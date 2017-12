El Larguero: Programa especial de Navidad (25/12/2017)

Voz 1 00:00 jo

Voz 2 00:04 no

Voz 3 00:07 en la Cadena Ser el Larguero Yago de Vega

Voz 1194 00:30 a las once y media a las diez y media en Canarias

Voz 1084 00:34 sólo a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veinticinco de diciembre así

Voz 1991 00:39 el Navidad a todos espero que estéis

Voz 1084 00:42 cuando las fiestas con la familia con los amigos con las quedadas par

Voz 1991 00:47 la comer y que tengáis moderación a la hora de el consumo de alcohol hay que disfrutar sin pasarse dentro de un orden al fin al cabo llevamos todo el año anda si que nos merecemos los momentos que tenemos de de descanso así que estéis en casa relajados tranquilos después de la cena de Nochebuena en la comida de de Navidad pues os ofrecemos un menú varía adicto en el que lo primero que vamos a recordar son los éxitos del deporte español durante el dos mil diecisiete al que tan sólo le queda una semana de de vida vamos a hablar de los Triunfos de Rafa Nadal en Estados Unidos su décimo Roland Garros o la victoria de Garbiñe Muguruza en Wimbledon la Champions del Real Madrid el bronce en el Eurobasket además con la despedida de Juan Carlos Navarro el campeonato del mundo de halterofilia de Lidia Valentín los mundiales de motociclismo el de Marc Márquez en Moto GP que el de Joan Mir en Moto3 el gran Mundial de Mireya Conthe con récord del mundo incluido en los cuatrocientos estilos los nuestros dando grandísimo nivel en la NBA el maravilloso histórico triunfo de Sergio García en el Masters de Augusta la retirada de Ruth Beitia la mejor atleta española de la historia en nuestro país y en definitiva todos esos eventos que pusieron el nivel más alto en nuestro deporte en este año que como digo dejamos en en unos días después vamos a hablar con muchos de ellos se pero después vamos a charlar unos minutos con uno de los mayores voy a decir personajes que nos ha dejado el mundo del deporte en los últimos años árbitro de Primera División durante mucho tiempo árbitro internacional hoy en día comentarista de la Cadena SER me apetecía mucho charlar con él unos minutos y qué mejor que un día como hoy para hacerlo de forma relajada y tranquila Eduardo Iturralde González ese vamos a charlar con él para que nos cuente anécdotas cómo fue su carrera en el mundo profesional cómo llegó luego a trabajar con nosotros con los con los medios de de comunicación pero antes buscamos las noticias que nos ha dejado el día Toni López feliz Navidad muy buenas muy

Voz 4 02:52 bueno habida cómo estás mira pues está a punto de terminar un partidazo en la NBA Golden State Warriors un noventa y cinco Cleveland Cavaliers noventa y dos queda mente segunditos tiempo parado ahora a ver si a final de esto nacidas te puedo contar cómo ha quedado antes se ha jugado el Philadelphia Sixers ciento cinco Nick noventa y ocho sin minutos para Gómez con el que hablaremos en unos minutos en este especial de Navidad Larguero y ahora mismo a punto de empatar al tercero de la tarde noche también un gran partido entre Boston Celtics Washington Wizards madrugada sólo juega uno Espanyol a las dos Álex Abrines con sus Oklahoma City Thunder recibe a Houston Rockets a las cuatro juegan además Los Ángeles Lakers Minnesota Timberwolves eso hoy Yago mañana llega el gran día de la Premier League del fútbol mundial estas fechas el Boxing Day ocho partidos de Liga inglesa el día después de tres empaquetar los regalos de Navidad que por eso este día recibe ese nombre a la una y media de la tarde a las cuatro encuentros Chelsea Brighton Manchester United Varley West Bromwich Ewerthon VOR Maud West Ham Watford Lester Haider Phil Stoke City para las seis y media Liverpool Swansea

Voz 1991 03:51 hacía Ashton y pues conocida las noticias del día entramos en materia que nos esperan protagonistas empezamos

Voz 5 03:58 y y el sábado a intentarlo el single para intentarlo

Voz 6 04:28 se héroes

Voz 7 04:29 el sábado

Voz 0684 04:34 sirve Wawrinka mete el primero el resto regresado a manos del español a derechas de fábrica se defiende Rafa acaba brinca de momento nadie quiere jugar ahora con una alta Se acabó el parte

Voz 8 04:46 a cabo exponga de bronce Navarro de bronce capicúa de dos mil uno a dos mil diecisiete No somos pero somos medalla otra

Voz 7 05:00 afición

Voz 8 05:02 es una selección española de baloncesto

Voz 0684 05:05 ahí está Sergio García puede conquistar el Master de Augusta vamos

Voz 7 05:08 él Van Bommel ahí está Sergio

Voz 0684 05:10 eh seguir Sergio García campeones decíamos tienes que jugártela a golpes pero no quería rematar la faena a lo grande en homenaje a Severiano Ballesteros Corzo hoy es un día histórico para el gol para el deporte español

Voz 9 05:29 Pina al término del partido Ankara Real madre Sabah Historia primero porque como grabó décima segundo Walker se convierte por primera vez en la historia del fútbol ser la primera entidad del primer ciclo del primer equipo de cúmulos Dead dos temporadas consecutivas sobre cocina

Voz 0684 05:50 campeón del mundo Marc Márquez cruza la misma con tres

Voz 10 05:59 Márquez está el hasta el final

Voz 7 06:02 voy al puede decidir la final de Wimbledon

Voz 8 06:04 Bye Bye Bye bye fuera Garbiñe las dos mil diecisiete siete cinco seis cero más poner encima de menos

Voz 1991 06:14 vamos a notarse

Voz 8 06:16 animales de Garbiñe Muguruza mirando a Conchita Martínez Venus Williams que se queda tan bien parada esperando a que llegase dudaran a española pero ojo que Garbiñe Muguruza de Historia del II Maratón tenis femenino español

Voz 10 06:31 del Barça seguido haciendo honor a su condición de Rey de Copas ante un meritorio Deportivo Alavés tuvo su momento de tío

