'100 Yardas': Feliz cumpleaños 'yarders' (programa 100)

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:11 sí en ya fútbol americano

Voz 1025 00:29 qué tal estáis espero que todos estéis disfrutando de unas felices fiestas de una buena Navidad vamos camino del año que viene del año nuevo pero sobre todo vamos camino de la semana diecisiete donde esto en cuanto temporada regular llegará al final pero mientras están mientras tanto quedan muchas cosas que decir muchas cosas que decir y como siempre os digo antes de saludar al equipo recuerdo lo que ha pasado en la semana dieciséis la penúltima semana

Voz 2 00:57 las regulares

Voz 1025 00:59 el Rey Bent ganaron veintitrés a dieciséis a los Coz Loach by King dejaron a cero los Packers ganaron dieciséis a cero los vengas pudieron con los Lions de estaban necesitados de todo tipo de Victoria apostó ganaron los venga os veintiséis a diecisiete los All Things cumplieron con las expectativas y Aaron trece a veintinueve contra Kansas City los Vilks también cumplieron calmaron dieciséis a XXXVII contra los Patriot Cleveland Brown no pudo hacer el milagro consiguieron un milagro en su su puesta opción que tenía contra Chicago ganó Chicago veinte a3 Panthers ganaron veintidós a diecinueve los dos vagan en más vale que ya a final de temporada hablaremos de ellos pero madre mía que temporadita los Sales pudieron con los Falcon veintitrés a trece le ponen todavía más emoción a esto sobre todo porque los Falcon están peleando ahí las garras meterse en play off Vaughn Walker los Broncos perdieron frente a los reds Kings Veintisiete a once o Ramis terminaron con la alegría de los Thai ganaron veintisiete a veintitrés disponen de los tanto en una situación que ya veremos en la última jornada San Los Ángeles Chargers cumplieron con la tradición ganaron catorce a siete a los Jets tienen ahí todavía alguna que otra opción lo Jaguar sólo Jaguar se les esperaba pero no pudo con con unos increíbles Bolinaga Nurse que ganaron cuarenta y cuatro a la XXXIII y sigan dos San Francisco cuarenta y cuatro de a Halo Yago a Seattle le dijo adiós a los cowboys y todavía mantiene opciones de meterse en Wall caer ganaron XXI a doce lo Giant se quedaron a cero frente a los Cardinals ganarnos Cárdenas XXIII a cero los Steelers borraron del mapa los Texas treinta y cuatro a seis hilos Reynders no pudieron con los Eagles hasta que he llegado lo que se podía contar de los Riders perdieron diecinueve a Díez señoras y señores jornada diecisiete es la próxima que viene es la última

Voz 2 02:52 quien falle no va a estar en Wall carne en playoff señor Andrea Zanón y qué tal estás feliz Navidad arma no

Voz 0422 03:00 la primera gran HBO

Voz 2 03:02 Natale ahí la voz de El señor Andrea

Voz 1025 03:05 sí señor lo de medir bien

Voz 0422 03:08 digo en este caso por razones de viento

Voz 2 03:11 porque porque metías

Voz 4 03:14 con bueno menos

Voz 1025 03:16 sí sí sí sí hables desplegadas ven la base a punta de viento sin Gasol

Voz 0422 03:21 no yo no suelo ver me cojo un ala delta pero ya directamente para volver a casa preparada

Voz 2 03:28 muy bien señor Lee Jones Barcelona qué tal estás feliz del amigo

Voz 5 03:32 es decir campeones Si aquí a San Francisco llegó Papá Noel antes de hora eh porque al margen de wild cards playoffs la actualidad verdadera está en San Francisco con gas

Voz 2 03:46 no lo estético pasa a veces a la semana

Voz 1025 03:50 sí sí tenemos insoportable todas soportable

Voz 2 03:52 digo que nuestro amigo de Miami

Voz 5 03:55 si se queda corto con la pullitas

Voz 2 03:57 así qué tal estás hermanos Melinda vida muy buenas yo os voy a dar las felicidades y la enhorabuena a todos porque hoy cien yardas cumple diez del programa anduvieron bien qué más da la cosa eh cuando

Voz 1025 04:11 nosotros amenazados con quedarnos aquí nadie daba un duro por nosotros vamos del programa cinco pensaba que ya no sabían

Voz 2 04:17 dado todavía todavía yo tengo la mala

Voz 1025 04:20 misma teoría que conceden aventureros que la Cadena SER no sabe que existimos por eso

Voz 2 04:25 no pero bueno ahí estamos

Voz 1025 04:29 acordaros simplemente un par de cosas en la conferencia americana ya van a playoff Steelers y Patriots están ahí los dos con doce tres por cierto que los patios

Voz 2 04:37 en regalos de Papa Noel en el nombre de James Harrison sí señor necesitaban un paso a Sher yo los sus máximos rivales en teoría de de la de la conferencia ir rápido lo han cogido

Voz 1025 04:50 pues ahí lo tienen en cuanto a la proyección de Wall Cars porque no están cerradas ahora mismo estarían dentro Tai tan ya agua Rey Bengasi Kansas City

Voz 6 04:59 bueno vale sí sí estoy yo lo hago así es

Voz 1025 05:02 sí sí sí Jaguar se están y proyección Time Event que veremos porque tienen la amenaza supuesta amenaza según lo que hagan esta semana del Los Ángeles chárter Si los Beatles vale eso en cuanto a la americana en cuanto a la Nacional claramente ya están en playoff ellos ya han hecho los deberes bien hechos y entonces dentro están REM si sens con once cuatro Panthers once cuatro hilos Falcon que podrían estar amenazados con nueve seis según lo que hagan ellos y según lo que haga sí sí sí

Voz 5 05:35 ya del Estado

Voz 2 05:36 el caso es que además juegan contra Carolina que se juega la división a la división no te a tener el jugado en casa Seattle bueno yo creo que dio un golpe sobre la mesa a que tener claro

Voz 1025 05:47 cuenta que parece que hablamos claro hay que tener en cuenta una cosa para los Panthers la victoria contra Falcon es tremenda por dos razones la primera porque contra el año pasado también entró rozando el larguero

Voz 7 05:58 inmigrada que montó que terminó en la Super Bowl porque es un enemigo dificilísimo en el momento en que ya

Voz 2 06:05 hasta wild cards sí pueden dárselos en los bares

Voz 5 06:07 el Atlanta estaba en la misma posición de victorias y derrotas la temporada pasada la que está ahora eh

