Padre Ángel:"Podeís ser pobres pero no podeís perder la dignidad"

quizá lo malo de ser honrado es que es una virtud que los demás no aprecian a simple vista pero que es ser honrado que ser una buena persona no ser una buena persona que una persona buena pues delante de mí y tenemos al padre Ángel sacerdote y fundador de la ONG Mensajeros por la Paz alguien que es honrado buena persona hay persona buena en las tres toca usted padre muy buenas bienvenido cómo está usted feliz de estar con vosotros feliz Navidad y feliz año bella Sara montó el otro día era una

Voz 0176 00:36 una cena preciosa yo creo que muy tierna y que además la la merece yo creo que si alguien merece una cena son a veces las personas que están solas las que no pueden compartir ese día no digo un plato sino a veces ni un así en una mesa no Beiro yo me siento feliz y además porque no es todas las personas que estaban allí eran solidarias es un poco sonreír un poco al a la tristeza Cavendish muchos de ellos

Voz 1995 01:05 dos cientas personas sin recursos pudieron tener una buena noche buena el pasado domingo cuando el padre Ángel nada más en el Salón de Baile del Círculo Bellas Artes una cena con un menú elaborado por Martín Berasategui el número uno está más sopa de bocata de jamón como primer plato en gerente de cerdo asado con puré de patatas especial de segundo un postre de de un tira Mizuho

Voz 0176 01:31 eh fíjate más todavía que la cena era el ambiente era que ese día se habían puesto hasta corbata casi algunos casi ni desconocía lo guapos que que venían a además se venían con su invitación como esa que hace a veces la Casa Real de invitaciones bienes oficial con su nombre con sus silla reservada para ellos sobre todo porque es pues iban siendo saludados pues por los que venían vinieron casi todos los portavoces de la Ayuntamiento oí de la comunidad a saludarles estuvo también en Carmena la alcaldesa como siempre el cardenal Osoro sacando fotos y se dejaban ya me unas cosas que Kemal me agradaba era que las personas pues decía alguna forma autoridades que son autoridades ese ponían en el lugar de ellos de decir yo creo que cuando ellos querían hacer una foto con alguno de estos eran éstos los que creían hace la foto con estos que eran los verdaderos anfitriones buenos de de ello y eso a mí me alegra porque unas cosas que Papa Francisco dice siempre es que podéis ser pobres pero que nunca se puede hacer es perder la dignidad de allí y ahí tenían todo la dignidad del mundo eran los importantes sellos no los que a veces estábamos con ellos no

Voz 1995 02:46 Adrienne Gil tiene muchos frentes abiertos porque ataca la emergencia cercana que es la que no vemos la de los invisibles que viven en nuestro entorno que decidimos voluntariamente no pero yo no sé si usted recordará padres entonces hablemos con usted en Haití hace ya unos cuantos años también tiene enfrente en esa de emergencia que hubo nada que sigue habiendo chinos están hay que se nos olvida pero Haití sigue siendo el lugar más pobre del del planeta fíjese a mí yo recuerdo mucho aquel viaje porque lo que más me impresionó iraquí en aquellas casas tiendas de campaña la gente haya iniciativas maravillosas pero lo más pobre del mundo con algunos de los individuos más puros del mundo ellos tenían puesta la tele veían MTV veía la misma tele que vosotros hiló chocantes realmente era que nuestra mente viciada por los medios de comunicación cree que bueno adiós sus referentes lo que ellos ven es lo mismo que vemos nosotros vena Rihanna consumen los mismos social su entretenimiento su esperanza su expectativa es la misma para todos en Haití en Madrid en Cuenca León Gijón la expectativa es igual para todos padre Si bueno eso eso

Voz 0176 03:57 una esperanza porque por lo menos hay esperanza de que algún día ellos puedan llegar a alcanzar el puede tomar unos bombones lo puede tomar un plato caliente yo creo que los los aparatos esto los medios de comunicación incluido el móvil que a veces las personas critican que porque esto sin techo que está dirigido a San Antón unas barriadas au pidiendo tienen móvil pues la manera de comunicarse es casi el único amigo que tienes para poder decirle algo y cuando alguien está en privado del móvil o no tiene el saldo suficiente te pide poco dinero para para Ansaldo para cargar la tarjeta pues las personas sabes que están a la dicen primero que se la juega cada uno tenemos a veces eso no yo vivimos en una sociedad en que es verdad que es global que lo que pasa aquí

