¿Por qué no acaban de anunciar a Montella en el Sevilla?

con vestuario ya de cierto nivel como el del Sevilla de gran nivel en algunos caso que no que no lo pueda en definitiva el tamaño de club del del sevillano y luego con lo que me cuentan cuando cuatro se han puesto delante de Monte la pues bueno lógicamente la transmitió la ilusión muy las ganas de llegar a esta a este proyecto no que indiscutiblemente tiene mucho aspecto positivo no porque el Sevilla está vivo en todos los objetivo iba a tener por ejemplo una eliminatoria de máximo glamour no en Old Trafford ante el Manchester United yo creo que por ahí van los tiros no en cuanto a la idea futbolística no lo sé muy bien sinceramente dentro otra cosa porque habría que preguntarse qué idea futbolística había con Berizzo no que yo no lo había en ningún momento no lo que me cuentan que les gusta llevar la iniciativa del juego que es de atacar de tener la posesión pero hasta eso va a tener matices porque por ejemplo el Sevilla en el mercado de enero ahí va a haber un cambio en la plantilla considerablemente van a venir tres o cuatro fichajes y habrá que preguntarse también qué va a pasar con Antón sino convenidos todo olvidado y que supongo que monté la lo tratará de reactivar no si mete jugadores nuevo puesto lo cambiarán hoy el rendimiento puede ser otro

Voz 6

04:38

sí pero yo creo que aquí hay más ruido que otra cosa en hombre poco memorable no por supuesto por supuesto noi y claro que las cosas se podrían haber hecho de otra forma non yo no lo discuto no pero digo que hay más ruido porque vamos a ver a la hora de ir a por un entrenador no aquí en Sevilla se le achacaba a Castro que una vez que Doris obtuviera despedido rápidamente tenía que tener ya otro no yo me pregunto que con un parón y con el con lo futbolista fuera de vacaciones para que para que tiene prisa al Sevilla no yo creo que haya habido día para meditar la decisión para valorarlo y para elegir pero al candidato ideal no que no sé si en Poncela no ya veremos si aciertan Sevilla pero que no ha habido hay motivos para la precipitación no y luego si es verdad que cuando el director deportivo y el presidente salen de casting hombre cierta impresión de descontrol sí que ese sí que se transmiten pero yo lo pienso editan poco veo mal que se pongan delante de entrenadores para tener una opinión fiable de todos ellos no porque creo que se tiene que hacer el trabajo de los hombres de fútbol sino hacen esto que hace no me pregunto yo no yo eso tampoco lo veo lo veo descabellado no aquí lo importante es lo de siempre lo importante es que no voy a descubrir nada pero lo importante aceptar aceptar como el entrenador que atraiga al sevillano Berizzo pareció acertar claro efectivamente yo no me quedo en la la anécdota no de cuantos días tardado no fue quemada que llegue el día veintitrés que llegue el día veintiocho no lo que tiene que ser bueno o no y que monté la esté capacitado para esto no pero yo no me quedó de verdad en esa en esa anécdota aunque sí claro evidentemente nula gestión perfecta en el fútbol no sé si existe no pero es difícil no es difícil de lograr no ya a partir de ahí que acierte com con montera se pensaba que habéis hoy va a ser una cierta y sin embargo no lo ha sido a ver si monté la que es una opción algo más exótica rápidamente de la ira estoy hice al Sevilla pronto no