas no creo además que es un momento muy bueno para para para retomar la Gran familia para retomar algo de los años sesenta y creo además que pilla a varias generaciones que están vivas y que y que evoca muy bien la nostalgia en su momento fue un retrato sociológico muy acertado al a como eran esos tiempos ir nosotros lo que queríamos era adaptarlo a cómo sería esa gran familia a día de hoy que la familia numerosa ya no está nada de moda Claro Si bueno

Voz 4 02:15 que han cambiado el nueve de Familia hablaremos un poco de de ese ejercicio de adaptación de un texto que no olvidemos es del año mil novecientos sesenta y dos nada menos por lo tanto cincuenta y cinco años después algunas cositas sí que han cambiado la obra es como dice Josep Maria Pou que es narrador en el cuento y que es una figura además que se ha introducido para esta adaptación es una historia corriente una historia sin argumentos exóticos pero que acaba convirtiéndose en algo muy especial que cree espere que convierte la Gran Familia en un texto tan tan mágico y tan universal no a pesar de ese tiempo que dijimos que ha pasado

Voz 5 02:46 sí universal Easyjet terno probablemente es una película es una historia que funcionaba perfectamente en ese sentido funcionando ahora que sin duda funcionará en el futuro yo creo que es por que en el fondo la gran familia más allá de las Perifé de las peripecias que cuenta el niño que se pierde hoy las vacaciones au o el que no pueden pagar los los los trajes de de de la obra de teatro en el fondo de lo que hablas de la familia de la familia como grupo de cohesión social y esa sensación de que cuando todo falla queda la fama

Voz 1 03:15 Elia no claro uno de los retos para adaptar este guión me imagino José Antonio con todo lo que eso significa pues era reflejar el cambio de la familia como institución pero a la vez no perder no perder la universalidad del texto original en creo que es mona que ente Giamatti para proponer T

Voz 4 03:33 hacer la adaptación es mixto

Voz 5 03:36 cosa que es que cuando te llama por teléfono te puede tener perfectamente hora y media el teléfono entonces ya tela contó o no no fue la fue peor fue una conversación además a mí me pilló en Fuencarral me pilló en mitad de la calle me pare la gente incluso la gente de las tiendas me blanquear a ese chico hablando por teléfono hay media la habrá pasado algo si le gusta provocar pero es que no te note

Voz 1 03:57 no viste de Donald M de nombro tal susto

Voz 6 03:59 no puedan acceder a otro nueve paseando en una acera otra con mucha Lao sí

Voz 5 04:04 sí me llamó y me dijo mira hemos pensaba hacer esto hemos pensado llevar la gran familia hoy yo yo me asusté no si te acuerdas Mona yo te dije Estás pero si se corta mona pero si te pierdo bueno me convenció ahora hay media de de de tortura psicológica vamos a llamarla como lo que es pues al final me convenció y allí fuimos y bueno yo creo que fue una idea maravillosa

Voz 1 04:29 sí es una muy buena idea visto el resultado pero yo también habría reaccionado más o menos parecido dijo en San José Antonio también habría cambiado varias veces de hacer durante eso es un reto sintiendo desde la llamada la mirada de Pedro Masó aquí Kimi el aliento en la nuca todavía lo siento

Voz 3 04:45 Pedro sea donde quiera que estés de verdad con con todo el respeto con toda la humildad

Voz 1 04:51 estoy saturada la admiración después de ver lo que lo que habéis yo estoy segura de que estará muy contento habéis conseguido hacer creíble una gran familia en el momento actual una familia que ya no tiene quince hijos obviamente estamos en el año dos mil diecisiete nueve ahora tiene nueve quemar poco de matrimonios anteriores con lo cual pues ya estamos planteando un modelo de familia muy diferente y luego hay una clara intención de adaptar también los roles obviamente son quizá los personajes femeninos los que han necesitado más cambios los canes da un reto

Voz 4 05:18 qué es más evidente

Voz 5 05:20 sin duda el el el el personaje que más ha cambiado con respecto al original yo creo que es no estar de acuerdo es la madre la madre era casi un sujeto pasivo en la en la simplemente se limitaba

Voz 7 05:31 va a decir monosílabos no da respiro

Voz 5 05:33 a a a su marido diciendo a su marido si eso es quería muchos ya estaban seguros

Voz 3 05:39 sé que los niños estaban muy sano hacen todo el rato

Voz 5 05:42 eso no eso no tenía ningún sentido en la España de hoy y eso lo hemos cambiado

