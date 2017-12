SER Historia: El ladrón de cadáveres (31/12/2017)

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1 00:03 les llamaba los profesionales eran borracho gente de baja estofa nunca supe el nombre de ninguno de ellos norma decaer a no hacer preguntas en el trato con los de la profesión nada más nacer yo les abría la puerta y les llevaba a la sala de disección para que dejaran el cadáver luego les solía decir ellos consiguen buenos siguen al cuerpo y nosotros

Voz 2 00:25 hagámoslo para él era prófugo no

Voz 3 00:29 hacemos preguntas ni siquiera sobre el origen de los cuerpos sobre todo sobre el origen de los bueno

Voz 4 00:34 mi deber era aceptar lo que trae a el precio

Voz 3 00:37 pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen pero de hecho les pagaban por los cuerpos sí pero no como un negocio eso es lo que me consta

Voz 5 00:44 las cuentas corrientes de cada

bienvenidos a Ser Historia

Voz 0772 00:54 ladrones de cadáveres una historia realmente trepidante y sobrecogedora que nos hace viajar al siglo XIX para descubrir algunos de los secretos mejor escondidos de la historia de la ciencia de la Historia de la Medicina a través de de esta novela de Robert Louis Stevenson vamos a descubrir como digo muchos de sus argumentos científicos que a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX han derivado no solamente en avances de la ciencia sino también en extraordinarios avances de la literatura con un género muy particular este será el bloque principal del Cronovisor nuestra primera hora de Ser Historia luego continuaremos intentando hacer más historia hablando de hablando de Marcelino Orbest un payaso oscense que triunfó en Europa y sobre todo en Estados Unidos y que hoy es un absoluto desconocido en nuestro país también visitaremos el Museo de San Isidoro en la ciudad de León en el último tramo de nuestro programa hablaremos de la recreación histórica de cómo el mundo de la antigua Roma llega hasta nosotros a través de verdaderos entusiastas historiadores y arqueólogos que nos hacen revivir con sus representaciones el mundo de los antiguos emperadores de Roma

Voz 9 02:10 como siempre soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a hacer historia comenzamos

Voz 9 02:26 el Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Arés venga hallados hacer historia ya este fantástico Cronovisor con Jesús Callejo en esta ocasión vamos a hablar de un tema

Voz 0772 02:39 la aparentemente Gore tétrico no todo aquello relacionado con el mundo de de los cadáveres de la muerte y más en el siglo XIX la época del romanticismo pues tiene su aquél no tiene su tú a lo de precisamente de eso de romanticismo

Voz 9 02:56 pero matizó

Voz 11 02:56 mismo tétrico de macabro de gore pero también de la Historia de la Medicina porque lo que vamos a hablar es precisamente lo que había que hacer por métodos ilícitos para proveer de cadáveres a esos institutos a esas academias a esas universidades que estaban estudiando medicina tiene acreditaba diseccionar cadáveres entonces aparte era eh cuando no se conseguían por las buenas seguía por las malas incluso al socaire todo esto surgió algún que otro asesino en serie

Voz 0772 03:27 algún que otro asesino en serie como la la coronó ficción que vamos a escuchar a continuación que ha preparado nuestra compañera Mona León precisamente sobre un titulo del autor escocés y robarle Robert Louis Stevenson el ladrón de de cadáveres yo creo que nos viene al pelo la meternos en el en el escenario de del siglo XIX de aquella Europa del romanticismo en donde el amor la muerte la lucha en pro del honor definitiva de infinidad de aspectos de esos Prisma de de la cultura occidental de la época nos va ayudar a reconstruir un poco ese escenario histórico y luego si te parece hablamos sobre este tema tan apasionante

Voz 12 04:09 vamos a escucharlo

Voz 0772 04:10 las ficciones de se listo

Voz 13 04:13 días

Voz 1594 04:50 probablemente nacemos en medio de un límite o encima de una línea divisoria que siempre está bajo nuestros pies por la que caminamos toda la vida como funambulista las nuestra vida está hecha de trámites demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo aquí acaba

Voz 15 05:12 los ladrones de cadáveres de Robert Louis Stevenson al principio alienta lleva Tegui pero conforme tus piernas se van haciendo más

Voz 1594 05:21 largas y tus pasos más amplios te vas quedando a solas cada vez más con tus propios límites a cosas que no se pueden compartir esa línea que estaba bajo tus pies quiera tan clara antes Se va desdibujando poco a poco a poco a poco a poco nuevas líneas empiezan a aparecer ya no es sólo una son muchas no están tan claras esto estará bien estar a mal esto pueda hacer o no debo casi todos los seres animados que pueden moverse por sus propios medios conocen sus límites pero los humanos somos prácticamente los únicos capaces de hacer lo que sea necesario para sobre pasarlos a veces para subir a la cima del Everest

Voz 16 06:05 para bajar a las profundidades más insondables del corazón humano es todo una cuestión de aquí al lado del límite te quieres comer pues suerte siempre que eran ciertas líneas que siguen estando claras

Voz 1 06:26 no va a contestar señor contesta no tienes alternativa no sé porque quiero saber eso fue hace mucho tiempo yo ya yo no no tengo relación con nadie de entonces sin embargo hay ciertos crímenes que nunca prescriben y ciertas relaciones que no resulta fácil dar por terminadas aparece es que ha hablado con bajarle los sé todo sobre Mazar Lemgo también sobre usted si eso es lo que me va a preguntar ese es mi trabajo sí pero de hecho no te ha contestado a la pregunta posible que no haya hablado con todo estoy que ya lo sabía todo casi todo me faltan ciertos detalles no tiene nada contra mí no pueden retener me aquí

Voz 1594 07:08 no se crea en realidad si podemos es así podemos estar toda la noche a te van a soltar hasta que hables no lo ves

Voz 1 07:14 hábleme de dinero Martín tampoco usted parece un angelito no es lo mismo ellos me hicieron así ya sólo era una estudiante de medicina bueno se fijó en mí cuando dice él entiendo que se refiere a K se claro entonces era muy popular entre los estudiantes pero una eminencia en Anatomía tenía mucho talento y era muy habilidoso con los cadáveres así que le nombró su ayudante segundo ayudante primero era más

