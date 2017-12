La dependienta de una juguetería explica que los niños siempre han jugado con muñecos

Voz 1

00:00

ya va habiendo muchos niños que quieren muñeco al que quiere buscar etapa ya ya estamos rompiendo bastante tabús sí pocos poquitas pero sí de compra porque tenía es es que a mí me encanta inaplazables se lo compras menos todavía que ahora aquí ahora a lo mejor se necesita uno de mil ya entonces se mejor era uno de cinco mil yo que depende un poco de los padres de todas maneras que los niños han jugado toda la vida con muñecos no esperma muñecos no son muñecos pues muñecos son uno uno min lo bueno a lo mejor uno uno quinientos ahora y antes era uno mi llegar ese momento en el que si el niño lo pide los papás ahora se lo compra no es tan fácil como eso que antes no eran parar el niño un muñeco que ha comprado pues eso nuestro de otros pero pero ahora yo creo que sí que no hay ningún problema digo estamos más abiertos en ese sentido