La crisis rohingya

Voz 0874 02:13 el Barcelona a hacer un pasillo nadie estoy trabajando oye queremos hoy Ramón hablar en estos minutos además es solamente queremos hablar de esto de algo dramático es un asunto que ya algunas semanas que se la crisis riña es una crisis que lejos de solucionarse ya va a peor es como si quisiera borrar a esta gente de la historia mientras la comunidad internacional pues asiste casi

Voz 1791 02:43 el impasible a esta aniquilación no está un poco en en ningún nivel que los palestinos y que los saharauis es existente del que no se habla nunca había una crisis en los últimos meses terrible que como hemos dicho ya son más de sesenta mil personas que han cruzado hacia Bangladés eh no hace mucho a una serie de de de testimonios de violaciones sistemáticas de mujeres y sigue habiendo silencio incluso el Papa el nombre de los Roy rojilla pero luego intento intentó justicia

Voz 0874 03:15 Carlo por una suerte de diplomacia extraña que él no quería incumplir de hecho el aspecto que queremos tratar hoy es éste es es el uso de las violaciones como como arma de guerra pero antes de entrar en ese informe de IPI de charlar con Monica porque no explicas un poco el origen de este conflicto porque está pasando esto bueno hay una guerra

Voz 3 03:33 ya he de este de este no digo de todo el pueblo es una guerrilla que que habla en su nombre y que

Voz 1791 03:39 ha estado haciendo algunos atentados el Ejército utilizó la excusa de esta guerrilla de algún atentado para iniciar una limpieza étnica en toda en toda regla esa producido la expulsión de cerca de sesenta mil personas que han conducido de muchos de ellos han cruzado el río nace en condiciones lamentables

Voz 3 03:55 eh hay habido muertos violaciones

Voz 1791 04:01 pues en Bangladesh tampoco será recibe muy bien en India también ha habido problemas de que se les quería expulsar esa especie de pueblo maldito supremas que son musulmanes un entorno o Cristiano

Voz 4 04:13 sí hubo hindú budista

Voz 1791 04:16 puentes monjes birmanos por ejemplo que son budistas hay algunos radical que la del que que pide la limpieza étnica incluso la premio Nobel Suu Kyi que esa dejó el prestigio y algo más en esta crisis no ha sido capaz de decir nada en esta gente porque no hay que confundir civiles con un grupo armado que representa no sé supongo que apocado

Voz 0874 04:37 y yo decía que queríamos centrarnos específicamente en el uso en el empleo de las violaciones y los abusos sexuales como arma de guerra y el otro día la agencia AP Associated Press hizo un reportaje magnífico sobre el trato a las mujeres en esas zonas hizo una cosa que es les maravillosa en periodismo que exponer casi nombres propios esas violaciones y relatar la suma uno era un informe Radio larguísimo de duro partimos tuyo te acuerdas había algunos testimonios que ponen los pelos de punta para entender un poco solamente vamos a escuchar algunos de esos testimonios

Voz 5 05:11 mí estaba embarazada de ocho meses tres soldados entraron en su casa y la arrastraron fuera uno de ellos le metió su pistola en la boca para que dejara de gritar la violaron por turnos mientras le golpeaban el vientre a patán había

Voz 6 05:25 a finales de agosto diez soldados irrumpieron en casa de la separaron de sus dos hermanos pequeños intentó huir pero no lo consiguió la desnudaron ataron sus brazos y piernas a dos árboles y uno de los soldados la violó después los otros

Voz 5 05:40 a estaba embarazada de nueve meses los hombres entraron en su casa la arrojaron a la cama la ataron de pies y manos empezaron a violarla uno de ellos le puso en la punta de un cuchillo en el ojo para que no se moviera y una pistola contra el P3 soldados entraron en la casa de autorizar la golpearon sus hijos lloraban y gritaban les golpearon y los arrojaron fuera de la caza volvieron a golpear a hasta que cayó al suelo uno de los soldados la mantuvo sujeta al suelo pisándole en el pecho los tres la violaron mientras le daban patadas siquiera Justo estaba en casa cuando escuchó ruidos fuera su marido huyó pero ella se quedó para proteger a sus seis hijos pequeños cinco soldados

Voz 7 06:21 entraron en el comedor de arrancaron la ropa le dieron rodillazo en la espalda hasta Kelly su marido estaban durmiendo cuando siete soldados entraron en su habitación ataron a su marido le metieron un pañuelo en la boca de soltaron a Efe la arrojaron al suelo y un soldado la violó su marido logró quitarse el pañuelo de la boca pero otro soldado le disparó un segundo le cortó el cuello arrojaron el cuerpo de fue a la calle y le prendieron fuego fueron unos vecinos los que lograron salvar su vida

Voz 0874 06:52 dos meses después si uno al otro y uno más alguien decía el otro día que una de las peores cosas que si puede ser en este momento en el mundo es mujer Zuriñe que las posibilidades de que te pase algo así de sufrir son tremendas déjame saludar en Shanghai en China Mónica García Prieto cómo estás Mónica buenos días

