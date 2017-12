Hora 25 Deportes: Harry Kane supera a Messi (26/12/2017)

Voz 2 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser última semana del año un saludo de Sonia Lus en este veintiséis de diciembre primera etapa navideña superada espero que hayáis disfrutado de unas buenas veladas con vuestros seres queridos cuñados incluidos vamos a daros todo lo que necesitáis en materia deportiva para que podáis llegar a la cena de noche vieja con toda la información al completo actualidad fichajes polideportivo con todo por ejemplo este año Leo Messi se queda sin uno de su récord estaba todo encaminado para que el diez del Barça terminará el dos mil diecisiete como máximo goleador pero hoy en el tradicional Boxing Day de la Premier League inglesa le ha superado Harry Kane eh en el delantero del Tottenham un total de cincuenta y seis goles a lo largo del año el dato es muy importante porque desde dos mil nueve nadie había osado a meterse en el binomio Cristiano Ronaldo Leo Messi Yeste dos mil diecisiete lo ha conseguido Hurricane el tercero en discordia quiere ser Neymar el fichaje más caro de la historia ha hecho balance de estos primeros meses en el París Saint Germain y hablaba así de la posibilidad de optar al Balón de Oro

Voz 1618 01:26 cosa es que me gusta ganar pero que difícil y esto no depende sólo de mí de mis compañeros de todo lo que tengamos en la temporada once decide las cosas perfecta para Manuel primero gana con L'Équipe pues lo vemos algo personal bueno estoy muy contento de partidas con con París ciento puedo ir bien me recibieron muy bien todo acá todos los jugadores a los que

Voz 1914 01:54 por tanto aquí en nuestro país todavía algún eco del clásico que se llevó el Barça con polvorón atragantado en el Real Madrid que medita cerca del árbol de Navidad para ver si llega algún regalo como los que va a tener el Atlético sólo quedan cinco días para abrir el regalo de Reyes anticipado cinco días para que Simeone pueda contar con Vitolo Diego Costa a Las Palmas ha llegado ya al que esperan sea el salvador del equipo allegado Paco Jémez que mañana va a ser presentado como nuevo entrenador y eso es precisamente lo que está buscando el Sevilla nuevo entrenador en la quiniela ganan enteros los italianos más Chari Montiel allí en la recámara está también Javi Gracia mientras que otros clubes buscan en el mercado que está a punto de abrirse soluciones a lo que no ha funcionado en esta

Voz 0760 02:34 primera parte de la Liga

Voz 2 02:38 y fuera del país

Voz 1914 02:39 Paul NBA que tampoco para por navidad es más ha tenido esta madrugada el mejor partido posible Golden State Cleveland con victoria para Golden State este martes también se han concentrado los hispanos la selección masculina de balonmano para preparar el Europeo de Croacia y una noticia en el mundo del motociclismo el equipo Aspar Team pasará a llamarse equipo Ángel Nieto como homenaje a uno de los mitos del deporte en nuestro país que nos dejó en este dos mil diecisiete como veis tenemos muchas cosas que contaros hasta las nueve anoche estos Hora Veinticinco deportes vamos con todo comenzamos este Hora veinticinco Deportes en Barcelona hoy festivo San Esteban bueno en realidad en el Barça han enganchado un macro puente con varios días de fiesta por la buena marcha del equipo y sobretodo por la victoria en el clásico contra el Real Madrid Barcelona Santiago ahí muy buenas

Voz 3 03:33 hola muy buenas al Barça no le pueden

Voz 1914 03:36 pedir mucho más en este primer tramo de la Liga aunque no se va a quedar mirándose en el espejo quiere mejorar quiere reforzarse quiere recuperar futbolistas e incluso quiere dar salida a alguno también