Voz 1594 07:47 más bien en cuanto puedas echan la culpa bajarla incómodo

Voz 3 07:50 sea debió de sentirse usted muy halagada cuáles eran exactamente sus obligaciones como segunda ayudante

Voz 1 07:57 enviaba los locales vigilaba a los otros

Voz 11 08:00 estudiantes recibía

Voz 1 08:04 cada hizo que me instalara en una habitación en el mismo dinero

Voz 11 08:07 pero en el que estaban Massana Dennis alguien tenía que hacer la

Voz 3 08:12 así que entre matarle en Ica montaron en negocio no era un negocio los cadáveres eran necesarios para las clases Diana

Voz 1 08:20 había muchos alumnos y se trabajaba mucho en esas clases los cadáveres ha opinado

Voz 1594 08:25 quién los traía me da que no sabe tanto como te quiere dar ante yo creo que hasta ahora no corresponde liguero

Voz 1 08:29 no lo sé gente cada les llamaba los profesionales eran borracho gente de baja estofa nunca supe el nombre de ninguno de ellos norma decaer a no hacer preguntas en el trato con los de la profesión venían al amanecer yo les abría la puerta les llamaba a la sala de disección para que dejaran el cadáver luego KAZ solía decir ellos consiguen bueno siguen al cuerpo y nosotros

Voz 2 08:54 hagamos especial para él era un quid pro quo lo hacíamos

Voz 3 08:58 ni siquiera sobre el origen de los cuerpos sobre todo sobre el origen de los bueno

Voz 4 09:02 mi deber era aceptar que traía el precio

Voz 3 09:05 pasar por alto cualquier indicio de un posible crimen pero de hecho les pagaban por los cuerpos sí pero no como un negocio eso es lo que me consta en las cuentas corrientes de Cai de Mazar Lin no se corresponden con los ingresos de unos sencillos profesores de universidad por antes que fuera la ley no era brillante pero que no le gusta Mazar Lenin sus reticencias tienen algo que ver con Yen Gálvez

Voz 15 09:29 como sabéis como sabes se muchas cosas ha sido Edinho cuentas Selwo Fez sino

Voz 17 09:39 va a ser mucho peor los ladrones década de Robert Louis Stevenson una libre adaptación de crítica

Voz 15 10:09 aquella noche John no había podido dormir ni todos los yo había estado dando vueltas ya de madrugada en un sueño profundo intranquilo

Voz 19 10:20 los profesionales tuvieron que llamar varias veces a mi puerta con la señal convenida

Voz 15 10:38 joder qué te pasa llevamos llamando diez minutos

Voz 19 10:43 me he apartado de la puerta venga que esto pesa llevamos muerto de sueño podía no obstante el camino hasta la Nasser

Voz 1 10:55 allí

Voz 15 11:00 yo esperaba apoyado contra la pared hasta que nacían en el contenido esta no es lo nuestro tuve que hacer verdaderos

Voz 1 11:11 fuerzas para encontrar el dinero para pagarlas

Voz 15 11:14 y mientras lo he buscado

Voz 1 11:16 Mis ojos tropezaron con el rostro de Moody's

Voz 15 11:24 los hombres no dijeron nada pero se movieron imperceptible mente en dirección a la Puerta la conozco es imposible que haya muerto estaba viva y muy contenta Como han conseguido este con me parece que se equivoca Sueños ahora tenemos nuestro dinero unos lo haremos oiga doce siniestros con si me dio miedo la verdad pagué rápidamente y menos hizo

Voz 0772 11:49 cuando me quede solo me apresurarse a confirmar mi

Voz 15 11:56 tenía marcas que podían probar que su muerte había podido ser violento el problema era que Jayne era una chica muy conocidas por todos estos estudios sobre todo de género masculino a tiene yo mismo había pasado a un par de ratos con la entiendo perfectamente cualquiera podía reconocerla en la mesa también me entró el pánico una cosa eran las instrucciones de acá para poder estar implicado en así que decidió

Voz 20 12:19 ya me echará qué hacer

Voz 21 12:26 Jane

Voz 0772 12:27 tienes que venir y por nuestras obligaciones en el CAR nadie pudo explicar Porcel matarle ni yo habíamos llegado a tener una relación importante cuidar por Spanair Cementerios en busca de cadáveres enterrados le llama una relación fluida no no eso suelo lo hacíamos cuando faltaban

Voz 9 12:44 salvado por la campana que pasa fletes me encomio condujo a Macron Macaulay en la sala de disección mientras le contaba la historia

Voz 15 12:52 es que me verla examinó las señales que presentaba el cadáver inclinó levemente la cabeza

Voz 5 12:59 se parece sospechoso que te parece que te qué quieres hacer Melo se remueven el asunto antes lo quizás les reconozca alguien más era muy conocida bueno pues esperemos queremos Si alguien pues que la reconozcan tú no la reconocí punto entiendes no hay más que hablar esta chica sido asesinada en Hoy qué quieres que hagamos cupo de remover el asunto y colgará sacáis una situación ya mi si vamos a eso míos puedo creer el parece tener escandaloso Fritz esta no es la primera vez que ocurre algo así creo que los dos tenemos bastante claro que prácticamente todo nuestro materia han sido personas asesinadas me vas a decir que hasta ahora no lo había sospechado bueno como se sospechar es una cosa probar otra siento tanto como tú que esto haya llegado hasta aquí pero llegados a este punto lo mejor que podemos hacer es no reconocerla que ante un tribunal sé por qué crees que no se eligió como sus asistentes Youtube responde porque no quería viejas tesis moscas

Voz 15 14:10 tú eres una vieja chismoso no

Voz 5 14:14 entonces te recomiendo que es la parte buena de las su tuvo puede sacar mucho provecho y todo esto lleves inteligente y claro no te dejas vencer el pequeños escrúpulos Parejo pensando lo que ellas dos

