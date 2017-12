Toni Nadal: "No esperábamos que Rafa pudiera terminar el año como número 1"

Voz 1 00:00 yo empezando este resumen de dos mil diecisiete yo creo que sin lugar a dudas tenemos que arrancar con el tenis Garbín

Voz 2 00:10 Muguruza con ese triunfo en Wimbledon histórico para el tenis español y sobretodo la recuperación de Rafa Nadal que venía de una temporada mala de estar prácticamente parado con problemas físicos pues volvió al número uno de el mundo volvió a ganar Roland Garros su décimo título en la tierra batida de de París consiguió también ganar el US Open llegó incluso a la final de de Australia yo creo que ha sido un dos mil diecisiete para enmarcar para Rafa Nadal en un año en el que además dice adiós eh a su tío Toni Nadal que dejará de estar entrenando Le de forma activa ahora es Carlos Moyá al que va a ocupar ese puesto

Voz 1991 00:48 así que vamos a charlar con el que ha sido entrenador de Rafa Nadal ni más ni menos que durante veintisiete años Toni Nadal qué tal buenas noches

Voz 3 00:55 hola qué tal buenas noches Gimeno feliz Navidad qué tan las fiestas

Voz 4 00:59 pero de momento bien en familia Hay todo bien

Voz 1991 01:03 pasándolas en casa no que si se compra casa en ningún lado

Voz 4 01:06 bueno supongo que es lo mejor sabe estas fiestas

Voz 1991 01:11 eres tú muy navideño te gusta celebrar mucho la la Navidad

Voz 4 01:14 bueno me gusta celebrarla es lo que me he habituado toda la vida que la celebrábamos siempre en familia

Voz 1991 01:24 bueno bueno viajó viajando tanto igual agradece no también pasar unos días tranquilos con la familia

Voz 4 01:31 se está verdad es que ha habido años que sabía que dos él días te diga

Voz 5 01:37 no teníamos que pagar quiero siquiera

Voz 4 01:39 así Australia o normalmente pero ahora pues estoy por aquí

Voz 1991 01:44 más relajado bueno cerramos un dos mil diecisiete donde Rafa Nadal ha logrado volver al número uno ha conseguido seis títulos dos de ellos de Grand Slam Roland Garros y el US Open además de llegar a la final de Australia yo diría que casi temporada casi casi inmejorable no

Voz 4 02:01 sí la verdad es que ha sido una muy buena temporada para él no contábamos cuando empezábamos que Rafael pudiera acabar el número uno del año porque los últimos tiempos siempre decíamos uno cosas problema chico pues mira este año apodo de ir todo lo bien mi ocasional pues los los números han salido perfectamente

Voz 1991 02:27 ha faltado algo este año

Voz 4 02:29 bueno hubiera podido ser si le pedimos un poco más pues campeón en Australia donde Rafael estuvo muy cerca estuvo mandando en el mar en el quinto set tres a uno arriba si estás muy cerca de la victoria pero bueno en líneas generales todo muy bien solo al final el tema de la rodilla que le impidió jugar los últimos torneos al cien como estaba por cierto Rafa bien recuperando se volviendo veinte tanto prepararse para volver a la competición mañana sale paro Abudavi después veremos exactamente cómo está

Voz 1991 03:14 ya es una costumbre no casi para Rafa el el celebrar la Navidad sin tener que salir corriendo para ese partido de exhibición

Voz 4 03:20 sí sí que el año pasado pues exactamente igual salimos

Voz 5 03:24 claro yo no me acuerdo

Voz 4 03:27 bien creo que hay siete salimos para Javi recuerdo que celebramos el final de año en el aeropuerto de Loja para esperando para salir de Australia

Voz 1991 03:40 eso eso ya te ya no te pilla no

Voz 4 03:42 eso yo no me tira a mí me has pillado el final de año aquí en Mallorca si Dios quiere y bueno en todo eso hace que roto desde

Voz 6 03:53 desde aquí oye Tony dijo Rafa en su día

Voz 1991 03:56 lo que en el dos mil diecisiete imaginaba pescando en Mallorca Hinault haciendo el temporada aunque ha hecho este año tú pensaba lo mismo

Voz 4 04:04 bueno no te diré cuando empezamos a entrenar recuerdo allí por el mes de noviembre cuando empezamos a entrenar las sensaciones desde justo desde el inicio fueron muy buenas la verdad es que confiaba en que pudiera va a recuperar el número uno en pista de tierra pero

Voz 5 04:25 no he hablado un año tan bueno ha sido

Voz 1991 04:28 tu última temporada con con Rafa desde los tres años veintisiete años con con Rafa en no sé si ha dado tiempo a valorar mirar un poco atrás pero desde luego casi impensable cuando empezaste con ese chaval de tres añitos el conseguir todo lo que habéis conseguido eh

