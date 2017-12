Contigo dentro: campanadas sexuales, masturbarse sin porno, penes célebres y homofobia en México (24/12/2017)

Voz 1 00:00 m un uno está a Chile

Voz 0401 00:57 no sé si conocen un dato que a mí personalmente me fascina es en Navidad cuando más sexo tenemos al menos eso arroja la cifra del Instituto Nacional de Estadística septiembre volvió a ser el mes con más nacimientos del dos mil diecisiete lo de España es extrapolable al resto del mundo un estudio de la Universidad de Harvard ha investigado para saber cuál es el día que más cumpleaños se celebra ese día es el dieciséis de septiembre entre los famosos que nacieron ese día encontramos a Bibi quién Marc Anthony Mickey Rourke David Copperfield Lauren Bacall en España Emilia Pardo Bazán Rafael Alkorta Samanta Villar Rossy de Palma y Camilo Sesto son algunas de las celebridades nacidas en la fecha más común del mundo usted también este septiembre pues felicite a sus padres fue una Navidad cuando John rienda suelta a la pasión y el deseo y encargaron su nacimiento no todo iba a ser religiosidad en Navidad o quizás es que en Navidad los acontecimientos nos predisponen a intentar ser mejor persona a buscar la felicidad a querer no es mucho más que una cosa lleva a la otra de los regalos que ya me han caído a mí por Navidad tengo que reconocer que es un gustazo serla de sexo Illa imaginé eran porque el primero ha sido el vibrador inteligente más premiado del año que así dicho casi asusta pero es que ha sido elegido el vibrador que mejor se amolda cualquier cuerpo con el que pudo diseñar mi propia disciplina de placer y que tiene un nombre tan sugestivo como les siendo sugerente verdad de menos a más el aparatito en cuestión ha sido el primer juguete sexual que consigue un premio Clio bronce para ser exactos y me hace mucha ilusión porque es la primera vez en la historia que un producto de placer consigue semejante galardón

Voz 3 03:02 el oro y la plata fueron para Google

Voz 0401 03:04 y para Nike sigo recuerdan cuando una oyente Eva nos contó que ya había tenido sexo muy bueno con la menstruación gracias a que usaba copas menstrual es pues aunque no lo crean existe una marca de juguetes eróticos que se ha lanzado a diseñar estas copas para que ni siquiera en esos días dejemos de tener en mejor de los sexos muchos de ustedes saben que mi gran pasión es la lectura que aprenden embeleso dejándome llevar por otros mundos muy alejados del mío propio ha llegado a mis manos un ejemplar de The Pink Vox la caja Rosa un recorrido por los vericuetos del sexo japonés firmado por John Sinclair unas fotografías unas fotografías de una sexualidad que escapan a cualquier imaginación occidental posible eso y una caja con un preservativo de última generación y un póster delicioso que por supuesto el colocado en mi mesa de trabajo que reza Si el Parla no funciona folleto anda que no se solucionarían un montón de cosas Si el buen sexo entrara por la puerta de nuestras vidas

Voz 4 04:21 les puedo asegurar que

Voz 0401 04:23 desde que sexo en Lhasa está en mi vida Ésta es infinitamente mejor y pienso hacer un uso exquisito de todos y cada uno de los regalos porque desde que la herida y el sexo son mucho más divertidos lo son porque son digo dentro Feliz Navidad señores comenzamos Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 0542 06:47 buenas noches Elia Fernández buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad qué bonito estás de ha sentado bien la zona

Voz 8 06:56 sí me alegro que viene tienen rápido como has venido ha visto para hacer este directo alternativo porque arcana

Voz 4 07:07 en Canal ser nuestro dial habitual se están escuchando ahora mismo el cuento de Navidad que recomiendo encarecidamente que lo escuchen porque a lo mejor les suena alguna de las voces que suene que es escuchen Ny descubren que no son tan mala gente como parece en otros lados cuando nos ponemos tan serias no sé quién saldrá no sé quién saldrá tampoco bueno

Voz 8 07:30 yo yo vengo en plan precavido porque me oyes Nochebuena efectivamente pero la semana que viene es Nochevieja como no podía ser de otra manera te vas a a una fiesta te vas a poner

Voz 4 07:43 los te vas a pintar a dar el morro y vas a salir

Voz 8 07:47 no tengo que ver pero al margen de lo que yo haga que sabes que soy discreta a la que elegante el resto del mundo es verdad que

Voz 0542 07:56 puede decirse que en una noche vieja es la fiesta Max sexual de las Navidades sí porque hay muchas expectativas porque hay muchas formas de vivirla ese esa fiesta que no siempre

Voz 4 08:06 en familia porque cierra una etapa para abrir otra porque se va un año empieza otro soy siempre todos absolutamente todos hasta los que no queremos en supersticiones Si somos bastante ácrata incluso rancias creemos que tal

Voz 0401 08:22 nada el año bien y empezar lo con muy buena onda puede ser un buen augurio

Voz 0542 08:26 no puede ser una buena manera de plantarle cara todo lo que nos pues mira si quieres ideas para empezar bien el año nuevo por favor está Venus O'Hara en Radio Barcelona en este preciso instante

Voz 8 08:40 que te va a dar la vuelta a la cabeza feliz Navidad Venus O'Hara me doy cuestas la cena bien muy bien ya ya sabemos tú eres Begona cada uno come lo cada uno come lo que le lo lo que le

Voz 4 08:54 n bien yo no seré quien quien discrepe sobre eso oye tú eres las de Nochevieja Nochevieja por todo lo alto eres un poco más tranquilita

Voz 14 09:03 os lo Orio porque me siento un poco en otros años me he sido un poco triste au permitas pero ahora ya no a tuviese momento muy difícil para mucha gente pero pero ahí no se cambiaron poco

Voz 4 09:18 bueno nos hemos hecho mayores tú eres de las que come uvas de que este método

Voz 14 09:23 cama pues los primeros han es en España sí que proveer las uvas me gusta la ITA muchísimo pero que siempre me equivocaba de la tele cada año y pensé

Voz 15 09:34 otro año con mala suerte no pero

Voz 14 09:36 un año pensé un año pues vómito las uvas a las doce y cinco estoy vienen Chuck siguiendo a casa porque no tenía pocas suficiente

