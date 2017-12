Ciudadanos esperará a ver si los independentistas consiguen gobernar

Voz 0194 00:00 Carles Carrizo San ciudadanos buenas noches

Voz 1 00:02 la buenas noches lo estábamos escuchando ahora

Voz 0194 00:05 Partido Popular Partido Socialista presionando Ciudadanos para quienes Arrimadas como mínimo haga au tome la iniciativa para intentar formar Gobierno pero parece que se resisten

Voz 1 00:16 bueno de momento tendremos que esperar a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas ya que nosotros lamentablemente a pesar de haber ganado las elecciones pues no tendremos unos compañeros de viaje constitucionalistas que hayan sacado los escaños suficientes como para garantizar nos una investidura por lo tanto habrá que ver si por parte de los independentistas consiguen digamos el acta de diputado todos los que están en lista suave o hay algún voto que les falte au bueno a ver cómo cómo va hice además y se ponen de acuerdo porque sean de poner de acuerdo entre Junts per Catalunya Esquerra Republicana IU nada menos que la CUP también por lo tanto White Annecy ni siquiera

Voz 0194 01:00 se va a sondear SAR sondear al resto de partidos constitucionalistas es decir no va a haber ronda de de de al menos de conversación

Voz 1 01:08 bueno no se parecen ahora muy ansiosos por placer esta ronda conversaciones cuando la aritmética es es evidente ello lo que pienso es que bueno cuando nosotros quisimos hacer una moción de censura que hubiera precisado solamente dos votos más y de los que con de los que contábamos solamente con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista hubiéramos podido hacer una moción de censura el presidente Puigdemont y en aquel momento posterior no quisieron sumar fuerzas porque decían que no teníamos más la mayoría suficiente nosotros ahora pues esperamos a ver qué hacen los independentistas en caso de que ellos no puedan por qué no se pongan de acuerdo entonces habrá que ver cuáles con qué con qué votos podríamos contar para para una eventual investidura no renunciamos a nada pero hay que ser realistas y lamentablemente con un partido popular con cuatro escaños de un partido socialista con diecisiete pues nuestros XXXVI dice haber ganado las elecciones me temo que no son suficientes

Voz 0194 02:10 noche electoral echarles la culpa al resto de partidos no por no haber conseguido los objetivos

Voz 1 02:14 bueno no es que les echemos la culpa pero es que también desde desde el Partido Popular no están ahora digamos diciendo lo que tenemos que hacer cuando lo cierto es que el hecho de que el Partido Popular haya pegado este bajón drástico y el Partido Socialista sólo haya conseguido remontar un escaño pues es la realidad no es que se les reproche pero es que va al final es lo que tenemos sobre la mesa nosotros hicimos los deberes nosotros fuimos a a una campaña diciendo y queriendo ganar Hinault conformando nuevos con empatar sino queríamos ganar y lo conseguimos ya han sido otros quiénes han quedado cortos de resultado y por lo tanto no no vamos a poder eh así a la a de buenas a primeras conformar un gobierno con Inés Arrimadas por el momento

Voz 0194 03:02 pero no pienso que es dejarle la iniciativa otra vez a los independentistas y se lo digo porque además de esta manera parece que quién ha ganado las elecciones son ellos selecciones ustedes con un millón casi cien mil votos

