Voz 1995 00:05 dos de los principales pasajes de la historia reciente de España tienen desde algún punto de vista la posibilidad de ser observados a través de la mirada de una familia que ha vivido en la primera línea de la actualidad los últimos treinta años

Voz 1995 00:18 edad de Baltasar Garzón María muy buenos días

Voz 1995 00:21 bueno tenemos un poco la distancia pero tenemos en ese esto ya Baltasar buenos días qué tal Toni queremos hablar María Baltasar de de un tema que aparece es un poco es un tema constante y permanente lo que pasa es que en la actualidad dependiendo de las emergencias aparece y desaparece dependiendo de cómo la política lo maneje va y viene vamos a ver de guerra sucia vamos a las de las cloacas las placas del Estado que es un término que insisto aparece parece que toma mucho protagonismo pero vuelve a desaparecer en una especie de niebla constante

Voz 0269 00:53 existen las cloacas del Estado Baltasar sí sí existen en unos países más que en otras evidentemente digamos que en algunos países eh estos o los dirigentes que los templos son las cloacas que mangas y en otros casos eh cuando un país es democrático y cede a la tentación porque se ve desbordado por el crimen por el terrorismo porque en fin cualesquiera de los males que afectan a la seguridad a acudir a esa guerra sucia es decir a saltarse el Estado de derecho y quiere decir con las experiencias que acaban en la guerra sucia instalándose en forma de dictadura en forma de dictadura militar y a partir de ahí pues la desaparición la tortura el asesinato son los que toman carta de naturaleza contra los oponentes políticos y consecuentemente se genera

Voz 0269 02:00 cita en la sociedad en la que los que están de una parte controlan y dominan a los otros sin darse cuenta de que en cualquier momento puede ser al revés y eso genera la inseguridad la la más absoluta anarquía

Voz 1995 02:16 pero es curioso María que hablemos de las cloacas del Estado en este caso además con el juez Baltasar Garzón demos por hecho que existen pero no nos escandaliza y a partir de ahí nadie que no esté escuchando ahora va a tomar ningún tipo de acción no lo vamos a perseguir es como si toleramos de una forma bastante amoral no voy a decir inmoral amoral la existencia de una parte muy oscura del Estado es como si lo consintió

Voz 4 02:41 es que se desconocen se sabe que existen pero se desconocen en en general pero porque no se habla de ellas como decías es que no se habla de ellas porque yo creo que a cierta parte de de los poderosos le interesa no porque de alguna manera

Voz 5 02:58 siempre se puede haber

Voz 4 03:00 ese ese resquicio bueno hay una doble moral siempre en los políticos que cuando la descubren la denuncian pero luego cuando están en el poder y que siempre ha habido entonces yo creo que tampoco es una cosa de la que se hable la sociedad tampoco le podemos pedir que se active por lo que no escucha que no conoce no entonces ahí tenemos que hacer una reflexión un poco mayor de quiénes de evitan que efectivamente sea un tema de batible un tema que se trate porque cuando sí que ha habido algún documental al sea tratado la gente ha reaccionado es decir lo vemos por ejemplo en países como México donde estás acaba de aprobar una ley de Seguridad bastante y hasta que permite a unos espacios de inseguridad para la ciudadanía y que está siendo criticada precisamente por la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sociedad civil se ha levantado la tuvo paralizadas durante unos días pero a pesar de eso los tiempos plana Croix no

Voz 0269 04:05 que lo que sucede es que se la guerra sucia genera espacios sin derecho genera unos espacios de

Voz 6 04:15 unidad muy grande portando de alguna manera está

Voz 0269 04:18 va a favorecida o favor desde el poder no sólo es que el poder utilicen los mismos mecanismos para combatir aquello que no puede sino que esa situación de espacio libre de Derecho genera más inseguridad más impunidad van auto protegiendo se puede combatir claro que se puede combate

Voz 3 04:44 hice debe combatir no sólo desde la sociedad civil con las movilizaciones pero desde el mismo eh es desde las mismas instituciones cuando en España se hizo frente a los GAL fue en un momento determinado a partir del año ochenta y ocho de es de la justicia en el año

