El dolor crónico

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido sabemos bien como es durante el año

Voz 3 00:08 ajetreo de la vida laboral de Sergio del Molino y Nacho Carretero dos de los mejores cronistas de este país y con quienes tenemos la suerte de contar en este programa todos los martes lo que es más incierto es cómo son sus vidas en plenas Navidades ya tan sólo seis días de acabar el año

Voz 0695 00:27 Sergio del Molino muy buenos días muy buenos días en Zaragoza verdad estoy en Zaragoza equivocado porque debería estar en Madrid Si me hubiera enterado de que luego iban a Belém hubiera ido sin una con vosotros creéis que es casual que no lo sepas crees claro uno de Tratado de Viena es de medidas informado me tengo que enterar de estas cosas por la radio Jorge Sigler

Voz 4 00:46 sí es curioso tú tú como Chesterton no que mandó un telegrama a su mujer me encuentre no donde debería estar

Voz 3 01:00 tenemos a Nacho Carretero en A Coruña muy buenas Nacho

Voz 1757 01:03 hola buenos días bueno voy a pedir es un

Voz 3 01:05 en favor a todos los que no estén escuchando desde desde Colón

Voz 6 01:09 ya desde Galicia

Voz 3 01:10 esta tarde Nacho firma libros ahí en el corteinglés sería muy triste muy triste que no fuera nadie así que así que por favor por favor Fariña que es un libro buenísimo esta tarde en H va a estar ahí por favor no lo dejen solo aunque solamente sea por nosotros porque luego sigamos teniendo alguien contento y feliz no no con ese bajón que da la soledad de la firma esto por favor que ha debido también eh yo bueno qué tal estas navidades

Voz 0743 01:41 bien bien empaquetadas como debe ser como corresponde Hay previendo todavía lo que queda ensanchando los tomado todavía un poquito más así que que bien pero muy muy extrañas no después de tanto movimiento la verdad que ellas me Caracas encima yo empiezo a sentirme un poco como como ya que el de El resplandor ya creo que

Voz 0695 02:00 voy a mi familia me empieza a mirar Mali raro

Voz 3 02:04 el hecho tuvo aparte de discutir en Twitter con Gabriel Rufián

Voz 0695 02:08 hay que eso lo ha colgado

Voz 1757 02:12 no creo que haya que elevarla a la categoría de discusión simplemente le le dice una apreciación que preveía no sala iba a tomar muy bien y hay que es el día de hoy esto fue hace tres días es el día de hoy que cada vez que miro el móvil tengo unas ciento veinte notificaciones de gente que está discutiendo entre ella incluyen en en estas discusiones hace como tres días que prefiero no mirar

Voz 3 02:34 twitter bueno les ponemos en situación Gabriel Rufián recoge en Twitter una crítica al veredicto del país es un país luego antes al principio Julito y lo era una crítica al Barça una palabra

Voz 1757 02:46 muy amable

Voz 3 02:49 vale es por esa es la discusión es decir ahí la discusión bueno hay un artículo el diario El País fan señala el artículo y al periodista señalando al periodista como la autor aquí está bueno ya a partir de ahí unas previstas entre ellos Nacho Carretero y mucha gente que ha decidido en Twitter manifestar que no está no está de acuerdo es verdad que lo de Twitter entiendo y no hay crítica pero realmente lo que busqué Rufián sea eso precisamente no

Voz 1757 03:13 sí pero de ahí mi de ahí que quisieran dárselo porque bueno la crítica por supuesto faltaba más que Gabriel Rufián o quien fuera no pudiese criticar un artículo de quién sea pero lo que a mí me llamó la atención es que el Rufián puso se llama Óscar López Fonseca y dio el nombre como como señalando lo como a por él sólo puso eso mente a mí me pareció bastante sorprendente que un diputado que se dice pronto qué le ponía yo así en el en el tuit que se dice pronto un diputado señales de esta manera un periodista dices tú no es que posiblemente busque seguro que esa confrontación busque esa polémica bueno pues esquemas a mi favor me llama muchísimo la atención que un político a estas alturas de la película pues busque eso busque el fango y busque señalar y busque tirar encima de un periodista de quién sea a la gente de una manera tan ruin me me llama la atención porque se puede criticar de mil maneras ese artículo cualquiera

