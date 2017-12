"Ansiedad, tristeza, fobia social, compras compulsivas... ¡maldita Navidad!"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 ansiedad tristeza fobia social desordenes alimentarios y compras compulsivas son algunos de los trastornos que provoca la llamada fobia a la Navidad no sólo ha aumentado sino que además la gente que lo sufre lo dice Se trata

Voz 2 00:12 a usted

Voz 3 00:14 es que es lo que más fobia o Pérez sale de esta de las

Voz 4 00:17 Navidades clara de Palencia buenos días

Voz 2 00:19 a mí lo que más me ha de las Navidades es tener que estar contenta a la fuerza parece que todo el mundo rebosa alegría y felicidad y creo que no es cierto y desde luego el tema de la comida de mesas de recoger de fregar horroroso Le Málaga lo que me daba

Voz 5 00:38 Teresa y lo que peor llevo porque eh en esa fecha sólo cuando más presidente se hace sólo juega con la mesa no una persona que ya no están con nosotros pero cuando no lo disfrutar ella es lo único que van a mirar me encanta Conchita Madrid

Voz 6 00:50 tenerme que vestir ir a a a cenar o comer con la familia sobre todo si no te lleva no te llevabas bien y una pereza y con lo bien que eso está en casa eso es lo que más pereza me da

Voz 3 01:00 qué te mejores Conchita a Rosa le da pereza todo dice vamos poderme tanta gente tanto barullo y ahora lo que faltaba es con lo Whatsapp te bombardean tengo que borrar las cosas sin ver las te bombardean no felicito a nadie sólo a quién no felicita corresponda pero de mí no sale felicitar a nadie

Voz 7 01:20 por qué no los siento Rafael Córdoba la vida sólo decir que es el reino de la hipocresía Mari Cruz

Voz 8 01:28 en la época de año que más de presión pero de verdad que el más precisión me da me felicitan a mí mismo destinos es la única

Voz 9 01:36 José Barcelona a mí no me da donde absoluto la vida lo que sí observado es que antes por la ignorancia hablaba de que dirá todo el mundo esperaba la Navidad con ilusión esa ahora a los tiempos actuales en los que parece que no lo es porque nos da palo todo

Voz 10 01:53 porque tenemos mucha información pero sabe lo que nos falta es al otro con ilusión para perdonar aquello que a lo mejor lo hiciste suelte hizo lo que nos falta empatía terminamos Jorge pero lo que más

Voz 11 02:06 Pérez somera de estas navidades es la inmensa hipocrecía que practicamos en esta fecha ojo mofó solidario todos como a Twitter el además fecha nadie quiere saber nada de Naciones gracias a todas