Voz 1 05:45 sí sí sí efectivamente habéis cambiado en este caso le habéis dado el personaje de la madre que interpreta Adriana Ozores por ejemplo un trabajo nada menos pero eso sí se lo quitas en el minuto siete Carlos

Voz 8 05:58 me han despedido la obra no tengo nada que me antes pedido espera espera que me aparto

Voz 5 06:03 Pérez que esto disgustos pues mira te él el disgusto se debe a que en la obra original y la mujer no trabajaba claro nosotros necesitábamos por cuestiones narrativas que no trabajase tenerla eso es Nos parece una idea muy bonita que le que la despidieron

Voz 3 06:19 además se sea una realidad sociológica que quiero que me parece también bastante importante tener como esta mirada

Voz 4 06:26 de esto es algo que tú conoces los pájaros un tiro porque tenéis al personaje libre para realizar todas las acciones que has en la en la obra original y además estáis incluyendo a ella es víctima de un ERE osea que está imprimiendo una

Voz 1 06:37 era muy actual

Voz 4 06:39 ahí escuchábamos en este audio a Imanol Arias y Adriana Ozores con los que hablaremos en apenas un momento y la verdad es que es impresionante escuchar lo bien que están que están los actores en la obra yo me preguntaba si habían visto la peli o vosotros le dijiste es que mejor no lo hicieran para no acabar cayendo en el en el homenaje

Voz 3 06:55 hombre es que esta peli que no la haya visto eso era todo ello

Voz 9 06:57 no que que ellos además están muy mucho

Voz 3 07:00 más cercanos a esta peli la sabían de hecho y Manuel estuvo imitando a a José López Vázquez y es una peli que es muy importante sobre todo para para para ciertas generaciones no y la de ellos ellos además empezaron a hacer cine en esta época a entonces este estos eran sus compañeros verdaderamente no

Voz 5 07:21 Pedro Pablo te iba a decir que fíjate tú me has dicho sí notaba la la mirada de de Masó sobre mí yo lo que no tardará mucho peor es la mirada de España son moneda

Voz 3 07:30 claro claro es que esto es un reto muy alto y de repente decirle a la gente tarda te vamos a a dar otra visión de esta historia desde al día de hoy sin querer faltar al respeto sin querer falta la estructura pero proponiendo digamos como una una renovación de lo que son los personajes de lo que son sus relaciones hombre estamos un poco yo no sé tú José yo estoy

Voz 6 07:53 no yo estoy ahora mismo debajo de la mesa exactamente cuál va a ser la la recién todavía no había recibido ninguna llamada no ninguna llamada diga yo no aporta nada bueno también es verdad que te apagó porque la radio ya tú sabes debajo de la mesa y muy poca cobertura de eso también influye bueno en realidad también hay que pensar que la gran familia ha sido un poco el elenco de Ray

Voz 4 08:13 el teatro creo que han participado cuarenta y tres actores bueno que había enfrentado a una prole como

Voz 1 08:18 esa está asimismo una gran familia esa ha sido yo no y enciman con niños añade es un par de animales si es la peor pesadilla de Hitchcock se efectivamente encima de radio bueno sabemos porque hemos tenido la oportunidad de hablar con con algunos de los actores y lo seguiremos haciendo durante este programa que tu apellido Mona León no es una casualidad dice que tiene una autoridad tremenda Mannheim mano dura a lo mejor es necesario aplicar cierta emisora emisoras y media

Voz 4 08:45 pero activamente que también lo tiene todo los actores ha sido igual las tenido que llamarles también hora y media para les

Voz 1 08:51 ha sido más decía ella es así si tú es que sí

Voz 5 08:54 cuenta que eso sólo lo aguanta un guionista un actor cuelgan

Voz 1 08:58 quizá uno de los actores que tenía el reto más grande al menos a priori hay que pensar que José Sacristán quiere decir que que que retos le quedan a José Sacristán pero el de hacer de José Isbert no sé si era fácil es muy curioso porque puede que estén en las antípodas las voces de José Sacristán y las de Pepe Isbert están eh pues eso no tienen absolutamente nada que ver qué tipo de abuelo buscáis vosotros cuando pensasteis en Sacristán

Voz 3 09:27 nosotros lo que buscamos precisamente era que no recordar a Pepe Isbert sea porque porque eso sí que podía llegar a ser casi suicida