Voz 0743 04:07 pero es muy estilo práctica cada vez más común el hecho de que te echan encima todos sus seguidores nótese

Voz 1757 04:14 Alan a por él pero fíjate más si lo hace bueno pues otra persona o vedad bueno dices tú vaya matón pero pero vaya mal a que haga lo que quiera él sabrá pero es que insisto a mí lo que me llama la atención todo esto es que este hombre se supone no representa a todos es un diputado es una especie de de elegido en una cámara de gente que que está ahí sí

Voz 0743 04:35 qué supone muy preparada para representarla te encuentras con que está haciendo una cosa que no se que parece Forocoches de todas formas yo creo que ya estos folclore tener un encontronazo con Rufián es mi propósito de Año Nuevo uno de mis propósitos ya siento que no eres nadie sino has tenido un encontronazo con Rufián en este país no es decir

Voz 3 04:53 bueno a lo tienes que quererlo y que el día vamos a dedicar un buen rato analizar cómo las redes sociales han transformado parte parte de la vida lo hablamos de hecho cuando revisamos hace algunas semanas di con motivo de la Constitución hablamos de cómo se ha transformado la vida dentro del Congreso y las redes sociales tienen gran parte de la culpa de cómo se ha transformado sabía como teniendo un altavoz para qué me voy a dirigir a mis compañeros diputados teniendo altavoz de Twitter con lo cual simplemente el Congreso acaba siendo la excusa que utiliza para lanzar un mensaje distinto a través de las redes sociales hoy vamos a darle algún poco más más profundo más serio en estas fiestas como en cualquier otra época del año pues cabe todo no la alegría los reencuentros esa tristeza los excesos en para hechos que decía Sergio también la nostalgia pero también hay que señalar que la continuidad de la propia vida es la protagonista de estos días como la de seis millones de personas que en nuestro país seis millones de personas que nuestro país sufren dolor crónico a diferencia el dolor agudo el tangible el que se calma con fármacos tiende a estar infravalorada incluso por la propia comunidad médica leyó prefiere hablar esta mañana con nosotros el doctor Jordi Montero después de cuarenta años tratando tratando de averiguar los orígenes de esa enfermedad ha verbalizado su conocimiento ensayos como permiso para quejarse la invisibilidad del dolor Jordi muy buenos días días Jordi el dolor sirve sirve para algo

Voz 7 06:19 el dolor es imprescindible un dolor agudo es necesario si no tuviésemos dolor agudo no podríamos sobrevivir los animales porque es un sistema de defensa nos avisa de un peligro de un daño cuando te pinche eso eso es un parto una infección hay una sirenas de los bomberos que nos avisa que hay un fuego y esto es otro en agudo yo de una U2 salió para sobrevivir en un sistema de defensa

Voz 3 06:46 ese dolor crónico que acompaña a seis millones de españoles para qué sirve

Voz 7 06:51 esto es una miseria el dolor crónico no sirve para nada el sirve solamente para que lo pasemos humano y es algo que está afectando a muchísimas personas en el mundo mundo accidentado y este es un dolor el dolor crónico definimos de forma digamos oficial como aquel dolor que tiene larga duración más de seis meses años a veces en el que no se encuentra daño es un dolor sin daño esto es el dolor crónico puede afectar a las personas que les afecta a veces durante años iban de médico en médico cada uno da una palabra diferente se hacen diagnósticos pruebas todo sabedor mal incluso hasta hace poco tiempo hasta que la neurología no pudo avanzar al conocimiento del funcionamiento del cerebro como hacemos ahora pues a estas personas les insultaba no tenían nada que eran los cuentistas ahora sabemos que tienen lo lo que tienen es verdad dicen lo que notan no tenga usted ha tratado durante cuarenta años con con esa gente como

Voz 3 08:01 cómo se manifiesta ese limbo porque habrá un montón del paciente empiece a incluso ignorarse asimismo a dejar de darse importancia claro