Voz 3 03:46 así es sensaciones inmejorables en este primer tramo de campaña pero Bartumeu y la secretaría técnica tienen la idea clara de reforzar sí retocar la plantilla para optar a todas las competiciones el Barça trabaja a partir de dos bajas dos salidas una la de Mascherano Se va a China por unos diez millones de euros cuando vuelva a un tiro de su lesión sustituto el Barça quiere que sea Jerry mina central colombiano el Palmeiras hay un acuerdo por nueve millones de euros para incorporarlo en verano el club quiere adelantar esta llegada este avance costará un dinero extra y la idea del Barça es afrontarlo con parte del dinero que deje Mascherano esos diez millones de euros la otra baja que maneja el club es la de Arda Turan artes la es el sexto jugador que más cobra de la plantilla liberarse de esa ficha ayudaría mucho afrontar los fichajes qué quiere hacer el Barça y a partir de ahí el Barça sigue teniendo un nombre entre ceja y ceja es el de Philippe Coutinho sigue siendo el objetivo ya lo fue en verano hay voces en el club que reconocen que es complicado ficharlo en este mercado de invierno su precio es elevado más de cien millones de euros ya lo era en verano y hay que recordar que no podría jugar Champions esta segunda fase de la Champions se considera también Aden veréis Rafinha refuerzos de invierno del está previsto que vuelva a lo largo del próximo mes de enero Rafinha ya tiene el alta médica ya está para jugar y hay jugadores que si llegan ofertas se estudiarán por ejemplo Deulofeu Deulofeu está señalado por Valverde

Voz 3 05:12 no se entiende con Leo Messi ni con Luis Suárez pero de momento no ha recibido ninguna propuesta formal

Voz 1914 05:17 gracias Santi Mina Coutinho Mascherano Arda Turan o Deulofeu en la agenda del Barça pero en el Real Madrid las Navidades son un poquito más amargas con peores sensaciones y sobretodo dándole vueltas a lo sucedido en ese clásico contra el Barça para ver dónde está el problema y empezar digamos Antón Meana alguna solución muy buenas

Voz 0760 05:36 así que tal Sonia muy buenas no quiere Zidane mucho llanto considera que lo importante es levantar al equipo mentalmente para la Champions es aprovechar la Copa de enero para dosificar esfuerzos recuperar a jugadores de repartir minutos la estación más delicado ahora mismo es la de Karim Benzema señalado por el público por la crítica e incluso por una parte del vestuario recordemos que tienen vacaciones hasta el día treinta

Voz 1914 05:57 ICREA Santo aunque el Real Madrid va a acudir finalmente al mercado de invierno todavía sólo está pensar

Voz 1914 06:22 como dice Antón muchas gracias que es el nombre más escuchado en la órbita del Real Madrid en estas últimas semanas en Bilbao digamos que tranquilidad a la espera de escuchar qué dice mañana el presidente Josu Urrutia Bilbao Diego González buenas tardes hola qué tal Sonia

Voz 1012 06:37 igual mañana rutina sorprendía arroja algo de luz sobre el futuro de que parece avalada comparecencia periódica del presidente a las doce y media es decir no tiene porque haber noticia obligatoriamente el mercado de fichajes está ahí a la vuelta de la esquina así que preguntarle contaremos cómo estarán negociaciones he cómo está la renovación si el Real Madrid se ha puesto en contacto con el club si ve a jugador más fuera que dentro otra cosa Sonia es que no responda conteste o no ser

Voz 5 06:58 el conociendo al presidente del Athletic

Voz 1914 07:00 es Diego seguro que sale por la tangente aunque la última rueda de prensa sorprendió hablando claro y conciso del futuro del portero del Athletic abrimos ronda de entrenadores y lo hacemos en Sevilla se sigue buscando sustituto al Toto Berizzo Javi Gracia monté a Walter Mazza Reed Se deshoja la margarita Fran Roquillos Sevilla muy buenas

Voz 1012 07:18 hola qué tal Sonia muy buenas tout Cheli Javi Gracia son los entrevistados en el día de hoy en la capital de España pero ojo porque quien de verdad tiene fuerza es Vincenzo Montella vendría con un ex sevillista que además tiene mucho cartel en la ciudad y que goza del cariño de la afición pero como es Enzo Maresca como segundo entrenador el otro italiano sondeado es más Harry tampoco hay que descartarlo pero lo dicho yo apostaría por montera aunque el nombre del técnico Se va a anunciar más

Voz 1914 07:46 mañana mañana estaremos pendientes del anuncio del Sevilla con respecto al nombre del nuevo entrenador Monte tela el preferido parece ser sobre todo n que hacer mucha ilusión la vuelta de Maresca al entorno sevillista por cierto gracias ronquido el en ex entrenador del Sevilla hay actas seleccionó de Argentina Jorge Sampaoli ha tenido que pedir disculpas después de un enfrentamiento con la policía que ha indignado al país entero Laura Ortega buenas tardes buenas tardes

