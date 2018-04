Los cuatro grandes partidos valoran el discurso del rey y la situación política cinco días después de las elecciones catalanas

Voz 1727 00:00 Fernando Martínez Maíllo buenos días hola qué tal muy buenos días feliz Navidad solidaridad igualmente para todos hablamos con el coordinador general del Partido Popular que elecciones saca el PP pasados cinco días y la urgencia del primer momento de su debacle en las elecciones catalanas

Voz 0644 00:16 bueno es hemos reconocido desde el primer momento que era un mal resultado esas la primera valoración que tenemos que hacer es verdad que luego venido la Navidad y por lo tanto tenemos que abrir un periodo de reflexión desde el PP de de Cataluña yo te menú yo de los de los trazos gruesos hay que hacer una reflexión profunda pero de la piscina lo bien que lo que ha sucedido también es verdad que en que en Cataluña las cosas son diferentes en función de las elecciones sean las las generales del año dos mil dieciséis es decir un año antes de estas últimas autonómicas el Partido Popular ganó por las cuatro provincias la Ciudadanos Podemos la finca forzada política e incluso ganamos al antiguo Convergència en Barcelona Tarragona por lo tanto hay que ver las cosas con un poco de perspectiva esos no hace más que ratificar en cualquier caso también que fueron unos malos resultados si de esos desde luego no nos podemos esconder esos resultados

Voz 1727 01:14 si quiere que debe replantearse el partido su estrategia no sobre los últimos tres meses e sino sobre la última década casi que empieza con el recurso al Estatut sigue con la indiferencia de Rajoy ante el crecimiento del independentismo

Voz 0644 01:27 bueno bueno es que hay que diferenciar autonómicas que tienen estas elecciones Rajoy ni el Gobierno estaba examinando estos muy importante

Voz 1727 01:37 pero que te requiere ser relevante en Cataluña

Voz 0644 01:39 por supuesto que sí pero quiero decir que hay que hay que marcar esa diferencia porque estamos confundiendo bastante las cosas como el Partido Popular creo que que los independentistas durante muchos años pues han tratado incluso hasta demonizar allí en Cataluña no yo lo vivido cuando he oído por ahí es bueno contado evidentemente nosotros hemos tenido que tomar las decisiones más difíciles también pensando en el conjunto de los ciudadanos lo hicimos con un recurso ante el Estatuto que creíamos que era inconstitucional que la razón lo hemos hecho con un artículo ciento cincuenta y cinco que puede ser en fin pues pues muy querido en el resto de España en Cataluña no tiene tampoco con una una una fácil explica un una parte importante de la sociedad catalana por lo tanto hemos sido siempre un partido profundamente incómodo para el independentismo yo creo que parte de esas partes la explicación de lo que nos está sucediendo otras cosas a nivel general a nivel de las elecciones generales donde repito este Gobierno no estaba examinando estamos hablando de elecciones autonómicas en las elecciones generales fueron un año antes el Partido Popular sacó un buen resultado

Voz 1727 02:38 señor Martínez Maíllo claro en unas elecciones autonómicas nunca se examine al Gobierno central pero es que en esta ocasión el Gobierno central es el responsable de la administración catalana

Voz 0644 02:48 pero el responsable de la administración catalana

Voz 1727 02:51 quiero decir para los acontecimientos por los acontecimientos que hemos vivido en lógicamente no

Voz 0644 02:57 por supuesto para unas elecciones que convendrá eran unas elecciones completamente atípicas atípicas en la Medea que había un desafío independentista una declaración de Louis teníamos en fin un artículo ciento cincuenta y cinco aplicado con el apellido del Partido Socialista de conciudadanos en unas elecciones convocadas como Rajoy como he dicho antes por lo tanto no suficientemente atípicas además había dos bloques no unas elecciones hay competición entre los partidos a que había dos bloques de las selecciones pues lamentablemente los bloques a pesar de las del aumento de la participación se han mantenido prácticamente de estáticos habido poco transferencia de voto lo que sí ha habido una concentración en el caso del bloque constitucionalista pase a un solo partido Ciudadanos que en el año dos años antes en dos mil quince había obtenido veinticinco escaños pese a que generales de Al año siguiente había quedado el último en las en las elecciones generales

