SER Aventureros: Ramon Soria, Los rios Salvajes (30/12/2017)

qué tal aventureros que tal estáis camino de dos mil dieciocho ya metemos en puertas bien medidos espero que todos disfruta seis de las Navidades o no que cada uno hiciera lo que quisiera pero que estéis bien sintonizado siempre este programa que hacen un grupo de locos ya sabéis que no hay ninguno de nosotros que esté amueblado correctamente pero por eso nos hemos juntado disfrutamos madrugada madrugada aquí los sábados por la mañana o los domingos por la tarde en Estados Unidos gracias por sintonizados a través de la Cadena Ser en la península en Canarias gracias por hacerlo muy buenas tardes los domingos a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos listos para este dos mil dieciocho

Voz 3 01:12 buenos días Chema Rodríguez cómo estás ahí más de un año con rima el dos mil casi por por qué voy a entrar en esa gracias de poder aporte técnico profesional Ángel Colina muy buenos días podar de verdad cómo estáis muy bien muy bien tú también tienes alguna tontería

Voz 4 01:29 no yo no quiero empezar así con tonterías

Voz 3 01:32 yo me parece muy bien es terminar el año con tontería yo quiero ser serio un poco profesional

Voz 4 01:38 porque ya después de ver aquí los colegas que tenemos

Voz 5 01:41 aquí alrededor verdad está todo el mundo

Voz 6 01:48 la gente me pensando que que años dentro de siete años

Voz 0882 01:53 y siete el XXV

Voz 7 01:56 la cota que vaya pareja de mañana

Voz 6 02:02 tras libro yo no tengo libro pedazo de escritor de autor creador realizador de documentales adquirir una delicia hay un libro absoluta

Voz 1055 02:11 ante recomendable bueno para cualquier época del año pero yo sigo pensando que en navidades hay que comprarse y comprar libros así que va nuestras recomendaciones

Voz 3 02:22 yo soy yo soy un clásico de los reyes

Voz 1055 02:25 bueno él Santa Claus me parece bien eso

Voz 3 02:28 el bebé no podíamos terminar

el bebé no podíamos terminar año y no podíamos terminar será aventureros sin darnos una vuelta por la vida de carros Barrabés un nombre Kenneth Bone luz o que intenta poner luz a este programa ya esta banda de bestias que tengo a mi alrededor Carlos Barrabés buenos días qué tal está muy bien aquí

Voz 5 02:45 ya ya me lo temía vamos a ver cómo le ponen es todo dónde vas a llamar en esta mañana

Voz 0322 02:53 a los sitios más difíciles a ese lugar en el último segundo a digamos la escalada más complicada que existe a la a la esquiadora más rápida que en Vera de hemos hablado muchas veces no pero por fin hay una Escudero que nos da la razón a este programa

Voz 1025 03:12 en serio pues va a ser el primero que lo sepas

Voz 0322 03:16 tienes un este importante es una estudios de de una de de de los grupos importantes que en el mundo que es fronteras de Deraa la psicología siguen lo que dice es que los atletas todo indica que que los humanos ya hemos alcanzado el máximo rendimiento físico es decir que ella no se va a poder subir más alto ya no se va a poder ir más lejos ya no se va a poder eh sino que en realidad físicamente estamos muy muy cerca muy cerca

Voz 1025 03:41 entonces los cien metros lisos no

Voz 0322 03:44 ya no se va a poder hacer mucho más pero igual este asunto

Voz 7 03:46 no la vida a alguien ahora mismo eres consciente de agua igual hay un niño que están haciendo ahora aunque ya tiene tres años guapo yo pensaba que podría ir más rápido que estos tíos

Voz 0322 03:54 pues no pues no nos parece ser que físicamente no va a poder ir esto pues bueno simplemente tendrá que aprender a vivir con esto no es seguramente no ser os acordáis no que siempre había aquel a que el hombre que no se quería montar en un tren a treinta kilómetros por hora porque decía que le podía pasar algo con la velocidad no

Voz 8 04:15 ya pues un poco lo mismo ahora

Voz 0322 04:18 pues era realmente hemos llegado al límite físicamente si es técnicamente yo creo que no está tan claro es muy probable que todavía pueden surgir técnicas e hirió estamos haciendo en escalada el otro día hablábamos de halal ondean gel no

Voz 1025 04:33 sé de lo que son técnicas Huelva

Voz 0322 04:35 o por lo menos son soluciones técnicas nuevas sobre grandes de idealmente yo creo que ahí sigue todo el recorrido por lo menos en montaña llena alpinismo pero es cierto que que físicamente ya no da para mal no bonito ya estaba ya ya hecho casi todo lo que se podía hacer no

Voz 1025 04:53 ya pero por ejemplo déjame que vayamos a uno de los tótems este programa carros toreando está demostrando que con setenta y nueve años te pueden subir ochomiles

Voz 0322 05:02 efectivamente está forzando la caja no los lateral

Voz 5 05:07 les

Voz 1025 05:08 estudió poniendo ahí al límite

Voz 0322 05:10 uno de los uno de los trabajos no que tienen los aventureros siempre es hacer más grande la casa e ir por eso pues hay unas fronteras físicas hay otras del conocimiento no pero pero lo que estamos haciendo los humanos Carlos Soria es un ejemplo perfecto deshacer más grande la caja era también en muchas otras cosas porque él es una gran persona también Tino sopa de la está haciendo más grande no no sólo no son los físicamente pero cuando todo esto esté dentro de veinticinco o treinta años cuáles eran sus retos no eh tu reto será hacerlo igual que lo hizo Messner o hacerlo un poquito menos

Voz 8 05:48 ya de récord negativo por decirlo así

Voz 0322 05:51 no de quedarse cerca del que lo hizo bien pero es un poco tremendos es el no estamos acostumbrados a esa no es la nuestra generación nipones los últimos cientos de años

Voz 1025 06:01 siempre he podido ir se déjame seguir poniendo te problemas qué hacemos con Kilian Jornet

