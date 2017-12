Queremos turrón, turrón, turrón

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 dónde estaría hoy un gran periodista dónde está la noticia

Voz 0470 00:21 lo que como está David buenos días qué tal como está Javier pues como siempre no soy un gran periodista de hecho nos el periodista algo sospechaba pero pero pero esto posible que nunca te lo haya dicho tus tus ante estas entrando ahora que yo no soy periodista

Voz 0874 00:36 no no lo sabía eso que estoy puede como testigo en la vida moderna algo y donde que esto ya este I

Voz 0470 00:41 sí sí vamos a ver vamos a ver yo he estudiado como todos los créditos que yo tengo aprobó de universidad tendremos licenciatura porque tengo asignatura tengo tengo no tengo de dos carreras pero ninguna terminada las sumas para redondeando eres algo bueno hice prácticamente cuatro curso de publicidad que se estudien la misma carrera que periodismo quizá por pura ósmosis de conocimientos algo me habrá llegado

Voz 0874 01:04 en este programa de becario lleva ya tiempo

Voz 0470 01:06 no os ayer llevo llevó el llevo paseando por la redacción de la Ser pues cinco seis años ya os enajenar

Voz 0874 01:12 tres años es si Antero Samantha la cosa pero estás donde estarán

Voz 0470 01:16 justo justo juntos describen que deseen pues ahora mismo estoy viendo un Emporio Armani y fíjate que en el sitio donde estoy igual no estoy en Madrid me doy la vuelta un Primark y ahora doy la vuelta estoy viendo un Emporio Armani eso dicen

Voz 0874 01:31 de este conflicto eh

Voz 0470 01:32 correcto eh no no lo he dicho no lo he dicho a lo tonto e lo normal es que yo me gusta mucho la analógica palabras aforo

Voz 0874 01:38 las lo es una metáfora del proceso

Voz 0470 01:41 como estos es eximido pero vas a pensar que estoy de broma pero a derecha miró y vio una tienda Emporio Armani y hacia la izquierda veo un Tesla eléctrico cargándose un cargador municipal nivelazo joder cada uno que piense que donde estoy

Voz 0874 01:57 pero estás hablando de la plaza de Catalunya correcto Alhambra

Voz 0470 02:00 Cataluña entre un entrenador de alarma ni un test la cargándose oye enhorabuena por las cincuenta programas de lo común de Hall El muchas gracias creo que lo van a cancelar no bueno no lo sé la verdad tienes informaciones pero creo que no pero bueno no sé es tanto te mueves en cierta cúpula Silvia Sobral creo yo

Voz 0874 02:18 yo pensaba que ya habían hablado contigo pero voy a más

Voz 0470 02:20 me he hecho nada vale vale pero bueno recuerdan que te llame después de que se luego luego ha resaltado

Voz 0874 02:27 alguna interpretación me quieres hacer lo que ha pasado allí en Qatar

Voz 0470 02:29 pero eso es emocionante mal a nivel político o cómico no lo sé es que tampoco quiero decir tampoco me he fijado tampoco me lo he leído todo mucho

Voz 3 02:43 he visto sabes quién ha ganado no y esto

Voz 0470 02:45 sí sí sí sí sí he visto he visto gráfico este que que en el país siempre al gráfico este semicírculo como es el de los cuarenta mil euros sí correcto Biel gráfico de los colorines lo asimile y hazañas tengo los datos que tampoco de ahí a profundizar gira coma profundidad todo el mundo a todo el mundo profundiza yo prefiero mantenerme arriba en la ola eh con el con la tabla de el sur fui yo yo

Voz 0874 03:08 desde que yo no sé si perras actuar esta noche en lo que vas a hacer no lo sé pero yo yo te sugeriría que no sé qué es el tema

Voz 0470 03:14 bueno porque aquí curiosamente que esto es una cosa como el yo durante todo el tiempo del pluses eh venir a formar de que Barcelona y luego la gente cuando les sacas el tema ya hacer bromas será la clase RI sí sí fíjate lo hace por revivir

Voz 0874 03:28 pueden pasar yo yo te he visto actuar en plazas difíciles

Voz 0470 03:30 la lo recuerdo el cocodrilo en La Habana el cocodrilo en La Habana con bueno es igual la más difícil sí que tuvimos terminaba de calar no entre otras cosas porque hice un par de citas sobre haber sobre el papel higiénico y sobre capitalismo sí pero te acuerdas ante el público cubano email interrumpieron me dijeron aquí no tenemos derecho nos limitamos con periódicos vale pues entonces se oponen al PSOE

Voz 0874 03:52 de todo ello es visto finalmente el el anuncio de esta campaña de embutidos cuyo nombre incial porque creo que me han pagado te aquí todavía valen que con un enorme elenco de personalidades si increíbles interpretación con Carmen Maura que es

Voz 0470 04:05 bueno en en el en el cuando me dieron el briefing me dijeron sales tú David sale Carmen Maura Joan Manuel Serrat y el juez Garzón y dije pues el hombre quemando cuando cree que vaya no

