Actualidad (26/12) | Abrazar la muerte para vivir mejor la vida

Voz 1 00:00 son los cuatro y diez las tres y diez en Canarias tenemos ya la ventana abierta

Voz 2 00:06 una semana más Un día más aquí en la Cadena SER Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas y tomamos café con la compañera del país Luz Sánchez Mellado buenas tardes hola aquí además los oyentes lo recordarán el tema que hoy nos ocupa en esta primera hora de programa y por razones personales lo tenemos todos lo tienes tú personalmente como muy fresquito en la memoria no

Voz 3 00:24 no yo creo que nunca acaba de de no estar fresco no la pérdida de un ser de un ser querido madre en este caso hizo bueno el equipo de de paliativos que la atendió eh bueno pues forman parte casi de mi familia tres años después hace un par de semanas estuve en el treinta aniversario del del hospital de Alcalá de Henares Si bueno fue como un reencuentro con alguien de la familia porque real ante esa labor de cuidara a la persona que va a fallecer eh no Kuyt no curarla porque no es imposible Estado y la sociedad pero sí sí cuidarlas si acompañarla ese convierten casi en una parte de tu familia

Voz 0313 01:00 Carlos Agulló Pablo Iglesias Gemma Vizcaya buenas tardes a los tres bienvenidos a La Ventana a Juan Carlos seguros el director de los demás días Pablo Iglesias es médico de cuidados paliativos el Servicio Madrileño de Salud hizo David Cañas enfermera más son pareja desde hace años que no suele ser habitual en este tipo de de de tratamientos no sé si relevan los equipos médico enfermero con mayor frecuencia cuántos años juntos ya trabajan cuatro cuatro añitos

Voz 4 01:22 pero sí es habitual sí si en los equipos de cuidados paliativos en muchos equipos es son matrimonio de hecho

Voz 0313 01:30 es posible porque nos conocemos en el documental dais es es más fácil dice así

Voz 4 01:36 en otros no en otros que se cambian no pero en la mayoría si somos casi siempre

Voz 0313 01:41 te gustaría compartir así de entrada con vosotros y a vamos hablando y que fluya todo mi sensación personal al terminar de ver el el documental la película no de sentirme básicamente reconfortado no sé si ese es el objetivo bueno y el otro en el convencimiento de que esos servicios aquí en Madrid funciona muy bien no sé en otros lugares pero aquí por lo que era muy bien pero lo primero lo de acabar después haber llorado de haberte conmovidos sentirte como comportado ese es el objetivo sí desde luego hora

Voz 5 02:10 queda mucha rabia cuando oyes a gente que no va por por buenas que perdido una persona o es que estoy pasando por un momento y entonces mejor no neto a una película pensando que es una película hecha para que uno se corta las venas algo así

Voz 0313 02:23 bueno es lo contrario es precisamente una película

Voz 5 02:25 menos ahora porque yo creo que que el vivir de espaldas a la muerte nos hace vivir en la nada no Hinault y el vivir de cara a la a la muerte nos hace vivir de cara a la vida icono me preguntan si me experiencia estos dos años pienso que la gente paliativos están hechos de otra pasta y tal que ha nacido de otra pasta pero es que son gente que todos los días están muy en contacto con la vida porque todos los días están viendo la vida es también a la muerte entonces yo creo que es que es fundamental y creo que es mi mi mi objetivo era que la que la gente a ver esta película experimentar un poco el viaje que estos dos años

Voz 0313 02:58 Pablo y cuánto tiempo llevas como médico de paliativos es vocacional esto supongo que sí a la medicinas vocación así la medicina sí pero esto concretamente

Voz 7 03:10 eh sí aquellos que cae por casualidad las unidades de paliativo

Voz 8 03:14 dos son bastante reducida

Voz 7 03:16 lo que no es fácil hay compañeros no solamente no sanitarios sino compañeros médicos enfermeras que a ver si te dedicas a eso no pero bueno yo estuve veinte años en la Atención Primaria la realidad es tozuda por mucho que nos empeñemos en curar al final todos acaban locura dándose la ahí la visión de de de como ese final cuando cuando ya las expectativas de curación cuando ya los esfuerzo esos por mantener una omega seis en funcionamiento unos funciones se vienen abajo como esos pacientes se van quedando solos no hacen una especie de orfandad no hay estudios muy interesantes que que poner en la vida en ciudad que las visitas en hospitalarias son más breves y más espaciadas es decir por la bata al médico para que te da el caso cuando ya como has dicho tú término horroroso por cierto y perdóname desahuciado no se está desahuciando pero si se experimenta en muchos profesional