Voz 8 09:47 cualquiera lo diría que a ti no te caben determina cositas en la boca a perdóname pero entonces

Voz 14 09:53 al año siguiente tuve una idea mucho mucho mejor así que pensé adiós uvas voy a hacer me me me puse la tele porque quería ver la pues como todo el mundo

Voz 4 10:06 y me puse a cuatro patas

Voz 14 10:09 eso fue una hora después te hacen tuviese la digestión hecha una amiga con derecho a roce delicado te ame doce embestidas

Voz 8 10:18 te en en doce embestidas a ritmo de campanadas de delante de la tele delante de la tele con quién a ellas el pues me acabo de acordar de de Manolo García con la no García con la capa diciendo las campanadas

Voz 14 10:36 la abandonando dejaban empotrar sí sí sí claro los dos yo cuatro detrás pues estaban ahí los circuitos con los números estaba no se podía equivocar a

Voz 4 10:49 que das las doce campanadas con doce embestidas

Voz 14 10:54 luego seguimos más rápidos vale

Voz 16 10:57 pero claro porque la pregunta es qué edad

Voz 8 11:00 da tiempo a llevar el ritmo porque

Voz 16 11:02 a un don casi se los cuarto

Voz 8 11:05 os durante los cuartos que hacíais eso empezamos esta noche y que hacía lo que por lo menos te tocaba

Voz 14 11:14 no dos cuartos ya estuviese poniéndolos Condon

Voz 8 11:16 ah vale unos cuartos cuando perfecto cada una de las campanadas perfecto oye empezar el año así

Voz 17 11:27 eh dime que tiene dime dime qué que qué

Voz 4 11:30 y lo probase si dijiste que bien bien esto esto sí que da suerte pues

Voz 14 11:35 si ya era con una sigue una hora después pues era una a Inglaterra entonces pusimos en Internet vimos

Voz 8 11:44 en Nueva York después cuatro horas después Nueva York más que nada porque en esas familias separadas y no no estoy parado

Voz 0542 11:59 que si estás en familia como como ocurre en muchos casos esta idea que estamos dando estoy segura de que va a estar retumbado las cabezas de todos los que Escudé nuestra

Voz 8 12:07 la lista de todo lo que esté en esta entrevista hicieran no estar en ese sitio en el que están todos marcas de las uvas estar siempre lo hacen de la Tele Canaria una hora después la BBC o todas las vamos a ver vamos a ver bueno pues me parece bien me parece bien lo de lo de cambia

Voz 4 12:26 tampoco las costumbres irá moldeando unas moldeando las a nuestros

Voz 14 12:29 estos de cama si para hacer otras cosas quemó doce doce azotes doce besitos sabes se puede cambiar

Voz 4 12:37 Vimos las uvas por todo aquello que nos guste en la cama te parece bien

Voz 14 12:42 parece fantástico oye qué vas a hacer

Voz 4 12:44 este año

Voz 14 12:46 tendré que buscarme alguien para darme más excitación no tengo ni idea me gusta decidieron mismo día sabes no no me consta aparece una más en ese paso muchísimo de de todo este esas complicaciones de Nochevieja todo es más caro ahora no bebo alcohol desde hace dos años y medio y claro esto ese molestia ver tanta gente muy salvajes suelen verdad

Voz 8 13:09 pues Venus O'Hara espero que el dos mil dieciocho ocho por el recuerdo de la abrochó luego te que no sabes lo que hice un año es también

Voz 14 13:18 otro otro años después tener mis primeros domingos que es otra historia pues me me metí en la cama a las doce menos cuarto no hay pensé bueno ya tiro Mis súper fiesta de hoy hasta bien entonces empecé sea más formarme a las doce menos diez así para estar corriendo me había todos vecinos con sus fiestas no todo el mundo con eh

Voz 8 13:42 eso sí amparado gemidos

Voz 0542 13:48 está muy bien porque estamos dando ideas para parejas para en solitario en cualquier situación en familia con la diferencia horaria

Voz 4 13:55 lo que se trata feliz dos mil dieciocho y espero que el empotrado por qué

Voz 8 14:03 a otra d'or será vamos a empezar muy bien el año nuevo un beso muy fuerte muchísimas gracias por tu

Voz 0542 14:09 días pervertida para una Navidad diferente ha afirmado que sigue dándome esas notas de voz con ideas porque de verdad que me alegra la semana el día el mes

Voz 18 14:31 de esta ni sea chanza en Huesca

Voz 0542 15:07 pues y siguiendo con el repaso a los blogs a webs de referencia hace unos días me encontré con que nuestra amiga la sexóloga Ana Lombardía publicó un post en su blog de sexo en la piel punto com titulado No puedo masturbarse sin porno ostras

Voz 0401 15:24 así que aquí la tengo a mi lado ostras no puedo más quedarme sin porno buenas noches buenas noches pelea hasta qué punto es frecuente que este pero el este problema que acude a esta gente a tu consulta te diga no puedo mostrarme

Voz 20 15:43 pues es algo bastante frecuente que les sucede a un montón de de personas últimamente no todo el mundo acude a consulta co por ello porque bueno mucha gente no les suponen problemas y ya está pero hay gente que sí que tiene luego más dificultades pues cuando Undiano tiene porno y quiere masturbarse o incluso a veces afecta a sus relaciones de pareja

Voz 0401 16:01 incluso puede llegar afectará a una relación de pareja si estás tan tan metido en que la masturbación va ligada al porno

Voz 20 16:09 sí ya no sólo la masturbación sino la excitación al final si tú te acostumbras a excitar T con una estimulación tan potente como es la del porno la estimulación de la vida real muchas veces

Voz 1365 16:19 se queda corta no protesta hábitos a más potente

Voz 20 16:22 y luego la realidad no es lo suficientemente estimulantes

Voz 8 16:25 no tiene ningún beneficio masturbarse con y por no hombre claro que mal que quiere decir no todo menos mal que sí sí hay hay gente a la que les

Voz 20 16:37 la súper beneficioso porque le ayuda a fantasear le ayuda a estimular su imaginación

Voz 1365 16:42 no le da ideas eh

Voz 20 16:44 lo bueno lo puede enriquecer la vida sexual claro que si el porno bien utilizado tiene un montón de beneficios

