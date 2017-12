De lo bueno lo mejor (30/12/2017) T2E2

Voz 2 00:00 la onda Ortín

Voz 3 00:05 llamada community manager de los Reyes Magos dígame a llaman ustedes del programa de lo bueno lo mejor pues creo que se han equivocado de sitio porque aquí humor humor tenemos poco no es muy

Voz 4 00:19 bueno lo chicos andan de capa y Corona caída cada vez menos niños se acuerdan de ellos entre Papa Noel y Amazon están acabando con suecas Balmoral

Voz 5 00:29 bueno yo de hecho además de autónomo soy un CNI

Voz 1136 00:32 compartido con otros magos como Juan Tamariz

Voz 3 00:35 el Pop

Voz 3 00:38 qué quieren invitarles a su programa no entiendo no Pérez

Voz 7 00:43 tienen hablar de cómo celebra estas fiestas un australiano por ejemplo que les cuente lo de trineo tirado por canguros los its white boomers

Voz 3 00:52 eso sí que tenencia no ustedes prefieren a los tres bueno les paso el Skype de ellos primero el de Baltasar

Voz 6 01:00 con alguien como ganamos no les suena que ustedes tienen

Voz 7 01:05 a los tres Magos del humor Íñigo Arman

Voz 3 01:08 inane perdoné se ha equivocado

Voz 1136 01:11 los que usted busca están a por uvas son secundarios muy secundario

todo lo referente a esto de la Navidad es muy relativo el calendario Arca unas jornadas en las que hay que ser felices reina la exaltación de la amistad y los lazos familiares celebraciones comidas copiosas regalos arbolitos luminosos nacimientos lotería cuñados Max todo encantador verdad bueno vamos a comprobar bienvenidos a de lo bueno lo mejor hoy el fenómeno Navidad con buen humor o no

Voz 0871 02:18 un poco como el músculo del estreno estoy dijo que solamente lo utilizas una vez al año repasar actrices más no eres consciente por qué no sabes dónde está entonces a todos llegamos al quite musical son dos canciones tienes que elegir una Palmira otros son muertes ya lo digo queridos pero es crear no solamente que está sino todos los villancicos del mundo sea estas canciones que se quedan durante once meses en un almacén de nuevo hangar de un polígono industrial que no se usan llega seis te diré siempre florecen como así han llamado no se ha llamado nadie bueno vamos con dos villancicos vamos con dos villancicos que en teoría la Navidad tendría que ser alegre entusiasta y todo eso es muy raras algunos vino son dos mínimos muy tristes los dos tristes empezamos por uno de Rafael que es El tamborilero

Voz 11 03:28 en el lugar de desgana

Voz 0871 03:34 el cáncer después porque la canta muy lento

Voz 11 03:39 las Torres si ellos

Voz 0871 03:43 este el veinticuatro de diciembre y lo acabas el dos de enero también te lo digo la siguiente canción una de Luis Aguilé es muy triste esto es un intento de ligue como este campo indica sí parece que va drogado como ir a tu casa

Voz 0871 04:15 no fueron delitos dos Barcelona Luis Aguilé Rafael hombre las ondas anule la quiero escuchar ahí un drama no es que sea mi hijo se que decida Mari María José es que el genuino año el menos muertes y menos muertes los dos

Voz 9 04:46 ambos han votado no

Voz 0871 04:49 empate muertes empate que muerte y muerte

Voz 0871 05:06 de hecho esto París José muchísimas gracias un beso abrazo

Voz 1704 05:36 la radio hola a Francino qué tal pues si os habéis dado cuenta este fin de semana ya han encendido las luces de Navidad el club Sangates capitales decir pequeños ergo es Navidad ya ya está ya así que os traigo Cinca dos pequeñas modernización es de los villancicos populares esos que vamos a cantar en esto tiene el equipo de todo por la radio empieza contando el cinco alguna empezando por él el equipo con la sequía que hay es fundamental que los peces dejen de beber en el río beben por vicio no lo necesito para los vamos con el es políticamente incorrecto en los tiempos que corren que el chiquitín chiquitín se duerma entre pajas

Voz 0871 06:08 vamos con el número exime niño

Voz 1704 06:11 de quién eres todo vestidito de blancos hoy de la Virgen María I de Julio Iglesias como todos valen el número dos la marimorena ya no puede más se ha pillado un taxi que ande ande ande otra vale el número uno de pequeñas modernización es de los villancicos populares es canta ríe bebe que hoy es Nochebuena allí en estos momentos hay que tener pena dale a las tampón Batán el almirante inglés os animo de Cataluña

Voz 13 06:41 atrapa

Voz 1136 07:25 cualquiera diría que nuestro locutor viene de alguna celebración navideña verdad y es que en la SER hasta las autopromoción se pasan por el filtro de la sonrisa vamos con aguas activista de hoy una entrevista que vamos haciendo a golpe de nota la voz en este programa los invitados son Arman Íñigo inane Especialistas secundarios

