El Larguero: Luis Fernández y la última hora del fichaje de Kepa por el Real Madrid (26/12/2017)

Voz 1991 00:38 a las once y media a las diez y media en Canarias la todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veintiséis de diciembre os lo dije ayer pero lo repito y feliz Navidad espero que estéis disfrutando de las fiestas tenemos a los equipos españoles de vacaciones aunque muchos clubes trabajando para entre otras cosas es reforzar el equipo en el mercado de invierno o buscar entrenador como el Sevilla que sigue sondeando el mercado para ver quién puede ser el sustituto de Berizzo ahora mismo parece que el conjunto hispalense se interesa por posibles candidatos en Italia suena y Montella que parece el favorito aunque todavía no hay que descartar porque está encima de la mesa la opción Javi Gracia que viene sonando desde que se conoció la destitución del técnico argentino os contamos todos los detalles además en el Real Madrid se estudia el mercado para ver si se puede llegar algún refuerzo de garantías en este mercado invierno aunque lo que está más avanzado los avisos lo venimos contando desde hace algún tiempo es lo que pasa quizá valga al portero del Athletic si todo va dentro de lo normal el conjunto blanco anunciará el fichaje del portero el Athletic en el mes de enero es decir en unos días la intención del Real Madrid es que se incorpore ya no tener que esperar a final de temporada de hecho mañana hay prevista una rueda de prensa del presidente junto vasco Jon Urrutia donde entre otras cosas va a hablar sobre la posible salida de de Kepa así que tendremos que esperar a mañana a ver qué es lo que dice el presidente del Athletic en el Barça a pesar de la buena marcha del equipo no se renuncia a reforzar la plan Villa el regreso de de melé se va a considerar como una incorporación en el mercado de invierno irse sigue mirando a ver si hay te puede dar profundidad al banquillo para empezar un central ya que Mascherano ya sabes que se va a marchar a finales de enero se le busca destino Arda Turan con el que no está contento y el que se está diría literalmente hartos y Aleix Vidal Deulofeu podrían cambiar de aires dependiendo de la demanda que generen en el mercado en el Atlético de Madrid esperan con impaciencia la llegada de Diego Costa ahí de Vitolo sobre todo la el regreso del hispano brasileño ante la evidente falta de gol de los rojiblancos en esta primera parte de la temporada Costa están Brasil celebrando la Navidad con su familia en Lagarto incorporará a la disciplina del Atlético el próximo jueves día veintiocho aunque no va a poder jugar hasta el día tres en el encuentro de Copa contra el Lleida en cuanto a las salidas los que más papeletas tienen para abandonar al equipo son Luciano Vietto la higa Aitán si llegan ofertas interesantes se marcharán en España para la competición en Inglaterra en la Premier League se disputa el tradicional Boxing Day con partidos de Liga entre hoy mañana y pasado lo más destacado que ha dejado la jornada el triunfo del Tottenham cinco dos sobre el Southampton con hat trick de Harry Kane que de esta forma se pone con cincuenta y seis goles en el dos mil diecisiete es el jugador que más tantos ha hecho por delante de Leo Messi que ha hecho cincuenta y cuatro de Cristiano Ronaldo y Cavani que han hecho cincuenta y tres además victoria del Chelsea dos cero contra el Brighton con goles españoles de Álvaro Morata de Marcos Alonso el United jugaba contra el Varley en casa ya empatado dos gracias porque ha logrado en el el empate en tiempo de descuento el Liverpool ha ganado sin dificultades cinco cero al Swansea se mantiene cuarto en la clasificación a las nueve menos cuarto el Manchester City juega en campo del nuca Kassel y en el caso de que gane pues va a dejar los perseguidores practicamente con la Liga sentenciada porque dejaría a quince ya dieciséis puntos al los inmediatos perseguidores que son ahora mismo el United segundo el Chelsea tercero en motos mismo y Jorge Martínez Aspar ha anunciado que su equipo que compite en Moto tres sin GP pasa a llamarse Ángel Nieto TIM en homenaje a su amigo y leyenda de este deporte ya sabéis fallecido desgraciadamente en este dos mil diecisiete así a partir de la próxima temporada tendremos en competición como digo Ángel Nieto Team en la NBA la competición tampoco para así que vamos a charlar con Antoni Daimiel en todo para hablar de todo lo que ha sucedido la jornada ayer todo lo que tenemos hoy pone todo lo que tenemos delante estos días antes de final de año las once y treinta y cuatro contado todo empezamos

Voz 1991 05:09 uno de los protagonistas de estas vacaciones navideñas está siendo Neymar el ex jugador del Barcelona actualmente en el Paris san Germain y habló ayer para los medios del conjunto parisino el brasileño entre otras cosas a que está muy contento en su actual club y que no se plantea el salir en ahora lo mismo que el objetivo para este año pero sin lugar a dudas el Mundial con su país y la Liga de Campeones con el Paris san Germain también habló sobre el Balón de Oro dijo esto

Voz 1618 05:37 una cosa que que me gusta ganar pero aunque difícil y esto no sólo depende de mí depende de mis compañeros de todos de que ganamos en la temporada once decide las cosas perfecta para para primero gana con L'Équipe lo vemos algo personal bueno estoy muy contento de los partidos con con París e intento o a veía bien