Voz 4 04:45 bueno uno cuando empiezan es creo que va siempre con la máxima ilusión con las ganas de conseguir algo grande yo siempre tuve la ilusión la esperanza de que Rafael hablo cuando Rafael era pequeño de que se convirtiera

Voz 5 05:01 es un gran jugador pero no hubiera soñado nunca

Voz 4 05:06 que Fer hubiera sido capaz de ganar dieciséis torneos del Grand Slam se durante cuatro años a acabar el número uno del mundo penar cuatro Copa Davis Davis Paramio a las Olimpiadas es verdad es que las cosas han salido mejor de lo que esperábamos

Voz 1991 05:24 ti te hago una doble después de ese año prácticamente en blanco en el que lo pasó muy mal pensabas que iba a recuperar el nivel

Voz 4 05:34 este dos mil diecisiete pude ser uno de los

Voz 1991 05:36 mejores en la carrera deportiva de Rafa

Voz 4 05:39 bueno yo estoy yo yo yo tengo un hijo que es muy eficaz al tenis muy aficionado rozó ayer siempre tenía la preocupación in me lo hacía saber y me preguntaba constantemente si Rafael volvería a ganar alguna vez algún torneo yo siempre les dije tranquilo que volver y no lo digo por para mí es decir no se lo decía para que había yo cuando el año pasado fuimos hacia París pues yo me fui convencido en el dos mil dieciséis que Rafa ayer convencido y a mí me fui con la idea de que Raphael podía volver a ganar Roland Garros después se lesionó y no pudo ser así pero yo siempre pensé que Raphael si las lesiones le respetaban pues siempre pensé que volvería a estar allí arriba

Voz 5 06:31 qué entendía que su

Voz 4 06:35 nivel era para estar arriba hay de hecho cuando lo primero que hice cuando terminó eh Roland Garros fue llamarle a mi hijo mira lo que

Voz 3 06:46 me contaba otra vez ha vuelto a estos dos mil diecisiete es uno de los mejores de su carrera

Voz 4 06:55 si el dos mil diecisiete bueno yo creo que el dos mil ocho jugó mejor en el dos mil diez también fue un gran año dos mil tres se creo que hubo un a nivel pero evidentemente este año también ha jugado bien pagado casi todo el año muy bien con buenos resultados en todas las superficies el mejor pues no sé pero me imagino que fue mejor tanto el ocho como el el diez y el trece pero ha estado a un nivel muy alto

Voz 1991 07:30 de comer Rafa le cuesta mucho controlarse en épocas navideñas cuando digamos que hay más excesos

Voz 4 07:36 bueno Rafael es un tipo que es para el quicio y el preparador físico siempre estaba encima de él y con la inflación pero el otro día que es bueno sería hace unos días que me comentó bueno ya he perdido dos kilos de peso porque había estado dos veintidós días sin curar supongo que él cuando se acerca la competición pues vuelve por el buen camino y sabe que a algún sacrificio tiene que hacer me imagino

Voz 1991 08:11 cada Navidad a Rafale caería debajo del árbol algo relacionado con el tenis no practicamente

Voz 4 08:17 bueno no sé no me acuerdo de antes y ahora

Voz 6 08:24 en otras cosas ahora seguro que si ahora seguro que se fijara en otras muchas cosas que no sea el tenis que bastante al tenis durante

Voz 1991 08:33 durante el año me quedan dos para terminar la primera es que podemos esperar de Rafa para el dos mil dieciocho

Voz 4 08:38 bueno yo creo que yo siempre digo lo mismo si le responde bien yo creo que él tiene nivel para seguir estando arriba yo sé que este año presumiblemente será todo un pelín más que entiendo que Djokovic Murray mi psicólogo Raonic más los jóvenes que están subiendo

Voz 5 09:02 pues van a

Voz 4 09:04 a ponérselo difícil igualmente Segre pero yo confío en que él sigue estando ahí arriba yo mental yo creo que Rafael debería centrarse viene la temporada de tierra

Voz 5 09:19 para volver a a tener

Voz 4 09:22 las máximas aspiraciones y creo que si sigue por el mismo camino puede haber hubo dos mil dieciocho parecido al tres mil diecisiete

Voz 1991 09:34 y acabo qué va a pasar en el futuro con Toni Nadal que vas a hacer ya sabemos que a partir de ahora el que va a viajar es Carlos Moyá con con Rafa al que va a estar con él vamos a decir constantemente que vas a hacer tú

Voz 4 09:48 bueno yo hago lo que estoy haciendo ya que están en la Academia voy a seguir avisó Guido desde la distancia con el televisor y bueno pues ella es tocar mi mi carrera profesional OPI tiempo profesionalmente la Academia de Rafael a seguir sacando tantos no intentando a ver si ayudamos a estos jóvenes a desarrollar

Voz 3 10:14 el buen juego Toni Nadal

Voz 2 10:17 que vaya todo fenomenal enhorabuena por este dos mil diecisiete que sea mejor el dos mil dieciocho un abrazo