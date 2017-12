Antoni Daimiel: "Con lo que hizo Kobe con cada número, está justificado retirar ambos dorsales"

Voz 1 00:00 siempre que suena hasta sintonías que está Antoni Daimiel por aquí por El Larguero o Antoni qué tal muy buenas muy buenas noches algún Navidad qué tal todo muy bien estudiado nuevas las fiestas sí sí traba un poco el mercado de trabajo y familia bueno es que lo está pensando antes yo creo que tu yo siempre charlamos por esta sí sí sí siempre quedamos unos

Voz 2 00:20 los años nos felicitamos la Navidad fin de año bueno sí hombre sí nos gusta lo que hacemos para que no vamos a fijarnos en fin eh

Voz 1991 00:31 partido estrella entre Golden State y Cleveland solo llevó al final Golden State

Voz 0200 00:36 el noventa y nueve noventa y dos Un partido igualado aunque yo diría que viendo alguna las estadísticas y datos de producción de Cleveland es un poco extraño que fuera igualado porque Cleveland sólo acreditó un treinta y uno por ciento de acierto en tiros falló muchísimos tiros encajó treinta y tres puntos al contraataque de los Warriors y aún así Se mantuvo en el partido gracias a un gran encuentro Kevin Love que hizo treinta y un puntos dieciocho rebotes se reservó para el final Lebron James pero en su duelo con Kevin Duran perdió sobretodo las dos últimas acciones que según el criterio arbitral acabaron en dos balones perdidos del Ebro

Voz 1991 01:12 hay una chapa por ahí interesante sí sí

Voz 0200 01:14 hasta cinco tapones Kevin Duran está impresionado ya en el último año y medio con la faceta defensiva es su juego algo desconocido se había erigido como una de las estrellas del baloncesto mundial casi pues descansando mientras tenía que defender P para coger fuerzas para cuando tenía que atacar y ahora desde que ha llegado a los Warriors pues se demuestra con gran defensor

Voz 1991 01:35 otro de los clásicos que nos dejó la la jornada ese Boston Celtics Washington con victoria de Washington

Voz 0200 01:40 Victoria de Washington ciento tres ciento once ya Boston ha perdido cinco de los últimos diez partidos ya aquí demostró un poco cuáles son sus problemas e actuales eh que les han llevado a todas esas derrotas después de haber sido el mejor equipo de la NBA junto con Houston no durante dos meses y perdieron tres balones muy en el tramo final del partido sobre todo fue extraño que encajarían dos o tres mates de los Wizards en los últimos minutos un parcial de ocho veintiuno final para el equipo de la

Voz 1991 02:08 citarlo también tuvimos un New York contra Philadelphia victoria de Filadelfia pero está aquí casi la noticia estaba en la grada Avia

Voz 1 02:15 mucho famoseo eh sí sí sí mucho futbolista de la Liga española estaba

Voz 0200 02:20 Piqué con Shakira estaba Illarramendi

Voz 1 02:22 Andy estaba Antoine Griezmann era un partido que se disputará poco original Él no sólo está muchos es verdad la NBA Ivonne

Voz 0200 02:32 yo creo que son poco originales en Nueva York pero una vez que van a Nueva York hombres mañana lo que les gusta

Voz 3 02:38 sí estuvieron era un partido

Voz 0200 02:40 doce del mediodía en el día de Navidad

Voz 3 02:42 muy estuvieron allí viendo a los Sixers perdía

Voz 0200 02:44 con los Knicks ganaron los Sixers con un gran partido Lloll Embid estuvo el turco en escáner de los Knicks a un grandísimo nivel porque hizo treinta y un puntos veintidós rebotes un partido ya histórico de de lo que es la larga tradición de partidos de Navidad en la NBA pero derrota para el equipo hábil Hernangómez

Voz 1 03:00 que sigue sin jugar un solo minuto otro partido el Oklahoma Houston es la tercera derrota seguida de los Rockets si