Voz 1 09:35 que a lo mejor como paródico

Voz 3 09:37 sí y eso nos queríamos alejar completamente eso entonces para nosotros era muy importante hacer un abuelo que tuviera una entidad propia y que fuera una persona tan querida como era Pepe Isbert en su momento yo en este sentido siempre digo pasamos de Pepe Pepe ID icono a iconos entonces la cosa era crear un nuevo abuelo porque los abonos han cambiado mucho también duda a partir de la crisis especialmente no les abonen sus usted

Voz 1 10:01 toda la familia completamente entonces son los que

Voz 3 10:04 ya me encargo de los niños también los padres obviamente pero tienen una labor muy importante y nosotros queríamos que todo eso estuviera ahí queríamos y no que te olvidara de Pepe Isbert porque pero es de no pudo remedar a Pepe Isbert y entonces qué hago lo que hacemos es generar un abuelo que tenga esa potencia que tenga esa personalidad bueno y luego que tenga estas líneas Jose a mi abuelo me parece un personaje maravilloso

Voz 5 10:32 te enamoras de El abuelo prácticamente fue reinventado desde desde desde la base no

Voz 1 10:37 ya sabemos incluso que la enseñó a Fidel Castro a dar discursos que por ejemplo el personaje que más que más ha evolucionado del personaje que que más cambia incluye guiños guión que son absolutamente actuales y que por supuesto serían completamente inconcebible en la versión original de la película como este qué es hoy una frase extraída de un vídeo por si no lo sabéis que se hizo viral en el año dos mil doce aproximadamente uno hace unos cinco años que es este

Voz 10 11:07 no

Voz 11 11:09 yo mes Rey escribiendo pero me reí

Voz 1 11:12 es que me es muy gracias además cuando la escucha cada vez que lo está tales como cada vez que lo escucho

Voz 4 11:19 en ese mismo en ese mismo guiño bueno esto eso lo dice José Sacristán a sus nietos que le están cerrando de lo lindo pues esta frase

Voz 6 11:25 el extraídas de un vídeo en el que un policía infiltrado a otro policía que le estaba apalearon durante una manifestación de okupas creo recordar no pero también

Voz 1 11:35 título anticipadas José Antonio lo visteis un pasado filo comunista que esto sí que es imposible en el año mil novecientos sesenta y dos convirtiéndole incluso en el autor intelectual probablemente de esta frase mítica

Voz 11 11:48 sí

Voz 1 11:52 que también se dice en el radio teatro en el cuento de donde surgió donde sale esto José Antonio

Voz 5 11:57 no me digas no noten no tengo respuestas no pues a ver la idea era cambiar mucho al abuelo y a mi se me ocurrió dado que el abuelo el personaje que interpreta Pepe Isbert pues más o menos podemos imaginarnos que es un hombre de campo o que llegó a Madrid probablemente hoy quizás sea de Madrid pero bueno un hombre con un horizonte muy limitado a mi se me ocurrió jugar precisamente a lo contrario un hombre con enormes horizontes un marino que ha estado por todo el mundo ya conocido a las grandes figuras del siglo XX sabemos eso cuenta puesto por supuesto posiblemente ya lo dice Pou que conviene escucharle con escepticismo los pero

Voz 9 12:32 vuelo desde luego muy vivido pero que como el

Voz 1 12:35 como en el caso del abuelo de Pepe Isbert pues que también se convierte un poco en el centro en torno al que gira toda toda la familia y luego decías tú qué había pasado de Pepe a Pepe y de icono icono pues hay otros Pepe es que se han tomado el relevo digamos que es Pepe Viyuela toma el relevo de otro de otro Pepe que es José Luis López Vázquez que es impresionante el el el papel que hace es un poco más pícaro buscaba es un padrino que tuviera digamos que fueron poquito más listo y quizá un poco más hábil en la relación sentimental a un poco más

Voz 3 13:05 ya ya que de lo que estaba apuntado en la película como un poquito también aquí va a haber una cosa como de profundizar en personajes y en el caso del padrino por ejemplo se notan mucho de mi personaje favorito si esta increíbles

Voz 1 13:20 la enorme mira quiero que escucháis cómo son cómo suena la primera escena en la que conocemos al padrino en la película original

Voz 10 13:26 me de aprender las costumbres de la casa primero se sacan lo que ayer cuando ya no queda ninguno de ayer se sacan los de hoy así los que sobran de hoy quedan para mañana sino podrían quedar para mañana los de ayer y entonces debían de anteayer

Voz 1 13:36 mira este dedo dura exactamente diez segundos podemos escuchar otros diez segundos exactos extraídos de la adaptación tienes que aprender las costumbres de la casa tú dejas los que ayer cuando se acaben sacarlos de ahí así sobran los de hoy cada mañana es que si nos podrían quedar para amañados de ayer y entonces serían de anteayer

