Actualidad (27/12) | “Desde determinadas instancias políticas se espera que la Justicia sea ineficaz”

Voz 0313 00:00 hoy hemos invitado a tomar café aquí en La Ventana alguien que esa etapa la de juventud de los proyectos de la incertidumbre bola dejó atrás hace ya algún tiempo precisamente acaba de hacer lo contrario se acaba de jubilar como juez del Tribunal Supremo pasa por lo tanto ser magistrado emérito y como en estos tiempos donde el cruce de caminos entre justicia y política es tan visible OTAN frecuente donde el mundo digital plantea retos tan complicados nos apetecía mucho hablar con él y le hemos invitado a asomarse a la ventana Joaquín Jiménez buenas tardes buenas tardes encantado como está cómo estás nosotros nos tutear o usted eso hay que pedir siempre permiso nada nadie pedir permiso pero estoy encantada de estar aquí de todo repasando papeles elegiste buena fecha para para la jubilación el uno de octubre crearon cundía no lo sé que no cumplan parquet en la historia de fue una fatal coincidencia puede entrar por ahí directamente en inglés hemos endosado alguien ha endosado a los jueces a la justicia el fracaso de la política pues hombre sí

Voz 1 01:00 yo pienso que sí se desplaza es un riesgo que en España ha pasado varias veces de derivar a la al sistema judicial al Poder Judicial problemas que tienen un altísimo contenido político y ante la imposibilidad de de solución en clave política se derivan al sistema judicial esto es malo para la política para los jueces para los dos para la política porque supone una incapacidad de resolver para eso están los políticos para buscar mínimos comunes denominadores no para discursos excluyentes no para maniqueísmo o conmigo o contra mí para la poli para ir a los jueces es malo porque eh es un desgaste es un desgaste el poder judicial que aún cuando yo digo Poder Judicial son los jueces tienen el poder jurisdiccional nada que ver con el consejo y demás que es un órgano de gobierno en digamos que entre comillas pero porque los diversos partidos políticos tratarán de dominar tratarán de presionar tratarán de hacer suyos el discurso judicial

Voz 0313 02:03 Dago sea abra por la experiencia de casi veinte años en el Supremo y otros muchos en otros en otros estilos País Vasco por ejemplo que luego hablaremos en a partir de ahora cuando el reloj empiece a contar en el tema del del proceso el proceso que que hay ese proceso largo tomen decisiones políticas algunas pendientes en en en un plazo muy breve de tiempo hay un juez o varios que van a tener que tomar decisiones también eso cómo se hace uno intenta con pasarse a los tiempos de la política para no enredar uno intenta hacer abstracción de decir bueno bueno yo voy a mi bola

Voz 1 02:35 cómo se hace eso es como se los tiempos los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos no son los no pueden serlo por una razón muy sencilla

Voz 0313 02:45 tampoco los pueden ignorar no pero es que

Voz 1 02:48 discurso de la justicia el discurso de la justicia no es un discurso vicario del del debate político es cierto que puede haber conflictos políticos Yeste el de Catalunya es de una notable envergadura que pueden tener algunos aspectos penales algunos aspectos penales pero no todo es no todo es un problema no no no no judicial dice hemos todo el conflicto porque los jueces no lo vamos a resolver no lo vamos a resolver bastante será con que no lo con que no lo empeora

Voz 0313 03:19 de entrada pero no de los tiempos no

Voz 1 03:22 elección con candidatos en la cárcel es un desgaste es un desastre muy raro es un desastre efectivamente es un desastre si lo he dicho públicamente y ahora pues es decir así yo recuerdo San Sebastián que a mitad de un juicio de torturas contra función contra algunos miembros unos miembros de la Guardia Civil el asesino Contador militar de Garrido al cual yo conocía con el que había quedado para subir al monte siendo aquí unos días después pasé a mitad de juicio sea quiero decir que es que en fin los tiempos de la justicia son los tiempos de la Justicia de alguna manera hay que abstraerse un poco para no ser vicario pero ser consciente de que si el problema tiene una envergadura política como como es en este caso no vamos a resolver el problema y esto es el ABC de fin cualquier aproximación con un mínimo rigor intelectual al problema catalán nos lleva a esa conclusión no aprovecho

Voz 0313 04:20 cambiaremos luego lo retomamos pero por no caer en el pecado que denunciar la ventana pero el tema este de tener candidatos en la cárcel y voy a preguntar directamente estas prisiones preventivas para exconseller si para para los Jordis eh lo he dicho aquí personalmente en fin y mis conocimientos jurídicos son los que son el bajo cero dices hombre es un poco excesivo cuando haya un juicio un proceso vital si se han cometido delitos se sustancian se demuestran y tal Si ya veremos lo que pasa pero visión preventiva