Voz 7 08:09 está enormemente cabreado porque porque este dolor que tiene los demás no se lo entienden le dicen que no tiene nada ha sido la resonancia magnética funcional de positrones una serie de técnicas actuales que usamos los neurólogos en investigación sobre todo para observar qué es lo que está haciendo el cerebro no no estoy mirando un cerebro online con con tu con tu de opositores ponemos a verse que el cerebro está mirando moviendo la mano pensando orinando cosiendo siendo no entonces podemos observar cuando un cerebro están notando dolor por áreas por las redes neuronales que sean activado y así hemos podido observar el dolor agudo por ejemplo después de un daño cuando observamos personas con dolor crónico observamos que también tienen esta actividad Se está produciendo esta actividad cerebral estas redes neuronales que significan dolor extractivas pero se han puesto activas de forma espontánea generalmente porque son cerebros que se han sensibilizado en ese individuo ante el simple tacto el recuerdo la amenaza ya le aparece exactamente la misma actividad que pudo que significa dolor y esto es lo que siente es por esto que los alemanes están hablando tanto obra de memoria de dolor son dobles grabados memorizado desensibilización el cerebro comete un error IB un peligro allí donde no lo hay y genera la sensación de dolor esta percepción este este fenómeno cognitivo que significa dolor y esto es lo que el paciente se nos queja damos geológicos Innova mejorará

Voz 8 09:56 doctor yo con mi madre sufrió durante décadas no algo que muy terrible no es el dolor en sí que es terrible es el descaste de persona no como poco a poco ver una persona reducido como persona Hay ser humano por este dolor que se manifesta en tantos maneras en el cuerpo a ser humano sin duda es es terrible

Voz 7 10:18 que el tratamiento médico convencional no es útil usted piense que nuestro cerebro que nosotros lo que tardamos siempre por la razón no los últimos tal político sea discutido con este periodista mejor escuchaban hace un momento no bien porque no se mueven cerebro son las emociones las emociones las que mandan la razón no está a su servicio el dolor entra directamente en las emociones hizo estas emociones las que multiplican las que sensibilizarán un miedo por ejemplo genial entonces una serie de fenómenos cognitivos de redes neuronales que significan dolor usted piense que por ejemplo el dolor crónico más frecuente en dolor pélvico que tiene muchísima sobretodo de mujeres en nuestro mundo no olvido crónico sin daños entre también lo es el dolor de cabeza por ejemplo un dolor de espalda que tienen las connotaciones la llamada fibromialgia so solamente el diez por ciento de las personas con dolor crónico que lo tienen sobre todas las articulaciones de las extremidades Nacho Sergio si yo

Voz 1757 11:32 bueno en primer lugar saludar a nuestro invitado eh porque la verdad es un placer escuchar reflexiones tan Tampa usadas cuando hablamos de estas cosas a mí me me viene siempre a la cabeza lo que lo que es este mismo sufrimiento fuera de nuestro contexto yo por mi trabajo por fortuna eh tengo que conocer lugares del mundo muy castigados muy muy precarios siempre me viene a la cabeza lo mismo si ya es duro por ejemplo en este caso el dolor crónico en un país con sanidad pública o con medios mal que bien pero con medios para que todo el mundo pueda ser atendido cuando me encuentro en en en una barriada en un en un sitio donde no hay ningún tipo de servicio con alguien con jaquecas crónicas con alguien con ansiedad con alguien con dolor de articulaciones SLO lo novio no yo siempre le llamo cuando hago reportajes lo novio todos damos por supuesto que hay hambre que hay necesidades pero nadie ese para preguntar a esta gente a ti que te duele la cabeza tienes estrés y cuando preguntas te encuentras con que si con que esos son los problemas que que tiene la gente en África en Centroamérica en cualquier otro lugar de necesidad es tremendo pensar que esto ocurría que hace no tanto y que sigue ocurriendo muchísimas partes del mundo alguien que tiene jaquecas crónica así jamás nadie ha explicado en Iliada un remedio tiene que ser infernal Si ya lo es aquí imaginamos