Voz 4 13:55 es curioso porque muchos de los giros de guión se mantiene perfectamente vigente

Voz 5 13:58 este hombre es que cuando tienes un diálogo como el que escribieron salvia más hoy Vic es que sería aún sería cambiarlo esa ese ese momento es es perfecto

Voz 1 14:09 claro y además tienes a un actor como Pepe Viyuela que yo que he visto el making off invitó a todos los oyentes que puedan a acercarse a verlo es que incluso físicamente la la gestualidad la manera de moverse recuerda mucho a José Luis López cuando le imitaba la hacía igual igual y la habéis pedido que no lo hagan este caso no hay un guiño sólo un guiño

Voz 3 14:29 en el que dice una frase igual que que José López Vázquez y lo hicimos así como apuesta como de una es como

Voz 6 14:37 el reloj de Ben Hur ya vale a ver

Voz 1 14:39 es pues me lo tengo tengo que volver a escucharlo ahora por cierto el cuento puede recuperarse en Podium polcas y poder escucharlas las veces que queráis para hacer dónde está Wally que es donde está José Luis López Vázquez en la interpretación de Pepe Viyuela y por último tenemos a una pareja de padres una pareja de padres que son casi los padres de España Imanol Arias pues es ese Antonio Alcántara que por cierto bebe mucho de de Clos ha pasado del papel que para nosotros escarba Carla Carlos Alonso y Adriana Ozores que bueno que interpretaba no sé cuántas madres a lo largo de la de la historia del cine español más reciente con la que hablaremos en en un momento ahora ellos están además hablando juntos está entrando Velvet pero es muy sorprendente y me gustaría preguntárselo a ellos cómo puede ser que nunca hayan sido pareja en la ficción hasta ahora vosotros lo visteis primero

Voz 3 15:23 sí la verdad es que en en cuando cuando hacíamos este casting era una cosa como fíjate este era el cásting soñado se como

Voz 1 15:31 la carta a los Reyes Magos no era estará la carta a los Reyes

Voz 3 15:35 de repente la tuvimos y era cómo de en serio

Voz 5 15:37 sí recuerda que decíamos te imaginas que todo esto es gente acepta se

Voz 3 15:41 sí sí sí de repente lo tenemos osea es es esa es alucinante osea es que lo está haciendo ahora si yo claro cómo estaban metidas relata de repente lo mira si dices joder qué suerte

Voz 4 15:51 es impresionante está Irene Escolar también hablando de ese magnífico reparto está Josep Maria Pou en el papel de narrador quiero

Voz 1 15:58 a repetir mi enhorabuena quiero decir es que que estoy encantado con con que me haya tocado a mí en este Hoy por Hoy de de veinticinco de diciembre Hoy por Hoy de Navidad al presentar este cuento bueno agradeceros calles estaba aquí por supuesto un día como hoy Mona León Siminiani José Antonio Pérez en sus manos esta gran familia se ha convertido en el cuento navidad de la Cadena SER creo que deberíamos terminará invitando a la gente a que si quiere recuperar el cuento si se lo ha perdido o si quiere escuchar las veces que haga falta donde lo puede encontrar

Voz 3 16:26 en el especial de de cadenaser punto com en el especial de Navidad en una página muy bonita que que se ha hecho especialmente para esto con un making of que efectivamente como decías es altamente recomendable y además vamos bueno vamos ciertas claves ahí y luego en Podium también yo creo que poniendo Cuento de Navidad a la Gran Familia Cadena SER toda esta te lo descarta

Voz 4 16:51 tiene todas las respuestas digo en Haití

Voz 3 16:54 en no sea la verdad es que no hay excusa para escucharlo pero la tenéis no hay muchísimas gracias feliz Navidad a todos

Voz 1 17:04 vamos a hablar con dos actores que lo han hecho casi todo a lo largo de su carrera les hemos visto en el cine les es Movistar el teatro en la tele en en adaptaciones al cómic en adaptaciones de novelas en óperas primas grandes clásicos en publicidad ya está doblando

Voz 4 17:17 videojuegos pero la Cadena SER

Voz 1 17:19 ha pedido que se apunten por primera vez a un proyecto que supone digamos un inicio vamos a ver si de algo más grande en la carrera de ambos son Imanol Arias Adriana Ozores que han hecho con nosotros

