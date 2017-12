'La ventana de la tele' (26/12) | Los hermanos Sánchez-Cabezudo, los Coen españoles

Voz 1 00:00 tú y yo buscábamos fuera nada que no tuviera pues en casa con un arma en la mano que aseguró que da más miedo un loco que les

Voz 4 00:44 hoy en los estudios de Radio Valencia Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Canfranc feliz Navidad guapísima cómo está muy bien tú muy bien acompañado una fíjate los oyentes que no siguen habitualmente saben que hay un servidor discrepamos muy bien además discutimos en algunas cosas tema series por ejemplo no recordaremos el famoso debate sobre perdido pero creo que si no lo sobrevalorado momento de discusión entre nosotros no pero pero pero hay veces que discrepamos yo es muy saludable es si eso sí sin embargo coincidimos

Voz 0313 01:13 es una vez hemos puesto como como ejemplo como referencias hasta ahora cuando hablabas de series de culto en España todo el mundo absolutamente todo el mundo coincide en un título crematorio

Voz 5 01:27 lo qué hago yo ceder terreno a cambio recibirán un porcentaje de los beneficios

Voz 1 01:32 yo creo que mi dinero entre en España

Voz 0313 01:40 la gran serie española sobre la sobre la corrupción adaptado de una novela de de una novela de de Rafael Chirbes Premio Ondas por cierto en el año dos mil once bueno Crematorio muy bien forma parte de la historia de la tele pero este año este año sumamos otro título que va a ser también de culto y de referencia la zona mucho más conservador

Voz 1 02:06 luego todo con sus manos es lo empezó a Gómez Dicen que entre personas

Voz 0313 02:15 de exclusión esa es la clave tres años después de un accidente nuclear en Asturias bueno el accidente con un muerto si todo debió ser terrible pero lo que queda es absolutamente desolador en términos de miseria material de miseria moral rapiña engaños crímenes una maravilla está en Movistar y se puede ver ya enterito porque empezar el veintisiete de octubre pasito a pasito pero ya se puede ver completa y merece mucho la pena esta tarde La Ventana de la tele sus creadores Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo amigos buenas tardes bienvenidos no es no es casual ni involuntaria las la conexión con crematorio no sólo por la autoría fin que es obvia y es de justicia sino porque creo que también la zona además de lo de lo de lo visible de lo que aparece a simple vista Banús uno en The Sun

Voz 4 03:04 el retrato de la sociedad española a la sociedad en general

Voz 0313 03:06 eso qué tipo de la miseria material inmoral

Voz 4 03:09 yo creo que está en la zona pero de una forma brutal sí yo creo que también el hecho de pero quiero decir que es una metáfora alejada a lo mejor también lo es pero vamos me parece claro el gran medida así lo es no yo creo que nuestra intención era partir desde el thriller

Voz 6 03:24 echar un poco lo que era

Voz 7 03:27 tragedia de un accidente nuclear y eso no servía

Voz 6 03:29 también de fondo para contar las miserias que deja un un accidente o una crisis como también hemos tenido aquí una crisis económica entonces en ese sentido sí que era muy metáfora de la crisis reduce

Voz 8 03:39 CIR el un el tema de la crisis que puede ser mucho más amplio aplicable a un país a una zona más restringida donde se podía ejemplificar de una forma más sencilla pues las cabezas visibles digamos los arquetipos o los que intervienen no quién se beneficia y a quién la paga digamos que todos los elementos estaban sobre la mesa desde podían se podía analizar ese podía explicar de una mano

Voz 6 04:03 muchos miserables en muy pocos héroes e o casi

Voz 8 04:06 no hay héroes eh sí pero pocos

Voz 0416 04:10 cada uno tiene sus razones no pero además está muy bien los héroes porque no son héroes totales es decir para los tienen un lado humano sombrío que está muy bien reflejado yo estoy de acuerdo con Carles lo de la metáfora pero sí que es verdad que la sería un poquito más allá de un accidente nuclear porque toca todos los palos no de lo que está de lo que vamos de lo que vivimos cada

Voz 9 04:31 día Jorge Hay

Voz 8 04:34 cierto sí era la intención no claro y luego todos estos

Voz 6 04:39 hay un momento en que uno de los personajes dice todo mal genera un mal necesario no esto es como todo todo el mundo tiene que justificar un poco sus actuaciones porque

