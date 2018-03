El Larguero: El VAR podría no llegar a tiempo para el año que viene (27/12/2017)

Voz 1 00:00 trabaja en un mes

a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy

Voz 4 00:44 buenas noches bienvenidos al larguero de este veintisiete

Voz 1991 00:47 hombre día que nos ha dejado la verdad bastante actividad a pesar de estar en plenas vacaciones de Navidad como por ejemplo como venimos contando en la SER durante toda la jornada que la primera opción del Real Madrid de cara al mercado de verano de dos mil dieciocho es Harry Kane el conjunto blanco quiere hacer de cara a la próxima temporada el change galáctico y el mejor situó ahora mismo es la estrella del Tottenham hace unos meses el favorito el conjunto blanco era el brasileño Neymar pero a día de hoy se cree que el británico encajaría mejor en el equipo de Zidane hay que recordar que Cain tiene contrato hasta dos mil veintidós el Tottenham no se plantearía negociar su salida por menos de doscientos millones de euros de ahí que haya que dar salida a alguno de los hombres importantes de la actual plantilla como puede ser la de Karim Benzema cuyo rendimiento este año ha estado muy por debajo de lo esperado tan sólo catorce goles entonces en todo el dos mil diecisiete o la de Gareth Bale que ya sabéis que está teniendo muchos problemas con las lesiones podría formar incluso parte de la operación hay que recordar que Gareth Bale vienen precisamente del del Tottenham o incluso la salida de Cristiano Ronaldo que como ya sabéis este pasado verano mostró su deseo de abandonar el club aunque finalmente se quedó así que nada en un instante os contamos todos los detalles de de esta posible operación pero antes noticia que os adelanta la Cadena Ser y que tiene que ver con el futuro del bar en nuestra Liga Antón Meana

Voz 3 02:11 dan muy buena hola qué tal Yago muy buenas porque a día

Voz 1991 02:13 de hoy serias dudas de que esté en funcionamiento la temporada

Voz 0231 02:16 sí digamos que peligra el bar en España para la próxima temporada de manera seria los árbitros españoles no han recibido aún la formación necesaria la Federación está más preocupada por los líos de Villar que por implantar el vídeo arbitraje ir a ojos de la FIFA entramos ya en fecha límite ampliamos después pero si no se acelera el proceso de manera inmediata no habrá bar cuando arranque la próxima Liga es más ya podemos decir que pase lo que pase no hay tiempo para implantarlo con la perfección que exige la mejor liga del mundo así que peligra el bar estamos según la FIFA en fecha límite para poder implantarlo a tiempo

Voz 3 02:55 en nuestro país mono pues luego ampliamos esta noticia

Voz 1991 02:58 ya llegaría muy justo el bar a día de hoy peligra que esté en funcionamiento la temporada que viene antes os cuento que en Sevilla ya tienen elegido el nuevo entrenador salvo que cambia mucho la película en las próximas horas el elegido es el italiano Vincenzo Montella que si todo va dentro de lo esperado será anunciado mañana de forma oficial le ha costado decidirse al Sevilla que destituyó el viernes pasado Berizzo hoy primero hubo reunión del consejo de administración del conjunto hispalense que ha decidido que fuese el Comité Ejecutivo y la dirección deportiva la que tomase la decisión definitiva llegó al final el elegido es el técnico italiano Montella aunque falta como digo la confirmación oficial que se hará mañana a todo esto monté la va a debutar con el Sevilla ni más ni menos que en el derbi andaluz contra el Betis será el próximo sábado seis de enero en el Sánchez Pizjuán un encuentro en el que el Betis no va a tener entrenador porque hoy el Comité de Competición ha sancionado con tres partidos a Quique Setién Icon dos a su segundo Eder Sarabia esto todo después de ser expulsado expulsado los dos en el último partido de Liga frente al Athletic de Bilbao así que para ese derbi andaluz no va a tener entrenador el Betis en el banquillo porque están sancionados Setién Sarabia que es el segundo precisamente en Bilbao ha dado rueda de prensa el presidente del Athletic Josu Urrutia con un tema encima de la mesa por encima de de todos el futuro de Kepa el portero del conjunto rojiblanco el resumen de lo poco que ha dicho Urrutia es que a día de hoy no tiene ni idea de si que va a seguir o no o si se va a marchar que hubo un acercamiento hace un mes pero que todavía no hay respuesta del jugador que no ha llegado oferta formal por el portero ni del Real Madrid Nérin ningún otro club que el Athletic no es un club vendedor que el que quiera fichar tiene que pagar la cláusula yo sinceramente me esperaba bastante más de Urrutia en la rueda de prensa de esta mañana al menos el dar la cara por el club y explicar al socio cuál es realmente la situación porque lo único que ha hecho ha sido despejar balones en ha contestado a casi todo con una frase que la Pons la podríamos con liderar la estrella en la comparecencia que ha sido no quiero anticipar me hizo ponerme en una situación que todavía no se ha dado no eso ya lo tenemos claro lo de anticiparse no se le da bien a Urrutia porque por no anticiparse Nice anticipado en la renovación del contrato de uno de los porteros con más futuro de de Europa parece que esto lo veía todo el mundo menos la directiva del del Athletic han tenido que esperar a última hora y ahora se le han adelantado tiene que hacer los deberes estudiar la última noche como se suele decir no el exámenes al día siguiente y tiene que estudiar toda la la madrugada da la sensación que Urrutia está intentando salvar una situación que parece casi perdida aunque en lo que queda claro es que la gestión están en entredicho por parte de la directiva del del Athletic que una vez más se le ha puesto la cara colorada a la directiva del del Athletic no tenía buena cara hoy Urrutia en esa comparecencia y en el que yo creo que no ha convencido a ninguno de los socios del del conjunto vasco todo va dentro de lo normal Kepa bajo va acabar jugando en el Real Madrid y esto se va a anunciar en el próximo mes de enero además en Las Palmas ha sido presentado Paco Jémez como nuevo técnico del conjunto amarillo hasta final de temporada Jémez ya ha dirigido hoy la primera sesión de entrenamiento hoy debutará el próximo día tres de enero en partido de Copa frente al Valencia

