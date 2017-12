La firma de Àngels: "Sólo somos mujeres"

Voz 0194

00:00

imaginen que en este país y en plena celebración de unas fiestas tan señaladas como la Nochebuena o la Navidad o bien han sido asesinados dos policías dos taxistas dos médicos de urgencias por no decir dos políticos imagínate el revuelo imaginan lo que estarían diciendo los políticos sus declaraciones sus reuniones sus iniciativas su apoyo al sector afectado por más que las mujeres no somos un sector No somos un colectivo que se puede identificar sólo somos eso mujeres las que tenemos más presencia en todos los campos y somos prácticamente invisibles en las jefaturas las que soportamos el machismo los medios de comunicación practicado por hombres que se llevan premios llenan sus bolsillos pero qué más da sólo somos mujeres dos asesinadas en veinticuatro horas las dos con denuncias previas el caso de la chica de Benicàssim es sangrante todo su entorno sabía que su ex pareja la mataría la justicia valoró sólo un riesgo medio a pesar de los antecedentes del presunto asesino la acabó matando y dan igual las exclamaciones las manos en la cabeza a los minutos de silencio las palabras que no dicen nada los gestos que no llevan a nada en este país que debería hacerlo no se toma en serio la lucha contra la violencia machista tampoco conseguirse la toma que recorta presupuestos que deja de destinar partidas algo tan fundamental como es mantener a las mujeres con vida hoy sobre el papel se ha avanzado algo nuevo lo contaremos veremos en qué se traduce en realidad ir más allá de los recortes en las grandes decisiones prestamos atención a los pequeños gestos sanción hemos sin rubor al machismo recalcitrante hacemos la conducta que lo sustentan no pasemos de largo ante una pelea en la calle o ante los gritos de una vecina eduquemos a nuestros hijos en la igualdad denunciamos la publicidad machista no descansaremos no podemos permitirnos descansar ni bajar la guardia porque ellos Nos siguen matando a los políticos parece que les importa poco nuestros nombres nuestras reivindicaciones no caben en sus agendas Ángels Barceló