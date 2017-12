DAVID DE JORGE (26/12/2017) – LAS SOBRAS DE NAVIDAD

Voz 1 00:00 amigos Strauss de escuchando este programa amigas que ha sobrevivido a cena Nochebuena y eso ya sí a la comida de Navidad eso ya es una noticia buena allá por si es buenas noticias se habrá dado cuenta en tal caso que haya sobrevenido que ha sobrado mucha comida sobra comida no se preocupe es una tradición más de estas fechas como que te legal en un pijama calcetines las sobras de Navidad

Voz 2 00:24 sí

Voz 1 00:24 obras con las que David de Jorge

Voz 3 00:30 ha maravillas el autor el inventor de las Guarín Don galas con lo que el que convierte por cierto es que no sabrá nada eh de todo un poco de todo un poco pero Jones no obstante la tentación de Llosa bueno pues si hubiera asegurado al no quedan pocos David con eso queda poco e manto villas David de Jorge buenos días

Voz 0477 00:50 qué pasa buenos días como estas vi lo menos pues bien estupendamente con la nevera vacía por cierto no voy a empezar a llevar la contraria pendiente no hemos hablado nada menos lo hemos comido todo no tiene nada nada nada poco descaro la gente lo juro

Voz 1 01:05 no buenas y sobre Óscar hora bien no

Voz 0477 01:08 habla así porque con un poco de Egipto le dimos a las Carola ya sobraba y nada hay otra vez a dieta como como me imagino que están haciendo todo España hoy a apretarse un poco el cinturón no

Voz 1 01:17 vale pues se este segmento del programa no tanto de dieta sino de aprovechar lo que pudiera asegurar lo hemos llamado obras completa

Voz 4 01:28 bienvenidos a las obras completas como seguro que más de uno

Voz 1 01:31 estaba desesperado ver como las obras su cocina les invitamos a que nos llamen al el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos den soluciones recetas e ideas para aprovechar todo lo que

Voz 2 01:42 te días or por ejemplo que David

Voz 1 01:45 en casa mi madre sobró con paletilla Cordero apunta demás ocurre una cosa es que llegas a la comida al pal

Voz 0477 01:55 llegas ya las últimas su gran error claro sabes qué pasa que a la gente se le va la olla y entonces ponen como ochocientos aperitivos y lo importante es empezar por el patio principal entonces por eso Jonan en esta sección lo he dicho muchas veces cuando hay que estas fiestas estas historias lo que hace falta es atacar directamente al plato principal y no hace unos antes con jamón con croquetas con por hizo cuando se que con langostinos porque claro llega al final el capón guisado o llega la especialidad de cada una de las provincias españolas no tenemos hambre Osoro no sobran las cosas más apetecibles así que es mejor atacar a un plato Punto pelota que tampoco llegamos a las navidades como si llegaba antes no con esa especie de apetito atávico que había porque yo creo que había mucha hambre interés llegábamos en Navidades con ganas de unos todo pero llegamos en chaus así que yo practico mucho lo del plato único

Voz 1 02:43 entre a las K Arola que sobró con que las Carola que sobró

Voz 0477 02:48 con una carne guisada que flat plato único carne y es verdad que mi cuñada que viene Extremadura sacó un poco dejamos de se trajo una paletilla es un fenómeno hay que tener cuidado y luego vimos a carne guisada el acompañamos con unas Carlo la aliñada ojitos un plato único punto ya está ya al día siguiente día Navidad hicimos tráfico de almejas algunas poquitas en salsa verde para abrir el apetito mientras estaba todo dios con champán y la cerveza y tal y luego las hice con la con la arroz arroz con almejas acojonado buenísimo riquísimo plato único a voz tres platos y luego pues la compota o lo que sea ya está porque si empiezas a comedia comedia comer pues al final te desde que te hartas no sé si eso sí

Voz 1 03:30 que den Espido de todas maneras en cuanto a las obras en España hay mucha cultura de aprovechar la comida hay muchos platos charlas croquetas en el fondo pues no es más que aprovecharlo

Voz 0477 03:42 que son las jefas las cocineras nuestras madres nuestras tías las amas de casa son las jefas que al final nos han enseñado a todos a alguno pues esa cultura del aprovechamiento que yo creo que muchas veces es decir no que yo creo que uno se dividen entre los que les gusta la tortilla de patata sin cebolla no les gustan las obras que yo les llamo por Cos iluso y luego a los que nos gusta la tortilla de patata con mucha cebolla a los que nos gustan las las obras y nos gusta comen albóndigas dos días seguidos que yo creo que somos la gente honrada y la gente que merece la pena vivir nos encanta a mí me encantan las obras y me encanta la aprovechamientos las croquetas esa es la hazañas ese cuerno de la abundancia que al final los canelones es hora Homero o el sapo o ese cordero que decía Toni que le había sobrado cortado muchas muy finitas metido por ejemplo un bocadillo con alioli o con mayonesa o eso es Capone esos pollos que ellos que se dos coma al día siguiente como infinitos superar unos bocatas indescriptibles que las horas

