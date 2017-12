A la muerte le gusta el rock

Voz 2 00:00 este dos mil diecisiete que estamos recorriendo ha sido un año con muchas noticias y como viene siendo habitual en los últimos tiempos ha sido también un año con muchas muertes con despedidas de artistas de enorme legado por suerte podemos seguir contando con Aretha Franklin entre nosotros pero este año hemos tenido que decir adiós a uno de los fundadores del

Voz 3 00:25 pues en en el chat pero is Pérez señaló que Hayden a que Thatcher luego sauvignon Oue Chuck Berry

Voz 0084 00:32 el dieciocho de marzo a los noventa años y desde la muerte de muchas otras ha escrito en el país y además muy bien nuestro querido Fernando Navarro Fernando bienvenido a paso lento

Voz 0646 00:41 qué tal Alfonso gracias a ti por invitarme extra aquí el año

Voz 0084 00:44 pasado Fernando en el programa resumen de dos mil dieciséis que hicimos te preguntábamos por las cosas que más te motiva van este dos mil diecisiete Illa que señala este por encima de todos fue el disco que iba a editar Chuck Berry un disco titulado Chuck que llegó a la par que la muerte del cantante y a mí no sé a ti pero el disco me encantó también a mí también

Voz 0646 01:03 eso tenía toda la esencia suya el rock'n'roll no de guitarrero de la esencia esa de piedra angular de lo que es el rock and roll primigenio lo que pasa que bueno que lo eclipsó todo su muerte yo recuerdo incluso para las ahí al disco que hable con su hijo realmente hablaban más del legado del padre que del disco en sí mismo

Voz 0084 01:20 no fue una fue una pena porque yo creo que es un disco que ha pasado desapercibido es que tiene que hacer son muy buenas es verdad que tiene algunas que remite mucho a eso Reed también tan de Chuck Berry de los años cincuenta que yo creo que además en los noventa años te puedes permitir no invitarte a quién impone su caso también hay que decirlo todo

Voz 0646 01:36 creo que de yo escribiese momento es un artista que es esencial es clave El realmente abre la puerta lo que significa el rock'n'roll pone por así decirlo su primera seña identidad potente pero es un artista muy limitado en el sentido de que realmente nunca exploró mucho más allá y las pocas exploraciones unas pocas aventuras que se hizo artísticas ahora de lo que es el rock'n'roll concebido en el modo que a día Chuck Berry en su modo peor operandi pues no no no fructificaron esa creo que es realmente un artista que no no era tampoco un bollo y son Bob Dylan o un Van Morrison capaces de de tocar muchísimos planos hoy me Brahms own James Brown esos perfecto también en Chuck que es como se tituló aquel álbum había canciones

Voz 0084 02:15 que remitían al pasado como hizo el Lady Guti me parece una parodia absoluta pero también baladas temas con aire Tex Mex como tres cuartos me gustó mucho pero la que más me fascinó este están mucho más

Voz 1 02:38 nada más

Voz 0084 04:09 y volvía a las tiendas de después de más de tres décadas el regreso es ensombreció por la noticia de su muerte hay que señalar Fernando que Berry no estaba retirado llevaba años sin grabar pero seguía viviendo en la carretera conduciendo el mismo además de de concierto en concierto siempre

Voz 0646 04:25 serán también lo contaba su propio hijo será más elijo es gracioso es como tiene pinta casi de cómico de estos de los Yates sus norteamericanos en la marea de cómo te lo cuenta con pasión con qué lenguaje y cómo se ríe de sus propias anécdotas no que te contagia y me contaba precisamente que su padre conduce su propio coche que de hecho es lo que exigía en contrato profundo cuando llegaba España dice que recuerda un viaje tocaron en el norte pues no se situaran por Bilbao algo así que condujo a su padre el coche que metiese metieron por parajes se perdieron cómodos es tres veces lo cuenta es que mi padre no llevaré decirle que que no me contó algún promotor de festivales que no hubo un Murcia creo que fue que tocó Chuck Berry Ike que bueno le fue una recoge con conductor con con un tío que llega a llevarle al sitio al hotel Echeverri dijo o no dijo baja T porque de donde yo vengo cada negro que conduce su lleva su propia revólver y lo mejor es que el coche era de marchas como de marchas en España y él está acostumbrado automáticos de Estados Unidos y fue en Primera durante todo el puto gripado el coche y yo la verdad es que estoy