Voz 0401 16:49 claro que sí pues tenemos hoy una suerte tenemos esta noche una suerte porque

Voz 8 16:53 déjate buenas noches Rubén buenas noches Celia que es que me he traído aquí un amiguito para que nos hable un poco de sus masturbación es si si o no quiere parecer me parece fantástico Celia qué tal Rubén tú temas turbas con el porno veis por no

Voz 0401 17:07 tu es por no habitualmente

Voz 8 17:11 ah sí

Voz 0401 17:13 no te puedes masturbarse en el porno también también cosa que por lo menos el problema no lo no lo tienes

Voz 21 17:20 no

Voz 8 17:22 lo cual no quiere decir que no tenga otros no

Voz 21 17:25 qué ventajas tiene masturbarse con el porno Robben porque normalmente es todo más rápido más sencillo sabes algo es un sexo muy explícito

Voz 0401 17:36 es es una de las ventajas de de la pornografía

Voz 1365 17:39 sí es una de las ventajas efectivamente pues cuando vas con prisa simplemente te quieres desahogado quieres tener pues bueno un rato de satisfacción rápido y fácil como está diciendo Rubén es muy cómodo claro el problema es que hay gente que no le pasa a todo el mundo por supuesto pero sí que hay personas que se habitúan a esa facilidad luego no son capaces de estimular según su propia fantasía no son capaces de de disfrutar sin ello no por lo por la facilidad yo siempre lo comparo un poco con con el alcohol con gente que es habitual beber alcohol si te habituadas a beber alcohol pues te habituadas a disfrutar de una manera determinada divertirse con alcohol no ideogramas necesitas más alcohol para emborracharse situación esto es exactamente igual

Voz 22 18:18 Rubén eliges en las escenas de porno

Voz 0401 18:22 para masturbarse o cualquier cosa entra dentro de esa dinámica de puedo ser capaz de masturbarse con el porno

Voz 21 18:30 a mí en concreto hay osa hay parte de os más que parte algún tipo de por lo que me gusta más sobre todo pues cosas cotidianas

Voz 0401 18:39 se acordó que no se nos va de la cabeza de imaginarnos

Voz 21 18:43 no como situaciones e normales es decir al final es como una ayuda pero bueno una situación como puede ser una relación como si fueran trabajo pues con un compañero en un coche es lo que normalmente suelo ver

Voz 0401 18:57 llega una pornografía que que no te guste especialmente

Voz 21 19:03 sobre todo en la calle una relación de de poder y su misión en donde a la mujer se la trata como mero objeto

Voz 0401 19:09 que bueno escucharte decir eso porque una de las cosas que siempre hemos hablado verdad ha sido que los modelos erróneos que transmite también la pornografía hay uno de ellos es la la violencia de género que transmite la la pornografía esa pornografía no te interesa hay eres capaz de decir en público y de hablar de pornografía y con con normalidad o hay gente todavía que te mira de aquella manera por reconocerlo al menos

Voz 21 19:40 gente que no mira un poco de aquella manera pero bueno no no me preocupa que bueno también Honey final al creo que el sexo lo que habría que hacer es ir lo normalizando Ana

Voz 0401 19:51 qué pasa cuando no podemos prescindir el de la pornografía para para nuestro vernos

Voz 1365 19:56 pues ahí sí se complica un poco porque si no puedes prescinde yo sé de de la pornografía Se se te limita bastante el disfrute de la sexualidad

Voz 22 20:07 cómo se trabaja en terapia pues

Voz 1365 20:10 la verdad es que es bastante sencillo porque basta con dejar de ver pornografía durante un tiempo en ese sentido SS produce como una casi como una como una desintoxicación no de de la el de la mente y el cuerpo para irte habituado otra vez poco a poco a los estímulos reales a utilizar tu propia fantasía utilizar tu mente a utilizar tu cuerpo para para excitar sin tener esa ayuda externa

Voz 0401 20:33 Rubén cuando cuando te cuando tiras de porno lo hace sólo solo acompañado

Voz 22 20:41 normalmente por aquí

Voz 0401 20:44 como dices normalmente deduzco que alguna vez lo haces acompañado

Voz 21 20:48 en alguna ocasión lo ha hecho acompañado sí

Voz 0401 20:50 hay mucha diferencia entre una situación y otra

Voz 21 20:56 es que habitualmente ya te digo como suele ser sólo para o cuando acompañados a suele ser más con con la pareja con la que estoy en ese momento y fantaseando sin tener necesidad de de lo que es el ver el el porno

Voz 0542 21:10 crees que de alguna manera el porno enriquece tu vida sexual cuando estás acompañado

Voz 21 21:16 puede ser que sí dependiendo en un momento lo que pasa que bueno preferimos a lo mejor ver algo que hayamos grabado entre nosotros algo más natural lo sano

Voz 22 21:27 más personal efectivamente vale porno en compañía

Voz 1365 21:33 pues yo creo que puede ser un juego erótico más fantásticos y a los dos les gusta hay se divierten con ello pues se puede compartir tan ricamente claro que sí

Voz 22 21:43 cuánto puede durar más o menos

Voz 0401 21:48 quitarse el hábito de recurrir a la pornografía para para más para masturbarse es decir a la íbamos de que te llegó el caso de alguien que es quiere estaba incapacitado para masturbarse sin sin esa pornografía

Voz 1365 22:03 si además el chico de que hablo en el artículo ya no sólo no podía masturbarse sino que incluso el estaba costando es citarse llegar al orgasmo con su con su pareja no suele llevar unas semanas dependiendo de cada persona personal influye de una manera distinta no oí somos de tenemos distinta vulnerabilidad a a los distintos procesos de habitación que podemos sufrir entonces

Voz 20 22:22 por lo general en unas semanas eh

Voz 1365 22:24 el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a sentirse se vuelve a sensibilizar todo empiezas a percibir los estímulos eróticos de alrededor nunca es la gente atractiva a los olores las sensaciones se recupera se recupera por lo general fácilmente

Voz 0401 22:39 antes hablábamos con Rubén mi él nos ha dicho que el porno que no que no le interesaba precisamente era el de el de el hombre sometiendo a la mujer hay también muchas enseñanzas la pornografía que se basan en esa en esa dinámica quieres como terapeuta que eso también confunde a los hombres y las mujeres en sus relaciones personales

