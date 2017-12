La infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia

Voz 1727 00:00 son las ocho y XXXVIII las siete y treinta y ocho en Canarias uno de los hombres premiados con el Nobel de Química de este año Jacques Dubois Chet acaba de decir que la ciencia ha sido hecha por y para hombres pero esa circunstancia está cambiando ya verán ellas las mujeres están llegando dice el Nobel en realidad no es que las mujeres estén llegando esto lo digo yo es que están siempre ha estado otra cosa es que se las vea verdad otra cosa es la visibilidad el reparto del poder científico el estímulo y las trabas del camino y la prueba de lo que cuesta lo que cuesta que se vea es que tuvimos que queda un día de Navidad con Patricia Fernández de Lis redactora jefa de Ciencia y Tecnología del país buenos días

Voz 1727 00:48 edad no sepultar a un asunto tan capital como este porque la ciencia determina nuestra vida hoy como siempre pero quizá hoy más siesta hecha por y para hombres el resultado es que los avances excluyen de sus objetivos o por lo menos no priorizan los del más de la mitad de la población empecemos por el principio Patricia que datos avalan esa Ing FRA representación de las mujeres en la ciencia

Voz 2 01:13 hay un montón de datos Pepa pero quizás el más llamativo el que siempre citas que el noventa y siete por ciento de los premios Nobel de Ciencia en la historia han sido recibidos por hombres presto sólo la a ver el el gráfico de Tejera el ciencia es brutal es decir que empiezan muchísimas más mujeres su carrera de las que llegan a los puestos de responsabilidad es decir para los una idea hay una mayoría de chicas casi el sesenta por ciento que en que comienzan como personal investigador en formación en España frente a un cuarenta y dos coma cinco por ciento de hombres entre pero entre los post doctorales perdona ellos son mayoría cincuenta y ocho por ciento frente al cuarenta y uno y sólo un veinticinco por ciento de las mujeres veinticinco llegan a ser profesoras de investigación es decir que el setenta y cinco por ciento de los científicos mejor pagados son hombres

Voz 2 02:00 elegir centros organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio sólo uno está dirigido por una mujer que es el CSIC y esto es así desde hace tan sólo unas semanas Rosa Menéndez la nueva presidenta ha sido precedida por dieciocho hombres

Voz 1727 02:13 esto es lo que pasa en España pero lo que pasa en el resto del mundo no es muy diferente

Voz 2 02:16 no no es muy diferente España está en la media europea somos bastante estándar esto tenemos un treinta y nueve por ciento de mujeres investigadoras pero hasta casi catorce países europeos tienen un porcentaje inferior incluidos algunos con mayor inversión en ciencia como por ejemplo Alemania Suecia o Francia y a pesar de que tenemos es muy pocas mujeres el escalón superior como decía al veinticinco por ciento el datos mejor que el de los veintiocho países de la UE de hecho es un veintiuno por ciento de media por tanto en esto este es un problema

Voz 1727 02:42 está la desigualdad en la causa común de todas las discriminaciones pero en el caso de la ciencia cuándo y cómo empieza a fraguarse

Voz 2 02:50 realidad bueno hay unas cuantas razones que podemos eh debatir después pero lo que sabemos que es un problema que empieza desde muy pequeños siendo siendo niños hay un estudio muy famoso publicado a este respecto en la en la revista Science en el que se preguntaba niñas y niñas y cuando se les hablaba de una persona especialmente inteligente crean que era un niño o una niña decidir cuando los pequeños tenían cinco años no se observa ninguna diferencia pero a partir de los seis ido de los siete años las niñas consideraban que la persona brillante era así

Voz 1727 03:17 creo que en España desde hace años las mujeres son mayoría en la universidad estará sabemos lo vemos los también sin embargo sólo una cuarta parte de los estudiantes de carreras científicas o ingenierías ex mujer esto nos decía hace unos meses María José Calderón científica del CSIC

Voz 3 03:34 de alguna forma se está incentivando menos a las chicas hacer estas carreras esto puede venir pues desde el tipo de juguetes que les regalamos o comentarios sobre sus capacidades en general qué podemos hacer los padres sin darnos cuenta o los profesores saques yo creo que es un poco el ambiente de de la sociedad la clave es visibilizar los logros de las mujeres científicas Si desde pequeñitos nos acostumbramos a ver tanto a hombres como mujeres en papeles muy importantes pues en la ciencia o dirigiendo empresas etc lo tendremos este tipo de de visión de de la

Voz 1727 04:17 bueno pues si se trata de visibilizar Patricia es atraído a dos científicas