Voz 3 14:39 parece que no tuvo usted que pensárselo mucho la verdad

Voz 1 14:43 disculpe la infracción puede salir un momento sí ya voy usted no se aquí o pero es que tengo la opción de moverme en esa tienes razón la salida a todo es no te preocupes lo todo esto me apunta

Voz 1594 14:57 como cómplices sí pero sólo como cómplice y además estas colaborando tú hablando eso les da confianza y seguro que puedes usarlo en tu favor algún momento ahora los únicos criminales aquí son leen con k bueno al ya no pueden hacer la durando Macworld eso da lo mismo lo único importante ahora es que no llega saber nunca

Voz 3 15:15 cuando pensaba contarme lo de Grey de Grey

Voz 1594 15:28 otro día duro al paraíso de Anatomía de una copa al menos joven Fez

Voz 16 15:35 de esta estoy muy

Voz 19 15:36 por favor

Voz 16 15:38 quiero llegar a lugar ese de ahí de casualidad pero quién es el que está con acércate más individuo pequeño muy mal pues vehículos como el carbón en el coste de eso

Voz 19 15:53 prometía una inteligente refinamiento porque a sus de desmentir

Voz 15 15:58 hola matarle pero casualidad fechas los sabía que frecuentaba sistema no lo suelo frecuentar pero yo soy GRE encantado es amigo de todo de todo como especies que tomillo es a seis ese maldito no hombre tranquilo todo

Voz 16 16:15 anda yo yo para conmigo fecha tú eres el ayudante del ayudante ven siéntate con nosotros yo te invito todo lo que hace es a una quiero que vayas ahora

Voz 1594 16:31 has es todo eso pero quién es este tipo Grey

Voz 19 16:35 ha llevado adelante sin embargo se levantó y se fue a por las bebidas sin rechistar increíble poder quise sobre más paz

Voz 16 16:43 no podía imaginar que las interrelaciones tu amigo más dan uf yo no soy precisamente pero todavía me da mil vueltas veo días sabes verdad que si de verdad que me odia pues claro que miedo por tanto me todo tipo de cada vez que tenía

Voz 19 17:08 pues en el monte me invitó a cenar con ellos escribiendo los mejores platos y seleccionando los pelos mosca cuando terminamos ordenó que pagara eso sí pues estaba indignado pero se contenido

Voz 15 17:22 yo les decía me fui dando tumbos amigas más realización un aumento

Voz 1594 17:27 no estuvo con él esa noche cuidarte te quiere pillara en esto

Voz 5 17:29 nos llama si las huyó cero

Voz 19 17:32 si estaba tan borracho es posible que no recuerda bien lo que hizo sí lo recuerdo muy bien me Puyo añadió allí me caí sobre la cama que así inconstante dormir

Voz 15 17:49 a ver Hurley que las ayuda a mí a descargar esto bueno perderemos tiempo ha salido un cementerio como te las esa Helen

Voz 19 18:10 parece que este cuerpo no ha salido precisamente de un cementerio llevamos el cuerpo hasta las lo depositamos en la mesa más se tomó unos segundos para recuperar la respiración

Voz 15 18:21 será mejor que miles la cara luego me miró con gesto son variados pero están los tíos que se encargó es la cara de dicho que cubría las verdades muerto Richardson puede quedarse con la cabeza

Voz 19 18:39 se era un estudiante que desde hacía tiempo estaba deseoso de disponer de una cabeza para sus prácticas de vida

Voz 1594 18:45 ya son dos personas que conocidas las que han terminado en esta mesa estos está complicando demasiado

Voz 23 18:49 sí debe esforzarme por esto no tienes otro remedio cuentas tienen que cuadrar sigue pero diera gratis título aceptaran sin pagar nos veríamos los dos comprometido esto es lo mismo que pasó con quien gane cuanto más cabos sueltos más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto

Voz 19 19:06 entonces acaso me ser Mario eh

Voz 1594 19:13 dásela hace todo un hombre solo porque Serrería de él que quiere ser el siguiente toma

Voz 19 19:19 la Marjorie cogió vino también sacó el cuaderno en el que apuntaba las entregas a lo largo con mirada amenazante

Voz 23 19:25 pago ya hecho el primer escalón hacia la seguridad ahora tienes que asegurarlo con un segundo paso anota la entrega en el cuaderno ella estarás en condiciones de hacer frente al mismo demonio

Voz 15 19:38 crema Irma firma joven

Voz 5 19:50 McClain acabo de ponerme una soga al cuello porte Corniza dices nota equivoque es lo has hecho en defensa propia imagina que yo tuviera cualquier problema que cree que sería B este segundo accidente sin importancia procede sin duda alguna del primero creí es la continuación de Tommy ya ya incas pues posible empezar y para el hueco si empiezas tienes que seguir adelante esa es la verdad malos nunca encuentra el caso muchos factores paga hombre la te pongas dramático en realidad no ha pasado nada Innova pasarte nada si mantienes la boca cerrada mira la vida sólo hay dos clases de marzo los leones y los cocineros si eres un cordero terminará sobre una de esas mes como cree la cumbre Si eres un le seguirás vivo seguirás vivo tendrás un deportivo como tengo yo como lo típica como todas las personas con inteligencia hay nadie tú has nacido para ir a la cabeza fingiendo la cacería por eso elegimos te aseguro que en menos de tres días estos dos no te parecerá más que no es capaz

Voz 24 21:05 aquí está

Voz 25 21:10 la verdad es que en eso tiene razón

Voz 6 21:12 Cusí tu eres cómplice lo menos que te Pajín Purnell

Voz 24 21:15 hemos quiero llegar a casa del manifiesto

Voz 26 21:23 este examen

Voz 1 21:36 vaso de hago por favor tome pero no se preocupe ya los falta poco falta poco para que por porque me hace todas estas preguntas todo aquello hace mucho tiempo ahora yo no soy más que un borracho esperando la muerte bueno eso está por ver si dices yo no fui más que un cómplice lo acabo de explicar la joven y estúpidamente ansioso ya ha la