Voz 1 04:50 la perspectiva no es una pena anticipada pero es algo excepcional es algo excepcional exige se justifica o bien porque había un riesgo de reiteración de actividad delictiva a la una destrucción de pruebas o una flor riesgo de entonces la mente en el propio auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo y compañero mio Pablo Llarena que es el que está llevando el tiene en ese auto en el que acuerda la prisión en los términos que ahora conocemos solamente insiste en el tema de la de la reiteración la acción delictiva yo particularmente y respetando esa decisión no la comparto lo digo con toda claridad no lo comparto pero bueno en cualquier caso yo puedo decirlo ahora con esta tranquilidad porque ya es todavía extramuros de de ese edificio de Las Salesas también es cierto también es cierto que va a haber un recurso de amparo hay un recurso de apelación contra esa situación de prisión que se va a ver tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fría con la próxima semana yo creo que le el Rey a mantener el riesgo de reiteración delictiva me parece no no no lo veo no lo vería justificado eh porque no no hay datos una cosa una cosa es la sospecha la sospecha y otra cosa es el dato objetivo el indicio más o menos objetivo pero en caso de duda hay que estar por la libertad en caso de duda hay que nació en favor del imputado en caso de duda por lo tanto esa medida excepcional de la media de la prisión preventiva tiene que estar anclada en unos indicios más o menos sólidos de los cuál es el único que reconocía mente se dice en ese auto es el de Herrera en generación yo francamente no me parece que no

Voz 0313 06:42 Joaquín luego volveremos sobre este asunto bien porque para cerrar la hora tenemos una historia muy curiosa que lo compartimos con los oyentes pero quería preguntar si no se recuerda su época de juventud que me imagino que sí pero desde la perspectiva actual eso tiene un horizonte sin proyecto ni casi sin futuro estos porcentajes que hoy ha ha desvelado el informe del Consejo de la Juventud nadie puede marchar de casa casi casi nadie puede afrontar un proyecto vital cuando no está directamente en riesgo de pobreza estamos silbando osea la cosa pasa por aquí estamos silbando

Voz 1 07:19 es muy preocupante ver de verdad que es muy preocupante lo que hay porque además la franja de esos jóvenes son los que el día de mañana

Voz 0313 07:27 el día de mañana es mañana que va a ser mañana sí sí que pasen mañana eh

Voz 1 07:31 por lo tanto de verdad hay un disco ese discurso más o menos triunfalista de que hayamos salido de la crisis de que todo va bien de verdad yo creo que hay que ser un poco más tener un poco más de rigor intelectual y más autocrítica pero aquí el término autocrítica parece que es una palabra de esas palabras moribunda acciones que antes planteábamos en la reunión

Voz 2 07:57 que a este paso tendremos que cambiar el Código Civil porque nos vamos a encontrar con muchos ciudadanos mayores de dieciocho años durante mucho tiempo que sin embargo son menores de edad dependiendo de sus padres siguen cobrando una paga de los de los padres y aparte de los derechos civiles y en la mayoría de edad también tendrán la algunos deberes no

Voz 1 08:16 efectivamente totalmente de acuerdo Isaías la auténtica independencia empieza por la económica hicieron independencia económica que sube un puesto de trabajo sí que hagan pues si no es que claro está viviendo de sueldo de la pensión de los padres fin lo lo los padres abuelos ahora se convierten en eso le es la casa de los hijos la casa de los nietos El Refugio de toda la familia y esto no puede ser pero efectivamente es algo que ha surgido ahora en esta en este estudio pero lamentablemente los medios ser

Voz 1512 08:46 pues a mí me gustaría relacionar los dos asuntos de los que estamos hablando el acceso de la juventud a la vivienda y al trabajo porque casi un cincuenta por ciento de los jóvenes están sobre cualificados en los puestos de trabajo que desempeñan pensada en esto pensaba al mismo tiempo en ese dato que dice que hay diez jueces por cada cien mil habitantes en este país es decir que tampoco hay un rejuvenecimiento en la judicatura ira que es normal porque hay que estudiar mucho hay que hacer muchas oposiciones porque seguimos teniendo un problema del que parece que hablamos cada vez menos que es la falta de medios

Voz 1 09:18 es que ha sido la ratio de los jueces europeos en general tenemos diez diez once aproximadamente la ratio razonable europea tal son diecisiete dieciocho aproximadamente y la verdad es que yo a veces pensando muy agriamente he llegado a decir bueno es que realmente lo que se espera lo que se espera del sistema judicial desde determinadas instancias políticas sea cual sea el color es que el sistema judicial ofrezca este servicio de ineficacia por falta de medios porque ineficacia también puede tener réditos desde determinados planteamientos políticos