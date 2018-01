María: "Entre en directo hace un año y mi pareja me estuvo mandando mensajes mientras me escuchaba. Hoy se repite la historia"

Voz 0020 00:00 en Valencia no se espera María buenas noches María

Voz 1 00:03 hola buenas noches qué tal muy bien que nos cuenta pues vamos a ver llamé un día como hoy el año pasado ISI mientras hablaba con vosotros

Voz 2 00:21 que se estaba mi pareja más Whatsapp porque me está oyendo con vosotros sí Pokémon y se quedó diciendo que a ver qué es lo que es que se quedaba con la mitad de lo que no sabe diciendo sí bueno quiero decir que la relación que tengo hoy en día pues no es lo que era

Voz 0020 00:51 no es lo que era

Voz 2 00:54 no es lo que era porque eh pues me me he sentido muy desengañada muy desengañada no muy engañada

Voz 0020 01:11 para que recordemos un poquito María cuéntenos hace un año cuál fue el motivo de su llamada

Voz 2 01:17 el motivo de mi llamada era la emoción de mi relación con él

Voz 0020 01:23 porque estaba iniciándose esa relación

Voz 2 01:25 ah pues ya llevaba un año año y medio con él

Voz 0020 01:33 y entonces él le enviaba whatsapp mientras charlamos en antena whatsapp de amor mensajes de amor

Voz 4 01:39 no sé si es que por yendo rápido todo cuando él estaba con amigos igual que hoy también porque hace un año exactamente igual que hoy también a esta cena con amigos porque hacen una cena de amigos el segundo día de Navidad yace en una cena de amigos

Voz 3 02:09 sí

Voz 0020 02:14 y qué ha ocurrido María en este año para que la relación se haya enfriado se haya deteriorado deteriorado un poco

Voz 2 02:21 pues que que yo tengo entendido que él

Voz 4 02:27 es todo relacionado con otra gente

Voz 0020 02:31 como otras mujeres cómo se ha enterado de esto

Voz 4 02:42 pues comentarios amigos

Voz 0020 02:49 IU María la suya es una relación seria firme no es una relación abierta ni

Voz 4 02:57 no ha abierta no era firme yo vamos yo creía que era firme

Voz 0020 03:06 lo ha hablado con él

Voz 3 03:08 no él no quiere hablar

Voz 4 03:11 eso es muy cerrado para hablar en todos no he podido hablar con él porque él él es muy encerrado

Voz 0020 03:19 habla que dice cuando usted se lo plantea nada lo niega o no

Voz 4 03:26 no no es que ni lo niega ni lo afirma simplemente no dicen nada

Voz 0020 03:37 el trato con usted María la relación entre ustedes al margen de de estos comentarios que le han llegado como eh

Voz 4 03:43 vamos esos días esos días de de Nochebuena y de Navidad todo muy bien no hemos estado los dos en casa del todo un trato muy bien pero pero luego él

Voz 3 04:02 muy frío El pan la suya él

Voz 4 04:10 creo creo yo que tiene una relación con otra persona

Voz 0020 04:15 cree que tiene una relación en paralelo

Voz 1 04:17 sí

Voz 3 04:21 pero no me lo confirma

Voz 4 04:25 y si pues como quiere llevar a los lugares donde pueda estar ella la respeta más a ella y a mí

Voz 1 04:36 pero tú

Voz 3 04:39 a ver por qué me lo demuestra porque hoy por ejemplo yo se lo he dicho digo vámonos

Voz 4 04:48 que no que lo ves enfrente ella

Voz 0020 04:52 pero entonces hablan de esta tercera persona con naturalidad

Voz 4 04:57 con una tú no lo hablamos con naturalidad

Voz 1 05:01 él él no habla pero no

Voz 0020 05:05 pero si le habla de esa otra mujer

Voz 1 05:07 no no no no no

Voz 4 05:10 él no no era habla de personas mujer es porque yo lo he sabido

Voz 0020 05:20 pero hoy Chile ha dicho que no quiere que esté cerca de ella

Voz 1 05:23 sí se lo ha dicho él sí sí sí

Voz 3 05:30 me lo ha dicho hoy

Voz 0020 05:35 María hoy a usted le compensa mantener una relación así no le importa que haya una relación paralela

Voz 3 05:43 a ver si él lo quiero

Voz 4 05:50 pero no quiero que tenga estado en esta otra relación no que la a ver pero sí la tiene yo ahí no puedo hacer nada pero yo a él se lo quiero

Voz 0020 06:06 bueno y lo que puede hacer es elegir si quiere mantener una relación con un hombre que a su vez tiene otra relación o quiere dejarlo

Voz 1 06:16 cuál es su decisión hasta el momento María

Voz 4 06:19 los es duda que tengo

Voz 1 06:22 esa es la duda que tengo

Voz 3 06:30 hoy es el día que ya hace un año tal día como hoy

Voz 4 06:37 llamé porque hoy hoy por ejemplo él se ha ido a cenar con sus amigos y hace un año exactamente tal día como hoy el se encender Jos llame en mandarme guasa Pokemon decía con la duda de los chats que eran lo que decían