Voz 2 04:36 es lo que me gusta mucho vale osea queréis Lotina enfadada hoy no sí sí sí

Voz 5 04:44 ha sido sobre todo

Voz 6 04:51 ah no pero todos los curas lo hacen hoy los ingleses están comiendo pavo sino a lo bestia claro que sí

Voz 1 04:59 pero por eso por lo del pavo es que a mí me lo explica lo ella haya ido tiene lo del pavo que se vayan hayan

Voz 0477 05:06 sí bueno eso tradiciones el otro día no es supermercado había unos pavos de doce kilos vídeo pero sin Enyo Horno va a meter estos pavos pero bueno yo creo que es una cultura que viene del norte de Europa no aquí no estamos acostumbrados a meter pavos en los hornos están sino porque es el ganso estoy estoy hemos perdido esto están bien también es pero bueno hay pavos llegar es que si están bien alimentado si han estado durante todo el año no bebiendo Vega Sicilia y comiendo bocadillos de foie gras pues oye luego llegan habida en los comicios alucina sin colores como todos es buena y él apetitos grande

Voz 1 05:38 no es que Veles i está bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta comparta con los nuestros qué pasa con los postres hablamos siempre de los primeros no sé pero cuánta gente no habrá desayuno

Voz 0477 05:58 hay un dulce abrimos a cuenta de chocolate sí sí es solamente una vez al año de misterio de la pesadilla conduce como a como que parece que se va a extinguir pero de repente llegan las navidades y hay como que contar contenedores de pesadillas pero voy Rom blando por ejemplo así conocer vinagreta es el resto del año que la gente que está diciendo dando sí sí un poco de turrón blando metido en un mortero o aplastado un un de un bol con un poquito de lo que todo hace un poquito de ajos hace una pastillita añades aceite de oliva el turrón blando a una vinagreta que luego puedas añadida a una escayola a unos cogollos a una lechuga le da un puntazo fines y luego alucinar sin colores

Voz 1 06:42 estas diciendo en serio

Voz 0477 06:45 a hacer la prueba o sea el turrón blando coge la tablet acoge una avellana o de una nuez promedia nueve no Jason Ball lo aplastó un poco con el tenedor lo di Lodi Luis con el vinagre de Jerez pimienta un poquito de mostaza si queréis aceite de oliva a una vinagreta de turrón blando lo añadí sea a cualquier es Carola o cualquier verdura cruda ISNA vinagreta súper rica para para comer verdura en invierno y luego con unos polvorones lleva una cosa que la gente se escoge sólo añadir al oso fritos cuando por ejemplo guiso un redondo o hizo un pollo mexicanos tienen porque usted una mole de este tipo de cosas muy bueno pues yo cuando aún sofrito lo que hago es añadir un polvorón al sofrito le doy unas vueltas y luego ya mojó con el vino con el agua o añado a carne el resultado es una salsa muy trabada muy sabrosa que ten en cuenta que al final sacia con harinas y con frutos secos con manteca antes al final todo eso le va de perlas así que yo aconsejo a los españoles me voy a poner firme voy a dar un consejo magistral a partir de ahora horas tal verano añada un polvorón a los guisos porque a Colombia digo te lo digo todo detrás el ella

Voz 1 07:52 la sección diciendo Miki raro esto está bien hoy

Voz 0477 07:55 sí es no Debón humor

Voz 1 07:58 es viviendo sea tú quién es que la cesta esa de los polvorones que son los que no se quedan ahí en vueltita hasta que quedan secos que puedes lanzar vuelve y poderoso

Voz 0477 08:08 pues las roscas de vino el polvorón los mantecados todo eso

Voz 2 08:11 al Guisado sí sí sí sí sí pero cualquier tipo de la salsa de tomate le pongo envolver