Voz 0176 04:48 a los demás cuando duermen en la calle que cuando veces ponen tantos impedimentos algunos portales porque es eso molesta en los debía concienciar eso es decir cómo es posible que seamos capaces ni ese turrón o podido estar eso cuando hemos puesto a veces tantos obstáculos no digamos nada lo que pasa con los refugiados no es y sigue habiendo muchos decretos sigue habiendo posibilidades escritos diciendo que es una vergüenza que que no que no acabamos sigue habiendo muchos muertos en los mares nuestros hijos

Voz 2 05:27 con ese es curioso usted usted ha hablado de la esperanza no lo decía Charles pegué decía más grande todavía es milagroso de la esperanza es algo que nunca perdemos Ipar es y que incluso la gente más necesitada nunca pierde la esperanza

Voz 0176 05:43 bueno vemos fomentar porque hay algunas personas que quisieran que fueran invisibles y que no hubiera nada que estuviesen ahí apartados seguir casi que se mueran en el silencio intentamos que no se mueran el silencio que haya gritos y que algo que alguien decía esta ya no podemos callar a veces ante tanta injusticia no podemos que haya veces ante tanta pobreza no podemos callar a veces cuando éstos a veces van a los hospitales y uno de los primeros informes que que da el médico es que vienen desnutridos pues claro que hay muchas personas desnutridas sobre todo estos de vagabundos mendigos Los sin Calle no que cuando vamos fatal dicen es que está desnutrido pues claro sino comiendo

Voz 1995 06:27 quiere que pase por la en Madrid por la por la puerta Iglesias ha de San Antón sabe que lo que usted ha montado allí en fin esa es es difícil

Voz 3 06:36 sus era una FP de alguien dijo de amago ustedes pues sí sí que supongan un verdadero Belén iba a usted una semana intensa en Veinticuatro tuvo esa cena doscientas personas el veinticinco cenó con Bertín Osborne

Voz 1995 06:49 dimos ahí en lo de ir dijo usted cosas ahí

Voz 0176 06:53 de sentido común sentido como no es que nunca me sentí y me digo seas vuelvo a leer digo yo a alguien se puede escandalizar porque diga que puedo decir las personas o porque hay que abrir las puertas de las iglesias o porque no lo sé lo que dije pero bueno lo escuchamos un fragmento de lo que dijo convertidos

Voz 1995 07:12 m Mi casa es la tuya

Voz 4 07:14 la yo pregunto es decir cuando vine dos que se queden o se han querido sean chicos chicas y te pide la mediación como sala voy a negar pasa es que hay algunos que lo que les gustan es decir eso sí que son malas personas se dijo que maldice o que nos manda al infierno ya hecho uso mis días en sus escritos eso no tienen sentido

Voz 1995 07:35 claro es que habla usted sintió como si

Voz 0176 07:38 sabes quién hablado muy claro tiene todo eso por Francisco también habrá sentido como ha sabido como de quién soy yo para juzgar es decir de bastantes sufren ellos muchos de estos no para eso

Voz 1995 07:50 por ejemplo en la puerta su iglesia hay un venden Machín que no vende tabaco

Voz 0176 07:55 así que buenos lo que usted ha hecho en algunos

Voz 1995 07:57 en algunos territorios esa mente vanguardista usted está en vanguardia no lo parece yo le digo hombre para ganar asusté un vanguardista vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dando con con el padre en gel de de muchas cosas brutal hay mucha plancha padre tenemos mucha cancha sigue escuchando a la Cadena Ser

en la Cadena SER

Voz 8 08:31 seguimos

Voz 1995 08:32 conversando con el padre Ángel eh padre bienvenido cuando usted de la casa de todos esto de la radio sí que es la casa de todos pues así yo tenemos consigue si es verdad que la y a la casa de todos gracias a discos ambos trabajamos en la en la casa de todo mucho