Voz 1 03:14 sí es verdad que hemos ganado es verdad que que que tenemos un millón cien mil catalanes que han confiado en nosotros también es verdad que no les vamos a defraudar y que vamos a hacer una política realista como hemos hecho hasta ahora y me parece que no hay nada más real Angels en la vida de los números y las matemáticas porque dos y dos son cuatro incómodos son cuatro no lo que queremos que sean pues ahí estamos nosotros esperando a ver qué es lo que va a pasar con esa mayoría de independentismo que a pesar de que han sacado menos votos de la de la mitad dos sacado solamente en cuarenta y siete por ciento de votos esta ley electoral injusta les ha dado una mayoría en escaños pues vamos a ver si esa mayoría en escaños aunque se haya obtenido por una ley electoral injusta pues vamos a ver si todos ellos juntos se ponen de acuerdo es posible que no pero desde luego si ellos se ponen de acuerdo no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos formar gobierno sencillamente porque ellos tienen la mayoría de escaños por lo tanto hay que hacer lo que Ciudadanos está diciendo y repitiendo esperar a ver si Esquerra Republicana de Cataluña se ponen de acuerdo Itziar ambos después se ponen de acuerdo con un partido como las CUP Easy todos están dispuestos entonces a seguir el ritmo que marca la CUP ya seguir propiciando que se sigan yendo a las empresas que los catalanes sigan de unidos y que las leyes importen pues nada menos

Voz 0194 04:47 van a intentar mientras tanto al menos presidir el Parlament

Voz 1 04:51 bueno pues eso de momento está sobre la mesa nosotros entendemos que siendo el partido más votado pues nos correspondería presidir el Parlamento pero nuevamente tenemos que remitir a esa ley electoral que de una mayoría de escaños a las fuerzas independentistas de todas por más tal y como se configuran los cargos en la mesa los otros no vamos a renunciar a una posible presidencia aunque pues seremos realistas con los números que tengamos ir a lo que aspiramos de momento es desde luego a una presidencia vicepresidencia y además a un puesto más en la mesa osea Un por lo menos a ciudadanos con el resultado electoral que tenemos que le corresponderían dos puestos en la Mesa

Voz 0194 05:36 están ya en marcha las negociaciones

Voz 1 05:38 hemos empezado a hablar ya con dos partidos sí cómo van bueno pues empezando hemos empezado a hablar con el Partido Socialista también con el partido más votado que ha sido Cataluña después de nosotros la segunda fuerza política en el Parlamento ya hemos empezado a digamos a describir pues cuáles son nuestra situación y sinuosas pretensión

Voz 0194 06:00 cómo cómo les suena halal como les suena a ellos la letra de su propuesta

Voz 1 06:05 bueno yo creo que eh aquí como nuevamente nos vamos a a tener que ceñir a los números y al el particular método de elección de los miembros de la mesa pues vamos más o menos conducido yo lo que creo es que sería un buen síntoma el que digamos en para la negociación del órgano de gobierno de la mesa pues se atendiese más o menos a una a un acuerdo general que satisfizo hiciese más o menos a todos los grupos presentes en la en la ya en el hemiciclo

Voz 0194 06:40 una cosa cree posible usted la investidura telemática como la que ha planteado esta mañana en Catalunya Ràdio el ex conseller Jordi Turull para que se pudiera investir telemáticamente a Carla escuchan bueno

Voz 1 06:50 yo no lo creo posible y además le digo que me parece que se está mareando la perdiz con la cuestión de Carles Puigdemont y Suu hipotética presidencia porque no creo que una persona que está huida de la Justicia pueda ser presidente de la Generalitat se me parece que esa candidatura para presidente de la Generalitat pues es inviable pero es inviable pues jurídicamente el señor Puigdemont tiene que venir a España y responder ante los jueces que le están reclamando para que venga hay que se explique con los antecedentes que hemos visto pues yo creo que es difícilmente podría podría una persona que aún hoy día está huida de la justicia pues sostener una pelea algo tan complejo tan complicado como una presidencia de la Generalitat hay que ser serios se se trabaja en esto para servir a los catalanes parase para presidir una una autonomía que quiere decir impulsar políticas muy serias sociales de educación de dependencia de Sanidad muy serias y por lo tanto eso no se lo es un gesto de ya horas hoy el presidente retornado y tal pues está muy bien toda esa épica pero luego hay que trabajar trabajar desde la huida o desde la cárcel pues no me parece que sea la más mínimamente viable por lo tanto por eso le digo que me parece que se marea la perdiz con este tema porque es inviable

Voz 0194 08:12 Carlos Carrizal muchísimas gracias y buenas noches