Voz 0200 03:06 perdido contra Lakers contra Clippers y ahora ese partido en Oklahoma ciento doce ciento siete es verdad que sin Chris Paul sin un jugador que les da equilibrio defensivo como en va mute pero sobre todo llama la atención cómo ganan cinco partidos consecutivos los Thunder de Oklahoma ese equipo que tanto prometía reuniendo a ese Wilfried de Russell Westbrook Paul George y Carmelo Anthony que no funcionó bien pero que ahora ha ganado once de los últimos catorce partidos han cambiado un poco los guiones en ataque West Luxe parece cada vez más al del año pasado ya están cortándose mucho más a la hora de lanzar a canasta Paul George y Carmelo y cayeron

Voz 1991 03:39 también los Lakers que juegan contra Minnesota además con claridad hasta dónde puede llegar Minnesota

Voz 0200 03:45 Minnesota va sumando yo creo que tiene un una muy buena plantilla y un gran quinteto titular están en el cuarto puesto del Oeste si tienen algo más de de solidez cuando se enfrentan sobre todo a equipos inferiores que se les ha escapado algún partido pues podrían incluso optara a pelear con San Antonio no con por el tercer récord de la Conferencia Oeste tenían bajas los Lakers además con lo cual Victoria aclara de del equipo de Thibaut

Voz 1991 04:09 hablando de los Lakers lo primero una curiosa mía en en cuantas veces se han retirado dos camisetas de un mismo jugador en un club

Voz 0200 04:18 con un claro porque Kobe Bryant

Voz 1991 04:20 ocho y el veinticuatro el ocho y el veinticuatro se eh

Voz 0200 04:23 es un caso extraordinario pero yo creo que buceando en la historia de lo que hizo con un número y con otro casi lo justificados porque si sólo hubiera jugado la mitad de su carrera y con un solo hubieran retirado y sólo hubiera jugado otra mitad también además llama la atención la equidad ansia de la producción estadística de con un número con otro con un número ganó tres anillos con otro dos pero en cuanto a puntos rebotes asistencias esta muy parecida a la producción con el ocho con helvético

Voz 1991 04:53 porque cambió de número Kobe Bono por mucho

Voz 0200 04:56 circunstancia yo creo que era un cambio en en en lo que era el quería dar un cambio en la que lo que era la trayectoria de de los Lakers y su figura el dijo que también bueno pues quería recuperar un número que él había venerado cuando era niño cuando era adolescente el veinticuatro se decía que llevaba el ocho por Mike D'Antoni el actual entrenador que era jugador era una estrella en Italia cuando era niño estaba allí viviendo en Italia porque su padre era jugador Él nunca lo confirmó si el ocho era por eso pero bueno ese cambio al veinticuatro también una circunstancia en subida a aquella acusación de violación en Colorado Ivo no era un pasado página sobre todo para él

Voz 1991 05:34 y y otro de Lakers luso Ball ha regalado un Rolls Royce a sus padres sí

Voz 0200 05:39 o por Navidad lo ha colgado en Instagram ha colgado la imagen de sus padres lavar y lo ha dejado

Voz 1991 05:44 claro no

Voz 0200 05:47 no bueno es que no creo que haya un árbol tan ande como para taparse Rolls Royce descapotable hay hay un vídeo en el que los padres se pasean ahí en un parking dan la vuelta presumen del regalo de su hijo un convertible de lujo en mirado lo que cuesta cuatrocientos mil dolares es el precio de ese Rolls Royce descapotable que es el regalo para sus progenitores también hay que tener en cuenta que lo por el hecho de haber sido el número dos del último draft tiene garantizados treinta y tres millones de ingresos en cuatro años

Voz 1 06:16 mareante en fin no lo ganamos todos los años que yo no no no no estamos hablando en Navidad pero bueno con eso nos acercamos

Voz 1991 06:26 más protagonistas Mirotic que en una entrevista ha dicho que se siente mucho más fuerte ha jugado nueve partidos tras lo que pasó con cuál es su situación ahora mismo

