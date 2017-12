La opinión (27/12/2017) - Jóvenes maltratados

Voz 0313

no es la primera vez que habrán escuchado mis quejas por el interés abusivo y en ocasiones pienso que es toma Gante que dedicamos al tema de Cataluña mientras otros problemas circulan sin tanta parafernalia haber no no es que me parezca poca cosa eh el lío de Cataluña de España que tenemos entre manos porque además todas las señales casi todas apuntan a un bloqueo ahora mismo aún a un enquistamiento de la situación pero hoy repito ni queja INI autocrítica también al confirmar que el maltrato que dispensados desde hace casi diez años a toda una generación alcanza niveles realmente insoportables datos de hoy mismo del Consejo de la Juventud sólo dos dos de cada diez jóvenes han podido emanciparse en este dos mil diecisiete y cuatro de cada diez están ahora mismo en riesgo de pobreza posea un desastre rotundo sin paliativos una inversión de futuro como país absolutamente ruinosa y sin embargo yo no veo ni grandes movilizaciones en la calle mi debates en televisión ni en el parlamento ni especiales informativos ni propuestas de pacto de Estado ni apelaciones al diálogo a Europa o al sur son Korda no ahora estamos cómo decirlo estamos castrando las aspiraciones los proyectos vitales insisto de toda una generación pero quién más podría hacer para evitarlo quiénes más podrían hacer pues estar en otras cosas y sobre todo en sus propios líos hay decía esta mañana con ironía y un pelín de a leche y que tal vez los jóvenes tengan que pedir su emancipación a los Reyes Magos pues mire la imagen de un hombre o una mujer de dieciocho veinte veinticuatro veintiséis treinta años escribiendo la carta a los Reyes puede parecer graciosa seguramente les permitirá también muchísima pena y supongo que a ellos y a ellas una rabia infinita pero es lo que hay son la generación de los jóvenes maltratados