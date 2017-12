Iturralde: "Me metieron tres veces en la nevera"

Voz 1 00:00 uu

Voz 4 00:12 seguimos en este especial Larguero veinticinco de diciembre de elijo yo prácticamente todas las sintonías que suena durante el año para estos especiales utilizamos villancicos pero esto lo ha elegido el protagonista de esta noche Eduardo Iturralde González qué tal muy buenas

Voz 1704 00:31 buenas noches petición especial en lo que tú pides

Voz 5 00:33 eh no no ya veo que me cuida muy bien a ver es que esté me trae muchos recuerdos

Voz 0514 00:37 de salir de clase de

Voz 5 00:40 qué les viernes al anoche irlandés se alarga la noche amigos familia bueno en aquella época no había mucha familia había más amigos y nada ese gran recuerdo de los pobres

Voz 4 00:56 sí sí no no no así lo que es todo buena música ya sabes aquí tú que es bienvenido

Voz 1704 01:01 pero por cierto Joe Strummer llegó a tocar con los Poves en una gira

Voz 4 01:04 qué te parece si que Iturralde sabe mucho de música eh no sólo de de fútbol y de reglamentos y de bar también saber mucho de

Voz 5 01:11 no eso es de barro

Voz 1704 01:14 pero con b y con v Eto'o que hablar un poco hay con la relación de la Cadena SER porque igual hago

Voz 5 01:20 no en inglés una academia

Voz 1704 01:22 aquí voy cobrando un poco las clases parece dando clases meses dando clases de Barbier ese viernes de cinco a siete clases se nevar cuando actúa cuando no actúa

Voz 4 01:32 luego ya damos lo los sábados tarde y los domingos llevábamos el de bar con ve ahí ahí ahí aunque en ese creo que hay mucho que no necesitan clases se es el señor litorales dale dale bueno y tú tú eres más de Olentzero de quieres

Voz 5 01:52 antes Maze a haber porque yo tenía pero fíjate yo tenía familia en Alemania yacían más Santa Claus doce Se juntó Santa Claus sólo entero en casa de mis abuelos de Mis Haití deshacía mucho Olentzero y en la otra de saciar Reyes osea que yo empalmaba yo sigo de los saque treinta vas a bordo entregaba todo va de todas maneras yo creo que lo lechero es mejor en el sentido de que te daban para un crío eh si no por eso sino porque te damos los juguetes el XXIV claro Ícaro y tienes todas las dos semanas para celebrar los en cambio sí

Voz 4 02:25 la mente de acuerdo el seis te dan los regalos

Voz 5 02:28 ella clase dices joder vaya bajón colega no

Voz 4 02:30 es que esto esto es el el el día de Reyes

Voz 0509 02:33 es como si los hubiese programado te vas eso sí a última hora pero no lo puedes disfrutar DDT garantía del Papa clase de fastidia hasta el fin de semana no poder disfrutar

Voz 1704 02:43 es los regalos y fíjate pues que al final no es ser de porque al final yo con mis hijas ido a Olentzero a la al desfile que había que dar un chelo y luego también pues vamos ya la cabalgata de Reyes decidió no faltaba ninguno de los dos hemos sido oportuno sesenta

Voz 4 02:58 dónde vives las vacaciones de Navidad en Bilbao

Voz 5 03:00 en Bilbao sí es son familiares ya que nos juntamos todos

Voz 4 03:05 sí aquí pues nada sueles acordáis a sueles hacer algo especial te juntas con la cuadrilla

Voz 1704 03:10 que siempre siempre siempre el día de Nochebuena empezamos con bronca la Nochebuena

Voz 5 03:15 el porque ya pues eso es todo preparado

Voz 1704 03:19 el platos en casa todo puesto para la cena y tú llegas pues eso a las siete y media las ocho mesa putts casi está aquí con los para con la cuadrilla casa pues eso trabaja los dos

Voz 5 03:28 siempre llegas con los faros eso es pega ya ya empiezas a decir y ya empiezas a desvarío y dices madre mía madre mía

Voz 4 03:35 eres cortinillas en Navidad te sueles soltar en la cocina o no

Voz 5 03:39 sí me gusta me gusta me gusta me gusta cuál es tu ayudar

Voz 4 03:42 ya

Voz 5 03:43 no porque mira si te fijas aquí somos muy de tradiciones es decir aquí en Navidad no usamos aquí una vida de hacemos Verza sin pimientos rellenos de de bacalao

Voz 4 03:51 pues bien Rico si no no muy bien regla aquí

Voz 5 03:54 está siempre esas tila o en Navidad is unas tradiciones que se usan seguimos con ellas

Voz 4 03:59 bueno son tradiciones en Italia en fin de año creo que comer lentejas es la tradición

Voz 5 04:04 a mí me gusta me gusta y yo soy muy de de tradiciones y a mí pues eso la tradición estaba pues me parece muy bien porque estas fiestas tanta opulencia hay tanta historia yo creo que se nos va de las manos un poquito

Voz 0509 04:14 primera pregunta sería había que implantar el barco Nouvel las cenas de Navidad

Voz 0514 04:19 pues sin plantamos el bar El cuñado metros es

Voz 1704 04:22 dotaría al día siguiente cuando revise hacemos el tema mal asunto es decir mejor vamos a implantarlo después de Navidad y vamos a dejar Navidad como que

Voz 0514 04:31 pues como cómo está España ahora

Voz 1704 04:33 en la penumbra en el siglo XVII sin duda haber muchas expulsiones eso es iba a haber demasiadas prisas

Voz 0509 04:40 la reserva para muchos jugó con revisiones

Voz 1704 04:42 eso es eso Hermida iba a haber polémica

Voz 0509 04:45 bueno a Iturralde González es actualmente comentarista lleva ya algún tiempo con trabajando con los medios de comunicación pero Itu

Voz 1991 04:54 como empiezas a arbitrar

Voz 0514 04:56 para al mio viene un poco más de Familia no porque mi abuelo fue primer árbitro internacional en Vizcaya Mi aita fue también árbitro mi hermano mayor también fue árbitro jugaba fútbol empecé a jugar a fútbol y arbitrar a los dos a la vez y luego ya me decidí y me decidí y más fíjate lo que es súper curioso yo me dentro al árbitro que me dice mi árbitro el Mundial de España yo soy de la generación del Naranjito sí señor en la acera ante entre hallen en noviembre cuando empezaba el ochenta y uno para hacer el cursillo queda al Mundial Villa estaba toda la historia del Mundial de España Naranjito yo soy de esa generación curioso el Mundial me ayudó