Voz 0477 08:16 no no por Dios pero bueno tampoco estaría malo eh pero no lo vamos a ver cuando hubiese un redondo cuando un pollo cuando haces una organice en escabeche yo qué sé cuando tienes un sofrito ahí hay un río de carne tal añadió un polvorón y al final eso te ayuda trabar la salsa Iriome Catalunya no lo pone en picada todas las historias o lo que estábamos diciendo ante solos moles mexicano este tipo de cosas bueno pues el polvorón os puede salvar la vida viva el polvorón prohibió no es uno no ha hecho es un caso sería guardia no nada esto no es nada buena pero no no no se ha hablado que no Escalona asesinar pero bonos mazapán pues al final no deja de ser también fruto de eso te veo muy valiente Danilo sí sí claro

Voz 2 09:00 Heladas

Voz 1 09:03 vamos es que me he no sabemos que no se describen siquiera dentro de mí el radar humanos asumido tiene un paisaje no entonces ni tan siquiera pienso la imagen de polvorón dentro de la cocina no dentro del guiso para mí polvorón forman parte de una cosa que está en la mesa el sofá sea físicamente no lo ubicuo siquiera la cocina no ya metido en el guiso pero en fin vamos a hacer una pequeña pausa mientras ustedes pueden llamarnos a nueve cero dos catorce sesenta sesenta para contarnos sí les ha sobrado algo que bueno cerca lo que les ahora o quitar la razón David de Jorge más pero esta es segundo

Voz 0477 09:41 caro o que alguien diga qué hace con el mazapán que me queda bloqueado digo yo no sé lo que se puede hacer pero seguro que hay alguna más que tiene alguna idea

Voz 1 09:47 con el mazapán sí

Voz 0477 09:50 redimido aseguró que rellenos bola un solomillo rehusó abierto el libro relleno con mazapán cortado Finito son unas ciruelas una historia así seguro que lo quizás y alucina sin colores rojo así como mozárabe historia como a Andalucía

Voz 1 10:04 pues eh

Voz 5 10:05 qué grandes claro si iba Maimónides

Voz 1 10:13 bueno hacemos una pequeña pausa enseguida volvemos con David de Jorge te ven ustedes poner en duda todo lo que escucha de ven ustedes tomar la radio con cierta distancia porque claro es que lo han dicho la radio luego va la gente Ester buenos días

Voz 2 10:31 además permite ha sobrado lomo de cerdo verdad

Voz 7 10:33 me ha sobrado lomo de cerdo de la comida de Navidad

Voz 1 10:38 has oído en la radio que David de Jorge que dicen que el mazapán

Voz 2 10:45 tú bien dicho interesante Clara Clara

Voz 1 10:50 mira te lo digo ahora en serio llama Telepizza da a la calle pero yo yo no quiero ser responsable lo que te atraganta es buenísima porque eso es

Voz 7 11:07 que no hombre que no que en la justa medida seguro que va bien

Voz 8 11:11 entonces yo lo único que te piten entonces es que documenta el proceso mándanos tres fotos del antes del durante el después pero tuyas para saber que estás vivo paras

Voz 2 11:23 de este sabes dónde pues te vas a atrever a hacerlo de verdad te prometo que sí porque me gusta

Voz 7 11:30 es innovar y además me ha dado muy buen rollo el programa hablándome de turrón blando claro claro puesto en el sofrito porque yo soy de origen digamos que yo no sé en Canarias pero mi origen descartan efectivamente la picada

Voz 1490 11:43 lleva una serie de cosas que

Voz 7 11:45 que se ponen en los en los guisos

Voz 0477 11:48 Alá Toni Garrido igualdad ahí lo tienes claro cuando profesor micrófono te va al traste la historia de este

Voz 1 11:54 a ver te deseamos toda la suerte del mundo

Voz 2 12:00 va a ser un camino difícil

Voz 0477 12:03 tú dame a mí la mano Esther indie junto con optimismo claro hasta seguros

Voz 9 12:10 amigos no te olvidan

Voz 0477 12:14 los micrófonos y siete siete cae el mundo encima

Voz 1 12:18 eso sí me que verdad es invitar la razón Nati vamos a ver Yaiza que está en Tenerife Yaiza muy buenos días

Voz 2 12:23 hola buenos días te parece encantado de saludarte aquí con con mi amigo David que está aquí unas ideas un poco en fin tú en tu caso qué vas a hacer con toda la carne mira yo lo que quería decir que no

Voz 1490 12:35 casa en Nochebuena sabe a conejo en salmorejo hizo porque es un conejo aderezado con yerba fresca que es típico de Canarias y una maravilla y con vinagre macho que es vinagre típico del vino de los vinos sobrantes de Tenerife hay sopa que hacen una sopa de Navidad con todas sus bendiciones Tallín a rabo de ser saques la tengo un montón de carnes entonces con todas esas carnes la uno con los hígados ya buenas canelones para chuparse los dedos