Voz 7 05:05 eso es cuando

Voz 3 05:06 sí que ha mencionado el caso como es el voto y Domínguez entre la Audiencia Nacional dentro de una forma cuasi no legal porque el juez francés trajo en una comisión rogatoria el dossier completo y lo dejó encima de la mesa de un juez de la Audiencia de AVE dijo tomos te esto haga lo que crea porque nadie desde España me está reclamando esta investigación fue pues si si no desde España nunca sentenció esa documento decía el argumento oficial del Ministerio de Interior es decir no esto no afecta a España no los están convirtiendo en estos hechos en España esto es en la cuestión de los franceses hasta que el juez seis pues ya digo vino una comisión rogatoria tomarle declaración a los señores Luis Domínguez pero de camino dijo aquí está todo el dossier de la investigación de los bares brazo que Consolación es que fueron dos de los atentados entonces así comenzó la investigación de local que inmediatamente se archivó la Sala de lo Penal la vuelve a reabrir y me toca a mí que yo llevaba un mes menos de un mes en la Audiencia Nacional

Voz 7 06:18 pues muy bien pleno no hubo voluntad por tanto

Voz 3 06:21 lo que quería decir con esto es que a la guerra sucia se une la falta de voluntad del estado de investigar esa guerra sucia y eso hace que se consolide en los casos cuando la impunidad se impone manera un estado de anarquía total en donde que en ganar son las propias instituciones corruptas es decir es un mecanismo que se va uniendo eh que une impunidad que una guerra sucia que cada avión etc

Voz 8 06:48 efectivamente no es sólo cuestión de que haya una voluntad de un Estado sabe un gobierno de cometer estos delitos sino que a veces lo que pasa es que simplemente se dan desbordados que no saben cómo atajar las cosas creen que es simplemente que cosas el permitir esos espacios de alguna manera es es la propia inacción del Estado el caso por ejemplo de México la policía no funciona si no hay ahí una policía está la federal está pero las policías de proximidad

Voz 3 07:20 con la estupefacción

Voz 8 07:22 no tienen ningún tipo de profesión a Irán la función entonces pero no se están ocupando de eso

Voz 3 07:28 es como el lo dejan por perdido para mí hay una una frase yo me vuelvo éxitos en alguna ocasión pero quiero reproducir la aquí de un general italiano que fue santo diseñada de la legalidad de la lucha contra el crimen organizado y cuando intervenimos que fue en general de aquí esa que que fue asesinado por la mafia en Palermo en el año ochenta y dos cuando el presidente de la Democracia Cristiana Aldo Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas el torneo mil novecientos setenta y ocho en general de la aquí esa era el jefe del mando uno antiterrorista en Italia detuvieron a varios miembros de las alas rojas y le propusieron torturar los para que dijeran dónde estaba Aldo Moro de esa forma salvarlo estaba secuestrado en ese momento entonces el general de la que esa dijo Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro pero no la práctica de la tortura a Aldo Moro lo asesinaron pero hubo una mando que dijo no se va a dar este paso hacia la guerra sucia ahí está la diferencia en España se dio ese paso indebido y eso incidió en una ineficacia temporal de la lucha contra el terrorismo en una falta de cooperación desde Francia con las instituciones porque desde aquí no se respondía Ia que estuviéramos una década prácticamente tratando de llegar sin la colaboración practicamente desde el Estado en la investigación esos hechos lo mismo ocurrió con las dictaduras de Argentina Chile desde nunca hubo una colaboración normalmente no hay una colaboración del Estado durante por supuesto pero es que ni siquiera después es decir

Voz 8 09:15 que además de la impunidad de cara a la sociedad lo que lo que pasa es que se deslegitima una lucha antiterrorista totalmente pero claro es como andar ocho pasos hacia atrás para entonces volver a hice un embargo lo que hemos visto en España es que lo que ha funcionado y lo que ha acabado con el terrorismo es la práctica totalmente opuestas de la legalidad de las cosas bien hechas de está haciendo un protocolo anti tortura de instauración de cooperación judicial y policial y eso es lo que realmente ha acabado con el con el carril

Voz 7 09:50 por eso por lo que lo que estáis contando que muchos sostienen que nuestra democracia tiene unos orígenes muy oscuro si se nota vamos a ir atrás en el tiempo año ochenta y ocho llegas a la Audiencia Nacional el año noventa y tres once meses apenas permanecen en el mundo de la política una dimisión muy sonada en el noventa y cinco se produce una entrevista que conmociona que paraliza que paraliza España Iñaki Gabilondo entrevista Felipe González en televisión yo creo que es una es la pregunta más relevante hola la ha trascendido más esta pregunta y la respuesta más trascendente de los últimos treinta años que es esta nueva usted permitir que le pregunte

Voz 9 10:29 directamente organizó usted legal sino González

Voz 10 10:32 más me hubiera ocurrido yo soy un demócrata de toda la vida convencido de que sólo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra ellos

