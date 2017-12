Kepa Arrizabalaga, un paso más cerca del Real Madrid

Voz 3 00:00 yo sé que ganar es muy aficionado a los villancicos tesón villancico The Killers yo soy más del tamborilero pero bueno ya ya bueno bueno está bueno vamos a hacer algo un poco tuyo que un poco de kilos que son los míos Baleares es uno muy a mí me llega porque es la canción se llama Don Sud mi santa no me dispares Santa Claus genoveses entonces ahora poco navideño pero mira escucha porque tengo una ámbito histórico entonces lo está amenazando Santa Claus por ahí es una visión diferente a la Navidad por parte de Fernández dice que va a ser un buen chico a partir de ahora veinte tú imagínate sándalo una pija pues bueno tiene una buena moraleja por lo menos ser bueno bueno bueno Alejadría ético hola Meana ahí estamos bueno ferina el mercado de fichajes El

Voz 1991 01:11 el Real Madrid va a mirar en el mercado lo primero lo de Kepa Kepa Arrizabalaga llevamos hablando ya tiempo eh de que el Real Madrid está interesado de que lo tiene hecho a falte a falta de que saga oficial ahora iremos a Bilbao porque Mainer rueda de prensa de de Urrutia pero ese es un digamos lo que está más cerrado de todo

Voz 0231 01:31 sí yo diría que después de mirar en el mercado después de hablar con Zidane en el Madrid no va a hacer ninguna operación más falta mucho para que es decir al mercado pero Fira no quiere un delantero que es la posición que el Madrid podría reforzar porque no tiene mucho donde elegir más allá de Benzema en el once de Borja Mayoral en el banquillo sólo tiene dos delanteros puros más allá de Cristiano Ronaldo algo podría que es lo que Zidane mover un poco más el equipo tirar un día de Bale que va a ser el fichaje de la segunda vuelta podría tirar de Marco Asensio que para entender que ser titular en este equipo por delante de Benzema pero después eso de sondear el mercado idea hablar con Zidane no quiere un delantero no necesita un central en el centro del campo hay colapso por tanto creo que el único fichaje del Madrid va a ser Kepa Arrizabalaga porque no es una petición Zidane pero sí que es una operación de mercado que no quieren perder interés el Madrid va a abordar el fichaje de Kepa yo creo que se va a quedar ahí ficha a ningún futbolista

Voz 1991 02:28 sí además no quieren esperar al final de temporada no esa es la idea que se incorpore ya en enero si creen que es lo mejor para el chico lo mejor

Voz 0231 02:34 el Madrid veinte millones es la cláusula de rescisión convertiría quepa en un puerto

Voz 0497 02:39 pero de futuro lo ha contado Yago Verón Manu Carreño lo contado Mario Torrejón aquí en El Larguero

Voz 0231 02:45 Temas semanas Courtois De Gea siguen muy de cerca en el radar del Real Madrid el favorito del presidente es De Gea pero Courtois llama mucho para venir al Madrid y es más fácil sacaron jugador del Chelsea que del United es decir que la llegada de Kepa no cierra para nada la operación de un gran portero en el mes de junio Bilbao

Voz 1991 03:05 con González qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas yo mañana rueda de prensa de el presidente de Urrutia e uno de los temas a tratar no decir el más importante en lo de Kepa

Voz 0497 03:17 sin duda hombre tal y como lo explica mañana solamente le queda por decidir efectivamente es así iba a ser de esta manera pero

Voz 0231 03:24 pero mucho me temo que mañana nuestro

Voz 0497 03:26 cerrar este culebrón de Kepa Arrizabalaga en la rueda de prensa es habitual cada dos meses se lo que significa que que no tiene porque haber noticia obligatoriamente vamos que no sea citado a la prensa de manera excepcional mañana para comentarle absolutamente nada en concreto pero vamos a preguntar por porque hemos apunta por por la vamos pregunta pues si el Real Madrid ha puesto en contacto con con Ibaigane otra cosa y luego ya lo que responda el el el presidente que mucho me temo repito que mañana no creo que vaya a cerrar este este asunto y lo va a dejar pues para cuando se produzca no es decir Urrutia para esto ya hemos sabido cómo se ha completado en otras ocasiones es decir si el Real Madrid se va a llevar a Kepa no sabe tienen absolutamente nada le va a decir hay estar haría fue bueno ya ni eso no faltan profesional pero se va a apartar absolutamente ya va a ser una negociación entre el jugador del Real Madrid Iker deposita en el donde tenga que depositarlo para rompe la cláusula de rescisión no creo que mañana Urrutia en el vaya a arrojar gran cosa de luz sobre sobre este año

