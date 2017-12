"Mi Nochebuena empezó con una llamada de Skype"

Voz 1

00:00

eh feliz Navidad mi nombre es Ana Argüelles soy arquitecta soy de Madrid llevo cinco años en en viviendo en Panamá vine más que nada por la oportunidad laboral siempre he tratado de de distribuir me las vacaciones para poder ir un par de veces al año a España visitar a la familia en Navidad pero este año no no he podido no se da el caso me quedó en en Panamá de vacaciones la verdad es que es un poco raro porque siempre he vivido la la Navidad como algo de frío con mucha mucha comida calcetines bufandas guantes así que nada este año me tocara cambiarlo por palmeras arena de playa villancicos salsero Ivo bueno se llevaba bien aunque siempre echas de menos obviamente a la familia y es verdad que cuando estás fuera al final aprovechas cada momento que vuelves a casa como si fuera Navidad como he vivido el la Nochebuena o la Navidad obviamente empieza con una llamada por Sky un par de lágrimas pues aquí también al final cuando llevas tanto tiempo haces un poco de tu segunda familia que son amigos que han quedado en la misma situación que tú siempre tienes la misma necesidad de de calor no entonces nos reunimos todos ir exactamente pasada lo mismo en Nochevieja Se aquí tomaremos las uvas a las tres de la tarde