Voz 0509 05:31 o sea que jugabas también al fútbol sigue dijo al fútbol

Voz 0514 05:34 dos arriba arriba jugaba a Rivera hizo ya sabemos que era un desagradable

Voz 1704 05:40 y luego pues entre los árbitros que es el peor partido para

Voz 0514 05:42 pitar el partido para arbitrar es

Voz 1704 05:45 el policías o entre árbitros correcto no la te lo digo yo ahora estoy el herrero cuchillo de palo Cuchillo de palo madre mía y nada pues hayan si tú como jugador como eras con los árbitros pues ya te he dicho muy polémico toca pelotas no

Voz 0514 05:58 que como dicen me gusta más la palabra que tienen en no

Voz 1704 06:02 rompí Pale es gran grandes Filippo un abrazo rompe para que grandes

Voz 0509 06:10 de momento dices quiero dedicarme al arbitraje de forma profesional o donde llegue

Voz 0514 06:16 no yo cuando entro dentro por el para arbitrar simplemente pues fue pues me dicen ya te digo me dice mi padre para arbitrar una tradición familiar pues estas un poco ya hay me meto hay voces que va subiendo poco a poco ves que se te vayan dando

Voz 7 06:28 quien nada y continúa eh

Voz 0514 06:32 tonta así como dices va no cuando piensas

Voz 0509 06:34 dejando de llevar eso sí cuando entras dice

Voz 0514 06:37 veías a los de preferente decías ojalá llegue algún día preferente justo llegamos a Preferente dices ostras ojalá llegue al veías a los de tercera división como digo a ver si entro una tercera División iba va subiendo iba subiendo hasta que dices me Chela Mar sí claro eso sí luego esto ve muchísima muchísima muchísima suerte lo tengo que reconocer porque porque yo cogido todas la reestructuración del fútbol en el momento preciso yo subo de segunda B cuando sumas de Segunda B a Segunda subimos

Voz 7 07:03 S

Voz 0514 07:04 trece Árbitros que eso ahora suben tres o cuatro como mucho y luego de Segunda División a primera división subimos muy bien que eso no pasó nunca pero fue la reestructuración de antes en alguno de los sesenta a dejarlo en el grupo A de pillo pillos momento eso es eso es

Voz 1991 07:20 ser árbitro se hace os en Aceh

Voz 0514 07:23 muchas veces y a ver cómo se hace ese nace es curioso muchas que las cosas ya sabes que a mí me gusta ser muy claro el arbitraje nadie quiere ser árbitro Príncipe a no ser que te venga nada de Familia como vino a mí como a muchos compañeros que tú estás en clase a ver el que menos sabe jugar te ponen de portero pero el árbitro no hay nunca de nunca es decir meterte de árbitro el fallo del arbitraje es que la el ochenta por ciento de la gente se mete al arbitraje por dinero

Voz 0509 07:51 si esa como rollo profesional vamos no no no no no

Voz 0514 07:54 personal te viene luego como dinero en el sentido de que con quince años

Voz 0509 07:56 ah vale para sacar algo de pasta que eso es confidencial con quince años

Voz 0514 07:59 es fíjate yo no no sé que voy a chavales

Voz 0509 08:02 no sede y me va bien leo Teherán cuarenta

Voz 0514 08:04 cincuenta euros que te pueden dar sesenta euros el fin de semana hasta sesenta euros no te dan en casa no no catorce quince años eres capitán general de toda la cuadrilla qué pasa

Voz 1704 08:13 qué pasa con este tema que cuando entras

Voz 0514 08:15 por dinero no te gusta la afición es por dinero al final se ve en los campos de juveniles de alevines que el árbitro ese está por lo que está no porque realmente le gusta entonces se diferencian mucho al que está por dinero que al que está porque realmente Le gusta ir cobra por eso

Voz 0509 08:30 eh tú porque hay una relación bueno porque hay una iba a decir mala pero porque hay una relación inexistente entre entre medios de comunicación el estamento arbitral

Voz 0514 08:39 pues porque hemos sido un estamento muy maltratado por la crítica periodística no

Voz 1991 08:44 pero no es un poco que la pescadilla que se muerde la cola es decir si saliese más a menudo yo diría que se trataría todo de forma más normal y más cordial el hecho de conocer y el tener delante a un árbitro nos daría pie a entender las cosas mucho más

Voz 0514 09:00 totalmente de acuerdo pero yo creo que hay que hacer autocrítica por los dos bandos se es decir yo desde mi punto de vista yo he sido una de uno de los árbitros entre comillas más mediático y más maltratado también entrecomilla

Voz 0509 09:13 los pero luego luego cuando

Voz 0514 09:15 conoces a cuando los periodistas te conocen cambian el concepto nuestras pues mira pues qué porque tienen otro punto de vista que pasa muchas veces también eso como autocrítica para nosotros pero autocrítica también periodística que generalmente sólo se requiere al árbitro cuando falla nunca llamáis a un árbitro cuando la salido un partido fenómenos

Voz 1991 09:33 puede ser puede ser también parte de culpa es

Voz 0514 09:35 por eso te digo si tú lo llamas a un árbitro pero yo creo que sí

Voz 0509 09:38 ahora habría citar oye oye mira que mienta salir

Voz 0514 09:40 tal o llamar a Aznar es decir oye cómo entrena y todo eso muchas veces se busca esa polémica de llamar al árbitro a ver cuando que aquí ha ocurrido entrevistar a Iglesias Villanueva antes de que fallas estos dos goles

Voz 0509 09:50 no no a nadie evidentemente nadie claro cuando se le quiera Iglesias

Voz 0514 09:53 Villanueva que bien que yo entiendo por qué la noticia la noticia es cuando falla pero un poquitín de cariño a los árbitros cuando aciertan un poquitín ese cariño de decir ostras mira te llamo cuando fallas pero que veas que cuando aciertas oye por ejemplo ahora Iglesias Villanueva y hubiese estado bien que hubiese salido hoy hubiese explicado donde estoy ahora pudo ver los ciento Paquillo pero hubiese estado bien también que después del último partido de Sevilla darle un poco de cariño no a decir que bien que te ha salido bien este partido ya está olvidado lo otro pero por eso no es entonces el árbitro un poco se mete en su burbuja Ícaro ya está al final entras en un bucle de que todos son enemigos de que todos honestos irán poco es eso no yo creo que sí que no sabría abrirse paradas más que nada para dar a conocer al árbitro

