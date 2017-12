Luis Fernández: "Neymar va a ganar el Balón de Oro"

Voz 1 00:00 muy buenas noches señores lo primero fueron Feliz Navidad qué tal todo tenía una ustedes también para todo el mundo para ver quiero parece bien

Voz 2 00:07 es que en estos momentos que todo el mundo

Voz 1 00:10 ya está completo

Voz 2 00:12 todos pasar buena asistan siempre viene bien no

Voz 1 00:15 en cito para descansar en en Navidad desconectar un poco de todo no

Voz 2 00:20 es lo más importante en este momento es de descansar un poco y he de dejar un poco el fútbol de estar un poco más con la con la familia lo más importante también que primer mucha no tienen mucho tiempo para que Fabra es que disfrutamos durante el año porque estamos como se lo sabe todo el mundo

Voz 1991 00:39 el fútbol constantemente donde no para es en la Inglaterra a ti te gusta esto del Boxing Day

Voz 3 00:45 sí sí me gusta verlo porque

Voz 2 00:49 es el único campeonato que nunca que el que deja de de competir Si compitió bueno después se de saber que bueno es una tradición como se dice la tradición de esa de que se futbol siempre se juega en estos momento porque como son son momento de de siesta de Navidad de para los niños hay que la familia pueda también a los campos de ese espectáculo

Voz 1991 01:17 te gustaría que el resto de ligas importantes de Europa lo hiciesen también

Voz 2 01:22 eso es difícil es posible Ése es casi imposible porque ya más no es una cultura eso es un tema que yo lo lo tienen muy pienso que lo con los de mano no lo piensan así no han hecho oí o no ABS tiene que tener las condiciones reunida para para que esto se pueda se pueda admitir pero bastó únicamente ingleses que lo que lo hacen que lo consiguen que se que se ve que se juega en los campos no hay buen ambiente y después de de y también lo que de puede le quiero que después de ocurridos los seis meses que después con dos más a las sillas se adelantan llega a la Constitución europea hay este año como están los sintiese están muy bien tienen cinco equipo que están en la

Voz 3 02:13 la Liga de Liga de Campeones hay

Voz 2 02:16 eso es competición en tiene que llegar con un poco de frescura pero Iker tenía muchos jugadores lesionados cansancio porque en el mes de febrero donde se juega para todos casi lo que se llaman una una tele

Voz 1 02:29 parada en el mes de febrero dos cuando se suele decidir dónde va a estar cada equipo realmente sí

Voz 2 02:34 el equipo digo yo completa

Voz 1 02:37 Puente de acuerdo bueno llegamos a este parón de Navidad con tu Paris Saint Germain en plena forma que arranque de temporada eh

Voz 2 02:45 bueno es un buen arranque porque han tenido también la oportunidad de hacer las cosas bien de preparar bien las cosas de tener un equipo muy unido un equipo fuerte un equipo con calidad con las llegadas de de más Dios le da más fuerza más en el aspecto ofensivo que también redada o un equipo como no tenían los años interiores que el año pasado pues tenía un buen algo que que lo hacía bien pero hizo bien para ser campeón y este año pues si no se quiere no se quiere quedar y quiere hacer las cosas para para ser campeón de nuevo con el equipo que tiene la plantilla que cierra

Voz 1991 03:27 tierra Cavani este dos mil diecisiete con cincuenta y tres goles los mismos que Cristiano uno más tiene de Messi el Harry Kane con el hattrick de hubiese basta hay cincuenta hasta cincuenta y seis que gran temporada de Cavani también que gran año eh

Voz 2 03:42 qué va a venir un delantero de esos que él es un poco distinto como sucede con su carácter con sus fuerzas con su forma de jugar a mi me encanta mucho porque es un jugador que hace dos o tres años como muchas crítica crítica rededor de es su forma de jugar de anotar marcar yo creo que era ha demostrado que cuando por un lado

Voz 4 04:13 lo cierto cuando estaba Zlatan sigue jugando por el centro

Voz 2 04:16 le gusta hacer goles lo sabe hacer en calidad de talento tiene el es decir esto

