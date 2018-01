Eloy: "Tengo 85 años. La mujer de mi hija me ha hecho feliz regalándome un libro electrónico"

Voz 1431 00:00 el hoy desde Madrid buenas noches

Voz 1 00:02 se ha de Ana qué tal el hoy hola adiós como está feliz da igual escucho mucha a muchas gracias a las escuchas conocidas sabe que mil nuevas berrea aldea

Voz 2 00:27 es a la vez que luego no acepta la reía no levantar

Voz 1431 00:38 no esté sueño después por la mañana

Voz 1 00:40 que me quedó dolorido

Voz 2 00:43 pero yo se escuchó mucho

Voz 1431 00:48 Eloy le doy las gracias pero pero me da un poco de pena que no descanse más

Voz 1 00:53 da la esto ya me importa lo va a mí como habéis puesto en espera digo el Baratillo a de Alda yo espero está tocado trabajar

Voz 3 01:11 sí afortunados somos

Voz 2 01:15 qué tal te multa le ya no trabajo tengo treinta y cinco años

Voz 4 01:20 el no ochenta y cinco años el hoy

Voz 2 01:24 sí yo te llamaba porque me ha regalado mi no era un Kindle

Voz 3 01:30 un huevo Kinder Un Kinder

Voz 1 01:34 uu que de si es para él pude leer libros

Voz 4 01:42 el hoy aquí cada uno con lo suyo yo claro como como tiro más de infancia pienso siempre los huevos que Kindle el libro electrónico

Voz 1 01:53 es un Kindle si para él es irse

Voz 2 02:00 se lo decía la otra chica se tiene yo antes leía mucho pel teu claro con cada vez tengo menos vista

Voz 4 02:11 claro

Voz 2 02:13 en en papel que tengo es de la Biblioteca ID de Hidalgo en el centro tenemos también libros pero no uno o no ya no veía ahí no puede leer y ahora este tipo de él se le poder la letra más grande salvo he vuelto a leer

Voz 1431 02:36 hay que que un regalo entonces no

Voz 2 02:39 sí es verdad es muy contento porque llega un momento en el que claro está desde hace muy larga todo lo que esto es cuando yo no duermo es la noche poner la radio pero no te ha gustado de vino puede dar mucho

Voz 1 02:57 ah lástima que extremar traído aquí

Voz 4 03:02 y no mucho y que está leyendo ahora

Voz 2 03:05 he leído ya lo leí pero uno no porqué más largo y de aquí a media que era de que caro yo ya conocía pues este es un autor que le JJ Armas Marcelo ir tenía que un libro que los estáis de muchos precios si estaba tiro de de descargado pidió que ella ya lo leía

Voz 1 03:35 de ante

Voz 2 03:36 porque me suena mucho y si Espert Dios Cher de sí mismo pero es muy muy cansa se sabe leerlo

Voz 1 03:47 no es para leer

Voz 2 03:49 todo corre y lo hizo bajado otro que es es Berriz ya que se llama el edificio

Voz 3 04:00 ah pero el edificio

Voz 5 04:04 ah de lo que se ser de ese se ríe porque regenta que trabajar en oficina

Voz 1 04:14 amasando unas cosas que se hubo

Voz 1431 04:17 las

Voz 1 04:18 a veces me reído mucho mucho

Voz 2 04:21 no tiene nada

Voz 1 04:23 pero es un placer verdad

Voz 2 04:26 la mascota de la tecnología que no estará en las personas mayores para que podamos hacer cosas

Voz 1431 04:33 fíjese lo hoy claro usted no podía leer en papel en esa letra pequeña y ahora ha podido volver a él

Voz 1 04:40 sí ha de de

Voz 2 04:43 con ya había mirado porque tenía un teléfono de con la pantalla que ese tocaba para arriba y para abajo de la pantalla yo no me apaña va porque como yo tengo también artritis con Laure de dos le daba donde lo era hace ICV medieval a la página ha ido podía le iba gol algo me hacía mucho daño en los ojos

Voz 1 05:11 sí

Voz 2 05:12 pero de él no tiene luz

Voz 4 05:15 como es mate verdad es así como

Voz 2 05:18 si no brilla no brilla aquí claro cómo puedes poner toda la letra en grande lo ve muchísimo mejor

Voz 4 05:25 claro

Voz 2 05:26 si yo digo que no da porque claro ahora ya verás cuando vaya al cetro al Athletic

Voz 1431 05:33 va a ser usted la envidia de todos el eh

Voz 2 05:36 claro que allí tanto D'Or que se elevó que es el parte han minado ir a mi me gusta en el plano cuando estaban ahí todos los libros diurno que lo veía desde no puedo ir dilas si cabe mucho tren pero no van a estar pendiente porque hizo mucho

