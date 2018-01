Ania, desde Japón: "Me cuesta integrarme en la familia de mi marido por los choqes culturales"

Voz 0020 00:00 desde Japón cuando son aquí en España a las dos y diecisiete de la madrugada Nos llama Anja

Voz 1 00:06 hola Ania hola buenos días qué hora es

Voz 1628 00:12 son las diez y dieciocho minutos dieciocho minutos de la mañana

Voz 1490 00:18 así es qué tal manía

Voz 1628 00:21 bien gracias y todo

Voz 1 00:26 española española en Japón por qué

Voz 1490 00:34 en principio por amor la verdad que yo conocí a mi marido y España que poner llevamos dos años de novios y luego ya decidimos casarnos y entonces me vine a vivir a a Japón

Voz 0020 00:51 osea que conoció usted Down japonés en España en donde en España

Voz 1490 00:55 en Madrid

Voz 1 00:58 dos años de noviazgo aquí en España

Voz 1490 01:01 sí bueno lleva a Japón y siempre nos reíamos ahí cuando él volvió a Japón de de estudiar español allí bueno ahí así fue la cosa

Voz 1 01:13 cuánto hace que se fue en Japón han eh

Voz 1490 01:16 pues ya a los ocho años más o menos

Voz 1 01:20 ocho años ha podido aprende japonés

Voz 1490 01:26 sí sí bueno no diría que soy

Voz 1628 01:30 basta ya al está lo menos la gente entiende lo que le digo

Voz 1 01:33 y ustedes los entiende a ellos

Voz 1490 01:36 sí a veces hay ratos que me quedo pensando qué es lo que me habrán dicho pero uso la imaginación y me parece que

Voz 1628 01:41 cerrado por lo menos

Voz 0020 01:45 a mí hay y la vida laboral no sea que se dedicaba aquí en España se ha podido trasladar su profesión allí con naturalidad o no

Voz 1490 01:53 no la verdad es que realmente no lo ha podido ejercer lo que yo hacía en España antes sí claro estoy buscan trabajo y al parecer lo más lo más accesible era a trabajar a una fábrica de comida yo hacía antes a mí guiris pero las las horas extra serán increíble ya entero

Voz 1628 02:17 catorce horas trabajando

Voz 0020 02:20 catorce horas de pie trabajando en una fábrica

Voz 1490 02:24 vamos que si fuese pues

Voz 1628 02:28 me gustaría hacer extras trajo la aduce al al encargado pero me dijo que que realmente es algo que no

Voz 1490 02:33 tras elegir y aceptaba todos los

Voz 1628 02:39 que bueno hasta que me puse enfermo otra vez porque yo de pequeña había tenido una enfermedad llamada perder bueno ya está tocada pero pensar en ese principio que que estaría bien pero

Voz 1490 02:49 no ha debido a eso pues volvió a recaer de la enfermedad y ahora mismo

Voz 1628 02:58 en rehabilitación por porque me han operado porque me han puesto una prótesis de Karel de cadera debido a a Stalin hasta intensa jornada laboral

Voz 1 03:08 en qué consiste esta esta

Voz 0020 03:10 Ferrmed dada ni Werther se llama

Voz 1 03:13 sí

Voz 1490 03:15 lo que es la necrosis del hueso femoral y era que el hueso el se estaba deshaciendo oí no llegaba el el riego sanguíneo al hueso y es descalificando destruyendo por así decirlo

Voz 0020 03:28 vaya claro y las catorce horas de pie no ayudaron nada

Voz 1490 03:31 exactamente fue la verdad fue bastante trágico para mí mismo pues aquí estoy sin sin poder relativamente hacer lo que me gusta Hay

Voz 1628 03:44 sí bueno pero bueno lo llevo con resignación y ya está

Voz 1 03:47 a qué se dedicaba aquí en España ni

Voz 1490 03:50 y si yo trabajaba en en un Consell enter de atención las veinticuatro horas de avería de ascensor bueno era si está bien tenía bastante

Voz 1628 04:05 buenos compañeros pero ya lo problemático era cuando llamaba a la gente reclaman mirar casi siempre