Voz 0200 06:34 su situación lo primeros que está jugando a gran nivel promedia dieciocho puntos ocho rebotes por partido muy buenos porcentajes es el mejor Mirotic desde que llegó a la NBA de estos nueve encuentros dice que y además el visto que físicamente está como nunca ha trabajado todo el verano renunció a la selección española que siente mucha fuerza en las piernas está jugando a un más que nunca dentro de la zona e cargando el rebote ataque metiendo en astas desde bajo su situaciones que él no descarta y hasta casi le apetece salir en traspaso a partir del quince de enero que es cuando lo permite su contrato el tiene cláusula de veto a cualquier traspaso pero ALE apetece irse de Chicago sobre todo es una si es a un equipo que pueda competir porque Chicago Bulls por mucha prisa que seré yo creo que no entrar en ellos

Voz 1991 07:18 hoy hay una estadística que dice que el veintiséis de diciembre los equipos que están en play off juegan el play off al final en un ochenta por ciento de los casos

Voz 0200 07:27 me ha llamado la atención la verdad me ha llamado la atención porque estamos en un cuarenta por ciento de de la temporada no hemos llegado ni al Ecuador pero en los últimos diez años eso mismo dice la esta distinta no que que aproximadamente pues de los dieciséis que ahora mismo jugarán playoffs trece el lo van a jugar seguro de los que están en en los las ocho primeras posiciones de cada conferencia con lo cual pues hay equipos como Philadelphia o Utah que a día de hoy están fuera de puesto de play off que van a tener que que bueno pues eh enmendar un poco lo lo hecho hasta ahora apresurarse porque esa estadística parece incontestable inmersos

Voz 1991 08:02 Candido una noticia Anthony eh expulsan de un vuelo comercial a dos jugadores de la liga de desarrollo por acusarles de robar mantas en el avión

Voz 0200 08:09 sí sí es es curioso ellos

Voz 1 08:12 te has pillado Santa los chavales Marcial iban en turista

Voz 0200 08:15 según el criterio de los dos jugadores Marqués Ziggy tras son Barrena que hubo dos pasajeros de clase business de primera clase que les cedieron la manta porque ellos querían es durmiendo y tal y entonces cuando un pues un auxiliar de vuelo les vio con la manta dijo que la habían robado empezaron a discutir ir bueno pues los expulsaron del avión dijeron que en si no se bajaban del avión no despegaba el avión Ivonne bajaron del avión luego la compañía americana Airlines pidió disculpas trataron de de pagarles un vuelo posterior pero no llegaron a la cena de equipo de su equipo de Liga desarrollo que era en Dakota del Sur

Voz 1991 08:51 yo me meto un puro a la compañía de Bono sí

Voz 1 08:54 en ello está investigando por dos mantas por dos mantas que personas jugador es lo que te digo las dos mantas no sólo jugadores son las mantas que que que él excedieron jugadores de bajo nivel de nubes que debo decir las mantas que teóricamente les había pedido desde cada

Voz 1991 09:11 Scola mantas mira no la puede llevar pues la devuelve choques esta cosa pero a expulsar a dos tipos porque hayan cogido una manta de del del avión me parece una locura a veces los yanquis le va la olla

Voz 1 09:21 con estas islas eh sí son demasiado estrictos no

Voz 0200 09:24 hoy además hay ya a los las víctimas pues supuestamente dicen que podía haber una cuestión racial en eso que dieron a dos chicos negros jóvenes altos con dos mantas de Business ya por ese hecho

Voz 1991 09:34 con mucho oro en el cuerpo exacto puede ser

Voz 0200 09:37 ya por sólo por eso habían pensado que las habían hoy el

Voz 1991 09:39 que no falla Anthony es cómo mola los partidos de la NBA en estas fechas el jugar el XXV el jugar luego el el XXXI aquí no se queja nadie saben que estampar al espectáculo para por el espectáculo que que el ambiente súper festivo en en las gradas es como el Boxing Day de la NBA