Voz 0020 07:10 y en aquel momento María eran Whats App de amor

Voz 2 07:17 yo soy es desamor

Voz 1 07:21 sí

Voz 4 07:25 bueno hoy no me no me han mandado ninguno

Voz 3 07:29 pero ya es desamor

Voz 1 07:34 cómo se conocieron ustedes María

Voz 4 07:37 pues no lo hacemos por Internet

Voz 2 07:40 por Internet a un grupo

Voz 4 07:44 de aquí en

Voz 2 07:46 eh

Voz 4 07:48 de la localidad porque tenemos una afición común

Voz 3 07:53 no

Voz 4 07:54 que es el caballo en que me me gusta montar al caballo la teniendo caballos también le gusta montar al caballo y es diferente disciplina porque él es la la y la Paquera yo es la doma clásica

Voz 1 08:16 ah sí

Voz 4 08:18 pero a raíz de eso y eso fue fue un fue muy bonito fue muy bonito

Voz 2 08:29 porque lo cogió

Voz 1 08:32 Miguel coincide mira dónde está mandando mensajes

Voz 4 08:36 sí sí es que no sé si recuerdas lo que pasó el el

Voz 1 08:42 el año pasado no me acuerdo eso que era un mensaje una llamada un mensaje

Voz 4 08:49 lo que pasó el año pasado once cuando estaba hablando el venga a llamar y mandar mensajes Hypo Cremona dijo me me quedé con las ganas

Voz 0020 08:59 ay María pues no sé si le apetece pero habrá el mensaje y aunque aunque no lo lea textualmente díganos un poquito lo que pone

Voz 1 09:08 a ver

Voz 0020 09:11 para que no nos pase lo mismo que el año pasado

Voz 1 09:13 sí

Voz 0020 09:20 María está abriendo el mensaje

Voz 4 09:24 no pues me han mandado besos flamencas

Voz 0020 09:29 besos y flamencas besos y alegría

Voz 4 09:35 no pero pero vamos en los os tenemos la costumbre de de escuchar el el vamos la SER se llene viéndolo

Voz 0020 09:50 ya habrá vuelto de la cena se imagina

Voz 1 09:53 cómo cree que el ya habrá vuelto

Voz 0020 09:55 la cena esta noche si me has muchas bolsas

Voz 2 09:58 la cena muy

Voz 0020 10:00 porque no viven ustedes juntos

Voz 2 10:03 porque yo tengo un hijo a ver porque vivimos en un ACT kilómetros uno del otro del viven su casa llevó la mía yo tengo un hijo que tengo el colegio aquí aquí cerca entonces yo no puedo tampoco humor M

Voz 1 10:26 no era poco nos lo nos lo tú

Voz 2 10:29 se ha dado nunca en el vivir juntos

Voz 0020 10:31 tanto de momento

Voz 2 10:33 y a mí nos lo hemos planteado ni creo que él tenga ganas tampoco puedo yo no ver a mi hijo me dijo hoy hoy mismo ha cumplido

Voz 1 10:51 es años dieciséis mil

Voz 2 10:54 si entonces tampoco puedo moverlo porque te quiero unas cosas de Internet de esto de lo otro

Voz 0020 11:02 ya tiene las necesidades claro

Voz 2 11:05 yo vivo en una ciudad llena de lo que se en un pueblo vale que que allí también puede tener el Internet es esto lo otro pero el el desplazarnos al colegio todos los días

Voz 0020 11:20 sí claro pero no

Voz 6 11:23 me supone un un algo

Voz 2 11:25 que que no puedo

Voz 0020 11:28 y tampoco tampoco ha surgido de momento no la idea de vivir juntos María no

Voz 2 11:34 no sé no lo hemos hablado tampoco creo que él tenga ganas

Voz 0020 11:44 María si si él está escuchando la radio le ha mandado un mensaje debe eso sí flamencas que cree que quiere decir

Voz 2 11:54 ah pues pues lo que ya pasado esos días y con él estos días pues haciendo las comidas de todo

Voz 3 12:06 sí

Voz 2 12:07 a mi modo relaciones pero pero él él él dice que es soltero

Voz 0020 12:20 el dice que es soltero o sea que no quiere comprometerse

Voz 2 12:27 en mente exactamente pero pero solteros no quiere comprometerse pero se conmigo a mí me ha pasado ya varias veces que me he a a ver a la palabra que

Voz 4 12:52 no

Voz 2 12:53 manipulado a ver emocionalmente palabra para que oye día se esperaba que viniera

Voz 4 13:05 en que subiera su amigo

Voz 6 13:09 como palabra

Voz 3 13:11 sí sí

Voz 0020 13:12 y y no sé que la manipulados a que que ha tratado de de hacerla sentir de alguna manera concreta