Voz 1 03:49 sacos concentración de voto yo creo que es en la que también explicabas

Voz 0644 03:51 ante el resultado del Partido Popular con una apelación permanente hacia el voto útil creo recordar incluso habló de voto basura hacia el PSC ya hace al Partido Popular aunque

Voz 1727 04:02 yo te vas con mejor bastante responso yo le invito a que cuando hayan hecho ese análisis fino al que usted se refería hemos de nuevo en la SER y volvemos a valorar el resultado si le parece Le hago algunas preguntas muy concretas sobre el futuro inmediato el ciento cincuenta y cinco Se mantendrá hasta que haya gobierno en Cataluña sea cual sea

Voz 0644 04:20 sí evidentemente hay que respetarlo notado del de las elecciones todavía no hay un Gobierno a nosotros nos gustaría que la señora Arrimadas hiciera en fin pues el trabajo que como les corresponde como como aquella persona que ha ganado las elecciones eh bueno intentará formar gobierno no hay que descartarlo eh a mí desde luego no hay que poner en bandeja los independentistas cosas formar gobierno evidentemente ellos suman pero vemos también ya disensiones en el mundo independentista

Voz 1727 04:50 han hablado con nos han hablado de Ciudadanos de esto han hablado

Voz 0644 04:53 todavía no porque evidentemente claro estamos Navidades y siendo ávido formaba en estos momentos de hacerlo pero evidentemente apelaciones que estamos haciendo públicamente señor volvió ya lo ha hecho yo creo que sería muy razonable pero hasta ahora parece ser que que decía no no no quiero por lo menos se le da cierto vértigo como suele pasar habitualmente hacer todas las labores de gobierno

Voz 1727 05:14 iniciaran una trámite la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales a la vuelta de las Navidades

Voz 0644 05:21 la idea es llegar al acuerdo con las mismas funciones políticas que llegamos a un acuerdo para que haya presupuestos que este es el objetivo de de Mariano Rajoy el presidente de gobierno y bueno somos moderadamente optimistas veremos algo que ustedes

Voz 1727 05:36 pero tienen fecha ya para iniciar la tramitación

Voz 0644 05:39 no no hay fecha primero que llegar al acuerdo de los presupuestos pues conciudadanos cortada con el PNV con con Coalición Canaria cuando Canarias cuando unos partidos que llegamos diecisiete yo creo que es posible pero pero hay que hay que conseguirlo

Voz 1727 05:55 el Rey instó en su discurso de Nochebuena a no permitir que España se paralice a que se hagan las reformas necesarias para actualizar el país para modernizar el país y su compañero Pablo Casado lo ha valorado así

Voz 1660 06:07 el mensaje positivo el mensaje de confianza en la nación española en todos los españoles llegó a decir no hemos llegado hasta aquí para tener futuro sino para construirlo por eso creo que es bueno nos hacemos desde el Partido Popular partícipes de ese mensaje que hay que pasar página y empezar otra vez una agenda reformista que probablemente el pluses ha detenido durante demasiado tiempo

Voz 1727 06:30 dígame señor Martínez Maíllo que agenda reformista de la paralizado al PP el pluses

Voz 0644 06:36 bueno una del proceso si el hecho de tener ciento treinta y siete escaños también créame que es nada es una situación muy complicada nosotros tenemos encima de la mesa en grandes reformas para España no veo más injusto que la calificación de inmovilista en estos seis años hemos reformado España en lo económico dos de cada tres empleos han recuperado tenemos encima de la mesa de la reforma de las pensiones que no me parece poco acosa con la comisión de Toledo o la raza pero con ciento veintisiete escaños no se puede hacer o la reforma o el pacto educativo por ejemplo que también está encima de la mesa es decir tenemos mucho trabajo por delante yo les pediría también al resto formaciones políticas en fin que cojan este este mensaje del Rey también como suyo propio por lo tanto que se pongan las pilas perdón por la expresión que es algunas formaciones políticas hablan mucho en fin de futuro y de reformas pero luego bloquean las reformas no y por lo tanto yo creo que hay una Redford hay una agenda de reformas en España pendientes y que está dispuesto a liderar el Partido Popular como gobierno