Voz 6 08:10 les ha pedido disculpas a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de la selección argentina recordemos que conducía un vehículo en el que bajan siete personas más al pararle la policía se enfrenta a uno de ellos es un acto que ha convertido un escándalo en Argentina en el comunica

Voz 1914 08:21 dice sentirse totalmente arrepentido reconoce

Voz 6 08:23 que no tenía razón entiende que los controles en las carreteras son importantes para la seguridad de todos y para salvar vidas y también hace especial alusión al policía al que agredió verbalmente a quién pidió disculpas además Sonia atrás desde incidente periodistas y escritores argentinos han pido su dimisión como seleccionador de Argentina por el mal ejemplo

Voz 1914 08:39 la verdad es que el ejemplo ha sido muy bueno pero ya ha pedido disculpas menos da una piedra seguimos recorrido por los banquillos y nos vamos a Las Palmas ha llegado Paco Jémez y mañana va a ser presentado con el objetivo sin duda de mantener al equipo en Primera División muy buenas Francis Matas

Voz 7 08:53 Sonia muy difícil el objetivo de mantener este equipo primera edición teniendo en cuenta los puntos que tiene el equipo en esta primera vuelta de la competición a falta de dos partidos mañana a las once en rueda de prensa presentación oficial por la tarde primera toma de contacto con el plantel convocatoria o concentración de toda la plantilla hasta el treinta y uno de diciembre

Voz 4 09:10 la próxima se conocerán también los cuatro cinco refuerzos de cara al mercado invernal

Voz 1914 09:13 llega el nuevo técnico gracias Francis se esperan cuatro cinco refuerzos concentra el equipo hasta el día treinta y uno empieza fuerte la etapa de Paco Jémez en Las Palmas esperemos que le vaya también como Marcelino en el Valencia aún Marcelino que se recupera del susto vivido después de sufrir un accidente de tráfico cuando viaja va a Asturias para pasar la Navidad como se encuentra el entrenador Valencia Carlos Martínez hola

Voz 1012 09:33 hola Sonia muy buenas afortunadamente se encuentra muy bien porque como decía solamente ha sido un susto terminó el partido en Mestalla entre el Valencia y el Villarreal y Marcelino junto a su mujer y también a su madre cogió su coche hacia Asturias ya por la noche no iba en la autopista de Logroño a Bilbao les salió un jabalí a la carretera que no pudo evitar que colisionó con el animal de forma muy violenta dando varias vueltas de campana por suerte lo que podía haber terminado en tragedia terminó solamente en susto aunque el vehículo eso sí está en siniestro total pero Marcelino su mujer y su madre tras ser atendidos en un hospital de Logroño fueron dados de alta pasaron Nochebuena en casa y allí siguen hasta el viernes cuando Marcelino tiene que regresar a bares gracias Carlo

Voz 1914 10:14 la verdad es que las imágenes de el coche el estado en el que queda al vehículo llaman mucho la atención y un poco los pelos de punta repasa toda la toda la actualidad de los banquillos los metemos de lleno en el mercado de futbolistas

Voz 1914 11:22 pasan cuarenta y un minutos de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hablamos del mercado de invierno que para el Atlético de Madrid lo decíamos en portada son algo así como los Reyes Magos por adelantado quedan cinco días para esa presentación de Vitolo Diego puesta una presentación que atención va a ser de pago diez euros tendrán que abonar los que quieran ir a ver la puesta de largo de los dos refuerzos del equipo ocho enero los socios pagan es verdad pero qué queréis que os diga a mí me parece demasiado cobrar por una presentación y un entrenamiento sea cual sea el equipo en fin Vitolo Diego Costa regalos del Atlético va a empezar el año muy buenas Pedro Fullana

Voz 0864 11:55 muy buenas y regalos que llegaron hace meses pero que para desenvolver los a hay que esperar el treinta y uno de diciembre y evidentemente como dice pasar por caja esos diez euros que va a hacer para el Atlético de Madrid a los no socios y son socios es gratuito evidentemente asistir al entrenamiento donde van a ser presentados Diego Costa y Vitolo y luego habrá que esperar una semana hasta el tres de enero en la Copa del Rey para verlos en acción sobre todo al primero a Diego Costa porque el segundo recordamos Vitolo de momento sigue lesionado en principio no podrá jugar ese partido de Copa lo tiene complicado para estrenarse además en la Liga ante el Getafe el día seis el día de Reyes