Voz 0313 04:23 se experimenta la muerte de los pacientes como fracaso si yo eso te lo quería preguntar si no es la lo que hacéis algo de abogado del diablo no los un poco la antítesis de lo que se entiende por éxito en la medicina que es curar

Voz 7 04:34 ha sido en algo me me medicina viene del bravo Medel el ver cómo Medel m la tienes cuidar nos hemos olvidado del objetivo real de la medicina el original el cuidado es lo que hacemos nosotros nosotros procuramos no una muerte digna sino una vida digna hasta la muerte es es es ahí son son pequeños giros semánticos porque tienen mucha importa

Voz 0313 04:59 a mi las palabras nunca son inocentes y a mí esa reflexión que que escuchábamos hace un momentito de lo de lo del campo de batalla gustaría repetir y ampliar un poquito porque cree que es clave en toda esta filosofía

Voz 1 05:12 a veces te tabús a los pacientes como campos de batalla como sustrato necesario para que se pueda dar Mi lucha contra la enfermedad gala dice preocupado al campo de batalla bomba de tener la enfermedad

Voz 9 05:26 la de las armas

Voz 1 05:33 entonces no podemos olvidarnos hay que tenemos que cuidar a nuestros pacientes no solamente ajustas les la medicación no los parámetros vitales sino cuidar de suele criticó con la vencieran pisar área habla el doctor y habrá la enfermera también con cáncer de páncreas que dices coño que es que tiene que ir a toda pastilla pero a este tío sería para gorda fea y totalmente cuentan que basta que te quieran morir no yo creo que José nadie se queda morir pero que este esperándolo que lo haya analizado a la vuelta hoy a medida que ha vuelto analizaría la vuelta a hacer así hija bueno pues en lo que hay con el lo dice

Voz 10 06:14 no vaya a rápido

Voz 1 06:16 no soy que Mamina una putada veces

Voz 11 06:19 es es sólo a veces cuantas veces

Voz 0313 06:24 lo ha repetido Otero repite es Gemma es que ha imputada puntos suspensivos a veces unas cuantas unas cuantas así

Voz 4 06:32 unas cuantas veces pero sabes lo que pasa siempre acabas con la coletilla de crédito vivirlo no y sobre todo este trabajo lo que ves todos los días es gente pues a lo mejor como José María que les dan una fecha de caducidad eso no es eso lo vemos todos los días pues claro entonces hay personas que tiran con ello personas que hice me han dicho seis meses se llevó ocho eso plantea te lo te lo dicen Icex es verdad es que no tenemos fecha de caducidad Tebas cuando te toca irte no

Voz 0313 07:04 Carlos como es el caso impera una película sí perdona eh los pero bueno tenemos

Voz 5 07:09 sobre todo mucha confianza en nuestro director de casting que es Pablo claro y nosotros no podemos hablar de un proyecto sobre la muerte con un paciente que no habla abiertamente de la muerte entonces

Voz 0313 07:23 es la única condición es el el primer filtro

Voz 5 07:26 también buscábamos pacientes que tuvieron una es una expectativa aclaró esos impredecible pero bueno una expectativa de unos cuantos meses para poder hacer una reflexión no no no no se trata de una persona que está fatal en la cama que ya no puede ni hablar sino de alguien que puede hablar de de aquella lo que se enfrenta sí vamos de la mano de Pablo y claro Pablo ya había entrado en esas casas Gemma ahí Pablo sabían a la confianza de esas familias mientras yo creo que ellos también un poco tenían cierto grado de compromiso social de querer difundir algo que habían conocido que había sido esencial para sus vidas que estaba siendo esencial para sus vidas y que mucha gente no conoce

Voz 11 07:59 sí es que decirles que no han hecho lo que sí está hoy es que no estoy viendo reviviendo momentos les que no se conoce en primera no se conoce y segundo y yo creo que las las estrategias del paciente del moribundo porque decías tú desahuciado es la palabra que emplean todavía los médicos sano ha escuchado estos estos oídos no es muy difícil escucharlas como como os podéis imaginar hay pacientes que no quieren saber o que hacen que no quieren saber mi madre no quiso saber mi madre cerró cerró la boca ante esa ante esa postura que que bueno puede ser algo no compartida pero es tan legítima como como la otra como la del activismo y la responsabilidad social que hacéis que hacéis cómo cómo gestionar porque me imagino que que también atender a pacientes que es que saben o no quieren saber o que hacen que no quiere saber lo que todo el mundo hace como que no saben y todo el mundo sufre como loco que hacéis Saint esas en esas situaciones