Voz 1 07:36 insisto no solamente el problema catalán sino

Voz 0644 07:39 en totalmente siete escaños pues hace que muchas esas reformas evidentemente no se pueden hacer sola y por cierto tampoco sería conveniente hacer las obras

Voz 1727 07:46 y no cree que ayudaría al que el partido en el Gobierno fuera más receptivo hoy cuenta Miquel Alberola en el país que han neutralizado setenta iniciativas legislativas de la oposición en el Congreso y que han vetado cuarenta y cuatro proyectos de ley es difícil pedir árnica después

Voz 0644 08:00 bueno la mayor parte de esas iniciativas suponían gasto público que hubiéramos llevado al país a la ruina estaríamos hablando de más de treinta mil millones de euros de gasto público y eso evidentemente lo que puedo hacer esta cero iniciativas legislativas que suponga darle a la manivela del gasto público de manera permanente el Gobierno tiene que ser responsable no en ese sentido lo que se ha hecho fundamentalmente en fin pues es limitar esa o vetar esa esas iniciativas que tenían gasto público el resto han sido debatidas con normalidad yo creo que si queremos reformas las tenemos que hacer no unilateralmente sino desde el pacto y desde el acuerdo de todos y el Partido Popular tiene la mano tendida para poder dialogar y negociar en esa agenda de reformas del país que tanto se necesita que de acuerdo con ello

Voz 1727 08:42 Fernando Martínez Maíllo como siempre gracias por atender a ser buenos días

Voz 0644 08:46 Jun placeres suelen habida todos los muchas gracias

Voz 1727 08:48 Navidad Feliz Navidad también a José Luis Ábalos buenos días Secretario de órganos más felices fiestas ex secretario de Organización del Partido Socialista el resultado de las elecciones catalanas el mantenimiento de la mayoría independentista parlamentaria el triunfo de Ciudadanos y la debacle del PP deben mover algo en la política española

Voz 1 09:09 que es sin duda porque Cataluña España y no se pueden entender de otro modo Inazio pero no obliga a una reflexión sobre esta situación por otra parte no es sino la prolongación de la anterior debido un cambio reseñable por lo tanto si nos obligue a todos a establecer algún análisis más riguroso más pensando en la propia Catalunya y en España que propio partido no lo vemos así

Voz 1727 09:42 P quiere que el PP este en esa disposición porque le preguntaba ahora por la agenda reformista a Martínez Maíllo no se ve muy mucho en el horizonte más allá de la declaración de intenciones

Voz 1 09:54 en el Partido Popular de Acciona siempre bastante mal cuando se habla de reformas no siempre a la defensiva parece que está todo hecho curiosamente cuando ha aplicado este término de reformas que lo aplicó la legislatura en la décima pues son reformas no son involución o más bien no es decir todo lo operado en esa legislatura supuso un recorte de derechos y libertades no especialmente para los trabajadores pero también pero muchos no duros que se había puesto en avanzada este país como los temas medioambientales la política exterior seguridad tenía mentalmente el Partido Popular es un Gobierno en funciones no ha

Voz 1727 10:45 no sé si ustedes tienen alguna capacidad de de obtener algo de ese partido porque les han apoyado momentos muy críticos que tienen capacidad de moverlo o no

Voz 1 10:56 bueno pues si el problema es que este país necesita unas reformas estructurales que así una segunda Transición no para hacer reformas de este calado hace falta el compromiso las fuerzas políticas no de la mayoría menos no porque hay temas muy muy importantes que no pueden abrirse paso con iniciativas de un solo partido el problema es esta situación en que se encuentra el Gobierno no es un mundo no absolutamente pues no sé por lo tanto es complicado establecer esos pactos porque además tienen que tener la necesidad la verdad es que hasta para conseguir una comisión que evalúe estudie el desarrollo de la descentralización en España tras cuarenta años de experiencia parece que ha sido una conquista crea tremenda pues sí para estudiar una cuestión como estas que es evidente después de cuarenta años de no tener un modelo definido coordinación ese todo lo demás y cuando uno plantea la reforma de la Constitución en aspectos esenciales yo después de cuarenta años parece que es que estas provocando un terremoto y la respuesta es no es la indiferencia prácticamente no pues pues la actitud del Partido Popular es muy reacia a la reforma