Voz 0322 06:07 bueno pues básicamente en la mayoría de la gente lo que quiere hacer lo que quiera hacer no superarles igualarlo vale aquí y esto seguramente a lo que va a llevar el deporte no de hecho si esta es la vista tras los últimos veinte veinticinco años ensayo lo barrancos ha salido el parapente hasta dio mil cosas

Voz 1025 06:26 sí que ha cedido el trail running vale

Voz 0322 06:28 las cosas a lo mejor se hacían un poquito pero no

Voz 1025 06:31 no de manera masificada para que nos entendamos

Voz 0322 06:34 entonces sí muy probablemente una de las salidas sea hacer otras cosas seguramente abandonar ciertos ciertos deportes aunque Piqué menos que Endesa hagan otras cosa es que se busque nuevos retos pero pero yo creo que en cierta medida cuando uno llega a la los límites de la caja lo único que le queda en la Casona cuando mira

Voz 1025 06:58 es lo que estás contando te te voy a explicar una anécdota que me acabó acordar ahora hace un par de semanas cuando estuve fue en en Miami Beach es estaba poniendo de moda un nuevo deporte lo vas a flipado era el esquí acuático de toda la vida pero que en vez de ir tirado por una lancha el esquí era una especie monopatín un poco más grande llevaba él la propia pop la propia a propulsión no necesitas lancha para que te lleve y la gente era alucinante van con casco y todo eh pero van a una velocidad que no te lo concretos lo que sí se llegó motor así es como un pequeño Jet Ski pero pero ahí en forma de de tabla era alucinante osea que Mena las de moda seguro porque Abi no había una persona había mucha gente haciéndolo ya

Voz 0322 07:51 es que al final lo mejor es eso te come vamos a ver en esto pudo ser puedo tener el récord mundial bueno lo tienen aspire pero pero yo creo que va a ir más allá en cuatro días la gente baila hacer alpinismo otros planetas el ex ya no tiene sentido intentar batir el récord del mundo de cien metros lisos en la tierra mejor batir desde la Luna claro que probablemente yo creo que igual va por ahí el tema ya veremos por dónde no porque pronto desgarrar esto pero pero claramente el el ansia humana está el ir más ante el correr más llegar más alto en ir más lejos el explorador no va parar nos muchísimos científicos y lo hemos hablado y mil veces no son son no son muy diferentes a Cristóbal Colón están explorando y buscando claro

Voz 1025 08:40 pues querido amigo te deseamos toda la suerte del modo en el final de año que estamos disfrutando y hay en la entrada de ese dos mil dieciocho it escuchamos el año que viene eh

Voz 0322 08:50 que seáis muy muy muy feliz es un abrazo

es verdad que es un abrazo muy fuerte carros Barrabés otro de los clásicos de este programa

Voz 7 09:01 que me que me de dónde dónde va ir hoy la sección de Chema porque no me he preguntado no pondría un también pregúntame donde donde baila sección vamos a Rusia

Voz 9 09:13 es decir si hoy hoy vamos a ir a Rusia Fin de año ruso y lo que que

Voz 10 09:19 connotaciones qué consecuencias tiene el fin de año en Rusia

Voz 9 09:23 con el crecimiento de los asesinatos

Voz 5 09:26 cuando

Voz 7 09:26 tú intentas tal voy a preguntar lo con pequeños

Voz 5 09:30 no no tus pincelada

va a seguir aventureros

Voz 11 09:40 a dichas ahora

Voz 5 10:11 sí el que traigas hoy porque el protagonista te está escuchando sabe si si vas a empezar a rajar te con cuidado porque me bastante hola buenos días hola buenos días pues nos vamos a Rusia no un poquito

Voz 1055 10:22 Chema Nos vamos con Luis Pancorbo que acaba de sacar un libro para quizás la generación más joven no sepa quiénes Luis Pancorbo para los de una cierta edad pues es sinónimo de documentales hubo una época en la que Televisión Española se gastaba el dinero y se hacían buenos documentales uno de los culpables fue Pancorbo maravillosa serie que se llama otros pueblos y que asistimos a ciento cincuenta y tantos capítulos viajando por todo el planeta y yo tenemos el gusto el placer de tener a Luis con nosotros porque ha hecho un maravilloso increíble inseguro que anhelado viaje por él y lo ha trasladado un libro que se va a cambiar dioses y petróleo es ni más ni menos que una vuelta por el mar Caspio Rusia calmó que a Daguestán Azerbaiyán Turkmenistán Kazajstán irán muchos países pero un nexo común que es ese marcas

Voz 1025 11:11 señor Luis Pancorbo cómo estás amigo muy buenos días

Voz 13 11:14 muy buenos días voy bien estuvo

Voz 1025 11:16 placer tenerte en Ser aventureros igualmente y es un gustazo veo que te has animado escribe un libro y una vuelta pues chico te has hecho

Voz 13 11:24 no no no notas de Honey I yo creo yo te lo has hecho todos no todos todos todos los ribereños del Caspio

Voz 14 11:33 son países independientes o repúblicas autónomas de de Rusia como calmó que hay Daguestán que se iba a difícilmente pero ahí están todos bueno brevemente por el Caspio bañándose uno sobre todo en verano oí tratando de encontrar caviar pero con el petróleo está difícil

Voz 1025 11:54 me imagino que hay mucha cosa negra pero del bueno ya me imagino

Voz 13 11:59 el petróleo Tavira un monto de bolero

Voz 1025 12:02 claro oye cuéntame cuánto cuánto tiempo ha estado dando estamos un par de años por lo menos no

Voz 14 12:07 sí un par de años pero no no ha sido todo seguido no es no es en plan no viajo en plan de de Marco Polo ya ya me gustaría no

Voz 1025 12:16 el euro

Voz 14 12:17 bueno de hecho de una tacada toda la parte rusa es decir desde astracán donde desemboca el Volga con calmó que hay Daguestán y luego uno a uno de hecho todos los países hasta que conseguí finalmente entrar en Irán y ahí acabó el año pasado no