Voz 0509 10:35 claro los raros del mundo del fútbol

Voz 1704 10:37 eso es totalmente darles yo yo recuerdo

Voz 0509 10:40 entrevistas hace no tanto a principios de los ochenta que entrevistaban al árbitro antes de empezar el partido en el campo

Voz 1704 10:46 sí pero no en el propio campo

Voz 0509 10:49 es importante sí sí sí qué tal todo bien

Voz 0514 10:51 pasaba tan pasaba no no pasa nada pero es que esos periodistas que invitaban a la que que entrevistaban al árbitro habían estado comiendo dos horas antes con el árbitro

Voz 0509 10:58 bueno pues mira también hay que recuperar a lo mejor ese tipo de cosas

Voz 0514 11:01 lo que hay que recuperar yo creo que es la normalidad no meterte no meterte en un compartimento estanco pero para eso hay que para eso hay que cambiar mucho dentro de la casa

Voz 0509 11:12 el a mí que en ese sentido vamos para atrás como los cangrejos poco vamos a a recuperar y te metieron alguna vez en la nevera

Voz 1991 11:19 tres

Voz 1704 11:23 pero la medida no frase pasa Alfredo

Voz 0514 11:26 una una inmerecida lo tengo que decir que tuvo que discutiendo hubo una discusión terrible el comité otras y las otras dos merecidas y una fue gracias y gracias a la desgracia de la televisión fue nunca dice de Copa en un Cádiz Valencia creo recordar que se lesionan jugador y ahora minuto ochenta y cinco y la atienden basa

Voz 1704 11:45 en el campo le digo para lo que queda entre no salgas injusto de televisión me estaba enfocando y al día siguiente salió de casa y me cazar localidad sobre las neveras ese como te cómo te meten

Voz 0514 11:57 la nevera

Voz 1704 11:59 te voy a contar las fuerza no no no amordazado pero gané

Voz 0514 12:02 ahí está el director te digo que es Díaz Vega está al presidente que es Victoriano es Sans armiño es el que te mato el tema de técnico y tal y como ha ido el partido estos fallos Paquita allí no a Victoriano cuando te llama y te dice por ejemplo

Voz 1704 12:17 hombre Pedro qué tal

Voz 0514 12:19 que es que te ha salido muy buen partido y que va todo muy bien y tal pues ya es habla con el partido de cosas de historias de cómo te va la de todas las historias cuando te llaman otro cuando te llama vitoriano y te dice señoría

Voz 1704 12:28 Iturralde bueno está bien mínimo de un mes gracias te digo hombre Duquet al bien vamos vamos bien haber hecho alguna pero bueno vamos bien ya te que cuando te dice por tu nombre tire señorito

Voz 0509 12:42 Raúl de Anda ya está algo malo aquello ya miras el calendario dices vale pues su mesecito hasta el radar eso que no forrados no fue y debería haberme veda deberá para perdí periodistas lo diré a ver entonces yo estoy conociendo lo digo por por el tuit que pusiste hace cuanto mes más o menos en el que decía yo recomiendo regalo alguna neverita para algún periodista

Voz 0514 13:07 sí sí sí muchas veces sí porque haber muchas veces hablan de cosas que no se controlan y luego como pullitas para los periodistas muchas veces no es mete mucha caña los árbitros me metía mucha caña a los jugadores ya sabes que a mí me gusta dar muchos tascas y me gusta ser claro es decir sois uno de los mundos donde más egos hay puede ser yo desde fuera eh soy desde dentro no

Voz 1704 13:31 sí sí sí

Voz 0509 13:32 pero sólo diréis vosotros lo no bueno pero es que lo conozco ya ya lo conozco más desde dentro que desde fuera osea que si estoy estoy de acuerdo bueno me imagino que que trabaje como cualquier trabajo

Voz 0514 13:44 ya pero es que muchas veces cuando escuchas a mí que yo soy vamos s

Voz 1704 13:49 es negro periódicos veo programas deportivos trago todo lo que puedo

Voz 0514 13:53 muchas veces estos futbolistas máxima

Voz 1704 13:56 sí porque el ego me día pero si vosotros venís de incremento si sois iguales es peor de lo que estoy criticando en ese sentido es quiero decir iguales

Voz 0509 14:03 sí peor uno eh no apear nunca peor nunca no

Voz 1704 14:06 no no no porque a ver por ejemplo el futbolista el gol que el árbitro eh futbolista árbitro yo creo que al final todo

Voz 0514 14:12 si estás en la élite más la persona más egoísta del mundo es un árbitro en activo o un periodo o perdono un futbolista en activo egoístas pero pero pero a más no poder por qué porque no se estás vives como en una competición es decir entre comillas Idoia enhorabuena volverá ponen Barcelona Madrid me lo pueden poner a mí no va al Mundial y una Eurocopa pues como lo futbolín

Voz 1704 14:36 no es decir con lupa constantes y si al final

Voz 0514 14:38 es lo de los futbolistas no el equipo el equipo el equipo Alinghi

Voz 1704 14:41 por eso yo y luego pero eso sí queda muy bonito lo del equipo queda queda vamos queda grandioso

Voz 0514 14:47 pero eso te sale solo eso sí sí sí

Voz 0509 14:50 en primero de fútbol te metes un día cinco

Voz 1704 14:52 goles si dicen a no importa lo que importa es el equipo digo sí

Voz 0509 14:55 la victoria los tres a la victoria

Voz 1704 14:57 este con otros Itu se hacen amigos

Voz 0509 15:00 el mundo el arbitraje muchos muchísimos más de lo que es

Voz 0514 15:02 tres pero muchísimos y entre los jugadores yo tengo por mi manera de ser o lo que sea yo te puedo decir que tengo muchísimos amigos de jugadores que están en activo de jugadores que no están en activo pero pero pero grandes se hacen en enemigos pasas de los enemigos por lo menos Joe es decir el qué porque al final enemigo anden siempre en esta vida es más de un minuto de importancia mal asunto fuera fuera fuera yo siempre les digo a mis hijas siempre no yo les intento decirle digo mira en esta vida es que es tan corta como diría John Lennon no

Voz 0509 15:43 segundo es lo que

Voz 0514 15:45 no puedes controlar no gaste ni un segundo no te no te agobia por esas historias es decir Sé feliz

Voz 1991 15:53 cómo llevan tus compañeros tus colegas que están en activo que haya árbitros juzgando su labor

Voz 0514 16:00 joe es que me consta mal no me no me gusta hablar de mí sí conmigo no hay ningún problema con algunos han tenido problemas