Voz 16 07:48 para empezar la movida diga ya ya no le he entendido ya la gran apuesta no la juventud o no los odiosos ocho no fue el banquete le comieron el Chanquete Alvin y las ardillas Alvin entendido entendida mi gente no tiene una sordera en esa relación no yo tras la gran apuesta Adelante la juventud eso durante los día ocho adelante la ardilla esos días ha elegido usted ver si a continuación le ofrecemos los títulos disponibles de Alvin y las ardillas en el momento en el que usted escuché de lápiz nucleares que le apetecía espere diga lo que derrote y continuamos Alvin y las ardillas Albín las ardillas dos albina es ardillas tres hábil las ardillas sí está sobre suelo de la fiesta sobre ruedas ha elegido usted Alvin y las ratas con coleta fiesta sobre ruedas fiesta sobre ruedas innovaciones Kutcher adopte los horarios de la cosa diga rimbombante cuando escuche el horario actual que usted desearía acudieron doce veinticinco catorce setenta y ocho dieciséis dieciséis dieciséis diecisiete dieciséis dieciocho seis dos seis cuatro siete cinco en el Thai Brett no el Fidel cincuenta y nueve El Ejido a las veintidós cincuenta cuentas entrar adquiere para las veintidós dos dos cien noventa y nueve noventa y ocho dos dos cuatro dos encontrarás ciento dieciséis en adelante ciento diez adelante ciento dieciocho adelante no es una dos dos quiere dos espera ver Albín a las veintidós cincuenta obras diga fenomenal si es correcto diga pues yo creo que me voy a sacarla aquí no lo fenomenal has entendido fenomenal no no no fenomenal

Voz 1136 09:52 Alvin y las ardillas de los que hacen historia o más que es la realidad vivida por tantos de nosotros intentando entenderse con un asistente telefónico virtual Sea como fuere vamos a mandar la primera pregunta a los espera grabar llegaste a la SER en mil novecientos noventa y ocho Desde entonces os conocemos como Especialistas secundarios a punto de cumplir veinte años en la casa con es que seguí siendo secundarios para cuando especialistas principales especialistas primarios o especialistas de One día del lado mejor vitoreado

Voz 17 10:29 claro es Alfred los últimos sondeos auguran mayoría absoluta independentista luego referéndum ilegal otra vez ciento cincuenta y cinco elecciones mayoría absoluta independentista referéndum ilegal ciento cincuenta y cinco elecciones terrorífico verdad disfruten del episodio de esta semana titulado El bosque

Voz 18 11:04 el Pipa Cantur viva Especialistas secundarios bueno así como que no que era cosa dos mil diecisiete está ya prácticamente finiquitada pico nada más no no sé si ha sido un buen año para nosotros que espera para Iturriaga seguro que sí el hombre es un señor arañazo para Aíto pero para nuestro invitado desde luego que ha sido muy muy muy muy bueno Jorge descaro lo que tal Jorge qué tal Jorge decíamos a principios que para dos mil diecisiete ha sido un buen año muy bien muy bien muy bien muy bien sea titular en el titular muy bien su titular todo lo que va a venir a partir de ahora yo de hecho no no daba un duro por este año porque justo cuando estaban sonando las campanadas y entraba el dos mil diecisiete saber dónde estaba yo en el dentista como nos diga más en pleno fin de año con la campanadas cuando me dieron una hora a no ser maldita sanidad privada maldita bueno pero a pesar de este comienzo un poco raro luego todo cambió gracias a una decisión radical que tomar medidas para alguien de que somos holandés realizarle el pelo ahí está que una cosa que Jorge luce ahora mismo un pelo más liso que que que el de Pepe Oneto por ejemplo no hacerlo antes antes tenías el pelo muy rizado no rezado sí sí sí a mí me llamaban Scariolo apellido ya ha habido pero me lo decían así con con Ram tan plan retintín de perro sustancial a darme el pelo me cambió la vida oye con el pelo rizado no tenía novia Sarah tengo novia no tenía gatos posara tengo todo ocho Los de mi novia no tenía suegros ahora tengo seis no tenía trabajo ahora sí ahora sí de que trabajar de modelo de catálogos para revistas rusas porque con el pelo rizado jamás hubiera podido acceder a este mercado de trabajo porque alguno de vosotros ha visto alguna vez un ruso con el pelo rizado pues no sólo no porque no hay que no es delito si Luisito muy majo catálogo ruso soy un tío con el pelo rizado seguir es percibido como un espía eso es verdad sí sirve el mira yo lo de avisar a lo mejor lo hecho no tendrán un ejemplo este soy yo vale en el banco pidiendo un crédito cuando aún tenía el pelo rizado hola buenas tardes me dan crédito ni de coña vale ya te has tu situación que la voz poquito siete soy yo creo que lo liso hola muy buenas tardes me da un crédito por favor ni de coña muchas gracias cambiara sino el tono y no cambia todo no no no precisa más confianza claro yo yo yo yo

Voz 16 13:41 en este punto perdona que te diga sí a Jorge he debo decirte que creo que estás un poquito me exagerando un pelín yo no creo que el hecho determinante en este audio que pensemos los grandes mandatarios de la humanidad siempre tuvieron

Voz 18 13:53 Collison Kennedy Alison Felipe González se liso Aznar piso Donald Trump quiso pero liso quinto nun pelo liso Rafaela Carra pelo liso no no era mandatario pero bueno en concreto ya de adolescente era la reina de la mía también y además en la radio que no hace falta ir tan lejos en la radio tenéis la evidencia Francino pelo liso Gabilondo pelo liso Pepa Bueno pelo liso Ángels Barceló es Ghani Garrido Iturriaga Jesús Gallego pelo eso supone que si sus Molés pero yo estoy pensando a nuestro director Antonio Rodicio que lo tiene así como y donde ha llegado donde ha llegado yo estoy director pero no han presentado a presentar por es más que es más que director de acuerdo nada mira estoy tan agradecido al cambio de rumbo en Mi vida gracias al pelo liso que escrito musical te dice si se llama pel Hollande lo canto poquito