Voz 0874 04:17 en pedazos de conversación tendría claro

Voz 0470 04:19 para qué voy photobolsillo oye que que hablamos en España eso estoy en Barcelona que aquí de qué hablo eh del pluses

Voz 3 04:27 en serio

Voz 0470 04:28 bueno no lo sé lo he dicho goleó al estar aquí he pensado que es aunque

Voz 0874 04:32 lo que no la verdad

Voz 0470 04:32 no como una pregunta que si hace algún análisis

Voz 0874 04:35 pero es que no sé si es no es no

Voz 3 04:38 no sé si es el mejor momento para

Voz 0470 04:40 no no se aquí la gente sigue viviendo eh aquel os aquí cada día a pesar del Prusia es luego cada mañana sale el sol cual nit pot surtir en Sol

Voz 0874 04:50 claro esto ya sabes si de ella que domina la la gente

Voz 0470 04:53 el tema de gente Tsipras usted ligero el plus alerta ponderando pero los telas ese gran chupando y el sol sigue saliendo es abren el tema

Voz 0874 05:00 tiene algo que ver el tema que había planteado tiene algo que ver que se dado que esta noche ahí la gran cena familiar de Nochebuena no sé es si la gente realmente sí existe más que una cena es como una prueba sabes que tienes que superar supera ese esa prueba puede seguir hablando tú con tu cuñado pues no la superas no Ícaro en Barcelona tiene un significado especial

Voz 0470 05:23 pero estos días sobre ejercer sus es arte Familias en todos los sabemos que de hecho ahora no hay familia Familia en Cataluña que no se oyen unos a otros hechos no voy por la calle y estoy montando vetó Veo veo padres e hijos apuró con palos todo el rato apuró golpe no estos ahí Ana discúlpeme es una foto por favor apretamos en directo pero me da igual yo te escucho todas las pero bueno lo estamos vale pero rápido Ramírez pobremente oye perdona es que siempre es sinónimo Javier corre corre

Voz 0874 05:52 en Cataluña de verdad

Voz 0470 05:55 gracias gracias encantada es que sin éxito

Voz 0874 05:57 creando te jode yo pensando que Villaverde

Voz 0470 05:59 que aquí en el Nou Stat parece usarás tú

Voz 0874 06:02 claro bueno yo tengo yo

Voz 0470 06:04 luego en sí voy a Bruselas llevará llevará ya llevo e versión la plaga no

Voz 0874 06:11 a ver te pregunta por ahí a ver cómo va a ser esta noche a la cena a ver si ha habido familias rotas tal vez es un

Voz 0470 06:17 una zona de riesgo lastrada Nochebuena por qué perfil lo que perfil demográfico buscó perfil Tesla Tesla el hermano vale quieres españoles o extranjeros definen españoles españoles a nivel constitucional a día de hoy vale si después por qué ser exactos osea sin entrar en discusiones sobre el estado vale a nivel burocrático lo que pone español es según define Wikipedia vale Cross por la vía todavía en el artículo David salvo que alguien lo está editando ahora mismo

Voz 0874 06:53 es posible

Voz 0470 06:54 vale osea que si quieres público donde sí pero pero un poco del desde

Voz 0874 07:01 Vito familiar dándome entregas mucho millennials

Voz 0470 07:03 vale es que hay mucho mucho extranjero real mucho extranjero Malki

Voz 0874 07:07 sí sí sin que él sí que lo sepa pero alguien que tenga aspecto de cuñado

Voz 0470 07:10 hola te va a preguntar una cosa hola sin cuál es tu procedencia sigue Huesca Huesca vale perfecto con el título personal que ibas a decir soy soy de Irak y vengo aquí te más que uno de Huesca vale estamos hablando sobre cenas navideñas días qué tal y relaciones familiares y la influencia del pluses e la cena familiares en tu caso

Voz 3 07:35 en mi caso bueno

Voz 0470 07:38 entente de no hablar sobre política hay una entente claro mucho que nadie utilizaba la palabra entente fuera de un manual historiográfico claro es que dado la edad el Bayern no habla fatal y tú has hablado como si fuese una princesa del imperio austrohúngaro casi hay una entente en tu familia

Voz 3 07:57 en el acto de las reuniones familiares no se va a hablar de sí

Voz 0470 08:03 sí pero a raíz del proceso con otros dos políticos Allen general y ahora más pobre pero porque tu familia sois calientes es si dijésemos cada uno de su padre su madre de diversa tendencias políticas aún siendo oscenses vuestro carácter como venezolano Ésa es tener dentro la llama de la discusión divertido

Voz 3 08:23 mire usted las familiares son las comedias familiares un poquito de Billie Jean

Voz 0470 08:28 cuál es el día que recuerda donde ya se colmó el vaso alguna dejas dejó no puede ser que mi sobrino no hay hace tiempo

Voz 1378 08:34 hombre eso es con el abuelo que siempre es más de

Voz 0470 08:37 a recordar la historia vuelos intenso cuál es su posición política

Voz 3 08:41 bueno era de de los de Felipe ya te digo

Voz 0470 08:44 del orden feliz que historia era porque ya porque ya dejó de serlo porque ya el hombre ya no está en este mundo si estás tan pero claro la vida