Voz 3 06:26 en la Premier League disputado partido correspondiente al

Voz 1991 06:29 Sinde que comenzó ayer ha jugado el líder el Manchester City ya ha ganado en campo del Newcastle cero uno con gol de Sterling de esta forma el City pues tiene prácticamente en el mes de diciembre sentenciada la Liga porque les saca quince puntos al segundo que es el Manchester United dieciséis al tercero que es el Chelsea ha estado mano das Juani en ese partido ya ha preguntado a Guardiola en rueda de prensa que Si después de ver los números porque el City lo ha ganado todo y tan sólo ha empatado un partido en competición liguera esta temporada si es el favorito para ganar la Champions esto es lo que ha dicho Guardiola MR

Voz 0231 07:02 el el sitio el principal favorito a ganar la Liga de Campeones vistos los cruces visto el nivel que está ofreciendo la Liga

Voz 5 07:08 la liga de la Liga de Campeones y donde Juan Messi el Barcelona es el favorito

Voz 0231 07:16 me aproveché para preguntarle por el posible fichaje de Caine con el Madrid que le parece jardín Harry por el Madrid

Voz 1991 07:22 no tiene ni idea ya ha dicho Guardiola bueno algo que yo creo es un discurso que no va a cambiar Guardiola en su vida que donde esté Leo Messi es el favorito para para todo por cierto que hoy también en Inglaterra el Liverpool ha confirmado el fichaje del central de El Sauzal Don Virgil Van Dyck que por el que va pagar ochenta y cinco millones de euros de esta forma el defensa holandés se convierte en el traspaso de un defensa más caro de la historia las once y treinta y ocho ya contado todo que no es poco empezamos







Voz 4 08:15 y ahora los Ramones son de tu gusto bueno son un clásico es la primera vez que los todo de manera consciente decir que pues sí que seguro que has escuchado pero conscientemente que todos los Ramones no por eso digo esta es la primera vez que se

Voz 0231 08:28 que son los Ramones mientras la canción

Voz 4 08:30 SER quince temas y te digo lo remueve anda los Ramones por lo de conscientemente Valbuena bueno pues mira esta Berta viene un poco dale dale fíjate tengo pasado material los Ramona además hay muchos que llevará de Hurricane venimos contando Meana durante toda la jornada que es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada sí

Voz 0231 08:57 ha contado hoy Pacojo abriendo SER Deportivos a las tres de la tarde que el Madrid a fichar un galáctico el próximo verano que los nombres que más fuerza temían eran los DNI Mar Harry Kane por delante de de Pape deja FARC pero que la información que maneja la Cadena SER es que el primero en la lista es Kane con un precio de salida que ronda los doscientos millones de euros que son negociables siempre que por ejemplo Poquetino diga me gusta tal jugar el Madrid podría venirme bien un cambio de cromos y que sea este rebajar la operación esto lo ha dicho ni Levin y Florentino pero que sí ya venga va dame cien Ebay irme que te quedas con Keynes por ejemplo que Bale jugó en el Tottenham y que es muy del agrado de la afición de los expertos y encima hemos contado en SER Deportivos diferentes claves que acercan a Cain al Madrid por ejemplo

Voz 9 09:46 menos conflictivo que Neymar

Voz 0231 09:49 con un entorno más favorable para no crear incendios dentro y fuera del club que Cristiano tampoco vería a Harry Kane como un ataque directo a su jerarquía y que encima Yago se abriría un mercado tan importante como el inglés que desde la época de Beckham aunque luego vino Owen desde la época de Beckham no está muy explotada en el Real Madrid

Voz 1991 10:09 no desde luego el futbolista vamos a decir británico tampoco es que sea un habitual en la Liga española también sabes cómo funciona animar en la Liga española porque le has visto jugar las últimas cinco temporadas Harry Kane como se adapte a nuestro fútbol es una anécdota yo es que creo recordar que salvo Beckham que dio buen rendimiento lo de jugadores británicos que han pasado por nuestra Liga tampoco es que hayan despuntado muchísimo Owen estuvo una temporada es cierto que tampoco se lo dieron muchos minutos no debut Gate ya ni hablamos ahora Bale bueno esa teniendo también mala suerte con con las lesiones Beckham yo creo que es el que mejor ha funcionado el que han tenido más continuidad así que sería aún la y en pues ver cómo funciona Hurricane en nuestra liga lo que pasa es que Meana si llega Cain tiene que salir alguien tú hablabas de Bale pero también hay otros dos nombres encima de la mesa que si salen podrían facilitar la llegada de Caine