Voz 1055 12:39 ahí te quería pregunta yo Lewis precisamente empiezas por el Volga un sueño un anhelo tuyo impone una ciudad al menor muy literario de nombre precioso que es astracán

Voz 14 12:49 sí bueno desde luego que es un anhelo que estoy contentísimo de haberlo podido conseguir porque no es sólo el Volga que atraviesa prácticamente toda Rusia que es el cambio de los de los que de toda la literatura sino cómo se proyecta en un delta él es bueno pues ahí estado pueden sirve de una quita hay con cómo se levantan los los tiburones blancos salvajes como florecen los pilotos cómo va desembocando esto poco a poco en el Mar Caspio entonces ha sido una gran experiencia pero bueno como no hay unas dos luego fui también como desemboca el Urán en el Caspio y entonces son los dos grandes ríos de Rusia en los que he podido ver en sus en sus terminaciones no

Voz 1055 13:51 Luis tú eres un viajero experto miras con lupa desentrañar misterios que queda en estos países de la antigua Unión Soviética yo he tenido la oportunidad recientemente

Voz 1025 14:05 parte de petróleo contaminación e aparte de petróleo

Voz 1055 14:08 de este islam militante en esas ex repúblicas y sobre todo de centro Asia estaban Kazajastán como cómo ves ese ese raro cóctel

Voz 14 14:20 bueno eso es un cóctel pero debido a la realidad no contra la realidad no no podemos hacer nada no kilos viajeros menos porque pasamos por ahí no pero el el sur del Cáucaso pues tiene tiene una serie de problemas que sobre todo se han focalizado en Chechenia donde tenido que pasar pero de largo para nada están que es el que El País contiguo no bueno pues aunque vayas por carretera pues allí mismo ya empiezas Águeda a los policías de al Ejército ruso que iban con pasamontañas no hablo tanto bueno pues bastante cuidado no pero luego la realidad se impone nuevas por Daguestán muy especialmente en el puerto de metal ven

Voz 12 15:12 sí

Voz 14 15:13 cosa de los Angeles soviética y ahora es la actual de Sven ir bueno pues la gente es completamente pacífica quiénes son sus oraciones musulmanas que de su gusto a Pushkin por ejemplo que yo con mucho gusto comparto si si tiene suerte pues no Casanova buenas las fuentes

Voz 13 15:36 sí sí claro que sí pues todas estas historias debía

Voz 1025 15:41 Eros en este libro de Luis

Voz 15 15:44 Angkor rodó Pancorbo que que no

Voz 1025 15:46 atraído y José Luis Angulo y que además siempre

Voz 1055 15:49 no sorprende la anterior con el que tuvimos a Luis fue también un viaje extraño por el cuerno de África Somalia zonas complicadas y en este caso pues como decimos por todo ese mar Caspio y esa república que sólo las conocemos a veces porque salen en las noticias Daguestán Azerbaiyán Turkmenistán el libro está editado por renacimiento así que

Voz 1025 16:06 no sé si petróleo es el título

Voz 1055 16:09 este libro de Luis Luis Pancorbo hizo un gustazo como siempre tenerle con nosotros

Voz 1025 16:13 gracias por tu ratito Luis un abrazo muy fuerte mucha suerte está en libertad

Voz 14 16:17 igualmente gracias

Voz 1025 16:19 ya veis por esa zona de Rusia hemos viajado luego viajaremos por Rusia pero de otra manera en viajaremos con San

Voz 6 16:27 el asesinato es que bueno bueno bueno y mucho alcohol mucho alcohol el tema este de de tema

Voz 5 16:33 de este este que vamos a abordarlo pero no ya en Alcoy dinamitar la sección pero tú tú estás empeñado en que lo dio

Voz 6 16:43 me parece muy intereses me preocupa digo pero es que me parece muy interesante estudiar está haciendo un impulso saltaba una apuesta por acabar con la selección de Chema antes de que acabe el año

Voz 1025 16:54 no ya a Pablo VI seguimos lloré de verdad

Voz 12 17:17 historias para escuchar que suenan muy bien Watson no grite hágame el favor dormitorio viajes en el tiempo

Voz 2 17:29 adelante pase Javier Sierra está esperando al Cronovisor

Voz 16 17:35 todavía con Nacho Ares todos las historias que puedas imaginar madrugada del sábado a la una y media una hora menos en Canarias y también en Ser Historia punto Cadena SER

Voz 17 17:49 yo quiero que conozca Caixa mi amigo

Voz 6 17:52 a mi mejor amigo oiga cómo se llama

Voz 18 17:56 el Costa suyo

Voz 1025 18:21 seguimos en Ser aventureros hace unos días me llegaba un email me dice Hola soy Marina Marina Fernández eh Nos conocimos en Moralzarzal en las jornadas hace un par de años es verdad estuvo en el programa con nosotros hay que te quiero proponer una historia que vamos a hacer un reto un reto muy chulo que además conocemos bien y lo estamos hablando fuera de micrófono con José Luis Angulo porque es completar el leopardo de las nieves José Luis que esto era un proyecto me acuerdo de la época de la antigua Unión Soviética que era como imposible

Voz 1055 18:54 claro efectivamente yo tengo un animal al que tengo pasión por Eli bueno pues algún proyecto de ir a verlo que es el leopardo de las nieves Icon ese animal la Unión Soviética cuando Unión de república socialista soviética crea el diploma de las cinco y montañas más altas de la República pocos alpinistas rusos consiguen hacer las cinco cumbres económicas

Voz 7 19:16 de los siete mil ese dinero

Voz 1055 19:18 lo algo muy importante para ellos para que os hagáis una idea entre los escaladores montañitas españoles sólo hay una mujer que tiene ese ese diploma por lo tanto me parece un una un proyecto absolutamente maravilloso el título como digo lo más mágico Isaac montañas precios y mal que como digo no es un proyectil Omar sino que durante decenios fue el emblema y el el diploma más importante en el en el montañismo soviética