Voz 7 12:57 es un lugar donde no les pueden atender de ninguna manera sí de hecho yo pienso que lo más importante es entender y entendernos no la neurociencia moderna eso tiene forma parte de la gran revolución del cambio de de la misma forma que está produciendo un cambio en la filosofía el concepto de género por ejemplo en la capacidad de viajar en las comunicaciones etcétera estamos sobre el cambio de era el conocimiento del cerebro forma parte de este cambio de era es importante presto hecho el libro que las personas entiendan cómo funcionan tu cerebro para poderse entender mejor desde luego un concepto fundamental que debemos tener en cuenta es que la cultura es biología repito la cultura es biología la cultura es la que construye cerebros nosotros que nacemos con un cerebro desde el punto de vista cognitivo que heredado todo lo que llamamos animales anteriores en la evolución pero va a añadir en su cerebro todo lo que aprenda el aprendizaje va a construir redes neuronales y en este aspecto la cultura es fundamental en la generación de todos estos errores que a veces hacen nuestras redes neuronales irlandesa forma podemos cometer un error neuroimagen lógico yacer una alergia algo que que es absolutamente fisiológico pero usted un plátano no yo creo se equivoca es decir que que nos puede matar pues viera cerebro desarrolla también dolor cuando no hay motivo miedo que genera cambios emocionales y despierta memorias que tenemos allí grabadas de saber desde cuándo

Voz 3 14:34 estos da la muestra de que es lo que afirma usted de la culturas biología muestra sería que usted acaba de darle la vuelta a mi cerebro afirmando que la culturas biología igualmente transforme la forma en la que yo mismo pienso y me acerco a a este tipo de problemas vamos a hacer una pequeña pausa si me permitís hacemos una pequeña pausa enseguida seguimos dando un problema de seis millones de españoles el dolor

Voz 9 14:57 la tónica rito

Voz 1 15:01 según

Voz 2 15:02 Jordi Monteros neurólogo y autor de libros como

Voz 3 15:04 Miso para quejarse hacemos mucho doctor que esté con nosotros porque en Esteva es un día festivo en Barcelona y usted está con nosotros gracias doblemente gracias a ustedes un verdadero placer y seguimos con con Nacho y con Sergio sea tenemos ahora mismo a Nacho en Coruña a Sergio en Zaragoza en Barcelona nosotros estemos aquí en Madrid si esto no es representativo de este país yo ya lo sé Jordi seguimos hablando de del dolor y como la biología afecta y cómo las emociones por fin tienen tienen reflejo señala en el libro el caso de una actriz que mientras actuaba dejaba de sentir dolor

Voz 7 15:40 exacto es es es una paciencia que me enseñó muchísimo los médicos aprendemos de nuestros pacientes fundamentalmente de la experiencia y esta es una persona que muy inteligente que es una profesión con dolor crónico pobre extremidad ella es flor explica que cuando estaba en su personaje cuando era claro un actor profesional cuando actúa sin el otro no era tiros momentos dejaba de sentir dolor era al bajar el telón que repetía el dolor realmente es la demostración de la influencia de la cognición y las emociones no son nuevas emociones somos fundamentalmente emociones todos los animales no el cerebro olímpico que se llama las áreas de redes del cerebro que son las que entienden de esto que habrá que definir mejor en el siglo XXI que son las emociones no y eso es lo que nos gobierna

Voz 3 16:34 pero qué gráficos eso doctor de bajar el telón reaparecer el dolor casi una clara retórica

Voz 7 16:41 pero claro si es un espetó muy cultural también ustedes por ejemplo el dolor en el África en el en África o en sociedades culturalmente muy diferentes menos desarrolladas es mucho menos frecuentes dolor crónico por ejemplo igual que tampoco hay obesos en el africano quiero decir que muchas veces este tipo de síntomas que aparecen de forma crónica estaba absolutamente ligados a fiero menos culturales y emocionales en las sociedades avanzadas

Voz 3 17:13 sería un buen título para para un libro Sergio gordos y doloridos definiría