Voz 0084 05:24 muy muy admirador de de Chuck Berry me parece una figura además totalmente esencial en la historia del rock y creo que no es demasiado osado afirmar

Voz 0646 05:32 que sin él no hubiera existido Chuck Berry se hubiese dedicado a otra cosa la música popular hubiese sido algo totalmente distinto bueno hubiese sido de otra cosa por qué es lo que comentaba antes le abrió el rock'n'roll a una dimensión nueva se dice mucho y y lo comentabas tú los de Chuck Berry ya han sido como una bandera que conquista un territorio en el territorio El rock'n'roll es lo más posiblemente junto con el alarido de Little Richard de Juan Juan va vulva bambú fue el primer vocabulario que tenía el rock'n'roll pero Chuck Berry conviene decirlo bastante él fue el que creo también la lírica en el rock'n'roll ese universo de coches noches de viernes chica más salida a divertirse carrilero canario el imaginario es imaginarios suyo entonces a veces pasa desapercibido que también puso el Rif por eso es tan esencial es imaginario ha marcado a las generaciones y todavía no hay banda de chavales que no meta en un garaje y un trastero de su casa de intentar ser la futura banda Carroll que se en el mundo con ese imaginario la cabeza

Voz 0084 06:26 además un imaginario que no era suyo porque él no era un adolescente cuando estaba haciendo estas canciones pero sí supo meterse en la cabeza de de de esos adolescentes y recrear esas escenas que no eran las de las de su generación además de los grandes pioneros con los dejó este otoño fue FADSP tomen un tipo al que muchos músicos le deben algo en parte por canciones como este en data seis

Voz 4 06:47 yo veo mi peor va

Voz 5 06:55 eh eh

Voz 4 07:14 no veo por no

Voz 0084 08:02 bueno no sé cuando es murió Fat domino el veintiocho de octubre descubrí que era un músico que ha aquí al menos en España no era conocido a ese nivel de pionero la gente joven de la que hablen siquiera les sonaba el nombre de nada pero dominó fue en realidad el único artista que pudo competir en las tiendas en Las Ventas con Elvis en su día que crees que se debe esto es desconocimiento de otras generaciones

Voz 0646 08:24 su legado pasan mucho yo incluso entre melómanos a veces cuando es citas las a los pioneros y te sale Chuck Berry que lo comentábamos Elvis Presley John Lewis pues hay un montón de artistas y yo creo que se debe a que también era como Chuck Berry un poco mayor de hecho el el ya decía Elvis Presley que cuando le llamaba el Rey ya había un Rey antes que él era FAS dominó por qué línea ya desde los primeros cincuenta haciendo grandes canciones de hecho dos finales de los cuarenta está un poco fuera de los manuales sobre todo que al final ese ritmo endiablado que tenía sobre todas las teclas es muy de Nueva Orleans entonces se queda más en torno a Nueva Orleans que en el entorno el rock'n'roll de los cincuenta es que es un poco más blanco que es un poco blanco en el sentido de sonido in poco más pop entonces queda un poco fuera de descompensado no pero dominó es otro pilar fundamental para entender

Voz 0084 09:08 la obra de los años cincuenta es directamente maravillosas son dos fueron casi todos números uno vendieron millones de copias y a mí además me encantan las canciones que grabó de Bobby Charles una en concreto vuelquen júnior Lence ha terminado siendo uno de los genios de la historia me encanta porque domina había grabado ya un tema de de Charles le llamó por teléfono a Chicago donde trabajaba en aquella época en el en el sello Chess para invitarle a a Nueva Orleans a conocerle en persona le dijo que no tenía que no tenía coche que no tenía dinero para llegar hasta allí y él le contestó con la frase pues mejor que empiece andar y de ahí cuando llegó a Nueva Orleans Le había compuesto este Walking unión

Voz 6 09:48 es que venga sí sí sí sí bien que entre

Voz 0084 11:21 seguimos repasando los obituarios de de este triste en este sentido dos mil diecisiete Otros de los que se fue y que me consta Fernando que te dolió especialmente fue Tom Petty

Voz 7 11:31 modo individual se Xavi que no ha y está hecho una es decir sexy Sex and Grace

Voz 8 11:41 como Concha mucha MNAC hecho de todos los que hemos citado ya competir con Faemino Concha Perry