Voz 1365 23:02 sí de hecho cuando tú aprendes un modelo de sexualidad basado en las escenas del porno que bueno son ficción tenemos que acordarnos de que el porno es la ficción del sexo no es les

Voz 8 23:13 la misionera no

Voz 1365 23:17 hay sitúa aprendes un modelo luego en la vida real como eso no sucede se produce una discrepancia entre cómo es tu sexualidad real que es lo que lo que estás esperando que suceda no y hay personas que que esa distinción les les supone mucho

Voz 0401 23:32 Rubén tú eres un hombre y el hecho de que tú digas en público que que ves por no tampoco le chirría a casi nadie conoce esa mujer es que también me ven porno a solas y son capaces de reconocerlo

Voz 21 23:45 centré mujeres les cuesta menos pero cuando ya hay algún nombre pues como que las cuesta un poquito más porque se tiende a la sociedad tiende a mirar lo mal

Voz 0401 23:55 crees que es una cuestión social o porque puede ser porque es verdad que cuando una mujer cuando una de nosotras dice si yo veo porno y lo veo para lo mismo que los demás que es para masturbarse se abre mucho los ojos de los asistentes incómodo

Voz 22 24:10 tú ves porno

Voz 21 24:12 no yo creo que es un problema social cultural y que luego pues bueno muchas veces la mujer que es capaz de decir veo pues como como un bicho raro

Voz 8 24:25 sí pero muy suavecita de mis amigos son muy educados que os creéis que os creéis Rubén

Voz 22 24:32 echas de menos algo de la pornografía

Voz 21 24:36 naturalidad

Voz 0542 24:38 es una es una reivindicación de muchos hombres que hablan con nosotros sí de hecho en las búsquedas cuando se ve en los rankings de criterios de búsqueda el porno en la mayoría de los casos es verdad que se busca lo que decías de situaciones cotidianas en las que de alguna manera ellos puedan sentir que forman parte de eso no

Voz 21 24:56 aún así todo situaciones cotidianas sigue siendo algo totalmente artificial no no no es que haya una una naturalidad hay una complicidad o no al final no deja de ser por

Voz 0401 25:09 claro Rubén tu crees que sería bueno que eduquemos a las siguientes generaciones con los parámetros que no contaba Ana es decir que es ficción eso es el Star Wars de de la sexo le nos han enseñado mal a nosotros lo que es la pornografía

Voz 21 25:24 sí totalmente la pornografía la sexualidad y de hecho creo que se debería poner una escuela a una escuela no una asignatura en las escuelas que fuera sexualidad

Voz 0401 25:35 yo también estoy estoy estaría encantada de que de que eso sucediese tendríamos que aprender a a haber por no

Voz 1365 25:42 bueno yo creo que sí porque además que el porno pueden leer un montón de beneficios y puede ser muy divertido pero yo creo que hay que verlo con criterio

Voz 0401 25:49 exactamente igual que cualquier otra cosa es la televisión

Voz 1365 25:51 igual que hemos con criterio el telediario o si no vemos efectivamente la guerra de las galaxias no esperamos salir a la calle y que exista ese mundo fuera no de nuestra casa pues de la misma manera habría que aprender a ver porno y habló con criterio ya saber distinguir que real lo que no que es una fantasía que ni siquiera tenemos porque cree llevar a la práctica no que

Voz 0401 26:11 pues nada a ver si con un poco de suerte aprendemos más sobre pornografía que que con un poco de suerte sí que aprenderemos también más de sexualidad una última pregunta alguna utilizado tú la pornografía para algo en alguna terapia

Voz 0542 26:26 sí claro que sí para que pues por ejemplo

Voz 1365 26:29 mira para personas que tienen poco deseo sexual o que están aprendiendo a descubrir su sexualidad y que no saben qué es lo que les gusta que es lo que no que con que fantasear simplemente ves bueno recomendarles alguna página web porno para que echen un vistazo que sí están organizadas por categorías que decidan qué tipo de que me excita

Voz 8 26:48 a mí con que puedo fantasea desde que puedo

Voz 1365 26:50 yo pensar para masturbarse veo que situaciones me excitan claro que decir por no puede ser educativo muchas y para muchas cosas de esta así

Voz 0542 27:00 yo voy a aprovechar que está que Annan porque sabes que no me olvido de nuestros oyentes de nuestro correo Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com de las dudas que nos plantean en el seis uno seis diez cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro con el más treinta y cuatro se están desde fuera de España que sepan ustedes que él ya no

Voz 8 27:15 a lo mejor estoy mirando a ver si te hace feliz qué te tienes muy en cuenta lo que diga el más treinta y cuatro Caja de cuatro no porque luego está Jonathan desde Argentina que nos escucha todos los domingos y no nos puede

Voz 0542 27:29 no me olvido ni de Jonathan ni de ninguna de hecho en el correo hemos recibido en esta consulta que pasó a plantearte hola tengo sesenta años y desde hace tiempo un año me despierto todas las noches con el pene directo estuve en el urólogo no le dio importancia pero es muy incómodo que puedo hacer

Voz 1365 27:48 bueno sí yo creo que si el urólogo no le ha dicho nada y se lo ha tomado con tranquilidad es que está todo bien aquí en ese sentido bueno si quieres conseguir una segunda opinión de otro médico que la tomen pero las elecciones nocturnas son un proceso natural de el cuerpo en las que lo que hace el PNAS llenarse de sangre para oxigenar Se mantenerse joven y Vigo no es un mecanismo de mantenimiento del cuerpo por así decirlo o sea que es más una buena noticia que una mala claro yo creo que sí efectivamente que es una

Voz 8 28:15 bueno yo sé de más de uno que están aplaudiendo diciendo todavía hay una esperanza porque claro

Voz 0401 28:23 cuántos hombres a partir de una edad cuando vienen a a deprimir sea muchísimo y eso ya lo hemos hablado alguna vez es cuando dejan de levantarse con esas elecciones que ayer Esperanza

Voz 1365 28:37 yo creo que si él está diciendo que que les resulta incómodo no nos cuenta qué es qué es lo que les resulta incómodo esta situación es posible que haya tenido estas elecciones toda la vida y que ahora pues allá probablemente esté despertando en otro momento de la fase del sueño pues porque haya ver alguna alteración del sueño por cualquier cosa eso esté dando cuenta que efectivamente tiene esas elecciones por la noche no creo que igual la han aparecido ahora con más fuerza no sé la verdad que no necesitaremos preguntarle muchas más cosas recomendamos aún