Voz 4 04:50 eh porque sino hay un mal mayor no ir dentro de de toda esa cadena

Voz 6 04:53 de responsabilidades siempre hay alguien que se venía

Voz 4 04:56 si no lo hiciéramos nosotros eh se desea ese gente así

Voz 8 04:59 el concepto de más necesario que nos han vendido tantas veces Hinault que nos interesaba yo creo que eso es un poco la la denunció Alberto en la almendra de la serie Illa en la que explica el lo que queríamos contar con ella no es decir que hay detrás de eso que nos han vendido de de del mal necesario no es que estas cosas hay que hacerlas porque sino pero que más hay además

Voz 0416 05:19 esta serie que empezasteis hace diez años a pensar cómo cómo vive una serie cabezas como las vuestras durante una década

Voz 4 05:25 Diez años diez años puede ser puedes manifestó me lo dijo a mí Jorge porque no me es si yo me lo quedo todo en la cabeza una grabadora

Voz 6 05:36 de hecho nos pasa que tenemos las ideas ahí iban creciendo solas y en este caso esta idea si es verdad que que que empezó hace diez años como una imagen no oí ir cuando le vamos a desarrollar un poco más justo sucedió Fukushima con lo cual lo aparcamos lo dejamos allí o cuando varios años después nos metimos a bucear un poco para ver qué había sido de Fukushima pues nos encontramos con con cosas tremendas y que yo creo que merecían la pena bucear y que además se asemejaba en un poco a la realidad post crisis que habíamos tenido aquí en Fukushima

Voz 0313 06:11 ha pasado mucho tiempo efectivamente en vuestra cabeza está esto

Voz 6 06:13 ello un montón de años pero esto es una noticia de ayer de ayer mismo en un diario

Voz 10 06:20 ha dado la descontaminación en la ciudad japonesa de ABBA es una de las dos que alberga la central nuclear de Fukushima que sufrió el terremoto y el posterior tsunami Sara selva

Voz 11 06:29 se espera que las personas puedan volver a sus casas en cuatro años en dos mil veintidós once años después del accidente nuclear ya han comenzado los trabajos de limpieza y descontaminación nuclear para eliminar el material radioactivo es parte de un proyecto el Gobierno de Japón aunque la empresa encargada del coste es la compañía responsable de la central la ciudad es uno de los dos municipios cabe la central de Fukushima los dos tuvieron que ser evacuados por completo después del desastre natural el objetivo de este proyecto es que estas zonas puedan ser habitadas de nuevo se ha comenzado a eliminar la capa superior del suelo ya desmantelar decenas de casas instalaciones públicas ahora considerada un área de difícil retorno ninguno de sus habitantes ha podido volver sólo el cuatro por ciento de la ciudad está abierta a visitas

Voz 0313 07:07 los ha colado una frase un tanto equívoca en este en este boletín nos coló ayer cuando se habla de desastre natural cera natural el tsunami gente la han sacado esos municipios no por el tsunami sino por lo que ocurrió en la en la central nuclear como pueden imaginarse los oyentes de La Ventana alguien que se anima a poner en marcha un proyecto de este tipo tendrá que asesorarse tendrá que documentarse porque el tema nuclear au antinuclear a todos nos suena más o menos tenemos ideas opiniones formadas de aquella manera pero hace falta ir al meollo del meollo se llama Raquel Montón responsable ante nuclear de Greenpeace

Voz 4 07:39 hola Raquel buenas tardes hola muy buenas tardes qué te pasa por la cabeza cuando te llaman a que los Brother si te dice que tenemos una idea de qué pero haciéndolo caer en Asturias por ejemplo

Voz 0416 07:49 pues que están tan locos como yo pensando que alguien puede contar de hacer

Voz 12 07:53 vivir un un accidente nuclear no irlo primero

Voz 0416 07:56 que que hablamos bueno primero fue unas conversaciones por Mel y luego vino Jorge nos conocimos mi preocupación que era también la la de ellos era no hacer caricaturas

Voz 8 08:06 Rania exageraciones sino que lo que es cerrada

Voz 0416 08:09 sentara en la medida que de sus posibilidades fuera fuera real los embajadas realidad que no hacía no hacía falta ni queríamos desde luego Greenpeace no quería colaboren eso ellos no podrían hacerlo algo que no fuera real ya ahí empezó la andadura por el dos mil catorce eh

