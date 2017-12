El Sanedrín: ¿Por qué Kane encajaría mejor que Neymar en el Madrid?

Voz 1 00:00 si te de material lo además es mucho

Voz 0231 00:11 parece llevar débil de Hurricane venimos contando Meana

Voz 1991 00:14 durante toda la jornada que es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada sí ha contado hoy Pacojo abre

Voz 0231 00:19 SER Deportivos a las tres de la tarde que el Madrid a fichar un galáctico el próximo verano que los nombres que más fuerza tenían eran los DNI Mar y Harry Kane por delante de Pape Eden Hazard pero que la información que maneja la Cadena SER es que el primero en la lista es Caine con un precio de salida que ronda los doscientos millones de euros que son negociables siempre que por ejemplo Poquetino diga me gusta tal jugar el Madrid podría venirme bien un cambio de cromos y que sea este rebajar la operación esto no lo ha dicho ni Levin y Florentino pero que sea venga va dame a Ebay irme que te quedas con Caine por ejemplo que Bale jugó en el Tottenham y que es muy del agrado de la afición de los expertos y encima hemos contado en SER Deportivos diferentes claves que acercan a Caine al Madrid por ejemplo menos conflictivo que Neymar con un entorno más favorable para no crear incendios dentro y fuera del club que Cristiano tampoco vería a Harry Kane como un ataque directo a su jerarquía y que encima Yago se abriría un mercado tan importante como el inglés que desde la época de Beckham aunque luego vino Owen desde la época de Beckham no está muy explotado en el Real Madrid

Voz 1991 01:29 no desde luego el futbolista vamos a decir británico tampoco es que sea un habitual en la Liga española eh también sabes cómo funciona Neymar en la Liga española porque le has visto jugar las últimas cinco temporadas Hurricane cómo se adapte a nuestro fútbol es una anécdota yo es que creo recordar que salvo Beckham que dio buen rendimiento el resto de jugadores británicos que han pasado por nuestra Liga tampoco es que hayan despuntado muchísimo Owen estuvo una temporada es cierto que tampoco se lo dieron muchos minutos no de Bush Gate ya ni hablamos en ahora está teniendo también mala suerte con con las lesiones Beckham yo creo que es el que mejor ha ha funcionado el que han tenido más continuidad así que también sería aún la y en pues ver cómo funciona Harry Kane en nuestra liga lo que pasa es que Meana si llega Cain tiene que salir alguien tú hablabas de Bale pero también hay otros dos nombres encima de la mesa que si salen podrían facilitar la llegada de Caine

Voz 0231 02:24 sí yo la salida de Cristiano no la veo bueno todo el Madrid no la ve es verdad que él intenta salir él no está cómodo aquí quiere buscar otro destino en el que se sienta más valorado entre comillas que le digan lo bueno que es que les suban el fruto permanentemente que al igual en el salario al de Messi pero yo no veo al Real Madrid sacando a Cristiano equipo menos para reportar a un grande de Europa entonces está Bale que no termina de arrancar que él no se quiere marchar pero que por mucho que él no quiera marcharse sin el Madrid una oportunidad de negocio debería traspasarle y luego esta Benzema que como contábamos anoche está muy señalado dentro del club dentro de la plantilla y que encima sí que es un jugador que tiene mercado sí que es un jugador que no tanto a lo mejor de Inglaterra pero sí que es un jugador con nombre con caché por el que podría sacar una importante cifra de dinero pero seguro que algo madridista que escuche la radio dice Si me piden doscientos Kane por Benzema unos doscientos pero mínimo ciento cuarenta ciento cincuenta digo al nivel que se ponen los delanteros no no sí si tal y como se ha puesto al mercado además que una pasta que por un lado que que en los que nos seguimos la Premier a diario no lo conocíamos apagado en una barbaridad por por eso pero sí lo tiene que salir un galáctico es evidente uno o dos para que pueda venir un jugador como Harry Kane Illa contábamos también hoy y esto es muy muy importante que el Madrid no quiere que el galáctico que venga tape la proyección de Marco Asensio no está jugando con Zidane los minutos que mucha gente querría pero saben que es un jugador de presente y de mucho futuro hay venir un futbolista que frene