Voz 19 14:55 maravilla

Voz 18 15:03 pero es el mensaje alargarlo es verdad voy créeme que te agradecemos esta vez Jorge muchísimas gracias por estar con nosotros y transportarla oye puedo saludar no se frota

Voz 0871 15:19 sí sin duda agradecerá Julito

Voz 18 15:21 es el actor que ha hecho de banquero en el radio teatro

Voz 0871 15:25 tú das tu amigo

Voz 9 15:28 el caso

Voz 21 15:40 seguimos siendo secundario que hasta que nos den yo creo que el el Ondas en la sede de Sax todos los mayores ya los viejos a perdonar discrepar de él aunque el Balón de Oro es mucho mejor

Voz 3 15:53 no no que hay

Voz 21 15:55 ya poquito agazapados pero yo estoy aquí eh eh con total el Ondas de morir ese pues se hay dejará Jubileo no hay caído y te callas Baleares bien está está en la democracia de esa es la actitud

Voz 1136 16:08 luego seguimos con ellos ahora más imprescindibles de la Navidad el jamón y la lotería en Hoy por Hoy Punto miedo me da qué tal en fin de semana Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno

Voz 22 16:24 no pues mira fatal no pega ojo estoy estoy

Voz 1136 16:26 preocupa desear hoy eso

Voz 22 16:29 en el en el país y esta mañana en The Guardian por cierto que los chinos han descubierto el jamón y que igual se lo llevan todo

Voz 23 16:33 bueno no ponía exactamente eso que yo lo leí pero sí sí algo así

Voz 22 16:38 bueno pero hay hay hay que hacer algo Pepa Bueno oye hay que hacerlo pronto y quiere pones pues mira primero pensé en declararle la guerra a China pero no yo o sea España entera pero veo complicado que ganemos la verdad entonces luego se me ocurrió que la solución buena es ponernos a clonar cerdos como locos a perdonar cerdos Pepa Bueno ya sé que a mí también me parece que esto de jugar a ser Dios es peligroso que no me habían tocado el jamón hasta ahora en quién no quiero hacer un llamamiento a los partidos para que alcancen un gran pacto de Estado sobre es algo así como el pacto por el cerdo clon el Grand el gran pacto por el cerdo

Voz 23 17:06 el choque quede registrado en la radio seguro que te hacen caso por favor empieza con los titulares del futuro vale venga dentro Careta

Voz 1022 17:12 no todos los titula viste el futuro Rajoy dice que la desigualdad es buena porque si todos fuésemos iguales no nos distingue iríamos el presidente asegura que allí donde toda la gente es igual no hay manera de seguir los partidos de fútbol muy fuerte no Urkullu mandará una cesta de Navidad a todos los españoles como gesto por el cupo la fiesta contendrá una selección de productos típicamente vascos como un señor muy serio un Virgen de cuarenta años y una piedra de dos mil kilos escuchemos al lehendakari en un raro momento de alegría descontrolada

Voz 24 17:49 me rebelo antes al leyenda también de que está mal brindar con agua

Voz 22 17:55 lo que se anunció pues como todos los de la lotería no se a ver siendo de Amenábar pues que quieres que te diga una gusto mal Los otros o Tesis es injusto comparar una película de autor con un anuncio de lotería pero bueno al final somos españoles y salgo no me gusta es derribar mitos

Voz 25 18:13 este gratuitamente alguien de manera injusta

Voz 22 18:16 esas dos horas y seis minutos

Voz 25 18:19 el anuncio para que no haya podido haber todavía es una historia de amor entre un chaval y una extraterrestre guapa porque supongo cundió liando se como un bicho verde pues a los de la lotería no no les convendría del todo la más

Voz 22 18:31 no ir pensaron por qué no va a haber un planeta en el que sus habitantes parezcan escandinava guapas que no es posible

Voz 25 18:39 caso al chaval le toca la lotería es enamorado de otro planeta y esa es la sinopsis más que bien

Voz 22 18:45 formas criticar es muy fácil lo sabemos ya que tan listo somos vamos a vais a proponer anunció están a otros años esta lista lo tú sabes anuncios creíbles para la Lotería de Navidad

Voz 26 19:00 el primer anuncio

Voz 22 19:02 Jose el testarudo sí bueno José es un tío que nunca compra lotería no y este año pues resulta que en el curro todos han jugaba un número

Voz 25 19:09 sus compañeros le dicen José no vas a comprar y José dice que no es que yo nunca con produzca eso no toca eso esos Un saca cuarto

Voz 22 19:17 se va rayado porque sabe que como todo que él ha sido un testarudo se le va a quedar una cara de tonto porque todo el mundo llega llegando

Voz 25 19:25 víspera del sorteo tiene pesadillas con los de la oficina celebrando se ve un ordenador trabajando le llegan facturas no puede pagarlas porque no la tocados