Voz 8 07:12 hola buenos días Javier buenos días buenos días eh

Voz 0874 07:15 esto que contamos yo creo que no puede ser de otra manera más que crímenes contra la humanidad no

Voz 9 07:22 exactamente crímenes contra la humanidad Naciones Unidas ha sido muy clara no hablamos solamente el hablamos de sin signos clarísimos de un genocidio que estamos a tiempo de parar y que no estamos parando porque no sólo hablamos de asesinatos se registraron seis mil setecientos en un solo mes de esta ofensiva que comenzó como sabes en agosto no solo no hablamos de un millón de refugiados seiscientos cincuenta y cinco mil en esta andanada hablamos de violación como arma de guerra hablamos de es arrojados a las llamas hablamos de niños decapitados de civiles masacrados no hablamos de eso hablamos de la eliminación en la comunidad una eliminación sistemática se están aplicando una política de tierra quemada contra las aldeas son incendiadas quemadas se están eliminando los lugares históricos para borrar la memoria Eros lógica nos está permitiendo el regreso todo esto en global sino que define a un genocidio no la voluntad de un gobierno tanto del Gobierno civil de Aung San Suu como de los militares con los que trabaja de la antigua Junta Militar para exterminar a una comunidad étnica

Voz 1791 08:22 hay muchos silencios Mónica en Sur Sudán en Congo pero porque este silencio aquí porque la comunidad internacional no no dice ni hace nada

Voz 9 08:32 un par de factores por un lado el acné nacional ha invertido muchísimo chance eh ha sido el símbolo de la de la libertad ciencia política de la la voz contra la Junta militar y ahora pues me imagino que descoloca mucho que si a esa misma Premio Nobel de la Paz a la que hemos reconocido en todo el mundo la que está amparando y justificando y crímenes de guerra y luego por otro lado hay un factor quise repiten muchos otros conflictos China China está protegiendo Birmania en el Consejo de Seguridad siempre que hay un intento de resolución contra Birmania China ETA Rusia la beta es tenemos este nuevo deje que se está oponiendo a Estados Unidos y que está digamos impidiendo cualquier acción que pueda afectar a los militares secuencia los militares cada vez es siempre más impunes para proseguir un camino que yo estaba en un retorno a la crisis ya data de los años cuarenta de los años sesenta en siglo pasado no pero en este momento en número de expulsiones y esa política de tierra quemada de la que hablamos yo creo que ya constituye un intento final de impedir que esta comunidad regrese nunca abismales

Voz 0874 09:35 y si hablamos del maltrato a la mujer de la violación masiva de mujeres Mónica no solamente en ese lugar cuando cruzan la frontera en los campos de refugiados sigue

Voz 9 09:44 efectivamente es están registrándose registraron un mes unas trescientas no en seis días perdón nación asumida registró más de seiscientas e incidencias de índole de género bien de los campos de refugiados a los campos de refugiados es un lugar que incluso los propios rojilla cuando estás ahí lo que recomiendan que eran lo quise es una vez que ha caído la noche por la inseguridad yo entiendo que el número como una mujer que no solamente yo nada lo definía muy bien hace unos días una trabajadora humanitaria que ya trabajando muchas muchos años en este tipo de situaciones su problema no es saber si violadas problemas es que han sido violadas en grupo han visto cómo su marido asesinado han visto cómo sus hijos eran quemados vivos y han tenido que huir con todo ese trauma encima solas ya no tienen un refugio ni comida ni agua potable esta situación todas eso mujeres están en la en la vulnerabilidad más absoluta nadie las protege nadie vela por ellas son Tanto Carney de trata por desgracia de trata sexual así como carné pues de agresión sexual dentro de los campos yo creo que que tenía una una atención especialísimo hacia la cantidad de niños que han cruzado solos estamos hablando unos treinta y seis mil críos que han cruzado esa frontera en soledad esos niños ellas van a ser víctimas de trata ellos vemos ser víctimas de trabajo esclavo mientras la comunidad internacional ponga freno a todo esto estamos hablando de una comunidad de decenas de miles de críos condenados pues como mínimo al abuso sistemático todas sus vidas cuando al extremismo religioso

Voz 0874 11:15 claro obtendría sean reclutados por sabe Dios quién y sobre todo son víctimas de los recuerdos porque seguramente han visto a su madre asesinada violada va a sus padres muchas de esas mujeres como dices tienen que sufrir traumas profundos para toda la vida de yo queremos hablar también con Cristina Carreño que se suma esta conversaciones psiquiatra responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras cómo estás Cristina buenos días

Voz 9 11:37 hola buenos días buenos días a todos

Voz 0874 11:39 en Bangladesh en en septiembre hablando de la situación de estas mujeres de esos campos

