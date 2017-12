Jorge Martínez Aspar: "A Ángel Nieto se lo debemos todo"

Voz 1991 00:00 una de las noticias del día nos ha llegado del mundo del motociclismo Illes el cambio en el antiguo equipo Martínez Aspar que ahora pasa a ser Ángel Nieto Tin Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1 00:12 uy soy Rafa Yago feliz Navidad cómo estamos

Voz 1991 00:14 igualmente feliz Navidad hombre yo creo que no se puede elegir mejor nombre

Voz 1 00:21 pues mira han hecho muchos homenajes Ángel Nieto nuestro añorado maestro llevan a seguir haciendo y uno de los más bonitos yo creo que es el homenaje con mayúsculas es el que le ha hecho Jorge Martínez Aspar la salido del corazón de esta iniciativa va a cambiar su nombre por del maestro nieto no estamos hablando de un equipo cualquiera estamos ante un equipo con muchos títulos mundiales con presencia en Moto GP Moto3 y además encima tiene la genial idea también al hijo mayor de los mitos como Tim principal de la escudería Gelete Nieto así que el ámbito en el Mundial las parrillas de Moto GP Moto3 durante muchos años y estoy convencido que a partir de dos mil diecinueve igual también está en Moto2 porque Aspar es un tío ambicioso que quiere estar siempre en todos los frentes mira esta es la mejor manera de la que basar no con el nombre de su amigo es su rival es su compañero de fatigas Ángel Nieto en el carenado

Voz 2 01:10 mozo Jorge Martínez Aspar qué tal buenas noches hola qué tal muy buenas listas fiesta feliz Navidad lo primero fiesta Celinda dirá me imagino

Voz 1991 01:19 que te costó muy poco no el el decidirlo en qué momento dices voy a cambiar el nombre del equipo

Voz 0662 01:25 bueno la verdad es que en la sabe bastante de esto porque ya es la gran Pérez Gran Premio de Malasia estuvimos hablando ya ya me rondaba por la cabeza con Pablo Nieto con el detenimiento y estuve pues tanto el el la posibilidad y la verdad es que después de de estos meses y yo creo que es una Chop muy acertada Ángel el el el culpable real de que hoy el motociclismo España sea lo que es por lo tanto francamente muy feliz y muy contento porque creo que todos le debemos muchísimo eje X

Voz 1991 02:06 sí creo que este es un homenaje más pero es que yo creo Jorge que nunca podríamos terminar de homenajear Ángel no

Voz 0662 02:12 no es sin lugar a dudas pero creo que Ángel se merece todo y más rollo afortunadamente pude competir contra él ve de rivales y luego lo me enseñó muchísimo como piloto pero también luego desde un punto de vista humano tú la gran posibilidad de de vivir con él muchísimos sus hijos viene conmigo en Alzira Icaza y por lo tanto me siento un privilegiado haber he podido estar tantísimo con el maestro Ángel Nieto no hay por lo tanto yo creo que todo lo que hagamos despojos

Voz 1991 02:46 oye Jorge tú que lo conocías también como crees que habría reaccionado el propio Ángel

Voz 0662 02:51 bueno yo estoy seguro que que emocionado contento oí dando saltos de alegría porque si algo amaba Ángel era las fotos Él me decía siempre don Jorge nunca le digas que no aún a un aficionado nunca le digas que en una foto nunca de hacerlo a un autógrafo y esas cosas la verdad es que te hacían ver cómo eran Geli que ahora después de de de lamentablemente sumó su fallecimiento hemos visto el que eran is cariño por todas las ciudades de España sumó homenaje que se le dice a Madrid por lo tanto yo creo que todo lo que hagamos es poco no

Voz 1991 03:30 me imagino que habrá recibido un montón de mensajes durante el día de hoy

Voz 3 03:34 y desde luego me llevan machacado

Voz 0662 03:37 bueno muy bonito es muy bonita no es muy contento el feliz de ver que que todo el mundo le ha parecido una una idea genial y que todo el putter está prácticamente todo pidiéndome oye que qué bonito que iría más buena que que original que sea auténtico yo feliz