Voz 0509 16:07 no quiero decir tú habla así siempre

Voz 1704 16:10 siempre siempre llegará son gente que está en activo

Voz 0509 16:12 no sé qué J era el otro día te de un palito porque te equivocas ostenta no

Voz 1704 16:16 mira yo diría cómo lo llevan yo te lo digo

Voz 0514 16:18 sí es una cosa que he hablado con ellos decidió no lo sé lo he dicho a yo te lo digo a ti por ejemplo yo ellos saben el Comité Técnico de Árbitros también porque hablo con vitoriano y con Díaz Vega bastante les digo oye el día que veáis que me estoy pasando que me estoy pasando ya al otro

Voz 1704 16:32 la voz de la fuerza al lado oscuro de la fuerza me pega es el somos nosotros no correcto no no el lado oscuro se vosotros así de claro es decir cuando ves que ya me estoy pasando al lado oscuro de la fuerza

Voz 0514 16:44 este mi teléfono para pegarme decirme Oye du me cago en día que esto no ha sino es decir yo cuando entre tengo que dar gracias a la Cadena Ser que en ningún momento me ha dicho oye estos hasta aquí no no es decir yo entre para sobre todo dar mucha información y poca opinión la opinión que de es decir por ejemplo de jugadas estoy hablando e de jugar otra cosa que me gusto un arbitraje otro otro arbitraje eso ya eso ya es una opinión personal pero opiniones de reglas opiniones de reglas hay muchas opiniones que doy yo en directo en El Larguero en Carrusel que no estoy de acuerdo pero es la opinión que da el Comité Técnico de Árbitros es a lo que yo tengo que hacer con ya como ellos no hacen

Voz 0509 17:22 el portavoz no porque claro cuando hablas porque cuando hablas en nombre del estamento arbitral hay que hacerlo de forma objetiva bajo sus reglas

Voz 0514 17:28 eso es muy muchas veces cuando escribo en el en el diario As el día siguiente el director técnico te voy esto con esas cosas porque porque al final a mí lo que me gusta es trasladar lo que el Comité Técnico de Árbitros traslada a los árbitros trasladar a los oyentes otra cosa es que yo estoy de acuerdo pero esos ya son batallas personales que tú puedes tener interpretación de reglamento yo hay cosas que digo ya te digo en Carrusel ni en El Larguero que digo y temo que defender esto pero es lo que dice el comité de

Voz 1704 17:56 los árbitros y son los que mandan y por lo tanto ese es mi trabajo eso es

Voz 1991 18:00 te imaginabas algún día cuando estaba en activo recibía hubo un momento en el que de las esta portada de diarios por eso te digo

Voz 0509 18:11 qué pensaste algún día que acabaría

Voz 1991 18:13 trabajando con muchos de aquellos que a lo mejor te estaba poniendo poniendo en su día

Voz 0514 18:19 no para nada jamás jamás jamás en cuando estaba en activo me dicen vas a acabar traba a trabajando hay digo no digo ETAP apuestas de lo que quieras que no le di mayor

Voz 1704 18:30 esto es con la vida casi Gatsby luego lo que

Voz 0514 18:32 esa es que esto o lo que lo que también te viene a decir es Camil resentimiento no me sirve para nada no decir no es decir a ver cada cosa en su momento lo que sí me me molestaba eran las críticas personal espetó las que fuesen de sobre árbitro al final queda ahí y luego lo que te puedo decir también es que con muchos de los que más han criticado a muerte yo a ellos pues ahora hoy es una esto de cordialidad la de respeto y la admiración no te puedo decir el caso pues no se ha Mirror mérito por ejemplo mama Tao

Voz 1704 19:02 el sinvergüenza Excel mama Tao y ahora vamos ahora somos como uña y carne era como decía el otro

Voz 0514 19:08 es decir no lo es pero que porque porque hay que saber diferenciar o no con resentimiento no vas a ninguna parte creo yo en esta vida con resentimiento lo único que hace es es no evolucionar es meterte en tu burbuja hay decir bueno esto es más este me me dijo esto en un partido vale pues te dijo prosperan las circunstancias no ya está

Voz 1991 19:27 no pasa nada no que son cuestiones del del momento no al fin y al cabo

Voz 0514 19:31 si no no lo juzgará por eso sí y luego nos vamos a engañar esto es un circo

Voz 0509 19:36 no no no por supuesto es decir esto es un circo

Voz 0514 19:39 ante ese como diría Marsé de pan y circo pues es todo que eh esto es lo que toca ahora pues ahora es fútbol circo tienes que saber diferenciar lo que ese la persona a lo que ese toda la historia que rodea al fútbol

Voz 1991 19:56 sí sí sí la historia es que uno lo que tienen que saber es diferenciar de cuando un rayo profesional y con eso personal eso sí hay que saber en mantenerlo y al fin y al cabo el saber que el periodistas persona el árbitros persona el futbolista persona al fin acabó porque uno

Voz 0509 20:12 el ruido de una forma su labor o u otra

Voz 1991 20:15 no deja de tener sentimientos

Voz 1704 20:17 así es así es bueno

Voz 0509 20:20 al hilo de lo que comentabas Antonio Romero qué tal buenas noches argelino sabía yo que iba

Voz 1704 20:29 es más ha llamado a Antonio Romero escucha

Voz 0509 20:31 dado que Antonio has dicho es literalmente que romería Tote mató a ti cuando tú estabas matar a alguien es que como ha cambiado la película Romero

Voz 0239 20:40 sí bueno yo quiero decir primero que no me arrepiento porque habían matado estaba

Voz 8 20:45 luego luego que yo creo que

Voz 0239 20:48 afortunadamente el fútbol profesional ha perdido un árbitro pero ha ganado el mejor comentarista arbitral que yo he conocido en los medios de comunicación y lo tercero es para mí más importante no estoy que me estoy hablando en esas fechas de lo único que me arras de lo único que me arrepiento de que no puedo decir palabrotas no bueno de los golpes qué le vi cuando el árbitro en activo de lo único que me arrepiento es de no haber levantado un teléfono y haber intentado conocer a la persona porque en esto como en casi todos los te conoces a la persona pues seguramente te relaja un poco me parece

Voz 8 21:20 que es que el papel que

Voz 0239 21:23 así a Iturralde como árbitro en un terreno de juego o la personalidad que tenía Iturralde confundió a un poco la gente yo ahora que me acercaba a la persona repito no me arrepiento de decir que era muy malo porque lo era serio si hubiera hablado con el portero si hubiera hablado con el teléfono móvil ha cortado un poquito más porque como persona es bastante mejor que como comentarista Luis eh