Voz 10 19:45 Pero Marina qué tal

Voz 13 19:46 estás qué gusto saludarte como a la vida hola qué tal muy bien no

Voz 1025 19:51 encantado de que nos acompañes es hoy también que proyecto más bonito

Voz 0427 19:56 muchas gracias pues sí la verdad que sí como decíais vosotros son las cinco montañas más faltas de las iguanas soviéticas muy bueno pues dentro y eso se nos hemos planteado para el año que viene

Voz 1025 20:11 cuéntame un poco cómo es este proyecto como es la idea cómo vas a Kart escalo incómodas hacer los cinco quiero decir esto es es es un proyecto en varios años como como las planificado

Voz 0427 20:24 pues mira en principio bueno somos dos Carlos Álvarez yo es un alpinista madrileño también

Voz 1025 20:32 sí

Voz 0427 20:34 hemos planteado hace cinco en una temporada que el periodo de verano pero bueno este es un proyecto es hacerlo psíquico es un reto bastante serio

Voz 4 20:45 eso te iba a decir me parece no es mucho eso cinco en verano

Voz 0427 20:48 sí es es en principio lo que nos hemos planteado pero luego por otra parte para nosotros el estilo también es muy importante entonces que por otra parte si tenemos que un digamos dejar alguno para el año que viene y a cambio hacerlo sin un acuerdo en el que nosotros nos sentimos más identificados pues lo haríamos

Voz 1025 21:10 a ver pico Smile semanita o pico comunismo siete mil cuatrocientos noventa y cinco pico Poveda siete mil cuatrocientos treinta y pico Lenin siete mil ciento treinta y cuatro y los dos últimos toros de Joaquín a ver si es capaz de diablos

Voz 8 21:24 pues el cinco canten guiri entonces siete mil bien

Voz 1025 21:28 es

Voz 0427 21:28 si el corsés calla que encima se oye

Voz 1025 21:32 no habría unos dos mil ciento cinco o sea todos por encima de los siete mil pero lo lo hablábamos ahora con José Luis en su momento los cinco son complicadísimas no

Voz 0427 21:46 sí es muy complicado por varias cosas la logística también es muy complicada porque hay que moverse estos están distribuidos en dos países en Kirguistán Tayikistán y luego también en la meta tiene que ser muy favorable

Voz 8 22:02 todo nace eso es sino no siempre

Voz 0427 22:05 eso es tan fácil y luego también que te quedan fuerzas claro porque bajas de uno o cuando acabado pero no lo va a hacer otros cuatro no entonces bueno pues eso citó la idea pero ya te digo como nosotros sí que me gustaría usar un estilo pues por ejemplo no Nozar las cuerdas fijas instaladas en Ador es decir ser no ser bastante autónomos pude sí que podríamos dejar alguno a cambio de hacer esto en este estilo

Voz 19 22:40 yo me parece osado un reto y un proyecto maravilloso lo veo muy complicado es decíamos antes ha habido mucha gente que ha estado toda su vida por conseguirle no lo no lo consiguió hacerlo vosotros no me parece eso decía antes una española vamos a dar nombre y apellidos para que no Chus Lago Chus Lago es la única española que tiene el diploma de leopardo

Voz 20 23:00 sí idea de financiación

Voz 13 23:04 porque esto agotado dinero aunque sea luego lo diré ustedes

Voz 0427 23:10 cuesta es verdad que no es por el tipo de expedición por el lugar no es de las expediciones más caras pero si aún así

Voz 1025 23:22 Holy pero tiene sponsor tienen tenéis algo cagué os apoya o no

Voz 0427 23:28 no tenemos el apoyo de de material de una tienda de tiendas Koala en Madrid

Voz 21 23:36 pero no tenemos digamos apoyo económico no

Voz 1025 23:41 claro bueno pues ya sabe si si alguien se anima a querer formar parte de de vuestra historia cuenta de hizo un poco hay algún sitio donde se puedan referir en la página de algo de Facebook de una página web a a Honda cuenta en Twitter Cuéntame

Voz 0427 23:57 pues bueno con un correo que exige creado en hemos una página web para el proyecto pero de momento el correo es al cine arroba gmail punto com si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para preguntarnos ahí

Voz 1025 24:16 la última Ángel venga

Voz 4 24:19 obstante que pasa con con estos siete miles porque parece que tienen que ese valor

Voz 6 24:24 a menos que que los ocho Mills no

Voz 4 24:27 es lo que sucede tiene más dificultad porque hay hay menos gente que ha hecho estos siete mil

Voz 22 24:32 bueno él es una zona menos comercial no es un terreno que no está tan explotado ya sabes qué

Voz 0427 24:43 cuando todas las personas se ponen de moda pues todo el mundo al mismo sitio

Voz 4 24:47 es un día tiene que ver con el que esté de moda el tema comercial

Voz 22 24:51 sí sí sí es verdad que estos sitios ahora ya la gente está empezando hay olas se está empezando a conocer

Voz 0427 25:02 pero hasta ahora no mucho

Voz 22 25:05 verdad que es una zona preciosa en el antes un manos una zona preciosa

Voz 0427 25:14 uno hace las condiciones son muy positivo pero sí

Voz 1025 25:21 pues querida Marina mucha suerte os seguiremos de cerca a ver si sale hoy podemos contar qué tal os va un abrazo muy fuerte y es que que cuando quieras

Voz 7 25:32 hasta luego Marina Fernández ese proyecto precioso del que estamos hablando el leopardo de las nieves y nada no

Voz 18 25:38 no me preguntaba Chevantón porque es programa para hacer preguntas importan

Voz 5 25:42 a la música no te queremos la sección de los demás déjame

Voz 23 25:49 sí

Voz 7 26:40 ahí hay una cosa que me están preocupando el programa que me estoy dando cuenta que al final estamos mucho por Rusia hoy no es que con Pancorbo con maligna ahora

Voz 5 26:51 eso no lo vamos hilando Se bailando bailando te das cuenta cómo hemos sido osea vamos a cerrar el año con un programa cerrado cuando hablamos