Voz 4 05:56 claro

Voz 2 05:58 yo a él volver a poder leer por mí mismo

Voz 4 06:02 fabuloso desde luego desde luego

Voz 2 06:05 la Adriana es una cosa que como un viejo muchas veces la las cosas nuevas dice no voy a entender o lo voy a romper me decía mi nuera se te rompe de Coppola otro digo pues bueno fue otro que lo compraré pero ello puedo leer otra vez

Voz 1431 06:25 el pero que maja su nuera no que detalló tan bonito ha tenido

Voz 2 06:28 mucho Pedro qué tal

Voz 1431 06:31 aunque le regaña por escuchar el Hablar por hablar

Voz 2 06:34 dejó ir destacan de aportó o no

Voz 4 06:38 pero eso es porque lo quiere no

Voz 2 06:42 es que dice que la andar tesón para dormir era porque ya madruga mucho

Voz 1431 06:49 y entonces claro no entiende muy bien que usted esté escuchando un programa de radio de madrugada

Voz 2 06:53 la ganaban al MIR no oye ya se escucha también es si ella ABC trabaja de de la noche aquí os escucha también ir ICIC ha sido un regalo muy muy bonita la verdad y a mí me ha gustado me han permanecido sí aquí sobre todo que me me es útil me dicen la Navidad para los niños yo ya no quiero una vida nada nosotros no tenemos que mi mi hija a su mujer y su esposa en mi no entra claro bueno pues ya no temen un niño que no acepta es de lógicamente Hidalgo la situación es muy complicada

Voz 1431 07:42 muy complicada ya ya han decidido no no ponerse en ese proceso no

Voz 2 07:46 no hubiera un mirando a ver pero las cosas te piden unos requisito oí luego pero había una vecina que que tiene una niña china que la trajeron Dati Perón les costó muchísimo yo me acuerdo que enseñaba la foto de la cría que debe ir cuando llego aquí ya estaba adquiría

Voz 1431 08:14 ya mayorcita pero querían querían ser madre sillas

Voz 1 08:19 mi hija

Voz 2 08:22 si quería pero bueno ella a nadie le gustan las mujeres como amén il caro si te gusta la era poder no puedes comer manzana es así

Voz 4 08:37 bueno pero hay opciones el hoy no podría

Voz 1431 08:40 la podrían tener un hijo una de ellas dos

Voz 4 08:44 claro pero a lo mejor es claro no no les apetece hacerlo sano vivió usted con ellas el hoy

Voz 2 08:53 Si te diga vamos vivo con ella yo vivo como un príncipe

Voz 1431 08:58 ya me imagino como

Voz 2 09:00 sí sí pero vamos yo las quiero muchísimo hallado de gana ahora hay buenos dice esto uno de los niños pues piensa muchas veces de unos nieto no no ella se queden yo las quiero irme asunto bien con ella preceptor va lo bueno que es que no se puede depender toda no

Voz 1431 09:28 seguro que ustedes un suegro estupendo y no esto urbana

Voz 2 09:32 va a ver todos tenemos llegó un momento en el que no sabes dónde poner de muy bien pero mientras que uno se pueda mover yo siempre lo digo que cuando se pueden mover todavía males pero cuando hincar rodillas como Caballo viejo ya malo malo yo no habla allí con los amigos del se enteró veo ahí tan renqueante eso no querría yo

Voz 4 10:02 ojalá se pudiera elegir no Eloy

Voz 2 10:05 ya me pusieron aquí en el baño la ya o tengo un baño en la habitación mía y me pusieron la quitaron la bañera y para poner una ducha

Voz 3 10:18 mucho mejor no hubo claro

Voz 2 10:22 tengo una barra que ha puesto en la pared también porque a mí me cuesta mucho levantarme ya he ido Wert no seguiría así no vamos apaña ando veo yo a otra gente y más jóvenes de digo eh sí que están con si ya o con lo han dado Ore eso a mí

Voz 1 10:43 sí eso a mí me daría la clave a mí ya me por qué bien Kemal ya digo con estas cosas que hacen ahora como el teléfono

Voz 3 10:58 ahora tengo uno columna antes de entrar

Voz 2 11:04 más tarde Adriana

Voz 3 11:06 España es seguro que fenomenal

Voz 2 11:08 si tengo que ir así que también el que hizo para escucharos por la noche

Voz 1431 11:17 a través de la del teléfono nos escucha

Voz 2 11:20 sí porque no podemos poner la televisión que también tiene narrar dio por qué

Voz 4 11:28 antes a esa se pone se pone el auricular no

Voz 1 11:31 es lo que solamente de los pueblos poner un ahora es porque yo ya es que no oigo por la OTAN y Adriana nada más darse feliz de fiesta irreversible

Voz 2 11:49 lo viejo como yo que no tengan miedo

Voz 1 11:52 el aparato

Voz 2 11:53 te da muchas veces son necesario ir te hacen sentido en tú mismo allí que puede valer