Voz 0765 06:01 presidieron muy vientos de acá todos los jugadores

Voz 1618 06:04 pues es lo más importante

Voz 1991 06:07 así que ahora mismo no se me ocurre mejor invitado para hablar sobre Neymar sobre Real Madrid sobre la Liga de Campeones sobre todo un poco que con el director deportivo del Centro de Formación del París Saint Germaine Luis Fernández qué tal buenas noches

Voz 7 06:19 muy buenas noches señores lo primero fueron Céline

Voz 1991 06:21 Navidad qué tal todo tiene usted

Voz 7 06:24 también para todo el mundo quiere quiero parece bien y que en estos bueno

Voz 4 06:27 puesto que todo el mundo

Voz 8 06:29 Rueda está

Voz 4 06:31 exacto de pasar buenos sustos siempre viene bien no

Voz 8 06:34 comparan cito para descansar en en Navidad hay desconectar un poco de todo no

Voz 4 06:39 es lo más importante en este momento desde descansar un poco de de dejar un poco el fútbol de estar un poco más con la con la familia lo más importante también que el mucha no tiene mucho tiempo para que para que disfrutamos durante el año porque estamos como se lo sabe todo el mundo

Voz 1991 07:00 fútbol constantemente donde no para es en en la tierra a ti te gusta esto del Boxing Day

Voz 9 07:04 sí sí me gusta verlo porque

Voz 4 07:08 es el único campeonato que nunca que el que deja de de competir Si compite bueno después de saber que bueno es una tradición como se dice la tradición de esa de que es futbol siempre se puede en estos momento porque como son son momento de de siesta de Navidad de para los niños hay que la familia pueda también a a los campos de de ese espectáculo

Voz 1991 07:36 te gustaría que el resto de ligas importantes de Europa lo hiciesen también

Voz 4 07:41 eso es difícil

Voz 8 07:44 que es imposible porque sí

Voz 4 07:46 además es una cultura eso es un tema que lo lo lo lo tienen muy pienso que lo con los de mano no lo piensan así no han hecho oí o ABS tiene que tener las condiciones reunida para para que esto se pueda se pueda admitir pero esto únicamente se que lo que lo hacen pero consiguen que se que se ve juega en los campos tan no hay buen ambiente y después de es de también lo que de puede le quiero que después de ocurridos los seis meses que después con dos más a las sillas se adelantan oiga a la Constitución europea hay este año como están los sintiese están muy bien tienen cinco equipo que están en la

Voz 10 08:32 la Liga de Liga de Campeones hay

Voz 4 08:35 en esos competir me tiene que llegar con un poco de frescura pero Iker tenía muchos jugadores lesionados cansancio porque en el mes de febrero donde se juega para todos casi lo que se llaman una una temporada

Voz 1991 08:49 si en el mes de febrero dos cuando se suele definir dónde va a estar cada equipo realmente sí

Voz 4 08:53 ahora los grandes equipos digo yo

Voz 1991 08:55 es completamente de acuerdo bueno llegamos a este parón de Navidad con tu Paris Saint Germain en plena forma que arranque de temporada eh

Voz 4 09:04 bueno es un buen arranque porque han tenido también la oportunidad de hacer las cosas bien de preparar bien las cosas de tener un equipo muy unido un equipo fuerte un equipo con calidad con la llegada de pateras llegar a Dios da más fuerza más no en el aspecto ofensivo que también de dada un equipo como no tenían unos años interiores que la entidad francesa el año pasado pues tenía un buen algo que que lo hacía bien pero hizo bien para ser campeón y este año pues si no se quiere no se quiere quedar y quiere hacer las cosas para para ser campeón de nuevo con el equipo que tiene la plantilla que estoy

Voz 1991 09:47 tierra Cavani este dos mil diecisiete con cincuenta y tres goles los mismos que Cristiano uno más tiene Messi el Harry Kane con el catering de hoy hay cincuenta hasta cincuenta y seis qué gran temporada de Cavani también que gran año eh

Voz 4 10:02 va a venir un delantero de esos que él es un poco distinto que tu con su carácter con sus fuerzas con su forma de jugar a mi me encanta mucho porque es un jugador que hace dos o tres años como muchas crítica criticar rededor de es su forma de jugar de anotar marcar que era ha demostrado que cuando por un lado el lado izquierdo cuando Sabas lata negado por el centro el le gusta hacer goles lo sabe hacer en calidad de talento tiene el que jugador versus que a cualquier entrenador lo pone dentro del campo no es lo más grande que haya topado

Voz 1991 10:54 el máximo goleador este dos mil diecisiete ha sido un Hurricane te sorprende que siga en el Tottenham no no no llega el momento de que dé el salto a un grande

Voz 4 11:03 yo creo que hay que felicitar a a a un nombre como Ari Ken porque lo que es bonito en el fútbol es que también eso que no se pierda tampoco existe de piensa que el jugador se tiene que ir a jugar a madre a un Barça a un Inter aún grande el presupuesto Él está feliz en su equipo Él está muy contento en el Tottenham él está haciendo hasta quedado seguramente que tiene un buen entrenador que es Mauricio Poquetino que le gusta que canta que está en donde se siente querido se siente

Voz 9 11:40 siente bien

Voz 4 11:42 pues te hace goles y que y que no necesitaba salir este año porque seguramente también tiene la también tiene ganas de ir a jugar el Mundial también a un año de pero tiene que pensar cualquier jugador y por eso te digo que Arik Ken es para difícil de hay que felicitarlo que él tiene el amor de un equipo y su amor es para mí a mí esos jugadores que se quedan en un club que me tengo que no sé cómo alguno que tan contento de irse que están dentro de irse pues te está contento de quedarse esto hay que felicitar

