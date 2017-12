La gesta marítima que venció al cáncer

Voz 1991 00:00 hace yo diría un mes y medio o dos meses más o menos os contamos un proyecto en el Larguero Fullana noches de nuevo bueno chileno de dos de cinco mujeres mejor dicho que estaban embarcadas nunca mejor dicho en un proyecto en el que pues era un tema solidario porque hablamos de la unidad Cris Contra el Cáncer ya sabéis que la unidad Cris Contra el Cáncer lleva ya bastante tiempo el luchando contra el cáncer y fundamentalmente contra el cáncer infantil irán cinco mujeres que habían sufrido cáncer y que querían embarcarse en un proyecto que muchas de ellas no tenían experiencia en el meterse en un velero el empezar a navegar e intentar llegar a un objetivo ya al final Pedro lo han conseguido

Voz 1 00:45 si esto se resume de una forma fácil tú imagina que por ejemplo todos los que estamos aquí ahora mismo en este estudio de radio nos metemos un velero de trece metros durante un mes y medio cruzamos el Atlántico así sin haber ido practicamente nunca sea nunca antes en un velero e incluso diré que en un barco he cambiamos estos estudios por esa negación de un mes y medio en un barco de trece metros con olas de tres metros de altura con vientos de veinticinco nudos que casi no podemos dormir durante todo este tiempo que casi no podemos comer hay que navegar hay que estar veinticuatro horas alerta y además tenemos que cocinar limpiar y por supuesto arreglar todo lo que es estropeen el barco en las velas el mástil y lo que se rompa a lo largo de esas cuatro mil millas náuticas que separan por ejemplo Mallorca de la isla de Martinica isla de las Antillas francesas en pleno corazón del Caribe y repito todo esto que es aquí donde está la la gran virtud de todo esto sin tener experiencia en un velero bueno pues es lo que han hecho Natalia enseñar Belén Come si Caterina más UTI junto a otras dos mujeres que decidieron embarcarse en este proyecto del que hablabas el Ocean Dreams millas contra el cáncer dos requisitos haber superado un cáncer recientemente la pasión por el mar esos dos puntos en común que las han unido ignoradas van a separar jamás

Voz 1991 01:57 Nos escuchan esta noche Natalia Belén y Caterina hola muy buenas noches qué tal estas bueno felino Abidal lo primero feliz destruidas pensaríamos ya recuperadas de del esfuerzo Natalia

Voz 2 02:10 y si además lo estábamos comentando que caso no has dicho por gente y pensábamos que a lo mejor en la captación a lo mejor costaría no después de haber estado seis semanas navegando desconectadas de de la civilización en cierta manera y la verdad es que no el cuerpo es muy dirigente igual que se adapta a las adversidades no no dormir y además como el barco oí una serie de circunstancias también se adapta muy muy rápido

Voz 1991 02:37 a otra vez a la vida cotidiana si le

Voz 3 02:43 espera espera

Voz 2 02:45 a ver si es por una causa como la que hemos creado en gas

Voz 4 02:49 osea no habría no habría variado

Voz 1991 02:52 bueno esto quiere decir que pueda haber más proyectos de este tipo en el futuro

Voz 2 02:57 yo espero y deseamos todas que Ocean Dream sea Argo que que se mantenga en el tiempo que sea una esperanza que sean proyecto que cada año cada dos años pues se pueda volver a realizar y que mujeres que hayan superado un cáncer pues puedan tener pues esa oportunidad de encontrarse a sí mismas y de superar y de ver que después de una enfermedad como el cáncer pues hay hay esperanza y fuerza sobre todo más que esperanzas fuerza

Voz 1991 03:27 porque hay que decir Natalia tú eres la ideó lo gano podríamos decir la que pone en marcha este proyecto sí sí yo fui la cabeza pensante en la que genera un poco el proyecto en sí creo Belén que tú en cuanto llega a la propuesta de poder partido Bar dieciocho cuenta conmigo y que haya que voy no directa sí

Voz 5 03:49 muy contenta la verdad es que no me esperaba vivir esta experiencia ha sido muy muy potente que dará a quedara ahí te quedas sin los buenos recuerdos la verdad es que han sido momentos muy intensos muy muy apasionantes la verdad que sí

