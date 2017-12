Yago de Vega: "Lo de anticiparse no se le da bien a Urrutia"

Voz 1991

00:00

precisamente en Bilbao ha dado rueda de prensa el presidente del Athletic Josu Urrutia con un tema eh pues encima de la mesa por encima de de todos el futuro de Kepa el portero del conjunto rojiblanco el resumen de lo poco que ha dicho Urrutia es que a día de hoy no tiene ni idea de si Kepa va ir o no aussies la va a marchar que hubo un acercamiento hace un mes pero que todavía no hay respuesta del jugador que no ha llegado oferta formal por el portero ni del Real Madrid ni de ningún otro club y que el Athletic no es un club vendedor Ike el que quiera fichar tiene que pagar la cláusula yo sinceramente me esperaba bastante más eh de Urrutia en la rueda de prensa de esta mañana al menos el dar la cara por el club y explicar al socio cuál es la realmente la situación eh lo único que ha hecho ha sido despejar balones en ha contestado a casi todo con una frase que la Pons la podríamos considerar la estrella en la comparecencia que ha sido no quiero anticipar me ponerme en una situación que todavía no se ha dado a no eso ya lo tenemos claro lo de anticiparse no se le da bien a Urrutia eh porque por no anticiparse Nice anticipado en la renovación del contrato de uno de los porteros con más futuro de de Europa parece que esto lo veía todo el mundo menos la directiva del del Athletic han tenido que esperar a última hora y ahora se le han adelantado que tiene que hacer los deberes e estudiar la última noche como se suele decir no el exámenes al día siguiente y tiene que estudiar toda la la madrugada da la sensación que Urrutia está intentando salvar una situación que parece casi perdida aunque