Voz 3 08:52 tanto están tanta degeneración que el hombre está estados dudosos uno ya no sale muy bien con quién no hoy está está incómodo por no decirlo otros para la verdad

Voz 0470 09:05 pero en algún momento dice yo soy el cabeza de familia aquí Mandame huevos una nunca lo ha dicho no a nunca nunca impone un digamos

Voz 3 09:13 no no no cada uno da su opinión pero claro para no eh calentarlos general pues pues no se va a hablar de eso

Voz 0470 09:22 es que como como la política noventa poder llenar muchas horas cuando no hay política en una conversación que tenéis esa porque si lo atribuida a trivialidades aunque eso acabe en Cruise no hará en hablar me lean muy grande siempre hay algún tema se ha quedado no siempre hay temas siempre hay temas pregunta Javier desde el estudio que está en Madrid ha estado en la meseta en la caverna reinar la capital del antiguo reino España pregunta Javier si sabían lo que dicen que yo he dicho crucen por decir pero no sé cuál es un término que no maneja si no no sé pero supongo que ella

Voz 3 09:54 la sesión se les traemos no

Voz 0470 09:57 hombre que te imaginas que Cruise y el el signos de víctimas Javier lo explico

Voz 0874 10:04 bueno pero es hora bien farsante

Voz 0470 10:06 ya en serio eh creo que cuando él Cruise

Voz 0874 10:16 yo hablo eh vamos a tu coges ahora

Voz 4 10:18 te vas a en cuanto a caer la tarde ahora todavía no entregan letales

Voz 0470 10:22 te vas a que Parque grande hay en Barcelona Parque Grant Parque Grande así grandes arboleda de la ciudad de Herat por detrás supongo que tiene que haber arboleda y monte bajo ah no te tiene que ver tiene que ser Arbus a a Montjuïc Moncho quizá se Montjuïc pues a la zona donde mal monte bajo y donde más arbusto haya vas ahí hay otra gente que no lo dejas Barcelona Javier me lo puedo por muchas gracias que disfruten de los arreglos muy bien muy bien el trabajo de Qatar bueno ya veces buscamos una más por supuesto vamos a ver que que quemar para la señora esta de verdad muy maja que la gente los oscenses son de las personas más manjar de Europa

Voz 0874 11:06 sí sí es verdad porque será eh

Voz 0470 11:09 no sé qué patrocinador en la vida moderna

Voz 0874 11:11 no sé

Voz 0470 11:12 en Huesca atenta es casi igual que quiere patrocinar la vida moderna vamos con los brazos abiertos

Voz 0874 11:17 al

Voz 0470 11:19 aquí una niña un señor demasiado mayor eh no sé muy bien qué es demasiado sin llega sabes flipa muy muy mayor

Voz 3 11:29 olía a tierra eh vamos a ver a mí también de hombre

Voz 0470 11:42 oye hace un par de preguntas ahora hombre vamos a ver tengo que decirlo porque no somos cruzan como viandantes normales pero Javier estoy con Jorge habla es que es mago hombre Jorge ella ilusionista de daré recuerdo es ese ese Javier del Pino me manda recuerdos

Voz 5 11:57 hombre un abrazo para Javier has estado en A Vivir

Voz 0470 11:59 que son dos días el Roma hoy sí varias veces el esto en las hijo nacido de verdad cocino con lo tengo pura casualidad como cual razonado es magia me pregunta cómo va la verdad que te lo las mira mira dice lo tú mismo pero que hemos tienen inmovilidad sensacional

Voz 5 12:14 sí lo único tengo una pequeña cremallera joder tiene ahí una herida

Voz 0470 12:17 muy desagradables pero bueno pero está perdiendo movilidad sensacional en la vida Manlleu hicimos bromas aunque atropellar

Voz 5 12:23 eh estar gustara no responde hecho

Voz 0470 12:25 si no te lo agradecemos mucho hoy demostrase que siempre hay comedia

Voz 5 12:28 claro que sí soy fan vuestro oí nada ahí estamos vale Jorge Javier

Voz 0470 12:32 a la pregunta es si por qué no vamos a son transformarla

Voz 0874 12:35 exacto está usando a la cena

Voz 0470 12:37 mira navideñas de este año cómo influye eh digamos que el desafío soberanista e a las relaciones familiares en tu caso por ejemplo

Voz 5 12:47 bueno pues afortunadamente no tenemos problemas porque vivimos ajenos un poco a los ajenos bueno en ese momento sí porque yo lo celebrará en Madrid en Valencia Álvaro pero no la verdad es que no tengo el problema que es muy grave que hay aquí que muy muchas familias se dividen tienen mal rollo bueno pues no

Voz 0470 13:04 todo sobre algo bastante igual esto esto es el conflicto Inter familiar era real porque nosotras de la escuchamos dejó en la familia darlas enfrentan tú tienes datos reales de alguien que haya pasado un poco

Voz 5 13:14 yo tengo muchos amigos aquí que que no se hablan padre hijo tal a poner una una faena se hizo una cosa tan bueno pues tan fácil de razonar no bueno fácil no pero al menos entendernos entre las familias no codo dices que vivís aislados del del