Voz 0231 11:04 sí yo la salida de Cristiano no la veo todo el Madrid no la ve es verdad que él intenta salir él no está cómodo aquí quiere buscar otro destino en el que se sienta más valorado entre comillas que le digan lo bueno que es que les suban el sueldo permanentemente que al igual en el salario al de Messi pero yo no veo al Real Madrid sacando a Cristiano el equipo y menos para reportar a un grande de Europa entonces está Bale que no termina de arrancar que él no se quiere marchar pero que por mucho que él no quiere marcharse sin el Madrid y una oportunidad de negocio debería traspasarle y luego esta Benzema que como contábamos anoche está muy señalado dentro del club dentro de la plantilla y que encima sí que es un jugador que tiene mercado sí que es un jugador que no tanto a lo mejor de Inglaterra pero sí que es un jugador con nombre con caché por el que podría sacar una importante cifra de dinero pero seguro que algún madridista que escuche la radio dice Si me piden doscientos Kane por Benzema unos doscientos pero mínimo ciento cuarenta ciento cincuenta digo al nivel que se ponen los delanteros

Voz 3 12:07 no no sí si tal y como ha puesto el mercado además que una pasta de pueblo

Voz 0231 12:11 que que en los que no seguimos la Premier a diario no

Voz 3 12:14 lo conocíamos y apagado por el una barbaridad por eso pero sí claro tiene que salir un galáctico es evidente

Voz 9 12:19 uno o dos para que pueda venir un jugador como

Voz 0231 12:22 Harry Kane Illa contábamos también hoy y esto es muy muy importante que el Madrid no quiere que el galáctico que venga tape la proyección de Marco Asensio no está jugando con Zidane los minutos que mucha gente querría pero saben que es un jugador de presente de mucho futuro hay venir un futbolista que frene en la proyección de Assens

Voz 3 12:43 yo no es para nada el objetivo del Real Madrid Rafa Alkorta qué tal buenas noches buenas noches Santi Cañizares muy buenas dime buenas noches el PP Busquets y te la buscamos ahora menos claro ya peligro conmigo eh

Voz 1991 13:00 cementerio viviente de una película que está muy bien es muy muy ilustrativa de o entierran a los animales luego resucitan

Voz 3 13:09 esto no me lo pues bueno al río

Voz 1991 13:12 y en Rafa te gusta que impar el Madrid

Voz 10 13:15 a ver me gusta que para cualquier equipo del mundo porque me parecen jugador espectacular porque me parece además que su conducta siempre es intachable como dice Antón yo creo que esto es algo que de bueno pues que hemos leído hoy hemos escuchado mucho ver Hurricane hizo entorno me parece que es un buen chico que le ha costado mucho llegar donde ha llegado con mucho trabajo y me parece que tiene muchas cualidades goleador es un jugador que ya les vimos jugar contra nadie que que aguanta bien el balón que sabe jugar al fútbol que es muy importante porque en tanto este sabe jugar al fútbol y a mí me parece un jugador ahora mismo pues top de los de los mejores delanteros del mundo Cañete

Voz 11 13:53 sí sin duda pero que dice Rafa verdad como siempre está extraordinario de ahí su precio también no pues no hay ninguna duda en como en cuanto al jugador yo creo que es importante también cuando haces una inversión tan fuerte mirar muchos parámetros es importante también el tipo de jugador que compras a nivel personal en su vida y en su en su y bueno pues a los problemas que puede hogar en dentro de un equipo dentro de un grupo es una inversión que hay que pensárselo mucho que hay que pensárselo mucho de cualquier otra empresa que no fueron Club club de fútbol tendría como cincuenta tipos trabajando ahí para abaratar las

Voz 3 14:28 para para estudiar hay para estudiar

Voz 11 14:30 contabilidad etcétera etcétera pero que en el fútbol los resultados mucha en el disparadero y te obligan a hacer pues desembolsos importantísimos lloro de cumple con todos los requisitos para ser un gran futbolista que ya lo es de un equipo más grande que el Tottenham como el Real Madrid como cualquier grande de Europa

Voz 1991 14:46 lo que pasa es que la gran duda Rafa también es saber cómo encaja no porque sabemos cómo de Harry Kane en en su ambiente en fin octavo en Inglaterra en la Premier donde se ha desarrollado luego el salto a Europa hay muchos jugadores que lo llevan peor los jugadores británicos no suelen cuajar todos en España eh

Voz 10 15:04 bueno yo creo que entre otras cosas porque es un fútbol diferente a pesar sabe que en los últimos años los entrenadores digamos europeos entre comillas de yo creo que han introducido un par de Kallman el juego no no no ese juego tan tan directo como hace años pero aún así es un juego de de mucho más contacto de mucho más ritmo no es el mismo que en España o en Francia o en Alemania o en Italia no lógicamente aparte de eso yo creo que los jugadores en Inglaterra hizo ganar mucho dinero por eso tampoco viene a España porque en él se prefieren móvil prefiere moverse entre equipos ingleses que venía otras ligas porque allí la verdad es que cualquier equipo tiene presupuesto es mucho más mucho más grandes es cierto que yo creo que el último año creo que ha sido el que más que más rendimiento ha dado