Voz 4 04:22 que sí es jugador versus que a cualquier entrenador lo pone dentro del campo no es lo más

Voz 2 04:32 de que haya topado

Voz 1991 04:34 digo el máximo goleador este dos mil diecisiete ha sido un Hurricane te sorprende que siga en el Tottenham no no no llega el momento de que dé el salto a un grande

Voz 2 04:44 yo creo que que felicitaron a a a a un nombre como haré Ken porque lo que es bonito en el fútbol es que también eso que no se pierda tampoco existe de piensa que el jugador se tiene que ir a jugar a mi madre a un Barça a un Inter aún grande el por supuesto él está feliz en su equipo Él está muy contento en el Tottenham él está haciendo hasta quedado seguramente que tiene un buen entrenador que es Mauricio Poquetino que le gusta que canta que está en donde se siente querido se siente

Voz 3 05:21 siente bien Le

Voz 2 05:23 me gusta que hace goles y que y que no necesitaba salir este año porque seguramente también tiene la también tienen ganas de ir a jugar el Mundial también a un año de pero tiene que pensar cualquier jugador y por eso te digo que Eric Ken es para difícil de hay que felicitarlo porque él tiene el amor de un equipo y su amor Spanair para mí a mí esos jugadores que se queda en un club que meten goles que no sé cómo alguno que nos tan contento de irse UTE tan contento de irse pues está contento de quedarse esto hay que felicitar

Voz 1991 05:59 en el París Saint Germaine Cavani Neymar neymar Cavani y hubo momentos vamos a decir tensos al inicio de temporada

Voz 1 06:08 no bueno o por lo menos desde fuera parece que pasa

Voz 1991 06:11 algo más de lo mejor de lo que a lo mejor pasaba

Voz 2 06:14 no porque siempre son son los comentarios que se puede que pueden opinar lo que desee pueda lo que se pueda decir yo nunca miro viendo las imágenes viviendo el partido siguiente dicho aquí nadie una historia yo para mí para mí esos jugadores son grande tuvo el Barça con Messi Suárez Stoppard editora de verlos jugar los tres porque hacían una cosa que cuando siempre se dice que los grande no pueden conectar junto pues sí han conectado jugando junto y haciendo goles en dos jugadas y haciendo ganando títulos no sé si tiene que conectar tiene conectarse tiene que jugar junto a los que están haciendo desde el inicio de temporada después para ese era uno de de que somos que yo he sido tenemos que uno cada uno con los tiene cara de gran equipo grande jugaba dividió no por supuesto no he visto yo lo vi nevar lo que veo es que lo único que son es que hay un uruguayo y un brasileño

Voz 1 07:24 había

Voz 2 07:25 una argentina y brasileño ir iros tres se pasaban la pelota jugando con los que me dicen que no sudamericana entre de mentira de gustado jugar entre ellos porque saben que cuando van a unir las sábanas el suelo

Voz 1 07:40 que se llevan bien y que no hay ningún problema ninguno vale fenomenal bueno quedamos más tranquilos

Voz 2 07:45 a quedarse tranquilo porque han al mejor no habrá visto las últimas imagen no

Voz 1991 07:50 no no Si ya por eso digo que a lo mejor empezó al príncipe un poquito más tenso pero que ahora parece que todo está normalizado

Voz 1 07:56 todo está tranquilo después bueno pues puede ocurrir cualquier cosa vale vale fenomenal bueno de hecho Neymar ha dicho

Voz 1991 08:03 lo que está muy a gusto en París que está muy a gusto con el equipo temes que pueda llegar a alguien ponga encima de la mesa porque ya en su día aquí en El Larguero tanto Sergio Ramos como Florentino lo dejaron la puerta abierta