Voz 0470 13:29 los es es no se ponen frente a geográfica porque tu familia no se vagos Levi's viviendo muda fantasía

Voz 5 13:37 los problemas digamos terrenales yo creo que más que fantasías aburrimiento

Voz 3 13:40 sabes que que ya estamos aburridos el tema

Voz 0470 13:44 pues oye si te parece dando una opinión bastante sensata eh te dejamos que fíjate Almagro bastante sensata no hacen la foto que hace la convertiremos a Javier nos hemos iba la iremos

Voz 0874 13:58 qué tal lo tuve una razón Jorge bueno pues esta noche Nochebuena mañana llega la Navidad cada año millones de familias se reúnen para celebrar estas cenas estas comidas es una festividad repletas de regalos de comida por supuesto de familiares y la familia es lo más importante que tenemos eso dicen algunos no lo tienen tan claro de verdad la Navidad tiempo de paz tiempo de amor hablamos un poco tienes familiares con Miguel Angel Marino que psicólogo de familia cómo estás mil hola buenos días tu crees que las comidas familiares como las de Navidad en nuevo sirven realmente para unir o más bien lo conté

Voz 0470 14:36 eh

Voz 0874 14:37 pues fíjate aquí tendríamos que analizar me voy a apoyar un poco en el lo que ha comentado esta señora tan baja de Huesca

Voz 1 14:44 habla de dos cosas que somos de nuestros padres y de nuestras madres este este mensaje traslada muchas veces nos encontramos ante posiciones muy diferentes en la familia no solamente lo vamos a encontrar en Cataluña con el tema del proceso como también estabais habla como estabais hablando sino que no lo vamos a encontrar en que a la hora de juntar una familia que juntamos un padre que vino a Fahmi de una parte de una familia totalmente ajena a la otra parte que es de la madre muchas veces en esa unión sin ninguna duda si no sea hablan las cosas y no se pactan como decía esta señora va para hacer confluir

Voz 0874 15:16 entonces claro estamos en un momento te diría casi un político en determinados familias en las que es mejor establecer unas reglas sin ninguna duda pero esto es un poco violento lo mejor no

Voz 1 15:26 la fíjate esto sería el comparar el esa escena violenta de hablar de política de hablar de religión de hablar de sentimientos importantes cuando no está claro de lo que hay que hablar como hay que trasladarlo en una familia aquí es mejor actuar de Conesa de esa parte como tú dices violenta que es hablarlo de cara el pactarlo oye vamos a hablar qué expectativas tenéis de esa noche claros entre ambas normas y a partir de ahí a lo mejor cambiar el tema Scilingo hablarlo

Voz 0874 15:55 por el que sea de una manera demasiado enfermo

Voz 1 15:59 exacto muchas veces nos encontramos también en estas cenas que avalen las olas las caras de tensión David llevas años en la radio no se unos unos no se probó micrófono

Voz 0470 16:10 me hoy Midas al técnico intercambiar una mirada pero ya ya pero no pero no no no no hablaba con el técnico hablar con vosotros

Voz 1 16:17 a vosotros por eso te digo pero tú tienes un técnico en Radio Barcelona

Voz 0470 16:20 entonces como quería esquí rompiese pues entonces eh

Voz 0874 16:22 pues primero esperas son vacío no yo creo de hecho que soy profesional yo voy dejando vacíos porque sé que estás a punto de llegar pero Javier es como esta conversación son tan densas

Voz 0470 16:31 el buen sentido que finalmente plagadas de información que yo no encuentro varió los cuando hay un vacío sonoro no hay un vacío e digamos de conoce

Voz 0874 16:38 cimiento David Broncano Miguel Ángel Merino Miguel Merino David Broncano ahora Miguel Ángel aquí os psicólogo de familia aquí un cuál es el cargos a todas Miguel Ángel María psicólogo de Familia pero de formación psicólogo correcto claro entonces tú tienes un problema con tu hermano pues te vas con él a Miguel Ángel y te lo resuelve a la localidad no mi familia somos bastante tranquilos muy poco problema o si no no hay no hay un cuñado

Voz 0470 17:00 no es que mi familia los cuñados los colores los cuidados que son de embistió son todos muy majos y todo si hay un buen entendimiento

Voz 0874 17:08 ha estado muy navideños que que que es lo que hace que una persona que otras Miguel aquí

Voz 1 17:12 pues fíjate es todo muchas veces está en el vínculo que hemos generado desde pequeños en nuestro entorno familiar lo que nos han fomentado Si lo que nos han fomentado que son importante nuestros familiares los que nos van a proteger los que van a velar por nosotros vamos a fomentar esa unión eh aquí nos encontramos con el problema de que hay gente que nos tiene ese sentimiento de unión familiar claro hay que respetarlo hay que permitirles que no tengan ese que tengan ese espacio para poder a decir que no quieran celebrar que no se sienten a gusto celebrando de una manera que a lo mejor es les permite nació en el que ellos se sienten tranquilos se sientan seguros y no están con carácter seta