Voz 1704 06:13 sí sí no no no está sí pero voy en en la misma situación pero no lo está pero no son las mismas sensaciones esa situación de clasificación es la misma situación

Voz 2 06:23 de juego no tienen ahora te digo una cosa Iker como le ganen a Carolina

Voz 1025 06:28 no seré yo el que no fue

Voz 2 06:31 pues porque sean capaz de volver a meterse hasta la final de conferencia ya veremos si estaremos todos

Voz 1704 06:36 de acuerdo que las sensaciones que sueñan con el ataque que les que les proporcionaba Caixa dejan como coordinador ofensivo

Voz 2 06:42 era buen amigo tintas pero eso no ha cambiado mucho acierto muy

Voz 1025 06:45 bien chicos dicho esto si os parece en un rato iremos teniendo a los otros componentes de este cien yardas no daremos una vuelta por Estados Unidos con queden Garay vamos saber porque tenemos a nuestro hombre en México en Las Vegas a ver si por cambio horario somos capaces no despertarle porque son nueve horas de diferencia a la hora que está hemos eh haciendo el programa así que no sé si vamos a tener a a nuestro querido Alfredo también pero luego luego lo vemos Sixto esta semana no sé qué os ha sorprendido más o que nos ha sorprendido osea que entraba en vuestro guión por ejemplo para mí por empezar por hombre de San Francisco

Voz 2 07:24 a mi guión yo que no iban a ganar

Voz 5 07:27 hombre yo creo que la actualidad debe debe debe ponernos en todo lo que es Why Can't be playoffs por lo que es la realidad pero no por ello vamos a dejar de lado pues la la fenomenal final que está haciendo San Francisco eh el podíamos decir que sus anteriores rivales dentro de lo de de de lo normal podían podían ser asequibles no los Jaguar ya apoyara una piedra verdadera

Voz 2 07:51 hombre todo Luis porque los Jaguar Se jugaban kosher y claro ahí está no sólo porque es un equipo como el Estado no sino que además

Voz 1025 07:58 y no solo esto es que fue un cuarenta y cuatro treinta

Voz 2 08:01 eso no quiere decir que quiere exacto que no fue

Voz 1025 08:03 me un partido desde amarra TI por un gol ganaron no se lo dije

Voz 2 08:08 Luis fuera de micrófono hablando tranquilamente que

Voz 1704 08:12 es un partido en el que yo no me atrevía apostar no

Voz 2 08:14 loco además porque es que era muy incierto San Francisco viene con la ola buena van ahora mismo surfear la ola buena iba para ellos es una pena que se acabe la temporada porque están estanques es alto

Voz 5 08:25 hay que ser francos yo sinceramente yo hubiera apostado por el corazón vamos a ser

Voz 2 08:30 sí sí con la cabeza verdaderamente claro que tenía que decir que no lo tenía tan claro que ir a ganar

Voz 1704 08:36 por que se estaba jugando todavía tener la posibilidad de tener el by y demás pero esto

Voz 2 08:41 claro pueblo le ha dado le ha dado la tiene algo

Voz 1704 08:44 decía este chico tiene algo y además

Voz 2 08:46 sobre todo que les ha transmitido yo creo que lo hablábamos el otro día con Andrea fuera de micrófono les da tras

Voz 1025 08:52 emitido ilusión verdad

Voz 2 08:54 cuando otra vez que son un equipo ganador

Voz 4 08:57 sí hombre yo creo efectivamente creo que ahí era un poco lo que lo que hablábamos antes cuando empezado cuando ha empezado a salir de titular no es así

Voz 6 09:06 tampoco era como para exigirle en números pero sí

Voz 4 09:11 la sensación de que el líder de aquel podía tener en el equipo bajo control yo creo que ahí tenía un talento que que por muchos factores con era hombre en primer lugar evidentemente porque es bueno y por por el juego no ha dado mucha confianza al equipo en el equipo ha respondido eso es un es un deporte

Voz 8 09:32 muy muy emotivo y muy psicológico

Voz 4 09:35 con con con muchas implicaciones psicológicas no

Voz 6 09:38 al mentón hundido

Voz 4 09:40 no te lo crees que al final te pasa la intenso lo digo fuera de cabeza te cambia con plena cuántos partidos se han el año pasado que pasaba igual no llegas al final y dos quieras por

Voz 9 09:54 encogen no te lo crees que se vuelve un hábito como ahora

Voz 0422 09:57 tengo como congelar

Voz 4 10:01 eso de ir porque analicemos abulenses

Voz 5 10:03 las victorias de San Francisco que han ganado de gol en algún partido en algún partido que ese partido en cuatro o cinco jornadas antes lo hubiéramos perdido este misma Vitoria contra los Jaguar que se nos tuerce un poco al final el partido que parece que te REC iba el apunte que estaba cuando se al final de cuanto cuarto que que impidieron allí un arreón y yo

Voz 1704 10:26 sí eso eso hace unas semanas jamás lo habrá más amplía ahora

Voz 2 10:29 el valor exacto ahí está bueno vosotras

Voz 1704 10:32 tres habéis jugado esto vale vale para cualquier deporte si tú entras en esa dinámica de perderme Roma verla es tan complejo lo mismo que si fíjate

Voz 1025 10:40 no que se lo pregunten a los Brown no no pero

Voz 2 10:42 exactamente exacto en el que que tiene en equipo

Voz 1025 10:45 moralmente para ver ganaba algún en algún partido pero sin embargo tiene en la dinámica y no no hay manera romperlas

Voz 2 10:50 ya que ha pasado algo y ese algo es claro Polo que les ha reagrupado les ha enseñado el camino oye

Voz 10 10:56 es sin sin ninguna duda

Voz 4 10:59 es anecdótico no no te quiero decir que Carlos I vale son momentos de entusiasmo propias que que Carlos entre va a decir el año que viene estamos en la

Voz 1704 11:09 sí sí sí sí

Voz 0422 11:12 no no no no me refiero

Voz 4 11:15 pero te muestra de cómo ha cambiado

Voz 1025 11:17 la manera de pensar cambiado totalmente

Voz 0422 11:20 salida del vestuario que no hagáis pues sin libro

Voz 5 11:23 que es que es que ojo este equipo Si ahora mismo cualquiera de los que van a ir a sople Jos eso estuvieran que encontrar muchos dudaría acordaros que como perdimos contra los Seahawks en un touchdown que Wilson hizo una diabluras espectacular final la calzó allí quiero decirte es un equipo que hoy por hoy

Voz 10 11:43 podía enfrentar con garantía

Voz 2 11:46 a cualquiera de los que ayer en su estado mental Luis como están ahora mismo sería un rival peligro