Voz 0514 21:42 pues nada que que voy a decir serán las fechas serán las fechas

Voz 0509 21:47 oye mira con lo mejor que se puede quedar uno al margen de su profesión es que te digan que eres buen tío no

Voz 0514 21:53 si no de hay ya te digo yo yo disfruto hoy en día en Carrusel es decir es es una es una porque a mí me fíjate Carrusel me dio la oportunidad de hacerlo desde casa pero no yo prefirió a Madrid estar con la gente porqué porque es más dinámico hace un programa mejor Iñestas más involucrado por qué porque al final el que te rodea es decir la misma tratado en la gente de Carrusel los chavales que cubran hay las chicas que ocurran hay mantras da como de la familia es un poco de de estar en deuda con ellos es decir ostras pues vamos a intentar hacer un programa buen un programa cojonudo que la gente el sábado pase de sus problemas de el trabajo y que me que quede pues eso que hay un buen hoyo ya te digo eso yendo a Madrid y estando con la gente para mí es primordial vamos que

Voz 0239 22:40 yo fui secretario técnico porque yo intenté yo yo conocía Iturralde en otros

Voz 0509 22:46 nuestro programa y nuestro programas está diciendo

Voz 0239 22:48 yo Iturralde eh no le pasa sólo la Cadena Ser las dos redacciones

Voz 8 22:52 es que yo coincido con él eh

Voz 0239 22:56 a todos los seis en los mismos cuando digo todo me refiero los chavales que para mí es el pegamento de las relaciones llevarte bien con los jefes de las relaciones no tiene o con los con los que te hacen el contrato y te para la pasta no tiene mérito pero cuando los tíos que están allí doce catorce horas jurando en la en la redacción dice joe Iturralde es un tío de puta madre puesto no deje querer dicho esto repito que como que como árbitro estuvo quince veinte años como comentarista arbitral está va a estar mucho más que yo me congratuló de ello porque como comentarista arbitral va a mejor como árbitro evidentemente ya sólo podía ir a peor

Voz 0509 23:28 y tú cuánto necesita de bar Romero de la que hablábamos antes

Voz 0514 23:32 no lo jodido sabes que es perdón por la palabra es que vamos a necesitar todos porque es que todavía no hay nada claro es que lo peor de todo es que ves cómo está funcionando como funciona el Mundialito cómo ha funcionado todo esto yo muchas veces ya yo mismo digo yo ruido les cuento esto para intentar convencerles Llamas al que llama es decir a ver ya te digo yo llamo a los responsables que están dentro del bar hablas con ellos le digo oye pero habrá que digo yo el domingo

Voz 0509 23:57 no no has pasado esta jugada paso está juegas este Juan ya

Voz 1704 23:59 qué moto vendo yo el domingo el bar llega pero

Voz 0509 24:02 la polémica no se va a acabar ya te lo digo yo no no no

Voz 0514 24:04 no no y más más en nuestro país que así funcionamos es decir de países con dos años la FIFA lleva tres Italia año y medio y nosotros seis meses en seis meses lo vamos a poner en funcionamiento son valientes no es un país valiente somos tu país Valiente

Voz 0509 24:18 hay que ponerse las pilas somos España y eso es sí

Voz 0239 24:22 puedo decir Sayago con supuesto mira me pongo serio de verdad eh yo era un firme convencido de que la figura de el comentarista arbitral al menos en Radio estaba condenada a desaparecer porque con todo el respeto para para todos los que yo he conocido que han sido muchos y muy buenos pero los árbitros siempre han sabido me he retirado que se ponen delante de un micrófono siempre tienen cierta cierto reparo en criticar

Voz 0509 24:52 dejen de algunas claro se protege

Voz 0239 24:55 quién no yo lo entiendo pero Iturralde tengo una cosa muy buena primero que mantiene el contacto con los árbitros en en en activo eso para mí es fundamental dos que es un apasionado de lo que hace IB3 que aparte de ser un espectáculo radiofónico dentro de un programa que tiene que ser un espectáculo vamos Carrusel el da la información de primera mano sano no es vengo aquí a dar mi opinión porque soy el árbitro estrellita comentarista que también lo es sino que además durante la semana me preparo el curro llamo para que me expliquen el bar pregunto por esta jugada polémica y luego sólo todos los oyentes de la Cadena SER y me parece que eso es un elemento diferenciador que ha hecho que yo por ejemplo cambie de opinión y que me parece que esa figura que yo creía que estaba muerta en la radio desde la llegada de Iturralde agarró suele está más viva que nunca

Voz 0509 25:35 jo y tú no te puedes quejar Flora es maravilloso

Voz 1704 25:38 no eso que matarle Matos

Voz 9 25:41 en es alargado

Voz 0509 25:43 no no está muy bien me parece lo que hay que hacer al fin y al cabo

Voz 0514 25:47 así que nada Romero Feliz Navidad mil gracias muy grande mucho yo me muchos mucho

Voz 0509 25:53 no te preocupes que aquí estamos en la radio mientras otros estáis en casa Un beso eh

Voz 0239 25:56 desde luego

Voz 10 26:08 eh

Voz 4 26:14 es reelegido hoy duda está la elijo yo

Voz 5 26:16 o Ramone siempre bien y el mejor Fesic esta billón Mi vida fueron los Ramones en Donosti te lo juro fue hay diez minutos empecé a la izquierda

Voz 1704 26:26 acabada la derecha la siguiente canción empezaba alto

Voz 11 26:29 cuando el escenario luego empezaban el esto en el medio increíble no es su dado tanto en un partido como en el festival

Voz 1704 26:37 los Ramones impartir un concierto que no es un partido te digo

Voz 0514 26:41 es increíble a todo el mundo

Voz 11 26:44 todo bien Fest y que más vamos

Voz 5 26:46 esa tú te vas a un montón de Félix Af6 que que no sabes por qué pero te dan esa energía por tanto si no sabes el porqué bien

Voz 1704 26:54 me lo pasé eso es eso es y luego hay otros por ejemplo

Voz 5 26:57 han sido un desastre yo soy un enamorado por ejemplo de los Chili Peppers en directo son un desastre grupo de Estudios si no no es lo canta nada tiene sus

Voz 4 27:09 ha habido conciertos de Red Hot Chili Peppers que he ido a ver que dichos tras bien y otros que dice

Voz 5 27:13 More mio es un es algo así como el disco eso yo soy un fan pero es un grupo de estudio pero en cambio los Ramones hay hay grupos que son deber sino tu siempre nos quedará