Voz 11 12:28 a dos importantes a tener que marchar otros dos en este mercado de invierno Vietto que lo tiene muy cerca de irse a Portugal al Sporting de Lisboa cedido hasta fin de temporada con una opción de compra de diez millones para esa temporada y Nico Gaitán que todavía no tiene nada cerrado

Voz 1914 12:42 esperemos que le vaya muy bien a Diego Costa en este regreso al Atlético de Madrid también a Vitolo que se recupere pronto en el Betis pues también buscan el regreso de su delantero estrella labrada lo quieren lo antes posibles puede volver de China Rubén Castro y estar listo para el derbi contra el Sevilla del día seis paran rojillo bueno de momento no puede entrenarse con el Betis

Voz 1012 13:02 el uno de enero pero va a volver tiene todavía contrato con el impronunciable equipo chino hasta ese día y a partir de ahí y tras la lesión de Sanabria con más motivos espera que sus goles ayuden al Betis en la segunda vuelta así que contábamos aquí con él yo creo que regresa seguro

Voz 0760 13:16 no te atreves Fran con el nombre del equipo chino de Rubén

Voz 1914 13:18 es verdad no no no me estudiar gracias Fran en el Alavés muy cerca de fichar al mexicano Miguel Ayun lateral izquierdo procedente del Oporto hola Javier Lekuona

Voz 0864 13:28 la Sonia tiene veintinueve años y además es un hombre con nacionalidad española por lo que no lo ocuparía la plaza de extra comunitario que ha dejado libre el paraguayo Óscar Romero hasta ahora sólo ha disputado ocho partidos con el Oporto tiene experiencia en Méjico Italia Inglaterra y Portugal y estuvo en la agenda del Sevilla para desembarcar en la capital hispalense es lateral izquierdo y otro nombre propio es John Guidetti parece que haya acuerdo ya con el Celta para la cesión con opción de compra a final de temporada

Voz 1914 13:56 veremos si se adapta también si llega al Alavés Guidetti se adapta también como lo ha hecho a Vigo y al Celta porque la verdad es que es un auténtico crack el delantero sueco

Voz 12 14:05 pero de si llega al Aaiún si avidez vi el primer fin

Voz 1914 14:08 semana de enero vuelve la Liga con esos partidos programados por ejemplo para el día de Reyes ya conocemos los árbitros designados para cada encuentro hola Jesús Jiménez

Voz 13 14:16 qué tal buenas tardes Gil Manzano dirigirá al derbi serían ante el Sevilla y el Betis primera vez que va a arbitrar un clásico en el Pizjuán otro derbi el vas contra Athletic de Bilbao y a la vez lo habitada con fuertes el choque que abrió la jornada entre el Atlético de Madrid y el Getafe lo dirigirá el andaluz Munuera Montero Del Cerro Grande arbitral Vall el Barça Levante GM Date el partido ante el Celta de Vigo hoy al Real Madrid además la conocemos los horarios de la jornada veinte de Liga saber en Getafe Athletic de Bilbao el viernes diecinueve a las nueve de la noche el sábado turno va al Real Madrid a las cuatro y cuarto en el Bernabéu duro frente al Deportivo de la Coruña seis y media Villarreal Levante nueve menos cuarto la forma Valencia con el debut de Paco Jémez y para el domingo cuatro partidos destacan cuatro y cuarto Atlético de Madrid Girona nueve menos cuarto Betis Barça y para el lunes cierra la jornada el IVA de Almallah

Voz 1914 14:56 gracias a sus mientras llegan esos partidos nos vamos a la liga de fútbol que no para los vamos a las

Voz 0760 15:01 Premier de lunes a jueves nuevo My Lol Javier estás ahí

Voz 14 15:06 sí bueno bueno digo digo digo digo buenos días por saludar porque se supone que estamos en público no se sabrá alguien más escucho un programa tan bochornoso como esta es bueno

Voz 15 15:17 la vida moderna con David Broncano

Voz 4 15:21 el exdelantero transporte es Javier bueno pues el paremos paremos esto en mi padre

Voz 15 15:26 Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 0760 15:35 My Lol Atenas ser