Voz 1991 03:55 alguno que te haya llegado especialmente que te haya emocionado

Voz 0662 03:59 bueno la verdad es que sí y en general todo el mundo me ha felicitado y alguno que otro muy personal diciendo pues oye e incluso algún periodista que oye dice mucho el que tú te es un paso atrás y que Iker pongas el nombre del del maestro tirarte pero para mí de verdad es que no es dar un paso atrás lados yo no es que para mí Ángel lo era todo para mí yo sigo estando ahí voy a estar cien por cien ahí además incorpora Gelete al equipo y yo creo que lo nombre no no no me no me importa en absoluto todo esto todo lo contrario yo creo que realmente muy emotivo muy emocionante y yo te digo muy feliz

Voz 1991 04:40 Jorge la incorporación de Gelete a a este equipo yo creo que es ponerle la guinda esta nuevo proyecto pero bueno al final Kabul Lacasa corrió contigo noventa y tres noventa y siete yo creo que era la forma no además de de de de hacer redondo o no este nuevo proyecto el que estuviese Gelete

Voz 0662 04:56 sí yo creo que en el proyecto de deportivos para estos años ha crecido mucho tenemos una escuela de pilotos francamente muy potente con niños de diez a dieciséis años ya este año hemos sido campeones de España en la categoría ochenta y cinco con un chaval de trece añitos que ha sido un mega crack ha ganado ocho carreras de ocho ir el proyecto SVA se va a llamar enteramente Ángel Nieto de los temas uno es decir desde la escuela desde los niños hasta el Mundial júnior mundial de Moto3 el Mundial de Moto GP todo el proyecto se lleva llamará Ángel Nieto y en este caso pues Gelete Nieto se incorpora al equipo oí bueno yo tengo que decir que hace unos años estuve a punto de fichar a Pablo Nieto

Voz 1991 05:40 ajá pero me lo quito un tal Valentino Rossi

Voz 3 05:43 y este año que no tuve también a Ángel Ángel Nieto no la dejó

Voz 0662 05:51 pero la verdad es que aquí la verdad es que mi relación mi mi mi amistad con la familia Nieto desde hace muchísimos años

Voz 1991 05:59 por mi parte acabo de Juan Vela pero precisamente te quería preguntar eso cuántas veces has intentado incorporar al propio Ángel porque nunca se dio esa circunstancia

Voz 0662 06:10 si no haber este año del mes de mayo se me del Gran Premio de Jerez el domingo por la noche y él me dijo que ellos ya sabes que somos como familia yo estoy contigo a tope voy a ir a algunas carreras cuando estoy contigo en el equipo ningún problema Los Angeles vive este momento estaba y poco más centrado con su hijo pequeño con Hugo porque hubo está centrado en el hotel pero pero la verdad que Ángel cometo cuando estaba en los circuitos venía amigos estaba era era uno más de la familia no del equipo

Voz 1 06:50 yo quiero que Jorge nos cuente dos cosas primero decirte que todos los homenajes son sentidos pero que si hay uno que no tiene nada es postureo existe estas Jorge Martínez Aspar me consta que después del Gran Premio de España en Jerez el domingo por la noche fueron a cenar juntos con sus parejas incluso una cena inolvidable Jorge en la que le propusimos que volviera al Mundial de manera fija para estar contigo la escudería que recuerdo se quién ya te quedan de aquella noche una noche muy especial eso lados luego segundo bueno en primera estoy después de le digo allá porque me deja acepte Eduardo

Voz 1991 07:23 venga

Voz 0662 07:24 bueno la la conversación es la cena es maravillosa es una cena muy muy íntima muy personal muy privada con nuestras mujeres Illa habaneras que Comoras el Arsenal no se callaba ni bajo el agua y además Ángel me dio una bronca importante no Ángel a mí me no nos conocíamos tanto y los queríamos tanto que que él él a mí me trataba tiramos como un hijo suyo y me decía las cosas pero pero muy bien dichas y me metió una bronca importantes y aquella noche les dije mira este es el ideas ni proyectos estrenó las cosas que me gustaría saber porque yo soy de la familia ya sabes que lo que quieras me tienes contigo pero no tienes que hacer esto tiene que hacerlo otras veces que me metió una bronca pero bueno la verdad es que el recuerdo de Satanas maravilloso