Voz 3 15:51 sí sin duda estaba estamos hablando de buenos jugadores

Voz 10 15:53 cuando hablamos de buenos jugadores que damos sobre lo que estábamos hablando antes que el primero yo y luego Cañete que es un chico que parece que tiene la cabeza bien que el chico ordenado en su vida todo eso hace que que estemos ante un jugador que seguramente no le debería no les debería adaptar o sea no debería costar nada a adaptarse a nuestra Liga no entonces yo creo que por ahí me imagino que no no no habría no habría demasiado problema es cierto que no hay muchos jugadores inglés aquí pero yo creo que ahí va tenía razones de las que yo he comentado antes que por por las cuales no están aquí

Voz 1991 16:27 a ti te preocuparía la adaptación obviamente es la duda y la única duda que existe

Voz 11 16:32 sí porque lo demás está todo comprobaba contrastado no es el el el digamos la trayectoria dejar Ekin no deja lugar a dudas pero mira sabes qué pasa mientras que yo creo eh esto es una es una locura mía mientras yo creo que un jugador brasileño argentino viene a España a su tierra como es lógico viene un país más desarrollado vieron un país con una Liga mejor viene digamos a lo que es la NBA del fútbol a Europa y lógicamente viene con una ilusión tremenda pues un inglés que tiene una gran liga tan buena como la nuestra o mejor para mí en este momento ya mejor que la nuestra además viene un país que para los ingleses no está más desarrollado para los españoles probablemente no cambiaría hemos jamás Inglaterra por España porque en España estábamos a gusto pero los ingleses tampoco cambian España por Inglaterra no porro por Irlanda en este caso porque Harry quien tiene algunas ascendencia irlandesa he leído por ahí entonces tiene que poner de su parte al final el vuelvo a repetir cuando uno mejora en todo en todo en calidad de vida en en porque viene una Liga mejor porque viene con un salario mejor adapta mucho más que cuando alguien pues dice bueno tampoco estaba tan mal allí donde estaba no entonces quizá es por eso que los ingleses pues no acaban de llegar a España con esa ilusión que llega a lo mejor el jugador sudamericano que un jugador de otro sitio que efectivamente se da cuenta que su futuro está en España no a lo mejor algún ingleses llegan pensando que esto es pues una parte de su de su vida pero que definitivas y vuelven a Inglaterra no pasa nada que ahí iban a estar mejor o ellos piensan así no

Voz 1991 18:08 hablabas antes tu por encima Santi del del precio doscientos millones de euros la verdad es que desde la última temporada las dos últimas temporadas el mercado ha vuelto loco ahora ya por por un jugador que destaque un poquito por encima de los ciento veinte kilos de pide

Voz 11 18:23 sí bueno estamos hablando estamos leyendo esta semana que el Liverpool está pensando en fichar un central por ochenta aquí

Voz 3 18:28 no no lo ha fichado la fichado ya se ha confirmado ochenta y cinco kilos por bandera

Voz 11 18:32 fíjate si Rafa tuviera veinte años menos lo que valdría no

Voz 3 18:35 es es es decir ciento veinte estaríamos ahí en los ciento veinte que es

Voz 11 18:40 es una auténtica locura a esa ya cuando los centrales pasaron a costar cuarenta cincuenta millones de euros que esto ya fue hace unas temporadas Mustafi por ejemplo o Otamendi ya era una cosa de locos pagar ese dinero solamente lo puede para la Premier no solamente unos imagina que lo pague la apremio o lo que ha dicho Mourinho es que el Manchester City compra laterales por por por el propio delanteros

Voz 3 19:02 pues ahora esto ya de ochenta

Voz 11 19:05 cinco millones por un central pues claro que es lo que va a un delantero pues conmigo vale tres veces más normalmente central no marca tres marca diferencias en un en un un delantero pues vas próximamente por tres a lo que marcó un defensa no porque al final es el que hace los goles el que levanta los partidos y el que el que el que necesita de su talento no entonces se ha medido con esa vara pues barato doscientos millones de euros pero claro es que se nos queda ya barato Neymar que se compró hace nada no ha estado

Voz 1991 19:32 eso doscientos veintidós si Rafa te que te parece

Voz 10 19:36 vamos a ver a mi me parece que estos eh

Voz 3 19:41 fue entonces veo la manos hace tiempo voy hace tiempo

Voz 10 19:44 bueno

Voz 3 19:45 pero bueno pero al final entradas de las peligro

Voz 10 19:48 sino pagando dineral es Si cada vez más partes del mundo sino en viendo la premia en viendo a la Liga ahí sino al aquí unas potentes del mundo pues esto es así esto es así yo y al final ya desde hace unos años sí porque decía Cañete no cuando se implican a incrementar los precios así tan tan De Gaulle tengo que hemos pasado de diez quince veinte cuarenta cincuenta sesenta yo ahora ya pasamos de los cien pues quiere decir que hay que adaptarse a lo que hay lo que hay es que hay equipos muy potentes con mucho dinero o hay equipos con presidentes potentes con mucho dinero que están dispuestos a pagar ochenta kilos pues brandy que por cierto es un muy buen central pero no nos nos nos toca un poco no es que nos toca entonces claro ahora el Hurricane de turno que están entre los cinco mejores datos dentro del mundo lógicamente pues tiene que estar entre ciento ochenta y doscientos veinte digo yo no no era casi lo de no es decir presidir ciento treinta viendo cuenta casi te pasa esta poco no bueno pues es lo que hay el mercado está así los equipos pueden son los equipos no es como hace años sobre todo aquí en España que hubo una crisis y que ha habido que reconstruir organizar muchas cosas pero hay equipos que siguen teniendo impotente en el económico enorme y quieren al final es una oferta y una demanda animar y menos