Voz 11 06:55 de dónde vienes de dónde viene

Voz 1194 07:07 y empezando Esther resume el del dos mil diecisiete yo creo que sí

Voz 1084 07:11 lugar a dudas tenemos que arrancar con el tenis

Voz 1194 07:14 Garbiñe Muguruza con ese triunfo en Wimbledon

Voz 1084 07:16 histórico para el tenis español y sobretodo

Voz 1991 07:19 duración de Rafa Nadal que venía de una

Voz 1084 07:21 temporada mala de estar prácticamente parado con problemas físicos pues volvió al número uno del mundo volvió a ganar Roland Garros su décimo título en la tierra la vida de de París consiguió también ganar el US Open llegó incluso a la final de de Australia yo creo que ha sido un dos mil diecisiete para enmarcar para Rafa Nadal en un año en el que además dice adiós eh a su tío Toni Nadal que dejará de estar entrenándose de forma activa ahora es Carlos Moyá al que va a ocupar ese puesto

Voz 1991 07:51 el así que vamos a charlar con el que ha sido entrenador de Rafa Nadal ni más ni menos que durante veintisiete años Toni Nadal qué tal buenas noches

Voz 12 07:59 hola qué tal buenas noches Gimeno feliz Navidad que tan las fiestas

Voz 13 08:03 bueno de momento bien en familia Hay todo bien

Voz 1991 08:06 pasándolas en casa no es como en casa en ningún lado

Voz 13 08:10 bueno supongo que es lo mejor sabe estas fiestas

Voz 1991 08:14 eres tú muy navideño te gusta celebrar mucho la la Navidad

Voz 13 08:18 bueno me gusta celebrarla es lo que me he habituado toda la vida que yo celebrábamos siempre en familia

Voz 1991 08:27 bueno bueno viajó viajando tanto igual se agradece no también pasar unos días tranquilos con la familia

Voz 13 08:34 se está verdad es que ha habido años que sabía que en dos o tres días te diga creíamos que partidos a hacia Australia o normalmente ahora pues estoy por aquí te vas relajado bueno

Voz 1991 08:50 hemos un dos mil diecisiete donde Rafa Nadal ha logrado volver al número uno ha conseguido seis títulos dos de ellos de Grand Slam Roland Garros y el US Open además de llegar a la final de Australia yo diría que casi temporada casi casi inmejorable no

Voz 13 09:05 sí la verdad es que ha sido una muy buena temporada Pardo él no contábamos cuando empezábamos que Rafael pudiera acabar el número uno del año porque los últimos tiempos siempre te digamos uno todo un lema chico pues mira este año apodo de ir todo lo bien y tal pues los los números han salido perfectamente

Voz 1991 09:30 según ha faltado algo este año

Voz 13 09:33 bueno hubiera podido ser si le pedimos un poco más pues campeón en Australia donde Rafael estuvo muy cerca estuvo mandando en el mar en el quinto set tres a uno arriba si estás muy cerca de la victoria pero bueno líneas generales todo muy bien solo al final el tema de la rodilla que le impidió jugar los últimos torneos al tiempo van recuperando se moviendo veinte tanto prepararse para volver a la competición mañana sale paro Abudavi después de demos exactamente cómo está

Voz 1991 10:16 oye y Toni dijo Rafa en su día que en el dos mil diecisiete imaginaba pescando en Mallorca no haciendo el temporada aunque ha hecho este año eh tú pensaban lo mismo

Voz 13 10:26 bueno cuando empezamos a entrenar recuerdo allí por el mes de noviembre cuando empezamos las sensaciones desde justo dice el indicio fueron muy buenas la verdad es que confiaba en que pudiera claro recuperar el número uno en pista de tierra pero no esperaba un año tan bueno

Voz 1991 10:49 ha sido tu última temporada con con Rafa desde los tres años veintisiete años con con Rafa en no sé si ha dado tiempo a valorar mirar un poco atrás pero desde luego casi impensable cuando empezaste con ese chaval de tres añitos el conseguir todo lo que habéis conseguido eh

Voz 13 11:07 bueno no lo uno cuando empiezan deseo que va siempre con la máxima ilusión con las ganas de conseguir algo grande yo siempre tuve la ilusión la esperanza de que Rafael hablo cuando Rafael era pequeño de que se convirtiera es un gran jugador pero no hubiera soñado nunca que él hubiese sido capaz de ganar dieciséis torneos del Grand Slam ser durante cuatro años a acabar el número uno del mundo ganador cuatro OPA es Paramio disparó a las Olimpiadas la verdad es que las cosas han salido mejor de lo que esperábamos

Voz 1991 11:47 te hago una doble después de ese año prácticamente en blanco en el que lo pasó muy mal pensabas que iba a recuperar el nivel este dos mil diecisiete puede ser uno de los mejores en la carrera deportiva de Rafa

Voz 13 12:01 bueno yo estoy yo yo yo tengo un hijo que es muy eficaz al tenis muy aficionado rozó ayer siempre tenía la preocupación in me lo hacía saber y me preguntaba constantemente si Rafael volvería a ganar alguna vez algún torneo de la yo siempre le dije tranquilo que volver no lo digo por para mí es decir no se lo decía para que había dio cuando el año pasado fuimos hacia París pues yo me fui convencido en el dos mil dieciséis que Rafael convencido mi ex me fui con la idea de que Rafael podía volver a ganar Roland Garros después lesionado y no pudo ser así pero yo siempre pensé que Raphael si las lesiones les respetaban pues siempre pensé que volvería a estar allí arriba qué entendía que él su nivel era para estar arriba y de hecho cuando lo primero que hice cuando terminó Roland Garros pues llamarle a mi hijo

Voz 12 13:07 que te contra otra vez he vuelto a ver esto es dos mil diecisiete es uno de los mejores de su carrera

Voz 13 13:16 si el dos mil diecisiete bueno yo creo que el dos mil ocho jugó mejor el dos mil diez también fueron estos virus trece creo que hubo on a nivel pero evidentemente este año también han jugado bien parado casi todo el año muy bien con buenos resultados en todas las superficies el mejor pues no sé pero me imagino que fue mejor tanto el ocho como el el diez y el trece pero ha estado a un nivel muy alto