Voz 5 11:51 eso señala pero bueno hay ahí lo dejamos el año que viene debemos como Andrea hablábamos también ahora fuera de micrófono jugar bien las cartas en lo que va a ser en lo que va a ser todo el movimiento del drama

Voz 1704 12:03 por suerte buenas posiciones de draft sí pero sobre todo el espacio salarial

Voz 5 12:07 lo que apuntaba Andrea no atar Viena al señor Garó pueblo porque bueno ahí va a ser la clave

Voz 4 12:16 claro eso lo hablábamos antes antes de empezar a grabar está todo el mundo que es normal y lo que va ocurriendo que sí ahora todo el mundo se agarró pero como el cuarto adelanta los inanes Garó poles en cuanto a las de los ordinales todavía una esta semana luego no habrá temporal

Voz 0422 12:37 ya tiene esta gente elige a vamos a ver hombre yo lo que pasa

Voz 1025 12:43 creo que se vaya

Voz 0422 12:46 el coche no es más vamos a no sabes que a mí no me gusta

Voz 4 12:49 aunque algunos digan que no para mí no me gusta ir nunca veinticinco yo no lo sé no tengo la bola de cristal pero si cambiaré a todas las opciones no creo que haya voluntad ninguna de las dos partes de cambiar algo dicho esto si él sí en Quito y si él va a agente libre con lo cual con lo que está haciendo en este momento no pueden caer ofertas sí sí

Voz 6 13:14 has absurdas en este momento

Voz 4 13:17 el momento Bono se sienta y mira que fulanito está ofreciendo treinta millones

Voz 0422 13:22 al año hemos ido llegando de tranvías no te lo puedo

Voz 4 13:27 puede que era una negociación charla ahí

Voz 0422 13:30 por descontado pero no podemos dar nada

Voz 4 13:35 para algo le te digo apuesto porque él firmo contrato a largo plazo con con con un o en el caso de no llegar a un acuerdo San Francisco utiliza el francés está eh

Voz 0422 13:46 te te paga los Veintisiete ahora también

Voz 1025 13:49 el digo una cosa ahí hay algo que sí que se nos ha confirmado con todo lo que hemos visto y es algo que ha hablado en los dos últimos años probablemente eh los programas de cien yardas que estamos a este programa número cien

Voz 1704 14:00 y es que estar tantos años a la sombra de Tom Breivik no es casualidad no no es que además se le notan cosas hay hay cosas en la manera de jugar pero también el en cosas fuera del campo no no os habéis dado cuenta él sale ante el vídeo que los cosas que hacer pero sí eso por supuesto pero él sale al campo de la misma manera que tome credit sin el casco y el primero de todos se ha convertido ya en la imagen de la franquicia lo hace exactamente igual que tú

Voz 1025 14:27 que ahí hiló funciona planificando qué es lo que el otro día nos contaba muy bien Andrea no como los Patriots lo tienen todo permanentemente interiorizado y planificado hiel yo creo que ha asumido también es parte en San Francisco el otro día contra Jaguar se veían muchas acciones que estaban absolutamente

Voz 2 14:44 es que eso no es tonto Se nota se veía porque veía las imágenes que en los últimos tiempos en en Boston el estaba pegado a sonreír como si fuera una lapa aprendiendo hombre si tienes al mejor de todos los tiempos ponte a su lado y aprende yo creo que y seguramente habrá formado ese chico de hecho el otro día hizo unas declaraciones poniendo por las nubes

Voz 1025 15:04 sin checos dime dime Lluís y lo sé

Voz 5 15:07 no no no para mí sin dudar San Francisco creo que ahí está iba la ilusión para dos mil dieciocho

Voz 1025 15:13 es algo dime dime Andrea

Voz 4 15:16 que yo creo que hay la garantía más grande porque yo también tenía no obstante quiero si volviendo a lo de antes a uno no puede pretender conocer el futuro no ha habido más casos de cuartos que salían incluso que los patrios no detrás de Peret y luego al final han sido para tanto en este caso

Voz 2 15:37 has estado bien

Voz 4 15:38 sí sí por ejemplo bueno

Voz 2 15:42 sí claro pero es que no se esperaba no se el suyo

Voz 6 15:45 voy a ir así Macedo

Voz 4 15:49 en este caso la segunda ronda llevaba ya cuatro temporadas el habían dado mucha confianza pesa el hecho de que peli confiara tanto en él

Voz 9 16:00 sí pero no no era casualidad y no sé lo que dan porque no se pueden quedar

Voz 4 16:05 a ver yo estoy ahora es esta

Voz 6 16:08 se están comiendo las marchas

Voz 1025 16:12 qué hacen buscando otros no para parar

Voz 0422 16:14 de nada

Voz 6 16:17 eh

Voz 4 16:17 hombre yo siempre he defendido que hubieran tenido que encontrar la manera de quedárselo Pedro

Voz 0422 16:23 que ya jugada e no puede en mente que tú les das aunque lo ponga ser Francia estarán que que que para mí no

Voz 4 16:31 es una locura parece claro luego tienes S'Agaró polaco creando más

Voz 6 16:36 que Peret y y lo aceptaría no lo sé pero

Voz 2 16:39 la probablemente sí muy bien es que probablemente

Voz 6 16:42 el aceptarían no sé cómo ha ido ahí ya es lo que hay

Voz 1025 16:49 eso es lo que tenemos cambia la página que estamos en fin ya las programando conociendo

Voz 3 16:56 fútbol americano

Voz 2 17:20 si escucháis algún a todos

Voz 1025 17:23 no es que vamos a empezar el año con

Voz 2 17:25 con la garganta tope vamos para reventar directamente madre mía qué año oye

Voz 5 17:30 viene de la misma edad

Voz 1025 17:33 quién me cuentan qué pasa con los cabos y qué pasa con

Voz 1704 17:36 si es que además empezabas el programa preguntándonos por por las mayores sorpresas de la jornada yo he de reconocer que me alegro muchísimo que los Seahawks me callen la boca me la cierren bien cerraría porque yo no tenía ninguna esperanza de que yo tampoco yo soy sincero después del de la paliza al correctivo collejas en casa contra los Ravens dicho esto

Voz 1025 17:58 yo no sorprende Dallas pero

Voz 1704 18:00 bueno pero vivo me refiero eh las tira al partido pero es que Seattle hace un ejercicio de carácter ganador tremendo hacen más yardas en penalizaciones que yardas totales de ataque ganan el partido