Voz 1991 04:04 luego llegas a tu Caterina que también me imagino que cuando de te lo comentan dices oye mira pues yo cantada no

Voz 6 04:11 bueno llámame presente a casting que tuve la suerte de que de que meses decepcionaron y he podido compartir este proyecto

Voz 1991 04:23 Natalia yo no sé si buscáis de alguna manera mujeres con algún tipo de experiencia en el mar porque el estabais solas

Voz 2 04:30 la verdad es que no ser más que de experiencia esa requería conocimiento del mar no le hecho de que pues bueno que antes de anota asustar a no que estuvieron un poco bueno pues que tú has conocimiento no

Voz 1991 04:43 o por lo menos favorita por lo menos que supiese no

Voz 3 04:48 sí bueno y la experiencia de haber navegado la experiencia de ver

Voz 2 04:51 hola así que no y que no te asusta es no y que no porque hay gente que entra en pánico no cuando en temporales no oí que bueno que no que no ocurriera ello no sobre todo cuando me lo han pedido nueve en el criterio el criterio que hemos tenido en seleccionar a las candidatas sobre todo ha sido ver qué que eso formaría parte de de su vida no oí de que eran personas que lo deseaban que lo necesitaban Mi con alegría no oí con con ganas de hacerlos hora quedar que bueno era la característica que realmente valora

Voz 1991 05:27 Belén que te queda de este proyecto

Voz 5 05:31 me queda una sensación que no había tenido desde que

Voz 1288 05:35 va a ser la enfermedad porque yo ya hace diez años y que me he dado cuenta ahora a toro pasado que era que es absolutamente necesaria M que da la sensación de haber podido ayudar

Voz 5 05:46 sea lo he dado todo todo hay que da la sensación de haber llegado a donde hemos llegado idea haber dado alguien

Voz 1288 05:54 aunque es un poco lo que estaba diciendo ahora Natalia osea mientras haya mujeres que estén dispuestas a hacerlo nosotros hemos vuelto y tenemos la piel de gallina de pensar en la cantidad de mensajes que hemos recibido de mujeres que están pasándolo mal diciendo gracias porque me doy cuenta Graz a vosotras gracias a vosotras crisis algo de esto hay vida tendré fuerza tendré ganas es que esto tiene precio de esto no se olvida de la vida

Voz 1991 06:18 Caterina yo creo que ese es el yo creo la doble lectura que hacéis no pues otras cinco que habéis estado implicadas en este proyecto el el primero el personal es decir ya es superado algo soy capaz con esto también voy a poder pero es que tú que estás en tu casa o en el hospital que las está pasando canutas es que también puede salir de esto

Voz 5 06:35 vale

Voz 6 06:36 bueno para mi ha sido un regalo hay ido siempre me quedará la emoción ni incluso el orgullo de poder haber participado pero estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas que tienes la sensación cuando has tenido la suerte de poder curar de la necesidad que un poco la expresaba Natalia innata el día con el con con su sueño Aldo lo materializó no de la necesidad de ayudar sí yo pensaba Si cuando nos hacían entrevistas en medios una persona que está en una etapa de la enfermedad que puede ser el diagnóstico puede ser tratamiento recibe mucho mucho ánimo no el ver que que nosotras hemos pasado por allí ahora estamos en estaba navegando y esto lo más importante lo que decía Belén de recibir yo me he emocionado muchísimo en este tiempo mucho más que el tiempo de la enfermedad billete tenerme emocionado mucho

Voz 1991 07:40 Natalia no sólo era navegar sino que tocaba cocinar limpiar hacer de mecánico lo que fuese necesario no

Voz 2 07:48 el barco en ese momento es es tu protección no es tu casa por lo tanto había que mantenerlo estar sobre todo muy pendiente de todo eh para la seguridad propia no te puedes cerrar bien un armario que son se cerraba un armario en una en una maniobra pues obviamente es a Maeso pueda abrir hasta la cabeza de hacerte daño no entonces tienes que estar muy pendiente y la verdad es que el cuerpo estaba muy activo