Voz 1991 13:52 es muy de comer Rafa le cuesta mucho controlarse en épocas navideñas cuando digamos que hay más excesos

Voz 13 13:58 Rafael tipo que para el quicio y el preparador físico siempre estaba encima de él y con la situación pero el otro día que es bueno sería hace unos días que bueno ya he perdido dos kilos de peso porque había estado veintidós días sin curar supongo que él cuando se acerca la competición pues vuelve por el buen camino y sabe que a algún sacrificio tiene que hacer

Voz 1991 14:32 me imagino que cada Navidad a Rafale caería debajo del árbol algo relacionado con el tenis no practicamente

Voz 13 14:39 bueno no sé no me acuerdo de antes y ahora

Voz 1991 14:46 no es que nosotros ahora seguro que si ahora seguro que se fijara en otras muchas cosas que no sea el tenis que bastante fuerte al tenis durante durante el año me quedan dos para terminar la primera es que podemos esperar de Rafa para el dos mil dieciocho

Voz 13 15:00 bueno yo creo que yo siempre digo lo mismo si él físico le responde bien yo creo que él tiene nivel para seguir estando arriba yo sé que este año presumiblemente será todo un pelín más que entiendo que Djokovic Murray mi psicólogo Raonic son más los jóvenes que están subiendo pues para ponérselo difícil igualmente seguiré pero yo confío en que él sigue estando ahí arriba yo mental yo creo que Rafael debería centrarse viene la temporada de tierra para volver a a tener las máximas aspiraciones y creo que si sigue por el mismo camino puede haber hubo dos mil dieciocho parecido al dos mil siete

Voz 1991 15:56 y acabo qué va a pasar en el futuro con Toni Nadal que vas a hacer ya sabemos que a partir de ahora al que va a viajar es Carlos Moyá con con Rafa al que va a estar con él vamos a decir constantemente que vas a hacer tú

Voz 13 16:10 bueno yo hago lo que estoy haciendo ya que están en la Academia voy seguir avisó Guido desde la distancia con el televisor y bueno pues ya es tocar mi mi carrera profesional OPI tiempo profesionalmente la Academia de Rafael

Voz 1991 16:29 a seguir sacando tantos no intentando

Voz 13 16:31 yo a ver si ayudamos a nuestros jóvenes a desarrollar buen juego

Voz 1084 16:38 halal que vaya todo fenomenal enhorabuena por este dos mil diecisiete que sea mejor el dos mil dieciocho

Voz 14 16:43 muchas gracias una pelea luego a todos igualmente

Voz 1084 17:13 del tenis al motociclismo donde hemos tenido además doblete para los nuestro ya sabéis no llevamos el Mundial de Moto tres de la mano de Joan Mir Marc Márquez volvió a ser el mejor en el Mundial de Moto GP el piloto español sigue haciendo historia porque ha logrado ya cuatro títulos en Moto GP de hecho de los cinco Mundiales que ha disputado en esta categoría solos ha dejado por el camino el de dos mil quince debutó en dos mil trece y ganó ganó en dos mil catorce Se dejó como digo el desde en dos mil quince volvió a ganar en dos mil dieciséis y ha repetido este año dos mil diecisiete Inés era que tenemos mucho Mar Márquez todavía por delante hola Marc qué tal buenas

Voz 1194 17:52 Mercedes feliz Navidad igualmente el que estás pasando las fiestas en casa en familia no

Voz 15 17:59 sí sí en Navidad y esto me gusta me gusta en casa de que después del tú

Voz 16 18:03 al final de temporada

Voz 1991 18:06 los marquen muy muy navideños

Voz 16 18:09 bueno sí sí sí que sí bastante bastante osea nos juntamos todos los primos tíos y digamos que somos navideños

Voz 1991 18:18 me dejé además con el tute que lleváis durante toda la temporada el poder llegar a final de año encima tal y como se ha dado el juntar os todos es que el resto del año es casi imposible no

Voz 16 18:29 sí está claro que ahora que nos juntamos cuatro veces contadas si una una un par de ella la hora en Navidades luego para para ahí también iba bien también a los a los tíos los primos abuelos sí que lo vemos más Agüera también bueno aquí aquí estamos con todos

Voz 1991 18:47 cuéntanos un poco de Marc Márquez que no conocemos en que ese de que es encarga cuando está en casa en Navidad cocinas te gusta cocinar parte los turrones montas el árbol de la casa haces algo

Voz 12 18:59 pero el cocinar cocinar ya me gustan poco más comes mejor no

Voz 16 19:05 de postre porque como la suerte de que llegar aguinaldo en casa y eso

Voz 12 19:11 no estoy aquí

Voz 1991 19:16 yo todos del resto qué haces con que colabora en casa

Voz 16 19:20 no haber colaborado colaboró con el ambiente

Voz 12 19:26 ha cortado

Voz 16 19:28 es como como atendió a una final somos parte padres son cuatro hermanos letrero así que que te puedes imaginar que hay mucha gente y cada uno pues se cada familia se encarga de de hago no uno el de la pitido ahora el plato segundos postre luego lo regalo de todos

Voz 12 19:50 junto a una buena tropa en casa no sí sí

Voz 16 19:52 sí sí sí al final los juntamos más o menos unos unos veinte Mi padre Tomás por parte de mi mal

Voz 12 20:01 te dices cuarenta personas metidos no no hacemos hacemos dos hacemos dos a Vázquez

Voz 16 20:06 sí sí hacemos XXV con veintiséis

Voz 1991 20:10 oye cómo recuerdas tú cuando eras niño la Navidad

Voz 16 20:14 cómo la recuerda bueno sobre todo la ilusión esa no de de los regalos al final te queda te queda eso no final la la ilusión desde levantarte cuanto de no poder estar en la cama hay que bajar

Voz 17 20:25 a a bajo el árbol

Voz 16 20:27 con los regalos de todo esto al final es lo lo detenidos lo que de lo que te acuerdas