Voz 1727 12:21 pasados cinco días de las elecciones que análisis hacen más reposado Es pero de porque los catalanes no independentistas han preferido a ciudadanos al PSC

Voz 1 12:30 bueno esto es un hay dos dos cuestiones de fondo y otra que tiene que vivía con una cuestión más partidista o de los intereses de cada partido realmente más preocupa mucho más la situación de Cataluña que la situación de los socialistas a eso es más importante

Voz 1727 12:46 sin duda pero yo creo que el PSOE pero le pregunto ya quemado

Voz 1 12:50 ni se plantearon en expectativa las elevadas que en la medida en que las encuestas iban arrojando unos un aumento significativo pues ese fue alimentando no luego la propia campaña de pues normalmente tendemos siempre a crecer esas expectativas es cierto yo creo que en algún momento en ciertos pero en el último tramo de la campaña en una situación muy muy excepcional de Cataluña pues un voto útil con mucha fuerza te voto útil fue concentrando en torno a ciudadanos te mantenía una posición mucho más digamos clara en su objetivo en su propósito porque es un partido que nació en Cataluña como reacción al independentismo es su en exclusiva no esto hizo que se concentrara hay el voto útil de lo que llamaban el bloque constitucionalista porque no así ha habido trasvase es uno de los bloques a mí todos los niños Rivera hemos hecho nuestros deberes que podía o algo lo que has hecho es aglutinar el voto útil en aquella parte que era anti independentista pero lo que no has conseguido es digamos recomponer la fractura de los bloques que es lo que hay que intentar superar en Cataluña no no mantenerse en esa dinámica de bloques por todo este concentra por lo tanto el tu tener una posición pero tampoco es que supere la fractura de Catalunya y por lo tanto incluso ganando elecciones pues tiene muy mal gobernar pero ya funcionan muchos votos en las elecciones en Cataluña han sido un ambiente traumático porque tenemos que agradecer es que se ha producido en un ambiente de normalidad de tranquilidad que ya es no pero piense que unas elecciones donde el ex presidente estaba prófugo otros máximo dirigente que estaba llamado a ser presidente

Voz 1727 14:54 cree que el asunto del indulto que propuso Miquel Iceta durante la campaña fue determinante en el último tramo para para evitar que creciera el PSC

Voz 1 15:03 no creo que no termina entonces sí fue un elemento que genera una cierta desconfianza y y que sin duda pues ya había previa una desconfianza mantiene en pista de la capacidad del PSC para estar claramente la de una posición de beligerancia como en ese momento estaba exigiendo yo creo que era la posición más sensata más razonable es la posición del PSC que planteaba pues la reconciliación planteaba la unidad a la superación de la factura bueno pues esto esto que es tan racional y loable es verdad que en momentos de combate pues no tiene uno tiene muchos partidarios

Voz 1727 15:42 en una última cosa señor Avalos el ex presidente extremeño Rodríguez Ibarra sostiene en un artículo que el PSOE debe crear una federación socialista catalana este es un debate eterno y acabar su relación con el PSC cómo lo ve

Voz 1 15:55 pues no lo veo bien un debate muy viejo tampoco es la primera vez que lo dice son visiones distintas no ya del partido sino incluso de la propia misión de España no desde luego no lo compartimos esa esa visión yo creo que además se ha demostrado es que desde la autonomía de las organizaciones en esta ocasión achacar una coordinación de un entendimiento muy positivo la Organización de los socialistas catalanes no está funcionando perfectamente pero el PSC veo sin duda es también en parte el PSC que fue por lo tanto no es un partido reinventado por más de que ha tenido un reposicionamiento que yo creo que que está muy bien no ha sido muy valiente reposicionamiento costaba

Voz 2 16:46 no

Voz 1727 16:47 José Luis Ábalos gracias por estar en la SER muy buenos días

Voz 1 16:52 mucho darnos ahora

Voz 1727 16:53 a que es portavoz adjunta del Grupo Confederal de Unidos Podemos en el Congreso buenos días pedido esa comunicación vamos a hacer una vamos a hacer una pausa no tenemos al teléfono al portavoz secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas buenos días

