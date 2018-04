Repaso al 2017

Voz 1 00:00 en giro de tobillo pero eso sería último pero

Voz 2 00:05 pero las expectativas son

Voz 1 00:10 no no son buenas no de cara al dos mil dieciocho no no yo sé que a ti te hace gracia pero tiene quemaduras tienes que yo tú en qué sentido pues que lo mismo en dos mil dieciocho no ha no como dice allí pero en cualquier caso disfrutemos el momento hay que vivir el momento tome también

Voz 1201 00:31 vivir ahora yo soy del del sí a la hora hay que vivir en en la hora Tom en el momento en el momento llega pantomima full ha vale Alberto Casado Rubén bodegas pantomima

Voz 2 00:47 verás las dieciocho horas bueno

Voz 1201 00:50 tamaño nuevos daños nuevas nuevas

Voz 2 00:53 que es nuevas

Voz 1201 00:55 ante la posibilidad de nuevos retos estás preguntando a Atón

Voz 2 01:03 estaba pasando lo guay que tiene que ser ir por Ikea y que todo te suene familiar también te habrán hecho escabrosas pero no no no no está bien ha apuntado

Voz 1 01:12 que sea qué malos son imponer esas palabras impronunciables porque no nunca lo habíamos visto así pero es verdad tu tú vas viendo cosas que tú sabes lo que son para él no voy intentó del mueble que se Stone Hall de mi pueblo mi padre sabes pero lo más vendido sin embargo se llaman Billy fácil despedir

Voz 1201 01:36 bueno a ver si acaba el dos mil diecisiete llega casi un año bueno

Voz 2 01:39 algunas cosas sí hemos pensado que llega el momento de hacer balance no sé porque es lo suyo sea cuando sacaba amaño hay que hacer el balance es es lo que se hacen todos los medios Si al parecer no se puede pasar a dos mil dieciocho se sin el balance este no debe ser fundamental sé no acaba hasta que no está el balance hecho en general vamos a decirlo dormir necesita sido Vañó como vidas si eso la vendría el titular de una línea conmovido año como vidas todos los medios

Voz 1 02:06 te también aquí el resumen el País por ejemplo ha hecho un resumen no lo tituló así trescientas sesenta y cinco días en alertas

Voz 1201 02:15 es una manera un poco más de cada años

Voz 3 02:19 en el caso es que estar en el país verás que casi todos los medios destacan lo mismo que si Tram Catalunya Quiñón John

Voz 2 02:26 honestamente son cosas que a nosotros tampoco nos afecta

Voz 3 02:29 la demasiado la verdad no por ejemplo lo lo de Trump no al principio parecía que va a ser móvil doña no hablamos de movida hablamos de bidón pero en realidad a nivel personal mi vida la de él

Voz 2 02:41 a seguir igual hay mucho puesto fue postureo en la gente que son de esas cosas como Trump en algo indignados en Twitter pero luego su día es normal exacto no no lista más su pareja

Voz 3 02:52 cariño no no tengo ganas de sexo vota a Trump y tú estás pensando en el sexo

Voz 2 02:56 vamos a trabajar eso no no ocurre así que hemos intentado hacer hace hacer un balance honesto hablando de las cosas que realmente nos afectan como chavales normales despreocupados que somos más y vamos

Voz 3 03:08 cosas buenas de este dos mil diecisiete bueno cosas buenas nuevos nuevos Iphone sí en este sentido añade salieron al Iphone ocho y sólo es una noticia buena has comprado al día porque sino pues tienes un puntito de frustración porque está gastado una pasta que no tienes el último hay más con más cómodo cómodo H veo llegó a España que no había visto ya sus series pirateadas sabe que son la mejor a las habíamos visto todos espero poder bañarse en hoteles y rebuscar páginas ilegales ni cerrar pestañas de publicidad a cinco minutos fue un notición y esto introdujo a España por fin en el siglo XXI vale otra cosa buena de de dos mil diecisiete importantes si el Thunder Beach que llegó ya casi todos los garitos Beach es un si es en la competencia del de Jagger Misteri es un notición para la gente a la que le gusta salir Intel Jaeger Le deja lagunas se es como una mezcla de whisky canela y dos mil dieciséis no era muy popular y lo bueno es que te ponen igual Don Fire que el Jagger ya lo hay en todos los bares de hecho es probable que en dos mil dieciocho Beach de hacendados sí porque ya es mainstream cosas buenos