Voz 1 13:24 no no pero pero chantaje emocional pueden ser

Voz 2 13:29 pues sí sí sí sí sí sí

Voz 7 13:32 sí

Voz 4 13:33 un poquito de chantaje emocional

Voz 3 13:37 para que yo fuera

Voz 4 13:40 Yell ahora viéndolo

Voz 0020 13:45 sí lo está oyendo María por qué no se dirige a él y le dice lo que piensa sus dudas sus preocupaciones este planteamiento que se está haciendo de sí sí merece la pena o no esta relación todo esto ya lo sabe

Voz 1 14:03 lo he dicho montones de veces

Voz 4 14:08 entonces en a ver yo estoy hablando contigo porque me da un poco de desahogo

Voz 2 14:16 sí

Voz 4 14:18 yo sé lo podía tener entonces es que él él él lo que lo que hace porque lo hace continuamente el el el el el chantaje emocional

Voz 0020 14:40 y a usted María todo esto le merece la pena ponen en una balanza lo bueno lo malo lo que le hace sentir

Voz 4 14:50 pues pues echados lo que pasa

Voz 1 14:52 sí que me cuesta

Voz 4 14:57 hice sé que él está dado viéndolo me cuesta me cuesta descolgar me explicó lo que quiero me cuesta sólo Vermeer porque lo quiero un montón y me cuestan descolgar B

Voz 3 15:22 lo pasa

Voz 0020 15:30 María pues diga

Voz 4 15:32 ese me este medio día

Voz 3 15:38 he llorado ignorado

Voz 4 15:42 porque María

Voz 3 15:43 eh mira ha de servir más estoy bien caso de él vale el compró toda la comida

Voz 4 15:54 estado cocinando estaba haciendo de todo

Voz 3 15:59 yo hoy

Voz 4 16:01 yo soy medio día acogido illa illa illa una persona con la que yo vi que que intentaba el tener una ración la la encendido antes que a mí

Voz 3 16:18 otra mujer sí otra mujer

Voz 4 16:24 entonces me he sentido muy mal muy mal cuando se iba me ha querido dar un beso yo estaba llorando me he sentido muy mal

Voz 0020 16:41 donde la ha visto que usted estaba llorando como cómo ha reaccionado

Voz 4 16:44 no no nada ha querido dar un beso inglés rechazo del verso

Voz 0020 16:53 él se ha marchado

Voz 3 16:58 se ha ido ya está

Voz 4 17:02 bueno me dejó en su casa yo he cerrado la puerta

Voz 3 17:09 imbuido

Voz 0020 17:13 y he sabido algo de él desde entonces a lo primero que sabes ese besos con Flame has

Voz 4 17:18 no no no Sabero él

Voz 0020 17:21 han hablado antes no

Voz 4 17:24 hemos hablado después a ver hemos hablado no he tampoco hemos hablado ha comentado de que quedásemos para comer para tal que no niegan de mecha y decían

Voz 1 17:41 sí sí

Voz 3 17:43 no hay dinero

Voz 4 17:46 qué tal pero para irse de juerga hay dinero pero no me importa el dinero para para ir de juerga como no me importa para para estar en casa porque de hecho el el otro día fuimos son super me cabe compramos

Voz 1 18:05 me sobra

Voz 4 18:08 pero por ejemplo un hecho como como fuimos al supermercado el viernes y el sábado el domingo por la mañana le llamó a la hija del hiel cogió me dijo no no me quedo esta noche con el perro yo solo en casa cuando estaba yo en casa y eso lo dijo delante de mí

Voz 0020 18:37 pero sus hijas os su hija sabe de de su relación uno

Voz 4 18:41 sí sí se sabe sabe pero él a la hija nos lo dice y es realmente lo que hay cuando yo estaba en casa de él

Voz 3 18:54 con mi perra también

Voz 4 18:56 yo estaba preparando la comida y la cena

Voz 1 19:01 de viernes Nochebuena

Voz 4 19:06 yo es que todo esto es luego preparé a la comida de él de del día de Navidad

Voz 3 19:20 que es un rechazo tremendo no entiendo porqué

Voz 0020 19:31 María ahí hay un oyente no sé quién ha sido Zhai ha sido una oyente una chica que dice que que estaría bien que ahora llamas él que estaría muy bien escucharlo poder hacerle alguna pregunta

Voz 4 19:46 bueno pues llame porque él seguro que sabiéndolo

Voz 0020 19:52 por eso

Voz 4 19:55 vamos cuando estamos juntos que lo hemos pasado a tres días juntos no sé cuando los pasamos juntos lo que tenemos puestos es Glazer yo estoy segura que ahora mismo está oyendo lo

Voz 0020 20:14 pues lo invitamos a llamar María por si le apetece dar su punto de vista

Voz 2 20:17 sí no pero yo sé cómo es él y él no vaya

Voz 0020 20:20 no llamara María entonces le parece que convirtamos esto en tradición y el año que viene Nos llamó a usted y nos cuenta cuál es la tercera el tercer capítulo

Voz 2 20:34 sí porque porque el recuerdo que el año pasado ya me es muy contenta todo ir mientras el lodo los bosques Pokemon diciendo a ver que sepamos Hurst