Voz 1 08:12 luego la otra Yago E el el el entrevistas que he publicado con con Aspar en el día de hoy en la página web del diario utilizado una foto que para mí tiene mucho valor y es una foto de eh Ángel Padrino estrechando la mano de Jorge Martínez con la que me está el Valencia nosotros posando en Le Mans a pocos días de aquella final de Champions que jugaron el Valencia y el Real Madrid entre ellos la anécdota de la foto está en qué momento salados estaban vinculados a empresas no se hablaban y Jorge hace dicen los dos hacer la foto y desde entonces una que van desde pues la última reconciliación entre vosotros

Voz 0662 08:48 sí da que con Ángel como digo siempre tuvo una relación muy personal muy deportiva pero como digo el me quería mucho me metía muchas broncas lo llame primero fue en el año ochenta y seis cuando cuando en este caso ese mismo año tuve dos empleados uno cuando en el en el Gran Premio de Monza el luchando los dos por la victoria él se cayó ni me decía que si había cerrado insistimos se lo jugó en la última carrera en su vida que le pidió a Don Andrés Rabassa que me de que le dejara ganar y yo la verdad es que dirige yo está amparado también con él dijo no no que vengan a pedirme unos sino no lo de Irak se enfadó mucho conmigo oí no les hable mete hoy me arrepiento no de no haberle dejado ganar su última carrera de ida porque intentando pues ganarse cayó eso rompió cumplió el tobillo no Ivano he ahí estábamos la foto tuya me la quiere culpable porque los engañarse

Voz 3 09:46 engañar a los dos

Voz 4 09:48 un poquito lo que jugárselo contárselo sí porque tú dijiste que Ángel había dicho que sí

Voz 0662 09:52 ahí Ángeles dijiste que yo había dicho que sí que era mentira ninguno de los dos

Voz 3 09:58 yo crecí sabiendo engañado los dos pero bueno la verdad su más el ocho años viste la mano

Voz 0662 10:06 ves hicimos las paces Si desde entonces nunca ha vuelto a parar ahí la verdad es que como digo Ángel yo siempre le he apreciado en todos los sentidos en lo deportivo en lo personal en lo profesionales

Voz 1991 10:20 por cierto vamos a conseguir cambiarle el nombre al circuito de Jerez o no

Voz 5 10:24 sí sí sí sí eso esto

Voz 0662 10:27 yo la verdad es que lamentablemente cuando nada más ocurrió

Voz 5 10:30 yo

Voz 0662 10:31 llamé al circuito del al Ayuntamiento en todas partes Joan vea Carmelo Ezpeleta llame a todo el mundo para para que el circuito ya afortunadamente en el circuito de Valencia el circuito Ricardo Tormo

Voz 1991 10:44 sí sí sí

Voz 0662 10:46 día Eduardo Zaplana dijo el circuito se va a llamar por unos minutos a llamar Ricardo Tormo porque el primer campeón del mundo valenciano fue Ricardo Tormo por lo tanto yo creo que era era de justicia en el circuito de Valencia se llamará Ricardo Tormo y ahora pues afortunadamente sustituto de Jerez en el Gran Premio de Jerez se va a llamar circuito de Jerez cáncer siete por lo tanto yo creo que eso sí que va a ser la guinda absoluta

Voz 1991 11:13 el año que viene habrá un equipo en el Mundial de motociclismo que se va a llamar Ángel Nieto Tim así que Jorge Martínez Aspar enhorabuena por esta iniciativa que vaya fenomenal el futuro vale

Voz 3 11:25 ojalá ojalá además podamos dedicarle victoria claro que sería lo más bonito gracias un abrazo muchísimas gracias un fuerte abrazo me Lita como siempre un placer es un placer es mío muchas motos estas navidades en las escuché a no se sapo sí señor gracias milita