Voz 0874 17:49 ya incómodos estas típicas persona

Voz 1 17:52 las que tenemos en todas las familias proxy que es no no no no podía no no no me atrevería decir tóxico tóxico en este caso es un término que lleva al equívoco

Voz 0874 18:02 en este caso es la gente que tiene

Voz 1 18:05 son gente que tiene actitudes diferentes frente a la vida entonces hay gente que el interés de interesar a rodearse de gente te interesa mucho

Voz 0874 18:13 los agentes esto que decía que sugería David

Voz 1 18:16 es un lenguaje que yo no podía reproducir y ahí hay una jerarquía familiar en la que alguien tenga que decir

Voz 0874 18:21 esto de esta manera huevo aquí Mandame Webber esto es esto con conviene respetar estas jerarquías que que el abuelo sea el que establezca el abuelo

Voz 1 18:30 el fíjate aquí habría que abrir una reflexión en cuanto a que abramos la abramos la la institución que es el foro nos encontramos con que las familias le seguramente unas instituciones más rígidas que existen por por decir que rige a no implica que se la mala en y negativa niña ni aporte ni aporte cosas negativas a la persona sino que nos encontramos con que es una institución ha de ser un instituto servidores a rígida

Voz 0470 18:58 en cuanto a que para entrar salir en la familia es otra quiere o un embarazo una muerte si mira tu conjunto no

Voz 0874 19:05 juntarse tienes que hacer al Barça

Voz 0470 19:08 los actos trascendentales del ser humano exacto

Voz 1 19:10 eh eh nos encontramos con que esa estoy Street está inscrito

Voz 0874 19:16 a mí lo que me me me clavo

Voz 1 19:19 esta institución al ser tan rígida nos encontramos con que es muy difícil acceder a ella por tanto el entrar en esa institución como tú mismo dices Broncano por tus huevos pues seguramente nos vamos a encontrar con muchas flechas sólo tu lenguaje sí pero bueno porque porque

Voz 0874 19:38 cuando entrevistó entrevistado tu terreno siempre lo intento de Barreda pero bueno esto es Miguel Ángel solamente una es de cara a esta noche están hechas la gran noche la gran cena en Cataluña han poco menos creo que Cataluña es más bien mañana más que esta noche pero

Voz 1 19:51 un consejo para ir no sé con buen cuerpo consejo fíjate aquí sería importante yo que llevo gafas que no me no me veis no me ven pero Pedro Calvo dónde estás yo estoy aquí con Javier nada vale vale pensaba que estamos geográficamente pero el que no me ves el que no me las gafas eras tú esto sería un poco al cambiarse esas gafas con el que percibimos a nuestra familia normalmente es la familia política vas a hacer una una metáfora o analogía no y sobre todo analogía no vale que a lo mejor sí metáfora así pero porque con lo otro seguro que que

Voz 0874 20:25 me saca punta cuidado con talento

Voz 1 20:28 es es quitarte las gafas habituales habituales de juzgar a los demás normalmente nos vamos a encontrar con cosas que no nos gusta no nos con los que nos sentimos no nos sentimos cómodos en nuestra con la familia hay que hay que observa hay que callarse hay que aceptar callarse no callarse no el que alguna vez lo que ocurre que hay que por eso es importante pactar porque hay que hablar antes de la noche de esta noche de la cena de todas esas cuestiones que generan tensión a nivel familiar pues ya lo saben

Voz 0874 20:56 los oyentes hay que establecer un es que tú tú has perdido pero hecho que lo mejores antes de empezar si hago así como firmar un documento no nos hace falta firmarlo pero sí hablarlo decir no se puede hablar de esto cruce esta raya será será expulsado desaparecerá del testamento el once S no no oye pero estamos en la época en la que estamos Miguel Ángel marinos psicólogo de Familia gracias Miguel Ángel muy amable de esta noche porque me parece va a tener un poco claro a Miguel Ángel granjeado gano Miguel Ángel vaya familia que tendrá pobrecillo no sabe qué pinta de todos otro prueban sí sí he oído cosas de Miguel Ángel José Bono no si te marchas no sé si decir que algo es que la comida está aquí vivía me voy yo tengo aquí en Barcelona tengo cosas que hacer si creen hoy pues sale venga te mando luego un mensajito de si si no es que se me está ocurriendo el partidito que tienes que bueno habló luego te llamo eh dime después te hablo de lo de Movistar te das ahí no perdón no puedo hasta luego caigan no llegan nombres pero luego

Voz 6 22:15 te está vigilando

Voz 0874 22:16 Ángela esto lo reparto e matar pero hoy solo si Ángela Quintas es experta en nutrición clínica y Manuel yo creo que ha llevado a los deberes

Voz 1378 22:30 Manuel están Coruña estas en Coruña no sí

Voz 0874 22:32 con los deberes Ángela si me atraigan humano

Voz 1378 22:35 tengo un problema en realidad a ver es que verás vosotros me dais una bolsa con varios paquetes de lo que vamos a hablar se como es Navidad mi padre vivió una bolsa y si ya no hay paquetes pero entonces no no no lo no lo tienes hoy ahora mismo sí que lo tengo era una broma navideña no tienen anticipando los simpatía sin nacen pese a lo que me parece muy bien muy bien casi te la traga es casi que se oye haces cosas