Voz 22 19:33 Zipi y bueno llega el día en la lotería hijos está acojonado dije como toque me cago en mi puñetera vida y al final se hace el sorteo hoy no toca porque si tocase dan anunció sería otro topicazo hijos el testarudo y no vuelvo no vuelva a pasar por esto vale que no ha tocado pero el año que viene no voy a retirarme estos tres días rallado ha sido una testarudo m ya no

Voz 25 19:54 ese día el mensaje conseguirán no se aprende la lección de que no con no compensa el sufrimiento por veinte euros y les lo mes si eres mínimamente envidioso comprado lotería comprado

Voz 22 20:03 ya mínimamente no bueno claro es no puedo hacer autocrítica no también es un giro es lo que viene siendo los usamos de Loterías otra anunció que se nos ha ocurrido las amigas sean sí

Voz 25 20:18 esto pues serían dos amigas Carmen y Cristina que eran amigas de pequeñas y ahora cosas de la vida una vive en Valencia y otra en Santiago pero sigue siendo amigas

Voz 22 20:26 serán en Facebook se sigan en Instagram son amigos no

Voz 25 20:29 si entonces un día que hablan por Whatsapp Cristina hice oye voy a comprar un décimo para las dos a ver si toca y nos vamos de viaje junto

Voz 22 20:35 aquí Carmen por compromiso y con brotó vale más por compromiso que por nada no suele comprar estoy viendo

Voz 25 20:43 total que llega el día del sorteo y toca el número de calles

Voz 22 20:46 en Carmen porque al final lo he visto hasta tía dos veces en dos años y ahora le tengo que dar doscientos mil euros por una conversación de guasa

Voz 25 20:53 y entonces ya la anunció se vuelve un anunció de juicios abogados movidas entre ya anunció

Voz 22 20:59 como siete ocho capítulos el anuncio porque esto de los juicios el lago sí bueno adelante acaba con Kaká

Voz 25 21:04 me da la razón a Cristina Hay Carmen que es la que había ganado pues ya había comprado un piso ícono le Cristina ya no puede pagar el piso

Voz 22 21:11 mira hacia una una movida es una movida y el eslóganes Lotería de Navidad si eres egoísta compra para quiso

Voz 27 21:16 al lugar lo ven un poco enredado eh

Voz 22 21:19 eso es nazis de no no no estoy más debes espíritu pero tirar de instinto bajo no es bueno tercer anuncia a ver si este convence Luis el cabra loca Luis siempre fue un cabra loca sí ya desde el instituto era de estos chavales que funciona un poco para arrebatos dejó un instituto para trabajar en un taller el taller para montar un bar el bar lo vendió para salir a Fuengirola porque ese lío con una chica de Málaga bueno pues siempre iba dando bandazos

Voz 25 21:49 si los dos últimos años estuvo de lista ahí ya estaba arte dijo a ver si tocara la lotería y salimos de pobres

Voz 22 21:55 porque el plan de Luis siempre fue el azar Él nunca tuvo una estrategia a largo plazo para que les fuese bien

Voz 25 22:00 no lo fiaba todo al azar y el caso es que Luis compró un décimo y catapulta que le toca el Gordo Albi

Voz 22 22:05 ya a principios se lleva un susto porque no sabe dónde tiene el décimo pero seguir aparece lo tiene en el pantalón de ayer

Voz 25 22:11 sí pero bueno esta repente Luis en Darra Se ve con cuatrocientos mil euros todas las ideas malas que lo abordado durante toda su vida

Voz 22 22:20 pues al final eso entre malas inversiones en malas compañías gente que se aprovecha de Luis para sacar de lo que puede ser

Voz 25 22:26 el barco que se compró Luis que pensó que es aparcaba como un coche en la acera pero eso tiene su amarre mantenimiento

Voz 22 22:32 un desastre al final a medio año Luiz ya estaba endeudado pidiendo trabajo Antonio en la descarga de atunes

Voz 25 22:38 este anuncio es verdad que lo dirigiría Fernando León vale para Amenábar es un pez al menos

Voz 22 22:45 y el eslóganes Lotería de Navidad para cabezas amueblados parten vaya si eso sí

Voz 28 22:51 además se va a basar esta vez con mucho empeño

Voz 0230 23:01 asentó el anuncio

Voz 1136 23:03 de la Lotería de Navidad de dos mil diecisiete la cola para estos anuncios ya

Voz 0230 23:10 los sitúan en un clima distinto un clima social distinto e enfocado hacia el fin de año la Navidad la bondad pero las noticias siguen siendo ásperas hoy teníamos noticias esta mañana otra vez de corrupción de pagos en negro como decir lo de cierta carencia de honradez en nuestros dirigentes pero fijaros en cómo cambia la noticia si la damos con la música de la lotería de fondo vamos a escuchar a Pepa Bueno y Aimar Bretos dando la noticia de esta mañana sobre este empresario que dice que pagaba al PP pero con músicas de lotería os voy a dar a elegir entre dos clásicas no de las últimas de hace diez años no cómo cambian las noticias

Voz 30 23:59 la sede está emitiendo esta mañana las grabaciones en las que un empresario reconoce que financiaba en negro al PP a cambio de adjudicaciones Aimar se llama Rafael

Voz 31 24:07 Valencia es un empresario el mundo en la gestión de los residuos dice yo ayudo al partido para que él me ayude traten bien escribe una mecánica de soborno por una vía doble y simultáneo