Voz 3 22:03 según informes más Harley entregó el cadáver un cinco de mayo es correcto como sabe lo sabes y no no te hablaría

Voz 1594 22:10 desde la fecha está

Voz 1 22:12 sí sí sí sí

Voz 3 22:15 lo de mayo decíamos ya a partir de ese momento ya no hay más entregas un mes más tarde ese emite una orden de busca y captura de Cayman Farrelly pero sólo se logra atrapar acá de usted sin embargo no hay ni rastro de los informes iniciales yo no dice nada no sé no me interesa eso por el momento quiero saber qué ocurrió después de ese cinco de mayo tiene Novak ya le he dicho que no le voy a contestar a eso lo sabrá a su debido tiempo ahora lo estoy preguntando a usted

Voz 1594 22:44 pasando aquí

Voz 3 22:46 no sé si se da cuenta de las pocas salidas que tiene en esta situación si me aceptan consejo yo colaboraría qué pasó después del cinco de mayo contárselo

Voz 15 22:58 quirúrgicos que es lo que no quiere recordar es la única salida

Voz 1 23:21 para caer uno bueno

Voz 5 23:24 un poco de música yo estoy bien gracias a mí sí me apetece esas que pregunta

Voz 23 23:35 te veo contexto que estas pillado el gusto de ser peleón en vez de correr estoy cogiendo el gusto sobre salarios de los leones es mucho más jugoso caldo el cordero enólogas y no se debe notar la diferencia que el cambio sea paulatina la verdad sólo es que tenía razón en tres días todo adquirió otro significa los muertos no eran más que es un muerto es un filósofo no sabes plantas de conoceros ATI acá no era más que nada durante tienes Mamina diez de decirte que el otro día de comportarse como un verdadero hay muchos hombres mayores que tú que te dobla en tamaño y que sin embargo si hubieran puesto enfermos al cada ir tú no existen la cabeza qué tendría que haberla perdido hablar no me hubiera traído más que problemas mientras que si callaban como día contar con tu gratitud es una manera de ver lo importante es no asustarse si te digo la verdad la Mojica tenía la cobardía yo ya nací despreciando las otras ocio el demonio el bien y el mal en el crimen toda esa basura quizás sirva para asustar a los chavales pero los hombres como tú o como yo entonces parecíamos esas cosas no State sí supongo que sí fíjate que hasta casi tengo ganas de ir a por el cadáver de Xàbia vive y nosotros les hemos que sin servicio que hacemos a la humanidad pensando que la Liga debe de ser pequeña quizás podemos poner el cadáver en el asiento de atrás será más como

Voz 15 25:06 alma estás asustando contando Corea

Voz 23 25:10 falta mucho para llegar a este apostilló

Voz 1 25:27 sabe quién era la vieja

Voz 19 25:30 sólo nos habían llegado a la noticia de un entierro que va a celebrarse en inglés

Voz 3 25:33 pues mucho nos hagas en estas fechas los enterró en ven corsa Margaret Parker una anciana conocida por su excelente mantequilla hay su bondadosa conversación sabe ya más de lo que sabías tú para nosotros su rueda otro cuerpos

Voz 1 25:48 al principio todo fue normal esperamos hasta que la comitiva se marchó la noche estaba muy oscuro y no para

Voz 16 26:36 porque a sus espalda buena suerte que una de ellas dio Alfaro esperemos que no suele nada ocurre una solución mejor el trabajo una maldita vez largos de aquí aprovecharemos la luz de los relatos era por la bolsa de abriendo la tapa del ataúd hemos arrastró hasta el coche lo no nos dieron observa tapicerías vendió de privarse de nada en vida

Voz 19 27:58 arrancamos escucha sí eso de repente empezamos a vivir con unos golpes atrás no nuestra carga fuera de un lado a otro golpeándose contra las paredes del martes la de Glenn Close es una carretera con muchas curvas sino recuerdo mal encima y eso es lo que pensamos de Pretty Boy pero conforme avanzaban los Un cuando lo hacíamos en líneas de los golpes iban en aumento ni siquiera los mira pero no todos los golpes no dejar mucho espacio para que se estimó de golpes pero insoportables que hubiésemos intentaba aparentar fuera tratan de todos los que le había dicho sobrepeso desprecio explicarle pero yo creo en el poder

Voz 16 28:59 tengo quiso quiso el Koke verle la cara mientras ilumina Baixa más a la luz iluminó con ellos intactas de mismo que con el que los estudiantes habían hecho prácticas de disección

Voz 1 30:39 pretende que me crea esa historia sólo le cuento lo que me tenga que tenga parece tendría que ser policía no lo es

Voz 3 30:52 los que no ese no es nuestro negocio señor Fes te dije que aquí hay algo raro que quiero antes me ha dicho que se había convertido en un borracho sin oficio ni beneficio de voy a hacer una pregunta fe puede tomarse el tiempo que quiera para contestar sin exagerar no

Voz 11 31:10 estaría dispuesto a hacer lo mismo hizo para acá y Mari Paz

Voz 13 31:14 pero para mí

Voz 3 31:17 el negocio de los cadáveres puede ser muy operativo Fest llevada por una mente inteligente y organizada era una mente inteligente y organizada

Voz 1 31:25 y acabó muriendo

Voz 3 31:28 se equivoca Can no era un hombre cuidados usted era demasiado joven para darse cuenta pero tenía muchos descuidos descuidos fácilmente solventado es por una organización como la nuestra la seguro que sus servicios serán recompensados con mucho

Voz 1 31:42 más unas monedas de vez en cuando jugo más sobre es en realidad eso no le interesa pero le concedieron un dato digamos que es bastante posible más Harlem aparezca en su vida así que le vuelvo a hacer la pregunta

Voz 3 32:01 a pesar de los supuestos fantasmas a pesar de sus escrúpulos estaría usted dispuesto a dejar su vida de barra de bar trabajar