Voz 1704 27:23 debe Calais correcto no siempre

Voz 5 27:26 no falla bueno segundo aparte de la

Voz 4 27:28 entrevista yo creo que voy a ceder protagonismo a personas que han compartido contigo no sólo minutos vivencias en el mundo de la radio no sólo a nivel personal sino sobre todo a nivel profesional yo tengo ir tirando los mensajes que nos han dejado tuya sales por donde puedas te parece venga venga dale al primero

Voz 1704 27:51 quería hacerte una pregunta muy

Voz 1806 27:53 concreta tos juega al fútbol alguna vez una sólo aunque sea porque es que lo tienes pinta como puede ser que tu acabara como árbitro qué vinculación tienes tú con el fútbol desde niño porque yo no te veo jugando de delantero ni de extremo un Interior y de Defensa

Voz 0514 28:09 son jugado en qué puesto Cañete pues mira lo voy a decir a Cañete que sí he jugado que no tengo que puede echarme flores que paso está Rafa Alkorta que las hechas porque sabe cómo juego yo al fútbol y lo que sí le puedo decir es que que conociendo me que soy de Bilbao la apuesta que de cinco penaltis le mete los cinco Un los cinco es más te voy a decir una cosa la idea dos penaltis yo soy diestro Iggy dos penaltis zurda le meto uno estás dicen

Voz 0509 28:39 lo que le tiras cinco penaltis y que le metes los cinco con la diestra tirando dos con la zurda le metes al menos uno

Voz 1704 28:45 correcto vale vale esto queda grabado eh

Voz 0509 28:47 veremos a ver cómo cómo acaba ahí a ver si recoge

Voz 0514 28:50 luego a ver si nuestro gran Santi y luego me metí de árbitros ya te he comentado pues porque jugó la Familia el abuelo mi padre mi hermano Llor un poco ya de Familia pero le pegaba a la pelota eh

Voz 0509 29:01 sí sí bueno yo ahora sólo nos falta que este mensaje le llega a Santi Cañizares Iber si recoge el guante de no verse es un blando

Voz 0514 29:09 yo nada o hay que verlo

Voz 1991 29:13 bueno pues veremos si mientras tanto seguimos escuchando el siguiente mensaje este es otro ex futbolista

Voz 1244 29:20 y tú sois Julen Guerrero bueno mi anécdota con con Iturralde vienen un partido de de juveniles en el cual pues yo era el entrenador del Juvenil División de Honor del Athletic pues vino a pitar no es un partido a Lezama Un partido de Liga fue el único que no pitó esa temporada pues bien sabiendo que venía digo bueno pues hoy tendremos un día tranquilo oí bueno pues con normalidad a ver si conseguimos los tres puntos pero bueno nada más lejos de la realidad nada más lejos de la realidad en los primeros minutos ya nos pitó un penalti en contra es una acción curiosa que vamos a ver si si la recuerda además de un jugador que bueno pues que es conocido eh vamos a ver si si tiene buena memoria hay lo puede recordar y luego también bueno en aquella época los árbitros bueno pues empezaron a comenzar una nueva tecnología y aprovecharon ese partido pues para aprobar e para ver un poco pues los pros y los contras de de aquello que empezaba a utilizar a ver si se acuerda también que tecnología es bueno pues nada ahí tuvo un fuerte abrazo y un saludo a todos

Voz 0514 30:28 pues me acaba de pillar sí sí creo que es cree que creo que ya sé cuál es el partido creo que es además en el campo donde juega ahora el Athletic es el que está enfrente de las de las que hay sí que impulsaría una tarde mala

Voz 1704 30:40 pocos días esta tarde una tarde cualquiera no una tarde cuál

Voz 0514 30:44 mira fíjate a los árbitros muchas veces cuando dicen algo los árbitros piten a a todos los equipos tú si es un aficionado de un equipo lo pasas muy mal cuando pitas a ese equipo quiere ser tan justo veces eres

Voz 0509 30:55 exacto

Voz 0514 30:56 y que no me cuenten historias no los árbitro no tienen que tener equipo no no es decir tú eres árbitro de fútbol que no te gusta el fútbol tú di tú dime a una persona que le guste el fútbol que no tenga un equipo de cero uno solo

Voz 0509 31:06 claro que está claro si simplemente lo que hay que ser justos es que eso es eso hay que San profesional

Voz 1704 31:11 es algo y la tecnología imagino que sería los

Voz 0509 31:13 las vibraciones no lo imagino que serían

Voz 1704 31:16 la época así por la época tiene que ser

Voz 0514 31:18 porque el el pinganillo puede ser también eh

Voz 1704 31:22 el pinganillo el pinganillo puede ser que ve que viene

Voz 0514 31:25 sí puede ser el pinganillo cuando era entrenador de Julen

Voz 0509 31:27 bueno ya le preguntaremos a a Julen otro mensaje que han dejado Paradis

Voz 0514 31:32 un mensaje para Don Iturralde González un grande de verdad con todas las letras que cuente la anécdota de un Compostela Celta de Copa que la cuente bien contada especifique todo muy bien te quiero y tú

Voz 1704 31:47 pues no está cuales esta pasó el Celta por un error nuestro

Voz 0509 31:52 SAP beneficia hasta Gustavo beneficio

Voz 1704 31:55 M primero me perjudique yo bueno digamos que en este caso salió beneficiado

Voz 0514 32:00 eso es eso salieron beneficiados

Voz 1704 32:02 bueno pues un fuera de juego en el que hubo hasta prórroga ya al final ganaron a penaltis

Voz 5 32:06 en la prórroga y mete un gol

Voz 0514 32:12 pero creo que es el Pontevedra fíjate graves está equivocando y no es el Compostela Celta sino Pontevedra creo que es Pontevedra Celta y me está diciendo Palacio

Voz 0509 32:20 que si con la cabeza o sea que te acuerdas tú mejor que antes

Voz 0514 32:22 Pedro es Pontevedra Celta el Pontevedra

Voz 1704 32:25 normalmente un gol ir Rafa el famoso Rafa Guerrero se lo nulas eso es

Voz 0514 32:30 te lo anula porque con ese gol pasaba el Pontevedra y luego el Compostela perdón y luego el Pontevedra luego llegan a penaltis y gana el Celta cuatro cinco y eliminan al Pontevedra por un error nuestro lo siento

Voz 1704 32:45 en Pontevedra gente de Pontevedra

Voz 0514 32:47 lo cual es el gentilicio de Pontevedra para no meter la pata esas buena eh como el gentilicio de Pontevedra de los de Pontevedra