Voz 7 08:57 es que frente a situaciones muy distintas hay pacientes que efectivamente no quieren saber si lo dejan manifiesto rápidamente nosotros somos muy cuidadosos con la forma de preguntar preguntar a veces tienen el peligro de generar unas expectativas que antes no se había planteado la día hay que pregunta siempre con mucha mano izquierda nosotros no damos respuestas que no han sido preguntadas pregunta no hay respuesta más veces pasamos de puntillas por encima de las situaciones porque el paciente pasar puntillas bien es verdad que GM llovía más por nuestras características que se exactamente la película que somos muy distintos si tenemos

Voz 0313 09:45 Gemma dice tacos yo también

Voz 2 09:48 bien pero pero es que además lo que tengo claro

Voz 7 09:55 ese esa forma de ser tan diferente que tenemos hace que algunos pacientes algunos familiares enfatizan más con lo que con otro y tengan más confianza entonces cuando cuando detectamos au sospechamos situaciones esas de algo como que no quiero saber pero me gustaría saber pero no quiero adherida a mi familia la generosidad de los pacientes es a veces infinita y para no provocar dolor en sus seres queridos obvian situaciones que por otra parte ya están quemando por dentro entonces nosotros lo que hacemos es separar a los familiares a Gema se va a la cocina para repasar la medicación no Jaume y entonces nos quedamos solos esta misma mañana a alguien aprovechando el momento de de de de de intimidad me he dicho es que estoy harto Pablo bueno pues el que no quiere saber por supuesto no se les dice nada el que hace como que no quiero saber pero podemos buscar el momento de poder tener ese momento de intimidad y de hay a veces sea aceptado un café en una casa porque es el que mientras se prepara el café tengo al al al familiar fuera unos pocos minutos no son distintas

Voz 11 11:09 que hay casos hay ejemplos si yo en fin yo existo

Voz 0313 11:13 a recomendar en la medida de lo posible quién esté en alguna ciudad ahora en cartel lo pueda acceder a algún pase de estos privados con coloquio posterior que raya con los ojos y con la mente abierta en fin con todo el dolor que pueda haber acumulado de forma más reciente Ana de igual porque luego además la forma y la manera como se pone la gente delante de la cámara es de una verdad tan absoluta por ejemplo

Voz 10 11:37 con dolores a través de esta positiva de busca soluciones Dagestán de estar a decir yo así de vivir así tal como es no interesa esto no como quiero yo tengo miedo más estar viva con dolor mucho más que a morirme tiendo a ser si o no vamos a me tocara tocaran eso de pues el tema es que hasta que me muera yo quiero estar viva yo a veces he tenido la necesidad de Bin dime cuánto tiempo tengo ir pero es por Poor porque cuando yo estaba positiva ego estoy preparada para recibir eso para recibir esta información y quiero saberlo para el que lo mismo me quiero pues esto yo me quería tirarme en paracaídas irme a no qué y lo hecho no me quedan dos fines de semana para ser profesora de yoga esto para que que rompe duro de profesora de yoga sitúa morir cuando el peor para mí era importante como puede ser por tema las declaraciones de él

Voz 12 12:39 abre con no sé quién hace unos cuantos años siguientes esa eso hay porque dices es que era mi amigo del alma ahora Mi primo era mi hermano

Voz 0313 12:47 no no soy con respeto todas las opiniones pero quién quién quién no puede no digo compartir enteramente pero que no puede respetar esta reflexión y además considerar que él es útil que alguien que está en ese trance te hable así es que a mí me parece de un de un valoren

Voz 5 13:02 por muy verdad Ángela murió en septiembre y le dieron el tiro

Voz 7 13:05 de ello el mes pasado el mes pasado así lo han enmarcado

Voz 5 13:08 en una situación bastante frustrante que vi yo con Angela hablando de lo que comentabais antes es el caso de del paciente que sí sabe que si quiere hablar de ello y que se encuentra con un muro y rodeada por gente que no quiere hablar de ello y que aun teniendo muchos amigos quieren mucho y mucho menos es que la quieren mucho y que quieren estar ahí qué tal pero que se encuentra con gente que le hice pero hombre tú tienes que ser optimista

Voz 0313 13:36 habla optimista no hables así que ya verás como todo va bien yo suelo de ella decía si va a ir bien ojalá que vaya bien pero yo tengo que contemplar porque no me queda más remedio que cuando me voy a acostar antes de dormirme la posibilidad de que yo me vaya a morir y es algo que ocupa mi mente entonces necesito compartir se hace con la mejor intención eh pero como que tiene la depresión el Diccionari mate