Voz 0176 08:47 día decir porque en el corte de ese que dice que yo mendigo a todos digo a los que se quiere padres que han dicho algunos que sí hizo caso a los eh yo no no hago bodas gay no digas o pasa es que bendecir lacayo aquí me lo pide como no lo voy a hacer no

Voz 1995 09:02 no yo este año pasado muchas cosas en este país donde donde vivimos mucho señalan que es un cambio definitivo para las mujeres invitamos a fíjese si la noticia no

Voz 0176 09:18 que hoy otra vez en otra otra otra más se

Voz 1995 09:21 en Azuqueca de Henares pero aún así Quirce que es que este es un buen año para las mujeres que hay algunas cosas que esta sociedad está empezando a cambiar de verdad

Voz 0176 09:29 yo creo que los que tenemos la edad que tengo yo voy incluso la que la que la tienes tú por ejemplo somos unos pero dije abrimos

Voz 1995 09:38 hemos en lo desayunos tal lo mejor de la vida

Voz 0176 09:41 años en los que hemos visto lo mal que se trataban como incluso la mujer no podía hacer nada por no por casi una cuenta corriente era era una una cosa más que una persona no hemos ido avanzando y gracias a Dios eso seguimos avanzando en ello y hay hay una esperanza grande porque si no se vuelve a todos las tripas cuando vemos un caso ya antes pasábamos parecía que eso era lo normal que no me pudiera ser él el maltratador que fuera el que dominar el mundo el mundo gracias a Dios lo dominan entre los hombres y las mujeres no en algunos estados todavía nos falta quince más las mujeres no sólo en la Iglesia sino también otras instituciones incluso civiles no todavía sigue habiendo pocas mujeres presidentas o pocas mujeres ministras au pocas mujeres presidentas de partidos

Voz 1995 10:32 nacionales no hay en nuestro país no hay nadie todavía no hay nada que menear muchas cosas no hay ni una venir donde al iglesia hay que acusa también a los partidos a todos pero hay que mirarlo es decir claro estamos si estamos ahí estamos

Voz 1995 10:46 hace un par de años la BBC le hizo un gran documental me un trabajo sobre la iglesia de San Antón y dos puntos de vista de la sociedad sobre sus iniciativas algunos estaban muy a favor

Voz 9 10:57 me encanta sobre todo la iniciativa de que se pueda entrar con mascotas para mí es fundamental especial pues

Voz 1995 11:03 la iglesia de San Antón ya había algunos encontrarán bien

Voz 6 11:06 este tema es una estos

Voz 1995 11:14 para estas actividades hay otros donde oficia Perejil pues tiene algunas características que lo hacen muy los demás tiene wifi televisores café un cepillo abierto con un cartel que pone deja lo que puedas coger lo que necesites abre veinticuatro horas permite la entrada mascotas claro usted es consciente que hay mucha gente que todavía en el año dos mil diecisiete entiende que el estamento el que usted representa es canónico tiene unos protocolos de una forma de actuar muy cara y muy muy definida y que no puede moverse de ahí un poco triste que haya gente que siga pensando que el mundo no ha evolucionado y que no hemos alcanzado alcanzado otro tipo de de conquistas sociales relacionadas con lo que usted también

Voz 0176 11:55 si la Iglesia que fue pionera en incluso en estadísticas en en los libros de registro se fuera la que más documentos tiene de antigüedades pues nos hemos ido quedando hay un poco dormidos y después es decir el mundo en que vivimos es un mundo completamente distinto al de hace cien años incluso al de hace veinte años hay que a veces acudan tan pocas personas por ejemplo jóvenes a nuestras iglesias seamos capaces de de arrastrar de de convencer de de convivir con con las personas que están ahí y después las necesidades que tienen las personas es decir hay muchos que a veces nada más que tiene casi como compañía un perro o un gato y quisieran poder ir a algún lado y que puedan ir a rezar a la iglesia con él porque no va a poder por otra parte yo tengo una suerte que esta iglesia una iglesia que el patrono de los animales que decimos más de trece mil el día diecisiete de enero que tenemos la fiesta de San más de trece mil animales desde elefantes hasta gatos tortugas allí iba la gente se siente las personas se sienten en felices de poder ir allí con ello pero yo yo creo es decir cada vez que me dicen pues es que aquí hemos roto esquemas hemos tenido sentido común que las personas puedan ir allí incluso el otro día el arzobispo de Madrid contaba una cosa preciosa decía él a veces cuando rezo me duermo de estar con Los Ángeles pues allí cuando valen ligarse algunos se duerme porque no tenía donde dormir algunos a veces critica en el que se duermo y existe duerme el obispo puede dormirse también uno de estos que no tienen donde dormir no