Voz 10 27:00 no de Chema Rodríguez el equipo me informantes oye que pum esta semana vamos con Rusia y tú venga dispara

Voz 6 27:07 de aquí la Ponseti que bueno si lo joder

Voz 5 27:13 qué es de verdad

Voz 6 27:17 Se ríe ya que hay un equipo de producción que jugarán a miles de fíjate lo de camino de Rusia no el incómodo terminamos al final del crimen de pena pero sí

Voz 1025 27:31 ment en Rusia Rusia

Voz 6 27:34 sí porque estamos a ver es tocar un tema una zona

Voz 10 27:36 áfrica cultural política social desde varios puntos de vista distintos para por último entrada en la parte que más emoción puede generar en el oyente que es el crimen me había tocado el tema mafia rusa que es una historia

Voz 5 27:51 qué duda cabe otro Perdona si te voy a decir

Voz 1025 27:57 me quieres contar por qué no a Rusia

Voz 5 27:59 lo ha anunciado el año llevó a Rusia porque en realidad las vacaciones gordas de verdad

Voz 10 28:05 las auténticas vacaciones de los rusos empiezan pasó mañana en fin de año el día de fin de año comienza una fiesta diez de diez días en Rusia

Voz 6 28:15 es el fin de año es el fin de año ruso

Voz 10 28:17 al que denomina los diez días del horror por qué durante esos diez días lo que pasa en Rusia esos diez días se triplica el número de crímenes por ejemplo que es lo que qué es lo que vamos vamos al locura Miso diez días se cierra absolutamente El País no sale prensa se gasta dinero a espuertas a el el consumo de vodka pues se se se dispara trabajando hay ciento cincuenta mil ciento cuarenta millones de habitantes

Voz 6 28:47 en ruso cientos de millones de botellas de voz

Voz 10 28:49 en las que se consume porque Ben Spies días bueno porque es porque de hecho la fiesta en sí era del uno al ocho pero desde el dos mil trece desde dos mil trece aumentaron en la fiesta hasta el día diez y a día de hoy la fiesta duda desde el uno hasta el diez y hay alguna gente en alguna gente que la lleva hasta el día catorce o sea del uno al diez es fiesta de una de de fiesta en fiesta de fiesta toda la gente se sienta y entonces se desata entonces a partir a partir del tercero cuarto día de fiesta gastando dinero de estar bebiendo pues los niveles de violencia creciente

Voz 6 29:24 las tropas de la sociedad se saber sabemos pero Ángel de ya así no podría

Voz 5 29:32 se me

Voz 24 29:34 me apetece boicoteo porque como él no te llevan y no tiene nada puede está ahí por debajo de con quién estás muerto

Voz 5 29:47 no literalmente

Voz 10 29:51 bueno pues decía a partir del cuarto quinto día que que que empieza a gastar que los niveles de consumo de alcohol han crecido hasta límites insospechados pues la violencia crece un caso paradigmático de del asesino del ajedrez el segundo mayor asesino en serie de la historia de de de Rusia este tipo de él su objetivo desde pequeño desde que tenía dieciocho años él era convertirse en el mayor asesino en serio de de Rusia

Voz 5 30:21 por otro lado el récord el récord

Voz 10 30:24 yo estaba en el encuentro por ahí

Voz 5 30:28 el echar una interesante jugar dato antes

Voz 10 30:32 hoy chica chica turco había matado a cincuenta y tres personas este tipo este tipo quería

Voz 6 30:39 tira batir el récord ha

Voz 10 30:41 eso asesinar con dieciocho años que mató a un compañero

Voz 6 30:44 lo del colegio lo tiró lo tiró una opinión volcando

Voz 10 30:46 Arilla Él iba él tiene una una un tablero de ajedrez e iba marcando una Un

Voz 6 30:55 es de de Age cómo se llaman los jugadores cuadros deja Terence Davies no de escaquearse que no la la pregunta por escaquearse es irse irse hasta perderse pero eso tiene que ver con malos hemos sido de los ocho días festivos al ajedrez claro

Voz 10 31:12 porque este tipo Alexandr Pushkin este lo que hacía era como lo que quería era víctima fáciles de conseguir para completar su récord lo que hacía era asesinar sobretodo borrachos y en qué momento el aprovechaba para matar gente en esa época es que cuando era más vulnerable cuando era más fácil asesinar asesinar a esta gente muchos de las personas que él asesinó donde el tiempo que él que estuvo sesionando hasta que lo detuvieron in no pudo batir el récord por una cosa curiosa en el caso de este hombre porque porque él llevaba cuarenta

Voz 6 31:45 si uno hace cuarenta y él decía él en realidad pero tiene gracia

Voz 1025 31:50 encontré el sí pero él tenía

Voz 10 31:52 su ajedrez tenía marcada sesenta y uno había batido el récord sin embargo la policía sólo pudo demostrarle cuarenta y nueve se dio un curioso hecho que él intentaba tener más asesinatos y la policía trataba de quitar el asesinato entonces solamente solamente solamente lo contabilizaron aquellos que se puso

Voz 6 32:15 era que eran suyos todos los demás no sale no se no

Voz 1025 32:20 tenía que había os sesenta y un rol tenía él

Voz 10 32:23 tenía marcado sesenta y un escaqueo

Voz 6 32:25 de su tablero deje con sesenta hay unas víctimas aparentemente pero la policía cuando pasó pues esto está usando el juicio se celebró en el dos mil siete no hace tanto haciendo realmente poco hace pocos

Voz 10 32:40 mi hija fue en juicio súper bien mediático a él lo encerraron para juzgarlo en un cubo de cristal porque ahí como el servicio

Voz 5 32:50 el establece

Voz 10 32:53 de ese hilo juzgaron ahí porque los familiares amigos de las víctimas lo quería era preguntar por qué hizo eso