Voz 0020 04:13 muchos nervios hay que aguantar ahí no

Voz 1628 04:16 porque la verdad te decían a veces de todo menos bonita

Voz 0020 04:21 porque la gente llama un estado no de de nervios deprisa

Voz 1628 04:25 así que si se ha roto que si estoy atrapado que ha dado una cosa que bueno hace llamas lo mejor que podíamos todos los compañeros para ayudar a la gente y ofrecerá mejor servicio que pudiese

Voz 0020 04:38 a mí la vida en Japón hay oyentes que están escuchando y que también tuitean a la vez que escuchan que están preguntando por el choque cultural es tan real el choque

Voz 1628 04:50 en un principio pareció luego ya poco a poco cuando vas conociendo a la gente te te sorprende bastante porque por ejemplo siempre son muy educados pero también cuando

Voz 3 05:03 dentro te encuentras al al típico maleducado que había entrado en todo lo que en plan dijo

Voz 1628 05:10 sí a mí me sorprende esa pero eso sí no sé yo el que está muy acostumbrada pero no me pareció tan tan increíble que estoy enfocado anexo

Voz 0020 05:20 Anja de todas formas usted está viviendo ese choque cultural desde dentro porque su marido es japonés

Voz 3 05:26 sí sí sí la verdad por ejemplo lo que es que me llama la atención escasez vez un día y en ese sentido el primo de de mi marido el mejor pero a diez unos plaza mil hace tienes que tratarla como como si fuera

Voz 1628 05:44 ahí él de de lo que él dijo dijo que él no pensaba como si fuera suprima y eso hizo me dejó bastante triste o por ejemplo la madre mi marido que de verdad es muy buena persona yo yo le tengo mucho cariño pero en Japón tiene la costumbre de las mujeres cuando se pasan o lo agencia como si fuera lo llaman como si fuera su propia madre sí me dijo que no hacía falta que yo la llamo hace madre y eso también es como que no con el todo sí eso es bastante triste

Voz 0020 06:16 pero por Tiananmen le pesa que no sea que no sea japonesa

Voz 1490 06:20 no lo sé la verdad me dijo una vez que está bastante contenta de que su hijo se desde casado con una extranjera porque el

Voz 1628 06:29 no tiene la personalidad como para un como para llevarse bien con una japonesa entera o por lo menos eso fue lo que me dé a mi entender pero digo vale me dices esto pero después no me tratas de igual como si fuera yo también japonesa en ese sentido ahí

Voz 0020 06:46 son unifamiliares sanear los japoneses

Voz 3 06:49 no la verdad es que no la verdad bastante fealdad

Voz 1628 06:55 no no no son como decía a presuntos mi marido no no quieras madre ni eso le bastaban las muestras de cariño

Voz 0020 07:03 pero se ven a menudo

Voz 4 07:06 no no

Voz 1628 07:09 desde una isla del sur ahora mismo lo que dicen en Tokio cerca en las afueras de y entonces no se suelen ver mucho tampoco

Voz 1 07:20 hay distancia sí

Voz 0020 07:25 mí ese pregunta Pokemon oyente en casa en que hablan entre entre su marido de usted

Voz 3 07:33 bueno al tiempo que alabó a veces pero al principio era siempre

Voz 1628 07:40 sí sí sí el saber si Sines muy muy gracias gracias la a hablarlo

Voz 1 07:45 no

Voz 3 07:47 sí pero la verdad no la tienen mucho acento pero pero me hace mucha risa porque con otra persona que en castellano acabar la acaba saliendo el acento japonés pero conmigo no no se nota nada no

Voz 1 08:03 Ania viven los dos solos

Voz 1628 08:06 tenemos ahora una hija pequeñita

Voz 1490 08:10 sí sí sí sí ahora tiene dos años y ahora está viendo la tele porque sino no me hubiera dejado con nosotros

Voz 0020 08:20 y la niña claro es las dos los dos idiomas las dos lenguas

Voz 3 08:24 sí ahora mismo lo lo chapurrea un poco pero tiene una mezcla que a veces no entiende lo que dice