Voz 8 12:18 en el París Saint Germaine

Voz 11 12:20 a Cavani Neymar Neymar Cavani eh

Voz 1991 12:23 hubo momentos vamos a ir tensos al inicio de temporada bueno o por lo menos desde fuera parece que pasaba algo más de lo mejor de lo que a lo mejor pasaba no por qué

Voz 4 12:35 siempre son son los comentarios que se puede que pueden opinar lo que desee pueda lo que se pueda decir yo nunca miro viendo las imágenes de viendo el partido siguiente

Voz 7 12:48 de hecho es una historia yo para mí

Voz 4 12:53 para mí esos jugadores son grande tuvo el Barça con Messi Suárez Stoppard editora de verlos jugar los tres porque hacían una cosa que cuando siempre se pueden conectar Junco

Voz 7 13:07 pues sí conectado jugando junto

Voz 4 13:09 sendos goles en dos jugadas y haciendo ganando los clubes no

Voz 7 13:14 sí sí

Voz 4 13:15 se tiene que conectar tiene conectarse tiene que jugar junto a los que están haciendo desde el inicio de temporada después para ese plan alguno de de que somos que yo he sido tenemos cada uno cada uno tiene cara de grande de equipo grande jugaba yo no por supuesto no he visto yo lo vi nevar lo que veo es que lo único que son es que hay un uruguayo un brasileño

Voz 8 13:43 había una

Voz 4 13:45 argentino brasileño y los tres se pasaban la pelota cuando con los que me dicen que lo sudamericana mentira de gustado jugar entre ellos porque saben que cuando van a unir las sábanas suerte

Voz 1991 13:59 vamos que se llevan bien y que no hay ningún problema

Voz 8 14:01 no ninguno vale fenomenal pues nos quedamos más tranquilos

Voz 4 14:04 a quedarse tranquilo porque han al mejor no habrá visto las últimas imagen no

Voz 1991 14:09 no no si ya por eso digo que a lo mejor empezó al príncipe un poquito más tenso pero que ahora parece que todo se ha normalizado

Voz 7 14:15 todo está tranquilo después bueno pues puede ocurrir cualquier cosa

Voz 1991 14:19 vale vale fenomenal bueno de hecho Neymar ha dicho que está muy a gusto en París que está muy a gusto con el equipo temes que pueda llegar alguien ponga encima de la mesa porque ya en su día aquí en El Larguero tanto Sergio Ramos como Florentino lo dejaron la puerta abierta

Voz 4 14:37 los comentario de de todos los que es él respecta

Voz 8 14:43 no lo tienes

Voz 4 14:46 la figura de mente

Voz 9 14:48 una opinión

Voz 4 14:51 sí a su equipo sus colores

Voz 9 14:54 sí si hablamos del tema de

Voz 4 14:58 tiene mar únicamente en el mar cuando le viene al CSD si bien seguramente con bueno o él tiene la ambición de de ganar el Balón de Oro ganado una Copa del Mundo para eso tiene que jugar en un equipo con ese pueda sentir lo mejor porque bueno el Barça también lo están haciendo bien es que puede jugar en cualquier equipo en Europa porque te adicto a la que da pero bueno él él ha erigido en el Príncipe

Voz 7 15:27 porque es para darse todos los rodadas considerar

Voz 4 15:31 para para llegar a a conseguir lo quiera venir a buscar a buscar un balón de oro a ganar títulos con presidencia ganar la Copa de tensión

Voz 8 15:41 crees que va a ganar Neymar el Balón de Oro con el París Saint Germain

Voz 4 15:44 y yo creo que sí porque cuando tú lo de jugar es no cero se del han visto mucho en el Barça yo le

Voz 1991 15:52 soy bastante que les hemos visto

Voz 4 15:55 pero lo que yo estoy viendo es que jugadores que esté hacer costera como como hace meses como así es diferente de estilo con una frase vida eso es una genialidad es verdad es que queremos que nunca se lesione que siempre está en el campo para ver lo que él es capaz de conseguir hacer con un balón en los pies y eso son poco para mí esperará un año o dos años pero si este año consiguen campeones Così el a la Copa del Mundo será Balón de Oro que el salón

Voz 1991 16:35 en los últimos diez años se han repartido diez Balones de Oro Cristiano Ronaldo y Messi es parece justo o crees que alguien enmedio se tendría que haber llevado el balón os no han ganado los que el lo tenían que llevar

Voz 7 16:46 se subraya serán ganado los que los los

Voz 4 16:49 que los que tenía que llevarlo porque

Voz 7 16:52 conocemos los dos en su etapa al Madrid Barça son los jugadores de con distinto de futbolista eh pero los dos han sabido

Voz 4 17:08 a hacer llevar porque ser protagonista ser el líder Nasser Al el llevar las cuentas llevarlas como es es meter gol importante Cassel marcar diferencias yo necesitan tener al rededor de ello grande pero esto con dos zulos tiene los que son grandes rededor de ello todavía se pone más fuerte porque saben que tienen regulares jugadores para que ellos puedan conseguir a levantar ella triunfo adelantar copa de levantar el público porque nosotros vamos a arrestar a rezar para que esos dos más Neymar en el que se quede lo más lo más tiempo posible conocer la es lo que yo deseo reducir