Voz 2 04:22 es decir las acompaña en el estudio tenemos mucha suerte tenemos que agradecer las damas que vengan en este en estas fechas tenemos a Carmen Vela que es bioquímica empresaria investigadora es desde dos mil doce es la secretaria de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación en el Gobierno español es también autora de numerosas publicaciones científicas y patentes aprobadas en EEUU Europa y además sabe mucho de esto ya fue presidente la presidenta de la asociación de mujeres investigadoras tecnólogos la Amit y además también participó en no estudio pionero en Europa sobre la mujer y la ciencia bienvenida Carme

Voz 1727 04:53 saber muy buenos días buenos días Secretaria de Estado buenos días sabe mucho y quiere saber no y quiere saber por qué se pone objetivos en este tema pero antes de entrar en el sesgo de género las mujeres no investigan no son científicas en el espacio forman parte de un sistema de investigación en este caso el español y hay una pregunta inevitable Secretaria de Estado los investigadores denuncian que el peso de la ciencia en nuestro país

Voz 1 05:16 en el PIB español en en el PIB es equivalente al de hace una década se va a recuperar en algún momento sí claro claro que se va a recuperarse tiene que recuperarlo

Voz 1928 05:28 porque nos lo merecemos porque tenemos un sistema de I más D más si hecho por hombres y mujeres que se lo merece es verdad que el dato último que hemos tenido no es bueno pero como todos los datos hay que analizarlo en el año dos mil dieciséis subió el gasto en I más D en un cero coma siete por ciento pero el PIB ha subido más como estos se trata de un cociente pues el resultado del cociente no es bueno no es el que nos gustaría hemos de tener en cuenta también que esto es una suma de factores es suma lo que hacen las empresas lo que hacen las comunidades autónomas lo que hacen el Gobierno y es verdad que en conjunto el dato no es muy bueno no son años fáciles ha habido comunidades autónomas que han bajado muy significativamente y otras las que más capacidad tienen en ciencia que sean estabilizado por razones que quizá convenga tener en cuenta y eso hace que el dato no sea tan bueno luego hay una serie de cosas que no conviene quizá poner aquí pero sin mencionar que a pesar de que el número es difícil hay más de cinco mil investigadores hay más de cinco mil personas que trabajan incidencia de los cuales cuatro mil son investigadores nos quedamos con este buen dato y seguimos trabajando mucho porque estos números hay que revertir los

Voz 1727 06:35 nuestra segunda invitada Patricia

Voz 2 06:37 tenemos aquí también a Isabel Fuentes Isabel es licenciada en Biología hay doctora museo logia de ciencias naturales humanas lleva más de veinte años dedicándose a la comunicación científica en la gestión cultural e instituciones como la presencia estudiantes el Museo Nacional de Ciencias Naturales a la Fundación la Caixa ahora es directora de Caixa Forum en Madrid ha escrito una novela como con una bióloga como protagonista aún Gem fuera de la ley se llamaba e Isabel buenos días

Voz 1727 07:01 buenos días buenos días Isabel las mujeres suman el treinta y nueve por ciento del total de la comunidad científica en España pero los puestos de máxima responsabilidad lo apuntaba Patricia al principio en las instituciones científicas españolas siguen ocupados casi totalmente por hombres el techo de cristal está en el laboratorio y está en los despachos que ocurre donde se produce el tropiezo para que siendo el mismo número de mujeres las que empiezan las carreras científicas pregunta para la secretaria de Estado ella se queden en el camino

Voz 1928 07:31 bueno pues hay muchos factores no cabe la menor duda el primero es desde la infancia se ha comentado desde los seis años hay una orientación Se sabe que dicen más niñas estudian Ingeniería si los padres son ingenieros es decir hay un componente sociológico familiar de muy larga tradición que es uno de los factores luego también se ve una caída en el momento digamos de la maternidad a pesar de todo en esta sociedad que a veces nos encanta ser tan equitativa e igualitaria todavía hoy la maternidad todavía nunca

Voz 1727 08:00 carreras científicas zona en cualquier otro campo exactamente

Voz 1928 08:03 todavía hay una dificultad es verdad que vamos mejor Antón quizá el mejor dato de científicas en cifras del año pasado es una publicación que hacemos bianual desde la secretaria de Estado es la primera vez que el número de doctores y doctoras iguala el ser doctor es el paso fundamental para cualquier procedimiento posterior en una carrera para atender cualquier plaza en la universidad fue en el CSIC necesitas partir desde el doctor y es la primera vez en el año dos mil quince en que es igual el número de doctores en hombres y mujeres