Voz 7 10:39 si quiere avance a Felipe González

Voz 3 10:42 bueno yo lo que puedo decir al respecto no es tanto si creía yo no creía a Felipe González sino que los indicios la verdad judicial fue que el GAL tuvo una estrechísima vinculación cuando nos su propia creación a la está muy próxima a los aparatos de Ministerio del Interior grandes osea importantes cargos de interior de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acabaron implicados en algunos de los casos de los GAL condenados por secuestro exministro de Interior toda la cúpula antiterrorista el ministro de Interior en los casos en el caso de Lasa Zabala una cúpula importante incluso como general de la Guardia Civil junto con otros imputados acusados más por tanto el Estado español para nada fue ajeno a la creación y funcionamiento de los GAL esa es la verdad judicial es cierto que no se llegó a establecer la la última ratio porque hay casos sin resolver no hubo pruebas suficientes para que esto fuera así el año noventa y cinco en julio del año noventa y cinco yo LB al Tribunal Supremo una exposición razonada donde aparecían varias de las personas que después fueron condenadas también aparecía el presidente el expresidente del Gobierno Felipe González de aquí a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo por un voto de diferencia no decidió seguir el procedimiento contra él por tanto eh concurrió como testigo es decir esta es la historia por tanto yo ya me ciña

Voz 7 12:26 esto en cuanto a la guerra sucia pero por ejemplo no se dedica a verlo como gran limpia cuando llegan noticias de que el presidente Fujimori recibe un indulto legal por parte del presidente de Perú y eso además provoca una mejoría física extraordinaria por las ciencias que la ciencia no sabemos si puede demostrar que hay casos donde el indulto provoca una mejoría física que la ciencia debería investigar podemos calificarlo como entonces la guerra limpia

Voz 3 12:54 yo siempre lo cuide de lo que piense María creo que hay un elemento interesante recientemente el grupo parlamentario que sustenta a la oposición en Perú está formado principalmente con el liderazgo de la hija de Fujimori y una semana antes votaron casi por un impeachment de el presidente Kaczynski que si finalmente se salvó in extremis que curioso que unos días después se da el indulto a Fujimori eh por razones humanitarias y luego reaparece milagrosamente curados como ocurrió con noches cuando llegó a Chile no no me parece serio de todo esto me parece lo más esto el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú ha dimitido y por ese indulto no hay justificación ninguna que Alberite esa esa decisión que un cargo un fraude a todas la sociedad

Voz 8 13:57 exacto eso son dolor para las víctimas y para la sociedad peruana que precisamente no necesita ese tipo de de enseñanza de que puedo indultar a un criminal común San no no idea hecho de ahí todas las todas las protestas que está viviendo a nivel de sociedad de de víctimas Ivo no esperamos que esto no sea digamos un se abre la veda no desde luego es muy grave y que o cuando hemos visto no que que efectivamente el señor recobre la salud no

Voz 7 14:33 sí además dirigiéndose no sólo a crímenes tiene de La Cantuta calificados por el presidente peruano como errores crímenes de lesa humanidad pero lo que sea la justificación en cuanto el luto habla de errores cometidos el pasado por el presidente José me Fujimori con lo cual el fondo este ricas son los casos Barrios Altos y La

Voz 6 14:53 Cantuta han sido emblemático y fue una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana contra la impunidad

Voz 3 14:59 contra las leyes las auto amnistía de de de Fujimori es decir hay nombres y apellidos de víctimas siguiera la praxis es que se hacía de guerra sucia no ya sin meternos en la en la coronación a mí no se me olvidará nunca la declaración que le tomé en el dos mil tres al número dos de Fujimori Vladimiro Montesinos en la prisión de El Callao de de de Perú no cuando decía que ellos habían actuado en beneficio y en defensa de la sociedad de Perú bueno como desplegando de supongo no eso no soy yo en el que estaba poner encima de mí que era el que daba las instrucciones no es decir con una impunidad absoluta no

Voz 7 15:42 sí apareció varias veces la palabra impunidad esa debería ser la más terrible de todas la palabra impunidad Marío Baltasar seamos acaba el muchísimas gracias Nos vemos la semana que viene

Voz 3 15:52 la semana que viene que en el dos mil dieciocho

Voz 7 15:54 pero el dos mil dieciocho lo que hay que no estoy que no me hacían caso yo no lo haría un beso muy grande gracias

Voz 8 16:05 gracias