Voz 1991 20:33 eso sí

Voz 12 20:33 poco costaba hasta dormir esa misma noche estaba acostada

Voz 16 20:36 mismo por la mañana y hasta que no se levantan los padres no podías haberlo regalo era era bonito

Voz 12 20:42 decir que regalos recuerda con especial cariño o que te haya hecho especial ilusión de dice

Voz 1991 20:47 de ese año que decir jo este año lo han clavado me han traído

Voz 12 20:49 lo que quería jugar bueno al final

Voz 1991 20:52 mucho de moto imagino que habría tanto a ti como para tu hermano no

Voz 16 20:55 se al final lo los primeros años no cuando tenía cuatro cinco seis siete sobre todo con cuatro la primera moto que me la trajeron los Reyes Magos

Voz 1991 21:03 con cuatro

Voz 16 21:03 vamos con cuatro añitos a unirlos tenía tenía tres largos está a punto de cumplir cuatro la primera moto y luego pues cada año podías imaginadas final siempre han votado no

Voz 12 21:16 a elecciones como íbamos creciendo

Voz 16 21:19 pues como tiene que ir dando talla

Voz 1991 21:22 bueno han pasado unos cuantos años desde ese momento en el que te regalaron tu primera moto cómo valoramos este dos mil diecisiete

Voz 16 21:31 bueno oye lo valoró muy muy positivo o no sobre todo por el por el título pero incluso más más importante porque no no han habido lesiones la parte de muchas caídas pero las lesiones me han respetado Ivano sobre todo pues a fin hasta cumplir un objetivo pero el objetivo se cumple trabajando no al final te lo tienes que perseguir pero sí que las lesiones salud todo esto es lo que lo que más valoro

Voz 1991 21:55 oye Marc llevas cinco años en el Mundial de Moto GP cuatro títulos en cinco temporadas salvo el dos mil quince lo demás lo ha ganado tú lo has ganado todo yo no sé si te esperabas el este exitazo no el llegar y dominar de esta manera de cinco temporadas ganar cuatro

Voz 16 22:11 bueno a nadie en los mejores sueños di qué tal ahora parece que tenga que ganar siempre no lo da sí pero exculpa todo

Voz 12 22:21 mira que medía

Voz 16 22:25 pero bueno al final veremos si que ha ido muy bien hasta ahora pero tenemos que seguir con la misma intensidad ya digo hasta que hasta que la motivación se aguanta al cien por cien yo creo que que todo esfuerzo final tienes recompensa

Voz 1991 22:38 oye lo de la salvadas estas imposibles que haces eso que se hace se entrena aunque porque yo cada que te veo en el suelo y de repente aparece por ahí una rodilla un codo sólo te falta ya meter el hombro en una de éstas

Voz 16 22:49 sí de digamos que así la pregunta estrella esta esta pero no es lo mismo no no lo sé no lo sé al final es difícil es un acto reflejo no al final hay ya pues de reaccionar de la manera que que bueno pues al final el un algunas de ellas la las intentas o las puede salvar y otras pues el completo

Voz 1991 23:12 de un día hablando con con Mela digo sabes cómo imagino yo cómo gestiona Marc Márquez estas pues estas acciones no en el que de repente todo el mundo te vemos en el suelo tú metes el codo o la rodilla o sabe Dios el que de repente lo sacas digo está partiéndose por dentro nada más haber hecho la salvada se está partiendo con esa sonrisa que tienes esa risa que tiene están no es tan sincera que te sale tan tan nosotros la natural digo es que seguro que se está partiendo el hoy

Voz 16 23:39 a ver de primeras honestamente de primeras no me parto sea el corazón vaya a doscientos metros de que ya luego cuando sales de poquito de follones se que te has metido a allí ya puede empezar a pensar si que que te ríes esperas que la hayan grabado no porque ahí sí que que no que nos pilla

Voz 1991 24:00 voy terminando que le pides al dos mil dieciocho

Voz 16 24:03 bueno yo siempre Pyro los mismos final salud que ayer que que me respeten las lesiones que que todo vaya vaya bien hilo además hay secretos contra trabajes pues de más posibilidades tienes de de conseguir el título

Voz 1991 24:18 el año dos mil dieciocho el año que vayan terminas con Honda pero esta me la guardo para cuando empezó la temporada vale

Voz 16 24:22 es que no

Voz 12 24:25 te has feliz Navidad muchas gracias

Voz 18 24:27 en el mundo

Voz 0684 24:40 ah sí

Voz 19 24:46 sí

Voz 1084 24:49 el otro de los deportes que nos ha dado muchas alegrías este año ha sido la natación la gran triunfadora del año sin lugar a dudas ha sido Mireia Belmonte mes de julio en el Mundial de piscina larga en Budapest consiguió tres medallas oro en el doscientos mariposa dos platas en el mil quinientos libre en el cuatrocientos estilos pero es que tan sólo unos días después ya metidos en el mes de agosto se celebró el Mundial de piscina corta en Eindhoven y aquí Mireia Belmonte incluso se supero fue la auténtica estrella de el del mundial dos oros en la jornada del viernes con tan sólo cuarenta y cinco minutos de descanso entre una prueba y la otra fue en el doscientos mariposa en el ochocientos libre pero para dos días más tarde se había guardado la bomba de este campeonato porque consiguió el oro en los doscientos estilos y además lo hizo batiendo el record

Voz 1194 25:37 Mireia Belmonte qué tal buenas noches qué tal está bueno primero feliz Navidad e venden

Voz 21 25:45 pues bueno estoy entrenando de casa

Voz 1194 25:50 el de vacaciones poco no de Navidad pero de vacaciones poco porque si estoy entrenando

Voz 14 25:54 es viniendo para la en ningún momento en el que hay pocas unos días nada más señalada ni veo los demás en como siempre

Voz 1194 26:04 ir es muy navideña es muy de celebrar estas fiestas o bueno lo tomas como vacaciones cuando puede

Voz 1592 26:10 hay algo que celebrar

Voz 22 26:14 ya está porque el día seis dábamos Cemfe fuera

Voz 1291 26:18 sí

Voz 1592 26:20 de los Ríos no ven a vernos entonces mi estarnos

Voz 1991 26:25 que sólo son los de la verdad entonces la

Voz 0664 26:28 los regalos podríamos decir el día veinticuatro los Reyes ni Lorbek ni la huelga de lejos