Voz 0874 23:02 Ali el invitado atraído también una serie de muestras

Voz 1378 23:05 si de lo que tú te has llevado pero mejor a mí me habéis dado la trampa mi sí sí pueda tran pita lo barato Ésta es el turrón va uy uy vaya valor sea más calmado que es el Toulon Ángela

Voz 0187 23:19 es una masa dulce casi siempre compuesta de miel azúcar es clara Azúcar clara de huevos a vender

Voz 1378 23:24 yo Dios tiene sobrepeso si llama

Voz 0187 23:27 además una bendición recaen en la consulta de Angela

Voz 1378 23:29 pone un prohibido turrones la entrada a Juan que no es cierto

Voz 0874 23:35 a ver yo déjame que lo dude porque si hubiera es la cara de felicidad de Angela descomunal de Reyes Magos cuando era pequeña cuando hemos abierto una caja cabida aquí más de mí

Voz 1378 23:45 es una foto ahora las ruinas la carrera

Voz 0874 23:48 no no pierden media cliente sí sí sí incluir

Voz 1378 23:51 no hay que no lo puedo decirlo oye sabes Javier yo lo que aunque no

Voz 7 23:56 bueno yo estoy esperando que la gelatina

Voz 1378 23:59 no lo digo yo es no no yo estoy esperando que Ángela diga con qué proteína la podemos mezclar Pérez lleva huevo ella tiene claro que no Ángela

Voz 0874 24:10 hemos comparen bocadillo

Voz 1378 24:13 a qué tipos de turrón ahí Angela pues mira hay turrón turrón blando Turrón de Jijona y turrón duro o Turrón de Alicante

Voz 0874 24:20 básicamente estás comiendo almendras y azúcar que puede haber de malo en eso frutos secos sí

Voz 1378 24:25 de refinada claro no fue a ver la la ventaja lo que decimos siempre con con David que la ventaja que el turrón viene de cara ya sabes lo que hay otro engaña da el turrón es la que hay pero vamos a ver Ángela estás defendiendo el turrón que te está pasando Ángeles Jordi Ros no te lo que hay gente hay gente que va a volver con diez kilos más lo sabes lo tengo ya les estoy esperando con los brazos abiertos los arreglada aclaró que está padeciendo estas firmas negocio claro vale

Voz 0874 24:50 vale ahora entiendo el círculo vicioso de Angela crea vicio que se está haciendo luego crea soluciones en su consumo

Voz 1378 24:55 el Círculo de estafa leía yo

Voz 0874 24:58 que es es un producto español el turrón podemos decir que lo es

Voz 0187 25:01 eh bueno hay podemos encontrar eh hay cosas muy parecidas al turrón en otros en otras culturas por ejemplo en en pues en Cataluña pero ojo no en los países árabes en Israel hay una cosa que se llama Alba que está hecho con sésamo con miel que saben muy parecido al al turrón y en Hispanoamérica también hay algo muy parecido al turrón que también hace con almendras y con azúcar y en Francia hay un pueblo que se llama no

Voz 1 25:28 eso sí que voy a decir bien que llaman no me monto

Voz 0187 25:30 el imán que hace un postre que llaman no Gat

Voz 1378 25:33 no no no

Voz 0187 25:35 sí que también es muy parecido al turrón

Voz 1378 25:38 ha dado el pasado árabe que tiene España igual el origen árabe

Voz 0187 25:42 claro pues eso es lo que se cree se cree que que viene del mundo árabe y que bueno cosa que a partir del siglo

Voz 1378 25:49 hay que ir del ciclón C c6 árabe comerlo en Navidades como una pequeña venganza

Voz 0187 25:55 claro lo que pasa que bueno nuestros luego ya lo que hemos hecho ha sido ha sido adaptarlo y es verdad que la primera vez que aparece escrito que se consume en Navidad es en un libro que se llama con duchos de Navidad que lo escribió escribió la receta el cocinero de Felipe II que se llamaba Francisco Martínez López

Voz 1378 26:12 es ahí el libro no podemos leer un pasaje

Voz 0187 26:16 y ahí es donde aparece por primera vez la receta del tú

Voz 1378 26:18 Ron para Navidad y es almendras y azúcar desciende Dry azúcar básicamente mantuviera azúcar refinado era otro tipo de azúcar porque antes no se refiere a la banca de Felipe II

Voz 0187 26:27 qué sería algún día más

Voz 1378 26:30 sería panel a nuestro hacia las pues oye perdonad que quiera ser sano e en la sección de Ángela ya que que no va a ser gracioso ella ha perdido el control totalmente de versus habilidades mentales total yo estoy aquí para hablar de eso

Voz 0874 26:49 a ver medio kilo de turrón que es lo que más o menos por barba cae esta noche qué es lo que nos aportaría

Voz 0187 26:53 pues mira cien gramos son quinientas kilocalorías y es medio kilo cuesta dos mil quince