Voz 4 08:24 eh si os conté claro historia tiempos del recorrido que grabé

Voz 0416 08:30 hace ya sí fue yo les fui pasando información ellos no sabían todavía que guión iban a escribir con lo cual bueno yo les iba contando cosas mandando los documentos tanto planes de emergencia procedentes del Consejo Superior de perdón el de los ojos es pura nuclear

Voz 4 08:47 sí sí bueno información de digo

Voz 0416 08:49 de esa índole y fueron construyendo lo que ellos lo que ellos han hecho

Voz 4 08:53 pero si imágenes esos eso esos planos aéreos son reales

Voz 0313 08:56 tierra removidos con un montón de bolsas negras que parece muerto pero es tierra contaminada con gente con los monos de tal eso lo hemos visto en la vida

Voz 6 09:03 la Real también esta sí está sacado un poco de documentales hemos la verdad que hicimos una inmersión tanto en toda la información que nos que nos facilitó Raquel como en documentales y muchos artículos que caen en Internet

Voz 0416 09:17 sí es verdad Raquel me decía el otro día que que ya había visto cosas en la serie que que que eran exactamente igual que lo que hemos visto en Fukushima no Raquel si en el dos mil dieciséis Yo estuve en Fukushima haciendo unos trabajos de investigación para Greenpeace también visitando la zona de conociendo esas bolsas de tierra que tienen más o menos un metro cúbico están por todos los lados son cientos de miles hoy leía informes pues de compañeros de de Greenpeace que está pasando esta información porque un accidente nuclear empieza empieza pero no acaba es un continuo son ciento cuarenta y un mil emplazamientos donde hay cientos de miles millones de bolsas de es contaminadas que ya que ya por algunas zonas ya han limpiado esas tierras Se limpian pero se contaminan también en la serie lo lo explica sí claro tú limpias una tierra pero inmediatamente en cuanto llueve en cuanto se mueve eso vuelve a quedar contaminado es una tarea imposible que en el caso de Jaén sólo tiene la finalidad de quitar las ayudas que hay para que la gente pueda retornar pueda retorna no les obliguen a retornar porque allí no quieren retornar nadie

Voz 6 10:17 las tierras se limpian Se contaminan pero las

Voz 0313 10:19 mierda ese convierten negocio que eso también nos conecta con crema

Voz 6 10:21 por ello si es una parte sustancial de la zona siempre

Voz 7 10:25 bueno cómo está Juan Echanove bien dinero Susper siempre siempre aparece en esas

Voz 8 10:36 sin querer hacer maniqueísmo porque al revés que quisimos jugar y que estuvieron muy medido para no hacer tampoco malos de opereta no nos interesa sobre todo por por ser fieles a el tiene sus razones igual que las tenía Bertomeu y tiene muy elaborado igual que lo tenía Bertone nuestros antagonistas en ese sentido heredan de Crematorio Chirbes un poco esa idea de de la convicción que tienen en lo que hacen de la cual se aprovechan no pero

Voz 4 11:00 me hubiera encantado la serie Chirbes León le hubiera encantado me gustaría pensar seguro del de seguridad mira que te exigente segurísimo que sí es seguro que si hay una

Voz 0416 11:10 cosa que a mí me ha gustado mucho que examinen el tema de cómo se cuenta las trabas que te ponen para averiguar cosas que es también me lo comentaba Raquel y en la Ser y está muy bien contado a y me me me me gustó mucho Carles habitualmente cuando hablas con gente digamos Los

Voz 0313 11:23 creo que puedo afrontar lo que queríamos saber y no podíamos en el accidente de Vandellòs II de que hace

Voz 4 11:28 a lo mejor afortunadamente no fue tan sereno tan

Voz 0313 11:31 grave pero en fin en la cojones bien

Voz 0416 11:33 eh descriptible yo creo que sigue siendo igual ir Raquel me decía una cosa que que qué le había parecido muy coherente la serie porque es verdad que las trabas siguen siendo las mismas no Raquel Jorge de hecho si nos ponemos a fijar no quiero pensar que tampoco en Vandellòs pero la compañía propietaria en Fukushima Tepco la compañía propietaria la operadora no reconoce creo que había un accidente nuclear sino recuerdo mal la primer comunicado fue en junio reconociendo que el once de marzo había explotado el primer reactor el reactor uno a las pocas horas no fue hasta junio esto es sólo una muestra de las trabas de la dificultad de reconocer las cosas que que ocurren y esto pasa en en en cualquier tipo de accidente pero especialmente en lo involucrado con la energía nuclear es tremendo