Voz 7 17:32 su primer radio teatro

Voz 4 17:37 bueno o eso pensábamos nosotros Imanol Adriana muy buenos días buenos días porque creo que verdad feliz Navidad a todos vosotros y creo que Adrián así que ha hecho no recuerda ni cuándo ni con quién pero ya tiene una experiencia previa en parecían

Voz 0021 17:52 el acuerdo por qué hace tantos años

Voz 4 17:56 pero hicimos unas

Voz 0021 17:57 una noche noches la radio yo hice uno de los personajes de uno de los cuentos no me acuerdo de más

Voz 4 18:03 tu Imanol sí que bueno me contabas fuera

Voz 3 18:05 el micrófono que hay algo parecido

Voz 4 18:08 la ficción sonora que has has usted también muchos años y si recuerdas con quién con Encarna de noche

Voz 0785 18:12 sí yo cuando era un chaval allí en Ermua eran uno debía muy aislado te llegaban pocas cosas tenía muchas ganas de expresar lo que quería hacer en un mundo industrial nadie te miraba con dejaban con un crack como que estabas loco entonces descubrí que había un programa que encarna que era para camioneros y entonces descubrió una forma de marcar por la noche desde mi casa sin hacer el Rulo y Hable con ella varias veces hice alguna lectura el escribe alguna cosa le contaba quería ser actor y en esa lectura digamos que fue mi primer sería se podría considerar como mi prueba de acceso al mundo de de la radio luego ya durante muchos años muchos muchos años de amistad con Iñaki Gabilondo vive siempre les decía que el sueño de mi vida era decir hola Madrid son las seis de la mañana esto es la Cadena SER y esto es hoy por hoy lo migrantes en sí

Voz 4 19:05 bueno pues ya lo has dicho en el fondo y además esta es hoy por hoy afortunadamente no son las seis de la mañana nos echó madrugar tanto y menos un día veinticinco de diciembre después de tantos años que que se aprende como como actor enfrentándose a un género como el radio teatro me refiero lo más obvio los dos tenéis una voz por cierto muy radiofónica ya os lo digo pero claro es en la radio es la única herramienta se pierden los otros recursos habituales en el actor como son la gestualidad como es el uso del cuerpo etc qué se aprende o qué habéis aprendido o que sacáis de esta reciente experiencia como actores de radio

Voz 0021 19:37 pues a ver yo no no he tenido la sensación de que disfrutara tanto de lo que es el trabajo qué haces en teatro en cine si son medios diferentes pero básicamente en lo lo básico en lo esencial no hay mucha diferencia es creerte la historia mirar a tu compañero y trabajar y divertir T tener una buena dirección

Voz 12 19:59 a los suyos fundamental para para nosotros por lo menos para mí

Voz 0021 20:03 y eso tener esa sensación de verdad de lo que está pasando en ese momento no no la imaginación te puede ayudar tanto a eso y yo la esa película la adoro

Voz 13 20:15 bueno trabajar con Imanol

Voz 12 20:16 está mola mucho ha estado muy bien algo que añadir Imanol por lo menos la creación no es tan bonito tan maravillosa

Voz 0785 20:27 es un un tiempito además que hemos estamos rozando mucho trabajando yo estoy hablaremos hablaremos un poco es mira yo creo que la radio ha con el paso del tiempo es uno de los elementos de comunicación con más futuro que tiene alguna de las cosas que los soñadores del futuro demandaban algo que nos distraiga que nos entretengan no se enseña en las manos de ahí salió el teléfono móvil intentaban que los ocupar alguna mano ahora son tan grandes que ya tienen que utilizar las dos Se puede conducir escuchando la radio se puede cocinar se puede estudiar se puede amar sepuede un enfadarse por lo tanto la radio en definitiva más que una más que una pérdida de de compost de de compuestos de lo que es la interpretación es la suma de todos en algo que tiene que tener música adecuada tono adecuado para que la gente lo escucho donde lo escuche lo reviva por lo tanto la la radio es lo más libre lo más directo y además se incide en algo más moderno más modernas en algo que los actores no tenemos nunca queremos olvidar que es hablar hablar en nuestra época cuando empezábamos lo primero que te miraban si tenías unas buenas piernas el asalto tal era si hablabas hablabas hermano pasaban a otros rublo de intérpretes