Voz 1594 32:12 qué vas a contestar Fez es sólo un sí

Voz 17 32:23 que viste pero no ficción han participado Gomis como fe Inma Isla como la mujer de la corporación Iker los Piñeiro como My fair lady con la colaboración en el programa de producción Fermín Agustí realización Roberto García ir Mona León Siminiani dirección Mona León Siminiani este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 32:58 Jesús se ponen los pelos de punta Tommy tanto con el ladrón de cadáveres conocíamos a Stevenson de La isla del tesoro no la esa novela aquellos que leí siendo siendo chico historias de casi de de piratas de aventuras y esto nada tiene que ver con aquellos

Voz 11 33:15 no tiene nada que ver cada novela de Robert Louis Stevenson al gerente pero todas con ese marchamo de aventura de de momentos intrépidos que viven los protagonistas y es verdad que él era un fiel hijo de su época escocés en Burgos donde estaba una de las mejores universidades de Medicina hiel en esto la novela de mil ochocientos ochenta y cuatro se inspira precisamente en algo que años antes estamos lado mil ochocientos veintisiete mil ochocientos veintiocho pues estaba ocurriendo en esas calles donde dos asesinos llamado William cubrían William Hurt pues se encargaron de rescatar cadáveres los había sólo dos formas de conseguir cadáveres y suministrar los pues en este caso ha a la Facultad de Medicina bueno ya un personaje siniestro doctor carro vernos cara o bien profanado cementerios bastante peligroso porque puedes imaginar que estaba muy vigilados bien consiguiendo a menesterosos por las calles de Edimburgo axfisie Arles y luego venderles como os Caracas cadáveres frescos porque cuanto más frescos sin más robustos mejor te pagaban y estamos hablando de ocho o diez libras por cada

Voz 0772 34:23 increíble increíble y sobrecogedor como decía ahora tengo aquí el teclado preparado con esta máquina del tiempo con él

Voz 9 34:29 Cronovisor Jesús para meter una fecha que fecha nos propones esta semana

Voz 11 34:33 fecha clave en este personaje que estamos citando Robert Louis Stevenson es el tres de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro

Voz 30 34:45 no

Voz 32 34:56 adelante pasen

Voz 9 34:58 Jesús Calleja les está esperando junta el CRAM avisador

Voz 0772 35:15 Jesús creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar

Voz 12 35:19 por tan exótico como este paradisiaco es que cuesta de enero el presupuesto pero hasta hemos tirado la casa por

Voz 11 35:26 la Ventana

Voz 12 35:27 fíjate qué calorcito que ambiente que cantos están escuchando al fondo pues para ambientar no a los oyentes estamos en el Pacífico en los mares del sur en un archipiélago que es el de Samoa en una isla concreta una isla volcánica que supone en un poblado dentro de que Spy Lima bueno pues ahí Robert Louis Stevenson sabes que el puedes está el estamos viendo ahí H acoso padece tuberculosis

Voz 0772 35:56 a él

Voz 12 35:57 pues ha tenido que peregrinar por distintos lugares en fin que no fueran no menor que la verdad que Edimburgo no les ETA o bien para la salud estuvo pues en distintos Elio nadie tiene Eugenio hay alguno que Cruz consigue no cierto placer en esa humedad pero él no todos los que padecía tuberculosis entonces todavía no sabía descubierto el bacilo de unos había descubierto todavía el remedio para la tuberculosis con lo pasaban canutas él estuvo incluso mayor a Francisco estuvo en Francia donde conoce precisamente a su mujer a Fannie os Burnett bueno pues al final alguien la recomienda primera si quieres vivir un poco más coge tu barco porque él tenía su propio yate una es una goleta Isaba a los mares del Sur Se va a un lugar concreto donde él encuentra su pequeño paraíso que es muy importante ese encuentra su pequeña isla del tesoro la había escrito ya sobre estos lugares pero no lo había vivido va a este sitio y estamos en un momento clave porque estamos en esos últimos vamos a decir minutos la vida de Stevenson en este momento tiene cuarenta y cuatro años está en esta casa que esa construido las laderas de la montaña con unas vistas impresionantes aquí

Voz 5 37:06 habla de terminar capita

Voz 12 37:08 no de una novela inacabada que es el dique de Hamilton allí hasta dictando a a su hijastra pero cuando se casó con Fanny y ya estaba separada luego se divorcia y tenía dos hijos pues a esta hijastra que sea Mabel la está dictando este último capítulo y ahora vemos que está preparando una ensalada hiel pues ignorante de lo que le va a pasar estamos viendo como les llega una apoplejía le diga un derrame fruto del cual muere antes sí ponemos bien el oído escucharemos algo similar como que me está pasando porque lo estoy viendo todo borroso son poco sus últimas palabras hasta que cae desplomado bueno pues si adelantamos un poquito más nuestro Cronovisor que estamos viendo pues los preparativos para que es el entierren no tanto al estilo y a la tradición Samu gana porque habría que volverle una esterilla sino que se crea un ataúd de madera rápidamente no para enterrarlo en un lugar privilegiado él quería ser en

Voz 11 38:11 era enterrado en el monte

Voz 12 38:14 me monte Baeza que está qué cosas son muy cerca de su casa porque allí tenía una vista privilegiada ahí es donde iba inspirarse allí donde escribía

Voz 11 38:22 también quería que sus restos

Voz 12 38:24 los permanecerán allí ya hay sigue por cierto y él escribe también incluso ya se estaba preparando para la muerte el todavía es joven y él escribe

Voz 11 38:33 pues yo creo que es muy significativo

Voz 12 38:35 si te parece lo voy a leer por qué resume perfectamente esos momentos de la vida de Stevenson ideas su poder

Voz 11 38:43 creativo en este poema epitafio

Voz 12 38:46 dice lo siguiente bajo el inmenso y estrellado cielo capaz Nicosa hay dejadme Llàcer alegre dividido y alegre muero pero al caer quiero hacer uso