Voz 9 11:44 sí sí estabais hablando la situación yo estuve allí en Bangladesh se de septiembre en la la situación de las mujeres que es nuestra vulnerabilidad y es verdad que ha nacido después tasa a muchos eventos potencialmente traumáticos nosotros desde Médicos Sin Fronteras hemos atendido conocí en casos de de sobrevivientes de violencia sexual si bien la mayoría como comentabais han sido violadas anterior a su llegada a los Campos es verdad que baña cuando algunos casos de de personas en los campos también sabemos que esos números son son muy poco representativos de la del total que que podría llegar a ver de qué podría ser mucho mayor

Voz 0874 12:27 aunque sea una política masiva el uso de la violación como arma de guerra ellas lo lo pueden contar se son reacias a contarlo

Voz 9 12:36 bueno las dos mujeres hombres y niños cuando son violados todas las personas en general es bastante reacia a contar lo que ha pasado y es reacia a buscar ayuda por diferentes motivos normalmente vergüenza pues lo que han vivido por el estigma y el rechazo social al que se van a enfrentar porque pueden ser expulsaba de su casa Si no son mujeres embarazadas pues probablemente no se casarán por la falta de información de las consecuencias médicas tanto físicas como psicológicas de una violación y por la falta de de también de atención en salud no de servicios de salud de mucho de los campos para estos casos

Voz 1791 13:15 veremos otros también el Cristina Pardo también trabajáis en Congo ha sido siempre la capital de las violaciones en los últimos trabajéis en República Centroafricana trabajéis a su sudan las reacciones depende de donde seas la mujer reacciona forma distinta a los africanos suele ser más abiertos a contarse a contar lo que les ha pasado en cambio los los asiáticos reservados trabajar con gente que ha pasado por violaciones y está en unas condiciones lamentables en campos de refugiados mal cuidados mal protegido supongo que todavía gravar más la recuperación de esas personas When posibilita

Voz 9 13:51 claro dice sin duda como dice nosotros trabajamos también en otros países de África ir de ir de Latinoamérica donde en cada sitio digamos que que el impacto es un poquito diferente si bien hay consecuencia generales lo que sí tienen en común en todos los sitios que está claro cuando tienes las necesidades básicas cubiertas el pues la elaboración de cualquier Trauma es mucho más complicado porque es porque claro está preocupado en intentar buscar el agua el el pecho la comida para latir para tu familia y entonces no dije es tiempo no tiene digamos esa posibilidad de de entiendo lo que te ha pasado y elaborando no esto sí que potencialmente puede ser más complicado después sin duda sí

Voz 0874 14:38 además por si todo esto fuera poco o todos los efectos colaterales que vosotros detectados por lo que he leído es el aumento de infecciones como el VIH entre otras

Voz 9 14:47 claro claro nosotros tenemos todo lo que hay riesgo de una duración es el riesgo de de contraer enfermedades de transmisión sexual como puede ser del veía H como puede ser cualquier otra enfermedad también entonces sexual también el embarazo no deseado es otra consecuencia que intentamos evitar no hay después hay consecuencias también a nivel psicológico bastante profunda

Voz 0874 15:10 no es posible encontrar un resquicio de esperanza ante tanta desesperación al alguna noticia positiva en los últimos meses

Voz 9 15:20 no me temo que no tienen hay una campaña de repatriación en teoría que quieren lanzar Myanmar Birmania Cuco abracen de Bangladesh me temo que es de cara a la galería que no va a repatriar gente en primer lugar no tienen que han quemado sus aldeas como hablábamos se han situado sus antes de alimentación anda se han quedado con el ganado los militares y lo han trascendido es decir no tiene formas de alimentarse ahora mismo a volver y además la condición que imponen que sean nacionales cierto puedan demostrar que son nacionales de Birmania pie de nacionalidad en el año ochenta y dos con lo cual no están documentados es que han tenido que ir con lo puesto para escapar de una represión que ha estado rodeada de él mismo más absoluto entonces yo creo que por desgracia la comida rojilla está sino nos hemos nada desde luego que si noble obligamos con sanciones a Birmania a admitir de nuevo regresó en la comía con garantías de seguridad mire que me temo que eso no solamente la comunidad que estamos hablando es muchísimas señorías en Birmania que están siendo sometidas al misma patrón de conducta violencia sádica de nuestra guerra idioteces muchísimas más tipos de crímenes sacar algo para el ejerce eso no la junta militar es de alguna manera la junta militar birmana sigue viva sigue presente puede estar gobernando una premio Nobel de la Paz pero Birmania no ha dejado de estar gobernada por una junta militar que siguen poniéndose mediante el terror de inmigrantes eso no cambie mientras Asimo cambie corre desgracia no va a cambiar la situación para los civiles

Voz 0874 16:43 sí que tenemos mucho este relato Mónica García Prieto no es atendido desde desde Shanghai en China Mónica empezó beso fuerte

Voz 8 16:50 un beso otro para vosotros os decía

Voz 0874 16:52 Cristina Carreño que se psiquiatra responsable de salud mental en Médicos Sin Fronteras gracias Cristina suerte en el futuro

Voz 8 16:58 gracias a vosotros la verdad hasta luego