Voz 16 15:50 hoy se ha celebrado el Boxing Day en la Premier además

Voz 1914 15:53 de la marca goleadora de Harry Kane esos cincuenta y siete tantos en el año dos mil diecisiete destaca sobre todo el empate a dos del Manchester United contra el Bangui en casa en el descuento gracias y esto ha provocado que Mourinho después del partido se acordara del Manchester City por qué bueno no lo buscan explicaciones Mourinho Bilbao

Voz 5 16:12 esta distinta en el Manchester City compra defensas a precio de delantero lo sabes no trescientos millones no es suficiente no es suficiente y el precio para los grandes clubes es diferente que para otros clubs a los equipos históricos estamos más castigados en el mercado precisamente por nuestra historia

Voz 1914 16:38 Mourinho con sus cosas después de un nuevo pinchazo del United en un Boxing Day que ha tenido otros resultados destacados y cierto sabor español sobre todo en el Chelsea y Manchester Álvaro de Grado muy buenas hola muy buenas qué tal y como digo mucho sabor español en especial en esa victoria del Chelsea sobre el Brighton por dos goles a cero

Voz 4 16:56 efectivamente ha marcado Morata después de varios días ser de la partida en el Chelsea y en segundo lugar ha marcado Marcos Alonso dos cero para el Chelsea en una jornada en la que los favoritos han ganado todos a excepción como dices del Manchester United que si mañana en el partido del Manchester City contra el Newcastle de Rafa Benítez ganar a los de Guardiola iría a quince puntos respecto al segundo clasificado el Manchester City con respecto al segundo el Manchester United

Voz 1914 17:21 lo decías Álvaro el líder el City juega mañana contra el Newcastle duelo español en los banquillos Benítez contra Guardiola en principio teniendo en cuenta el resultado de El United en especial el City tranquilo no

Voz 4 17:34 sí tranquilo por por la racha que llevan porque ahora mismo pues han ganado dieciocho partidos sí han empatado uno de los diecinueve que han disputados tienen del mejor registro defensivo el mejor registro afectivo Guardiola va con todo aunque hará alguna rotación en por el tema del calendario navideño porque la cantidad de partidos que hay pero ahora mismo el Manchester no ha demostrado ninguna ninguna debilidad en todo lo que va de campeonato y todo apunta que mañana el Newcastle en un momento muy bajo de del equipo de Rafa Benítez sólo ha ganado un partido en los últimos dos meses pues pues puede ser otra victoria por lo menos otros partidos sin perder de mayo

Voz 1914 18:09 la Liga inglesa no paran siguen todos los partidos no sé si hay alguna novedad en lo que al mercado invierno se refiere Álvaro

Voz 4 18:18 pues uno Un jugador sobre todo el central del santón Van Dyke que en ya en verano estuvo a punto de salir o al Liverpool al Manchester City central holandés está tasado en unos sesenta millones de libras es decir sesenta y cinco setenta millones de euros una entrar en la convocatoria el Southampton hice vuelve a decir que durante el mercado invernal lo pueden escuchar tanto el y como el Liverpool aunque no fuera a ser un central titular además de por supuesto lo que pueda ocurrir con tanto Özil como Alexis Sánchez que ambos terminan contrato en el próximo verano dice dice que veo Alexis ya estuvo rumoreado que Sepúlveda eh pero aunque eso podía ir al Manchester City pues que vuelva a atacar al equipo de Guardiola por él

Voz 1914 18:56 gracias Alvaro la Premier League en Inglaterra que no para la NBA también lo comentábamos en portada no descansa yo haya tenido el fantástico Golden State Cleveland como partido destacado de la Navidad con victoria de los californianos que son los actuales campeones han jugado los dos últimos finalistas los dos últimos ganadores del anillo además esta semana vamos a tener también además de NBA con muchos partidos tenemos Euroliga se va a celebrar la jornada quince en la máxima competición continental pasado mañana el día de los Santos Inocentes Fenerbahce Real Madrid Maccabi Unicaja Valencia Basket Panathinaikos y para el viernes queda el Khimki Fútbol Club Barcelona con la NBA con la Euroliga con todo el baloncesto llegamos a las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias pero sigue Hora veinticinco Deportes hasta las nueve de la noche aquí en la Cadena Ser