Voz 32 24:16 lado pagos continuos para tener contento al Partido Popular

Voz 31 24:20 garantizarse contratos públicos periódicamente entregó treinta XXXV mil euros dice discos con Yllana adjudicaban esos contratos él pagaba una mordida respecto al dinero público que reciben pasa a ser una noticia

Voz 33 24:37 casi bonita es una noticia entrañable en realidad es una noticia que nos devuelve a la normalidad a lo que es conocido algo que no resulta tan y tan familiar pero todavía podemos

Voz 0230 24:47 es mejorarlo esta es la segunda opción que os doy quede decir que a mi me gusta más la noticia queda todavía más bonita

Voz 11 25:01 la sede este emitiendo

Voz 30 25:02 esta mañana las grabaciones en las que un empresario reconoce que el PP a cambio de adjudicaciones Aimar

Voz 31 25:09 se llama Rafael Palencia es un hombre del mundo en la gestión de los residuos dice yo ayudo al partido para que me ayude y me traten bien describe una mecánica de soborno por una vía doble y simultáneo por un lado pagos continuos por tener contento al Partido Popular garantizarse contratos público periódicamente entregó treinta XXXV mil euros dice después con Yllana adjudicaban esos contratos él pagaba una mordida respecto al dinero

Voz 1136 25:38 mientras preparan el siguiente viaje en nuestra sonrisa Uteca de la Ser vamos a mandar otra pregunta a los especialistas grabar la Wikipedia esa enciclopedia tan utilizada tan creíble tan curiosa os define como trío de humoristas especializado

Voz 35 25:52 en humor disparatado absurdo surrealista

Voz 1136 25:56 seis sindicar Nos la proporción exacta de estos ingredientes para obtener la fórmula originales pese o quizás repartís entre los tres el tipo

Voz 28 26:04 y envía

Voz 37 26:14 sí sí sí a ni

Voz 8 26:57 ahora que la AP nueve y mezquino e sino

Voz 9 27:37 a ver nada

Voz 8 28:01 me quiere

Voz 40 28:02 eh Hyde

Voz 31 28:36 compañeros compañeras de lo bueno lo mejor

Voz 1136 28:43 los encuentros familiares o con los amigos de toda la vida con los que te unen más recuerdos y ensoñaciones que vivencias reales son el escenario ideal para sentirse como frente a un espejo de esos antiguos con manchas y desconchones nos ven como nos dicen au son sólo ganas de Chinchón no hablemos de las relaciones entre padres madres e hijos

Voz 24 29:02 en estas fechas especialmente si son

Voz 1136 29:05 adolescentes por cierto ha queda empieza ahora la adolescencia teme que estoy más viejo que tu ya me dice la gente

Voz 24 29:17 ya te comente una vez que pasará porque se me ha puesto el pelo un poco blanco que cómodo ahora lo tuve que cortar como raro ya pero volveré volverá a ser joven no debería tener aquella imagen jovial y entonces no me lo dirá sí que una cosa que hace la gente que estuvo muy bonito que es que te señala siempre muy repetidamente cuando algo va mal pero cuando va bien no es decir tan más gordo deja eso siempre pero si te adelgazan es dice nada cuesta más pero que te vean bien sea es decir oye te veo bien yo yo me he aficionado a decirle mucho a la gente si la veo bien a decírselo y es verdad que a la gente sorprende digo oye te veo bienes tan guapo estás guapa y la gente hace como que quiere decir desde mi dinero ficharme no hay un rechazo no no estás acostumbrado a esto ya te pregunto Javier

Voz 1194 30:14 qué te ha parecido a aquel que te ha aparecido este puente como todos los pasados y me dice me dice dice Papa no te voy a negar que ha estado en mi entre mi top ten ha estado tres el top ten de fines de semana con bueno está bien pero no te saca mucho este tema pero José Mota me siga siendo más

Voz 43 30:41 el último

Voz 18 30:44 bajamos carezco

Voz 1194 30:46 estamos ya de papá dice Messi no eres muy bueno yo no soy muy bueno haciéndole reír Diego bueno tú tampoco eres muy bueno haciendo que yo me preocupe por darte la merienda

Voz 18 31:00 pero

Voz 1136 31:03 cuántos mitos caen en estas fechas en fin la valla Nos ha entrado la respuesta de especialistas sobre la definición del humor que hacen

Voz 44 31:11 tres gotas de disparate para Theo disparatado agitado agitado Vall

Voz 21 31:16 en dos golpes de surrealismo exacto una taza de arroz imprescindible

Voz 44 31:22 pero más le hondo en yo tengo una cosa como muy pedía Wikipedia en es un sitio horrible porque tú puede entrar cualquiera escribe el doble de lo cual saque ya tu fuentes una Millet es una mierda

Voz 21 31:34 ya te he respondido sola pregunta esos así eso eso es así pero lo diga sobre lo que me han dicho no es así pero lo que hemos dicho primero es cierto

Voz 1136 31:43 bueno pues ya que estamos vamos con la tercera pregunta grabar dónde sois más vosotros mismos todo por la radio en Carrusel amorosas en algún programa anterior enviar es por cierto os vamos a dedicar un villancico preparado coro de todo por la radio en el mes de diciembre aquí en La Ser en La Ventana en Todo por la radio hay que cumplir con un ritual el ritual Rain Rin