Voz 8 17:55 será muy bueno pero vamos que Brasil Asín

Voz 4 17:58 con lo estarán los dos tres no haber competición

Voz 1991 18:01 bastaron y entonces donde y cuando los tres

Voz 4 18:04 Ellos quieren ser el número uno eso es lo que levantara la suerte el orgullo eso lo que

Voz 1991 18:12 hace unos se motivan entre ellos la competencia

Voz 8 18:15 el ex hace emotivo es clave pero vamos que tú tienes claro que cuando Messi y Cristiano no estén el heredero va a ser Neymar

Voz 4 18:23 Neymar vale más que no veo nevar y es el que va que va ayer detrás

Voz 1991 18:31 en Liga de Campeones todavía nos queda un poquito pero vaya eliminatoria es Real Madrid Paris Saint Germaine algunos dicen que la final anticipada no sé si es la final anticipada para desde luego es la eliminatoria de las eliminatorias

Voz 4 18:42 sí

Voz 8 18:43 lo que pasa es que los dos lo estén contentos no no por ninguno ninguno ninguno de todo el mundo en el que no han ido

Voz 1991 18:51 ah sí porque luego a disfrutar

Voz 7 18:54 eso sí pero no pero el resto no

Voz 4 18:58 resto no quiere Baker

Voz 7 19:01 sí pero no Restoy dio una eliminatoria

Voz 4 19:04 junto a la eliminatoria la eliminatoria va a ser muy muy igualada nada más a mi me gustó el Madrid frente al Barça en la primera parte si Madrid y me encantó porque jugó bien llegó bien tocó bien pero le faltó lo que es finalizar

Voz 9 19:24 eso es lo que

Voz 4 19:26 yo hijo me da mucha tristeza que bueno ir espero que no lo que hubo lo que ha hecho que el más barato que ha ganado ese extraordinario ahora lo que seguramente que el equipo está un poco a poco se puede decir que está un poco lo un derbi con nuestro de en un clásico siempre eso pasa factura seguramente pero el Madrid tiene tiene fuerza tiene carácter

Voz 7 19:55 de entrenador jugadores pero bueno la igualada contra

Voz 4 19:58 si es un equipo del PSD que te gusta asumir atacar pues se puede pensar que vamos a ver una eliminatoria pero será que el que no va a encajar en el que no encajara muchos Boris se va la calificación

Voz 1991 20:11 dirías que esta esa eliminatoria ahora mismo al cincuenta por ciento

Voz 7 20:15 cincuenta cincuenta sin duda no un sin duda no es lo que lo que puede venir lo que le puedo decir cómo quiere puede venir lo que puede venir

Voz 4 20:27 mejor

Voz 7 20:29 es que el el el partido de vuelta

Voz 4 20:32 es no tiene un poquito dar un pelín de de ventaja un equipo porque cuando tú consiga hacer un gol fuera de casa eso te la ayuda

Voz 7 20:43 claro pero seguramente después un vendrían aún ven que a la fuerza para para competir con Neymar

Voz 4 20:53 nunca Lali no después la derecha pues de él querrá Cole y fuera de casa

Voz 1991 21:02 has hablado de ese clásico del sábado pasado entre el Real Madrid y el Barcelona bueno el Barcelona el Real Madrid y el Barça acabó cero tres viendo cómo fue la primera parte te pareció que ese cero tres correspondía con lo que vimos al terreno de juego o te parece exagerado

Voz 7 21:17 el camino eh para ha exagerado porque a mí

Voz 4 21:20 también el Madrid sacó una para una primera parte que me encantó mucho total en la precisión en el juego con la con la disposición que tenían dentro del campo en usar mucho me gustó mucho porque nadie ha demostrado que es la de presionar también que sea recuperar que sabe jugar también que sabe crear eh que no es fácil PETA a un Barça que al Barça siempre se sabe que que bueno después cuando en la segunda parte bajo seguramente el aspecto físico y eso le ayudó más basta porque tuvo la oportunidad de marcar y eso le ayudó mucho pero bueno a mí es exagerado unen Cate hubiera sido pienso es lo más justo pero bueno la primera parte en Madrid pero no supo no supo aprovechar su oportunidad hizo después la segunda parte de le costó con el hicieron el primer el segundo

Voz 1991 22:14 el Barça les saca ahora mismo nueve puntos al Atlético de Madrid que seguro de hoy

Voz 7 22:18 en peón preguntando a pie

Voz 1991 22:21 parece que Amorrortu

Voz 4 22:22 campeón nada de nada a ver si con un mes y con usuales de haber así nada

Voz 8 22:30 es campeón seguro no tienes ninguna duda vamos no ninguna duda no tenía que ser vamos yo creo que

Voz 1991 22:36 ya el hundimiento de los hundimientos en una temporada no el perder de la ventaja

Voz 8 22:40 pero no la van a perder no estemos pero bueno es a día de hoy

Voz 1991 22:46 parece que es muy superior el Barça por lo menos es lo que hemos visto de de temporada te quería preguntar también por Karim Benzema el Caribe el Gemma cierra un año bastante flojo catorce goles en todo el dos mil diecisiete eh

Voz 8 22:58 necesita Real Madrid delantero no

Voz 4 23:02 no el Madrid no porque nadie le convenía nada siempre y Karembeu porque tiene hoy

Voz 7 23:10 ha demostrado tener esa capacidad de los malo los momento un poco difícil que que le ha ocurrido también el porque no es la primera vez que pasa en el zoco condenó marca pero yo creo que en la superar ese aumento es que es un arte en la primera parte tiene un balón que va al poste pero seguramente estarán poco máscara al cien por ciento incluso que se va a recuperar

