David: "He podido independizarme pero todavía no puedo ser independiente mi salario"

Voz 1

00:00

mi nombre es David Borrallo tengo veintitrés años estoy ahora mismo estudiando máter en Madrid bueno pues la verdad que ha encontrado también trabajo aquí así a un poco complicado tal y como está el panorama pues sentirte como un poco independiente no ha salido de casa te has formado yo tengo una carrera universitaria yo estudié química y ahora mismo pues el trabajo que que a mí me ha salido es está trabajando de de frutero él mismo el mercado sale fuera Hay intenta pueden encontrar un buen trabajo algo que te sus para poder seguir no de Loquillo de pagar el piso tengo que para los gatos llega un momento en el que con cuatrocientos con quinientos euros que se cobran a es una edad pues no no te llega no te llega para para realmente tener una vida plenamente independiente no tiene claro yo ahí te haces pues pues no es nada Oye necesito total los tengo que comprarme tal cosa o en este mes hay que pagar tantos de alquiler con gasto conoces que llegue al impiendo calefacción también no gastar más de la cuenta en fin y al final pues no llega da un poco de no sé lástima vamos de pena de veinte así no te tenéis que cuando has terminado tu etapa formativa tienes que está pidiéndole a tu padre ayuda es complicado primero de la Navidad de la he tenido que pasar fuera de casa entonces por primera vez de todas maneras yo lo que quiero hacer un llamamiento a a no resignarse y que yo creo que algún día tú puedes cambiará no pero lo que no podemos acostumbrarnos y no sentado y si bueno pues ya pasará no