Voz 1991 21:08 ah y si llega Harry Kane tiene que salir uno de los tres de arriba a quién ves caliente con más opciones de salir de culo

Voz 11 21:16 pues a quien quiera al Tottenham no definitiva es el todo en el que tiene que vender el que tiene que decir valen pues acepto dinero acepto esto va a ser la moneda de cambio no yo creo que encaja muchísimo más en el Tottenham Bale que ya lo con lo que Benzema hace falta que se quiera ir al Tottenham no que es otra que muchas veces decimos no pues tanto Ebay no como si fuera pues eso una algo Quique tiene guardado en una caja y que lo pueden mandar Payá en cualquier momento pues a lo mejor dicen no perdona yo voy yo voy a uno de los tres mejores equipos de Inglaterra sí voy pero alto tengan no no entonces eso es y ya veremos saber porque esas negociaciones tiene mucho que ver luego los técnicos tiene mucho que ver los asesores económicos etcétera etcétera De todos modos es y ahondando un poco en los precios a me parece una burbuja como en su momento fue la burbuja cubo en Italia donde todos los jugadores ganaban tres veces más que el resto yo creo que esto es una burbuja que hay en Inglaterra que ojalá no se rompa nunca pero que obviamente se van a quedar solos en ese sentido salvo ellos y cuatro cinco equipos de España osea cuatro cinco equipos de él del mundo de mundo efectivamente de Europa y sobre las televisiones que ha hecho Rafa tampoco le veo un futuro muy prometedor a que se vaya a seguir pagando tanto por el fútbol en en mi opinión

Voz 3 22:28 eso tiene que reventar porque efectivamente en mi opinión

Voz 11 22:31 son las televisiones no es rentable lo que están pagando me parece que no es rentable yo por lo que yo pienso mi cabeza que hay mucho caso que no tengo datos aquí encima de la mano que yo no estoy aquí mi casa tranquilo pero me parece que las televisiones difícilmente van a pagar más de lo que están pagando los Cruise hacen cuentan con que van a pagar más los precios cada vez están más de eso citados para este tipo de futbolistas en su momento quebró la liga italiana todos empezaron a nivel nivelazo tal en su momento quebró la Liga española solamente hay equipos que pueden pagar por futbolistas muy pocos ya no se pagan Tarantos traspasos y ahora mismo la burbuja está en Inglaterra vamos a ver lo que aguanta

Voz 1991 23:09 en Rafa tú a quién ves con más opciones de abandonar el Real Madrid

Voz 10 23:13 no lo sé me parece es complicado porque hacinadas el equipo de Madrid también es deshacerse de jugadores top es difícil no y hay que acordarse del año pasado la cuantía que tenía el Madrid había jugadores como encumbró Álvaro Morata pues que jugaron que metieron goles que aportaron tienen que que viene Hurricane porque se tiene que ir por ejemplo es que se quedarían dos delanteros centros muy buenos cada uno con su estilo cada uno con su forma de interpretar el fútbol pero sería muy bueno no a mí me me da pena me da pena decirlo porque no es que sean defensor de Bale pero me da pena todo lo que está pasando el chico yo creo que al que mejor se adapta a cualquier sitio saco aquí es una Premier es Bale pero no muy claro luego lo que hice el cañí en finales los jugadores también tienen potestad para decir hoy en uno es que yo no me quiero ir a otros no el Madrid también tiene más pólvora por otros lados y también puede puede liberar por otros sitios no yo no sé si tiene que ser seguro que uno de los llamados galácticos se tenía que ir para que venga Hurricane no lo tengo no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro dominio desde que tiene en la plantilla al Madrid tiene gente con la que sacar también dinero en caso de que Picasso desde que logre de de que lo necesite de no tengo muy claro si al venir un digamos un galáctico se tiene que ir otro no no lo veo pero se negaba alguien desde luego es más hábil que yo el tema

Voz 1991 24:40 dame un segundo además os pregunto por el futuro de que Pay por la rueda de prensa de Urrutia pero nos pide paso Asuán que ha estado en ese partido entre el Newcastle y el Manchester City está con protagonista Manolo

Voz 0514 24:52 aquí estamos en las entrañas del handling con Rafa Benítez Rafa qué tal buenas noches hola muy buenos partido que a modo decantarse de de cualquier lado porque a pesar de la posesivo ha tenido ocasiones al final el Newcastle

Voz 1761 25:02 bueno yo soy optimista valoró de forma muy positiva rendimiento de mi equipo pero hemos jugado ante un gran equipo si ellos mi primer tiempo han tenido alguna ocasión hubiesen hecho gol habría sido distinto es cierto que hemos tenido una nosotros clara también y luego he tenido dos al final que se podía haber a cambio el resultado pero hemos jugado contra un equipo que no pierde y que suele meter tres o cuatro goles en cada partido por lo tanto eh desde el punto de vista defensivo desde el punto de vista del trabajo colectivo hemos estado bien desde el punto de vista ofensivo el primer tiempo no también y al final los últimos veinte minutos con hemos apretado bastante mejor con más posibilidades pero siempre con riesgo de que a la contra te te puedan puedan terminar el partido creo que con los recursos de un equipo de otro hemos hecho lo que se podía hacer para tratar de darles un susto oí conseguir algún punto no ha sido posible