Voz 4 23:39 yo no hay ningún problema en Madrid no necesita un delantero madrileño de del a Benzema ese recuperaron poca ver también si si después tiene calidad suficiente para para volver a marcar goles

Voz 7 23:54 que siempre estarás conmigo Luis

Voz 1991 23:57 catorce goles para un delantero del nivel de Benzema en el Real Madrid es muy flojo eso temporada el floja

Voz 4 24:02 estará escrita estará de acuerdo conmigo que el Madrid escaño no es el mejor arranque que ha perdido entes de dices y muchos tiempo

Voz 1991 24:10 completamente de acuerdo su si está hecho

Voz 4 24:12 esto igualada es la igualada era clara la igualdad que te digo yo tu humedad que en Madrid no es no es normal pero tampoco nada aunque sea unos decorada como los criterios nada más

Voz 1991 24:25 sí sí está claro cuando no es la brillantez que hemos visto en años anteriores pues por eso aún así Luis el Madrid cierra una temporada el dos mil diecisiete con cinco títulos que es dificilísimo pero da la sensación después del clásico contra el Barça así como que no ha valido de nada o sea que espero salón madrilistas hundido casi a los que han sido Woo

Voz 7 24:45 lo que puedo puedo decirte también que con lo con todo lo que han conseguido todo lo que han ganado un momento incluso el también puede tener una una baja no se puede bajar poco se puede también pensar hay Yvette lo que lo que ha ocurrido en los últimos cuando tuvo Madrid llegara a lo que ha hecho es de chapó ha sido

Voz 4 25:14 algo de de este nominal yo creo que

Voz 7 25:18 el jugador también es en de alto nivel que puede tener sus buenos y sus malos momentos de pico y también la competición más dura más difícil contrarios que mejoran el seguramente quiero también tienen unos malos porque no tiene la misma en el momento adecuado y ya está hay que lo que ha hecho no volverá a ser lo de nuevo porque un gran equipo con Madrid siempre vuelve a ser grande

Voz 4 25:48 sí ya Luca electores es decir muy acabando

Voz 1991 25:53 en quieres ex del Athletic entiendes que el Real Madrid se haya fijado en Kepa Arrizabalaga el portero del Athletic lo necesita el conjunto blanco

Voz 4 26:02 no

Voz 7 26:03 el menor que lo deja en el atletismo lo usaría más

Voz 8 26:06 no Familia volvimos por pedir sí otra cosa es que nos hagan caso

Voz 7 26:12 y es que le dejen tranquilos quieren un poco de lo que tampoco que se por una gran parte nada más y que ya está en la feria es que no tenemos cine tiene un poco la gente no no quitarlo portero no

Voz 1991 26:30 ya sabes cómo funciona esto Luis

Voz 7 26:32 también ustedes que lo dejaran en

Voz 8 26:35 lo que sí

Voz 7 26:37 pueda formar uno uno de atrás y lo puedan recuperar dentro de tres años nada más

Voz 0107 26:43 dentro de dos a tres Osés dentro de quince tampoco

Voz 8 26:45 pasa nada eh ya está ya cabo Luis con qué equipo te divierte

Voz 1991 26:54 equipo te gusta ver al margen del París Saint Germaine cuál es ese equipo que estás diciendo este año oye pues mira me parecen me divierto viendo me apetece ver a este equipo

Voz 12 27:03 que a donde en España en Inglaterra en Italia

Voz 1991 27:08 el general en las ligas europeas más importantes

Voz 7 27:11 yo

Voz 4 27:11 una cosa es que yo me divierto siempre vendo partido de fútbol yo lo veo Liga alemana se olía española en España de equipo que el otro día jugando en casa ahí pierdes partido contra contra eso es es Lequi

Voz 9 27:32 bueno eso que como decirte

Voz 4 27:36 y el partido que perdió en casa contra el Celta

Voz 8 27:40 si el uno tres El Viso todo tres

Voz 4 27:42 jugadores que me viéndolos jugar el partido de la mayor contraste con el Madrid y el que pierden uno a cero

Voz 1991 27:54 ese

Voz 4 27:55 se insiste que bueno es que hay

Voz 8 27:58 de Luis que lo ves todo vamos todo lo que puedo

Voz 4 28:01 te puedo comentar sobre los jugadores los la las jugadas ya está ahí el gol quiere del el Caja de de Madrid a una contra que es una cosa muy bonita

Voz 0662 28:12 así

Voz 4 28:13 le gusta el fútbol en medidas de mejora y me gusta el fútbol alemán porque hay muy buen ambiente que están sin lugar a dudas y ahí se ve fútbol el que no se al fútbol de Altea de arte degradante pero se ve a la intensidad ritmo la gana ahí los a mi me gusta también nada más eso que quiero que el campo lleno con buen ambiente gran fútbol nada más

Voz 1991 28:34 pues nada Luis Fernández que como siempre es un placer charlar contigo igualitos

Voz 8 28:39 me te en plazo para el mes de febrero para que

Voz 1991 28:41 leemos en la previa

Voz 8 28:43 vale ningún problema el Real Madrid vale un abrazo

Voz 1991 28:47 Lewis un abrazo ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez

Voz 1991 33:13 en un mercado de fichajes el Real Madrid va a mirar en el mercado lo primero lo de Kepa Kepa Arrizabalaga llevamos hablando ya tiempo de que el Real Madrid está interesado de que lo tiene hecho a falte a falta de que saga oficial ahora iremos a Bilbao porque Mainar rueda de prensa de de Urrutia pero eso es digamos lo que está más cerrado de todo sí

Voz 0231 33:36 yo diría que después de mirar en el mercado después de hablar con Zidane el Madrid no va a hacer ninguna operación más falta mucho para que es decir al mercado pero Zidane no quiere un delantero que es la posición que el Madrid podría reforzar porque no tienen mucho donde elegir más allá de Benzema en el once de Borja

Voz 0497 33:52 estarán en el banquillo sólo tiene dos delanteros puros

Voz 0231 33:55 más allá de Cristiano Ronaldo y luego podría que es lo que les gusta Zidane mover un poco más el equipo tiene un día de Bale que va a ser el fichaje de la segunda vuelta podría tirar de Marco Asensio que para mí tendría que ser titular en este equipo por delante de Benzema pero después eso de sondear el mercado idea hablar con Zidane no quiere un delantero no necesita un central en el centro del campo hay colapso por tanto creo que el único fichaje del Madrid va a ser Kepa Arrizabalaga porque no es una petición Zidane pero sí que es una operación de mercado que no quieren perder interés el Madrid va a abordar el fichaje de Kepa yo creo que se va a quedar ahí no ficha a ningún futbolista más

Voz 0107 34:33 ya además no quieren esperar a final de temporada

Voz 1991 34:35 a que se incorpore ya en enero si creen que es lo más

Voz 0107 34:38 por para el chico es lo mejor para el Madrid veinte millones de la cláusula de rescisión

Voz 0231 34:41 me convertiría Kepa en

Voz 1621 34:44 es un portero de futuro lo ha contado Yago Verón Manu Carreño la contado Mario Torrejón aquí en El Larguero

Voz 0231 34:50 más semanas Courtois De Gea siguen muy de cerca en el radar del Real Madrid el favorito del presidente es De Gea pero Courtois llama mucho para venir al Madrid y es más fácil sacaron jugador del Chelsea que de United es decir que la llegada de Kepa no cierra para nada la operación de un gran portero en el mes de junio

Voz 1991 35:09 Bilbao Diego González qué tal muy buenas

Voz 11 35:12 hola qué tal muy buenas yo mañana rueda de prensa de el presidente Durruti

Voz 1991 35:16 día uno de los temas a tratar no decir el más importante lo de Kepa

Voz 0497 35:21 se da sin duda tal y como ha explicado Meana mañana solamente le queda por decidir efectivamente esto es así iba ser de esta manera pero yo mucho me temo que mañana se va cerrará este culebrón de que Málaga la rueda de prensa es habitual cada dos meses más o menos lo que significa que no tiene porque haber noticia obligatoriamente vamos que no se ha citado a la prensa de manera excepcional no hay mañana para comentarle absolutamente nada en concreto le vamos a preguntar por qué Pale apunta por por la negociación a pregunta pues se ha puesto en contacto con con Ibaigane otra cosa es lo que responda el el P siente que mucho me temo repite que mañana no cree que vaya a cerrar este este asunto y lo va a dejar pues para cuando se produzca no es decir Urrutia para esto ya hemos sabido cómo se ha completado en otras ocasiones es decir si el Real Madrid se va a llevar a Kepa no meter en absolutamente nada le va a decir ahí está la Liga fue bueno ya ni eso no ya no te faltan profesionales

Voz 29 36:15 pero ese va a apartar absolutamente lleva

Voz 0497 36:17 estación entre el jugador del Real Madrid Iker depositan el dinero donde tenga que depositarlo para romper la cláusula de rescisión no creo que mañana Urrutia vaya a arrojar gran cosa de luz sobre sobre este tema

Voz 1991 36:29 hombre Urruti es muy dado a meter la cabeza en la tierra como hacen las avestruces pensando que va a pasar todo como si aquí no pasa nada pero yo creo que es un gran momento para el presidente de ATA es decir al socio ya aficionados junto vasco cómo están las cosas el Athletic ha intentado todo ha intentado negociar ha intentado convencer para mí tarde porque ya empieza esta negociación tarde que esto que se acaba el contrato en dos mil dieciocho lo sabe el Athletic desde hace mucho tiempo podía haber hecho la renovación antes de que empezase interés los grandes equipos de Europa como en este caso el el Real Madrid Urrutia llega tarde pero una vez que llega tarde por lo menos no te das es decir ahora señores esto es así de sencillo nosotros lo hemos ofrecido a Kepa estas condiciones le hemos ofrecido estas temporadas le hemos ofrecido el que siga en el club Él no ha querido renovar no querido llegar a un acuerdo con nosotros en el caso de que sea así y la situación es esta ahora mismo hay una oferta encima de la mesa de X el jugador lo está valorando a partir de enero el será quién decida si va a seguir en el Athletic aussie se va marcharon anotó otro equipo en este caso a Real Madrid creo que es una oportunidad fantástica para que Urrutia de la cara y no deje pasar las cosas como si no pasa nada porque para empezar el sorteo el Athletic creo que se merece es saber qué es lo que pase en su club