Voz 1991 08:15 durante las veinticuatro horas si es una

Voz 2 08:17 pasa ahí estos protección y hay que cuidarlo

Voz 1991 08:20 luego lo de comer como era llevabais comida bebida me han dicho que incluso también conmigo que pescaba is

Voz 2 08:25 sí es decir bueno costaba muy bien equipado los te muy bien con bueno como obviamente con comida perecedera con la Bron latas y demás pero aún congelador nevera y cuando pesca vamos pues claro comíamos pescado y sino tira de congelador pero pero bien que sí que es verdad que el tema la comida era era sagrado porque en una forma de de de esta todos juntos una forma de de de coger energía pero sí que es verdad que todos perdemos un poco el hambre es normal no

Voz 1991 08:57 sí me han dicho que os habéis quedado con un pin vamos salir vuelto todas que vamos ni la clínica se sacan nunca por la tele que no sólo hubiese estado un mes y medio colas pero fin ya Belén sino que además había vuelto de Pasarela Cibeles

Voz 7 09:12 total lastiman la vida

Voz 1991 09:16 se va ahora ahora uno la Navidad Se puede soltar con lo que el ciudad dice Si coloqué soldado por el camino no fastidies pero que vamos que que habéis perdido peso bastante no

Voz 5 09:26 sí yo yo me caso si yo yo sé que perdió bastante todas hemos perdido pues la hemos perdido

Voz 1991 09:32 pero bueno todo lo sano e no es controlado y sin ningún tipo de no no no es normal no pasan todos los barcos

Voz 8 09:41 encontraba esta tarde en la que había que tener que irme Joan barco dos meses me acosté mentales

Voz 1 09:44 darle por ejemplo que que ha perdido ya lo los kilos que me sobran a mí cuando ha perdido Natalia

Voz 7 09:48 eh pues cuando llegué me PSE-EE y eran diez kilos menos arrea si si tengo que lastimar a Navidad

Voz 8 09:56 para recuperarlo para el próximo Natalia cuenta conmigo eh

Voz 1 10:00 no has digo porque al final alguno puede pensar que esto son paseó y evidentemente es muy duro perder diez kilos el objetivo es una auténtica barbaridad Si uno intenta hacer cualquier tipo de no lo va a conseguir tan favor

Voz 1991 10:11 por eso luego se y luego tienes que estará controladas con la alimentación que que esto no es ninguna ninguna si no es ningún y a eso hay que añadir evidente

Voz 1 10:19 de toda la aventura por ejemplo incluso cuando llegaban a Martinica cuando estaban acerca de ya prácticamente terminar este este proyecto esos esas cuatro mil millas náuticas que separan España de de la isla del Caribe además se encontraron con el momento más emocionante porque si no les bastaba poco ya en esta aventura tuvieron que socorrer a un navegante italiano que no que estaba haciendo auto stop tampoco en un barco de cuatro metros de poco más de cuatro metros y ahí es donde lo encontraron porque había lanzado ya un aviso de socorro no si no me equivoco hay es tuvisteis vosotras para para recogerlo después de cinco días creo sin comer y sin beber no

Voz 2 10:55 que aquello aquello fue lo más es que no no no no no lo podíamos creer una la compañera Elena que hablaba

Voz 1288 11:02 el italiano fue la que estuvo más atenta a la radio iba haciendo preguntas mira baja la mayor no es que no puedo no tengo fuerzas utiliza el motor no es que se me ha roto esa iba diciendo una serie de cosas que pensábamos que estaban tomando el pelo la verdad pero de repente lo lo vimos es que no dábamos crédito ese barco tan pequeño y ese pobre hombre aquello sí que era un superviviente osea cuando le hicimos un montaje de de defensas de botellas de agua todo unido bajamos las velas los pusimos en proa montón de organización y tiempo y pasamos la comida sea la cara ese hombre eso sí que no los vamos a olvidar nunca fue increíble

Voz 1991 11:38 momentos más emocionantes

Voz 1288 11:41 Nos pusimos aplaudir que aquella no volcó de Milagros está

Voz 7 11:43 vamos a subir a un total sólo había seis mil metros de profundidad todo contra sí sí sí sí