Voz 1592 26:32 no no pasa no pasan por la piscina

Voz 0664 26:36 bueno cerramos este dos mil diecisiete creo que ha sido un año fantástico baratijas

Voz 1592 26:41 sí ha sido un año a año muy bueno con el Congo con con el resultado que que puede conseguir en el Mundial de Budapest

Voz 1991 26:50 en el Mundial de Budapest

Voz 0664 26:52 es con ese oro en mariposa plata en mil quinientos cuatrocientos estilos no se fue un verano intenso porque luego llegó el Mundial de piscina corta ven esa prueba yo creo que nos dejó marcado todos ese cuatrocientos estilos con récord del mundo yo no sé si te lo imaginabas el tener ese resultado

Voz 1592 27:12 no porque sea entonces es difícil pasar de de piscina de cincuenta y cinco y más teniendo una semana bueno menos menos de una semana de de transición y siempre complicado buscan esa velocidad que requiere el XXV oí bueno al final pues mira de Copa del Mundo creo que fue como para empezar la segunda cogió más el ritmo ya en el mundo pues ya fue cuando cuando me encontré mejor pueda el esposo

Voz 0664 27:41 no es que Eindhoven además creo que venías del viernes de sacar dos oros con una diferencia entre una prueba y otro de cuarenta y cinco minutos y creo que es algo que hemos destacado siempre tienes una capacidad de recuperación bestial

Voz 1592 27:54 sí siempre bueno cuando los de solapan un vos os o las pruebas están muy cerca pues es difícil recuperar pero con el antes no que hacemos nosotros pues que no sino que bueno es más fácil asimilar el cuerpo tiene más vacía los esfuerzos tan seguidos Iker como que estábamos acostumbrados a que a que pases

Voz 0664 28:18 para el dos mil dieciocho que que le pedimos al año nuevo

Voz 1592 28:22 bueno pues que se igual que el dos mil diecisiete que que tengan salud muy bueno que los resultados deportivos es también acompaña

Voz 0664 28:31 ya acabo Mireya cuando uno ha conseguido la triple corona en tu caso campeona olímpica campeona de Europa campeona del mundo se plantea otros retos dentro del mundo de la natación

Voz 1592 28:39 sí siempre hay más retos por conseguir y siempre hay más motivación por la que conseguir objetivos cada año así que creo que es importante que esté porque así nunca nunca te conformas con lo que tiene que buscar más mire

Voz 0664 28:55 ya Belmonte enhorabuena por este dos mil diecisiete que vaya igual de bien no mejoren el dos mil dieciocho gracias por habernos hecho disfrutar de esta manera Feliz Navidad muchas gracias a nadie

Voz 23 29:09 ya

Voz 1991 29:10 TD

Voz 24 29:14 co

Voz 25 29:16 sí

Voz 26 29:21 mismo sitio distinto al lugar en el nuevo álbum de Vetusta Morla es el disco de estas navidades

Voz 1084 29:36 los Shine no conoces la aplicación de la CAM

Voz 14 29:40 tú eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado Portillo guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor mejor por para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que te interesen

Voz 7 30:04 configurar vio por aquí

Voz 14 30:06 tiene sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales gusta la Ser la aplicación te encantará

Voz 7 30:22 José María Aznar conoció la existencia de una caja B con dinero negro en el Partido Popular pues no

Voz 27 30:28 hay veinte cargos públicos procesados dónde miraban los dirigentes del PP donde mira con ustedes

Voz 1091 30:33 yo comprendo que hay muchísimas personas que estén profundamente irritado profundamente molestas que puedes decir o puedes pensar cómo es posible que estos hicieran esto vestirá esto

Voz 27 30:43 de creo de las Safor está usted se arrepiente se disculpa tiene remordimientos por dar apoyo que ella

Voz 1091 30:48 yo no voy a pedir disculpas por eso que hubo errores de inteligencia a eres inteligente el interés nacional de España pasaba por no dejar a los Estados Unidos solos Ángel situación pero no

Voz 27 30:59 a José María Aznar muy buenos días

Voz 28 31:05 bueno y con Toni Garrido y Pepa Bueno signos también han prohibido

Voz 27 31:09 pues Cadena SER

Voz 10 31:15 para maravillosa

Voz 27 31:16 el cuento está muy bien y mola mucho que por frotar un poco te salga un genio y que te diga que te va a conceder tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás

Voz 14 31:31 mira

Voz 10 31:33 es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero

Voz 29 31:39 bueno mientras te lo piensas me vuelvo a la lámpara talón

Voz 30 31:44 que no hay manera Giles está el código otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atar cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el Glaser

Voz 27 31:59 quieres hablar anoche fuimos Trending Topic el tema más comentado de la madrugada con el ser de noche suma tiene la noche

Voz 7 32:06 más comentada adelante muchísimas gracias por llamar Jesús gracias Rosa

Voz 27 32:10 pero muchísimo de lunes a viernes a partir de las dos de la mañana Hablar por hablar Macarena Berlín gracias por llamar y que nos cuenta signos en Cadena SER y cadenaser punto com el escuchemos quieres hablar las emisoras de la Cadena SER no podían recambio de obtener información o determinados testimonios en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 31 32:30 ser editado por Taurus ya a la venta

Voz 32 32:38 sí

Voz 1084 33:10 atención Taño aplastante en los últimos años del Real Madrid y del Barcelona los blancos se llevaron la copa tras una Euroliga donde triunfaron los turcos el Fenerbahce la alegría continental nos la dio Unicaja que derrotó en la final al Valencia Basket en la NBA otra temporada con protagonismo para el nuestros tenemos ocho Pau Gasol en San Antonio Marc Gasol en Memphis Ricky Rubio Utah Juancho Hernangómez en Denver Serge Ibaka en Toronto José Manuel Calderón en Cleveland Álex Abrines en Oklahoma Willy Hernangómez en los New York Knicks donde completa su segunda temporada tras dejar muy buenas sensaciones la temporada pasada Willy Hernangómez qué tal muy