Voz 2 04:00 eh eh la proyección de Assens

Voz 0231 04:03 yo no es para nada el objetivo del Real Madrid Rafa Alkorta que

Voz 1991 04:06 buenas noches buenas noches Santi Cañizares muy buenas dime buenas noches la el cementerio de la buscamos

Voz 3 04:16 ahora me claro es que sea va conmigo eh

Voz 1991 04:20 cementerio viviente de una película que está muy bien es muy ilustrativa de entierran a los animales y luego resucitan experto en homenaje a lo pues bueno al lío y en Rafa te gusta Kane para el Madrid

Voz 4 04:35 a ver me gusta que para cualquier equipo del mundo porque me parecen jugador espectacular porque me parece además que su conducta siempre es intachable como Antón yo creo que de hecho es algo que de bueno pues que hemos leído y hemos escuchado mucho ver de Hurricane hizo entorno me parece que es un buen chico que le ha costado mucho llegar donde ha llegado con mucho trabajo y me parece que tiene muchas cualidades es goleador es un jugador que ya le vimos jugar contra nadie que que aguanta bien el balón que sabe jugar al fútbol que eso es muy importante porque otros no saben tanto este sabe jugar al fútbol y a mí me parece un jugador ahora mismo pues no de los de los mejores delanteros del mundo Cañete

Voz 5 05:13 sí sin duda lo que dice Rafa verdad como siempre está extraordinario de ahí su precio también no no hay ninguna duda en como en cuanto al jugador yo creo que es importante también cuando haces una inversión tan fuerte mirar muchos parámetros es importante también el tipo de jugador que compras a nivel personal en su vida y en su en su y bueno pues los problemas que puede darnos dentro de un equipo dentro de un grupo es una inversión que que pensárselo mucho que hay que pensárselo mucho cualquier otra empresa que no fueron Club de Fútbol tendría como cincuenta tipos trabajando ahí para abaratar la Ipar ahí para estudiar la hay para estudiar su rentabilidad etc etcétera pero que en el futuro los resulta muchas veces te pone en el disparadero y te obligan a hacer pues desembolsos importantísimos yo creo que cumple con todos los requisitos para ser un gran futbolista que ya lo es de un equipo más grande que el Tottenham como el Real Madrid como cualquier grande Europa

Voz 1991 06:06 lo que pasa es que la gran duda Rafa también es saber cómo encaja no porque sabemos al cómo rinde Hurricane en en su ambiente al final Pavone en Inglaterra en la Premier donde se ha desarrollado luego el salto a Europa hay muchos jugadores que lo llevan peor los jugadores británicos no suelen cuajar todos en España eh

Voz 4 06:24 bueno yo creo que entre otras cosas porque es un fútbol diferente porque sabe que en los últimos años los entrenadores digamos europeos entre comillas de yo creo que han introducido par de calman el juego no no no ese juego tan tan directo como hace años pero aún así es un juego de de mucho más contacto de mucho más ritmo no es el mismo que en España o en Francia o en Alemania o en Italia no lógicamente aparte de eso yo creo que los jueves en Inglaterra y ganar mucho dinero por eso tampoco viene a España porque prefieren Move prefiere moverse entre equipos ingleses que venía otras ligas porque allí la verdad es que cualquier equipo tiene presupuesto es mucho más mucho más grandes es cierto que yo creo que el último año creo que ha sido el que más que más rendimiento ha dado

Voz 1991 07:11 soy vivir sin duda estamos hablando de buenos jugadores

Voz 4 07:13 cuando hablamos de buenos jugadores que damos todo lo que estábamos hablando antes que el primero yo y luego Cañete que es un chico que parece que tiene la cabeza bien que el chico ordenado en su vida todo eso hace que que estemos ante un jugador que seguramente