Voz 6 33:01 ya es demasiado buena si ahí te puedo hay una parte

Voz 10 33:04 hay algo que se que que que que saben como en casi todos los asesinos en serio que es una infancia turbulenta este tipo fue abandonado por su familia por sus padres dejado vivió con sus con su abuelo con un abuelo y con un perro el abuelo eh murió poco tiempo después el única persona con la que él había tenido un poco de cariño era con el con el abuelo y no es casualidad que en el parque donde él jugaba señuelos jugar al ajedrez y no es casualidad que en el parque al que iba a pasear con su abuelo con sus perro en donde se produjeron la gran mayoría de los crímenes que este hombre que cometió

Voz 6 33:42 o sea habla como en casos de otros muchos

Voz 10 33:45 serie de una hice muchos psicópata de una infancia turbulenta tenían una infancia turbulenta no significa que vaya a ser yo creo que si no

Voz 5 33:54 yo creo que no te han pillado fin yo lo vamos a ver una pregunta Angelo

Voz 6 34:01 o sea que yo voy a reflexionar esta semana sobre todo reflexiona sí pero nada que preguntar si me encontré que no

Voz 1025 34:07 muy bien felicitar tu equipo entonces no gracias

Voz 6 34:10 hombre está el alcohol detrás de todo esto

Voz 5 34:13 no siempre pero muy poco pues no vería eh él no bebía lo aprovechaba desaprovecha Vadenes

Voz 10 34:19 Coll chapado un momento de porque su objetivo él empezó desde muy pequeño él empezó era un psicópata

Voz 5 34:26 es eh

Voz 1025 34:29 Jara aquí hasta aquí la sección de Chema en nada estamos con Javier Gregori gracias vamos a salir al espacio exterior

Voz 1025 36:12 este último programa del año oyen muchas gracias un año más para estar con nosotros y esperamos que sigas en el dos mil dieciocho

Voz 5 36:19 claro que no te los llevas era primero gracias a ti por esto

Voz 0882 36:37 si será o placer seguir con vosotros

Voz 5 36:40 llegamos al último escándalo en esto

Voz 0882 36:42 espacio que Caballero del Pentágono pues que unos periodistas del New York Times ahí es nada han descubierto que el Pentágono se ha gastado veinte millones de dólares en un programa ultra secreto para buscar ovnis Un programa determinó en el dos mil doce es decir que no tiene la que ver pondrá sino que cuando la administración Obama fue un invento de un senador conspirando ICO que veía ovnis por todos los lados dos consiguió que le dieran veinte millones es de dólares para encontrar pruebas de la existencia había ovnis de la famosa aria estas

Voz 6 37:13 cincuenta y uno que claro está

Voz 7 37:15 están lo va a ser un senador

Voz 0882 37:18 he donde está es donde esta supuesta o hipotética área que nadie ha demostrado su existencia la base existe

Voz 7 37:24 el cincuenta y uno existe no es de claro

Voz 5 37:31 lo que sí estarían Ros Buena esta terrestre no

Voz 0882 37:36 bueno pues después de gastarse veinte millones de dólares durante diez años sabes cuál es la convulsión de toda esta gente

Voz 6 37:42 verás que no han encontrado absolutamente nada

Voz 0882 37:44 no ha encontrado ni la más pequeña pieza de un ovni no

Voz 7 37:47 en serio ni una prueba

Voz 0882 37:50 la Volta secretos se cerró porque no encontraban absolutamente nada no hay muchos testimonios gente que dice haber visto cosas ahí metidos más serios lo que han estado especulando o defendiendo la idea de que realmente este senador lo que no quería encontrar ovnis lo que realmente quería el Pentágono era espiar a China y a Rusia en sus programas espaciales no bajo el paraguas este nuevo proyecto aún ni lo que realmente yo creo pero ante todo igual es que no han buscado los hombres no es que chinos

Voz 5 38:23 tú sabes que claro

Voz 0882 38:27 a que no se demuestre lo contrario hasta que nadie aporta una prueba mis no existen todos los estudios que se han intentado hacer investigaciones Nadia ha presentado a nivel público una rueda de prensa en una investigación científica prestigiosa una prueba de lo que hay a tu nombre el objeto volador no identificado al procedencias a terrestre no hay ninguna prueba con lo cual no existen hasta el momento para la ciencia para los periodistas científicos no nos dedicamos a esto con lo cual bajo sepa cómo no tenía nada que hacer sea realmente es camuflar no como se hacía antiguamente los espías no que camuflaba en una tienda de ropa que realmente la trastienda pues modificando pues el Sage es secreto exitoso realmente lo preocupante para mí es eso no que hayan dedicado veinte millones de dólares a buscar esta terrestres que no existen

Voz 6 39:18 sí sí por veinte millones de Benidorm ha quedado claro que no existe los dos no

Voz 5 39:28 a ver si duda chino por todas ya ha dejado ya está de de

Voz 0882 39:32 buscar quimeras y cosas de momento imposibles

Voz 1025 39:36 es buscar cosas es este programa terminaremos este programa durará cincuenta sesenta años Angulo por lo menos disección entenderemos finalmente hablaremos de habréis Un día vendrá Javier Gregori ha dicho

Voz 5 39:48 lo que he no no yo ahí bichos

Voz 0882 39:52 creo que que puede haberlos pero hay que demostrarlo hay que encontrar la prueba y sobre todo tenemos que seguir siendo creíble y yo espero darles la noticia antes de abandonar la radio espero que la audiencia me crea a mí me crea por porque estado treinta años intentando ser creíble en todo momento no para mí

Voz 1025 40:10 pues como patrimonio de un periodista es la credibilidad ese día

Voz 6 40:13 espero que decía caerán este programa

Voz 1025 40:15 aventureros La Ser no sé qué hará en su servicio informativo están hasta Vic pe pero estar aquí

Voz 7 40:23 yo soy feliz entrada de año felicidades

Voz 1025 40:27 hace has por escucharnos

Voz 0882 40:29 los dos otros por cien Javier y todos que hoy víspera

Voz 1025 40:32 Bisbe no al final de año sí se fue a no sé donde apenas dos de gays y a ver si hablamos cuando no lo sé igual hablamos el programa pero por ahora no conseguimos pactar otro que se vayan porque tiene