Voz 1991 04:24 va hombre Urrutia es muy dado a meter la cabeza en la tierra como hacen las avestruces pensando que va a pasar todo como si aquí no pasase nada pero yo creo que es un gran momento para el presidente del Athletic de decir al socio aficionado al conjunto vasco como están las cosas si el Athletic ha intentado todo ha intentado negociar ha intentado convencer para mí tarde porque ya empieza a esta negociación tarde que esto que se acaba el contrato en dos mil dieciocho lo sabe el Athletic desde hace mucho tiempo podía haber hecho la renovación antes de que empezasen a interesar grandes equipos de Europa como en este caso el el Real Madrid Urrutia llega tarde pero una vez que llega tarde por lo menos no te das es decir ahora señores esto es así de sencillo nosotros lo hemos ofrecido a Kepa estas condiciones le hemos ofrecido estas temporadas le hemos ofrecido el que sí hagan el club Él no ha querido renovar no ha querido llegar a un acuerdo con nosotros en el caso de que sea así eh la situación es esta ahora mismo hay una oferta encima de la mesa de X eh el jugador lo está valorando a partir de enero será quién decida si va a seguir en el Athletic aussie se va marcharon anotó otro equipo en este caso a Real Madrid creo que es una oportunidad fantástica para que Urrutia de la cara y no deje pasar las cosas como Si no pasa nada porque para empezar exnovio el Athletic creo que se merece es saber qué es lo que pasa en su club

Voz 0497 05:39 sin duda no no estoy completamente de acuerdo contigo mañana es el día para dar explicaciones sobre todo para dejar tranquilos ya de una vez por todas no solamente al público sin a la plantilla hace poco menos decía de arcos mira que sea lo que sea pero que sea ya es decir que todos los días en la rueda de prensa preguntarle porque al personal ya está haciendo está cansado hice lo está haciendo pesado no es más apuntas tú que llega tarde al Athletic a estar negociación un dato es absolutamente objetivo y es que el que paseaba en haber renovado ni una vez con el Athletic desde que llegó a los nueve años a Lezama es decir el cuando se hace profesional cuando perdón juega en el primer equipo durante de una serie partidos pues se convierte automáticamente en jugador profesional tiene un contrato automático bueno pues eso fue lo que pasó hace unos años e Hinault pasar absolutamente más es decir no se ha conseguido renovar el contrato de de de que parece Málaga en ninguna de las momentos en los que ha estado en Lezama hasta el día de hoy con lo cual efectivamente no si quisiera con el hombre de futuro El hombre que que iba sujeta a la portería del que durante los próximos años algo quizás tiene que haber hecho antes pero bueno ni tú ni yo somos Urrutia en Hoy ni ni sabemos cómo han sido las cosas y lo que sí estaría bien efectivamente es que mañana todo el mundo supiese cómo transcurrió la negociaciones porque con el recuerdo Fernando Llorente algunas cosas ya se airearon en esta ocasión pues pues no no ha sido así que igual es bueno para el club el caso también sería bueno para el club que mañana hubiese un poquito de transparencia en todo este asunto y saber si el Real Madrid ha puesto veinte va a poner veinte la ofreció XXV las ha desechado los demás en fin todo ese tipo de cosas que dejarían tranquila personas diría mira tenemos que tira con Herrerín Icon una ley Simón que son los que vienen bueno pues a partir de ahora ya con ellos a muerte dejar todo este culebrón ya al lado no

Voz 1991 07:25 vaya nos cuentas que es lo que ha pasado en esa rueda prensa gracias hasta mañana a saber han dicho esto yo creo que la afición a la treinta y puede estar muy tranquilo porque ya está en un momento extraordinario está a un nivel fantástico con lo cual el Athletic no va a desaparecer vaya que se vaya de de club en Meana más

Voz 0231 07:41 del mercado también te cuento que no hay ninguna intención por parte de Zidane de sacar jugadores de la plantilla por mucho que marcó Llorente tenga claro que lo mejor para él es salir del equipo en enero y estar cedido hasta que termine la temporada pero esa puerta la que tener cerrada con llave Zinedine Zidane cuenta con todos para posibles imprevistos para rotar cuando sea necesario iba a aprovechar la Copa de mes de enero para dosificar esfuerzos repartir minutos recuperar jugadores que ahora mismo no están o física o mentalmente al tiempo

Voz 1991 08:11 hacienda es decir Bale yo creo que es el objetivo fundamental recuperar cuanto antes al galés y eso que ahí siguen los médico

Voz 0231 08:18 los andan con un silencio absoluto tanto de manera oficial como oficiosa porque no quieren dar una fecha de vuelta Hinault quieren decir cuando va a poder jugar Bale tres o cuatro partidos seguidos que es lo más complicado para el ex futbolista del Tottenham ahora mismo Zidane busca que la plantilla no esté del todo negativa no quiere que se coman la cabeza por la distancia con el Barça por la derrota ante el equipo de Valverde de hecho la afición está ilusionada parece raro que el madridismo se ilusione después de un cero tres pero hoy se han agotado las entradas para el entrenamiento abierto del próximo sábado el Madrid esté de vacaciones hasta el día treinta de ese día treinta trabajan por la tarde en el Di Stéfano en Valdebebas pues bien entradas agotadas largas colas hoy en el Bernabéu para hacerse con una localidad que son gratuitas para socios y el Madrid comunicaba hace menos de una hora que están agotadas que no se van a poner más a la venta

Voz 1991 09:07 seguirá a la reventa Notting Hill dos una invitación

Voz 0231 09:10 espero que no van a salir más que nos llevan a abrir las taquillas en el Di Stéfano y que para que la gente vaya con tiempo no hay aglomeraciones aunque entrenan a las cinco Se van a abrir las puertas el próximo sábado a las tres y media objetivo animar a los suyos estar arropados que Zidane consiga levantar a un equipo que mentalmente está muy tocado pero que tiene que agarrarse a la Liga y sobre todo a la Champions porque como te decía Luis Fernández hace nada en cuarenta días tenemos aquí al PSG