Voz 0542 29:04 la opinión médica y en cualquier caso enhorabuena

Voz 8 29:08 no yo vamos ya venía imaginado ahora mismo a unos cuantos que me conozco que estarán diciendo lo que te gusta te visualizar las cosas que tengo verdad toda mi terreno de un egocentrismo grumos

Voz 0401 29:22 ha sido un verdadero placer hablar contigo de pornografía Rubén recomendaciones dime así algo que te como también

Voz 23 29:30 pero de tiro de pornografía

Voz 0401 29:33 algún portal que no deba perderme

Voz 21 29:36 yo los dos X vídeos You por pues

Voz 0401 29:40 perfecto dicho queda muchísimas gracias a los dos por por hablar de pornografía en Contigo Dentro felices fiestas

Voz 8 29:46 mente

Voz 25 30:16 bueno pues como este trabajo

Voz 0542 30:18 sí estará atenta a todo lo que se pública revisar la prensa internacional en fin que es muy duro Céline durísimo yo me imagino que que este descenso no somos tan claro que están las la la

Voz 8 30:31 es que estoy pasando los que pican piedra y luego ya estás tú estáis a la par ala par bueno el caso es que en esta búsqueda también tengo que revisar las redes sociales entiendes que se amplía aún más si ese es un trabajo de más arduo porque las redes sociales no hay un horario están continuamente veinticuatro diciendo pero eso te digo que veinticuatro supuestos

Voz 0542 30:53 se va a acabar repercutir el caso es que en este en este caso me encontré con un hilo que verás no tiene desperdicio lo publicó en Twitter e Lara López quien bajo dieciséis empezaba así tener la grande no siempre estuvo bien el problema viene cuando eres Fernando VII en vez de enorme tienes un pene descomunal verdaderamente el deseado sufría una enfermedad denominada macroeconomía genital cuya máxima demostración era un miembro viril que podría tranquilamente alcanzar los treinta centímetros de envergadura el problema es que agradable sería para él no para sus esposas porque las tres primeras no lograron descendencia alguna por abortos por incapacidad de mantener relaciones sexuales treinta centímetros de envergadura

Voz 8 31:41 vamos a ver Pino centímetros era lo que medían las reglas que normalmente llevábamos al colegio la que mide la lo que lo que mide la regla que lleva mi hijo en la cartera la del está lista de material escolar cambiados es un pedazo de Berga

Voz 0542 31:56 pues así así fue tendrás que esto había que contrastar gracias gracias con quién mejor que con Nacho Ares que es escritor historiador y ex director del programa SER Historia

Voz 8 32:07 cadena SER buenas noches es ves que estamos en cogidas estamos tú te imaginas treinta centímetros de pene es que sí

Voz 26 32:17 pues todo un ejemplo que yo venía para comentarlo lo de la regla es que claro

Voz 0772 32:22 a mi a mi mi mano extendida son veintidós centímetros exactos que utilizó muchas veces para hacer mediciones de de piezas de arqueología o referencias al igual no los treinta centímetros claro lo lo primero que pese las reglas escolares regularidad es bastante

Voz 27 32:38 lo haga o pueda

Voz 8 32:43 ya sabes que mis cositas muy es cierto en todo esto

Voz 0772 32:53 a ver yo no puedo confirmarlo pero sí que es cierto que el el hilo de de Twitter que fíjate el conocimiento que tengo yo de las redes que yo no sabía lo que era un hilo de Twitter no me lo pusiste malo comenta este bueno pues yo te seguir la corriente me imagino que es pues esos comentarios son detrás de otros mandado por la persona no

Voz 8 33:10 pues mira tú acabas de dar una clase magistral de Twitter sin saberlo con mi madre te lo va a agradecer un montón

Voz 0772 33:17 bueno pues no es el no es el único caso hay otros más si quieres ahora comentamos algunos hay referencias a través de la de las fuentes de de la época no es algo nuevo es algo conocido en las por las propias biografías de Fernando VII estamos en el primer tercio del siglo XIX se habla la de esa hipertrofia genital que que caracterizó bueno pues muchos de los chascarrillos de de la época no una de sus es un esposas y María Cristina pues fue la primera en dar a luz a un hijo con con él se hablaba también y que se conserva la la fabricación de un cojín especial como si fuera un un donuts que el hombres en se debía densa hartar ahí en el en el en el aparato para poder tener el coito la relación sexual y que no diera tope con con el interior de la vagina de la de la

Voz 26 34:10 para que lo que lo grueso que fuese ese cojín fue si lo que se ahorrarse sabemos mujer dentro de ella no hay un uno de una definición

Voz 0772 34:20 que conservamos a través de de Prosper

Voz 26 34:22 de imaginé que sea el autor de Carmen el libro

Voz 0772 34:25 que luego se hizo famoso por la ópera de Bizet que dice que él escucho de una amiga suya que a su vez era compañera o conocida de María Cristina la esposa de Fernando VII pues la definición que aparece en muchos libros de mucha literatura histórica alrededor del enorme pene de Fernando VII no que lo tengo por aquí escrito que era largo como un taco de billar nos podemos imaginar cómo son los tacos de Villares fino como una barra de lacra en la base gordo como un puño en el extremo

Voz 8 34:56 es que esto es muy inquietante muy inquietante porque el relato

Voz 0772 34:59 hace una especie de cono invertido ellos de la crees son bastante estrechito

Voz 8 35:03 sí Hawk que nuevo es un poco por la cabecilla

Voz 0772 35:06 íbamos es que están ahí

Voz 8 35:07 como un puño bueno pues debió ser una una cosa que el Milán Rebeca que el grande era lo que era más ancho

Voz 0772 35:12 efectivamente con lo cual en la penetración

Voz 8 35:15 con ello empezaba desde el principio

Voz 0772 35:17 desde lo lo iba a menos que curioso

Voz 8 35:20 porque claro cerrando VII siempre yo siempre para que luego digan que yo siempre pienso lo mismo Elia yo siempre ha pensado que lo del deseado era pues por lo que la propia historia había marcado o no que bueno y de repente llegaron los Frances es todo aquello él se va luego vuelve jura la Constitución de Cádiz que por supuesto después se pasa por el mismo al triunfo Arco del Triunfo ir resulta que también era un poquito el deseado por esa por esa leyenda negra de pedazo de Berga pues sí porque al fin