Voz 2 08:17 los comentario de de todos los Silver espeta uno tiene su figura

Voz 3 08:28 ante una opinión

Voz 2 08:31 así a su equipo sus colores

Voz 3 08:35 sí si hablamos del tema de

Voz 2 08:38 de Neymar únicamente en el mar cuando le viene al CSD si miles seguramente con bueno o el tiene la emisión de de ganar el Balón de Oro ganado una Copa del Mundo y para eso tiene que jugar en un equipo con ese pueda sentir lo mejor porque bueno el Barça también lo están haciendo bien es que puede jugar en cualquier equipo en Europa porque adicto a la que da pero bueno él él ha erigido el Príncipe que es para darse todos los rodadas pues si para para llegar a a conseguir lo quiera vivir a buscar a buscar un balón de oro a ganar títulos con Presidencia ganar la Copa de tensión

Voz 1 09:21 crees que va a ganar Neymar el Balón de Oro con el París Saint Germaine

Voz 2 09:25 y yo creo que sí porque cuando tú lo de Juárez Si no se de la han visto mucho en el Barça yo leo más vista de pero lo que yo estoy viendo jugadores que estoy así como como hace mes como hace Cristiano es diferente del estilo ese con una frase oída eso es una genialidad de dedos que quieren los que nunca se lesione que siempre en el campo para de lo que él es capaz de conseguir hacer con un balón en los pies y eso son pocos para mí estar hará un año o dos años pero si este año consiguiera campeón Così a la Copa del Mundo será Balón de Oro que el guión

Voz 1 10:15 en en los últimos diez años se han repartido diez Balones de Oro Cristiano Ronaldo y Messi entre parece justo o crees que alguien enmedio se tenía que haber llevado el balón os no han ganado los kilos es lo tenían que llevar

Voz 2 10:27 se han ganado los que los en los que los que tenía que llevarlo porque comemos los dos en su etapa en Madrid el Barça son aflore con distinto de futbolista distintos pero los dos han sabido hacer llevar porque ser un líder será el el llevar las cuentas llevarlas como es es meter gol importante Cassel marcar diferencias leyó necesitan tener al rededor de ello grande pero esto con dolor tiene los que son grandes rededor de ello todavía se pone más suerte porque saben que tienen jugadores para que yo puedan conseguir a levantar ella triunfo elegante arco para levantar el público porque nosotros vamos a rezar rezar para que esos dos más Neymar en el que se quede lo más lo más tiempo así Le conocí una falacia lo que yo deseo

Voz 1 11:36 será muy bueno pero vamos tira sin Asín

Voz 2 11:39 con estarán los dos tres no haber competición bastaba entonces donde y cuando los tres ellos quieren ser el número uno eso es lo que levantara la suerte el orgullo eso lo que

Voz 1 11:53 que unos se motivan entre ellos la competencia les hace emotivo es clave pero vamos que tú tienes claro que cuando Messi y Cristiano no estén el heredero va a ser Neymar Neymar

Voz 2 12:05 vale que no veo Neymar para mí es el que va que va ayer la Liga de Campeones todavía nos queda un poco

Voz 1991 12:14 Tito pero vaya eliminatoria es Real Madrid París Saint Germaine algunos dicen que la final anticipada no sé si es la final anticipada pero desde luego es la eliminatoria de las eliminatorias

Voz 1 12:24 lo que pasó es que los dos consten contento no honor ninguno ninguno ninguno esté contento el mundo del fútbol si el que venía del Real Madrid sí a disfrutar

Voz 2 12:35 eso sí pero no lo el resto no resto no quiere disfrutar pero restó yo con eliminatoria en la eliminatoria la eliminatoria durase muy muy igualada nada más a mí me gustó el Madrid frente al Barça en la primera parte si a mi Madrid y me encantó porque jugó bien llegó bien tocó bien pero le faltó lo que es finalizar

Voz 3 13:04 eso es lo que

Voz 2 13:06 yo y me da mucha tristeza que bueno ir espero que no lo que tú lo que ha hecho que el año que ha ganado ese extraordinario ahora lo que seguramente que el equipo está un poco a poco se puede decir que está un poco lo un derbi con nuestra le en un clásico siempre eso pasa factura seguramente pero el Madrid tiene tiene fuerza tiene Caracas