Voz 0646 11:56 es competir con mucho el que más me ha dolido de este año y posiblemente de hecho en escuchando competida hacia este programa porque sabía que íbamos a dar de ello inmernada cuenta de que es algo que todavía no es sabido cicatrizar M ha pasado solamente con él con Lou Reed con David Bowie también pero sobre todo con Lou Reed Iggy pero como Tom Petty creo que no ha habido nadie que se haya muerto tal vez clanes que también de iban por los simbólico que me haya pasado sin duda

Voz 0084 12:19 tu Fernando al menos te desquitarse y pudiste ver no te fuiste a Londres este verano como fue ese ese concierto

Voz 0646 12:24 bueno pues con muchísima expectativa por mi parte mucha expectación en un sueño hecho realidad el poder ver a uno de esos ídolos que te marcan desde chaval fue muy fue es realmente un gran concierto donde demostraba Tom Petty que lo último que te parecía que se podía morir en cuestión de meses por un paro cardíaco se le veía mayor yo de hecho escribir en el en el periódico El País que estaba algo mayor se notaba que no tenía las facultades a lo mejor de antaño viendo giras por televisión pero que tiene un bando entre ellos Mike Campbell lo único cierto es que tiene un cancionero tan espectacular un dinero que está como él tiene el don de la canción en tres minutos conseguía mezclar el rock and roll primigenio con el pop empezó a sacar todo el repertorio de clásicos y de catálogo que por otro lado es un repertorio clásico es que aquí nunca llegado como paso domino que no ha llegado su influencia es su poder de de de fuerza de rock'n'roll España igual pero era impresionante verle yo esperaba que podría volver a verles de hecho tenía la idea de ir a verles momento más el año al año siguiente es decir en dos mil dieciocho

Voz 0084 13:21 por qué se ha escapado este este músico aquí en España que crees que se pues seré no tenía público para ordenar un Palacio de los Deportes aquí en Madrid

Voz 0646 13:29 bueno es una muchos promotores han hecho cuentas eso sí es cierto yo conozco promotores en España muy importantes que lo querían traer pero entre lo que es a ser muy fans y era casi un sueño alguien quería marcarse tanto de yo traje a Tom Petty a España Festival un festival pero había aquí dos cosas tiene un caché muy alto caché se hablaba de cerca de un millón de de dólar es su caché altísimo donde tienes que hacer cuentas entonces Bettino luego a los festivales no le cuadran nunca por fechas venía hacia Europa solía tocar en Londres se iba qué es lo que hizo en estado de gira de cuarenta aniversario su carrera y aquí a hacer cuentas tienes que poner la entrada muy mal muy alta y ver si vas a meter a dieciocho mil personas por ejemplo un pabellón de los deportes llegas a meterlos ver si te cuadra porque Tom Petty por lo que sea yo creo que era porque era sí el mente muy muy americano muy americano en América en América en estos hechos era una referencia absoluta no tenía el pensamiento de un Bruce Springsteen uno Un Leonard Cohen que sí que trascendieron no sé también ese es el misterio de la música cosas funcionan muy bien y muy cercano al margen de sus discos me encanta el álbum

Voz 0084 14:31 a que clavo con con Johnny cascos cuando casi estaba intentando volver en los noventa de la mano de de Rick Rubin y también su trabajo con los tres

Voz 1 14:39 en Huelva

Voz 9 15:52 que me

Voz 0084 16:09 la buena fue Fernando aquella banda que junto a Dylan buena todos tus héroes a venir y a finales de los años ochenta ahí el bono de Petit se rodeó bien porque él era bastante más joven que todos ellos pero había alcanzado eso es lo que tu dices en el olimpo musical estadounidense sí estaba en esa posición para codearse con los Dylan con los dos barrios

