Voz 1727

00:00

por si las negociaciones catalanas la margarita que deshoja Puigdemont la presión sobre ciudadanos o la crisis del PP nos despistan al hacer balance del año que sacaba no se olviden de esta cifra el ochenta por ciento de los jóvenes españoles no ha podido emanciparse en este dos mil diecisiete sólo lo han conseguido dos de cada diez no han podido irse de la casa familiar porque o no tienen trabajo se encuentran con sus carreras y sus másteres a cuesta no les da para pagar un alquiler y no digamos ya para comprar una casa el responsable del Consejo de la Juventud que ha presentado estos datos ha sido muy gráfico vamos a tener que pedir emancipados a los Reyes Magos dice porque con estos salarios y con estos precios es totalmente inasumible y es que los datos no engañan con lo que cobran de media los menores de treinta años en este país tendrían que destinar el sesenta por ciento del salario al pago de una hipoteca o la entrada parte o el ochenta y cinco por ciento del sueldo para alquilar un piso en solitario el ochenta y cinco por ciento del sueldo para alquilar estos son de verdad nuestros santos inocentes cuando empieza el jueves veintiocho de diciembre no es ninguna broma