Voz 5 18:13 hay unos guerreros ahí sale el carácter de Seattle verdaderamente

Voz 1704 18:18 hay que respetar eso no no vamos

Voz 5 18:20 que como dice Iker yo no lo veía para nada pero

Voz 2 18:24 ya no se incendia Valcarce dicen Walker de Andrea también te meto a de ligas pero hombre dependen de hoy

Voz 5 18:30 del resultado Carolina adelanta creo no

Voz 2 18:33 sí dependen de él dependen darla es una locura es un escenario

Voz 4 18:38 con ellos

Voz 2 18:41 adiós quedó imposibilitan

Voz 4 18:43 desde reales tiene tienen tienen como para pondría esperar porque no es otra situación donde te ves obligado a ganar esperas una serie de carambolas hay algún partido Atlanta Carolina que es para mí es súper abierto pueden ganar cualquiera de los dos pero ya no es una locura pensar que Carolina Liikanen Atlanta si la gana Atlanta Carolina Seattle en definitiva tiene que ganar contra la que ha visón ahora está un poco

Voz 12 19:13 estás esperando que acabe la temporada ahora bien harías que parece que esté para eso total yo también lo decíamos hace un par de semanas y la semana pasada sabes

Voz 4 19:25 si ante el evidentemente es un equipo lleno de San Felices Seattle va a meter a su favor francamente te digo que para mí no

Voz 6 19:34 ahora que se mete en playoff

Voz 12 19:36 pues podría no porque lo que decíamos un equipos de otra manera con mucha experiencia en son guerreros son el lo ha dicho bien Iker no el partido contra el Real algo demuestro que realmente no merecían ganar ese partido

Voz 4 19:50 depende cómo se mire no hay Iker senyeres

Voz 12 19:53 el partido a las una actividad completamente la verdad

Voz 2 19:57 pero bueno pero si algo digo yo no no no no

Voz 12 19:59 ya por eso que lodo y ves que no se mueren luego ahora estadística de Natascha que dices bueno sí hizo una vez más una vez más es es el hombre orquesta que hace todo si vamos sin ninguna duda

Voz 1704 20:14 sí es cierto que la defensa le le pone pundonor para conseguir los turno Auvers que que son clave pero volvemos a lo mismo sin Russell Wilson ese equipo es que ahora mismo está pero ni cerca de poder pelear por ti

Voz 5 20:27 yo me reafirmo en el lo que se en el en el en BP para mí de la temporada

Voz 1704 20:32 me reafirmo lo que pasa es que si la NFL Luis se valora mucho los resultados colectivo sí sí

Voz 2 20:38 claro a ver yo estoy contigo

Voz 5 20:41 si se meten si llegan más lejos sea así consiguen llevar a playoffs veamos eh e irá alas no tienen una excusa porque si no no no no tanto son LIC como Ezequiel Elliot que podían podíamos estar hablando

Voz 2 20:55 este año más raro sino piezas clave para

Voz 5 20:57 a ellos y no estuvieron en algunos partidos estaban allí

Voz 2 21:01 ya pero que qué raro lo lo de este año las porque además estaba en todas las quinielas no sólo las nuestras en todas las quinielas de favoritos mientras Garrett

Voz 1704 21:10 esta puesto en duda por la prensa de Tejas y demás el propietario ha dicho que él piensa en seguir con él bueno

Voz 6 21:17 ya no es normal que les

Voz 4 21:21 dime dime dime antes solía echó el telón de todas las maneras Si liquidez Elio jugado un buen partido Ciço fijaros otra adoptaba formas en el momento en que se vuelven a tener los problemas

Voz 1704 21:35 efectivamente

Voz 4 21:37 patria que había muerto pero nunca tendrán la lección ha estado nunca al frente del cual no pero

Voz 1704 21:42 no he estado al cien por cien se notaba su presencia

Voz 4 21:46 ah aparte no estaba al cien por cien pero es que además éste ha vuelto a salir y ha vuelto a tener problemas

Voz 1025 21:54 ya lo que lo primero que dijo que

Voz 5 21:57 de aquí ha decantado la balanza claramente porque si ponemos en la balanza a nivel de equipo global así calidad Dallas tenía que haber llevado aquí pues la casta

Voz 2 22:08 sí porque además pudo por eso

Voz 1025 22:10 tengo que sorprendente lo de Dallas que este año teniendo el equipo que tienen a estas alturas de la Liga dos exacto

Voz 2 22:18 yo diga lo usaríamos seguro con ya te digo

Voz 1025 22:21 pasa plaza de The Wall Cats ha garantizado casi me me atrevería decir que pensábamos que estaríamos los playoff sin embargo sin embargo no

Voz 5 22:30 desgraciadamente un poco el tema mental que lo que hay es un poco donde donde ojeado no toda la movida extradeportiva que mira te voy a decir lo de ayer no les Vicky Elliot sí ha sumado a la adhesión

Voz 2 22:44 que para mí los propietarios con el lío extra que tuvo cuando la rodilla suelo no rodilla anzuelo suelo cuando toda la NFL estaba después vendió por joder caro

Voz 5 22:55 Hayes han despistado despistado porque no no no no hubo un mal inicio de temporada

Voz 1025 23:00 no en juego como en bueno llevan llevan ocho victorias Estados no

Voz 5 23:05 y ahí está pero yo creo que el tema extradeportivo les al esa

Voz 4 23:10 yo creo en este vamos a ver yo pensaba franca mega príncipes la temporada yo lo veía como favoritos para ganar la división en prime de salida y luego les metía entre para mí los candidatos a la Supercopa

Voz 2 23:24 sí sí sí sí sí sí

Voz 4 23:27 pero no tengo muy claro que darle tantas vueltas ha habido momentos dorada que será complicado si ahí podemos y queremos de repente pierde pierde pierde esas más gente de la línea de ataque

Voz 6 23:44 la línea de ataque es la base de te alas en sí claro si eso será partir

Voz 4 23:50 ya han resultado mal luego no sean recuperados a estas horas división conocidos que han sido una sorpresa que sea una sorpresa

Voz 1704 24:01 lo lo cierto Ángels

Voz 4 24:04 el a lo mejor han ido más allá todavía de lo que de las expectativas e indultado a la última jornada te te pierdes es la última opción de entrar en play off es decir una temporada desastrosa que dices hombres esperaba ahora si así

Voz 0422 24:20 no

Voz 9 24:21 para para ellos claro

Voz 4 24:23 no pero pero no es la temporada de los Giants Saudies han hecho una temporada que al final al final es un equipo medio a un equipo que no es que le han pateado dando a patada en el trasero para ahí