Voz 4 13:55 sí pero es que no nos han enseñado

Voz 0313 13:57 no no es por pura ignorancia y no sabemos aquí

Voz 4 14:00 empañar y cuando ves a alguien que está sufriendo no sabes decirle estoy aquí me lo que quieras no simplemente estoy aquí siempre que animaba siempre que del lado positivo siempre que decir que todo va bien no no sabemos es muy difícil tratar en un domicilio es complicado hay ahí hacemos mucho pico pala y himnos intentamos separar mucho ahí sí forzaban no forzamos pero si buscamos el poder separarnos en una cocina o en un salón porque hay que trabajar mucho sobre todo con la familia además es una protección yo es un cariño y sobre todo se protege no no no hablar con ese con esa persona no llorar de no decirle cómo me siento es muy difícil hay que hay que hay que hacer muchas visitas y hablar mucho con las familias

Voz 6 14:45 les habla el doctor de la importancia a las palabras no sobre la etimología de Medicina es que no me extraña que vivían del término desahuciar porque desahuciar es quitar la esperanza aunque sea la esperanza que manifestaba Ángela de seguir viva en un momento de mi vida pues eso es una esperanza ya en sí misma no es pues está paliativo paliativo viene del latín Valium que es un manto manto que abrirá la gente los médicos las enfermeras desde luego no podéis quitar el frío porque el FIB está pero sí que les pueden el manto para que sientan menos ese frío no en ese manto sí que me gustaría preguntaros qué importancia tiene el medicamento y qué importancia tiene el médico y la enfermera

Voz 7 15:25 a ver a los medicamentos que actúan fundamentalmente sobre el cuerpo que es uno de los elementos básicos con los que tenemos que trabajar peor seres humanos no somos solamente un cuerpo hay otra dimensión que es la psicológica emocional la cual hay algunos medicamentos que funcionaban pero muy torpemente la fin esa con la que yo qué sé de determinados fármacos actúa sobre el receptores no se consigue con los psicofármacos son bastante más ahorros son mono y hay otro tipo de intervención que es pues el apoyo emocional etcétera y hay la tercera dimensión que esa espiritual que él no tiene que ver con la religiosa o tiene que ver pero tangencialmente que una espiritualidad que los eh experimenta atravesara la religión sino otra vez pues de de de de cuestiones como el sentido de la vida como una trascendencia no ya bueno de trascendencia a otras vidas aún cielo sino lo que sale fuera de mí en en pacientes ateos militantes no los que solamente escuchar la Palabra de Dios ya enarbolan banderas tiene sus necesidades espirituales que muchas veces tienen que ver con lo que han hecho por sus compañeros a trabajos recuerdo un abogado que había sido un luchador por los derechos de los trabajadores esta subida hay que estaba viviendo una situación realmente un auténtico infierno el final de su vida no sí ir Ifop solamente darle un par de un par de pasos no acerca de cómo había educa a sus hijos y que tenía la oportunidad la última enseñanza a sus hijos y es cómo mantener la entereza la integridad hasta el final para que cambiara radicalmente en que bueno eso es o eso eso forma parte de esa dimensión espiritual en un ateo confeso como el aquel entonces claro tenemos que trabajar con las tres dimensiones manejarlas hay un poco hacemos funambulismo con mayor o menor éxito depende de el fármaco por supuesto es fundamental un paciente con dolor es un paciente en el que no se puede intervenir a ningún otro nivel porque está recibiendo el mismo fármaco o del dolor y el sufrimiento según muchos autores es un balance entre la amenaza percibida recursos para afrontar la amenaza en la medida en que nosotros Fabra crecemos la sensación de control sobre los síntomas físicos con medicamentos el paciente tiene menos sufrimiento

Voz 10 17:57 sí

Voz 7 17:58 experimental dolor de un modo distinto que cuando sea Dolores un agravamiento de la enfermedad dijo es un dolor que no puedo hacer nada noche cuidado porque me ha hecho Gemma que cuando tenga dolor me tomo esto se me alivia luego el dolor ya no es tan amenazante no genera tanto sufrimiento

Voz 0313 18:16 hay momentos del documental y esto me gusta también comenzará con los oyentes porque el tema que estamos tratando es el que es pero hay momentos de documental donde unos emociona y otros son dos Se ríe hay momentos cuando el doctor Iglesias aparece con ese maletín mágico repleto de Putin cuando lo abre a veces hay que ver pero si traes aquí lo que yo necesito no es es hacerlo con esa naturalidad al final no incorporarlo a la vida de esa manera por cierto cuál es la última carta de duelo que habéis enviado porque eso es bueno que se sepa también hay una relación personalizada con las personas con las familias y cuando esto cuando el actor desaparece de escena pues resulta que estos invitados que tenemos hoy aquí