Voz 1378 26:58 das kilocalorías eso es lo que nos hace falta para todo el día perdón más no pero si la si lo rodeas de jamón mucho más ya ya que compensa ahí puedes besen en jamón perfecto para Ángeles al cien gramos sin gramos queremos puede ser transito lo que acabas de hundirlo en Nochebuena Ángela es una porque creía que vamos a ver admiro a todos los clientes

Voz 0187 27:23 mañana hacer deporte a nacer a salir a Bolsa

Voz 1378 27:26 si el lunes a la consulta de Ángela en género pero y lo que es que mañana luego les cordero también bueno pues el siguiente día

Voz 0874 27:34 bueno vamos a ver porque tú tú lo que llevas ahí qué qué aspecto tienen

Voz 1378 27:39 Cruise tan vuelto yo Lope yo lo estoy interpretando como regalos que no voy a no mi regalo lo habré por favor está muy bien envuelto es muy bonito en un en un papel muy bonito muy navideño que poner turrones Casa Mira tienes pecas a exacto tiene aspecto de turrón de Jijona espérate esto es buenísimo porque vienen una cajita Rosa que sabéis que ahora el es mi color favorito son datos relevantes no eso es es mi nueva lucha feminista ostrás pero esto trae un montón de esto nos turrón como bueno trae como bombones navideños estos son bombas pero no si uno de estos son mil calorías espere la tableta espérate a aquello otro espera hall en estos temas la verdad era de Nara comprar nada casa a ver que hay otras cosas haber hay dos turrones de envueltos de una manera muy artesanales de decir vale yo el uno uno parece que está muerto como como el embutido sabes este papel de embutido si va envuelto igual porque es turrón fresco

Voz 1 28:39 a que ha claro claro está claro que vamos a ver

Voz 0874 28:42 Carlos Ibáñez Carlos Ibáñez es propietario de Casa mira Madrid cómo estás Carlos buenos días de Carlos además de habernos facilitado aunque tú te has llevado cual emigrante gallego nos ha traído la una cajita que debe ser como la tuya pues también es Rosa llena de pasteles Gloria hay cosas que son Gloria de como máximo esto imperial imperiales que son estas cosas que le quitas como lo de fuera pero luego también te lo no se no sabía cómo explicarlo tú como llamamos a esto

Voz 0187 29:07 tiene el soul si uno tiene una doble ahí dentro tiene turrón

Voz 0874 29:11 no turrones dijo Nancy rancias que tuvo mucho tiempo comiendo Eloy nunca se cómo

Voz 1378 29:15 algo lleva fruta pasando uno de esos impidió las

Voz 0874 29:17 no yo creo que no por debajo de unos mazapanes madre mía que nos vamos a poner esto es pero aquí no hay Turleque tienes turrón ahí

Voz 1378 29:27 yo tengo turrón sí pero ir es capaz de abrir lo está abierta si hay uno con blando y otro duro que creo que necesito como una hoz y un martillo

Voz 7 29:35 no el duro necesitaría un cuchillo eran bueno

Voz 0874 29:37 hombre que soy un buen mordisco aunque conociendo a este dentista que el polvo hasta cuánto tiempo llevaba ataca Samira

Voz 7 29:47 pues más de ciento setenta años que barbarie

Voz 1378 29:49 no han cerrado ni una sola vez que borbónica

Voz 0874 29:53 no son recetas que se mantienen desde entonces si satélite II

Voz 7 29:58 para Vigo foja así mi pasado fue como la época de Isabel Segunda igual bate imagínate

Voz 1378 30:06 entonces llevaba usarás igual que hacerlo

Voz 0874 30:08 la sexta generación sexta generación dejadme decir una cosa que a mí me sorprende estando Ángel aquí es que Carlos no está gordo

Voz 1378 30:17 Barcelona lo anda con madera ojo que igual tiene el colesterol por las nubes se nos cómo estás verlos

Voz 7 30:23 de colesterol ni eso no yo yen de hecho toda mi Familia exceptuando yo he tiene azúcar mi abuela mi padre de mi tía ir todos somos somos estado la tienda hayan tenido azúcar yo de momento no tenemos que decir así pero pero

Voz 1 30:37 que alguien que vive en un lugar como eso que pasa una jornada laboral es un lugar como ése

Voz 7 30:43 desde el pico te has has eh yo no sólo picotear y yo cuando estoy ahí muchas horas trabajando cuando acaba que comen solomillo Un fíjate para bajar el turrón no

Voz 1378 30:54 es a anciana

Voz 7 30:56 las proteínas consejo eh Ángela

Voz 1378 30:58 no están prohibidas las ensaladas no sé si te ven con una ensalada te echan entonces no

Voz 1 31:03 los proveedores de la Casa Real a quién de la casa

Voz 7 31:07 el Le gusta más bueno el son la Casa Real desde bueno ya te digo más de quinientos la venta años pero seguro que a día de hoy nosotros lo enviamos como si fuera un

Voz 1378 31:19 por eso nuestro hice diciendo mutuo respeto entre ambas cosas no pagan quiero decir que no vale habéis mandado más que a menos el que no quiero sentirme de tu padre