Voz 0514 25:54 los reyes de la posesión no sé si tiene ya la la Liga ganada el sitio

Voz 1761 25:58 bueno el tema de la posesión ya cambiado mucho porque hay final los equipos con más posesión no siempre están ganando eh depende las diferencias pero en su caso es un equipo que tiene muchísima calidad y esa calidad te obliga a defender y hace que ellos tenían más el balón pero la clave no es la posesión sino lo que hacen durante esa posesión y ellos tienen desequilibrio tienen uno contra uno tienen velocidad tienen tiro de fuera tienen acciones a balón parado con lo que es muy difícil que es escape la Liga porque es complicado que tengan rachas de muchos partidos perdidos y que los demás y han ganando todos los partidos yo creo que tienen o han dado cada partido han un pasito adelante más firme y son claramente los favoritos

Voz 0514 26:42 es extraño que en Europa se da en España lo del Barça ya Inglaterra dado el City no sé quién lo de los dos lo tiene más fácil pero es extraño no que se de esta distancia tan tan abismal

Voz 1761 26:51 bueno hay equipos en el caso del City que tienen buenos futbolistas ya de de el pasado y han invertido en jugadores para adaptarse específicamente a lo que quería Guardiola entonces claro tiene una gran ventaja porque tienen el potencial económico para adquirir aquellos jugadores que les encajan perfectamente en su estilo de juego del Barcelona es distinto lleva años haciéndolo bien el caso del City es que va mejorando a medida que va añadiendo jugadores que se adaptarán a lo que quiere el entrenador

Voz 0514 27:18 hemos está como cómo está esta temporada sufrimiento no propósitos y nueva del Newcastle

Voz 1761 27:21 seis sufrimiento porque esperábamos algo más de inversión al principio para tener un equipo un poquito más competitivo al final empezamos bien pero luego los resultados la racha de resultados malos nos hizo sufrir y es más difícil pero estoy en un equipo muy jóvenes el Ivo más joven en la mayoría de los partidos más joven de la categoría con lo que estamos una fase de aprendizaje y claro aprender perdiendo es siempre más difícil con lo que tenemos que rápidamente recuperarnos y empezara a sacar provecho de ese trabajo que hacer en estos jugadores y la verdad es que se esfuerzan al máximo cada partido

Voz 0514 27:57 tienen jugadores españoles Ayoze por ejemplo que no ha jugado esta noche piensan reforzar con más jugadores de del mercado español no

Voz 1761 28:04 pienso reforzar me con bueno jugadores es posible pero depende del propietario vamos a confiar en que sí que que entienda que el equipo lo necesita hay que

Voz 0514 28:11 pero si lograse montón roja en las entrañas de de san James

Voz 3 28:16 la razón y el jefe del del Newcastle gracias Manu

Voz 1991 28:18 las vanidades de san James Park donde se ha disputado este Newcastle cero Manchester City uno así que protagonista Rafa Benítez en El Larguero de de hoy una pausa y seguimos



Voz 0765 31:43 Yago de Vega Cadena SER

Voz 4 31:54 mañana ya sabes que aquí lo que diga Rafa Alkorta son órdenes para nosotros apenas cementerio y aquí está la segunda canción correcto como digo la verdad Rafa no engañar pero oye que la canción suena bien me gustan me los Ramones que Rafa suena muy bien

Voz 1991 32:14 no sé si ha sonado también para los aficionados del Athletic la rueda de prensa esta mañana de Josu Urrutia no sé si ha convencido a alguien teniendo en cuenta que practicamente no ha dicho nada y que esperábamos bastante por lo menos yo que esperaba bastante más de de él por lo menos explicar cuál es la situación pero quiero decir con detalles el decir cómo está la cosa que es el ofrecido que ha dicho eh porque yo me imagino que quepa les habrá dicho algo al club Él no Él dice que no no ha habido ninguna respuesta habrán hablado con con los con los agentes del del jugador me imagino que la comunicación al margen de haber estado bastante lenta la directiva de del Athletic para llevar a cabo esta renovación que llega bastante tarde ya cuando a esta eh cuando hay otros equipos interesados como el el Real Madrid pues yo me esperaba más Diego González Bilbao qué tal muy buenas cotas muy bueno cómo ha sido esa rueda de prensa de Urrutia

Voz 0497 33:04 bueno ya te apuntaba ayer no que que no iba a confirmar la salida de del jugador no y tampoco ha dado muchas dudas sobre si aclarado no algunos puntos de ese culebrón por ejemplo que durante quince meses no lo ha conseguido el sí del portero que echa de menos durante este tiempo un guiño de Kepa como ha hecho Williams que también negociando su ampliación de contrato que estás

Voz 3 33:24 esperando la respuesta de de jugador a la oferta

Voz 0497 33:26 qué le ha puesto encima de la mesa mira escucharle porque precisamente aquí creo que es importante lo que lo que ha hecho Urrutia que al jugador le ha dado todo lo que ha pedido que esto significa que podría igualar no en este caso cualquier otra oferta

