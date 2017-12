Juan Arza, tras su dimisión como secretario de estudios del PPC: "El partido no está haciendo las cosas bien en Cataluña"

Voz 1727 00:00 ahora se ha sabido que el responsable de estudios de los populares catalanes presentó su dimisión al día siguiente de las elecciones se llama Juan Arza y lo tenemos al teléfono señor Arza buenos días bon día

Voz 1 00:11 bon día Pepa qué tal por qué dimitió

Voz 1727 00:13 usted

Voz 2 00:15 bueno pues yo dimito porque creo que alguien tiene que asumir la responsabilidad tan que aunque en mi caso es responsabilidad bastante limitada bastante pequeña creo yo a mi cargo pues son cargo digamos muy modesto pero creo que es necesario enviar un mensaje a la sociedad de que se ha entendido el mensaje de que hay una voluntad y una disposición a cambiar el rumbo

Voz 1727 00:39 cuántos años lleva usted en el PP cuánto tiempo lleva siendo militante

Voz 2 00:43 yo llevo veintí pico veintidós veintitrés años siendo militante

Voz 1727 00:48 dice dimitir significa haber recibido el mensaje que mensaje es el que han recibido los populares catalanes

Voz 2 00:55 bueno yo creo que no se han estado haciendo las cosas bien en relación a al llamado conflicto catalán probablemente desde el inicio del proceso ha habido una primera fase de ese proceso en la que se puede entender que hubiera una cierta estupefacción una cierta confusión en torno a lo que estaba ocurriendo pero pero ya llevamos mucho tiempo así ya ha habido tiempo suficiente para entender que pasaba en Cataluña cuál era el diagnóstico después de hacer ese diagnóstico actuar y actuar de manera adecuada yo creo que no lo hemos conseguido hacer es suficientemente bien los ciudadanos lo han lo han captado así y ese es el resultado electorales es producto eso no

Voz 1727 01:35 cuando empezaron a a su juicio los errores del PP con respecto a lo que estaba pasando en Cataluña

Voz 2 01:41 bueno yo creo que que que antes por ejemplo del uno del uno de octubre que se ha hablado mucho el uno de octubre con nueve 9N no hubo otro simulacro de referéndum que también fue un golpe durísimo para los constitucionalistas en Cataluña hay para el Partido Popular creo que ése debería haber actuado prácticamente desde el principio cuando ya se digamos las intenciones de los nacionalistas era claramente ruptura era que eran claramente de vulnerar nuestro marco constitucional sin importarles demasiado la fractura social en y las consecuencias económicas que eso podía tener pues era necesario haber aplicado una política muchísimo más severa muchísimo más dura en relación por ejemplo al uso de los fondos públicos del dinero público eso no se ha hecho hasta hace relativamente poco se les ha dejado de actuar con muchísima libertad y sin embargo por otra parte siendo duros con los dirigentes nacionalistas con las élites nacionalistas sin embargo no se debería haber sido duros con la ciudadanía con aquellos que es que creyeron en este proceso ya los que se les debería haber ofrecido una alternativa política hay un relato político alternativo no eso tampoco se ha hecho suficientemente

Voz 1727 02:50 a qué atribuye la inacción de Rajoy durante todos estos años viendo crecer el independentismo en Cataluña es imponer efectivamente sobre la mesa ninguna de las dos acciones que usted reivindica quién le cuenta Rajoy lo que pasa en Cataluña

Voz 2 03:04 bueno a ver yo no se lo Personality haría nunca el presidente Rajoy ni a ninguna persona en concreto yo creo que ha sido entre comillas sin fallo sistémico también por parte del Partido Socialista de las elites políticas de la capital en general creo que ha habido una falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo que ha impedido que se actuara digamos de forma proactiva ahí de forma suficientemente rápida yo creo que este este este conflicto que estamos viviendo no tiene antecedentes no tiene precedentes es algo que nos ha sorprendido un poco a todos como digo no me gustaría personalizar en nadie creo que sería injusto sí que creo que todas las élites políticas en general se han visto desbordadas por este problema no la las de todos los partidos y sorprendentemente pese a que sólo nos separan seiscientos kilómetros parece que es la capital se vive otra seguido otra cosa no se ven las cosas de otra manera muy diferente también es verdad que los nacionalistas sean juzgados mientras en privado iban lanzando algunos mensajes muchos mucho más moderados incluso diciendo que todo esto iban Iván todo esto iban de farol en la práctica estaban tomando digamos decisiones teniendo actuaciones tremendamente radicales y perjudiciales

Voz 1727 04:18 a usted qué le pareció la gestión del uno de octubre el hecho de que se anunciara que no iba a haber urnas que no había que no habría mesas que no habría vamos referéndum hubo urnas hubo mesas y hubo cargas policiales durísimas en la capital en Barcelona

Voz 2 04:34 sí bueno pues a mi me parece un desastre en la gestión de esa de esa jornada no de la jornada en sí sino de todo lo que se debería haber hecho anteriormente efectivamente no nos actuó con la suficiente diligencia con la suficiente eficacia no se detectaron en las urnas en fin no se lo no se consiguió impedir la logística la financiación de todo el referéndum y después una vez que estamos ha podido llevar a cabo el referéndum se decidió enviar a la policía un poco a la boca del lobo osea no cayó de cuatro patas en la trampa que el independentismo había preparado con toda la intencionalidad del mundo entonces fin afortunadamente la actuación de la policía fue muy profesional fue un ir actuaron de una manera que impidió males mayores pero es independentismo estaba esperando esa oportunidad eran fin descarada no se habían preparado para que para para conseguir determinadas imágenes para difundirlas de manera internacional de una manera rapidísima hizo de un desastre desde el punto de vista comunicativos