Voz 1 19:45 Uruguay

Voz 2 19:47 cinco deporte

Voz 1914 19:58 pasan unos segundos de las nueve menos diez de la noche seguimos en Hora Veinticinco Deportes si lo hacemos hablando de cosas que se salen del fútbol y del baloncesto y lo hacemos por ejemplo hablando de motociclismo es sin duda una de las noticias del año el fallecimiento del doce veces más una campeón del mundo Ángel Nieto hoy grande calle precioso detalle del equipo Aspar del equipo que dirige Jorge Martínez Aspar que va a pasar a llamarse equipo Ángel Nieto y que va a incluir en su puesta a uno de los hijos del campeonísimo especialista en motociclismo de la Cadena SER y del diario As Mela Chércoles muy buenas

Voz 18 20:31 pese ráfagas Sonia vista ya eso de calidad gesto humano increíble y homenaje precioso silencio Jorge Martínez Aspar ha sancionado al añorado por todos Ángel Nieto fallecido el pasado mes de agosto el valenciano ha decidido que a partir de la próxima temporada su escudería las partir del Mundial de Moto3 en Moto GP cambiará de nombre y cogerá el de Ángel Nieto además va a fichar las estructura en el papel de Bin principal al hijo mayor de los mitos a Gelete Nieto con lo cual el nombre Nieto seguirá muy presente por muchos años en el Mundial de emoción

Voz 1914 20:59 eso seguro gracias Miguel Ángel Nieto es una leyenda del deporte en nuestro país y cualquier homenajes merecido para honrar su memoria ID una leyenda a la revelación de este año el campeón Moto3 Joan Mir que hoy ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos con Francisco José Delgado Isère referido a la próxima temporada que va a competir en Moto2 aún que en el horizonte no deja de soñar con llegar a Moto GP

Voz 19 21:20 si llegan a un Mundial pues espera que todo esto creo que me tengo que aislar un poco de de todos los lo que piensa la gente y tengo que hacer es mi Principe te tan kilo tiró de empezar a ver fallos errores pero y uno pisando firme pasitos pequeños pero bueno sabe hombre eso es lo que me gustaría pero creo que con la progresión que estamos teniendo si si mantenemos esta progresión pues puede puedes quizá no intentar hacerlo bien instruir y Swiss

Voz 1914 21:47 de las motos a la Fórmula uno dos mil diecisiete para olvidar en lo que a la trayectoria de Fernando Alonso se refiere aunque el piloto lo que está deseando ya es que llegue el nuevo año el nuevo año Jacobo Castro

Voz 20 21:58 qué tal Sonia Bossi porque las noticias alrededor del Mc Laren Renault que pilotará Alonso la próxima temporada son positivas esta semana conocíamos que el motor Renault ya sido integrado al chasis del MCL XXXIII y ahora sólo falta verso desarrolló Eric el director deportivo de Mclaren ha dicho que Red Bull es la referencia Alonso ha estado en una carrera popular organizada por su funda en su fundación en la moral en Asturias es optimista como tú decías pero con cautela

Voz 21 22:25 la sensación de ansia por volver a estar arriba para disfrutar con una bandera española otra vez al podio que somos muy optimistas pero hay que decir que muchos inviernos somos optimistas y luego vamos

Voz 20 22:37 este año ojalá sea positivo en febrero primeros tests de pretemporada veremos si esto optimismo se transforma en realidad

Voz 1914 22:43 gracias a fuego nos queda el balonmano hoy ha comenzado la concentración de los hispanos de la selección masculina en Zaragoza mirando ya a ese nuevo horizonte que es el Europeo de Croacia a mediados de enero Diego González hola de nuevo hola o no

Voz 1012 22:56 si el primer día de concentración para los hispanos desde hoy hasta el próximo día treinta en Zaragoza la segunda fase en Pontevedra y Vigo donde se jugará el Torneo Internacional de España días cinco seis y siete contra Bielorrusia Argentina y Polonia antes de ese torneo Rivera hará a los dos descartes de los diecinueve convocados que tiene ahora mismo la principal novedad es el pivote atletas una Antonio afán el prácticamente Junior campeón del mundo júnior en cualquier caso el seleccionador mantiene el bloque del pasado Mundial de Francia recordemos que este Europeo de provincia arranca el próximo día trece para España contra

Voz 1914 23:26 el equipo de las guerreras que cayeron en los octavos de final del Mundial a los hispanos que miran al Europeo de Croacia gracias Diego yo lo vamos a hacer una cosita diferente y es que durante toda la semana vamos a repasar lo más destacado del año lo deportivo cada día un reportaje con lo más llamativo hoy el fútbol con la firma de Héctor González