Voz 6 12:20 el desastre económico que eso supone no pero bueno

Voz 8 12:22 el tema de las acciones

Voz 6 12:25 seamos lo que nos enteramos es que simplemente la repercusión que tiene el accidente de Fukushima ahora mismo no recuerdo el dato pero era como como el ochenta por ciento del PIB España una barbaridad brutalidad sea imaginados aquí lo que pasó con Bankia pues si tuviésemos un accidente nuclear sería vamos increíble no parecidos otro tiempo radiación pero oye Alberto porqué el porque un accidente nuclear cómo cómo cómo se os ocurre esto podía ser pues mucho a mí también a un terremoto o un atentado la verdad que en la primera imagen con la que empezamos casi dos décadas no sale un poco de de la película es tal que no teníamos esa imagen de un personaje Cruzat cuenta para para que es una película de de de gastos de Tarkovski es es un personaje es tal que es el guía no entonces ellos entran en una zona que supuestamente está contaminada iba llevan es una película muy lenta muy tranquilo muy muy esférica hay toda la naturaleza que es bellísima está contaminada hoy ellos a todo el peligro es cruzar esa naturaleza no entonces nos pareció una idea muy interesante no simplemente cambiando el marco de referencia hay dijimos Jo imagínate que hay un accidente nuclear simplemente y además teníamos las imágenes de Chernóbil que la verdad es que tienen una fuerza brutal no cuando entras y documentales de gente que todavía pasea por esos campos hice oyen los pájaros carpinteros ir son terroríficos ese sonido ese silencio y a partir de esa idea empezamos a buscarnos gusto gustó la idea de de de poder contar qué pasa no después de un accidente nuclear no tanto el accidente no Seat sino las vidas que deja no y a partir de ahí empezamos a andar y lo paramos claro cuando cuando pasó lo de Fukushima

Voz 8 14:09 desde Chernóbil por ejemplo es una novela que nos nos inspiró muchas cosas y que y que nos metió en todo ese ambiente de la tragedia pero además de una tragedia que tiene casi una connotación no diría sobrenatural pero es un enemigo invisible

Voz 4 14:24 esta muchas cosas y además y además precisamente

Voz 8 14:26 doce Alberto anárquico en dirigible que bonitas la contradicción de la naturaleza de la belleza exuberante de lo que estás viendo delante y que además sea peligroso no es verdad que muchos actores

Voz 0416 14:37 daban esta esta obra de de de la periodista rusa e como fuente de inspiración Alba a la una de las protagonistas yo quería saber una cosa vosotros ya estamos empezando a hablar de los Sánchez Cabezudo como hablamos de los Coen

Voz 7 14:51 mira dijo ella con no

Voz 0416 14:54 el ver algo propio sí un universo propio con lo lograría de series así como muy muy muy sombrías también como la vuestra ustedes de pequeños que comía

Voz 4 15:05 ahora

Voz 0416 15:06 desde en dos series marcar la pauta

Voz 4 15:08 Lemos dejas como lo somos muy felices también hay que decir que no sabemos si eso es verdad la gente se cree que

Voz 0416 15:15 igual son personajes poco sórdidos Carlos pero no

Voz 8 15:18 no no son son chavales simpático no lo sé hacemos las series basadas en las cosas que vemos y nos gusta no es verdad que que nos nos tira digamos la parte más crítica de lo que hacemos y quizá eso es no es tan complaciente signos ya va a nos lleva a terrenos más oscuro Si a intentar ser lo más incisivos que Podemos en las cosas que contamos pero bueno yo que es es una cuestión de gustos los los Coen Nos apasionan lo mira sabéis que vuestros digamos compañeros

Voz 0416 15:48 de fatigas dicen bueno ya pero es que han tenido mucha dinero para hacerlas

Voz 7 15:54 el encuentro no

Voz 4 15:59 me dice anda enseña también habría hecho bueno pues me bueno pues me he pero bueno no se está muy bien en año yo lo digo como yo yo yo yo