Voz 5 18:56 pero también una carta

Voz 0313 18:58 con lo que quieran decir es cuál es la última que habéis enviado

Voz 4 19:02 el tema que tenemos encima de la mesa es una asignatura muy pendientes que tenemos porque hay que dedicarle mucho tiempo escribimos menos de las que nos gustaría la tenemos encima de la mesa es una chica que tuvimos en la zona de ventas Sonsoles nos dio una lección de vida vivía sola con su madre que que tenía una demencia no la hermana al morir nosotros es la que estamos contestando pero es algo que sí que nos gustaría no es fácil hacer una carta de duelo porque tienes que es que tienes que dedicarle tiempo tienes que tienes que conocer a la familia que es importantísimo es sobre todo un poco la biografía del paciente no si nos gustaría hacer más de las que de las que hacemos

Voz 7 19:52 los azulejos por falta de tiempo siempre hacemos llamadas verlo ni un solo de aunque lo hayamos visto una vez dejamos de hacer una llamada unos días después para bueno también para ponerlos a su disposición porque el es es un momento muy importante en la vida de las personas las cartas

Voz 8 20:12 ese duelo seguimos un modelo

Voz 7 20:16 lo digamos de un maestro en el tema que Javier Barbero eh que tienen un estudio muy interesante publica un análisis de qué contenidos a la carta de duelo en función de los elementos que alivian lo que favorecen la elaboración etc entonces como dice Gemma no es

Voz 8 20:33 algo no es un

Voz 7 20:36 formulario a rellenar con el nombre que no claro en lo que entonces lleva tiempo íbamos siempre a mata caballo vamos con la lengua fuera cuántas personas controla regularmente ahora mismo en programas debemos cincuentas no llegan yo para los recursos de que disponen son mucho pocas pues somos esta señorita yo con un coche que aún más de veinte años

Voz 4 20:59 la dispersión geográfica de lo más visible

Voz 7 21:01 Carme Orcasitas

Voz 4 21:04 esto es lo que más nos limita porque póngame indios

Voz 0313 21:07 no

Voz 11 21:07 normalmente la gente expresa su deseo de morir en casa pero sigue muriendo mayoritariamente en los hospitales sucede que hay está demasiado poco extendida a la red de paliativos domiciliarios o que al final la gente por miedo por angustia de la familia acaba acudiendo al hospital

Voz 0313 21:24 a veces porque no lo conoce

Voz 5 21:26 mi abuela mi abuela murió hace cinco días en un hospital dijo por activa y por pasiva que ella quería ir a su casa a su residencia en la fe mil hete tenía firmado un documento que no quería que le alarga Generalidad artificial tenía a toda la familia apoyando la no hubo manera de conseguir que el médico he no es que los niveles de sodio no son los correctos si dices ya pero es que tiene una insuficiencia renal aguda hay tiene noventa y siete años no va a salir con los niveles de sodio deja con su nivel de sodio en su casa no no es cosa que yo también hay un problema a la hora de derivar muchos especialistas a a paliativos Noia ya manda al paciente a casa

Voz 11 22:05 hace tres años me decía el diecisiete de la sociedad apelativos que hay muchos enfermos que mueren con el colesterol impecable rabia ando de dolor en sí sí sí sí

Voz 4 22:14 que si sigue siendo esa situación

Voz 11 22:16 es verdad que está muy muy desigualmente repartido el tema de la de los paliativos en España no sé si en Madrid todavía sigue pasando eso

Voz 7 22:27 claro eso eso no pasa tanto por que esté extendido sonó porque hay una red de cuidados paliativos o no eso depende de muchos factores fundamentalmente de quién es el médico responsable claro de el seguimiento de pacientes es un cardiólogo un digestivo un internista u otro eh en todos los hospitales los paliativos son bien recibidos hay muchas hospitales sobre todos los más vetustos donde parece que hay ahí como una sede de competencias es si sigue aquí igual puede pues de estos que había en la aquí si a mí SM beban muriendo treinta años los pacientes a esa pregunta ya en qué condiciones se te llevan murió en los pacientes treinta años una planta no no quiere decir que no lo hagan bien ahí de todo no pero bueno pues puede ocurrir que que alguien se empecina como el médico de la abuela de Carlos en en colocar el potasio y es en su sitio oí no prestar atención a otros