Voz 0772 35:53 desde luego miras los los cuadros de Goya ya parece absolutamente normal no

Voz 8 35:59 hombre que te oigo era muy la que Goya Goya me imagino que sería un poquito más de Smiley creas eh que la Maja desnuda Mena que escandalera claro pero lo mejor es es un encargo real a bueno esto es algo la actual difuminado

Voz 0772 36:15 el Ari fíjate ese difuminan los defectos y aún así aparece tan feo que es lo que comentan muchos historiadores

Voz 0542 36:20 cómo sería como sucedió de verdad

Voz 0772 36:22 algunos testimonios de de sus primeras esposas que decían que era un absoluto adefesio no y que tengo que en aquella época cuando tú conocías a una persona la conocías pero me por un hacían unos pequeños retratos que eran como la el el carril identidad que hacía me parece copias no y lo entregó a Abbas para tener la idea de cómo era la persona con la que te ibas a casa no bueno pues pactarse el matrimonio va a ser con esta personal pues mira pues más o menos parece más relativamente agraciado no porque son son retratos en muchas ocasiones como en el del por Fernando VII e absolutamente idea Liza dos y luego aparecía este hombre eh Borbón con esa cara y un tanto particular etc etc etcétera pues muchas vascas

Voz 26 37:05 y eso que no lo hayan visto desnudo efectivamente verlo desnudo porque claro lo desnudo ya no sabrían si era el butano cero o al el monarca

Voz 0401 37:13 oye Nacho después de de esto de Isabel que Fernando VII

Voz 4 37:18 no calzaba bien hay alguna constancia de algún otra PN

Voz 8 37:24 de la historia digno de mención por su tamaño

Voz 0772 37:28 el otro día cuando me habló del del tema de de Fernando VII a mí lo primero que me vino a la cabeza es el de Rasputín Rasputín que falleció asesinado en el año mil ochocientos dieciséis hace poco más de un siglo y que nacen un montón de de leyendas alrededor de de su muerte de que bueno pues tenía pues también una trenca bastante bastante grande como sucede siempre con nuestros personajes místicos estos personajes que han marcado un momento importante de la historia que tiene muchos seguidores pues hay gente que se quiere hacer con como concierta reliquias no para mantener esa magia pues esa gracia que tenía el individuo no hice dice que pues fue castrado una vez ha muerto y que se conserva el pene lo cierto es que entre un poco como digo en el mundo de la leyenda no porque hay varios penes de de respetar que sean cuenta en Les Escobar de las sábanas

Voz 8 38:17 Anta efectivos varias Berlín euritos tiene cualquier trazo

Voz 0772 38:26 sí fíjate uno uno de ellos que ya fue descartado que se sabe que era un pepino de mar de secado sea tenía una forma Si de Peneda pero hay otro que está en el museo de San Petersburgo museo erótico que podrías hacer un tema

Voz 8 38:41 sí porque solamente conocíamos el de Barcelona

Voz 26 38:43 de París Parisi me gusta mucho Callao haya San Petersburgo

Voz 0772 38:45 no hay un museo erótico de Un ginecólogo y uno de los elementos que tiene ese supuesto pene de Rasputín que lo ves en las fotografías la gente que estás escuchando lo podéis poner en Facebook en las redes sociales pues es una manguera bastante bastante grande dicen que es de un animal de un caballo de tal que no pertenecía

Voz 8 39:05 pero

Voz 0772 39:07 por lo menos por lo menos sabemos que llega de desde el punto de vista histórico desde principios del siglo XX es decir que ya en aquella época quién hiciera esta falsa reliquia lo hizo a partir de de de la tradición y de la querencia que había en la época de Rasputín como un superdotado

Voz 8 39:22 oye que las partes pude no de reliquias y cosas de ese museo nos asustamos

Voz 0772 39:31 como tampoco fíjate cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos veintidós La Momia estaba en muy mal estado e hizo una fotografía reconstruyendo el cuerpo sobre un lecho de arena una fotografía cenital y ahí estaban todo la momia desnuda todas sus partes no incluir el pene cuando se reabrió la la la la tumba Isa destapó otra vez para sacarla a la momia pues hace como quince a veinte años se vio que faltaba el pene Pandiella el pene

Voz 26 40:01 claro empezar a los chascarrillos y las ideas

Voz 0772 40:05 de qué quién sabía lleva a reliquia no porque sabe que es ya había entrado en la tumba después de la Segunda Guerra Mundial quizá también bueno quizá no para saquear algunas cosas

Voz 8 40:13 porque tenido pequeño Spector al pecado

Voz 0772 40:15 dado a la a la propia piel de de la momia que en su momento lo puedo quitar y faltaban hoy algunas piezas de de la cabeza también etcétera no se pensaba que pues que alguien se había llevado el pene de Tutankamón pero no craso error porque luego apareció cuando se dice hola cuando se hizo el TAC que la la momia no se movió de ese lecho de arena destaca madereras emotivo todo en el en el TAC pues apareció el pene entre

Voz 26 40:38 de la arena en un que Zico hay aún no a nadie se le había caído ha caído

Voz 8 40:42 hasta el momento teníamos que tenía que desprenderse aquello no

Voz 0772 40:47 es un poco el el esto es yo yo lo tomaré como los tres penes de la historia uno por la curiosidad de esa desaparición y reaparición hilo por el tamaño grande la historia que los rodea es el de Fátima

Voz 0401 40:59 de que de Historia que más sabe

Voz 8 41:02 no me gusta por lo menos de los que estamos aquí si vamos a dejarlo por lo menos de los que estamos aquí sí me gustaría es a ver si en algún momento hay alguna referencia histórica al sufrimiento de esas mujeres porque siempre es como que la mujer se calla sufre padece aguanta co de de Tutankamon de Tutankamon con la de cosas que se han contado de Tutankamon Tutankamón y digo claro me imagino esa momia me imagino toda esa magnitud de alguien tan importante referencia histórica de del sufrimiento de las mujeres que tenían sexo con cualquiera de estos tres