Voz 1991 11:53 ese de los mejores momentos pero el momento más complicado Caterina dices lo pasé mal este día un este momento

Voz 5 12:04 déjame pensar no viví miras olas de dos metros

Voz 1 12:10 casi por encima del barco los tiburones

Voz 1991 12:13 andaba Mora ya Tibor Fischer

Voz 6 12:16 cuando en el Atlántico hay como una un cambia no la hora hay hay una ola de pop hacia popa tenga la sensación de que hay que es ya hola entraría que nuca ahí luego es es es una larga insiste gira dice estaba entrar plano no entra en el barco cuando cuando pillar barco el barco hace SUR es como un momento pues se pone sea aumenta la velocidad y acceso luego para que a mí me hacía gracia me decía yo mira atrás es decía a ver si esto

Voz 7 12:53 hola no que el barco coge la ola claro

Voz 6 12:56 bueno la ola coge el barco no se está

Voz 7 12:58 de popa

Voz 1 13:02 y empieza a sus negocios mutuo si fuera

Voz 6 13:06 es cuando los días así de temporal la clase ve muy grande

Voz 1 13:10 fíjate que incluso alguna de ellas no contar esta tarde yo cuando me acerco al mar que voy a salir con la barca de recreo con con la familia o fin de semana ve una ola de tres metros veo que hay olas de un metro yo no salgo de casa y se mete en el Atlántico con olas de tres metros

Voz 6 13:23 sí vientos de veinticinco nudos que la verdad es que

Voz 1 13:26 es para ser muy valientes y desde luego Natalia que fue

Voz 1991 13:28 lo más duro el dormir poco por no decir nada

Voz 2 13:32 no no al final el cuerpo Se antes el cuerpos acostumbra es decir se que dormíamos bien o mal

Voz 4 13:42 malvivían unas dos horas y media

Voz 2 13:44 lo que tendrías que hacer guardias ayer cuerpos acostumbra a los copos acostumbra pero bueno no sé la verdad es que la navegación y demás no no ha sido duro ha sido Nos ha gustado mucho las guardias por la noche de día era un momento que todas hemos disfrutado muchísimo poseso como comentábamos antes pues efectivamente con olas de cuatro metros y vientos de veinticinco treinta nudos que no salías de casa lo comentabamos decían veamos el que es que no saldría es de casa pero

Voz 4 14:19 nosotros anormal lo levantamos veíamos así era normal usar la navegación normal lo decía espérate que cuando volvamos sabemos las únicas saldremos del puerto se va a quedar a los pesqueros Olga quedar nosotras porque claro yo estoy acostumbrada

Voz 1991 14:36 Belén habían recaudado treinta y siete mil euros de los cuarenta mil que os habéis marcado como objetivo pero queréis llegar a esa cantidad no

Voz 1288 14:44 daría que realmente ese sería realmente objetivo cumplido llegar a estas millas que nos faltan sí sí sí totalmente estas tres mil millas

Voz 1991 14:54 oye cómo ha sido Caterina eso cuando uno llega hay enciende el móvil cuántos mensajes teníais ahí metido aquello echaría humo no

Voz 6 15:04 sí sí cuando navegue hasta Canarias Illes tuvimos que eran cuatro días sin sin tierra desde aquí Iyad llegar todo el del móvil es Lima imaginé cuando ellas llegaron a O a tiene me imagino que debía ser que no pueden decir ellas creó otras mías

Voz 1 15:30 cuando encendió el móvil allí en en en Martinica

Voz 6 15:33 casi revienta el móvil no si la verdad

Voz 1 15:35 hiló encima quien me aconsejó Natalia me dijo oye quítate de los grupos menos mal eh

Voz 8 15:41 extranjeros bueno aguarda el grupo ya que antes te quedas sin batería mentalmente ya