Voz 2 13:37 son M me Pais padre refrán popular antes que era es mejor estar en el bar pensando en la Iglesia quién la iglesia pensando en el bar que es pero si pensamos en el futuro de Iglesia miramos esto qué es la verdad que muy poca gente encuentra salvo en el Levante en la Iglesia en el futuro la Iglesia en general como como el me usted tanto en España como globalmente

Voz 0176 13:59 que me dejas a hacer una broma mucho mejor que que en la política hay muchos aprietos a la iglesia los domingos siguieran casi todas las sigue sí sea sigue habiendo muchas personas que siguen yendo a las iglesias pues es que que no es cuestión solamente es vivir y convivir vivir la fe de la Iglesia hay estar de verdad hermanado Si de verdad quererse mira lo importante a veces no es tanto reza que también está bien rezar no hace daño a nadie rezar no lo importante es querer y dejarse querer por querer no solamente a los tuyos querer también a veces a los tuyos o dialogar que que nos falta mucho diálogo escuchar unas cosas más importantes que tienen ingresos en Antón intentamos hacer es escuchar es que en esas mesas camillas y no en los confesionarios mesas redondas en donde no hay un un señor y unos esclavos que la base no son todos iguales escuchar porque muchas personas todos necesitamos que no escuche al que a veces la soledad es lo peor que nos puede pasar en estas fiestas navideñas en las personas les encantaría poder a hablar por teléfono llamar algún teléfono tener alguien a quien decir au contarle sus alegría porque también hay muchas alegrías no sus alegrías eso espero que tenemos ese proyecto de un teléfono dorado que ese novecientos veintidós veintidós veintitrés qué es para las personas mayores que se encuentran solas y que puedan llamar y que están llamando continuamente es decir pero no para que esa regla es la pensión que se quieren suicidar no no sólo para hablar para decir que antes existían las telefonistas que todavía pudieran hablar con ellas no resuelven los contestados los automáticos que no te da ningún alivio hablar con ellos

Voz 1995 15:41 qué vamos a hacer ya pase a usted la Nochevieja

Voz 0176 15:44 pues vamos a tocar amparados que tenemos las mejores campanas de de la ciudad de Madrid es más antiguo de de Madrid no es la Puerta del Sol Santo estoy más antiguo íbamos la hacer la la cena el día Nochevieja en la misma iglesia iniciaremos la la la misa de no de gallo ya hicimos la amistad de la noche vieja ponemos además las pantallas para escuchar pues la el discurso es la homilía del Papa desde el Vaticano que tenemos esas pantallas ahí íbamos a volver a estar guapo sin corbata

Voz 1995 16:17 claro y oliendo a colonia aunque a veces los pero no los haya podido guapos estamos siempre se padre otra cosa es que nos lo habría siempre lo guapos estamos me voy a quedarme todo lo que he dicho me voy a quedar con una con una parará es querer y es muy difícil más allá de lo que uno piense más a este es verdad que a veces la Iglesia pues no se deja querer decir y hay mensajes que no son muy cercanos o que no entendemos que se ajusten en estos tiempos pero ella me quedo con eso que usted dice querer Icon eso hay no hay nadie de esta casa de la radio de la suya no hay nadie que no esté de acuerdo con ese día de hoy lo que hay que hacer es que es tocarse abrazarse eso eso vamos está siempre de acuerdo padre unimos las dos casas no la de San Antón y la ira de la radio es nuestra fantástico fíjense oyentes bueno en fin iconos de Camps a las audiencias estamos un poco lo mismo al azar mensajes padre un verdadero placer pese mucho necesitamos mucha más gente como usted no hay muchos pero necesitamos con lo cual los dos autores que como usted por favor cuídense mucho este año

Voz 3 17:17 mucho muchas el impuesto si pues me alegro entonces pero los que haya cuídense los pedales