Voz 4 13:35 es decir de entrenador jugadores pero bueno la igualada

Voz 2 13:38 te digo yo que es un equipo de empresa dice que te gusta asumir atacar pues se puede pensar que vamos a ver una buena eliminatoria pero será que el que no va a encajar en el que no encajará muchos porque se va a edificar

Voz 1991 13:52 dirías que esta esa eliminatoria lo mismo al cincuenta por ciento

Voz 2 13:55 cincuenta cincuenta sin duda no duda no sé lo que lo que puede venir lo que le puede estamos porque le puede venir lo quiere puede venir lo mejor

Voz 4 14:10 es que el el el partido de vuelta

Voz 2 14:13 bueno un poquico dar un de de ventaja un equipo porque cuando consiga hacer un gol fuera de casa eso te la ayuda claro pero seguramente después aún Christian Bale llena aún ven yo a la fuerza para para competir con Neymar y Cavalli no después la derecha pues grande que hará Cole y fuera de casa

Voz 1991 14:42 se ha hablado de ese clásico

Voz 5 14:44 sábado pasado entre el Real Madrid y el Barcelona bueno el Barcelona y el Real Madrid y el Barça acabó cero tres

Voz 1991 14:50 viendo cómo fue la primera parte te pareció que ese cero tres correspondía con lo que ojo parece exagerado

Voz 2 14:57 el camino para mí exagerado porque a mí también el Madrid sacó una para una primera parte que me encantó mucho total en la precisión en la recuperación en el juego con la con la disposición que tenían dentro del campo en usar mucho me gustó mucho porque nadie ha demostrado que sabe presionar también que de recuperar que sabe jugar también que sabe crear a un Barça que al Barça siempre sí se sabe que que bueno pues escondo en la segunda parte bajo seguramente el aspecto físico y eso le ayudó más trasvasa porque tuvo la oportunidad de marcar y eso ayudó mucho pero bueno a mí es exagerado recordaron un empate hubiera sido pienso que es lo más justo pero bueno en la primera parte en Madrid pero no no supo no supo aprovechar su oportunidad después la segunda parte de le costó cuando lo hicieron el primer es según

Voz 1 15:55 el Barça les sacara mismo nueve puntos al Atlético de Madrid que ya no me dejan de hacer la pregunta nos deja ya te parece cantada

Voz 2 16:02 campeón nada de nada si tú con un Messi con Suárez y a haber así las

Voz 1 16:11 eso es campeón no tiene ninguna duda vamos no ninguna duda no tenía que ser vamos yo creo que

Voz 1991 16:16 ya el hundimiento de los hundimientos en una temporada no el perder de la ventaja

Voz 1 16:21 pero no la van a perder no estemos pero bueno va a día de hoy parece que es muy superior al Barça por lo menos es lo que hemos visto

Voz 1991 16:30 de temporada te quería preguntar también por Karim Benzema en el Caribe el Gemma cierra un año bastante flojo catorce goles en todo el dos mil diecisiete

Voz 1 16:38 necesita Real Madrid delantero no

Voz 2 16:42 no el Madrid no porque nadie nada siempre y Karembeu

Voz 4 16:49 vez porque tiene hoy ha demostrado tener esa capacidad de los malo los momento un poco difícil que que le ha ocurrido también el Madrid porque no es la primera vez que el tópico condenó marca

Voz 2 17:02 pero yo creo que en la superar ese momento es que sobre arte en la primera parte tiene un balón que va al poste pero seguramente estará un poco más cara al cien por ciento incluso que se va a recuperar que yo no el delantero madrileño Del a Benzema ese recuperaron poca Bell también si si después tiene calidad suficiente para para volver a marcar goles

Voz 1 17:35 es yo siempre estarás conmigo Luis que catorce goles parón delantera del nivel de Benzema en el Real Madrid es muy flojo eso una temporada el aflojar

Voz 2 17:42 la batuta estará de acuerdo conmigo que el Madrid este año no es el mejor arranque que ha perdido entes de dices sí muchos tiempo

Voz 1 17:50 completamente de acuerdo su si está eso

Voz 2 17:53 yo estoy igualada es la igualdad era la la igualdad que te digo yo te humedad que en Madrid no es no es normal que