Voz 0772 41:38 sí a Amalia de Sajonia la tercera esposa de Fernando VII comentaba cuando le dijo a esta mujer que lo a su vez comentario llego a a Esprode de Mariné esa descripción que estrechito en la base como un taco de digo como como un sello de de la Cray en la cabeza en la parte de arriba como un puño esa descripción la hace precisamente a conciencia de de de del horror el sufrimiento que ello conlleva no sea es un poco la

Voz 8 42:05 lo que habría padecido la pobre mujer claro no tampoco

Voz 0772 42:08 no lo lo padeció mucho no porque ninguna de ellas de estas tres primeras esposas tuvo hijos con él in seguramente no fuera porque ellas ellas Xoel fuera infértiles sino que seguramente sospecho eh que no había ganas de de sexo con con con tal adefesio y con ese aparato hay

Voz 8 42:28 claro entre tanto

Voz 0772 42:30 si Putin con lo que

Voz 0401 42:33 que son yo Esquerra

Voz 8 42:35 Estados que siempre perdóname me lo imaginaba como un señor pues bastante de adicto chiquitito o como no sé como el diablo en el cuerpo si quieres pero es verdad que siempre me he no era Rasputín o por lo menos eso ha trascendido hasta nosotros como seres más feo que Rato

Voz 0401 42:51 Botín entonces el hecho de que tener un miembro viril descomunal eso Se con

Voz 8 42:59 además se decía era era sede el chascarrillo que tú me has hablado de los chascarrillos de Fernando VII Rasputín estaba vamos a todo el mundo hablaba de él

Voz 0772 43:07 estamos en la época de los zares la la Familia de los Romanov lo lo acoge como un miembro más casi de la familia porque ya en aquella época era famoso por sus curaciones milagrosas ellos quería tenían un problema de hemofilia con alguno de los hijos con Alexis por ejemplo querían que pretendían que Rasputín por su magia que siempre se habla de un monje pero en realidad no pertenecía a ninguna orden pues pudiera curar a Alexis a a este hijo no pero también se sabe que entre esos juegos de de curaciones sí de magia etcétera pues hacía magia entre comillas con algunas personas de la corta incluso se habla con la propia esposa de de de Nicolás II no y es a partir de ahí en donde se habla de ese de esa fuerza sobrenatural y sexual de por parte de de Rasputín el tamaño de su pene etcétera que es hay un poco donde comienza la la historia que ha trascendido hasta hasta nosotros

Voz 22 44:03 tú crees que Nacho Vidal pasará a la historia

Voz 8 44:07 por el tamaño de su pene ya puestas

Voz 0772 44:10 nunca se lo he visto escrito

Voz 8 44:15 yo tampoco lo he visto desde lo he visto en pantalla y cada vez que lo viole digo debo de ser de las pocas mujeres que no te ha visto en pelotas entonces muere de la risa no se la saca lo cual también hay que hay que hacer la eh minuto las dos un poco porque imagínate

Voz 17 44:29 el numerito mi

Voz 8 44:32 claro realmente prestamos atención también a los órganos sexuales de de las personas famosas de todas estas cosas de las celebridades cuando todas estas cosas trascienden no se quedan

Voz 0401 44:43 la intimidad del Conde el cuarto marital

Voz 0772 44:46 no pero fíjate cuando Adif es lo de la intimidad del cuarto marital hoy cuando la otra vez estuvimos hablando un poco de de sexualidad en el Antiguo Egipto etcétera hay hay cosas que quizás hoy lo vemos con con absoluta normalidad de tener relaciones sexuales siempre pues en un lugar cerrado con la pareja italiana no pero imagínate por ejemplo en la Edad Media hasta me lo dijo medievalista vivía toda la familia en un cuartucho y allí es donde lo hacían todo sabes a que estaban estaban los hermanos a lo mejor estaban los hijos Italia ahí es donde se hacía todo yo no no te metes muchas veces en la de aforo más de de vivir de del hombre de la de la antigüedad media o en

Voz 26 45:24 que a veces pensamos que es todo como luto por eso

Voz 0542 45:28 una vez más se demuestra que nuestra visión no siempre es la más hablan no digo avanzada porque tampoco se ha avanzado pero es verdad que hay muchas censuras que ahora tenemos que que le habían propuesto hace mil años

Voz 0772 45:42 un día tenemos que hablar por ejemplo del sexo en el medievo me encanta hacer representaciones del románico erótico que eso es fascinante muy interesante todos los y las representaciones en iglesias el significado que tenía en esas escenas eróticas de de sexo

Voz 26 45:58 es evidente sabes Barça grado deberes

Voz 8 46:04 sí yo hice orgías en romanas también te apetece ver lo que quiera pues buenas teniendo en cuenta del no cuenta ese subidón que has tenido en el ultimo EGM yo creo que vamos a empezar a hablar de sexo también de la historia muchísimas gracias Nacho Ares es un verdadero placer aprender más de historia siempre contigo

Voz 0772 46:25 Gemma gracias a nosotras es un beso fuerte

Voz 25 46:47 muchos aficionados tal empezamos a saber que en Acapulco estaban matando jóvenes gays y seis años y no sé si estoy deprimido o mejor dicho me que lucieron se investiga este crimen porque porque es un grande

Voz 0542 47:09 pues esto que estamos escuchando es el sonido de uno de los documentales nominados a los Goya que refleja la violencia contra la población de T el EGB y en Méjico que es una de esas realidades que tú no te cansas de denuncia

Voz 4 47:25 como no es que no puedo dejar de decir que

Voz 0401 47:31 los refugiados el eje TBI son los más olvidados por todos los gobiernos porque es muy difícil conseguir el asilo a pesar de que puedas demostrar detienen en matar por no ser heterosexual y me parece muy bien que hace desde todos los ámbitos hemos digamos diseña hemos estado

Voz 0542 47:51 calidad pues este en concreto es la primavera rosa en Méjico y su director Mario de la Torre está al teléfono buenas noches

Voz 30 47:59 hola buenas noches buenas noches

Voz 0401 48:02 Mario hablamos de discriminación pero también de violencia física que os encontraréis en México