Voz 0230 32:17 en los años por estas fechas en dos programas distintos uno a principios de mes es decir ahora lo vamos a hacer hoy otra finales de año Francino tiene que es frente al desafío de cantar Rin Rin cuando corresponde es decir justo después de la burrada

Voz 45 32:34 ah

Voz 0230 32:37 la canción burra después de la canción así lo hemos hecho otros años ahora escucharemos a Francino haciendo ríen Rin entró en otros años esto de ahora esto que va sonar ahora es una grabación es evidente vamos a escucharnos a otro a nosotros mismos pidiendo en otro año distinto que Francino afrontar al desafío silencio por favor esto que vamos a escuchar también es una grabación escucharemos a Susana Ruiz celebrando el éxito también necesitamos que Francino

Voz 8 33:02 ring

Voz 18 33:05 muy bien

Voz 1136 33:07 es verdad y ahora llega el momento clave

Voz 26 33:13 de dos mil diecisiete

Voz 0230 33:17 allá vamos esto ya no es una grabación estamos en directo son las a cinco oí casi trece minutos las cuatro y trece en Canarias Intras el fragmento de la canción Francino tendrá que hacer su Rey Henri

Voz 18 33:30 silencio por favor

Voz 48 33:42 muy bien

Voz 0230 33:53 aquí no además de esto no no ya está ya está ahora ahora te has venido arriba pero no ya me pisa de diciembre es un mes propicio además para hacer balance para arrepentirse atraiga arrepentirse bien noticia de Gran Bretaña como la de la cámara de fotos un hombre que se arrepintió mal Nerea Aróstegui

Voz 49 34:11 la mía excavar todo un vertedero para localizar un disco duro que tiró con bitcoins un ingeniero informático James o Howes en año dos mil nueve apagó el servidor que había montado para sembrar bitcoins porque a su novia le molestaba el ruido en aquel momento tenía siete mil quinientos bitcoins pues bien en dos mil trece durante una mudanza el informático tiró al contenedor de basura el disco duro donde tú a la clave de acceso y me dice que saben que vertederos encuentra IMAS son menos en qué zona que es como el tamaño de un campo de fútbol en su día se puso en contacto con la empresa que gestiona el vertedero pero el explicaron que el disco duro probablemente se encontraba a un metro de profundidad Iker recuperarlo era demasiado tiempo dinero desde entonces el precio del Bitcoin ha subido mucho y actualmente tiene más de ochenta y cinco millones de dólares

Voz 0230 34:54 qué disgusto bueno pero por fortuna no hizo un Bárcenas no destruyó el disco duro de verdad no siguió el protocolo popular de destrucción de discos duros duros bueno

Voz 1136 35:15 de especialistas donde somos más

Voz 21 35:17 nosotros mismos hemos ahora donde los seríamos donde seguramente en el en el en el ruedo de lo que era si es sobre el mundo de los todo no es el sitio donde queremos estar a la tenemos poco pellizco pero me gustaría muchísimo con la idea de toros no tengo ni idea de todo

Voz 16 35:35 pero sé que es ese contexto es ese medio ambiente si se de bien

Voz 21 35:39 mira para sacaría a lo mejor de mí y además aprendería el ruido no solo

Voz 1136 35:43 es lo más bonito que pasara por esta casa sin duda un momento especialmente intenso inolvidable de todo evento familiar navideño es el que hemos llamado toca los títulos o Cali algo la abuela toca le algo a los primos ya sea un piano un violín una guitarra o un armónica son esos minutos musicales cargados de virtuosismo ese peaje familiar obligado antes de las copas hablando de virtuosismo como sugerencia para un momentos Lou en una celebración navideña proponemos la música de Mossos como Marco Van en Las Noches de Ortega aunque también aquí el desenlace puede ser pelín inesperado ejemplo pegamos

Voz 12 36:38 no llama al paro de de Ciudad Real

Voz 6 36:41 coches Álvaro buenas noches te sientes tu hijo al escuchar la música de Mozart

Voz 50 36:47 pues nos toque en que mes inflama el pecho como un ensanche no de como como como un ensayo sí

Voz 6 36:56 como como que te hace grande la la caja el espíritu nos dejaba claro Álvaro que esta sensibilidad no nos convierte ni atina a mí en homosexuales los puntos sobre las si es hay que dejarlo claro desde el principio Álvaro uno que es que en el fondo mozas era español

Voz 50 37:23 lo he pensado Malmoe aunque no aunque naciera en tierra extraña en un extranjero su genio su talento pues lo convierten en un español no

Voz 6 37:36 me llega aunque por cuestiones administrativas Mozart fuera nació en Salzburgo exactamente espíritu era un español Álvaro dan de crees tú que que proviene la la esencia de del genio musical mozartiano

Voz 50 37:52 pues yo creo que en el caso que de no ocupa pues yo creo que Mozart tenía el don de de la creación si los lo tenía lo tenía yo eso de que me fue dado eso implica pues un aspecto religioso que yo no comparto no