Voz 0497 37:44 sin duda no no estoy completamente de acuerdo contigo mañana es el día para dar explicaciones sobre todo para dejar tranquilos ya de una vez por todas no solamente al público sin a la plantilla hace poco unos decía de Marco mira que sea lo que sea pero que sea ya es decir que todos los días en la ruedas de prensa preguntarle por qué Pal personal ya está haciendo está cansado hice la está haciendo pesado no es más apuntas tú que llega tarde la atlética estar negociación un dato es absolutamente objetivo ni es que que paseaba marchar sin haber renovado ni una vez con el Athletic desde que llegó a los nueve años a Lezama es decir el cuando se hace profesional cuando perdón jugar el primer equipo del de una serie partidos pues se convierte automáticamente en jugador profesional tiene un contrato automático bueno pues eso fue lo que pasó hace unos años e Hinault pasará absolutamente más es decir no se ha conseguido renovar el contrato de de de que parece a Málaga en ninguna de las momentos en los que ha estado en Lezama hasta el día de hoy con lo cual efectivamente no hiciera con el hombre de futuro El hombre que que iba sujeta la portería del Athletic que durante los próximos años algo quizás se tenía que haber hecho antes pero bueno ni tú ni yo somos Urrutia ni ni sabemos cómo han sido las cosas y lo que sí estaría bien efectivamente es que mañana todo el mundo supiese cómo han transcurrido negociaciones porque con

Voz 0231 39:00 de acuerdo Fernando Llorente algunas cosas ya sea

Voz 0497 39:03 crearon en esta ocasión pues pues no no ha sido así que igual es bueno para el club no pero en cualquier caso también sería bueno para el club que mañana hubiese un poquito de transparencia en todo este asunto saber si el Real Madrid ha puesto xx xx la XXV las ha desechado los demás en fin todo ese tipo de cosas que dejarían tranquila diría mira tenemos que tira con Herrerín Icon Unai Simón que son los que viene bueno pues a partir de ahora ya con ellos a muerte dejar todo este culebrón ya al lado no

Voz 1991 39:30 mañana nos cuentas que es lo que ha pasado en esa rueda prensa gracias hasta mañana eh

Voz 0107 39:34 hasta mañana de dicho esto yo creo que la afición

Voz 1991 39:36 sí puede estar muy tranquilo porque ya no está en un momento extraordinario está a un nivel fantástico con lo cual el Athletic no va a desaparecer en vaya que se vaya de de club Meana más del mercado

Voz 0231 39:47 también te cuento que no hay ninguna intención por parte de Zidane de sacar jugadores de la plantilla por mucho que Marcos Llorente tenga claro que lo mejor para él es salir del equipo en enero y estar cedido hasta que termine la temporada pero esa puerta la quiere tener cerrada con llave Zinedine Zidane cuenta con todos para posibles imprevistos para rotar cuando sea necesario iba a aprovechar la Copa de mes de enero para dosificar esfuerzos repartir minutos recuperar jugadores que ahora mismo no es tan o física o mentalmente al cien por cien

Voz 1991 40:16 es decir Bale

Voz 0107 40:18 digo fundamental recuperar cuanto antes al galés sí y eso que ahí sí que los médicos

Voz 0231 40:22 los andan con un silencio absoluto tanto de manera oficial como oficiosa porque no quieren dar una fecha de vuelta Hinault quieren decir cuando va a poder jugar Bale tres o cuatro partidos seguidos que es lo más complicado para el ex futbolista del Tottenham ahora mismo Zidane busca que la plantilla no esté del todo negativa no quiere que ese coman en la cabeza

Voz 0765 40:42 la distancia con el Barça por la derrota

Voz 0231 40:44 el equipo de Valverde de hecho la afición está ilusionada parece raro que el madridismo se ilusione después de un cero tres pero hoy se han agotado las entradas para el entrenamiento abierto del próximo sábado el Madrid éste de vacaciones hasta el día treinta de ese día treinta trabajan por la tarde en el Di Stéfano en Valdebebas pues bien entradas agotadas largas colas hoy en el Bernabéu para hacerse con una localidad que son gratuitas para socios y el Madrid comunicaba hace menos de una hora que están agotadas que no se van a poner más a la venta

Voz 0107 41:11 anda que ir a la reventa no nos invitado

Voz 0231 41:14 no pero que no van a salir más que no se van a abrir las taquillas en el Di Stéfano y que para que la gente pueda con tiempo no hay aglomeraciones aunque entrenan a las cinco Se van a abrir las puertas el próximo sábado a las tres y media objetivo animar a los suyos estar arropados que ciudad han consiga levantar a un equipo que mentalmente está muy tocado pero que tiene que agarrarse a la Liga y sobre todo a la Champions porque como te decía Luis Fernández hace nada en cuarenta días tenemos aquí al PSG mañana me encontré mal

Voz 0107 41:42 mañana más si esta mañana a media mañana Yago

Voz 1991 41:44 de Madrid a Sevilla porque estamos pendientes del futuro entrenador del conjunto hispalense Fran rogó

Voz 8 41:49 yo muy buenas hola qué tal muy bien ahora miran para

Voz 1991 41:52 Italia

Voz 0700 41:53 bueno para Italia sin descartar yo creo que ha cobrado mucha fuerza en la Reunión de la tarde de hoy a Javi Gracia han estado viendo tanto José Castro el presidente como Óscar Arias el director deportivo al técnico español en la capital de España se han reunido con él durante hora y media que parece haberles casi convencido al menos haberles situado en en la parrilla de de entrenadores de salida con mejor opción para hacer el técnico que mañana se anuncie públicamente de ya que hoy en la última hora de este día posiblemente de aquí unos minutos se eleva a comunicar al elegido que que va a entrenar al Sevilla que va a coger las riendas del equipo gracia tiene muy buenas sensaciones está muy ilusionado y como loco por venir