Voz 5 38:55 juego que pongáis sobre mi tumba este verlo

Voz 12 38:57 eso a yace donde quiso yacer de vuelta el mar está el marinero de vuelta del monte está el cazador todo eso es cuando su vida bohemia aventurera viajera huyendo de su propio Tino final de la tuberculosis esos últimos años que vive en esta isla hasta que muere hasta que en este momento pues hemos presenciado o no su óbito es muy importante tenerlo en cuenta porque él fue fértil creador de historias hasta el punto que incluso allí en el Archipiélago Sao Moha en esta isla estaba contando historias también a los los pequeñitos que se acercaba Manisales como le llamaban King le encantaba además que le llamaran así Tous Italia el contador de cuentos en la francés uno de los nombres de los títulos que más orgulloso debería estar porque qué mejor que tanto Undiano ya me entusiasma las contadores de cuentos claro es que es magnífico y me sobrecoge un poco el testimonio de estas ofreciendo de de Stevenson porque siempre tenemos la idea de los escritores del siglo XIX el fallecido como decías antes nació en mil ochocientos cincuenta falleció en mil ochocientos noventa y cuatro con apenas cuarenta y cuatro años

Voz 0772 40:06 ellos pues con con una experiencia vital muy dilatada en el tiempo había hecho infinidad de cosas pero se esa ley totalmente perdón de de la corriente convencional de los escritores de aquella época pues bastante taciturno dos bastante siempre pensando pues se quizá en en esos conceptos de de la muerte del amor ideas vinculadas al ser humano en unos extremos absolutamente contrarios todo muy oscuro todo muy negro y sin embargo encontramos a Stevenson parece que que que mira la luz no hay el momento de su muerte pues de una manera mucho más optimista que otros escritores de la época totalmente

Voz 11 40:44 totalmente de hecho su tumba en esta en esta isla Polo el Samoa es un lugar de peregrinación a muchos escritores que quieren buscar su inspiración rodar su último recuerdo a Stevenson pues viajan hasta allí no es verdad que por ejemplo las marquesa es también el otro muy propicia para distintos artistas franceses pues en este caso Stevenson Stevenson encontró su refugio pero el que busca ese lugares fuera a los mares del Sur que por cierto tiene un libro de esos viajes a los Mares del Software recomendable no sólo escribió novelas sino también este libro de viajes este libro de ensayo para mí es muy característico porque él fue ya digo hijo de su época se impregnó de los conocimientos que por entonces estaban en vigor fíjate que el siglo XIX un siglo apasionante a todos los niveles es cuando se descubren muchísimas cosas por ejemplo la vacuna contra la viruela contra la rabia del bacilo adecuados para la tuberculosis todas estas cosas se van descubriendo también está muy relacionado con el tema no que que hoy nos convoca porque en aquella época en esa en Reino Unido que le tocó vivir y bueno pues ajusticiada va a mucha gente

Voz 0772 41:52 no

Voz 11 41:53 por cualquier tontería acababas Lao Cai y eso es gran cadáveres que luego servía precisamente para diseccionar él era consciente de todas estas prácticas la consciente por ejemplo de de las ignominia es por ejemplo que hacía Robert nos este médico de Edimburgo que por cierto en el relato de ladrón de cadáveres se refiera el como el doctor K pero ya sabemos que K canoso que tiene que ver con un personaje histórico con las tropelías que hacía Julian Burque Julián Har por cierto fíjate el apellido de Burt luego sirve para utilizar una palabra una palabra anglosajona que es King que significa un método de matar asfixiando a las personas no porque es lo que hacían ellos cuando conseguían a alguien por las calles para suministrar la digo de carne fresca a estos tanatorios para luego diseccionar los porque claro al no haber ya tantas penas de muerte porque poco a poco la legislación penal de Escocia aire del Reino y en general fue mucho más benigna también por los avances médicos entonces todo eso le era consciente de lo que estaba pasando por ejemplo el gran descubrimiento de la electricidad todo lo que estaba ocurriendo por ejemplo con los experimentos de Volta te Galván y todo eso es fundamental porque él se interesó mucho pero estos conocimientos científicos pero aquí también mira lo interesante a los que nos gusta el misterio también sí pero son mucho por lo heterodoxo por lo mágico techo se cuenta que una de sus grandes novelas no que es el misterioso caso de doctor Jekyll Hyde bien a raíz de un sueño de una pesadilla se siente impelido a escribirlo es decir él consciente de que el dictado de los sueños o ese dictado del inconsciente era fundamental como como inspiración incluso hasta Borges dice que sus relatos el eran inspirados por los Brawn los Brawn es son los no no los pasteles que tanto nos gustan sino los duendes escoceses les llaman Brown que también estaban inspirado por este tipo de seres domésticos y elementales sea de una forma u otra el hecho es que Steven eso siempre estuvo muy atento muy abierto a todas las innovaciones científicas y médicas del momento pero también ese dictado el inconsciente que a la postre les sirvió de argumento para muchas de sus novelas

Voz 0772 43:58 fíjate Jesús que como decía antes no me llama la atención es aspecto tan tan positivista de la de la figura de Stevenson de de autores en un siglo da absolutamente trepidante avances tecnológicos en la medicina en el pensamiento en la forma de de describir en el arte en definitiva en un montón de aspectos de la de la cultura humana vamos a escuchar un pequeño corte que tenemos de de un buen amigo común Miguel Delgado que la sido comisario de varias exposiciones en la Fundación Telefónica una de ellas precisamente sobre la ciencia El Mundo de Frankestein y esos personajes tan singulares de del siglo XIX eh pues a colación de lo que estamos hablando no ese siglo tan tan importante en el mundo de la de la ciencia y también de la cultura sí

Voz 34 44:50 es un momento en el que es fundamental del prodigio el siglo XIX de repente hay un montón de adelantos científicos tecnológicos la prensa viene llena de de casi cada día hay una maravilla pero todavía la gente eh cómo que no tienen muy claro si todas esas cosas provienen de tienen punto sobrenatural es muy curioso que de hecho no es casual que es una época en la que lo circense lo mágico lo científico las intervenciones de los científicos las conferencias muchas veces tenían muchos de número también eh circense o de mago ir en ese sentido eh en encarnan