Voz 0664 33:49 buenas hola qué tal buenas noches lo primero Feliz Navidad qué tal estás buenos para todos y bueno

Voz 1084 33:57 se hace raro esto de jugar el día de Navidad partido

Voz 34 34:00 la verdad es que sí que se hace raro no convierten en esto

Voz 0742 34:04 ya pues para descansar presta con con la familia para disfrutar puesto bueno o tengamos que que jugaron partido pero pero bueno no Trade también que es algo especial que no se pongan jugada baloncesto y que muchas personas puedan disfrutar de partido viéndolos

Voz 1991 34:20 jugáis hoy el día de Navidad bis jugado también juega el día treinta y uno es decir os dejan poquito tiempo libre en Navidad

Voz 0742 34:27 sí bueno yo como he pasado tu las Prieta pues ya sólo decir que yo las navidades no este año quieren de no sé muy bien pero pero bueno sí que es verdad que que es una época especial de viene aún mucho más gente a todos los partidos mucho más niños que tienen colectiva siempre es especial no entonces la verdad que puede jugar a baloncesto en estas épocas del año tan señaladas es algo especial

Voz 1991 34:51 eso te iba a decir yo lo comparo un poco con el Boxing Day en en Inglaterra cuando juegan al fútbol en las jornadas en las que dicen oye durante el año a lo mejor los niños no pueden ir tanto al a ver los partidos porque tienen que estudiaron bueno porque están en durante el curso pero en vacaciones se aprovecha y ahí un poco igual no no Paris en Navidad me imagino que el el ambiente es mucho más festivo diferente no al del resto de la temporada y sobretodo eso muchos chavales en la grada

Voz 0742 35:16 sí sí sí sin duda como otros dicho es es algo muy bonito es algo muy divertido porque ves la muchos más mucho más niños se divierten mucho más mucho más cosas que hacer las afueras del pabellón yo creo que que las vacaciones y disfrutando de una ciudad como es Nueva York no era que la gente se lo pasamos muy bien IFA porque tenía un partido de los Knicks que Maison de la espectacular pues creo que es algo muy bonito y que quiere pues yo fuera un turista a uno o no una persona que quiere ver un partido sin duda no me lo perdería

Voz 1991 35:47 desde luego Nueva York porque además en todas las películas vemos es Nueva York espectacular en en Navidad con nieve con luces es tan espectacular como vemos en la tele en la tele a las películas

Voz 0742 35:59 pero quiero decir que sería mejor seguir las películas sin argumentos

Voz 1991 36:03 lo que pasa

Voz 0742 36:04 esto hace mucho frío hace mucho frío en en navidades pero todo es verdad que es precioso el iluminado e pues cuando nieva como esto todo nevado y la verdad que es muy bonito es que tengas suerte está viviendo aquí mi segundo año hay bueno pues eso es buenísimo hacéis con la familia porque claro pilla

Voz 1991 36:22 hermano en Denver tú en Nueva York como repartís para poder ver a la familia en estas fechas

Voz 0742 36:28 pues bueno como son unas fechas a familiares pero bueno nuestra Familia complicado el de estar de mano en Denver que está bastante lejos sí aquí pues bueno la verdad que tanto como este año Mostar los dos solos no voy a familia a bien no es como nos gustaría también que bueno abuelos ahí queda mi estado mayores y queremos que mis padres y mi hermana pues siga disfrutando de ellos bueno nosotros buscaremos otras fechas no donde puedan venir a disfrutar de de Juancho me aquí bueno sin duda pues intentaremos hacer muchos Vido llamadas para poder están para

Voz 1991 37:05 eso te iba a decir no a tirar mucho de Skype de llamadas de

Voz 0742 37:08 o debía de de móvil

Voz 1991 37:10 bueno las tecnologías no permiten estando la distancia el estar un poquito más cercano

Voz 0742 37:14 sí pueden estar a miles kilómetros pero parece que está al lado entonces es un gran avance y lo que puede estar de mano como oye muchos jugadores que hacemos en estas fechas pues poder esperar un poquito más pecados bellas

Voz 1991 37:27 entonces va a ver que esperar para ver cómo preparáis galletas los Hernangómez

Voz 0742 37:32 equidad Alex haya

Voz 1991 37:33 sale todo vaya hombre

Voz 0742 37:36 el otro día estuvimos haciendo al estos autores estaban ahí madre confirmara haciéndola así la verdad que no tenemos mucha Emilio porque el mejor comerlas que hacerla algo

Voz 1991 37:47 suele pasar suele pasar tu biliares muy navideño te gustan las fiestas cuando eras niño disfrutaba las fiestas de Navidad

Voz 0742 37:54 a mí me encanta me encanta la Navidad parece que es un mes increíble y creo que la gente es es mucho más feliz que el resto del año sólo quitando veranos eh porque sospechan que sabes que vas a volver a casa o basta con tu familia la comida las telas de los regalos creo que es algo más especial era gusto Bosch lo que pasa que desde que estoy aquí en Estados Unidos no lo puedo disfrutar tanto como me gustaría pero no así lo sigo disfrutando desde la distancia

Voz 1991 38:22 a ver que Navidad recuerdas o qué regalo te hizo mucha ilusión en una navidad cuando era crío

Voz 0742 38:27 bueno creo que buenos recuerdos pues me encanta siempre el levantarme e ir puesto regalos de bajo el árbol en las comidas familiares los juegos de mesa con la familia pero hablando de regalos yo creo que me acuerdo que un día de reyes magos me levante por la mañana

Voz 0514 38:45 ideado un par de años pues pidiéndome

Voz 0742 38:47 eh una bicicleta no tiene una discreta quiere la discreta que es la bicicleta injusto nevara más buenas notas así que cayó la verdad que que bueno estuve muy feliz y no se me olvida o no de felicidad

Voz 1991 39:01 bueno llegarán otros tiempos de lo que puedas disfrutar más de la Vega Navidad con la con la familia miramos Billy un poco a este dos mil diecisiete haciendo balance primera temporada en la NBA pudiste jugar contra tu hermano en

