"Monopoly, Risk, Scrabble... ¡qué pereza!"

Voz 1 00:00 no por Navidad

Voz 2 00:11 cuatro de cada cinco jóvenes no han podido emanciparse en este año que termina así que buscamos a esos jóvenes o a sus familias abuelas como Montse de Tarrasa y su nieta de diecinueve años

Voz 3 00:22 cómo quieres decir que si temer que salgan de casa niñas con diecinueve años que soy mayores de edad están estudiando no tienen tiempo para trabajar en algún trabajo sería tan precario que no él no les da ni para ellos los sueldos de miseria para que es para que se vayan de casa pues si los mayores ya versiones de este suelo desde Melle vistiera que no puede vivir

Voz 4 00:43 más jóvenes lo que nos tendríamos de pone ya que estamos en en el euro y estábamos en Europa un poquito más como Europa y una curiosa percepción

Voz 5 00:52 buenos días madre Suárez dedica de sí que es verdad que cuatro de cada cinco jóvenes no pueden emanciparse hoy en día y la prueba está en que el anuncio que antiguamente ponía el almendro cuando llegaba el hijo acá la vida en el vuelve a casa vuelve ha desaparecido del mapa Forte los hijos o sea lo vuelven de ningún sitio siguen en casa

Voz 6 01:14 jóvenes y mayores pueden seguir compartiendo su experiencia en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 4 01:19 si preguntamos blanca

Voz 1 01:22 sí se llena de Ramón

Voz 4 01:26 es lo que más intelectuales la de las navidades Madrid pues mira a mi lo que me produce pereza felicitar sin tener ganas de felicitar a determinadas personas de parece vacío de contenido feliz año nuevo Feliz Navidad me da muchísima pereza así es que no lo hago no me sale el concepto de solidaridad me apena mucho que la Navidad se haya convertido en algo absolutamente mercantilización coincide con Jorge de Morón luego lo escuchamos terminamos

Voz 7 01:53 hola buenos días hasta hoy había de verdad no me gustó mucho que son demasiado largos ideal es lo que me después de cenar ella está un acto comentas Eric tiene el tribunal tuvo a Copa darte a alguien siempre dice vamos a hueco de meses de estos que nunca termina como el monopolio riscos cual Iker CSKA y los los utilizan como web gomero que no observa es pueda parece a mí había todo un beso un beso a las diez en Canarias