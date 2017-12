Rafa Benítez: "La posesión ya no es algo tan importante"

Voz 1761

00:10

bueno yo soy optimista de valoró de forma muy positiva el rendimiento de equipo pero hemos jugado ante un gran equipo sellos el primer tiempo han tenido alguna ocasión hubiesen hecho gol habría sido distinto es cierto que hemos tenido una nosotros clara también logos tenido dos al final que se podía haber en cambio el resultado pero hemos jugado contra un equipo que no pierde y que suele meter tres o cuatro goles en cada partido por lo tanto eh desde el punto de vista defensivo desde el punto de vista del trabajo colectivo hemos estado bien desde el punto de vista ofensivo el primer tiempo no también y al final los últimos veinte años esto cuando hemos apretado bastante mejor con más posibilidades pero siempre con el riesgo de que a la contra te te puedan puedan terminar el partido creo que con los recursos de un equipo de otro hemos hecho lo que se podía hacer para tratar de darles un susto oí conseguir algún punto no ha sido posible