Voz 4 21:43 no te quiero ni contar lo que te pasa sino hablas en la radio ahí ya te digo que ningún futuro durante mucho tiempo la radio fue también el digamos la rampa de lanzamiento o el campo de entrenamiento de muchos grandes actores especialmente en Radio Nacional y aquí también en la Cadena Ser con esos magníficos radio teatros durante mucho tiempo la radio ha llegado también incluso a Ermua cuando tú decías que había cosas que no llegaban las radios y que llega no llegaba Encarna de noche y la radio llega ahora llega en Navidad llega tradicionalmente cada veinticinco de diciembre a la Cadena Ser con un nuevo clásico y me gusta hablar de clásico porque al final la gran familia más allá de los grandes clásicos cuentos de Navidad de Dickens y por los de la tradición anglosajona la gran familia es nuestro gran Cuento de Navidad es nuestro gran clásico de las Navidades como Qué bello es vivir de Capra pero en este caso pues de Fernando Palacios y de de Pedro Masó cuál es vuestra relación antes de que lo llamaran para para este es otro cuál era vuestra relación con esta con esta película como espectadores

Voz 0021 22:36 hombre pues es es tu tu tu tu era tu presente era tu vida era como entendías este país como entendías tu familia como entendías las relaciones entonces no solamente cuando la veíamos sino que hay en día cuando hemos vuelto a ver la película otra vez pues eso es reencontrarte con lo con una cosa esencial que tenemos todos entonces es una maravilla evidentemente Qué bello es vivir es maravillosa pero no deja de estar muy lejos de nosotros y esto es cerca es casitas calor

Voz 4 23:09 las referencias son muy tangible y aunque haya muchísimas cosas en la película recordemos desde el año mil novecientos sesenta y dos por tanto han pasado cincuenta y cinco años y muchas cosas no sonarán anacrónicas pero yo también he vuelto a ver la película recientemente es muy curioso que las cosas que ocurren lo comentábamos también en nuestra charla anterior las cosas que ocurren de puertas para dentro de casa hay mucho es que obviamente y afortunadamente han cambiado pero muchas otras no han cambiado tanto

Voz 0785 23:32 en el peso de los roles quizá no pero pero no en la familia es un la familia es un estamento que en la civilización occidental en perdura siempre con con unos esquemas muy muy muy similares lo que lo que ha hecho el tiempo es que ha permitido que haya más tipos de familia ya familias más diferentes pero al final en papá mamá los niños los mayores la relación el ámbito y cómo se sigue viviendo en casi casi los mismos metros cuadrados que en las familias tienen cien noventa y tantos metros cuadrados y eso les da una geografía hay una proximidad la posiblemente haya dos baños o un hoy uno de recurso en siempre hay alguien que lo tiene que lo tiene ocupado pero pero yo creo que sí que la familia sin en contestando lo de antes mi relación con esta película es larga porque yo he trabajado con Pedro Masó creo que ha sido el de los que estén vivos no se PP también pero yo creo que el que más ha trabajado con con Pedro ir y entonces el tono de los actores de piden muchos muchas elementos de la época era el tono que tenía masón o sea que yo viendo la Gran Familia recuerdo cómo eran sus tonos y cómo eran sus cómo era su forma de hablar y cómo era y luego para Cuéntame es verdad que fue uno de los elementos para mí más importante Closas fue una gran guía para construir Alcántara en continuidad siempre me he fijado mucho me parecía un actor prodigioso verdades

Voz 4 25:04 hablabas de Pedro Masó y otros lo hacen con el tul entregase el Goya de Honor en el año dos mil seis Se lo concede en el dos mil cinco el entregan la ceremonia del año dos mil seis y recuerda las que bueno que era como casi como un padre para ti que te había descubierto para el papel de anillos de oro y me gustaría que escucharéis lo que decía el de ti en el año creo que del año dos mil cinco también pues Gemma Nierga le hace una entrevista en esta casa él Zimmer era cuento eh saca por supuesto a colación a Manolo

Voz 3 25:32 sí

Voz 14 25:32 lo malo es un encanto

Voz 0785 25:35 ex Imanol José Coronado

Voz 4 25:37 no tiene una antigüedad venga te porque saca José Coronado dijo que no pero hay mano bueno cosas Ariel unas semanas sí que te tenía te tenía muchísimo cariño Pedro Masó IESA esa entrega de del Premio Goya que es un poco caótica porque salen muchas actrices Pedro se pierde un poco bueno con ese carácter que tenía se ha roto nosotros