Voz 3 07:30 no le día no les debería adaptar o sea no le costó nada raptar sea nuestra Liga no entonces yo creo que por ahí me imagino que no no no habría no había demasiado problema es cierto que no hay muchos jugadores ingresar aquí pero yo creo que ahí va tenía razones de las que yo he comentado antes que por por las cuales no están aquí

Voz 5 07:47 santidad y te preocuparía la adaptación obviamente es la duda en la única duda que existe porque lo demás está todo comprobaba contrastado no es el el el digamos la trayectoria de Hawking no deja lugar a dudas pero mira sabes qué pasa mientras que yo creo eh esto es una es una locura mía mientras yo creo que un jugador brasileño argentino viene a España añora su tierra como es lógico bien a un país más desarrollado viera un país con una Liga mejor viene digamos a lo que es la NBA del fútbol a Europa y lógicamente viene con una ilusión tremenda pues un inglés que tiene una gran liga tan buena como la nuestra o mejor para mí en este momento ya mejor que la nuestra además viene un país que para los ingleses no está más desarrollado para los españoles probablemente no cambiaría hemos jamás Inglaterra por España porque en España estábamos a gusto pero ingleses tampoco cambia en España por Inglaterra no porro por Irlanda en este caso porque Harry quien tiene alguna de ascendencia irlandesa he leído por ahí entonces tiene que poner de su parte al final el y vuelvo a repetir cuando uno mejora en todo en todo en calidad de vida en en porque viene una Liga mejor porque viene con un salario mejor adaptado mucho más que cuando alguien pues dice bueno tampoco estaba tan mal allí donde estaba no entonces quizá es por eso que los ingleses pues no acaban de llegar a España con esa ilusión que llega a lo mejor uno por sudamericano que llegue un jugador de otro sitio que efectivamente se da cuenta que su futuro está en España no a lo mejor algún ingleses llegan pensando que esto es pues una parte de su de su vida pero que en definitiva y vuelven a Inglaterra no pasa nada que ahí iban a estar mejor o ellos piensa así no

Voz 1991 09:27 hablabas antes tu por encima Santi del del precio doscientos millones de euros la verdad es que desde la última temporada las dos últimas temporadas el mercado ha vuelto loco ahora ya por por un jugador que destaque un poquito por encima de los ciento veinte kilos te piden eh

Voz 5 09:42 sí bueno que estamos hablando leyendo esta semana que el Liverpool está pensando en fichar un central por ochenta aquí

Voz 1991 09:48 no no lo ha fichado la fichado ya se ha confirmado sesenta y cinco kilos por donde ahí y Rafa tuviera veinte años menos lo que valdría no es es ciento veinte estaríamos ahí en lo ciento veinte es que es es

Voz 5 10:00 la auténtica locura no esa ya cuando los centrales pasaron a costar cuarenta cincuenta millones de euros que esto ya fue hace unas temporadas Mustafi por ejemplo o Otamendi ya era una cosa de locos pagar ese dinero solamente lo puede para la Premier no solamente unos imagina que lo pague la Premier o lo que ha dicho Mourinho es que el Manchester City compra laterales por por por el propio delanteros pues ahora esto ya de ochenta y cinco millones por un central pues claro que es lo que va a un delantero pues conmigo vale tres veces más normalmente concentrando marca tres marca diferencias en un en un un delantero pues vas próximamente por tres a lo que marcó un defensa no porque al final es el que hace los goles el que levanta los partidos y el que el que el que el que necesita de su talento no entonces medido y con esa vara pues barato doscientos millones de euros pero claro es que haya barato Neymar que se compró hace nada no paso doscientos veintidós si Rafa te que te parece

Voz 3 10:54 se vamos a ver me parece que estos y se nos fue fue hace tiempo no pero bueno pero al final mientras de las televisiones

Voz 4 11:08 sigan pagando dineral es Si cada vez más partes del mundo sino en viendo la premie siguen viendo a la Liga ahí sino haciéndolo aquellos potentes del mundo pues esto es así esto es así