Voz 2 24:38 no no no han peleado

Voz 0422 24:41 por si no

Voz 6 24:43 claro que ha sido un fracaso porque el objetivo era pero sí

Voz 1025 24:48 claro es que esa es la historia no sé si tú con el estoy seguro las charlas de principio de temporada la duda que tengo ahora mismo que es es tal si sobreviene hemos los cuatro a terminar el programa contamos con las toses de ahí está claro si si si tú coges el plan de cowboys a principio de temporada estos tíos estoy pensando en lo que tú estás pensando no se veía en los playoff seguro

Voz 2 25:12 Sevilla ahí iba no a los

Voz 0422 25:14 pero el fracaso totalmente un equipo como como tal después de la temporada del año pasado

Voz 4 25:19 el mínimo objetivo sea el único

Voz 0422 25:22 yo que he tenido

Voz 2 25:24 a ser mi no lo emplea

Voz 0422 25:27 Sandro objetivo es clasificarme para la Cham

Voz 6 25:29 no no no no creo que te duele

Voz 0422 25:32 lo cierto es que no lo conseguido

Voz 1704 25:34 todo bueno claro que claro que no es la temporada de los Giants es que los Chargers han ganado más veces en el Met Life Stadium que los Giants han ganado dos veces los Chargers a los Giants ya los Jets y los Giant sólo una en casa y eso ya dice bastante que que un equipo visitante donde más veces que tú en casa

Voz 5 25:51 bueno no yo volviendo volviendo a Dallas el a el aspecto que esto también te dice que no en este deporte no sólo es un aspecto de calidad técnica sino de carácter fíjate el ejemplo de de de de de

Voz 2 26:04 claro de Seattle no

Voz 5 26:07 tipo yo creo que hoy por hoy sí a la estamos Dallas Mattel hay mucha más calidad Dallas bueno mucha si con las tensiones que había en Seattle es además

Voz 1025 26:17 vamos sin ninguna duda el tema de infarto

Voz 5 26:19 de infringir carácter también

Voz 2 26:22 creador la pero es eso o que llevan en el ADN de que está totalmente totalmente cuando dime remata para cambio

Voz 1704 26:30 lo cierto es que Dallas está eliminado coincido plenamente en el diagnóstico de Andrea respecto a Seattle si entraran en playoff creo que tienen poquísimas son nulas posibilidades de avanzar ahora el hecho de ser capaz de clasificarse

Voz 2 26:44 poder yo no sé si usted fíjate que viene pero aún más más personal nacional Luis veo la nacional muy dura e Hollande no no te digo que no pero te enfrentaría sal Nueva Orleans con ellos a los dos ojos que igual es meten mano por conocerle no sé yo es que veo yo escribió

Voz 5 27:05 Italia de los ochenta noventa

Voz 2 27:07 de de de Soccer es bueno eh

Voz 13 27:10 señoras señores cien yardas

Voz 15 27:31 vale la vean 3D bien

Voz 1025 27:44 bueno tengo dos dos en tres y me explico quería hablar de Laurence frente a usted dance que ganaron los Ramzi los siendo un poco la cenicienta de toda esta historia vamos a ver si o no de los Chargers que hacía el guiñol hacía antes Iker que ganaban los y están ahí aportas de del escándalo y luego una promesa que me he hecho a mí mismo que a partir de la próxima semana irá dedicado a Javi Gómez cada vez que hable de los seis

Voz 2 28:10 voy a poner la canción de Green Bay de U2 se están de camino al cómic están viniendo porque yo creo yo creo vi el otro día el partido de los seis encontraron Falcon dijo estos tíos esto liar parda como tengan un poco de suerte ahí un modelo no no no

Voz 5 28:29 dos salido osea sinceramente estamos juego y resultados los anillos hubo algún momento de pequeña duda breve lo dificultades

Voz 2 28:38 Heras que ganar aquel partido arrasando los es en también

Voz 5 28:40 pero nunca se ha admitido no no no no

Voz 2 28:43 no no no no de hecho era un partido clave era un partido que se jugaban todo lo supieron sacar adelante con solvencia

Voz 5 28:49 a nivel nivel sí sí sí sí

Voz 1025 28:53 yo creo que los Panthers quieren también ganar a toda costa para intentar evitar cruzarse con los sens a la primera en cambio

Voz 5 28:59 nadie lo seré

Voz 1025 29:00 claro es que yo yo no querría los a la primera de cambio porque yo yo los veo en la final de la conferencia no pero

Voz 2 29:06 es casi seguro se iban a enfrentar eh saldo sí sí está en juego es en que en casa de quién pero es muy dos en la diferencia entre jugar en Charlotte o jugar en Nueva Orleans es muy grande para todo

Voz 5 29:20 el dólar Tito del no el el el Jaro el partidito de la bestia esa yo yo es que vamos yo creo que se notó mucho su ausencia en algún partido

Voz 2 29:32 donde el que pierdan con Falcon no no está practicamente pero pondrá más fue cuando estaba abajo pero este animalito

Voz 1025 29:40 el de verdad lo que no todavía el partido contra los Falcon sobretodo además cómo manejarlo en el tempo la primera a mitad de escándalo porque empezaron a y media vos con el tal pero a partir de ahí en el segundo cuarto dijeron espera que vamos a aprovecharla vamos a meter pero sobre todo como controlada en defensa yo si está

Voz 2 29:58 de acuerdo es que cuando cuando tienes esa defensa con Cameron Jordan llegando siempre con una buena secundaria evidentemente con tienes una secundaria que no veas además un juego

Voz 1704 30:08 de carrera que es capaz de generar primeros estábamos

Voz 2 30:10 no otras otro cuando con ese monstruo de dos cabezas claro que pasa a controlar el tempo del partido a tu gusto eso es justo lo que necesitas para hacerlo lo está sabiendo hacer muy bien

Voz 1704 30:21 holding que Defensa tiene estén a Ci Andrea

Voz 6 30:25 yo Andrea

Voz 2 30:27 es ahora que que no le convencen mira estoy muy de acuerdo con lo que decía hace una semana

Voz 4 30:36 me dan nada que que es todo casualidad que nada que vamos a hablar seriamente porque

Voz 0422 30:43 dale dale no

Voz 4 30:45 ahora no ponen aquí a meter el dedo porque a mí me vas en avión decidió tengo una opinión dos cuando me equivoco me equivoco cuando creo que no me equivoco o sea no pasarla la estamos haciendo todo Mercedes razonamientos como si los Change fueran ahí de casualidad o ahora son bueno han llegado por sorpresa en qué momento no se da cada uno tiene sus vuelos a sus opiniones loco uno se puede empezar con una opinión y defenderla como sea en qué momento los se hinchan tanto la sensación de estar donde no merecían estar hoy de ganar porque tenían suerte o te gana sea cuando