Voz 21 23:59 término el bar de caer de Real madre Historia primero porque si ganamos la Décima Segunda porque se convierte ser la primera entidad de dos temporadas consecutivas conseguirla abre con Sergio Ramos puño que reciba la Copa no grande y realizando

Voz 0760 24:22 a uno de sus mejores partidos en los últimos años así se llevó el Real Madrid su duodécima Copa de Europa un tres de junio en Cardiff ante la siempre peligrosa Juventus por cuatro uno con goles de Casemiro Asensio y un doblete de Cristiano Ronaldo que estamos muy contentos de Bilbao también

Voz 5 24:37 nadie lo ha conseguido y nosotros lo conseguimos mejor equipo de Europa sin ninguna duda desde la humildad

Voz 0760 24:43 mucho el camino a la final no fue fácil primero cayó el Nápoles en octavos después el Bayern en las semifinales llegó el derbi contra el Atlético en la ida tres cero y en la vuelta cuando los rojiblancos más cerca estaban en la remontada lo que me tomaré me toman

Voz 22 24:58 micrófono remató el blogger el remate

Voz 0760 25:03 es la acción que más recordarán los madridistas dos mil diecisiete en el que además de las Champions os decidan han conquistado Liga Supercopa de España y Europa y además el Mundial de Clubes es el protagonista colectivo del año el individual empezó a fraguarse a mediados de julio varias informaciones apuntaban a que podría abandonar Barcelona pueden asegurar

Voz 1012 25:23 al cien por cien que Neymar no se va a ir del Barça este verano al doscientos por ciento

Voz 0760 25:28 según avanzaban las semanas desde el Vestuario empezaron a temer que la estrella brasileña fuese seducido por el PSG pues el personal

Voz 5 25:35 de querer tener un rol más importante de ser líder del equipo si es por eso entonces Lope le planteó es no te vayas a París

Voz 0760 25:43 ya al final previo pago de doscientos veintidós millones de euros el fichaje más caro de la historia del fútbol Neymar se fue

Voz 24 25:53 pero apunta contó que hubo seis

Voz 0760 26:00 no fue el único acontecimiento que sacudió al fútbol español este verano la mañana del dieciocho de julio veintinueve años de Villar en la Federación llegaban a su fin

Voz 1914 26:08 noticia que les adelanta la SER la Guardia Civil

Voz 12 26:11 el acaba de detener al presidente de la Federación Española de Fútbol amplía a Ana Terradillos

Voz 25 26:15 sigue ese es el dato detenido Ángel María Villar y también su hijo

Voz 1914 26:18 se prevén diez

Voz 0760 26:19 te te pones todos altos cargos operación Saúl en la que se investigan los desmanes económicos de Villar y que también implican a su hijo Gorka diferentes directivos tuvo como primera consecuencia el ingreso de Villar en la prisión de Soto del Real hasta quedar en libertad tras el pago de los trescientos mil euros de fianza

Voz 26 26:36 dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado privada y públicamente de mí

Voz 0760 26:43 el terremoto ha continuado en los últimos meses y el pasado viernes fue destituido finalmente por el TAD Villar recurrirá a la justicia ordinaria de Juan Luis Larrea ahora al frente de la Federación tendrá que convocar nuevas elecciones todo en dos mil dieciocho en el que entre medias España jugará el Mundial de

Voz 1914 26:59 gracias Héctor González la Champions del Madrid el traspaso de Neymar y el escándalo de la Federación los tres vértices del triángulo del fútbol del año que está a punto de acabar aunque antes tenemos que acabar el programa noticias Palacio para ser veintiséis de diciembre pero seguro con los queda

Voz 27 27:15 alguna por contar hola hola muy buenas Sonia también Ojeda fútbol contar en Italia cuartos de final de la Copa a partido único a las nueve la noche arranca el Lazio Fiorentina con Luis Alberto y Patrick los dos españoles en el banquillo mañana se juega el derby de la madrina también de Copa entre Milan Inter locura en Soria para ver al Real Madrid en la Copa del Rey hoy San puesto habrá venta las entradas parece cuatro de enero a las nueve la noche Los Pajaritos había gente haciendo cola Sonia desde las cuatro y media de la madrugada