Voz 0772 45:36 todos los todos los males todos los peligroso todos los castigos por entrar en una esfera divina a la de los científicos Jesús lo decía ahora Miguel el siglo XIX es un es un momento en el que chocan frontalmente las los nuevos avances científicos con la tradición más ancestral de la de la religión al catolicismo a lo largo de la historia había plantado las bases de una forma de pensamiento y de pronto casi de la noche a la mañana en la ciencia propone ideas propone teorías que destruyen un poco los pilares de esa de esa idea de Dios no sí

Voz 11 46:19 porque claro todo lo que parecía extraño aquello que hay que quieren un poder sobrenatural fíjate la electricidad puesto las implicaciones que tuvo luego la vida social y cotidiana pues la Iglesia fue muy reacia no admitir ese tipo de de avances pensaban que eran artes de Monjack a siempre pasaba lo mismo no era de dioses la del diablo desde siempre estaba destinada al diablo pero aquellos avances sí que sirven para generar algunas obras literarias unas la de Frankenstein de Mary Shelley y la otra es la conoces pero está muy relacionada precisamente con investigación especialidad Edgar Allan Poe escribe un relato poco conocido que se llama conversación con una momia bueno pues ahí lo que utiliza es el galvanismo para reactivar a esa momia de cuatro mil años de antigüedad una momia egipcia evidentemente para intentar son sacarla no secretos en fin pasiones debilidades el momento entonces él pues recoge precisamente esa tecnología incipiente en aquel momento para reavivar esta momia igual que Marisela utiliza también la electricidad es decir incluso quién en qué personaje científico se basa para inspirarse en el doctor Frankenstein por todo aquello es lo que en como variante es lo que utiliza también Robert Luisa Stevenson Stevenson es muy como muy aficionado precisamente a rescatar todo tipo de avances científicos que están produciendo Julio Verne también es un podía ser el paradigma proceso acertó tanto no en el futuro porque estaba muy al día de todo lo que iba ocurriendo pero con estilo qué pasa estime son pasa algo parecido es lo interesante es que el el modelo que había en el momento que él vive sobre todo en Escocia era lo resucita Doris los instaladores no solo

Voz 0772 48:06 de a nombre del Resucitado agitadores

Voz 11 48:08 claro lo que pasa es que tenía una connotación siniestras no estamos hablando de los que les ponían unos electrodos y resultaba hacían espasmos Galván chicos como como ocurría por ejemplo con algunas ranas las demandas que se movían estaba muerta no lo resucitado eres eran estos facinerosos de los que hemos hablado como este William Burke y William Hurt mira a aquellos que se encargaban de rescatar cadáveres por los procedimientos más lícito su ilícitos que te puedes imaginar para llevarlos a las facultades de Medicina bueno no resucita es que burlaban todo tipo de de norma las no precisamente para conseguir ese dinero claro es qué qué te diera por un cadáver ocho libras tú sabes lo que que valía ocho libras en aquel

Voz 0772 48:48 es muchísimo dinero al salario veo durante seis meses

Voz 11 48:52 durante seis meses si ellos con un solo cadáver lo podían conseguir bueno pues eso es lo que hace Stevenson es lo que rescata no y lo y lo recrea magistralmente en su relato porque son relatos más bien cortos y todo eso es lo que no se inmiscuye en una época muy clave no donde otros escritores también bebieron de esas fuentes científicas entre ellas como te he dicho Marisela

Voz 37 49:19 quién él Josep Maria quiere jugar conmigo

Voz 38 49:31 madre mía

Voz 40 49:48 está estaban prueba del marco le da miedo flote

Voz 0772 50:14 acabamos de escuchar un fragmento de la película Frankestein del año mil novecientos treinta y uno de la universal basada en el relato de la ley del año mil ochocientos dieciocho comentaba ahora mientras los estábamos escuchando que ayer cuando le pase los cortes a a Fermín para tenerlos aquí en el en el ordenador en la emisora en no había puesto el nombre de lo que era no el el corte se llama cadáveres dos porque los que nos están escuchando pues lo lo pueden entender no me llama Fermín y me dice oye Nacho es todo de qué película es que miedo da la voz de la niña solamente con eso digo de qué película perfectamente Frankestein un relato de terror que luego el cuando lo lees realmente te te sobrecoge en el sentido de que son personas un personaje absolutamente alejado del concepto de película de terror que nosotros tenemos en la cabeza no te da más lástima que que que que que miedo pero enfoca aprobó precisamente en ese primer tercio del siglo XIX la la presencia de la L

Voz 5 51:13 Trinidad como gran descubrimiento

Voz 0772 51:16 lo de del del ser humano los avances de la medicina como se puede combinar la electricidad con medicina Illa idea que existe lo comentabas ahora un poco de poder hacer revivir no al a cadáveres por medio de la electricidad es algo que encaja perfectamente un poco en esta idea romántica del siglo XIX

Voz 11 51:35 sí Mary Shelley cuando fíjate era una jovencita no cuando se le ocurre la idea

Voz 0772 51:39 no lo sabía cuando se junta

Voz 11 51:42 con con su marido con con Byron con Polidori donde surgen distintas historias entre ellas por ejemplo el vampiro de Polidori no luego ella lo escribiré publicados años después en mil ochocientos dieciocho y lo hace una reescritura posterior donde practicamente cambia muchas cosas porque ya se da cuenta de la ingenuidad de esa primera novela pero tenía todavía mucho poder no ese ese poder lo mantuvo

Voz 0772 52:06 igualmente tienes que el doctor Frankenstein está inspirado en un personaje real