Voz 0514 39:14 la NBA participar participase

Voz 1991 39:16 en el All Star rookie del mes en el mes de abril medalla con la selección en verano hombre lo que se hizo un mal año no ha sido no

Voz 0742 39:24 bueno creo que a nivel a nivel profesional sin duda el mejor año de mi vida de mi carrera eh población donde se ha visto pues que todo trajo que venían haciendo filial de llega a su recompensa pero sí que sin duda no no voy a olvidar subrayó muy bonito un año creíble de experiencias de tanto debida como profesional y bueno pues desea que el dos mil dieciocho ocho venga pues lleno también de suerte de de que era me lleguen lesiones pues para que pueda seguir mejorando

Voz 1991 39:56 te voy a poner un poco contra las cuerdas quédate con un momento el dos mil diecisiete uno

Voz 0742 40:01 yo creo que para mí momento en el año tan tan especial y así ha sido cuando me pude enfrentar a que no Bayern contra contra contra birmano injusto estado toda mi familia aquí viendo ese partido bueno ese abrazo final que que no damos Juan siguió es un abrazo pues de de orgullo de ilusión y digo bueno salgo de un abrazo increíble no saber qué pues dos hermanos hemos cumplido otro sueño de estar aquí en la NBA Madison uno contra el otro

Voz 1991 40:34 que además pues mis padres mi hermana está claro

Voz 0742 40:37 bueno ese momento y creo que tanto como para mí muchos españoles fue un momento muy especial

Voz 1991 40:42 pues vamos a ver de nuevo este partido dentro de poquito porque en un mes el veintiséis de enero volvéis a enfrentar no

Voz 0742 40:47 sí por fin porque año mano no pudo venir estuvo estuvo enfermo no pudo venir a Nueva York así que que bueno todo ganas de de Playa d'en ver verle y equipos que no ganarle que todavía no le he ganado aquí

Voz 1991 41:03 dato Gallardo cantantes termino

Voz 0742 41:06 el dos mil dieciocho bueno yo creo que como todos los años en sólo pedir salud pero lo que es super importante el que no sellar respetando las lesiones y sobre todo que la ambición y la alusión siga siga por encima de todo el querer mejorar el que ayuda a los demás de querer seguir pues ganando partidos quiere seguir consiguiendo más cosas es ambición prolongada faltar Si bueno sobre todo salud pieza de museo posee cuando de lo que me gusta

Voz 1084 41:35 Bill Hernangómez gracias por atendernos este día tan especial este veinticinco de diciembre te seguimos en la distancia que vaya fenomenal el año que viene una obra

Voz 9 41:43 gracias a todos

Voz 1084 41:53 el dos mil diecisiete no sólo ha sido el adiós de Alberto Contador en el ciclismo de Juan Carlos Navarro de la selección española sino que también nos ha dejado ha dejado de competir mejor dicho la mejor atleta española de todos los tiempos de todo el el atletismo español de toda la historia del atletismo español Ruth Beitia que se va o deja la competición con cinco medallas en Mundiales dos platas y un bronce ocho medallas en Europeos cuatro oros tres platas y un bronce campeón

Voz 7 42:23 pica en Río dos mil dieciséis ganado

Voz 1084 42:25 hora de dos Diamond sin lugar a dudas la vamos a echar mucho de menos en dos mil dieciocho Ruth Beitia

Voz 1991 42:31 qué tal buenas noches hola qué tal buenas

Voz 1855 42:34 a Nacho primero feliz Navidad igualmente como personas que que no esta vez día estaba esta estirar con

Voz 1991 42:43 lo estás pasando la las fiestas

Voz 1291 42:46 pues mira podrá ver nada feliz muy contenta

Voz 1991 42:51 tres muy navideñas te gusta celebrarlo o no

Voz 1855 42:54 pues bien no somos fíjate que me voy a buscar el sol y en breve bueno ni comisión de retirada es breve voy a esquiar así que bueno pues encomendada por la parte que me toca que por fin voy a ir las Navidades en vacaciones para tener sí que es verdad que que bueno poco a poco te hemos puesto

Voz 0239 43:14 es una cosa si algún adorno navideño

Voz 1855 43:17 no soy yo muy navideña no igual

Voz 1991 43:19 que todavía no has tenido oportunidad no con tanta competición y estar tan centrado a lo mejor a partir de ahora lo ves de otra manera

Voz 1855 43:26 hombre a mí me han dicho que siempre es que te diez niños está pésimo así que ojalá no te da de alguna ley pende pues nada ahí viven viéndose

Voz 1991 43:37 bueno eres sin lugar a dudas uno de los una de las deportistas españolas protagonistas en este dos mil diecisiete que ha supuesto para este año que dejamos

Voz 1855 43:47 bueno para mi ha sido un año muy especial el año de de punto de inflexión no de de bueno pues abandonar mi mi condición como deportista de élite pero bueno se ver la persona más feliz del mundo consciente de que el deporte siempre estará ahí de que ahora existe también el deporte puede dar la competitividad pasando francamente bien bueno pues con ganas con ganas de de que lleguen las competiciones que ya de Atletismo de Pista Cubierta empieza a finales de enero bueno puedes con ganas de hacer espectadora de sentarme la grada y por fin disfrutar desde fuera de una competición completa

Voz 1991 44:25 no sé si te ha dado te ha dado tiempo a mirar atrás echar la vista a esos veinte años de de de competición el ver todo lo que has conseguido tengo tiempo a valorarlo todo

Voz 0664 44:35 eh

Voz 1855 44:37 yo creo que la mejor valoración es dar todos los días gracias gracias por haberme encontrado con con la persona indicada noventa años con con mil cincuenta pacientes Juan Ramón Torralbo la persona que que me ha hecho bueno que me ha enseñado todo lo que se he como deportista la señora es la persona que me han enseñado todas esos valores pues va a mi vida no oí buena sobre todo pues nos ha dado tiempo es día de la despedida ya que hicimos la ronda el treinta y dos vida tiempo pues a bueno saber todas esas medallas que más concedido juntas en el museo de del deporte Santander ahora que estamos en fechas navideñas que estamos en vacaciones invito a todo el mundo a Santander a ver ese museo porque cantar es una reacción muy edita pero con grandes deportistas