Voz 8 42:36 si Castro no tiene ninguna gana de hacer experimentos así

Voz 0700 42:38 que con la insalvable barrera que presenta Tucci uno de los que también han sondeado el alemán y eso sí el aliciente que presentaba monté la que vendría con Enzo Maresca un símbolo para el sevillismo como segundo entrenador ahí van dar el juego tanto en Montera como gracia yo me decantaría por gracia yo creo que en las próximas horas vamos a tener ya la oficialidad yo diría que en la jornada de mañana porque así también lo anuncia al Sevilla por tanto es nuestra apuesta después del casting en el que ha entrado también Hardy un técnico italiano que estaba la quiniela pero que tras el sondeo que han hecho con esta baraja de cuatro tanto Mazar Ri

Voz 8 43:14 Montes como el propio Javi

Voz 0700 43:17 así hay tú Chelsea posiblemente sitúen al español como el mejor colocado nuestra apuesta aquí en directo a esa hora

Voz 1991 43:22 ya hace mucha gracia en la afición del Sevilla la llegada de gracia

Voz 0700 43:26 hombre lo que no hace gracia es un experimento está claro que en Sevilla los AFIS que andaba muy perdidos con esto del entrenador quieren un entrenador todo para ese perfil sonaron Laurent Blanc e incluso Luis Enrique ninguno de ellos tiene previsto coger a un equipo en mitad de temporada porque iniciarían un proyecto a partir de junio descartados tanto Blanco como Luis Enrique entre los que han sonado iba han sido detectados por el club en esta última ronda de reuniones posiblemente gracias sea el menor riesgo que pueda correr el sevillismo porque conoce la Liga española porque parece que con sus planteamientos casi ha terminado de convencer al presidente que podría anunciarlo mañana gracias

Voz 8 44:07 ya esta mañana gracias gracias salir de la chao

Voz 1991 44:15 de Sevilla a Barcelona Ovalle muy buenas

Voz 29 44:19 hola Yago muy buenas qué tal la Navidad bien bien bien bien Familia bien para el barcelonismo más porque la verdad es que lidera catorce Madrid en segundo invicto el Barça Sosa ha dejado seis puntos por el camino sensaciones espectaculares en esta Navidad

Voz 1991 44:36 la tenéis corte para mañana para vuestro programa local ha entrado ahora Luis Fernando diciendo el Barça es campeón

Voz 29 44:41 haga lo que para que lo sepas que imperaba en el vestuario viendo las celebraciones y al final del partido con esa música de Demi Lovato y Luis Fonsi el club azulgrana a los jugadores sobre todo eufóricos pero yo creo que esa sensación ya la rebajaron después del partido by rebajando porque sí que es verdad que tienen la sensación de que se le ha dado un golpe muy importante a la Liga pero no no definitivo bueno él

Voz 1991 45:09 Barça mira también al mercado de fichajes a pesar de la buena marcha del del equipo no no van a negar el hecho de que pueda llegar algún fichaje sobre todo porque van a salir jugadores lo primero es recuperarme porque Xantia de miles eleva a considerar como un fichaje en el mercado de invierno es que es así la situación

Voz 29 45:28 totalmente hay Rafinha se les consideran los refuerzos principales de este mercado Denver Belén está previsto que vuelva a lo largo del próximo mes de enero si fuese porel ya estaría jugando el doctor sacar lloraba el doctor que le operó ya dijo en en la Cadena Ser que podía llegar para el clásico y al que ha tenido que frenara de melé para no llegar a este clásico es Ernesto Valverde que lo ha pedido prudencia que le ha pedido paciencia tanto de Emelec como Rafinha van a ser los principales refuerzos en este mercado de de invierno que va a tener otro refuerzo si no pasa nada raro

Voz 0107 46:02 es Jerry mina es el que va suplir la marcha de Mascherano que se va a China por unos diez millones de euros y hay una

Voz 29 46:10 acuerdo entre el Palmeiras y el Barça por nueve millones para incorporar a Jerry mina en verano

Voz 1991 46:15 luego azulgrana lo que quiere hacer es adelantar la llegada

Voz 29 46:17 el central colombiano pagar este extra que supondrá incorporar lo antes de tiempo con el dinero que reciba del traspaso de Mascherano y a partir de ahí el Barça sigue con el objetivo de verano que es Philippe Coutinho el jugador del Liverpool es complicado ficha de mercado de invierno su precio es elevado porque son más de cien millones y hay que recordar que no puede jugar Champions en esta segunda parte la temporada pero el Barça sigue queriendo a Philippe Coutinho

Voz 1991 46:44 sí la verdad es que como otras gestiones que hace el Barça que me parece que lo hace fatal como el tema Neymar que para mí para mí es la peor gestión de un fichaje en la historia del del fútbol por todas las consecuencias que ha tenido no por haber fichado animar que me parece un fichaje lazo sino por la forma de haber llevado la la gestión en sí en en lo monetario digamos en lo extradeportivo porque lo deportivo fantástico luego dejó además una pasta pero vamos el fichaje para atraerlo para mí es el peor en la historia del mundo de de fútbol no ha habido momentos en los que han hecho ven a mí lo de sacar diez millones por Mascherano me parece un operación buenísima Sanz

Voz 0107 47:18 sí fíjate que no además es va a ser el contrato de su vida