Voz 1727 08:30 Isabel me has dicho antes de empezar si tengo ocasión

Voz 1 08:32 quiero pues aprovechan la ocasión que la radio el tiempo vuela el tiempo huela voy a lanzar a los oyentes una adivinanza muy rápida un padre y su hijo tienen un grave accidente el padre muere el hijo es trasladado al hospital con unas lesiones que necesitan de una cirugía muy especializada en el hospital trabaja una eminencia en la cirugía que necesita el chico sin embargo en la urgencia preguntan a la inminencia así se ve capaz de afrontar la operación a lo que responde como no voy a hacerlo si se trata de mi hijo quiénes la inminencia si esto lo comer están en cenas navideñas en reuniones familiares no todo el mundo contestará la madre que es la respuesta más evidente las respuestas van desde la amante de la madre usa su verdadero padre un padrastro etcétera que pone esto de manifiesto los sesgos inconscientes con los que Eva

Voz 1727 09:21 luchamos hombres y mujeres a las propias mujeres la secretaria de Estado ha hecho hincapié a menudo en la necesidad de prestar atención a cosas en los que claro los demás no caemos por ejemplo a la composición de los comités que seleccionan al personal o conceden las ayudas para evitar sesgos sexistas esto es muy importante porque esto impulso una carrera o la corta está haciendo algo para combatir eso absurdo

Voz 1928 09:44 totalmente absolutamente nosotros desde la secretaria de Estado desde la unidad de Mujer y Ciencia damos instrucciones en todos los organismos públicos de investigación donde tenemos competencias los tribunales tienen que ser paritario son cuando menos sesenta cuarenta es la proporción que emite la Unión Europea es verdad que a veces hay quién kirghize por los márgenes porque no hay especialistas no encontramos pues bueno

Voz 1727 10:05 el encuentro Mujeres esa es es algo sabido

Voz 1928 10:07 la oye dada la ciencia no pues lo único que servicio pues busquemos bien porque eso buscamos bien las vamos a encontrar porque

Voz 1727 10:13 esta hasta que las cuotas Isabel son eficaces también

Voz 1 10:16 ciencia yo creo que son eficaces si además es verdad que la Secretaría de Estado hace mucho trabajo para poner de manifiesto los los datos no el libro blanco que se saca en el que se las cuotas no no no están sin si estos sesgos no se hacen evidentes y uno no se hace consciente es muy difícil romperlos porque sino la tendencia natural o más bien un porcentaje alto de la tendencia es a seleccionar hombres mira la Universidad de los San ha sacado un dato indicando que a las mismas competencias son valoradas positivamente en hombres negativamente mujer por ejemplo juventud en un hombre se traduce en energía en una mujer se traducen inmadurez y ahí podemos continuar y es verdad que hay que hacer ese esfuerzo a nosotros por ejemplo en la Fundación La Caixa junto con el Ministerio un estamos coordinando un proyecto europeo Denver punto net precisamente para tratar de cambiar desde las instituciones ese ese sesgo que hace que mayoritariamente estén los hombres en el poder en el poder de decisión de de la ciencia en el poder

Voz 1727 11:17 de decidir que se investida donde se pone los recursos para que avance la humanidad es que The Sun poder cualquiera este del que estamos hablando tenemos que terminar ha sido el año en el que muchas mujeres han hablado en primera persona de lo que les pasa cuando se apagan los focos de lo que pasa detrás de las bambalinas de los éxitos rutilantes de lo que pasa en la vida en general de las mujeres ustedes dos científicas lo han vivido en primera persona Secretaria de Estado vivido discriminación por razón de sexo en algún momento de su carrera

Voz 1928 11:48 ha sido consciente de que eso fuera así de hecho siempre cuando yo empecé a trabajar en este tema y lo comentábamos antes de que empiece con más curiosidad que conocimiento es verdad que cuando tienes conocimiento las cosas cambian no personalmente no lo he hecho pero con que una sola mujer lo sufra suficiente como para que nos dediquemos a corregir ese problema

Voz 1 12:06 Isabel en primera persona tampoco puedo decirlo pero soy consciente de que sucede nosotros también es verdad que que nuestra fundación que la Fundación la Caixa hay más mujeres con categoría directiva que hombres pero para eso hay que poner los datos sobre la mesa y tomar decisiones secreto señoras gracias

Voz 1727 12:23 a las tres y que no haya que hacer mucho más esto

Voz 1 12:25 sí habrá que hacerlo verdad sin hacerlo mucho