Voz 1288 15:47 has comido el wifi de todo el mundo pero fíjate es que te acostumbras a todo se pues no hay móvil por no hay móvil un poco lo que decíais antes que es que no lo hemos tomado como un trabajo o sea nosotros teníamos una responsabilidad estábamos haciendo por todo el mundo esto de yo me llevó tres biquinis ya han vuelto igual que número supuesto allí no vas con biquini allí vas con zapato con pantalón a trabajar sabes haciendo deporte muy concentrados veinticuatro horas sabíamos algo que llevamos la verdad es que sí

Voz 1 16:14 no diga unas directora de negocio de una escuela de negocios otra ex directora de un de una escuela y la otra trabaja de en la dirección de la misión de la Academia de Rafael Nadal es decir que no había nada que ver con el mar el mar ninguno de los oficios bueno pero todo es toda salimos a navegar no pone el Atlántico quitaremos el Mediterráneo

Voz 1991 16:35 Natalia el próximo proyecto cuál no se a plantear pero claro por lo menos que si te gustaría seguir haciéndolo

Voz 2 16:44 sí me gustaría que Ocean Dream continuara el tiempo tiene que continuó al tiempo tiene que ser algo que permanezca hay lo comentaba hay que de fuerza a todas aquellas personas que que sufría una enfermedad como el cáncer y que que que que investigar que al final el objetivo lo hablábamos para la investigación contra el cáncer y que la probabilidad genética hay de suerte otros componentes pues no no no tengan fuerza y que la investigación pues pueda ayudar y curar esta enfermedad

Voz 1991 17:16 además estáis colaborando con Cris Contra el Cáncer la unidad que lo tengo que decir yo conozco a Cristina conozco a su marido a a José son amigos sin la verdad es que uno en la medida que lo que puede ayudar vosotros lo habéis hecho lanzándose al mar mucho más valiente yo tengo la oportunidad de de ponerme delante de un micrófono cada vez que puedo no sólo esto es en el tema de Cris Contra el Cáncer porque además me toca más de cerca porque son amigos que hicieron la Titan Desert hace no mucho bueno siempre nos gusta los temas solidarios en El Larguero en todas esas temas que además lo hace de forma turista no la gente que dice no no yo no quiero nada yo quiero hacer este proyecto quiero concienciar a la gente ayudar porque creo que lo más importante que uno puede hacer es ayudar al otros sin pedir nada no decir más vosotras que os habéis encontrado en esa situación es decir joder es que yo sé lo que es estar ahí no

Voz 2 18:09 además lo tuvimos muy claro de que sería para la fundación que es cáncer conocemos obviamente el proyecto todo lo que hacen es una labor paciente son lo hace a hacer los investigadores es es una organización muy tras valiente muy limpia y con el objetivo común con nosotros que era la investigación lo tuvimos Cáritas

Voz 1991 18:29 pues nada Natalia Belén Caterina enhorabuena por este pedazo decirles sabe despegado por demostrar esta valentía en la vida posteriormente ayudando a a los demás que ese país que podéis contar con nosotros en el futuro con los proyectores que tengáis por delante vale muchísima

Voz 6 18:48 hacia cosas muchas gracias a

Voz 1991 18:50 es un besazo muy gordo y a disfrutar de las fiestas Valencia

Voz 1 18:53 como aumenta Iago podían es decir una cosa por supuesto

Voz 6 18:56 nada digo al que para la gente que quiera colaborar

Voz 1991 19:00 que está en la página web

Voz 6 19:02 o sea Andry dar mil diecisiete y ahí se puede colaborar

Voz 1 19:07 se Aberdeen dos mil dieciséis mil diecisiete

Voz 1991 19:10 lo com no

Voz 1 19:12 mil millones faltan por hardware no puedo esperar para tener esas eso es Cuéntame la encontró XXXVII serían cuarenta pues ahí es donde pueden seguir comprando millas

Voz 6 19:20 pueden ver el seguimiento de todo el proyecto la forma de colaborar

Voz 1991 19:24 muchas gracias a las tres Un beso

Voz 1 19:27 muchas gracias me yo creo que buscamos siempre referentes en la vida no y en el caso de cuando estaba un hombre de una enfermedad que lo que siempre buscar referentes de los que han conseguido superarlo y además tan esa fuerza vital que necesitas yo creo estas tres mujeres hoy han dado un gran ejemplo de vitalidad