Voz 6 38:09 ahora Álvaro al balón me cago en tu padre me estás diciendo que tú no creo que un espíritu divino le alumbró acaso me está diciendo que tú lo que ves en la en la asistencia algún crear tú qué clase de hombre tú crees que se puede llamar a la todavía en el que estamos analizando el genio musical mozartiano desde un punto de vista del milagro religioso y puedes vigila sin que te caiga la cara de vergüenza que no hay un Dios que nos guía no pero toques Taser cerdo eres Álvaro

Voz 50 38:45 con Tony Blair yo lo único que el talento no pero

Voz 6 38:57 cuelga el teléfono

Voz 12 39:04 a ver si decir trabo mejor la llamada compañeros

Voz 1136 39:11 por cierto sí hay una relación extraña es la de Marco han con Especialistas secundarios a los que suele poner como ejemplo de radiofonista español mandemos otra pregunta de nuestra aguas Up Tristan grabar espeso que hay entre marco Annie vosotros cuál es la verdad de vuestra relación enviar y ahora una banderita de frutos secos gentileza de Berto y Andreu de esos que estos días a cualquier hora te obligan a picar y picar de forma compulsiva abren y cierran los festejos culinarios

Voz 24 39:43 perdonad saber sabéis que soy un experto o me considero un experto en protocolo sea cosa pero yo no soy una autoridad es divulgación de frutos secos porque sí sí sí sí sí

Voz 51 39:57 ah sí

Voz 28 40:02 Berto secos bueno para hacerla

Voz 24 40:12 pero espera espera tú te digo otra te digo otra

Voz 52 40:15 me brutos Berto

Voz 24 40:18 no todos vector si no me porque Berto sabes lo que son los frutos ella ya son tres y no bueno pues ni mi mujer ni mis hijos van a jugar

Voz 52 40:34 bueno nada dale dale frutos secos con Berto frutos secos con Berto

Voz 24 40:42 yo lo veo soso ya se ha notado porque lo han dicho sin convicción no me lo creía bueno he descubierto las nueces de Madame muy bien la vida Ramón nuestro

Voz 18 40:52 ah pues sí pues sí Ramón la sede cubierto ahora pero pues nadie me me preso lleven empresa

Voz 24 40:58 fuera de los helados fuera esa es la cosa que yo la conocía dentro de los helados yo no conozco otra otra no demacrada mía que no yo que sea cómo te va cambia la vida si te va a cambiar la vida yo también pensaba la Academia lo tenía social y me parecía uno uno de una de las cumbres de postre después te refrigerado el poste de la screening yo podía comer sólo eso yo también te voy a decir son una frase que te va te va a te va iluminar creo que está incluso por encima de las encartado bueno a lo ilumina nada porque bueno porque no me escucha cuando hablo pero no también ha dicho que la Ana Cardo para mí era el Rey de los frutos secos no me gusta pero que no te guste a ti da igual lo hablando con un experto que no te guste a ti te da igual helada Cardo para mí siempre es el el rey de los frutos secos son cacahuetes con gigantismo no no en absoluto la mantequilla la naturaleza Petrov Kaká el coño Cardo es a los frutos secos lo que el aguacate a a la fruta es la mantequilla de su especie pues te diré que la nueva academia si puede haber puede ser el nuevo Ana Cardo muy fuerte no eh qué forma tiene tiene forma de evitó como la nuestra no es redonda es una esfera es la sensación de coger un bombón de la naturaleza y luego cuando la muertes que esperas una cierta resistencia tiene una una suerte de queremos ciudad dentro de la propia textura del del fruto seco lo cual es increíble porque te da unas emociones mezcladas tienes el crujiente el fruto seco más una una suerte de de de suavidad de velocidad que no esperaba en el en la no mira quiero decirte que así como yo sí el mejor con tu mujer tu en va haciendo chistes haciendo chistes hablando de frutos secos y uno conocido a nadie eres el Punset gracias a los frutos gracias a en antes si es que tú deberías estar contratado común Gurugú salimos a la Reunión de de sabores que hacer una verdad dos me trae mira hemos hemos mezclado por ejemplo la pipa se con el con la avellana yo lo pródigo jugando a ser Dios no no funciona una cosa es querer una sala en la planta catorce de la edificio Churruca computing tiene un tienes un rascacielos que abrirlo llega estuvo con tus guantes gafas de sol o un plato de porcelana mire estoy tú y la gente murmuró cuidado

Voz 31 43:39 Berto esconder las bolsas de mezcla demasiado vulgar para el podrán Adrià diciendo chico vamos con un poquito de música vamos a escuchar una canción cogió las ganas de comer nueces va calando esto es el nadie

Voz 9 44:25 lo bueno

Voz 1136 44:31 anda responden los espesa lo de Marco van

Voz 21 44:34 bueno el marco en esto lo hemos dicho nunca pero quienes Especialistas secundarios nosotros somos atrezzo vale para que él pueda pues ni es el marco huir de la fama incluir duras pero mal cuál es el Especialistas secundarios no existe como tal como

Voz 55 44:52 lo mejor Caixa eso sí es un Setze

Voz 21 44:56 como la Santísima Trinidad en una misma persona o como el melón con jamón