Voz 30 48:09 bueno sobre todo una situación de desamparo porque no son simplemente somos episodio de discriminación y violencia sino sobretodo de impunidad una serie de crímenes que se cometen recurrentemente recordemos que México es el segundo país del mundo que más asesinato comete contra la población LGT Bay una cada una víctima cada dos día sino no solamente son eso asesinato sino también en la impunidad a pesar de que muchos de ellos son muy cruento participan varias persona de forma colectiva si al final nunca se encuentra el culpable o parece que la al diferente instituciones responsables de velar por la seguridad de todo lo ciudadano mexicano en el momento en el cual se encuentran con una persona que ha sido asesinada por su orientación o identidad sexual lo quieren investigar aduciendo para ello que son simplemente bueno cuestiones sentimentales pasional pero mirando que realmente son delitos de odio

Voz 0401 49:06 claro delitos de odio porque me hablas de impunidad es decir es es normalizar el asesinato de las personas que no cumple

Voz 22 49:12 en el estereotipo de ese heterosexuales bicis sexuales

Voz 30 49:18 si se cumple por ejemplo con el tema de las transexuales no que algo muy triste y la mujeres transexuales sin posibilidad de acceder al mercado laboral es ya difícil para una mujer El Mundo en algunos países como Méjico Safe mucho más complejo es además una mujer transexual y te quedan nativa muchas de ellas por desgraciado por cuota de la vida tienen que prostituirse en la forma de conseguir subir sostén sustento económico y y la cuestión es que muchas de ellas son hacinadas de forma muy muy muy cruel con muchísimo navajazo sobre todo hay dos cosas muy impactante una de ella es que esos delitos son absolutamente de odio porque al final acaban cercenando acabó dando sus genitales ir quitándole sumó su pecho no de una forma de demostrar que hay una una idea muy conservadora y que intenta impone a base de Abbas hombre y otro dato también me escalofriante el hecho de que el sesenta y ocho por ciento de las mujeres otra asesinada

Voz 31 50:27 no son reconocidos por sus familiares

Voz 0401 50:31 odio ese odio lo viven

Voz 0542 50:33 también en sus familias esa vergüenza no de que se identifique con ellos

Voz 30 50:40 además de una forma tan profunda y tan asumida que ni siquiera a su propio hijo su propia hija no no no lo reconoce una vez que lo han Asia han sido asesinado y eso yo creo que es de las cosas más dura JEME llegada encontrar no en México no

Voz 0542 50:58 de hecho una una de las situaciones que refleja el documentales en una de esas manifestaciones los derechos de esta comunidad se ve como una mujer de aspecto ojos a una mujer joven se enfrenta a ellos diciéndoles que son el problema el país que cuando desaparezca la homosexualidad desaparecerán los problemas de Méjico de alguna manera refleja ese esa forma de de que tiene la sociedad de percibir esto como una lacra no de alguna manera

Voz 30 51:27 si realmente a lo que se acaba haciendo por ciertos sectores sociales de ciertos sectores o político o politizado echa la culpa al primero pareja para evitar la atención sobre lo que tienen que prestar atención realmente en este caso la población LGTB ir siendo señalada recurrentemente una y otra vez o como causante de de pelo problema Morales problema identitario de la sociedad mexicana sí claro y al final es mensaje que desde los púlpitos por ejemplo de la religión porque este señor era de una era de religión baptista puede se emiten en la celebración religiosa al final va calando en la gente y eso

Voz 0542 52:14 al final

Voz 30 52:17 agresión ya sea verbal o muchísimo peor física no

Voz 0401 52:22 Mario en el caso de España donde queréis poner el foco por qué estar no dado un Goya implica primero que bueno que ahora mismo estemos hablando contigo pero también va va a suponer que haya mucha gente que vea ese documental es una llamada de atención hacia nosotros también

Voz 30 52:42 por supuesto yo creo que el objetivo de apego a Rosa N alertara a todo el mundo de que están sucediendo cosas hay que por desidia por simple ignorancia en algunos casos pero otra por desidia no estamos haciendo absolutamente nada para remediar el sufrimiento que es el que está ocasionando mucha gente por su orientación e identidad sexual en España era complejo fijaros que los países que habíamos tratado Túnez México Brasil la situación allí muy extrema el asesinato la persecución las excarcelaciones por orientación sexual son continua en España era diferente había que tratar de encontrar dónde resistía el peligro no del amor fobia la tra fobia que se vive en nuestro en nuestro día no hemos centrado en el ámbito educativo ese realmente yo creo donde se debe incidir nosotros colaboramos con mucho centro educativo y de forma altruista o colaborando con aquellos centro la medida nuestra posibilidad declaro para intentar en informar a los jóvenes de de la de la necesidad de ir el Inter tiene que respetar la diversidad sexual veíamos siempre que los jóvenes son el motor de cambio sólo CB realmente eran las generaciones futura se los futuros adultos será lo que los que van a hacer este mundo mucho más igualitario y más respetuoso y creemos que en la en la educación en el comportamiento en la centro escolar en los centros de Secundaria donde hay que incidir donde insultos como bollera marisco

Voz 31 54:30 la orden del día totalmente no

Voz 30 54:33 y además es ocasiona puede buena episodios de bullying de depresión de abandono escolar e incluso del suicidio

Voz 0542 54:39 pues hay que hay que aclarar que la primavera rosa en México que es ese corto que estaba nominado a los Goya forma parte de una serie mayor que es la de rosa que como decía Mario refleja la situación de esta comunidad en Túnez Rusia México y Brasil también España está abierto a que se siga reflejando esas realidades es un proyecto que ha empezado pero que no se sabe cuándo va a terminar

Voz 0401 55:01 pues Mario de la Torre lo primero muchísimas gracias por toda tu labor educativa yo te lo agradezco profundamente porque como tú pensamos en Contigo Dentro que la única manera de solucionar esto es aspirando a que las generaciones futuras

Voz 22 55:15 aprendan a respetar a los demás y muchos éxitos

Voz 0401 55:19 la suerte es para los mediocres y lo que os merece

Voz 22 55:21 es con este corto es un éxito arrollador

Voz 30 55:25 muchísima gracia halal tenga éxito porque significará que el otro mensaje de denuncia llega Alejo

Voz 0401 55:31 un abrazo Mario abrazo Celia Blanco Contigo Dentro

Voz 29 55:53 en el nicho dice