Voz 4 18:01 hoy este viernes tampoco una amplia decorada como los daños criterio Ohrid nada más

Voz 1 18:06 sí sí está claro no es la brillantez que hemos visto en años anteriores pues por eso aún así Luis Madrid cierra una temporada el dos mil diecisiete con cinco títulos que es dificilísimo pero da la sensación después del clásico contra el Barça así como que no ha valido de nada o sea que espero salón a ver en vistas hundido casi

Voz 2 18:23 los que a los que han sido jugadores y entrenadores que puedo puedo decirte también que con lo con todo lo que han conseguido es todo lo que han ganado un momento puso el también se puede tener una una baja no fue bajar poco se puede también

Voz 3 18:43 pensar hay ver lo que

Voz 2 18:46 a lo que ha ocurrido en los últimos que cuando tuvo un Madrid llegara a lo que ha hecho es de chapó ha sido algo de de fenomenal yo creo que de jugador también es Un de alto nivel que puede tener sus buenos y sus malos momentos de histórico y también la competiciones más dura más difícil tiene contrarios que mejoran el

Voz 4 19:14 libremente quiero también tienen normalmente porque no tiene la misma

Voz 2 19:18 sí

Voz 4 19:19 en el momento ha crispado y ya está hay que

Voz 2 19:22 lo que ha hecho nada no puedo volverá a ser de nuevo porque un gran equipo con Madrid siempre vuelve a ser grande Luca muere un electores Ozil

Voz 1991 19:33 cuando en quieres ex del Athletic entiendes que el Real Madrid se haya fijado en Kepa Arrizabalaga el portero del Athletic lo necesita el conjunto blanco

Voz 4 19:44 el peor que lo del año y la luz sería más

Voz 1 19:46 no favorita por pedir si otra cosa es que nos hagan caso

Voz 4 19:52 y es que le dejen tranquilos les un poco es joven todavía hay que lo que no

Voz 2 19:57 poco que se pongan a nada más y que ya está en la historia es que no temo los tiene un poco la gente no Nana quitarlo portero no

Voz 1 20:10 ya sabes cómo funcionaba estorbes

Voz 2 20:13 también ustedes que lo dejara del LHC

Voz 1 20:15 sí sí sí que de dentro

Voz 6 20:18 se pueda formar un nuevo uno de atrás y puedan recuperar dentro de tres años nada más no pasa nada

Voz 1 20:23 dentro de dos a tres oasis dentro de quince tampoco pasa nada eh ya cabo Luis con qué equipo te divierte es que

Voz 1991 20:35 equipo te gusta ver al margen del Paris Saint Germain cuál es ese equipo que estás diciendo este año oye pues mira me parece me divierto viendo me apetece ver a este equipo

Voz 2 20:44 pues en España en Inglaterra en Italia

Voz 1 20:49 general en las ligas europeas más importantes

Voz 2 20:51 yo es una cosa es que yo me divierto siempre vendo partido de fútbol yo yo veo Liga alemana se olía española en España equipo que el otro día está viendo el jugando en casa ahí pierde partido contra contra eso es profesora de Lequi

Voz 3 21:13 eso que es

Voz 2 21:17 y el partido que perdió en casa el Depor contra Celta

Voz 1 21:20 si el uno tres El Viso todo tres

Voz 2 21:23 jugadores que me viéndolos jugar el partido de la ha partido desde el Madrid y el que pierden un hacer y que bueno es que

Voz 1 21:38 que Luis que lo ves todo vamos todo lo que puedo cometas sobre

Voz 2 21:43 jugador elogió la las jugadas hay quiere del el Caja de gratis a una contra que es una cosa muy bonita y dio muestras de fútbol en medidas de mejora y me gusta el fútbol alemán porque hay muy buen ambiente campo están sin lugar a dudas y ahí se ve fútbol en quiero se al fútbol de Altea de arte degradante pero se vea la intensidad ritmo la gana allí los campos a mi me gustan también nada más eso que quiero del campo lleno con buen ambiente gran fútbol nada más