Voz 1991 45:27 sí ya sé que son muchos recuerdos muchas competiciones muchos éxitos pero sí detuviese es que quedar con una medalla con cuál te quedarías

Voz 1855 45:36 hombre evidentemente le atacó salir pues bien sueño hecho realidad pueden sonar ah tópicos pero yo creo que cualquier deportista que que es deporte olímpico y eso está a unos Juegos Olímpicos no nosotros cumplimos cuatro tengan cuatro Anas vio El pez del dos mil doce de devolver no con con más fuerza que nunca he sobre todo con la sensación de que independientemente de cual fuese el resultado todo suma eco la sensación de que de que bueno de que ya no existían presiones ya no existía nerviosismo en estos años es tratado tanto que que esa medalla me sabe a a toda la historia no de dos veintisiete años contamos

Voz 1991 46:18 y ahora que aquel que diga Ruth Beitia al margen de Al margen de vivir y hacer todas esas cosas que no

Voz 1855 46:27 claro tenía una lista de futuribles increíble ya te digo que venda venado me voy a diario cada ir a que me voy a dedicar pues bueno sigo como diputada cantara llevadas deportes por el Partido Popular al Parlamento aquí buena fe es esto y era a de la Federación Española estoy en la Asamblea de de de también del Índico españolas libanesas son muchísimas cosas que dos a las que me dedico día a día las que voy uniendo con con otros deportes que de antes no podía realizar buena sobre todo pues a bueno pues a dedicarme también un poquito más no va a mis padres de familia que que ha tenido durante mucho tiempo más olvidados casi

Voz 1991 47:12 ni uno de los mayores placeres que hay en el mundo el poder comer bien y comer lo que te dé la gana no sin tener que mirar el no pasarme cien gramos

Voz 1855 47:21 bueno estas navidades me me estoy pasando un poquito más eh pero que es un juego eh sea tantas como estoy teniendo en estas navidades pero bueno la verdad es que ahora me lo puedo trasmitir la llegará al los propósitos de enero nada que está gimnasio tal pues eso es nueva en esta en esta materia y bueno qué ocurre

Voz 1991 47:46 Ruth Beitia enhorabuena por esta carrera tan extraordinaria por ser la mejor atleta española de nuestra historia a disfrutar de del resto de la vida

Voz 1084 47:56 en este ya has conseguido muchísimo seguir dos quedó las merecido mucho gracias Ruth

Voz 1855 48:00 gracias feliz Navidad

Voz 1084 48:18 la última gran triunfadora de este año ha sido Lidia Valentín ya sabéis halterofilia el nos ha hecho mirar a un deporte que a lo mejor teníamos eh muy olvidado en nuestro país al que no lo hacíamos mucho caso o todo el caso que que se merecía hace dos mil diecisiete fantástico campeona de Europa y campeona del mundo hace nada de tres semanas en Croacia en Split con este año cierra la llamada Triple Corona porque ya fue campeona de olímpica ha sido campeona de Europa ICAM de una de El Mundo evidentemente no podía faltar en El Larguero de esta noche Lidia Valentín qué tal buenas noches

Voz 7 48:53 hola buenas noches feliz Navidad felina

Voz 1291 48:56 mira cómo estás celebrando las fiestas

Voz 1855 48:59 pues en familia mi pueblo como todos los años que me gusta decir firme que esté fuera

Voz 1991 49:09 me consta que eres muy familiar pero te gusta la Navidad

Voz 1291 49:12 sí me encanta la Navidad desde Sevilla y hubieran dicho soy súper súper familiares tengo días de descanso y días libres tengo pasase por la familia según va crecido

Voz 1991 49:24 lo uno a lo mejor la Navidad Álava viendo desde otro punto de vista de una forma igual diferente más enfocada a los pequeños de de la familia pero tú cuando eras niña como cómo cómo vivías larga vida

Voz 0514 49:35 ah

Voz 1291 49:36 pues bueno seguramente con muchísima más ilusión que ahora que días mágicos los cuales apenas dormía cuando venía Noel apenas propia cuando venía eh los reyes pero bueno todavía creo que que ahora yo mismo tengo tres sobrinos y creo que esta magia la la la veo ellos hasta que llegó la Navidad pues de forma muy especial de forma familiar

Voz 1991 50:00 en fin recuerdas alguna Navidad en en en especial lo algún regalo que te hiciese especial ilusión

Voz 1291 50:07 pues realmente no recuerdo ningún regalo siempre que fuera así como especial pero bueno que recuerdo que cada Navidad eh antes de que él decía enfermas que la que se despertará primero que se la caminando Herreña vemos este año vecina usted dormir Conesa cuál es ahí lució y de querer despertar te cuanto antes yo creo que eso al final es un recuerdo su perdón y y que eso te lo dejas tu hilaridad

Voz 1991 50:36 nosotros en en nuestra casa le dejamos turrón para los reyes incluso agua para los camellos

Voz 1291 50:41 sí yo también yo les Ramón polvorones tocó la de va Bilbao inicial todo yo decía adiós viciados cosa hambre Viviane

Voz 1991 50:54 bueno celebrando en familia estas fiestas de Un dos mil diecisiete inolvidable para Die

Voz 1291 51:00 sí ha sido dos mil diecisiete como bien has dicho inolvidable ácido sea este proceso pletórico empezó el campeonato Europa consejos puede ese siendo campeona de Europa cosas de oro total olímpico después pues bueno terminamos el año cerramos el año con esto mundial como Cartagena del mundo ir yo creo que es que no puedo pedir más cara competición que participado a nivel nacional Tapia ácido es sido campeonas a es como un año mágico en el cual pues creo que ahora es disfrutar de todo lo que lo que he hecho durante todo el año que ha sido pues dura pero al final la recompensa siempre siempre se vea

Voz 1991 51:39 sí bueno no sólo ese campeonato Europa el campeonato del mundo sino también a la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres y la plata de de Pekín no es tuyo por derecho propio pero qué pena que se haya producido todo así no