Voz 0200 09:56 exacto sí es una gran tradición e muchos años y además eh hoy repasando los partidos de de la premios de Vox Dei y yo decía que incluso el baloncesto sobretodo la NBA por tradición pero también la Liga Endesa los últimos años ha ido más allá porque no sólo ponen partidos en estas fechas se preocupan de que sean los mejores partidos posibles cruzan a los mejores equipos a las estrellas de la Liga para que pues la gente que es son los días en los que están en familia y están más tiempo en su casa o tienen más disponibilidad de verlo por televisión puedan disfrutar de estas estrellas y ellos lo tienen asumido aparecen sus contratos en sus convenios sí bueno pues yo creo que lo que se refiere al fútbol español la AFE es bastante fuerte en ese sentido resisten por ahora

Voz 1991 10:38 ahora te pregunto por los partidos que tenemos esta madrugada abre pues esta esta por aquí duró la duró muy buena que te va a trasladar las preguntas de los

Voz 1621 10:44 por ejemplo en la primera es de Alejandro Siverio crees que en un futuro Pau Gasol va a acabar su carrera en el Fútbol Club Barcelona

Voz 0200 10:53 bueno creo que él salió del Barcelona en el dos mil uno con esa cláusula todo va a depender del estado físico de Pau Gasol pero no me extrañaría que al la apetecía era jugar por lo menos un año

Voz 1991 11:03 Solaria la verdad

Voz 1621 11:04 eso por un lado por otros de pregunta también Alejandro que si ves algún regreso más de algún jugador de este tipo de algún jugador de la NBA a equipos Euroliga más pronto que tarde en Calderón alguno de estos bueno Calderón ahora está bien

Voz 0200 11:18 en está siendo titular con Cleveland en la dicho hace unas semanas que le gustaría jugar dos otros años más en los veteranos y tienen mucho nivel iban a intentar apurar al máximo pero vamos a a ver si alguno de los jóvenes no ve interrumpida su carrera por falta de de ocasiones de minutos ahora por ejemplo no está siendo un buen año para los hermanos Hernangómez Abrines ha tenido buenos momentos ahora está jugando un poco menos esperemos que que se mantengan y yo creo que los nueve españoles que tenemos allí debemos mantenernos por lo menos dos otros años más

Voz 1991 11:46 hay una pregunta también en Twitter arroba

Voz 4 11:49 Yago de Vega va a salir mar algún día

Voz 0200 11:51 pues ojalá ojalá sea madre mía si lo lo deseamos todos los seguidores desde hace tiempo y no me extrañaría que Marc pues eh no diga que lo no digo que lo desee pero que no le haga ascos a esa posibilidad de salir de Memphis ahora que ya es incontestable que Memphis pues parece que va a ser uno de los peores equipos de Late morada en cuanto a récord ir tenemos hasta mediados de febrero para salir de esa duda insisto ojalá que haya está vaya a un equipo aspirante no habido rumores referidos a Boston a Toronto a Portland a Washington veremos no cualquiera de estas opciones sería buenísimo

Voz 1621 12:27 precisamente habláis de lo nombra vais a José Manuel Calderón preguntan Tony crees que el papel de Calderón pasará a ser marginal cuando Isaiah Thomas esté totalmente recuperado en los karts bueno

Voz 0200 12:38 en ese va a reducir no sé si marginal ojalá no pero hay sea Thomas tendrá un papel importante cuando esté recuperado y luego tenemos la incógnita de Derrick Rose que es un jugador que está lesionado en un tobillo que parece que está ya entrenando para volver pero de este tengo más dudas de si iba a volver a ser más o menos importante en clima eran hay si a Tomás lo va a ser seguro y eso pues automáticamente suponen menos minutos para

Voz 1621 13:01 Calderón batería de preguntas de Marcos Moreno también en Instagram dice Anthony sinceramente hasta dónde crees que puede llegar Oklahoma en el play off

Voz 0200 13:11 pues es un es un equipo que todavía no podemos diagnosticar claramente no eh nos ha ofrecido caras muy diferentes si nos fiamos de los últimos cinco partidos pues tiene buena pinta ha jugado mucho mejor ahora mismo es quinto en el Oeste está sólo a dos partidos de Minnesota que es cuarto no tiene mucho margen de mejora así que vamos a a decir que sus aspiraciones por supuesto jugar play y llegar a semifinales de conferencia hay muchos seguidor de