Voz 6 40:44 ahora parece que no me voy que centraba

Voz 7 40:56 la sintonía a la sintonía de Joseba José Luis Angulo también pero nosotros hemos más cosas

Voz 1025 41:36 dejamos dejadme que os haga un guiño hay una historia que que venimos siguiendo desde hace apenas unos días en Ser aventureros que nos hablaba de un madrileño un coruñés que están cruzando el Atlántico a favor del cáncer de proto hasta de próstata perdón eh ayudando intentando recabar fondos para Chris contra el cáncer es una historia preciosa porque es la que el whisky atlántica son tres mil millas de San Sebastián de La Gomera hasta English viene de antiguo y barbuda

Voz 20 42:05 hace unos días

Voz 1025 42:07 Mikel Ascó de estábamos complicadas porque se quedaba el coruñés sólo el el chico de Madrid tenía problemas de salud bajaba yo tengo precisamente a Marta Cardona

Voz 20 42:17 es quién está detrás de que Cristo

Voz 1025 42:19 contra el cáncer la que nos puede dar la última hora de lo que está pasando y de lo que están haciendo estos chicos hola Marta qué tal estás buenos días

Voz 8 42:27 hola buenos días

Voz 1025 42:29 da que es así que hay que ahora es sólo el chico de Coruña al que está ahí como loco

Voz 8 42:33 sí eso es increíble que sí que se retrasó la salida porque había pues a muerte fuertes tormentas si el mar estaba fatal y no podían salir ser retrasado dos días salieron que cuando salieron pues a los dos días pues la verdad es que te estás encontrarse es francamente mal Jesús Torres con unos varios agudos bueno y entonces pidieron que que por favor que fueran a sí a por él él entonces nada les sale se marchó ya en la travesía él pero pero o lo que es increíble es que su compañero Jorge porque pensábamos pues ha seguido solitario se ha seguido en solitario entonces pues a mi me parece increíble sabes bien ahí

Voz 1025 43:25 contarle a la gente el tipo de barco que utiliza no

Voz 8 43:28 bueno es un barco muy pequeño donde tienen la comida estabilizadora de los remos si para

Voz 7 43:37 que van remando que hay que montarla gente

Voz 1025 43:41 me mando del barco

Voz 8 43:44 a sólo una cosa tú imagínate y entonces es que son pues casi cincuenta días remando cruzando el Atlántico solos en este caso bueno van más barcos pero que realmente al a los días se van dispersando a porque claro basta hasta cuatro personas en o de si te depende no y entonces la ellos sabían se habían preparado los dos juntos para ir bueno pues mientras que uno dormía el otro remachaba y luego los dos juntos hilo estabilizadora la alimentación todo ya eras tú imagínate que te lo que ha decidido este hombre que no que él seguía si solitario ha dado algún caso pero pero

Voz 1025 44:28 sí sí sí que va a un español pero es absolutamente una proeza oye Marta y todo esto es para recaudar fondos no como está la historia

Voz 8 44:37 sí una la historia es que esas hubiera Torre pues nos conocía la filtración cáncer que nos dedicamos exclusivamente a financiar investigación de de cáncer en concreto tenemos un proyecto para para próstata para cáncer de próstata la que que bueno ya sabes que es un cáncer pues bastante habitual sobre que se está investigando Boney literarias la investigación pues está consiguiendo muchísimos avances pero por otro lado es un cáncer que nadie quiere hablar así qué comer tantos como lo es una cosa como que no existe y entonces para nosotros dijo oye pues nosotros estaríamos encantados de hacer este reto que queramos lo apoyar idearon visibilidad y apoyar para que la gente colabore con este proyecto que tenéis en en la Fundación Cris Contra el Cáncer nos apoye cuando Naciones y así también nosotros podamos revertir en esa parte a a la a la Fundación así está un poco la la historia que cuando llegue a contarle lo que iban a hacer yo les dije no prefieres a lo mejor es un programa de la investigación del cáncer que también vivimos yo lo no los no esto es que lo vamos a hacer increíble no tiene a mí me dejaron sorprendía yo no conocía este reto la verdad

Voz 1025 45:53 yo sí creo yo sí que vamos a tales que héroes que Atlantic Challenge es una carrera que se hace todos los años que normalmente hay más de treinta equipos que que son equipos de todo el mundo y que quieren

Voz 8 46:04 siempre claro pero pero es que además esta gente que se tira al mar es gente como siempre os yo tenía la idea de que sabe no sé

Voz 1025 46:14 no no Jesús Jesús creo que tiene sesenta y tres años en el que aguanta Jorge está en cincuenta y tres cincuenta y cuatro años no

Voz 8 46:21 exactamente que yo me quedé eso crearía pero es haré

Voz 1025 46:25 este joven Marta hazme caso

Voz 8 46:28 por ha supuesto quemada Condal gente jovencísima vamos cobró los campeones oye Laporta física

Voz 1025 46:37 se puede se pueden seguir el reto este que están haciendo en algún lado no alguna página web vosotros podéis información no algún vuestra página o no

Voz 8 46:45 en la página o no en las redes sociales Valter de Chris cáncer también obviamente hay una pagina pero en la página web suya de recaudación de fondos no porque simplemente para hacer es que la gente quiera entrar ese vamos se llama al barco remolón remolón punto es pero vamos que

Voz 1025 47:03 estamos de la Fundación Cris Contra

Voz 8 47:05 Cancelo en la la página que el cáncer punto RG hay tenis también la información sociales de Cris Contra el Cáncer somos bastante activos si actualizamos muchísima información de distintos retos porque tenemos bastante retos pero no tan loco como es que la verdad y bueno la verdad es que nos quedamos pues supera sorprendidas de que Jorge haya sido tan valiente de seguir en solitario

Voz 1025 47:31 todo va bien cuando debería estar llegando más o menos tenéis fecha o no no son sesenta días calculaba pero claro desglosó los granos que ahora sólo saber tú claro