Voz 0765 33:40 eso llegar de otro sitio o Clouseau

Voz 1725 33:43 de situarle al máximo en deben de la plantilla no el también ha tiene una evolución como jugador y nosotros ir demandaba algo las cosas si nosotros lo hemos visto no pero en ese esa propuesta no había discusión e con respecto al económico ni con la cláusula ni con la duración del contrato o no con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía ahora tenemos precedentes que luego por diferentes cuestiones que ya son personales no sé cómo explicarlas recibes una propuesta narrativa para retomar no sé cuál será el caso ya lo veremos

Voz 0497 34:14 a mí esas comparaciones que ha hecho con la gente que

Voz 3 34:17 se ha marchado no ha parado de darle palos a Fernando Llorente entre otros

Voz 0497 34:20 a Llorente sin decirlo a Javi Martínez Ander Herrera es decir a la gente que no se ha querido quedar en el Athletic todas esas comparaciones me han hecho ponerme en la situación de que el presidente estaba quizás pues eso hablando ya en un futuro próximo de que éste también puede ser otro de esos casos no como como queriendo explicar no lo que pueda pasar en un futuro además Le hemos preguntado no qué sensaciones tenía él con con este tema personales no tampoco ha querido entrar yo creo que ha escondido un poco la verdad Ivano lo que sí nos ha dicho y ahí tenemos que creerle es que lo que no ha pasado es que el Real Madrid haya ido a Ibaigane hablar por el jugador escucharle

Voz 1725 35:00 pues no ha habido ningún

Voz 7 35:03 sí

Voz 1725 35:03 eh ningún acercamiento de ninguna clase así todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte del Madrid y otro tipo de rumores que ha podido haber pero no tenemos ninguna confirmación por parte de por parte del entorno del jugador de los representantes del jugador ni por supuesto hemos tiene una oferta de Madrid

Voz 0497 35:23 pues eso es lo que ha dejado claro no es Urrutia que repito yo creo que ha escondido las emociones que tenía las verdaderas sensaciones sobre este tema y que bueno pues espera a las próximas horas a la semana que viene ha dicho para que bueno pues se el jugador de un sí1 también ha hecho que la oferta encima de la mesa no tiene fecha de caducidad pero directamente no los preguntado vale pero si un jugador no renueva ay veis que no va a acabar bueno acabar el año ya si no se marcha ahora no pero si no va a renovar que planteabais para él jugaría es esa parte de la Liga que ves que ya no va a ser equipo del deporte y que viene ya dicho bueno tendremos que ver cómo se tenemos que ver a valorarlo porque si es así tendremos que tomar una decisión

Voz 1991 36:07 gracias Diego hasta mañana esta mañana tenía una cara de rejonazo hoy Josu Urrutia asumiendo practicamente la situación unimos a esta tertulia que siguen por ahí Rafa Alkorta y Santi Cañizares a Eduardo Rodrigálvarez Hola Eduardo qué tal muy buenas

Voz 24 36:21 hola buenas noches qué te ha parecido ateo y la rueda de prensa de Urrutia bueno yo discrepo un poco me parece que sí ha sido más claro que que otras veces yo

Voz 1991 36:30 bueno esto es menos es casi imposible

Voz 24 36:32 no quiero decir que ha sido muy rotundo abatieron balón a la escuadra que a ver a ver si puede la que elogió no porque ahora mismo el valor lo ha puesto la escuadra el portero porque yo creo ha dicho dos cosas que habrá que pensar que son verdad que han llegado punto de encuentro que ese punto de encuentro es aceptar todas las condiciones que ha puesto Kepa lo ha dicho tanto en la duración del contrato a cuantía económica a cláusula que era el tema parece que se rompieron en principio las la situación no bueno Jamal no se puede decir evidentemente si no acepta las condiciones que le pide el jugador se supone que el jugador Si sino sigue tendrá que explicarlo por otras razones yo creo que ese es el tiro a la escuadra porqué y dice bueno estamos esperando la respuesta que que que parda Kepa tendrá mil razones para no darla sin ninguna duda pero yo lo que creo es que llama parecido demasiado rotunda para llevamos un pocas veces literatura ellos Urrutia no pero me parece que en ese sentido va a lo que no sé si eso es descorazonador para el Athletic zetas todas las condiciones objetivas económicas y administrativas ignota responde de bueno y entonces es cuando lo ha utilizado el el ejemplo de Fernando Llorente Montoro dijo me han hecho una oferta irrechazable pero la rechazó

Voz 1991 37:48 si no la la mencionada a Fernando Llorente como tres o cuatro veces durante está la comparecencia haciendo referencia precisa de eso que se le dio todo lo que pedía el el delantero del Athletic al final decidió marcharse en este caso a la a la Juve Rafa tique sensación te ha dejado

Voz 10 38:04 hola mi primera sensación las sensaciones que me deja llenado hoy de la verdad pero en todas estas cosas habría que esperar luego las versiones de los demás claro que me están consiguiendo ganadora precisamente porque claro claro exactamente no pero es momento también nos quedamos con ganas de ayer entre lo de Javi Martínez no que ve que por cierto son jugadores que no recuerdo otras bueno pues parece ser que han salido mal parece ser que es difícil que vuelvan cuando yo creo que no estaría mal que que volviera no y eso es una opinión muy personal y en cuanto a Kepa yo no se los pormenores seguramente Eduardo tendrá más más información que yo yo lo único que es es lo que lo que dice yo supe que lo que dice yo eso es que lo han hecho una una oferta buena y al nivel de lo que pedía Kepa bueno yo evidentemente sí lo dice y eso es porque es así pero aquí hay una cuestión de de de tiempos no no se sabe si es que esto tenía casi hace tiempo si esto está bien hacerla ahora sí sí lo han hecho porque ya se da cuenta que había otros equipos detrás que no sé si es el Madrid hizo es el City United o el que sea