Voz 2 31:22 no lo digo yo sencillamente porque es una verdad

Voz 9 31:24 no tanto con un poco de suerte se pudo meter la final de conferencia

Voz 4 31:30 no lo sé si se parcial toca Carolina claro que puede perder perfectamente faltaría más os esa lo que quiere el toque de todo lo que está ahí arriba claro que puede caer eliminado si sería lo más normal del mundo no pasa nada todo lo que están entrenador para mí lo enfrentan

Voz 2 31:54 ya como quieras

Voz 4 31:56 ahora mis todos son partido cincuenta

Voz 2 32:00 me enteré

Voz 9 32:01 por qué no es que no no no no pero no

Voz 1025 32:05 sí voy un poco más allá de que esto puede sonar un poquito

Voz 2 32:08 polémico no quiero que se me entienda no yo yo yo

Voz 1025 32:11 meter un poquito polémica pero sí que hubo algo

Voz 2 32:13 no pero no dio qué tal y como está Philadelphia en las últimas semanas

Voz 0422 32:18 ya en un en un hipotético duelo con las

Voz 2 32:21 ojo que el favoritismo igual se decanta más normal

Voz 9 32:26 vamos te lugar nos juntamos

Voz 4 32:30 sólo ustedes razonamiento que un poco paralelo esto estaba leyendo lo que decía Marifé de cara al partido con los originales que por cierto eso también llena cuento la SEC de momento en cuanto a si se en cuanto quién va a ser el del del tres al club

Voz 0422 32:52 el tres seis seis

Voz 4 32:55 este partido puede cambiarlo todo porque ve has dicho que cancelar los titulares con el alcalde Francisco puede ganar perfectamente ese partido el razonamiento que tiene tiene sentido no es dice mira ser tres o cuatro perdonas si de esos cuatro

Voz 2 33:14 tengo en casa

Voz 4 33:17 pero

Voz 6 33:18 y luego ya veremos si de esta manera que cumbre

Voz 4 33:20 con el cuadro fuera

Voz 0422 33:23 Habitat ahora francamente

Voz 4 33:25 eh yo hoy por hoy prefiero institucional irme a Filadelfia Kirmen Minnesota eh

Voz 1025 33:32 todo un ejemplo un segundo porque está qué caray seguimos pueda esta discusión no a la queden Feliz Navidad qué tal estás de hermano

Voz 6 33:40 como vale vale José Antonio Ponseti Félix Navidad a usted Andrea

Voz 0422 33:46 esperaba muy bien

Voz 13 33:47 a los deberes hechos

Voz 6 33:52 nada nada ahí a nivel Andrea

Voz 1025 33:55 estamos muy carnal que no

Voz 6 33:58 eh dime dime que me llama doble muy amable señora donde voy a mí si los Gil

Voz 16 34:03 se juegan al fútbol pese a que el defensor que no pueden ganar así tengan localiza en casa quién mal partido el que vimos lleno de corrección mundial

Voz 1025 34:13 por ejemplo en donde aires de Auckland

Voz 16 34:15 junto de los Pilar el está asustado tiene pánico lamentablemente los nervios aún por el Bankia en su momento hizo cosas interesantes a ver qué pasa en los playoff es la contratación de mayor tuvo o dio mucho de qué hablas de parte de los sitios de Inglaterra pero pero tenemos dos reclamados luego en que salió en la liza Wave de esa índole es que lo firmaron los pechos de Nueva Inglaterra llega al equipo que muy seguramente se enfrentará en la final de la conferencia americana a los Steelers equipo

Voz 4 34:46 en el que estaba ya en Harrison el I back

Voz 16 34:48 vamos a estar pendientes de lo que pase yo insisto así pase por por Gordon yo veo ganando a los textiles llegando al Super Bowl el fin de semana no dejó la eliminación de los Cowboys de Dallas para mí es lamentable cada vez que estaba fuera los Cowboy yo sí creo que Jerry Jones debe empezar a pensar en el equipo como tal y cambiara Jason cable a él no les gustan los entrenadores en jefe les gustan los títeres para que se le da la gana para él tomar las decisiones y esto termina con que el equipo ha sido demasiado irregular creo que le hace daño a la NFL cuando no están los Cowboys en los playoff en dos cosas la primera que no vuelva él petardos todas la próxima temporada

Voz 4 35:27 no es para que sigan la Liga es un buen

Voz 16 35:29 Mc dejó cosas interesantes hicieron buen brazo pero hasta ahí que no vuelva necesitamos la implicación en los que saquen Adam gays pero ya entregamos eliminados hay que pensar en otra cosa y señores no les había dicho mes si queréis

Voz 6 35:43 tras el papelón en este claro es que falló es que el Balón de Oro

Voz 17 35:53 a Dios Señor que de entrada de año de verdad como siempre en los Dalí al hombre Connecticut desde la Oporto lista de jets bien

Voz 2 36:07 les acompaña todos los días por ahí yo tampoco tengo nada que puñetera locura lo de que de ganar un grande entre los grandes bueno pues queda Garay irreal

Voz 1025 36:18 matamos nosotros porque claro

Voz 2 36:20 he intentado dicho una cosa me más clave perdona Luis

Voz 1025 36:23 sí que es que el partido de los Eagles un eh mire como ojo que esto no a la Super Bowl

Voz 5 36:31 la me prepara me pizarra porque mi mi tema del vídeo de hoy segunda parte vamos me me lanzo la segunda parte de de de la

Voz 1704 36:40 a mí lo que a mí los Eagles las dos últimas semanas no me han gustado exacto yo pido perdón a punto solo a Falls es cierto que Falls en este partido no está bien bueno un partido

Voz 2 36:51 te puede dar un margen de confianza pero

Voz 1704 36:54 ejemplo la defensa antes era imponente antes era una defensa imponente y ahora ha perdido esa contundencia no sé si lo habéis de la misma y otro totalmente realmente de acuerdo la veía dominante ya no domina y les hacen

Voz 4 37:09 yo estoy convertido en ha salvado los muebles eso sí es cierto cierto y bueno que lo dicho durante la retransmisión ver al estar ahí jugándose solamente el orgullo así intentando acechando spoiler