Voz 0646 16:31 la mente estaba en los ochenta Tom Petty hecho Dylan que es un tío hábil donde los haya supo rodearse de Tom Petty los ochenta giró con Tom Petty porque la CIA más favor Tom Petty Dylan que Dylan a Tom Petty y eso es decir ya es decir que es un poco lo que hizo Bob Dylan con Johnny Cash también en los en los sesenta no eh cuando luego se junto con él lo que pasa que Tom Petty cada disco que sacaba había tres o cuatro números uno era un tío que llegaba arriba y todo en Estados Unidos y en Stuxnet era todos significaba todo en Tom Petty en los ochenta era un Bruce Springsteen pero visto desde un punto de vista que Bruce era como el absoluto y el rockero de masas Eaton Petty era eh la parte creíble total en donde parecía que no había no haya vendido sigue haciendo lo mismo hay y bueno sucedió que nuestro bien angulares era el joven de esa pandilla pero era que más éxito tenía en ese momento iban hoy tenía sentido estar aparte porque yo Blind adoraba Tom Petty con él hizo luego esos discos en solitario la esos cuando íbamos charlando preparando en el programa de escribir un mensaje bastante cabroncete diciendo Fernando elige una canción de Tom Petty cuál le dijiste que bueno pues es elegido esta la esta canción de de Tom Petty de del disco precisamente que el segundo disco que compuso conlleva y que estaba como productor Jack Lang el con complinio decidí comprarme la entrada de Tom Petty como febrero irme a hacer la estará voy a Londres me gastó un dineral me meto ahí lo voy a ver que es un sueño y entonces Tom Petty simboliza mucho también en esa sensación de de bueno de que te acompaña la música no jugando necesita saber a veces que los acompañan Tom Petty de sé que compré hasta que me fui a verlo en julio estaba todos los días en gestionar una buena vía cogían esta canción y esta canción concretamente este disco porque tiene la mezcla perfecta lo que significa Tom Petty yo quiero eso ha sido tan grande de hacer rock and roll con un barniz pop que al final hace que te entre mejor ellos mucho más ligero y con ese toque melancólico no que es lo que tenía la mejor música Tom Petty también esa asociación con Blay no que es ese buen ritmo eso es al final una mezcla perfecta que demuestra que Tom Petty e incluso en cancioneros en canciones menores muy poco conocidas hace maravillas como ésta en Wenzhou

Voz 9 18:34 no

Voz 0084 19:53 seguimos repasando los grandes obituarios del año la de Tom Petty fue una de las muertes que más dolió Fernando yo si tengo que confesar una que especialmente en una tocaron Charles Bradley un tipo que debutó muy tarde pero con una fuerza enorme como lo explicaban Upton reconoce el sello que le dio su gran oportunidad

Voz 1322 20:13 es suficientemente complicado comenzar una carrera para los chavales de veinte años para alguien con más de sesenta es una locura

Voz 10 20:24 sí

Voz 0084 20:28 la historia de de Charles Bradley que murió el veintitrés de septiembre a los sesenta y ocho años es para mí Fernando de las más bonitas de la música de los años recientes me parezco a pesar de del triste final un cuento de hadas

Voz 0646 20:39 bueno los años recientes podríamos decir de todos los años porque una historia sino que tú les contado con el más de una vez en sofá Sonoro tanto en el blog como aquí en el programa o haya salido en tu residente de Cardenal en el ochenta encontró la redención casera de arte o de hecho hablará de jubilar de es maravilloso no es como que creo que todavía es la última bala es posible detenerla no Soto para quien tenga tuvo balas como es el caso de IU es fascinante porque encima no solamente consigue el sueño suyo sino que su sueño consigue trascender porque se convierte en una verdadera obra de arte lo que hace porque los discos que ha sacado chabolas le otra cosa no pero en Sudán pasión es una maravilla de son

Voz 0084 21:15 no además es una historia curiosa él debuta a los sesenta y cinco años eran veto había vivido en la calle llevaba cuarenta años imitando a al bueno inspiraron a quimio en el Apolo cuando era adolescente que lo había marcado toda la vida y el llega adapto en récord con un VHS que les deja ahí de Mina esto es lo que yo hago bueno empezaron llamándole para hacer coros con con Sharon Jones hasta que al final debutan en dos mil once a mil los tres discos que ha sacado en en vida esperemos que haya algo póstumo agravado por ahí me parece sensacional este estoy diciendo que para mí una de las grandes voces del del soul de todos los tiempos no no es decir porque