Voz 1621 13:36 a Chicago en España hay en todo el mundo te preguntan precisamente por la temporada de los Bulls que no va a ser ni mucho menos la la lo mejor posible pues no no habiendo

Voz 0200 13:44 Ana dos siete partidos seguidos con la irrupción de este grandísimo Mirotic después de esa baja por el puñetazo de VoIP Fortis y ahora han perdido los dos últimos bueno ni una cosa ni otra yo creo que a partir de aquí es tan con diez victorias les va a costar meterse en play off eh ahora mismo están a seis partidos y medio de Nueva York es octavo Ivo no va a ser fácil que tengan rachas largas otra vez de victorias como éstas que han tenido eh ya sería una grandísima noticia meterse en play off otra

Voz 1621 14:11 más crees que Andre Robertson está entre los cinco mejores defensores de la NBA o estoy exagerando

Voz 0200 14:18 estar entre los mejores no sé si entre los cinco yo seguramente Si tuviera que

Voz 3 14:22 decidir el top five el

Voz 0200 14:25 los cinco mejores creo que no elegiría a Robertson pero a lo mejor entre los diez mejores si es un es el típico especialista defensivo de de equipo ganador eh que no asume tiros eh no le interesa es un buen reboteador y bueno pues tiene esa función de equilibrio en un equipo plagado de muy buenos jugadores en ataque como

Voz 1621 14:44 yo dramas de Oklahoma cómo está la situación de Paul George Iker crees que va a pasar este verano que yo creo que nos adelantamos bastante todo

Voz 0200 14:51 sí sí es verdad que nos adelantamos porque no sabemos lo que va a hacer Oklahoma City Thunder a a nivel deportivo eh pero pollos y Carmelo están en disposición de abandonar esa franquicia ha habido muchos rumores de si Le Bron James se va a los Lakers que Se a él le acompañaría Paul George Paul de Los Ángeles ya se descubrió incluso hubo una investigación por parte de la NBA que la había hablado con gente de los Lakers con Magic Johnson especialmente eh antes de salir de Indiana al final de la temporada pasada no me extrañaría que Paul dos acabara en en los Angeles Lakers pero Oklahoma es un equipo grande que va a tratar de seguir siendo grandes y se va a poderosos Joseba Carmelo seguro que busca en el mercado un otro gran jugador

Voz 1991 15:32 acabo para esta madrugada tenemos partidos con participación española las tres un Denver Utah Juancho contra Ricky

Voz 0200 15:39 sí Denver ahora está en una muy buena línea Utah no tanto eh creo que reaparecía hoy Rudy Gober el pívot francés en los Utah Jazz es son dos equipos muy diferentes Denver es un equipo muy dinámico muy ofensivo con jugadores jóvenes muy atrevidos y es un equipo muy europeo en cuanto a que es un juego muy controlado e necesita la victoria Jutta y auguró que será un partido igualado

Voz 1991 16:00 a las tres Memphis de Marc Gasol juega contra Phoenix

Voz 0200 16:04 sí Phoenix de es de los peores equipos de la Liga sería un rival asumible o al menos debería Memphis tratar de competir y ganar ese partido

Voz 1991 16:12 a las dos el primer partido que tenemos en la madrugada con los nuestros juega Mirotic con Chicago frente

Voz 0200 16:18 el wok y contra el equipo ante poco difícil es un es casi un derbi porque están muy cerca no Milwaukee Wisconsin de de Chicago Illinois no de los aficionados de Chicago ganen por carretera haberlos partidos en Milwaukee pero Milwaukee yo creo que va de menos a más en la temporada hay lo lógico es que gane este partido

Voz 1991 16:37 las dos y media el partido de Pau Gasol con San Antonio que juega frente a Brooklyn

Voz 0200 16:42 favorito San Antonio para darle muchos minutos a los jugadores de banquillo y asegurar una victoria contra un equipo Brooklyn que es alocado pero que bueno en cuestiones de calidad es muy inferior a las