Voz 0743 17:17 si se mira yo no sé si por más loco lo que a veces despectivamente llaman problemas de primer mundo no pero que realmente se retratan una sociedad a mí también escuchando el caso de la actriz yo no tengo un dolor crónico pero sí que tengo en el sentido de que no es hay una causa física justifica ellos yo padezco dolor pero por una enfermedad y si es verdad que cuando estoy centrado por ejemplo ahora mismo ahora estoy hablando ahora no notó nada es verdad cuando salga de aquí voy a sentir otra vez el voy a tener que tomar una una pastilla pero mientras estoy trabajando concentrado muy muy volcado en algo es verdad que se ve que el dolor desaparece no y eso es una una cosa que te compro ahí sí que es verdad que tienes aparte de que de cómo el cerebro al final nos controla pero a mí me me gusta me interesa mucho cómo se llega a esta a fijarse en esta en el dolor no en ponerlo en primer plano y creo que tiene que ver también con un cambio de sensibilidad global que hemos ido experimentando en las sociedades occidentales no y que tiene que ver también con una un crecimiento de la empatía Un tener hacen en cuenta al otro que también tiene que ver con no no sólo con el dolor físico sino también con los con los duelos y los dolores emocionales hasta no hace mucho se consideraba tremendamente impúdico e indecoroso mostrar emociones en público eso ha cambiado también radicalmente no y creo que eso tiene que ver también con esa presión que la medicina recibe para cambiar la perspectiva acerca del dolor

Voz 7 18:45 no yo creo que usted ha dicho en muchas cosas estoy absolutamente de acuerdo y que además tiene una base fisiológica tienen una base científica esos momentos demostrable por ejemplo el libro esta siempre intentando filtrar las entradas o filtrar amplificar estas nuevas funciones fundamentales del cerebro sino otros ponemos atención podemos amplificar una entrada o podemos filtrar la cuando uno está distraído por ejemplo sucedió miramos la misma película vemos cada uno ve su película porque hay entrenador creado o amplificado diferente y es una cuestión que es hacer siempre todos nuestros cerebros es fundamental entender esto tan importante como nuestros actos está la forma nosotros entendemos tramos lo en precisamos lo que nos llega de nuestro propio cuerpo o desde el exterior y esto es una función fundamental en el en el funcionamiento del sistema nervioso todos somos sistema nervioso todo nuestro cuerpo está llena de neuronas tenemos más neuronas en la barriga que en la médula no estamos controlando pues la digestión uno pintor respiratorios la tensión arterial a temperatura entonces etc de forma automática para preservar la vida porque están genes no somos tan explotadores de genes simplemente es el funcionamiento fundamentado el cerebro las emociones son nuestro sistema de defensa fundamental el miedo el asco por por ejemplo son sistemas de defensa necesarios los animales en realidad no somos el mismo animal que se ha especializado

Voz 1757 20:24 cada uno en su medio su forma de sufrir pero no no no

Voz 0743 20:28 cree doctor que también que que el hecho de que surjan propuestas como la suya hay un cambio de sensibilidad dentro de de la medicina o con respecto al dolor responde también a un cambio social no ha quizás esto hace cien años sería impensable no lo los médicos no no lo tendrían en cuenta o no consideraron un factor para prestarle atención no sé

Voz 7 20:49 a mi mi mensaje a través de un libro que que publicado y de constantes intervenciones públicas mensaje va a recuperar esta comunicación emocional entre los seres humanos y en este caso entre los médicos de los pacientes hemos de recuperar la caricia en cooperar la caricia verbal en recuperarle caricia visual el la empatía entre los entre los animales entre los seres humanos y evidentemente en la labor médica que el técnicamente au India es importantísima hemos de recuperar aquella figura clásica del médico acompañante no puede ser que un médico de familia necesite ver treinta o cuarenta pacientes por hora o que una mutua médica pague ocho euros por visita estamos destruyendo la medicina es necesario que el el médico se que emocionalmente al paciente le acompañe en la enfermedad ya en la vida y que nosotros podamos recuperar de esta cantidad de enorme de necesidad de contacto físico respetuoso de caricias de tacto de miradas no

Voz 0695 21:58 eso está en la esencia del ser humano esto esto vale también para los locutores de radio poco a poco no estaría mal pero doctor surgen