Voz 3 11:20 sí yo y al final ya

Voz 4 11:24 hace unos años porque decía Cañete nun cuando se empiezan a incrementar los precios así tan tan de golpe no que hemos pasado de diez quince veinte cuarenta cincuenta sesenta yo ahora ya pasamos de los cien pues quiere decir que hay que adaptarse a lo que hay lo que hay es que hay equipos muy potentes con mucho dinero o hay equipos con presidentes muy potentes con mucho dinero que están dispuestos a pagar ochenta kilos pues brandy que por cierto es un muy buen central pero no nos nos nos toca tampoco no es que nuestro cada entonces claro y el Hurricane de turno que están entre los cinco mejores delanteros dentro del mundo lógicamente pues tiene que estar entre ciento ochenta y doscientos veinte digo yo no era casi lo de Pelé que han pagado no es decir residir ciento treinta habiendo cuenta casi te pasa esta poco no bueno pues es lo que hay el mercado está así los equipos pueden son los equipos no es como hace años sobre todo aquí en España que hubo una crisis que ha habido que reconstruir organizar muchas cosas pero hay equipos que siguen teniendo un potente económico enorme y quieren al final es una oferta y una demanda animal tiene menos

Voz 1991 12:28 ah si llega Harry Kane tiene que salir uno de los tres de arriba a quién ves Cañete con más opciones de salir de culo

Voz 5 12:36 pues a quien quiera al Tottenham no definitiva es el todo el que tiene que vender el que tiene que decir valen pues acepto dinero aceptó esto va a ser la moneda de cambio no yo creo que encaja muchísimo más en el Tottenham Bale que ya lo con lo que Benzema hace falta que se quiera ir al Tottenham no esas otra que muchas veces decimos no pues tanto Ebay no como si veis fuera pues eso una algo que hay que tiene guardado en una caja y que lo pueden mandar Payá en cualquier momento pues el fútbol lo mejor dicen no perdona yo alto te eran no voy yo voy a uno de los tres mejores equipos de Inglaterra así voy pero alto Tennant no no entonces eso es ya veremos a ver porque esas negociaciones tienen mucho que ver luego los técnicos tiene mucho que ver los asesores económicos etcétera etcétera De todos modos y ahondando un poco en los precios me parece una burbuja como en su momento fue la burbuja como en Italia donde todos los jugadores ganaban tres veces más que el resto yo creo que esto es una burbuja que hay en Inglaterra que ojalá no se rompa nunca pero que obviamente se van a quedar solos en ese sentido salvo ellos y cuatro cinco equipos de España cuatro cinco equipos del del mundo de mundo efectivamente de Europa y sobre las televisiones que ha hecho Rafa tampoco desde hoy un futuro muy prometedor a que se vaya a seguir pagando tanto por el fútbol en mi opinión esto tiene que reventar murió efectivamente en mi opinión las televisiones no es rentable lo que están pagando me parece que no es rentable yo por lo que yo pienso mi cabeza que no mueve mucho caso que no tengo datos aquí encima de la mano que yo no estoy aquí mi casa tranquilo pero me parece que las televisiones difícilmente van a pagar más de lo que están pagando los Cruise hacen cuentan con que van a pagar más los precios cada vez están más desorbitados para este tipo de futbolistas si en su momento quebró la liga italiana todos empezaron a nivel tal en su momento quebró la Liga española y ya solamente hay equipos que pueden pagar por futbolistas muy pocos ya no se pagan tantos traspasos y ahora mismo la burbuja está en Inglaterra vamos a ver lo que aguanta

Voz 1991 14:29 Rafa tú a quién ves con más opciones donar el Real Madrid

Voz 3 14:32 no lo sé es complicado porque al final el equipo de Madrid también es deshacerse de jugadores es difícil no

Voz 4 14:42 y hay que acordarse el año pasado ya que tenía el Madrid había jugadores como como Álvaro Morata pues que jugaron que metieron goles que aportaron

Voz 3 14:54 tienen que viene Hurricane porque se tiene que ir

Voz 4 14:57 y es que se quedarían dos delanteros centros muy buenos cada uno con su estilo hija de nuevo en su forma de interpretar el fútbol pero sería muy bueno no a mí

Voz 3 15:06 me me da pena me da pena decirlo porque