Voz 0785 25:57 minar grotesca efectivamente es me me hizo me hizo que lidera el texto que yo había escrito por escribir el texto y al final había todo un reconocimiento por mi parte en el que hacía una una especie de de broma porque Pedro conoció provisto a mi madre hace muchísimos años rodando una película llamaba a y a no recuerdo con en Riaño en León en era bueno el caso es que había una película que pasó era un jefe de producción uno algo así de repente en bueno pues pasaba por la casa de un tipo que tenía un garaje tenía seis hijas hacía café y un día hablando de eso pues una de las hijas será mi madre las hijas de Juanito entonces cuando Masó conoció a mi a mi madre la reconoció otra vez en Orgullo y pasión estaban rodando

Voz 12 26:46 el Orgullo y pasión y entonces

Voz 0785 26:49 yo siempre hacia una broma yo decía que era el hijo nativo de Masó a qué qué había pasado con aquellos cafés que porque tenía yo por qué tenía yo ese estigma hay porque Masó siempre decía Imma Imma me llamaba exactamente igual que mi madre en la única persona que me llama igual que mi madre ha sido

Voz 1 27:03 eso no es porque creo que más nueve hijos

Voz 0785 27:05 tenía no no prolíferos activamente

Voz 1 27:08 ahora sí que hay la sospecha era lo era como guionista y lo era también como como cuando

Voz 0785 27:12 me encuentro con sus hijos lo tenía me encontré con su hija mayor siempre me mira y me dicen no del todo no padre tuyo no pero

Voz 5 27:18 porque os buscáis parecido viene retomó hay cincuenta y cinco

Voz 4 27:23 años después los personajes que en el original como decíamos interpretar Alberto Closas que es el gran padre de España el padre de familia y Amparo Soler Leal que por cierto era joven encima en el momento adecuado la peli para tener ese momento quince hijos que tenía nada menos así fue

Voz 1 27:37 estaban ellos como pareja en la peli pondré para comer

Voz 10 27:39 algo que te gusta a estas alturas me gusta todo lentejas con arroz ya han con paz o carta di Cardinale del veterano e que estoy de estafa gracias adiós falta algo a mí nada ni dinero puertos Terras país cógelo tú misma hay que pagar farmacia y el teléfono los del butano pero tú crees que estos billetes lo saco yo soy buen dibujante pero tanto yo deja algo para gasolina estamos mal

Voz 4 28:05 bueno es curioso porque en veintiocho segundos de corte ya más o menos establece que hablábamos antes de que las relaciones los roles digamos que sí que han cambiado un poco aquí la mujer es la que la como

Voz 9 28:13 da para complacer al marido el hombre se va a trabajar

Voz 4 28:15 por supuesto se queda en casa la mujer le pide a él dinero para gastos él solamente lo necesita para gasolina y supongo también para esas píldoras que parece que toma lo cual no sería raro con quince hijos en en casa El adaptación cincuenta y cinco años después la relación que mantenía vosotros como padre y madre es bastante diferente los dos trabajáis aunque esto ya no es un spoiler porque lo habéis escuchado verá el personaje de Adriana pues la despiden de su de su banco conociendo la peli

Voz 9 28:39 en qué os ha parecido cuando habéis leído la adaptación hombre me me ha parecido normal que se haya querido hacer una adaptación

Voz 0021 28:46 yo no hubiera sido un poco marciano

Voz 0785 28:49 el coste exacto no poco extraño

Voz 0021 28:51 a oir la exacto lo lo que hablamos no las mismas situaciones sociales los mismos roles entonces a mí me parece bien que se haya hecho una adaptación Se mantiene ese espíritu totalmente Se mantiene ese ese calor creo que el la cuestión familiar lo lo que sí sigue habiendo ese ese esa es la cosa del afecto

Voz 13 29:11 hay bueno y un poco la dinámica no la dinámica ahí en Ibiza

Voz 0021 29:16 los personajes sexy que se mantienen no entonces a mi me parece que ese acercamiento a hoy en día tiene más lógica hubiera sido un poco extraño

Voz 0785 29:24 hombre y el día el protagonista es el abuelo que eso total tiempo el que tiene dinero incluso para cualquier Pay ya que venga para tener a los nietos para llevarlos realmente la protagonista hoy son los son la cantidad de cientos miles de abuelos que completan completan el a mí me parece muy muy importante en la relación de ellos en la película llegará algo que el para hacer en la radio tú fíjate cómo se resuelve el conflicto el dinero ellos no discutida en quince segundos toma así dame tu crees que esto los dibujo yo eh buen dibujante no tanto algo me da me Paqui para ella adiós cariño Man más porque era una cosa impresionante en una precisión