Voz 6 37:26 han jugado como vamos

Voz 4 37:28 como lo hubiera hecho yo en su lugar no es una crítica pero no locamente Tomás muchas decisiones que es que en un partido donde te estás jugando algo los no tomaría mal haciendo lo que al final ha permitido a financiarse en ganar un partido tú miran las estadísticas de fíjate en la primera parte no se hicieron treinta yardas

Voz 2 37:50 sí sí sí una cosa escándalo se quería contestarle

Voz 1704 37:53 de acuerdo en que la defensa al final gana el partido también es cierto que yo hablo de una imagen de una sensación general no es

Voz 0422 37:59 no es la misma que hace una semana

Voz 4 38:02 desde que venía venía de encajar quinientas y pico y hartas de los dolor ya ya ya ya

Voz 5 38:07 la Giants de los Giants es injusto coincide con la con la baja de West Josep lo que apuntaba un poquito no hoy no ahora también decir hoy

Voz 2 38:17 no pero agotaba huy

Voz 5 38:19 sí estaba en un estado que transmitía Esquire

Voz 2 38:22 claro un poco el factor ganó claro eso que apuntaba sí

Voz 5 38:25 ese detallito de correr desde donde estuviera

Voz 2 38:29 que te daba a la seguridad de que si tú falla abastece resolvía Luis la sensación de liderazgo que representaba eso es es más eso jugado

Voz 5 38:38 yo aquí he ahí es lo que ha perdido los Eagles no

Voz 2 38:41 sí estoy de acuerdo para luego hay gente que me ha dicho

Voz 1025 38:43 te pueden fastidiar la vida ya sé que no te hemos bola de cristal y nosotros no planeamos pero beige

Voz 1704 38:48 veis a los hijos en la Super Bowl

Voz 2 38:51 sinceramente no ahora ahora mismo así claramente

Voz 1704 38:54 sí

Voz 2 38:54 yo yo voy de pasar ya pero sí

Voz 1025 38:58 los Eagles del otro día con todo Riders

Voz 2 39:01 pero para mí sí se han ganado el derecho a consistir esa estudiante

Voz 1025 39:05 totalmente pero pero tal y como está el equipo

Voz 2 39:08 esta semana no soy honesto veo más fuerte por ejemplo a Minnesota veo más fuerte a los seis

Voz 5 39:13 Tales es se veo muy fuertes a los Panthers

Voz 2 39:15 es que la nacional está muy abierta muy dura sí flojea es eso lo puedes pagar

Voz 1025 39:20 Andrea tus tal muy callado

Voz 6 39:24 no hombre no

Voz 2 39:26 las bolas de cristal Andre no

Voz 1025 39:29 eso sí partiendo de eso pero pero es por sensaciones eh nos podemos equivocar aquí ahora mismo

Voz 0422 39:34 no sólo Brando

Voz 4 39:37 no es solamente por el último parte usted porque no quiero sonar en coherente cuando cuando yo digo se lesiona West no tienen que entrar en el pánico lo pienso lo pienso y también a los lo exigen no son solamente buenas pero también no estoy de acuerdo con Luis si las cosas son compatibles perfectamente está claro que con y sin Waits pierden mucho pero por como estaba webs

Voz 0422 39:58 ahora miro mire cuando no

Voz 4 40:01 mira ahí la la la foto de los play Integrales

Voz 0422 40:04 él es francamente enemigo

Voz 4 40:07 a ellos en el primer partido de playoff alemán tocar óvulos o los Panthers Ono rands o probablemente los rasgos porque al final bueno ya veremos

Voz 1704 40:18 veremos si

Voz 5 40:21 firmarían

Voz 4 40:23 claro tú me dices bueno los Falcon pierden contra los Panthers gana Cárdenas sino que se entra como sexto Ia hace milagro me resulta extraño que desde luego si os pueda pueda ganarle a los seis

Voz 6 40:42 es francamente

Voz 4 40:44 dicho esto probablemente los y las enfrenta no como rancho consenso con plantas o con Falcon

Voz 9 40:52 sí sí sí que cruzan yo te digo

Voz 1025 40:55 no estoy contigo Andrea si se cruzan con se hizo con rands

Voz 2 40:58 pues yo vuelvo vuelvo a romper

Voz 5 41:02 pues en el en el comentario de de de que si yo estaba de acuerdo en que se le diera la oportunidad a Falls que mal no

Voz 2 41:09 lo ha hecho cuidado en el partido no no no no lo es Giants quienes corren mucho

Voz 5 41:13 en él él estaba está allí está bastante bien

Voz 2 41:16 en este último partido notan este último adiós no tanto

Voz 5 41:18 pero esa esa garantía de poder Revel a poder seguir viendo a los Eagles porque hay un momento en que Phones tiene ahí un pequeño golpe que digo yo madre

Voz 2 41:30 mira hacia aquello que era dinero así como se caiga

Voz 5 41:33 ahora ya es que nada yo sigo reafirmando me en el tema de que tendrían que haber incorporado a otro equipo Zubi de garantías ya

Voz 1704 41:41 yo creo que no no quieren tocar no quieren tocar nada claro con todo lo que estáis diciendo es una perra sólo voy a decir una cosa

Voz 1025 41:49 venga matamos eso es sólo una cosa la contra vale

Voz 1704 41:52 no está todo perdido sea quiero decir es cierto que quizá han perdido la vitola de máximos favoritos creo que eso es innegable antes la tenían y ahora no pero tampoco creo que ya estén descartados eso tampoco

Voz 4 42:04 entonces Garzón no lo demás estoy con con Ícaro es así yo aunque eso sí siempre que defiende que no hay que dejarse influir por el último partido porque sea no podemos cambiar de opinión de cada semana tampoco quiero parecer incoherente esa por qué no lo hago si miramos bien bien bien bueno se pueden encontrar su pero yo no sé si he visto el partido

Voz 6 42:27 de los de los Panthers contrataron para sí sí sí

Voz 1025 42:31 no no no no no

Voz 4 42:33 han jugado pero al principio

Voz 1025 42:36 quería hablar de Tampa Paul que me me da la sensación es un equipo que está en unos números muy raros para para legal para Juan que es muy bueno

Voz 0422 42:45 perfectamente podría podría tener dos victorias más se a su temas doce

Voz 1025 42:52 al meta acuerdo yo diría

Voz 0422 42:54 el Diego como al principio

Voz 6 42:57 sí sí sí sí para dejarlo claro de chiripa vamos

Voz 1025 43:04 de de la Virgen María que se les aparece algo tan claro la victoria de los eh

Voz 4 43:11 lo cual exhorta a ganar en Europa y aunque parezca incoherente no no in merecidamente