Voz 1201 04:16 esas buenas dos mil diecisiete si más cosas destacadas

Voz 2 04:19 el buen tiempo hubo buen tiempo hasta noviembre

Voz 3 04:22 así si el cambio climático es una realidad y cada vez se nota más

Voz 2 04:26 cada vez hay más gente preocupada pero no por estar preocupados dejan de disfrutar de están en septiembre a treinta grados

Voz 3 04:32 si la gente concienciada con el cambio climático no deja de ir a la playa como protesta hay algunos hasta se queja el cambio climático pero luego tuvo una foto en una terracita con el hashtag Meroño Meroño la última cosa buena de este dos mil diecisiete el éxito de de va full no lo que da parece que expreso mi

Voz 1201 04:51 bueno es verdad que no es lo envía

Voz 3 04:53 cuál es tu en Hoy por hoy cierta manera cuando Vega fue ha salvado el año

Voz 2 04:59 en cierta manera que desde musical colectiva muy flipado no habéis de vuestra despectivas de la desde luego basado en nuestro año seguro todas las cosas mal las cosas malas de dos mil diecisiete coincidieron más cool IBM como cómodo Nos dolía desde dos dos de los mejores festivales de aquí te los ponen en el mismo fin de semana este problema Se calcula que afectó a unas ciento cincuenta mil personas lo primero porque por mucho que vayas a uno de los festivales destajo viéndonos no al otro en un mundo conectado muy fácil que estás viendo un concierto de mierda y un amigo de un conciertazo que te haga sentir envidia de un festín aunque tú extensión Fest

Voz 1201 05:38 eh bueno más cosas malas

Voz 2 05:41 pues no hubo ni Mundial ni Eurocopa este dos mil diecisiete no hubo nada esto y eso siempre son punto negativo para el año en el mes de julio

Voz 3 05:49 que aún no estás de vacaciones pero ya estás ociosos agradecer el partidos para ponerlos en la oficina sigo a España pues salir antes que sacan porras y un Mundial y una Eurocopa siempre aportan ocio y escaqueo al trabajo y la la última cosa mala pues dos mil diecisiete empezó con despacito y acabó con Otegi si musical al mente año a año malo e musicalmente sí si Bielsa te resulta que además la gente está flipado como tienes

Voz 2 06:15 eso significa que volverá también el año que viene y que dentro de diez años habrá otro hotel reencuentro

Voz 3 06:20 sí lo de que haya polar musicales en la televisión pública pues ya queda para otro momento Sara para que llevar artistas a presentar sus canciones y puede llevar a chavalillos que los imiten así que vamos con las conclusiones de este año

Voz 2 06:34 teniendo todo esto en cuenta valoramos lo casi dos mil siete como año como años duración de este año estándar temas de conversación muchísimos Meteorología ha hecho calor noticia a destacar no hay un aclara no More habilidad bajo puntuación total como año cinco con tres mejor que los años de la prima de riesgo menor que el noventa y dos como es la Olimpiadas del dos mil diecisiete que espero que no se ven como han como años pero claro el futuro de las años esto de la prima de riesgo

Voz 1201 07:10 bueno es una es una acción es una forma de lo que ya han muerto en la prima de riesgo no

Voz 3 07:17 ha afrontado nadie sabe ya

Voz 1201 07:20 tanto vimos Fun de Berto que tengáis mucha suerte que bueno que sí hay es muy felices deseado con un hombre que que por favor cómo era por favor pantomima full muchísimas gracias y feliz año ya

Voz 1 07:38 Nos vemos hasta dos mil dieciocho eh

Voz 1201 07:39 si nos vemos que si no te de poca fe

Voz 4 07:43 no sé cómo más de sí