Voz 1 13:06 no pero además hoy en Cataluña un abrazo a todos ellos hoy la gente está comiendo canelones

Voz 1490 13:12 no está importantes que aprovechamos mucho en Canarias nosotros tenemos las papas negras que son fantásticas arrugadas siempre sobran ICO en estas papas negras que son amarillas por dentro y un punto dulce eh pero no como la batata neumonía todo es diferente no entonces hacemos una ensaladilla con pepinillos hubo duro una mayonesa casera osea que tengo comida para seguir engordando

Voz 9 13:38 se habían ensaladilla tu rompe la guía por tres aposta a Joan jamás

Voz 1 13:45 sabes qué pasa ya está aquí estamos aquí de vidilla hablando de hoy empezamos la dieta

Voz 2 13:51 es complicado

Voz 1490 13:52 tienes buenas bandeja sobrantes de turrones eh truchas que son las los postres aquí también entonces cuando te levantas y dices Hagi voy a empezar la dieta pero ven el la bandeja ahí es difícil

Voz 1 14:05 Yaiza voy a voy a cortar porque te oigo y me está dando hambre no te digo

Voz 1490 14:13 oye pero me encantaría de verdad que probará en el cual en salmorejo como hacemos en mi familia está maravilloso

Voz 1 14:19 pues mira dentro de poco vamos a Tenerife dentro un par de meses probamos el día que estemos en Tenerife quedamos

Voz 1490 14:26 no me lo serio es que ese Tammy Fahmi es que tienen que aprobarlo en tazas es que es una pasada los

Voz 9 14:33 David te vive a Tenerife no me lo no viajas nunca a tope

Voz 1490 14:41 las negras es que de verdad les alegra el alma

Voz 1 14:45 ese dentro no va de broma te llamaremos llegue Nos vamos a comer

Voz 1490 14:50 este es mi teléfonos aquí me tienen para los que quieran están invitados

Voz 10 14:54 además a comer conejo ya tenemos la la comida de viaje que programa este que sí

Voz 1 15:01 no sirve para muchas cosas ya hizo un beso muy grande abonarla pronto no sabemos que cumplimos nuestra último encarna que está en Palma de Mallorca desde Palma encarna muy buenas baila encantado de saludarte qué vas a hacer con con las obras

Voz 11 15:19 pues mira yo aquí toda mi obra yo vivo en Mallorca pero soy murciana vivo El Espinar do en la calle nacido

Voz 2 15:29 no conozco yo Espinàs da la talla adoptadas

Voz 11 15:32 ha sido también pues también la conoceremos

Voz 2 15:34 con el coma si conociendo al final aseguró entonces qué hacer con con lo que todavía no han mandado

Voz 11 15:42 mandamos a pedí el embutido murciano para hacer la pelota porque solamente estalle yo vivo aquí pero nada se embutido vale para otras cosas pero no para la pelota no la mandaron por correo hay comimos Aye Aye venir un hijo nieto

Voz 2 16:10 esa es como por correo te manden el embutido para hacer tú eso es maravilloso David que uno después de mucho tiempo viajar a mi me gusta como se hace de mi Paul

Voz 1 16:19 bueno eso es maravilloso eh tíos

Voz 2 16:22 aquello me lo menos mandamos

Voz 11 16:25 un chico que tiene una tienda que yo le compraba cuando vivía allí himen lo lo envuelve entonces un familiar me lo llevó a correo oí a a a o cómo lo mandó hoy caso mañana estaba aquí

Voz 0477 16:40 que no se lo voy a decir yo

Voz 1 16:42 el año que viene pedí yo también embutido murciano que está monísimo y algunas cosas así maravillosas encarna un beso muy grande tenemos que dejarlo ahí pero bueno eso encantado escucharla David esto no puede ser donde apoyarla porque la gente llama para darte la razón y comer

Voz 2 16:58 me encanta me encanta

Voz 0477 16:59 tanta es que es lo que hay Toni Garrido sea hay un hay una única verdad ahí es la de Romy fue la cocina sin exigir dieces que muchas veces habláis que parece que estéis pasta utilizados bueno Tom no es obtienen un rollo salvaje que me mola mucho antes estas para teorizar doliendo

Voz 1 17:15 pues de David una foto de su nevera

Voz 0477 17:17 le he puesto si sigue ese ese cacharro verde la derecha reconozco que son una absoluta rojas que tienen ya por lo menos tres semanas que tienen hasta Mo pero bueno era la basura

Voz 6 17:28 quién es imanes desde España o no me por supuesto la verdad