Voz 8 47:45 no estoy imagínate a en el mar tú solo si mi a mi me parece alucinante sea sinceramente porque no llevaban nivela anillo

Voz 7 47:54 no esto no no te no hay otros veintinueve botes pero es lo que decía se va dando claro

Voz 1025 48:04 por eso ha pues destacar día novena nadie porque seguramente vamos

Voz 8 48:08 sí bueno oí inclino lo mismo los que van de dos o de cuatro

Voz 1025 48:12 eso es tremendo bien bueno pues hoy estaremos muy muy atentos Marta y la gente que quiera echar una mano con todo el tema del cáncer de próstata también que se ahí sí que no que se pase por vuestra página web claro que sí

Voz 8 48:27 hace por la web y que y que desde luego que que colaboro porque la verdad que la investigación el pida la investigación salvavidas y eso es importantísimo es si todos colaboramos esto va avanzando iba mejorando

Voz 7 48:39 crees contra el Cáncer un abrazo enorme Marta Cardona cuidarte muchísimas gracias chao es que es todo un reto si te falla compañero por ejemplo imaginar que Chema Ángel vais a un reto de estoy que pronto después de cinco preguntas a Chema Chema vais

Voz 5 48:56 yo porque sabes que sabe la frase hecha

Voz 7 49:01 va de Angel cuál sería jodido

Voz 5 49:05 ha bueno vamos a ir rematando este programa el último

Voz 1025 49:24 este año el año que viene si os quiere aquí estaremos con vosotros empujando de nuevo y a quién le va a poner el punto final a esta historia profesional

Voz 30 49:33 esto yo toda la semana con Alfonso donde se lo sabe pues en uno de los documentales que hicimos para la serie de televisión que que he rodado Alfonso aparece como un colaborador hablando de uno de los crímenes del crimen del descuartizados de Majadahonda

Voz 5 49:47 he visto como periodista experto en el caso

Voz 30 49:49 el eso es haciendo haciendo eses

Voz 7 49:52 bueno mundo la nieve creó hola

Voz 5 49:55 por qué tal está agotado días

Voz 31 49:57 a tener efecto en efecto sabía que tendrás de documentales series sobre crímenes y Ponseti los demás ya sabe que uno el esquí en la montaña la nieve lo hace con él

Voz 13 50:09 con con otros asuntos por lo hacemos con la camiseta no tocan temas muy esto

Voz 5 50:15 a la hora de gente lo haces con la cabeza arregla o bien

Voz 31 50:21 pues no os creáis que sí yo creo que en el reportaje que hemos hecho y lo que vais a que esté nadie que no van a poder ver en Televisión Española en unos meses yo creo que queda claro que que bueno que los vecinos no son para casi nunca seremos tontos ni corto sino más bien al contrario son personas muy inteligentes lo que ocurre que la ciencia criminalística es más inteligente que ellos terminan siendo siempre detenidos y juzgados como es el caso pero bueno ahora a la nieve que no gusta la nieve bueno simplemente ha sido un placer todo esta temporada con vosotros

Voz 7 50:54 igualmente está encima de felicitamos por tu trabajo y esperar al año que viene Nancy

Voz 31 50:59 qué haremos pero político que quedan treinta y ocho días para que en Corea del Sur se abran los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 13 51:07 adiós San treinta XXXVIII días el nueve

Voz 31 51:09 de febrero comienza a los Juegos Olímpicos de invierno y los españoles creerme que tenemos mucho que decir lo dijimos hace quince días en la Copa del Mundo de snow board donde otra haré una vez más Lucas di Bari Regino Hernández mentía para hacer caballos ganadores sin duda

Voz 1025 51:26 en que en estas pistas

Voz 31 51:28 Anas lo van a ser y como no es Javier Fernández de nuestro patinador el número uno que también yo creo que es otra de las grandes figurar de este olimpismo invernal que vamos a vivir en cuarenta días y que a buen seguro va a traer una medalla olímpica eh para España no in eso no vamos a centrar tanto en pistas Blancas como en Ser aventureros a partir de de este inicio de año que comienza mañana pasado mañana hilo yo interesante yo cuento que ver ya lo dijimos cómo van a moverse por ejemplo países tan raros como Corea del Norte que ya sabes que tiene muchísimos sí graves problemas para poder estar presente en esa cita íbamos a ver cómo se desarrolla todo porque yo creo que es en la gran cita deportiva del año ni Bono los españoles somos una tierra más bien de secano que de nieve pero yo creo que vamos a poder decir también en muchas cosas sin conseguir algún metal

Voz 1025 52:23 el último aumente más últimamente haciéndose gato más pero bueno

Voz 13 52:27 hemos con vosotros de nuestros oyentes como no cuida te mucho Alfonso

Voz 1025 52:31 daño a bueno pues hasta aquí este será aventureros otro año más

Voz 5 52:38 lo engañando a ser a mí no me no a vosotros señora Navidad en la cesta gracias por la cesta por un año más

Voz 7 52:50 en esto pero yo quiero darle a los oyentes

Voz 1025 52:58 Lázaro yo a los oyentes claro porque esta por aguantar un año más que creo que van XXV insisto la que se todavía no sabe que existimos y eso tiene mérito eso te era un programa paralelo gracias a que no

Voz 10 53:10 saben que existimos llevamos veintiséis años se llamaba veinticinco

Voz 5 53:13 o debería decir que somos número uno no de que número uno también nuestra franja horaria en el no lo he nunca es chico porque somos así nosotros sí ha llegado el momento ya no deja te vamos a ir a por el Ondas este año fíjate lo que te cuatro no no no vamos con el propósito de Alves diez días gracias a Fermín Agustí a Rebecca Revilla la parte de la

Voz 1025 53:39 la producción de cesando programa es un placer como siempre acompañarles a todos ustedes por favor pasen sólo muy bien sea muy felices

Voz 7 53:47 Borja González en la parte de Georgia sí ha estado trabajando nosotros volvemos el año que viene se dio cita

Voz 2 53:57 eh

Voz 34 54:44 si no de de de

Voz 35 55:05 el par vamos