Voz 0646 21:52 madre mía lo que ya hay nueva Ul de tesoros pero es cierto que yo creo que lo maravilloso de hechas Bradley además sea de su historia que él estaba de hecho yo le bien España aquí en Madrid un par de veces y agradecía al público o es que está muy agradecido porque se siente agradecido de la vida después de llegar lo que ha llegado siendo ya te digo un jubilado realmente es que su soul es que te derrite porque realmente se derrite eh cantando y tiene una una manera de cantar tan visceral tan de las entrañas que le fuera la vida en ello y es como si yo quiero creer que si yo tuviese ciudad al sesenta y cinco años y de repente está toda la vida como tú has dicho de segundón de tercera en tercera línea de de de batalla o división y de repente tengo la oportunidad de redimirse osea cantaría como si tuviese es tuviese dieciséis porque es lo que él ha estado durante sesenta años ese hubiera esperando no entonces eso tenía un punto casi divino que solamente el que lo ha escuchado que da visto sabe cómo cómo era

Voz 0084 22:49 la historia de Bradley está muy bien contada en el documental sólo american documental que tenemos que que recomendar mucho ahí se ve por ejemplo que una de las cosas que le hace más ilusión en la vida es cuando gana su primer dineros sacará su madre de uno de las casas de protección oficial donde vivían Brooklyn una zona además un poco peligrosa en la que se había disparos por la noche y a una madre que además la había abandonado cuando él era niño y luego les reclamó la custodia para poder cobraron una pensión del Estado buenos una historia que tiene de todo y que tristemente como se ha ido Charles Bradley con con tres discos maravillosos y en un concierto en en Austin en South by Southwest presenta así una canción que dice que es de las más especiales de su vida

Voz 11 23:29 queremos entonces bueno vale y Leo Messi me mira esa cabo son leves Mazo Etxea existe esa co San sangre

Voz 12 24:00 estamos

Voz 10 24:55 ah

Voz 0084 25:47 Versión brutal de Black Sabas a cargo de Charles Leire Pajín yo le estoy ya echando de menos y al que tengo tanto aprecio como Fernando Muchas gracias por este rato nuestro fasto muchísimo

Voz 0646 25:57 ah gracias de poner un al nivel de de un abrazo un abrazo

Voz 0084 26:01 estos han sido los artistas más ilustres que han ido este año pero no son los únicos y por fortuna nos quedan muchos otros vivos nos los cuenta Lucía Taboada

Voz 1322 26:15 cuando sonó este tema de AC en el año dos mil catorce mal con jam sonrío mucho lo hizo desde el hospital en el que estaba internado por demencia este año el cofundador de AC DC fallecía

Voz 16 26:29 ya

Voz 1322 26:32 ah ya han hay que sumarle también las muertes de Grajal Man emblema del rock sureño de la estrella del canto inglés Campbell o de dos amigos Chester Benin Tom vocalista de Linkin Park del padrino de sus hijos el cantante Chris Cornell ambos murieron con dos meses de diferencia en el funeral de córner interpretó este Aleluya que suena pero este año de despedidas también lo ha sido de reencuentros y estrenos como dice la canción Los viejos rockeros nunca mueren pero es que además han sacado nuevos discos han lanzado a los escenarios el incombustible Keith Richards anunciado nuevo álbum o Bob Dylan a vueltas con el Premio Nobel continúa con su faceta de acróbata este año ha lanzado un disco tripartito como el el Govern son treinta piezas pertenecientes a lo que llaman el gran cancionero estadounidense no es lo que sus fans esperaban pero desde cuando hace Dylan lo que el mundo espera de él y en julio del dos mil diecisiete Van Morrison anunció el lanzamiento de su nuevo disco Roll un disco de puro blues la portada presenta a dos campeones de lucha libre el disco es justo eso una serie de golpes maestros

Voz 17 27:52 ah sí

Voz 18 28:00 un más que lanzará el dos de diciembre álbum de versiones de jazz su segunda trabajo en sólo cuatro meses

Voz 1322 28:12 pero quizá el regreso más laureado del año haya sido el de Ray Davies el alma de The Kinks lanzó en abril americana una vocación de sus vivencias estadounidenses son quince canciones con imágenes de autopistas vaqueros y películas que bailan a través de ellas también Robert Plant líder de Led Zeppelin ha publicado su segundo álbum en solitario Car Rifai Plant canta la libertad y a la ruptura de los muros y fronteras

Voz 10 28:43 sí

Voz 1322 28:50 ya casi pelando las uvas nos hemos encontrado con el sencillo del nuevo disco de otro peso pesado Neil Young el Single o predique y es una sátira del Make America Great Again es un canto Antitrata dice defiende lo que crees resiste los poderes que sean así resistiendo contra todo y todos han seguido en este dos mil diecisiete algunas de las grandes voces del siglo veinte