Voz 0416 16:09 Eros es decir si bueno no sé

Voz 8 16:11 te aseguro que se que yo creo que luce más de lo que hay

Voz 4 16:17 también también es decir se puso mucho dinero

Voz 8 16:19 por supuesto se cubrió y nosotros hemos intentado sacarle la mayor visibilidad a todo lo que se nos ha dado es decir

Voz 13 16:25 hemos intentado utilizar cada céntimo

Voz 8 16:28 para el espectador y para que luzcan la pantalla para

Voz 13 16:31 Nos obsesionaba mucho el paisaje no

Voz 6 16:33 hoy di cosas que nuestros Nos gusta es intentar cuando llegamos al rodaje tener un poco la batalla ganada con lo cual

Voz 4 16:40 mandamos un localizador que estuvo seis meses viviendo allí en Asturias osea seis seis meses se fue eso es lo que se tarda en rodar unas María Luz no meses antes porque si os digo no no por eso te digo Mariola que lleve yo vivo muchos años también trabajando con presupuestos mucho menor ahí quería era gallego y ahí está ahí le todo el partido a todo lo que se nos da que siempre siempre a uno le parece poco voy que siempre lo hacerme político más dinero Carles nunca la hace la hoy entre John Vega vosotros habéis hecho series de pierda no yo no renunciaría nada no no ya dos tenemos cadáveres en el armario bueno Carles no pero hay otras cosas que me han yo si tu silencio

Voz 7 17:27 en este momento de la comprensión tocarle tengo silencio atronador no no no yo lo digo y Raquel tampoco perderán contesta esto no pasaba por aquí no no no lo tengo

Voz 8 17:39 qué decir además porque yo he estado muchos años en el tiempo que he estado trabajando ha sido con bambú como director controlando muchas cosas y ha aprendido de cada una de las series que hecho de hecho yo creo que en el Crematorio ni la zona tendrían sentido sin esas series porque aprendimos a rodar mucho también muy rápido parte del equipo por ejemplo que vino a rodar la zona y el director de fotografía y Dani Sosa por ejemplo empezó conmigo en Bambú y la forma en que se rodó desaparecida por ejemplo que rodamos serias imposibles como era de Hispania y aquello sí que era una serie de romanos hacíamos con lo que pudimos y se sacó un partido que se pudo aprendimos muchísimo entonces la zona es deudora de esas series porque enseñó a no darle las zonas Jorge Bellver la zonas una pelota

Voz 4 18:28 el acuerdo es ver como tal Bush hace una ahora que son

Voz 6 18:32 cine sí que se puede ver en la tele

Voz 4 18:35 esto pero la zona en fin yo recomiendo también lo posible que se ve prácticamente el tirón porque es una película sólo el nivel de actores por favor el casting es espectacular de Eduard Fernández ya no tiene nada había algunas directrices rabia toda esta bendita la rabia pero él está al nivel que es desmesurado

Voz 6 18:58 polares y desde que empezamos el proyecto la verdad que se juntaran como una piña y yo creo que se nota no cuando cuando los actores que sienten que el proyecto también es suyo y lo dan todo y además había un compañerismo y ayudaban yo creo que que eso se refleja un poco en la pantalla aquellos más eh

Voz 4 19:19 cómo iban por tramas también pues por ejemplo los liquidadores hicieron una una especie de Grupo salvaje

Voz 6 19:28 y si hubo hubo entre todos general entre todos pero es verdad que la serie va reuniendo por tramas no debe iba reuniendo grupos de personajes por tramas

Voz 4 19:38 y sobre este con Carles eh si tienes una tarde libre siéntate delante de la tele mira que sales en fin mejor es una peli larga eso sí que tienen un ratito

Voz 6 19:52 esto sí que sabe y se ve muy bien del o a varios tirones no porque yo creo que que la serie intenta presentar ese universo no la película es un road movie una road movie de de una investigación pero esa road movie lo que nos permite es descubrir todo ese universo Movies seguirá no

Voz 7 20:10 sí es nuestra Inter no va a venir de la gente lo cual

Voz 4 20:14 la campaña estamos en ello estamos en algo no está en fin calderas Cohen ibérico las

Voz 7 20:20 a esta muestra que bueno es gracias