Voz 1727 05:41 alguien tendría que haber asumido responsabilidades por aquel desastre como usted ahora para el resultado electoral

Voz 2 05:47 a mi juicio si a mi juicio desde luego y sin una cosa como el uno de octubre no puede ocurrir sin que no digo inmediatamente no digo el día siguiente en Hoy con la semana asiente pero sí que al cabo de un tiempo pues se vea que alguien asumido las las consecuencias no que alguien asumió la responsabilidad de aquello que insisto creo que fue un desastre desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de la comunicación

Voz 1727 06:13 y quiere personalizar ese desastre que las dimisiones son individuales

Voz 2 06:21 quién diría eh

Voz 1727 06:21 nuestro interior la vicepresidenta Rajoy

Voz 2 06:25 yo de desconozco digamos cuál ha sido digamos en fin la cadena de mando como se tomaron las decisiones los meses previos quién decidió por ejemplo que se enviará a la policía determinadas poblaciones sin ningún tipo digamos de trascendencia mediática sin ningún tipo de de simbología donde donde los independentistas como digo estaban esperando a la Policía dispuestos a obtener imágenes truculentas que pudieran colgar en las redes sociales inmediatamente desconozco quién tomó ese tipo de decisiones pero a alguien sin duda las tomó por lo tanto debería asumir su responsabilidad

Voz 1727 07:02 usted ha dimitido decía de un de un puesto de responsabilidad discreto modesto Albiol debería haber hecho lo mismo

Voz 2 07:09 bueno creo que al menos así lo ha comentado el públicamente pese a que no creo que él sea la persona digamos el principal responsable de lo el resultado electoral honestamente pero el el el fin ha manifestado públicamente que era su intención es la de dimitir pero que creía que en este momento no debió hacerlo porque sería algo precipitado dejaría descabezado al partido abriría probablemente una crisis que al Partido Popular no le comería a mí ese ese tipo de reflexiones me parecen fin adecuada serenas prudentes pero sí que es verdad que no se podrá aplazar demasiado esa esa decisión que habrá que actuar rápidamente que no se podrán dejar pasar los meses como si no hubiera pasado nada

Voz 1727 07:55 hay que renovar el PP catalán o corre riesgo de desaparecer no

Voz 2 08:00 yo creo que sí me temo que si corremos el riesgo de tener una posición pues qué sé yo algo semejante lo que está ocurriendo en Navarra o en fin una posición completamente marginal incluso extraparlamentaria y sería una pena porque yo creo que hay muchísima gente en Cataluña que comparte nuestro nuestros ideales nuestra ideología muchísima gente creo que hay un vacío tremendo en el centro derecha catalán que hay poca gente pocos partidos pocas fuerzas que descienda el liberalismo económico que defienda es digamos una administración eficiente las bajadas de impuestos que se identifiquen con determinados valores del humanismo cristiano y eso es lo primero que hay que reivindicar y lo que hay que recuperar no esos valores ideológicos

Voz 1 08:44 bueno ayudaría a que no se no

Voz 1727 08:47 perdóneme ayudaría que no hicieran la renovación a dedo como suele hacer en muchas ocasiones su partido

Voz 2 08:53 pues pues sí desde luego creo que en fin que que quién presida el de quién dirija el PP catalán pues sin duda debe tener por así decirlo pues las simpatías y la aprobación de la dirección nacional somos nacional y somos partido disciplinado y no queremos dejar de serlo pero también debería ser alguien que gozara digamos de la aprobación del consenso de las bases del Partido Popular no alguien digamos puesto puesta a dedo por utilizar esa expresión

Voz 1727 09:23 no siempre ha sido así verdad han sido siempre como usted quiere que sea no

Voz 2 09:27 no me temo que no yo insisto siempre en que en fin a mi me gusta formar parte de un partido disciplinado no de un partido en fin va a su aire me gusta formar parte de una estructura disciplinada creo que eso es un valor importante el Partido Popular pero una cosa es la disciplina y otra es la obediencia ciega no creo que hay una distancia entre ambas cosas

Voz 1727 09:48 una última cosa puede ciudadanos ocupar el sitio que ha ocupado durante todo estos años el Partido Popular en la vida pública española empiezan a insinuarlo en esa dirección empiezan a insinuar algún esa dirección gente del entorno de FAES

Voz 2 10:02 a ver yo creo que a largo plazo no porque Ciudadanos es una amalgama ideológica es una aquí en su partido de aluvión es un partido que hasta ahora no ha tenido la responsabilidad de gobernar y entonces ha podido pues practicar un discurso y al por la tarde y por la mañana siguiente vamos a hacer otro discurso diferente pero creo que que no se va a poder que no puede ocupar el espacio el gran espacio de centro derecha que hay en toda España hay en Catalunya lo que pasa es que bueno mientras no tengan la responsabilidad de gobernar pues tienen una flexibilidad una agilidad una versatilidad que el Partido Popular no tiene por el Partido Popular es un partido de gobierno impartido que tienen una responsabilidad muchísimo mayor eso para bien para mal

Voz 1727 10:46 Juan Arza Le agradezco mucho que haya estado en la Cadena SER esta mañana buen día