Voz 0509 32:54 Pontevedra ojo eh cuidado

Voz 0514 32:56 será no será será será

Voz 0509 32:59 claro pontevedreses pontevedreses del mundo

Voz 1704 33:02 pero bueno es culpa mis disculpas quince años después

Voz 0509 33:07 tú llevamos tres mensajes dos tarde malas eh

Voz 1704 33:10 sí dos tardes en madre mía así que seguimos con mensajes lo voy sacando las tardes malas según habré tenido buena

Voz 0509 33:15 parece que son nueve mensajes así que Madrid vamos

Voz 1704 33:17 con el cuarto Nadal en el cuarto

Voz 12 33:20 soy Benjamín Zarandona Tengo una pregunta para de señorito Radio González Pons recuerda es el partido del Real Madrid contra el Real Betis Balompié en el Bernabéu primero tengo que reconocer que eres un buen arbitro así unos mejor ante las que ha habido aquí en en el fútbol español pero tienen un pequeño problemilla habla más que el entrenador Madre de Dios de la Mauresmo es impresionante pero aun así estimo bastante eres un crack pero recuerda esa esa charla que me pega esté en el campo cada jugada

Voz 1704 33:50 cómo viste la oreja aunque sí era grande porque acordaros

Voz 0514 33:52 más que Benja Benja estuvo a punto se oía mucho de venir al Athletic de Bilbao los padres que eran aquí y tal pues así empezó toda la charla y todo eso pero eran un dentro del terreno de juego y fuera sí sí sí sí

Voz 1704 34:06 Carla y ahora lo pierde Benja sabes que es

Voz 0514 34:09 tú tú que estás en el larguero pero no estás en Carrusel cuando se pone a la humilde

Voz 1704 34:13 te da una chapa que no una chapa no

Voz 0514 34:16 me cuando mete según el Betis me pega cada

Voz 1704 34:19 Alá es decir lo siento por lo visto desde Bilbao indujo vaya ya pero lo siento por los béticos pero me duelen cuando metáis gol os lo juro que cuando mete con el Betis Tiemblo porque la en la Lal con las manos en las que tiene son Palace eso es pero pero vaya Crack esta hecho pues sí sí me acuerdo si si lo daba bastante chapas

Voz 1806 34:38 otro mensaje venga

Voz 13 34:40 eh tú Rafa Alkorta cómo nos reíamos cuando ellos juegan el Madrid trabas claro cuando juegan el Athletic no me pongas arbitral que cuando juegan en Madrid como tenía categoría hay a veces de bisagra del con Fernandito haya Reyes que querían comer yo les diría que haya que es amigo mío lo hacemos desde pequeño que es un fenómeno ya que el tío eh venga un abrazo

Voz 1704 35:03 esa tenías de mediadora Rafa joder el mejor mediador del mundo yo pitufo un Atlético Madrid mi primer año Atlético Madrid Real Madrid el famoso gol de Raúl que le hace al Lope

Voz 0514 35:13 uno cuatro que le hace a López un regate en el área

Voz 1704 35:16 sí sí sí Raúl Renzi el primer año era

Voz 0514 35:19 segundo tercer partido con el Madrid ese partido expulsamos a Mijatovic tras cuando ibas no sé si empate igualando el latín bueno aquel partido uno cuatro y cuando expulso a Mijatovic veo a cárceles porque le dice a su madre no sé porqué pero bueno a su madre

Voz 1704 35:35 desde que llaman eso me llama la asistencia

Voz 0514 35:37 para este venga expulsamos y tal veo ya que empiezan a venir

Voz 1704 35:40 en El Hierro Si todos Rafa Alkorta cada venía a pocos eso sí sí con cara de decir pero este chavalín primer año en primera división pulsando nos avisan de aquí a Mijatovic no sabe qué va esto del a ver qué pasa aquí iba a Ramos que viene el último corriendo más que nunca ya hay rodeando ya viene Rafa en Haití no lo toque ya Arroyo con el dejarle dejarle dejarle joder ya hizo de mediador y pero está Yudhoyono buenas más no Omán me las fieras

Voz 0509 36:13 pero oye también está bien que haya papel que te encuentras y de esos que joder

Voz 1704 36:17 eso sí luego Carlos jugador vea cuando tiene un y te dice

Voz 0514 36:21 os traemos es amigo de Rafa y entonces fíjate yo expulsado dos o tres veces a Fernando Hierro y conmigo siempre fenómeno y ahora tengo una

Voz 1704 36:29 estás muy buena sino bueno damos un abrazo cojonudo pero yo creo que es por eso que que que Rafa Gil no les debo a Rafa yo me quedo con pocas broncas Rafa Alkorta al mediador le vamos a hablar de esta también ya que con el Madrid

Voz 0514 36:41 hace cosa con Fernando Sanz carencias así teníamos antes amigos con los árbitros de árbitros y jugadores yo con Fernando Sanz vamos voy al fin del mundo fue todo tontamente como empezó es decir ya también el Bernabéu era curioso porque había división de opiniones unos acordarán de mi madre

Voz 1704 36:57 mi padre era división de opiniones no no ha visto una opinión clandestina

Voz 0514 37:02 en más que silbar a partir de repente es hacer uno de Fernando San que yo niñas había hablado nunca con él y coge y me dice él pero durante el partido me dice que soy el hijo del presidente que trancas

Voz 1704 37:15 José así digo me cago eso es eso te llega hoy te ayuda llega esta ayuda dice tranquiliza eso es eso sí dejó pues es verdad sí sí dijo el presidente no hacen más que sí si fíjate que tuvo que salir del Madrid para apreciar como jugador

Voz 1991 37:28 tanto sí sí sí señor un crack Fernando Sanz

Voz 0509 37:31 otro y fuera del campo ya te lo digo yo que si otro crack que temía otra pregunta comentario anécdota

Voz 14 37:37 Sexpe mensaje pregunta por qué no voy a contar ninguna anécdota

Voz 1704 37:41 que Iturralde era un árbitro muy

Voz 14 37:44 saboreó que te daba siempre esa distancia en la cual no le podía decir nada pero sí me gustaría que me respondiese a una cosa Don Iturralde Si te tuviese Esquerra encarnar en un jugador de fútbol en qué jugador sería Anda dilo si tienen tiene dolor

Voz 0514 38:05 pues sí dará Kiko Narváez lo voy a decir igual tener críticas en mi en mi pueblo porque

Voz 1704 38:10 hay muchos implicados con el igual

Voz 0514 38:13 aprendo por manera de ser en un campo eh su forma de ser en un campo como como entendía yo el fútbol me encarnaría en Simeone ha