Voz 1 17:11 muy buenos días renuncia ha sido

Voz 1727 17:14 no se intentar formar Gobierno siendo la fuerza más votada

Voz 2 17:17 no lo observaba está claro que hemos podido ganar las elecciones autonómicas catalanas pero también está claro que nosotros defendimos que querido formar gobierno con las fuerzas constitucionalistas hay fuerzas constitucionalistas pues se suman lo que suman por lo tanto ahora mismo hay otros que piensan que pueden formar gobierno lo que tienen los votos suficientes para expectativa a ver si realmente el poder formar esa esa mayoría sólo nosotros vamos a seguir defendiendo que se cumplan las reglas de juego que cumpla la las normas a tenemos hemos dado pero está claro que por lo que constitucionalista pues no tiene una mayoría para poder formar gobierno

Voz 1727 18:10 pero la señora Arrimadas va a privar a los catalanes de escuchar su programa de gobierno lo que lo que yo haría si pudiera gobernar

Voz 2 18:17 bueno yo creo que es lo que llevábamos haciendo ya semanas es lo que las catalán Nissan

Voz 1727 18:24 bueno la de campaña no da para mucho no para explicar un programa de gobierno la campaña ha dado para otra cosa no

Voz 1 18:30 ver yo discurso es un discurso de

Voz 2 18:35 de pues de lo que era también no pero yo creo que todo el mundo tiene claro cuál es el problema de de ciudadanos explicarlo y ahora hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos realmente pueden formar una mayoría razonó entre otros estaremos ahí a la a las perspectivas hay sin duda defendiendo nuestro nuestro programa electoral y defendiendo a aquellos compromisos que hemos adoptado con ese millón seis mil catalanes que no son buenas

Voz 1727 19:04 es una decisión tomada ya no la de no iniciar los trámites para intentar formar gobierno es una decisión tomada ya no lo van a hacer bueno

Voz 2 19:14 es que no hay una mayoría lo no vamos a entrar hay conversaciones Esquerra Republicana Ny ni con el señor Puigdemont por lo tanto los que nos gustaría asturianas no apoyar que serían pues prácticamente el Partido Popular Partido Socialista puede sumamos los que lo que sumamos y por lo tanto nosotros estaremos a ver si otras fuerzas que que piensen que pueden tener mayoría para gobernar Rossi realmente la tiene no no no ahora lo que hay que estar ese proceso a las perspectivas de inducir realmente se pueden consolidar otras mayoría pero no me eso se vaya viento habrá que tomando decisiones

Voz 1727 19:56 cómo interpreta usted la llamada a la concordia al inicio de reformas que hizo el Rey en su discurso de Nochebuena esa parte concreta en que se debería traducir

Voz 2 20:08 bueno nosotros creemos que lo hemos defendido también siempre no que que el proyecto común español aparte de defender su su existencia hay que defender digamos su calidad no que sea un proyecto atractivo de paraíso hacia hacen falta reformas y por lo tanto yo creo que es aplicada en Ciudadanos de intentando es que esa reforma se lleven se lleven a cabo no que España no puede defenderse desde el inmovilismo sino que se debe defender desde desde reformas de todo lo que él y luego la la convivencia lo que está claro pero la convivencia también está claro que se debe hacer dentro de de las normas y todos respetamos las pues es fácil que podamos que las instituciones puedan funcionar el Parlament de Cataluña pueda funcionar Si alguien no respeta las normas si alguien decide qué leyes que cumple que incumple pues según su voluntad pues resulta muy difícil prácticamente resulta imposible que que esas instituciones donde se debe visualizar esa esa convivencia pues puedan funcionar

Voz 1727 21:20 el apoyo Cataluña apoyarán los Presupuestos Generales del Estado del PP es un partido en fin al que le cuesta hacer reformas

Voz 2 21:28 bueno si se cumplen los compromisos adoptados tenemos un principio de acuerdo hay algunos flecos aunque hay que hay que negociar Isi Disi esos sí sí han a acuerdos pues pues los a los apoyaremos y sino no lo está claro que con una tal como está la aritmética parlamentaria de las reformas que se puedan hacer en esta legislatura pues habrá que hacerlas o llegando a acuerdos con el Partido Popular yo sino llevando con pasión como ya hemos hecho en en algunos casos que nosotros tenemos un acuerdo un acuerdo de investidura con el Partido Popular y vamos a exigir que se cumplan esas reformas que tenemos que tenemos a acordadas vamos a ver está claro que al Partido Popular le cuesta contacto popular ha arrastrado los pies a la hora de de aplicar reformas pero yo creo que nuestra funcione es obligarle a cumplir de acuerdo a cumplir las reformas sino buscar mayorías alternativas en el Congreso para que esas reformas España necesita pues puedan salir adelante