Voz 11 52:09 esa tarde se ha buscado poco quién es el personaje en el que puede esperar doctor Frankenstein porque el mosto no se llama Frankestein vuestros el mosto nada más vuestro muy culto porque hace unos discursos filosóficos minuto pues imagina ahora es que es muy recomendable una novela de inspirar bueno ella estaba Messi nada con la electricidad está obsesionada un poco con el mito de Prometeo y el fuego hecho se llama así Frankestein el nuevo Prometeo que ya estaba muy muy inspirada también con todo lo que tenía lo que tuviera que ver con esos avances médicos ya conocía a ella y su marido conocía a un médico inglés excéntrico un poco friki que hace a sus coqueteos con la la tercera de estamos hablando de Andriy Cross ante lo Cross esa es la tesis no de una de una obra biográfica que se titula al hombre que fue Frankestein de Peter Hain apunta directamente a este personaje ejercía sus experimentos con no con nombres no con seres humanos no con cadáveres neural Bruselas pero sé con distintos ánima lejos incluso el dice que por generación espontánea surgen aplicándola en fin electricidad a una especie de Miguel asma de pasta extraña surgen unos bichos uno sacaron no he las llamas lo Crossing hicieron honor a dice muy orgulloso El honor a su apellido bueno no sabemos lo que sería o no sería pero el hecho es que en la mansión inglesa muy alejada de las vistas de los curiosos la mansión inglesa donde hacía sus experimentos una mansión curiosa que te pues empiezan a surgir muchísima expectación dice que estar haciendo este médico lo no esos experimentos ella es consciente de que esto estaba ocurriendo de hecho le visitan hablan con él no

Voz 0772 53:54 es que verían también entrar cadáveres son cosas sospechosas de cuartos todavía

Voz 11 54:00 como distintos artefactos no te puedes imaginar frascos de formol con cosas informes animal está harto lógicos enfermo

Voz 0772 54:08 la cosas se hacen aquella época sería absurdo algo absolutamente mágico y diabólico

Voz 11 54:13 total total para que te des cuenta en esta casa que es lo que ocurre que como empiezan a ocurrir cosas extrañas no en fin se empiezan a a divulgar rumores de que se está generando vida entonces un fraile sacerdote del del momento y sobre la vida sólo lo puede generar dos por lo tanto estos algo de Valle con un isótopo y hacer un exorcismo que tiene que organizar la casa trucos porque dice que algo malo se está produciendo ahí más eh si los rumores son ciertos que está generando vida o que fueran a Carlos aunque fueran cosas microscópicas sólo la vida la puede generar digo bueno pues te puedes imaginar que cuando este hombre muere totalmente olvidado y desprestigiado al final la casa es fruto de las llamas la quema para que no quede ningún vestigio de los adelantos todos los innovaciones tecnológicas y médicas que él estaba produciendo pero pues casi con total seguridad si es cierta esta tesis Andre Cross fue el anticipo a la inspiración de Mary Shelley para crear su doctor Frankenstein

Voz 0772 55:09 es un momento lo hemos comentado a lo largo de estos minutos de charla con Jesús Callejo en este Cronovisor en la época de el del romanticismo hemos partido de la figura de Roberto Louis Stevenson el autor de esta novela El ladrón de cadáveres que bueno pues se enmarca perfectamente en esa forma de de de interpretó

Voz 11 55:27 la vida no de esa forma de enfrentarse a la nueva

Voz 0772 55:30 unidad a caballo en esa lucha interna entre la la religión que a lo largo de siglos ha mantenido pues de una manera muy estricta una forma de pensar y la ciencia que proporcionaba pues nuevas vías de entendimiento de de de de la vida no en en su momento hablamos con Paz Altés es la directo la de la de la Casa Zorrilla en Valladolid hace este insigne escritor romántico del siglo XIX y esto es lo que nos contaba sobre precisamente esa realidad no de cultural del momento que está tan en boga y que encaja perfectamente con los comentarios que estamos haciendo

Voz 6 56:08 el siglo X ver no todo de romanticismo por supuesto el vial romanticismo ya no está pero es verdad que identificamos el siglo XIX con un siglo el si lo romántico el rock en el romanticismo es el movimiento de las de las contra Andrade cuando cuando tienes contraindicaciones cuando luchas contra ti mismo el inconformismo en Europa sucedieron las las las grandes transformaciones

Voz 43 56:30 sí que se viene heredado el sitio dice Si del siglo X

Voz 6 56:34 yo he hecho todo eso tiene que que asentarse en la sociedad y creo que cuando la sociedad empieza a hacerse cargo de que las cosas están cambiando han cambiado y que ya no hay vuelta atrás pues empieza a experimentar a ras de suelo o esas grandes pasiones yo creo que el romanticismo es un es un movimiento no cultural solo sino socio cultural político económico de convulsión y creo que la convulsión y las crisis siempre son muy buenas que generan son muy creativas generan mucha mucha creación no sé yo creo que sacar sacan lo mejor de nosotros con independencia de que sean épocas de mucho

Voz 1490 57:08 no lo olvide mucha

Voz 6 57:11 crisis es la crisis no igual que estamos ahora pasando por una una gran crisis yo creo que las crisis son buenas

Voz 0772 57:20 decía Paz Altés un momento de convulsión el romanticismo este siglo XIX siempre pensamos el siglo XIX va escribe un poema de amor y te pega un tiro va mucho más allá es ese momento de cambio pues yo me atrevería decir que es un momento de cambio y de avances casi tan parecido a lo que ha sido el siglo XX la segunda mitad del siglo XX con esos avances científicos con esa lucha que tenían en aquella época como decía antes de dar paso al al corte de de de la directora de la Casa Zorrilla en Valladolid en donde la la ciencia y en este caso la medicina lo que estábamos hablando de de los cadáveres en relación a la Iglesia pues saltaron chispas por todos los lados no portaba

Voz 11 58:00 pero bueno aquí como en España llega el romanticismo más tarde ese suscitan menos ahí tuve una obra Tegueste que es verter es anterior incluso donde también era un manual de suicidas a la gente que leía eso se coger unas depresiones estaban suscitando pacta hay que decir que es suicidio es está muy involucrado con el mundo del romanticismo pero es verdad que no no se suicidaba en todos los grandes poetas es cierto que morían muy jóvenes pero murieron jóvenes por la tuberculosis por este tipo de enfermedades que todavía no tenían cura entonces

Voz 0772 58:28 por eso la muerte era un elemento muy presente en la vida de de de de toda la gente de la época no solamente de los artistas no