Voz 55 44:59 sea es un poquito todo eso vale eh es es bueno

Voz 1136 45:03 muy bien pues aprovechemos para enviarles la siguiente pregunta grabar Nos gustaría saber cómo trabajáis vuestros programas cuánto hay de guión y cuánto de improvisación sí es un trabajo de Trillo o más individual envía en esta temporada del programa hemos decidido hacerle un homenaje a los que hicieron humor en la SER a lo largo de la historia recordábamos la saga de los poetas en el programa anterior y hoy vamos a hacerle un guiño a un publicista que encontró en el humor su mejor versión el duende de la radio como le gustaba llamarse los hizo reír con personajes como Braulio o un personaje femenino entrañable en el primer Hoy por hoy de esta casa con Iñaki Gabilondo al frente Luis Figuerola Ferretti que había puesto en marcha junto a Javier Capitán La verbena de La Moncloa era cada mañana Doña María viajamos a mil novecientos noventa y cuatro el eterno problema de hacerle la cama

Voz 56 45:59 no sé preferiría que me lo hicieran la radio que tener que hacer yo las setenta y cuatro mil cama que culé día que viviendo actual ochenta años se iba a tragar servidora de cuatro mil setenta y cuatro mil emite los cálculo y lo peor de todo además camas por día hasta lo año niño tengan treinta años en suponiendo que se vayan porque ahora no sobra ni con agua caliente Torrellas además pegadas contra la pared de manera que las sábanas metería Isaac yemeníes Aviñón aún Icon la problemática de que la rodilla no las tenían gane Aymerich a las mujeres reversibles para que se doblaron también al contrario como la cigüeña al objeto de poder llegar remite por la aparto poeta

Voz 36 46:44 de lo bueno

Voz 18 46:46 sí

Voz 1136 46:48 y ahora escuchemos cómo trabajan especialistas

Voz 21 46:52 ndose estás muy atento no sé se vemos vía porque te hemos dicho hace un rato quemar quan es Especialistas secundarios de Juan Carlos Ortega secretaria de los pregúntele a él claro trabajamos que no tenga no está no está llevando bien la entrevista no no no para nuestro gusto maneras la pornografía cuando eres más joven

Voz 3 47:09 comparte mucho además viejo su casa es más

Voz 21 47:15 no cesar no te la quita todas las no sé a que viene pero contra de iba a decir que Manolo Molés no hubiera hecho mejor

Voz 1136 47:25 vamos a terminar la vista de hoy Especialistas secundarios

Voz 35 47:29 dos bueno lo mejor grabar

Voz 1136 47:31 tú llegaste y escribir un libro podría ser peor que recorría vuestros primeros diez años juntos cómo se va a titular el de la segunda década en Oviedo nosotros vamos buscando la puerta de salida que toda fiesta tiene un fin afortunadamente pero como siempre bien informado que estamos en las eh

Voz 1022 47:53 la polémica en Oriente al descubrirse que el Rey Baltasar lleva dos mil años trabajando como falso autónomo una Inspección de Trabajo por sorpresa revelado también que Melchor tendría que estar jubilado desde el año sesenta y cinco

Voz 12 48:09 Alejandro Amenábar ha cobrado el anuncio de la Lotería

Voz 18 48:12 décimos espero que me toque alguno porque

Voz 12 48:14 fue un Currás solicite Papá Noel no sabe si tapar la bandera independentista o la española al colgarse del balcón no

Voz 1704 48:23 quiero que se interprete como un gesto político

Voz 0230 48:35 Papá Noel los presos de la cárcel de Estremera han votado y Junqueras es el favorito para repartir ilusión este año la defensa presiona para que lo dejen salir y así pueda entrar luego por la chimenea

Voz 1136 48:53 qué raro no han contestado los Espe estos Luis ahora entra el mensaje sobre su próximo libro

Voz 21 49:00 Tote dos segunda parte de las andanzas de seguir sus andanzas hemos ya medio Mehdi ahí escrito están ya está el Quijote dos ya existe pero es igual ya Asia Avellaneda ya plagió ya quieres bueno nosotros porque no lo El Quijote apócrifo no de de El principito ha no el dimito no he principito divertido que ya sabes El Quijote de los pitos un coñazo bueno pues estilo titulares principito divertido con ustedes es engañarnos estamos ahí ahí está escrito el nombre no está yo creo que hemos cuando nos den el Ondas de morir en perfume nos pregunte también que llevamos no es que no es una buena pregunta pero nada para quizás no es nada

Voz 1136 49:49 muchas gracias Arman Íñigo on Annette los tres Reyes Magos de esta noche multicolor es saludable porque aquí invitamos a sonreír barra libre

Voz 24 49:59 Easy Note RTE aconsejaría que les respondía lo que les escuché responder a una madre una vez en la Fnac de Barcelona cuando el hijo le preguntó a la madre mamá a informar esto lo escuché lo escuché yo no escucho Rafel Barceló mi amigo y guionista con quien comparte anécdotas a veces me explica cosas y creo que no han pasado ni al revés no él se acuerda cuáles son son suyas pero al revés no estaba estaba yo o El en la Fnac hielo yo escuchamos que un niño le decía a su madre mamá por que el tiempo pasa tan despacio Ismael el contexto porque es así la cuestión

Voz 1136 50:51 que disfruten de estos fraternales dichosos encuentros que lo hagan siempre con una sonrisa que la vida es tiempo el tiempo más feliz dieciocho de parte de Paco Camino realización Antonio Vico y Nerea Aróstegui producción los humoristas de La Ser Ichi ávido era

Voz 58 51:14 todo un no bueno