Voz 0509 38:24 arrea

Voz 1704 38:25 te dejo claro eh porque te digo porque está todo mezclado está aquí en Bilbao y muy bien pero claro que correcto una pregunta es decir está pero por la manera de de cómo vive el fútbol de cómo esto

Voz 0514 38:37 es que a mí el tema ese pasional dentro un campo fútbol es decir te sale

Voz 1704 38:42 pues mira yo le pitaba o sea que tenía

Voz 0514 38:44 enfrentamientos con él pero es decir es increíble yo tengo una una verano cojo nudismo Mascherano y luego el delantero centro aquel que jugar en River cabe Cavenaghi cada cabe la yo pitó el Mundial sub veinte de Emiratos Árabes cuartos de final va perdiendo a Argentina uno cero Isabel Cavenaghi contra Estados Unidos era cuartos de final sale ya hay un balón en profundidad caben allí no va a correr irreverente le veo que yo no conocía más que no lo porque juegan Liverpool no jugaban

Voz 1704 39:13 sí correcto

Voz 0514 39:14 va ocurriendo donde él que estaba lo mío Cavenaghi que no fue a por el balón en profundidad que no llegaba nunca eh pero no llegaba nunca pero viene más que Nano le engancha de la pechera le dice escucha tu madre argentina que corra que corra somos la Argentina que corra Íñigo la madre sabes ese tipo de cosas digo mejor el tipo de cosas te lo habla Simeone yo cuando pitaba es decir a ver técnicamente era lo que era eso

Voz 1704 39:39 pero el día no decía fue como un ocurra este me mata

Voz 0509 39:42 Cavenaghi s recuperó el susto no sé si es Renault

Voz 1704 39:44 no no porque los acabó en Rusia

Voz 0514 39:47 hecho que esas cosas son las que se te queda en grabar ese tipo de jugadores racial ese tipo de jugadores que cuando las cosas mal dices nada fuera sabes si si si si no de esos que

Voz 0509 39:58 que que que le imprimen carácter no sólo a su sino al equipo

Voz 1704 40:02 eso sí lo contagia eso y luego te ataca

Voz 0514 40:04 me contaron yo no estuve ahí pero es muy bonita también en ese sentido a un jugador al Barcelona que no vecino porque igual se enfada que hay un partido que van perdiendo y en el descanso un entrenador empieza a dar la charla y tal y como está estaba Maradona jugando y qué les dice que le dice Diego al entrenador va a tener así usted tranquilo usted la bola que ya sí yo lo que tengo que hacer

Voz 1704 40:25 esas cosas es ese tipo jugador verdad sólo puedo decir Maradona Jean sí sí pero hay que decirlo hay que estar pero yo te digo y me encarnaría en en Simeone por cómo es

Voz 1991 40:37 pues dicho queda más preguntas comentarios de gente que conoces o la y tú

Voz 1654 40:44 en primer lugar quiero felicitarte las fechas navideñas eh que que pasen buenos días con tu gente y después un encargo que me han hecho de la casa te pongo en antecedentes el año dos mil cuatro semifinales de la Copa del Rey eh Sevilla Real Madrid partido de ida Santiago Bernabéu dos a cero a favor del equipo madridista la vuelta en el Sánchez Pizjuán primeros cinco minutos uno cero arbitraje de Iturralde González partido tenso y con posibilidades de ser finalista los dos equipos Expo acción del hoy entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane en la primera parte hay algo pasó en el vestuario algo pasó en ese túnel de vestuarios en el descanso del partido en la segunda parte excursión de Javi Navarro no ya quedamos en igualdad numérica otra vez pero no hemos sabido muy bien si sucedió algo no sucedió con aquella bajada de Jorge Valdano el túnel de vestuarios aquel follón que se montó tú estabas muy cerca o en medio de todo y espero que no lo pueda aclarar un poco Itu y además me guardo el turno de réplica

Voz 1704 41:54 aquel día fue muy comentado eh

Voz 0514 41:56 sí aquel día fue muy comentado pero no sé comentó del todo cierto

Voz 1704 41:59 no nos voy a contar lo que es la verdad pues venga cuenta la verdad

Voz 0514 42:02 la verdad es que eso es lo como ha dicho el partido muy muy tenso uno cero ganando el salir a la calle en la calle mer tiempo minuto cuarenta y seis minuto cuarenta y siete córner a favor del Real Madrid en la portería de la derecha según sales del y no donde están los vidrios los miles están el de la izquierda según sales de vestuarios corren a en la derecha cuando el banco fondo sur no es suya no sé yo bueno pues fondos iba a Beckham a sacar el córner que fue con la tensión que había iba Beckhan a sacar el córner mira mandó a la grada desafiando yo cojo yo digo sí a la cogí pito el final

Voz 1704 42:41 que al desafiar a voy a desviar a córner una cojo le digo si leo mira aquí Papagayo yo sólo puede haber un corral sólo puede haber un gallo de momento sólo eso es que yo el gallo le venga para el vestuario

Voz 0514 42:55 estuario yo no sé si has entrado en el túnel de vestuarios del Sevilla

Voz 0509 43:00 no he tenido la suerte pues es

Voz 0514 43:03 el vestuario es un está la izquierda la derecha sí es bajas borran dos casi ya hay un pasillo que hay una puerta que se unían los dos que creo que Raquel han quitado hay una puerta sí dígame

Voz 0509 43:13 es que hay dos pasillos pero en medio hay una puerta que une los dos pasillos uno de los dos pasillos

Voz 0514 43:17 yo claro yo es algo el último había mucha tensión en justo en esa puerta estaba Valdano no en el vestuario como dicen El Vestuario no

Voz 0509 43:25 jo justo en la puerta de división de pasillos

Voz 0514 43:27 eso es para llegar a mi vestuario todavía hay que subir unas escaleras en el Sánchez Pizjuán y luego vas al vestuario en el vestuario no entro nunca estaba en el túnel de vestuarios en el túnel de vestuarios no si en el túnel en la puerta esta Valdano Car yo les digo a los asistentes no decir nada no cero expulsado Zidane yo hago la del córner no decir nada igual estamos casi al agua dice Valdano los del Sevilla un poco más delante nosotros los jugadores del Sevilla

Voz 7 43:57 lo dice Valdano dice

Voz 0514 43:59 estaréis contentos muy seguros de lo que estáis haciendo ICO Julio contexto yo yo sí vosotros creo que no y ante decir vosotros creo que no y ahora que va a tener el turno réplica que me replica que bajaron unos cuantos jugador desde Sevilla y hubo más que palabras