Voz 1628 08:30 como que es normal Alcer que web

Voz 1 08:33 se ha ni el día a día en Tokio como su vida vive en León justo a las afueras

Voz 1628 08:41 bueno la verdad es que está ahora hace poco hace menos de James nos hemos dado a una zona que está justo limítrofe con con Tokio la es que está muy bien a mí personalmente me gusta mucho pero comparado con otras zonas la verdad era una cosa un poco difícil de de llevar porque donde

Voz 1490 09:06 montón de cosas no hay nada no hay un término medio

Voz 0020 09:10 claro pero se lo preguntaba iba porque porque al hablar de Tokio claro uno se imagina la locura la vorágine de una ciudad enorme

Voz 1 09:20 no sé si si el día a día la vida diaria no tiene porque ser así no

Voz 1490 09:25 no la verdad es que yo yo creo que es bastante tranquilas si a lo mejor se verá en lo que sentó que a lo mejor ya sería más caótico porque siempre hay muchísima gente ICAA sino tienes espacio ni ni para moverte a ver

Voz 1628 09:38 sí pero no dónde estoy ahí es es bastante

Voz 1490 09:41 aquí lo que a mi me gusta muchísimo

Voz 1 09:45 Ania hayan celebrado la Navidad

Voz 3 09:49 bueno a celebrarlo nos fuimos a verla

Voz 1490 09:51 las iluminaciones a Tokyo ahí estuvimos comiendo en restaurantes y todo eso pero celebrarla celebrarla no

Voz 1 09:58 no en ese sentido no no como aquí mañana no una cena de Nochebuena no un árbol no

Voz 1490 10:05 no no me da un poco de pena de nostalgias y me gustaría hacerlo pero bueno tampoco me voy a morir se no se puede celebrar porque estas fechas aunque me gustaría ver a mi familia pero bueno

Voz 0020 10:19 creo que ha dicho ocho años no que que se ha ido a Japón ha vuelto a España de visita

Voz 1 10:25 en estos ocho años

Voz 1490 10:28 sí fui a hace que serán cuatro años me parece hace cuatro años fui bueno fui en navidades sí sí ahí sí que celebramos la Navidad

Voz 1628 10:39 vi el año nuevo ahí volvía otra vez sí sí ojalá pudiera volver otra vez

Voz 1 10:47 hay previsión no está complicado

Voz 1490 10:50 parece complicado pero no pierdo la esperanza todavía en ello no poder volver algún día

Voz 0020 10:56 claro porque me imagino que además su familia no conoce a su hija

Voz 1490 11:00 no no todavía no se saben por Skype y fotos y todo eso pero tiene muchísimas ganas ganas de verla ahí

Voz 1628 11:09 y me imagino que bandas de una fiesta cuando la vean

Voz 0020 11:14 imagínese

Voz 1 11:17 lo que pasa que está un poquito lejos no

Voz 1490 11:22 pues sí la además no

Voz 1628 11:25 no es nada fácil comprar

Voz 1 11:28 no claro que no

Voz 0020 11:31 Ania suele escuchar la radio española suele seguir conectado a su país a través de los medios de comunicación de la televisión

Voz 1 11:39 sí

Voz 1490 11:40 sí la verdad es que sí bueno a veces por aplicaciones suelo ver la televisión en España o por ejemplo me gusta mucho también leer las noticias por internet pero aparte de eso sí

Voz 1628 11:56 sí bueno sí se puede decir que si ya de ese proceso

Voz 0020 12:02 Ania pues nada no no interrumpió más porque entiendo que la niña se va a entretener lo justo y que la reclamara dentro de poco

Voz 1628 12:11 así que ya está empezando a sí seguro que sí sí

Voz 0020 12:16 Ania pues que pasen que pasen un buen día hay muchísimas gracias por Hablar por hablar

Voz 1490 12:20 a muchas muchas gracias también aquí gracias por por haber hablado conmigo y hiciera también mandar un saludo a mi familiares también

Voz 0020 12:30 sí hay queda el saludo manía que menos para aceptar a Japón para Tokio gracias