Voz 4 12:03 claro

Voz 1431 12:06 ayudan a llevarla la vida un poquito mejor

Voz 2 12:08 claro eh luego yo los veo a todos asustados Si que las cosas

Voz 1 12:15 buenas que haya horas ahí Escalda

Voz 2 12:18 digo como un aunque decía que si le dejó

Voz 1 12:20 al cogía al coste que va con corte en las donde va ahí se desconoce ahora que no es que ver menos que llega

Voz 4 12:34 así hay hielo y es un placer escucharlo muchísimas gracias por habernos llamado

Voz 2 12:39 a vosotros porque hay mucho más Mela

Voz 1431 12:44 mañana mañana tiene que ir al centro de día Eloy

Voz 2 12:48 mañana no va más centros de día porque me por qué mi hija profesora ya ahora está con la vacaciones entonces quiero ahí a la Fundación Juan March que había una exposición entonces sin hace mucho frío vamos a ver si vamos

Voz 1431 13:07 de que era la exposición el hoy

Voz 2 13:09 las estuve viendo viera hablaba sobre los cambios de la revolución industrial en cuanto a máquina unas formas de producir

Voz 1431 13:19 muy interesante

Voz 2 13:21 y es que hay muchas cosas en Madrid y que

Voz 1 13:23 lo hizo

Voz 2 13:25 qué cosas y son gratis y que nave el otro día estuve en la

Voz 1 13:31 la Caixa sí que tienen el mucha Eva allí sí sí sí

Voz 2 13:38 tenían un montón de cosas que ella había visto porque era de era de Roma iré a Grecia ir habían traído allí estatuas estaba bien además no era muy largo por qué yo estrenando DTM Castro sí se puede ver si va con el aparato también de escuchar que otra maravilla a la gente que no podemos leer los carteles

Voz 1431 14:07 claro lo van explicando todo verdad

Voz 2 14:10 estaba muy bien hecho darle más lo era de delitos como el del Corte que parece que tabla un robo no esperan a Ronaldo ir bien como su Tato pero tampoco era un una cosa aburrida

Voz 4 14:30 una cosa es que hay mucha oferta cultural en Madrid Eloy verdad

Voz 2 14:34 mucha mucha ahí sitios que yo le digo a mi hija Muchas veces coge los niños lo niños que me como ellas profesora de decir digo cógelo me retiro mismamente ahí huerto urbano y yo ante iba a los día hay la gente tiene su parcela aquí cultivado que qué era eso para los niños los Miño ahora no saben de dónde sale un hasta era

Voz 1431 15:05 Vida se creen que salen del supermercado verdad

Voz 2 15:08 claro ahí a verlo allí crece no no no creen claro si no era a lo mejor una oferta cultura de museo de biblioteca pero que hay muchas cosas gratis eso es un hecho es que todo el cine me encanta el cine pero hay más cosas que el cine lo pone la televisión yo la veo sobre todo para que no la entiendo mucho pero la veo para poner los canales de radio y ahora hemos comprado una cosa que es como

Voz 1 15:51 de qué te pones tuvo lo que el ver si no lo acabo de entender dio muy bien y es darle otro King

Voz 4 16:02 otras clases para para llegar a eso

Voz 2 16:06 compra de él o la otra cosa es que haya para poder leer todos los viejo

Voz 1 16:13 a qué viene muy bien sé que puedo leer revistas

Voz 1431 16:20 sí es verdad puede leer de todo

Voz 1 16:22 yo de momento kiosco

Voz 2 16:27 eso ya es más complicado pero el caso es que yo he pasado de no poder estar con una lupa

Voz 1 16:37 el Kindle a la aldea aquí al hace que encaja ilegal más yo los puedo leer

Voz 2 16:45 ya no están muy bien los leáis mucho hay mucho que he cogido estos dos

Voz 4 16:50 ahora hay mucho es verdad

Voz 2 16:53 muchísimo en francés y en inglés igual al final que hace mucho años que no le digo lo mismo ahora lo negaba francés

Voz 1 17:05 está sé quién es el que tuvo retuvo se ha de Ana

Voz 1431 17:13 el hoy ha sido un placer escucharlo

Voz 1 17:15 hay lápiz de ver a que no sabe las noches que te gusta

Voz 2 17:21 eso

Voz 1 17:21 tiene una cosa la radio siempre ha estado ahí

Voz 2 17:26 dices tú cuántas veces dentro

Voz 1 17:28 o sea la píldora aclara

Voz 1431 17:33 Eloy pues cuantas veces voy a pensar John usted a partir de esta noche

Voz 4 17:37 muchas gracias que placer haberlo conocido gracias por llamar

Voz 2 17:43 no no a vosotros vosotros de verdad mucha gracia

Voz 1431 17:48 la noche el hoy felices fiestas

Voz 2 17:51 igualmente hija igualmente