Voz 3 39:12 yo lo que es lo que creo Rafa me caso pero tiene pinta que el Madrid anda bien tiene pinta El por entonces yo creo que esto

Voz 10 39:20 detrás pues es posible que tendré que dudas porque lo que pasa es que en Saba no tiene derecho a escuchar a los demás como querer pero cuál es el problema quiero decir que que esto es fútbol nos damos ya cuenta sobre todo nosotros de nosotros que somos muy nuestros que que el fútbol ahora mismo ya no es el mismo de hace me hace muchos años no hará se mueve mucha más gente en las agencias de representantes tienen

Voz 0765 39:47 muchísimas más opciones y los jugadores

Voz 10 39:50 no es que cuando viene la oferta de un equipo grande pues ven ven algo más allá que que que desde algo más allá que es decir pues en pene otro otro otra serie de de de panoramas de otras posibilidades en su carrera una carrera corta ya que se pueden pasar mil cosas y cada uno es un mundo yo no sé no lo conozco que pal de conozco porque habla alguna con él pero no sé cómo es no miren que es un buen chico tiene la cabeza muy bien bueno pues vamos a esperar a ver qué dice que para sí ya ha hecho lo que tenía que hacer no que es intentar que el chico este contento dentro de la plantilla bueno pues si lo ha dicho el presidente lo crearemos hace tiempo leímos en Bilbao que es que la primera oferta que se le dio no le hacía gracia hay ciento no sabemos nada es que yo no sé nada de verdad yo no no exactamente qué es lo que pasa sólo sabe nada el presidente lo sabe qué países representantes con lo cual bueno eso digo el día que pase lo que tenga que pasar pues a mi me gusta siempre hoy las dos versiones no a ver a ver a ver qué qué qué es lo que se nos ha perdido por el camino nada más

Voz 1991 40:52 a ver qué pasa que primero

Voz 24 40:56 parisino que encierra fatales a Rafa que también es cierto que la primera oferta estamos hablando de quince meses culebrón a quince meses siempre anuncian finales tormentosos no porque es mucho tiempo para negociar yo creo en quince meses agota claro esa primera ofertas indudable que era a la baja como recordaba que titular con la selección sí sí evidentemente su su estatus ha cambiado sus prestaciones ha cambiado aunque siempre será considerado que era el portero importante que que todo el mundo esperaba

Voz 3 41:28 yo he escaños años

Voz 1991 41:31 sí sí sí de doce desde la crisis y no a mí la distal sería Eduardo me parece que el Athletic ha tardado ha tardado en hacer este contrato ha sido algo sentir importante también al jugador desde el principio no da esa sensación yo creo que sí eso quince meses

Voz 24 41:47 negociación

Voz 11 41:49 no

Voz 24 41:51 no nos asumirlos no ni con un chico joven Negrín ni mediano Ny veteranos no

Voz 3 41:56 ahora el equipo preguntas con a Cañizares si lo ve preparado para

Voz 1991 41:59 el asalto al Madrid pero mañana en el Real Madrid está muy tranquilo

Voz 3 42:01 sí bastante clara la operación el Madrid va a pagar en unos veinte millones de euros de la cláusula de que me están dando la madre una gira aquel alrededores

Voz 0514 42:13 lo dejamos acuerdo

Voz 0231 42:16 cerrado desde el Europeo Sub Veintiuno de Polonia en junio si no renueva el Athletic te vienes al Madrid no ha renovado por el Athletic y por tanto se viene al Madrid en Madrid no quieren ningún tipo de operación hostil a ojos del Madrid por eso paga la cláusula no quiere esperar hasta el mes de junio y traerlo gratis que que para no deje ningún euro en las arcas del Athletic es una operación que ahora mismo y lo hemos contado en El Larguero Zidane no ve prioritaria fichar a Kepa en enero es más una operación que aparece en el mercado ir dos obligado de hacer después de varios meses detrás del tema Kepa no me me meto John temas de Rafa ni de Rodrigálvarez sí parece que Urrutia se ha convertido en cierto modo en un problema para un perfil de jugador en el modo de acción siempre es igual el Athletic está por encima de cualquier jugador negocia Urrutia con cierta altanería expone el jugador públicamente y cuando no tiene nada que hacer igual a la oferta cuando el jugador ya ha llegado a un acuerdo con otro club entonces termina quedando Urrutia como somos el Athletic hicimos lo que pudimos se quiso marchar si los jugadores el no va marchando no creo yo conociendo un poco a los nombres que han nombrado Rodrigálvarez que Jaime Martínez se Ontario que negocie por la espalda permanentemente ni Llorente ni Ander ni Kepa creo que el problema es el han encontrado el Atlético en un presidente de repito es sin meter en más de la cuenta pero cuando se repite el patrón muchas veces

Voz 1991 43:42 algo pasa algo pasa si no eso está está claro en Santi le ve preparado para llegar al Madrid hacerse ya con la portería