Voz 1727 22:30 José Manuel Villegas gracias Buendía

Voz 2 22:32 no hay muchas gracias

Voz 1727 22:35 ahora puedo saludar Ayón nueve Larrea hola ahora sí buenos días felices fiestas antes de nada porque cree que Ciudadanos ha recogido el voto no independentista en Cataluña mucho más que el PSC ustedes

Voz 1365 22:50 bueno yo creo que lo que hemos visto en Cataluña ha sido un escenario tremendamente polarizado precisamente cuando nos encontramos ante escenarios

Voz 2 22:57 muy polarizadas

Voz 1365 22:59 aparte yo creo que no era una característica de la ciudadanía catalana sino que ha sido fruto de todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos meses Si bien estos los últimos años por echar cada vez más leña al fuego por parte de los dos bloques sí yo creo que es una consecuencia clara beso y pienso que nos encontramos ante una muy mala noticia porque en Cataluña lo decía el otro día también no ha ganado ninguno de los bloques que no ha conseguido imponerse sobre el otro sino que ha ganado dos lo que

Voz 1727 23:27 ningún distrito de Barcelona votó mayoritariamente por Catalunya en común siendo la formación de Ada Colau la que gobierna la ciudad desautorizada Colau ese resultado

Voz 1365 23:38 bueno en absoluto yo creo yo que soy navarra también creo que el voto dual en en determinados lugares de nuestro país es muy común y que precisamente Ada Colau es una de las alcaldesas creo que la más en nivel de aceptación de la última década no y creo que el nivel municipal está en cierta medida bastante desvinculado de de dan del nivel autonómico y especialmente en unas elecciones que han sido excepcionales en Cataluña precisamente pues te escenario de polarización que hemos ido viendo a los a lo largo del último los años

Voz 1727 24:10 venimos contando que el rey en el discurso de Nochebuena llamó a modernizar España llamó a no paralizar el país acabamos de escuchar al portavoz de Ciudadanos decir que si con el PP las reformas no se pudiera hacer algunas de ellas están dispuestos pues a a estudiar otras alternativas en el Congreso como otros partidos usted que de que esa llamada del jefe del Estado a modernizar España va a tener respuesta por parte ha del PP del Gobierno o se pueden formar otras mayorías la eterna pregunta de esta legislatura

Voz 1365 24:42 aquello con lo que me quedaría del discurso del Rey no es precisamente por su llamada la modernización sino con el hecho de que hizo

Voz 0644 24:48 en un discurso muy vacío

Voz 1365 24:50 y que me parece que está bastante alejado de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en esas referencias a la crisis que parece que ya hubiera pasado cuando tenemos unos niveles de pobreza altísimos au o ese pasar de puntillas por la corrupción cuando tenemos al presidente del Gobierno indiciariamente ese que cobro cuatrocientos mil euros de la caja del Partido Popular yo no me quedaría con qué con qué al haya hecho la iniciación hizo un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas independentistas y yo creo que quien tenía que haber sido más responsable fuel en ese discurso del tres de octubre tremendamente beligerante y que que dio el pistoletazo de salida al ciento cincuenta y cinco yo es con eso con lo que me quedaría creo efectivamente creo que hemos sido los primeros en ponerlo encima de la mesa que España necesita grandes reformas para ser un proyecto de futuro y un y un país moderno pero esas reformas creo que van a venir de la mano de un impulso constituyente que desde mi punto de vista tiene que construirse en primer lugar en una alianza de las nuestro país y creo que precisamente lo que nos deja una de las lecturas que nos dejan las selecciones catalanas es que las fuerzas progresistas cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo visitas como el PSC o como Esquerra que echa más leña al fuego de la dinámica de bloques lo que nos encontramos es que Finanzas derecha siendo ambos bloques quién hegemónica tanto bloque independentista como el bloque nacionalista español es las derechas creo que esa es la lectura unas las lecturas más preocupante es que nos encontramos después de la abolición fatales