Voz 9 43:18 no quiero decir eso no pero podía

Voz 1704 43:23 los checos dime dime

Voz 4 43:26 por uno cada uno tiene sus momentos a sus cosas que si quisiéramos ponernos a buscar dudas entonces te pueden salir para para todos eh

Voz 6 43:36 claro yo nas cuando una vez

Voz 4 43:39 de sí pero bueno

Voz 1025 43:41 bueno pues vamos a hacer una cosa eh prometido que las partidas a que viene haría una cosa que no que la voy a hacer desde ya dedicado a mi querido Javi Gómez o dime dime

Voz 12 44:21 no siempre porque si sigo viendo siempre teniendo

Voz 0422 44:26 ante la imagen del de los playoffs

Voz 12 44:28 tú abres no es algo que ha pensado ya mucha gente también habrá que tener un factor el que puedo ser el Córdoba que tengas eh

Voz 2 44:42 ya ya por eso lo digo

Voz 12 44:44 los Panzers que te da la casualidad que son los tres de la generación de son los que tienen tres cuartos más que ya no está tengan a su cuerpo

Voz 1025 44:55 Ike y que saben muy bien

Voz 12 44:57 sí si no te encuentras con los Bakic o atención siquiera o lo ha hecho bien es porque es bueno y lo ha hecho bien esto no quiere decir que no que son playoff tiernas sus ganas un partido porque claro pero en aquí no lo que era el principio el tercero lo sigo tiene buen y lo está en su segundo año

Voz 1025 45:24 pues ahí que cada uno piense lo que quiera

Voz 0422 45:27 por eso yo no descarta los tres solamente la reflexión

Voz 4 45:30 más

Voz 6 45:31 muy bien yo se puede

Voz 4 45:33 es exactamente insisto salir en la primera ronda porque le tocaran partido difícil coma todo pero yo creo que no tiene nada que demostrar Osaka aquí

Voz 2 45:42 pero es cierto que eso se prevé es que tengo que era otra cosa eh a Davos

Voz 5 45:46 por qué

Voz 2 45:48 qué tengo que ir a más

Voz 0422 45:52 mejorarla

Voz 2 45:53 eso es lo único que me decía es que

Voz 1704 45:56 es un punto a favor de los equipos que tienen un cuarto era con experiencia

Voz 6 45:58 nada nada más sí pero que es clave

Voz 1025 46:01 igual carecían playoff se ha demostrado año a año que que esa que son eh yo soy muy cabezón

Voz 5 46:07 son los Diana haber dado un pasito allí al menos para tener esas garantías que ahora que pueden llegar pueden llegar pero a nadie le da esa sensación es de

Voz 2 46:18 de qué de impunidad que te has perdido en potenciales el IPI

Voz 5 46:25 bueno yo ya sabéis hacer

Voz 1025 46:27 hace seis años señoras y señores

Voz 0422 46:30 no me tienes en el cajón por cáncer mira con cara

Voz 5 46:35 Capello tiene unas prestaciones hablándolo sencillez de muy similares a buen se tiene la cara tiene movilidad Luis y yo creo que sí tiene ella tiene Exteriores Éste es el yo creo que hubiera sido muy bueno tenerlo allí Bari

Voz 1025 46:51 ella llamen a Romo cuando no es mal plan tampoco señoras y señores vamos de un plazo que ya sabéis no nos seis en fin ya has punto com esperamos en vuestros web en nuestro Whatsapp vuestros vídeos siempre en horizontal en el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve seis tres seis cero noventa y Normanda y los vídeos

Voz 6 47:10 el INE disfrutamos de nuestro que me voy

Voz 1025 47:12 la pausa que quieres

Voz 0422 47:14 lo cierto es que el que manda algo él viene siempre es es

Voz 2 47:21 el otro día me partí al aire ya sabéis que sino seguido

Voz 1025 47:29 a nuestro canal de Youtube ya os podéis llevar un quinto ya hemos dado uno de los Reynders y ahora vamos a dar esta esta semana vamos a dar el segundo casquillo así que por entre todos los suscritos da igual que te han suscrito al principio que suscribe hasta ahora entre todos sorteados el qué

Voz 2 47:44 las quite eso escribes opta a Cascos señora cien ya

Voz 1704 47:47 tras

Voz 19 47:48 escucha a cien yardas

Voz 3 47:51 sí

Voz 1025 48:17 bueno nos quedan diez minutos maíz comparta con vosotros lo que es la semana diecisiete que el domingo atento se porque los partidos son el domingo el domingo juega to Kinski no es que juegue a todo el mundo el domingo a partir de la una de la tarde hora del este de los sectores de nuestras siete de la tarde en nuestras empiezan los reds Kings frente a los Giants aquí no se juega nada más que el bacalao la vida los jet van contra os patrio lo han hecho los deberes

Voz 2 48:49 está jugando el pelo se juega

Voz 1025 48:51 la ventaja de campo que osea que lo Jet lo va hacer

Voz 5 48:55 son los Stiles están contra los Brawn

Voz 1025 48:57 efectivamente Bert van contra Bike In partidazo Cheek quince ver eso hecho pero bueno yo mismo los hay lo mismo que esos campos Packers contra esto se juega en el partido solteros contra casados no se jugaban nada Tex Saëns contra Coutts lo mismo que solteros contra casados no se jugaban nada Brians contra Steele desde aquí si los Steelers desafortunadamente para los Brawn cien que sale a machacar porque se están jugando también el factor campo en la final de seis señor Juan contra Eagles o jugados y aquí y sobre todo también para seguir viendo sensaciones que hacen los cabos de qué son capaces y ojo también a lo que pasa dentro Ramzi los Florin I Nurse porque ya lo decíamos en el programa Falling vienen de una racha muy ventajosa pero rands querrán mantener también el número de victorias

Voz 2 49:48 no aunque con los suplentes sí señor

Voz 1025 49:50 por eso las sensaciones son distintas ya veremos los Rey desbanca a los Chargers ojo porque lo rever dieron el otro día Honda sentará bien extrañísimo pero es que los Ángeles Charles está jugando el estar o no estar

Voz 2 50:03 necesita más

Voz 1025 50:05 ganar y esperar esa es la historia de de los charros Kansas contra bronco lo mismo no se pueden despistar en que ganar si así ya Wars contra Hatay tanto ojo este partido porque aquí hay mucho que cortar eh

Voz 1704 50:18 mucho sobre todos los hay tanta quienes están jugando

Voz 2 50:20 sí la vida la vida el el no estar