Voz 4 30:02 sí es curioso porque muchos de esos diálogos diálogos que incluso muchas veces incluían chistes juegos de palabras esto sí que son mantiene ciertamente vigente hay chistes hay juegos en el guión original de la película que de que escribió Pedro Masó que son niños posiblemente vigentes todavía también dibujan una comedia muy audaz había riesgo en la manera de de escribir estos papeles más allá de que efectivamente representará una familia tradicional de que la peli se ganara que el marchamo de película interés nacional y todo eso sí que sí que hay una intención de Asia

Voz 9 30:28 es una comedia una comedia como Dios manda una muy buena días

Voz 0021 30:32 lo que somos todos herederos de San Marino

Voz 4 30:35 Clemente verano altamente yo lo veo sí

Voz 0021 30:37 sobre todo lo ven los compañeros en los chicos no me hace mucha gracia digo pero como pueden ser herederos tan directos de aquella manera de hacer no sé entonces eso AMISOM menca

Voz 1 30:48 pero es que tú fíjate que que te donde pillamos la herencia es decir si alguien lo tiene difícil en esta adaptación seguramente sea José Sacristán que tiene que encarna

Voz 5 30:55 nada menos que al enorme abuelo de Pepe Isbert que yo siempre digo José cristal eh

Voz 6 31:02 pero claro dice bien pero cuidado yo digo siempre

Voz 9 31:07 claro a Pepe pero por otro nuevo

Voz 4 31:09 pero yo siempre digo que José Sacristán tiene que interpretar adiós o sea que ya el papel de Dios le está tardando en llegar con esa voz esa rotundidad y esa presencia pero bueno se ha acercado ya interpretaba Pepe Isbert y luego está Pepe Viyuela que curiosamente hace una encarnación de El Padrino de José Luis López Vázquez que también podemos decir amamos a Joselito pero también queremos mucho a Pepe curiosamente comparten nombre todos número es muy llamativo ver cómo Pepe no sé si habéis coincidido con el durante la grabación pero en el en el Mickey no se ve incluso físicamente adapta un poco su gestualidad al gestualidad tan clara tan clásica maraña de Joselito sombras pica este nuevo padrino no

Voz 1 31:45 las pleito es un poco más es un poco más

Voz 4 31:48 Ello hablabas tú y Manuel de ultimamente estáis conociendo más y que te encanta mantener más roce con el mejor de los sentidos porque roza haberse utiliza pillar activamente con con Adriana es por cierto muy raro el director de casting qué pasa en este país no hubiese hecho parejas Serantes no ahora no me digáis que sí

Voz 0785 32:03 no supongo que habrá habido intentos intento espero pero no no

Voz 4 32:07 bueno sabemos ahora sabemos que hubo intentó por lo menos en Cuéntame que Adriana estuvo cerca de ser Merche pues mira ya ha recuperado esa oportunidad para para convertir de Madrid en pareja de Manolo en el papel tan importante como el de cómo el Amparo Soler Leal en la Gran Familia en bueno Imanol Arias y Adriana Ozores son dos enormes actores que ya hemos visto que han hecho algo aquí por segunda vez Adriana ya había interpreta las Miliband noches Imanol ya se había colado mil y una noches el programa de Encarna de noche para contar su sí

Voz 0785 32:33 te reto a los oyentes si les ha gustado mucho extra esta narración para la radio de la gran familia y quieren ver la película y la ven fíjense en la escena en que se pierde Chencho en el brazo izquierdo de Pedro Mari Sánchez cómo va apartando de la pantalla a todos

Voz 12 32:49 la presión necesaria para hacer que Chencho desaparezca empuja uno les tapa consigue que Chencho desaparezca con la autoridad del señor Isbert que iba mirando ir diciéndole como hacía sí sí no no terminamos nunca lo terminamos esta secuencia buenos consejos para ir apartando a todo a todo el que se pueda bueno esa escena

Voz 4 33:09 metió en mítica del cine español el abuelo Pepe Isbert bueno y toda todos sus su prole practicamente gritando Chencho en una Plaza Mayor en la que por cierto hoy en día sería exactamente igual de fácil perderse entre luminosos figuritas de belén etc bueno si queréis volver a ver la peli ya sabéis donde en contra verla pero en podcast se puede recuperar también este este cuento de Navidad siempre que es Imanol Adrián

Voz 0785 33:32 la muchísimas gracias por venir a vosotros vais a hacer

Voz 0021 33:35 eso son muy grande Irán

Voz 0785 33:37 para bien las navidades y tengamos un maravilloso dos mil dieciocho