Voz 0874 31:31 tienes algún feed back alguna fuente que os diga pues

Voz 7 31:33 sí si logran cuando nosotros no hacemos dos paquetes actualmente digamos uno a los Reyes eméritos que a los actuales

Voz 1378 31:41 oye y lo hacéis devolverá el más especial los esforzados iba a decir

Voz 0874 31:44 cuál es más grande cuál es más bueno luego

Voz 7 31:47 esto él es una foto que tengo en el móvil pues es una bandeja cada año cambia una cesta una bandeja muy grande pues va decorada una cierta manera pero bueno es es simplemente un detalle que tenemos con ellos pues bueno porque yo siempre también luego nos felicitan los enviado una carta ahí

Voz 0874 32:01 lo que pasa es que bueno hay un límite a lo que se puede regalar yo creo si estáis ahí haciendo quienes van a hundir la monarquía no no te puedo decir generaciones el vuestra vuestra especialidad en turrones es el turrón de almendras

Voz 7 32:14 si el todo el básicamente todo el turrón se hace con con almendra como vosotros habéis dicho con la enmienda a azúcar y miel entonces si todo lo que hacemos allí lleva eso

Voz 0874 32:26 pues vamos a aguantar un segundo que además veo que Burque Le está costando por los ruidos que hubo de fondo

Voz 1378 32:31 cogiendo eh

Voz 0874 32:33 vamos que se para la boca del micro pues me acabas de estropear la excusa aquí para estables la que tenga que proceder por razones contractuales pero tuvimos que parar un par de minutos a la vuelta vamos a escucharte comer ese turrón vale perfecto si es que quiere algo hasta ahora

Voz 8 32:53 eh

Voz 0874 32:59 pues estaba contando Carlos Ibáñez propietario de Casa mira el trabajo que lleva lo que tú te estás comiendo y me está dando pena que te lo comas

Voz 1378 33:10 Valladolid Manuel por favor cómo mi barriga ya no puedo más eh no espera más no he comido estaba haciendo el teatrillo venga otra vez te has tragado otra vez otra otra vez esto Radio hoy todavía pero ya puedo mentir lo puede decir que León en el tu o que tienes uno doctor donde percebes me voy a creer a de percebes eso es una gran idea tienes que se Kluge que algo dulce con sabor a percebe pero lleva proteína

Voz 0874 33:41 acercarlos iban llenos ha estado contando cómo se elabora todo esto y como todos artesanal como de una serie de reposteros en la trastienda que están trabajando y que pase pasan recetas de generación a generación pero cobran para que al final todo quede en la boca cobra

Voz 1378 33:56 vale cobra si no aprueba el juego que pro el turrón y el turrón tradición duro no si como le como lo rompo

Voz 0874 34:04 porque esto es no cuál es más es más blando no Carré

Voz 7 34:08 tal blande tienes que tener yo creo que tampoco si hola cuál hay una el duro de que el entonces que tomó el blando el blando más fácil de cortaba evitaría

Voz 0874 34:16 su Martí hito un peso o darle un golpe con un cuchillo

Voz 1378 34:18 Zapatero lo han vuelto el demonio espérate esto está muy bien cerrada hasta que vas a dejar el estudio desgracia haciendo Radio periodismo te abriendo el turrón con los dientes ya está Ferreras

Voz 0874 34:35 cierto dentro llame mojado todo

Voz 1378 34:37 aceite pero aquí con esto tú puedes directamente aderezar una ensalada eso la almendra soltar almendra claro que te gusta y te la almendra invocado venga venga con la boca o lo rompo no no te entiendo va a ser para por boca de siempre lo sea cómo se consume habla como si fuese un bocado venga directamente son bocadillo venga voy voy a ver si se escucha bien no es verdad que hay un punto de excelencia ahora mismo me siento un monarca que siempre lo mismo ahora mismo me siento nervioso por el discurso de esta noche cómo van a reaccionar los catalanes está bueno e muy bueno sabes por qué porque no amparada

Voz 0874 35:32 ya porque claro para es que es que ir déjame que esto lo diga Carlos hombres no vas a comprar turrón Exxon repostería no Carlos si come el turrón de esas que se venden en el de

Voz 7 35:43 nosotros utilizamos la mejor materia prima ahí siempre natural no utilizamos ningún tipo ni de de conservante ni de edulcorantes ni colorantes ni nada todo es natural el al menos la es la marcó una que es la mejor Armengol ese borrón regular miel empezamos miel de romero e la nueces española a los piñones también son de Castilla osado todo es de aquí de la Tierra y natural de ver

Voz 1378 36:06 a ver todo eso está guay pero tengo porque llevo dos semanas con Angela lo he perdido todo verdad

Voz 0874 36:13 Carlos Ibáñez propietario de Casa mira que está en la Carrera de San Jerónimo ilustra la ahí toda la Puerta del Sol Madrid una pastilla hemos precioso gracias por venir Carlos es una dos veces por esta caja que ahora mismo poner bajo candados porque Ángela tiene mucho peligro tanto esta labor Carlos gracias adiós Ángel te puedes marchar esto se queda aquí