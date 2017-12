Burque no quiere tener hijos

Voz 1 00:00 y esta foto donde parece claro que me he comido yo digo

Voz 2 00:08 bueno no pasa nada la gente ya se lo sabe de memoria emergente lo repite en caras en la gente no se lo sabe ya lo luego entenderlas porque te digo esto pero dos fueron a poner programa hay unas errores no hacerla no Ángela no insistas este que está Ángela intentando llevar al final del programa entenderlas porque te digo hay miedo me da

Voz 0874 00:26 es que esta foto de Instagram que has puesto eso sí como casa correr por la playa pero qué bonito al mismo tiempo

Voz 2 00:33 la ya de Orzán María voy a correr ayer casi salvo de la playa de porque creo que me sorprende es que no sabía que corría bueno estoy empezando ayer no no no ya llevo un par de días pero la playa es como el infierno pensé que me moría te lo digo de verdad es así pero es es uno de los lugares donde más daño te puedes hacer también ten cuidado que yo he leído como que evita lesiones porque está blandito y tal pero cansa más cansa muchísimo de verdad corría tres minutos y no podía más bueno nos quedan nada ocho nueve minutos diez como mucho hay hay Javi porque mal estoy qué raro que empieces por ahí algo tengo modelo lanzado en la quieres hablar pues mira tengo una noticia buena y una mala

Voz 3 01:21 y la malas pues

Voz 2 01:25 la chica me ha llamado cuarentón cuarentón también cuarentón Javier la buena que oficialmente no tengo el dengue pero sí es verdad me han llamado cuarentón aunque tuviese el dengue ese sería la buena noticia vale entiendes porque me han llamado cuarentón pero su cuento cuarentón tampoco

Voz 0874 01:42 nadie es es él pero es que yo soy un treintañero

Voz 2 01:45 Javi treinta y muchos no no

Voz 0874 01:48 no treintañero de mentalidad veinteañeros y esto me recuerda una cosa que de contar así tienes tienes el teléfono la mano yo sí tuvieron que vender una foto mira Ana Fuentes que se ha sido corresponsal de la Ser en China Nueva York vivís en el programa su hijo va a un colegio les están enseñando las letras entonces han puesto como cartelón muy grande en la clase entonces se de por ejemplo pues hay una ve una foto de un burro que es daré no entonces espera que te mando la foto manda me la foto

Voz 2 02:16 esto es riguroso pésimo directo me está mandando una foto y me pone a mí por lo menos

Voz 0874 02:23 pero espérate mira dónde está puesto en la ese de señor

Voz 1 02:27 puesto una foto no no no por favor

Voz 2 02:30 pero tú me quieres amargar las las navidades Javier pero lo situar gane pero espero que esto es si ya han puesto una seta señor yo señor eres tú sí sí me han me consideran un señor como llevo gafas y barba podemos ya para Pitiusas vamos a poner esta foto en Twitter puesto Express Mónica reforma bueno pues señor Burke cuarentón que no soy cuarentón tío que no estoy maduro pero que no madura simplemente voy descoordinado con la sociedad como siempre ordena eso pues que siempre voy tarde y mal o sea yo por ejemplo con doce años ella quería tener hijos jubilarme yo cuando sean doce años soñaba con jubilarme y ahora que tengo treinta hay pocos que lo que no de creo en el amor entonces claro voy mal entiendes ya ahora mismo eh no quiero tener hijos yo prefiero pasar la malaria que tener un hijo hombre fíjate seguro que no quieres tener hijos bueno ahora pero quiero seguir siendo feliz entiendes aunque te cuento un secreto para ver en realidad no soy feliz es que muy suspenden a mí sí me estoy equivocando que tener hijos es la clave de la felicidad aunque tengas que sacrificar absolutamente todo Javier Bardem perdemos a Woody Allen forme música trágica y un poco de rever por favor

Voz 4 03:42 la

Voz 5 03:45 ah no

Voz 6 03:47 Burque al cubo

Voz 4 03:49 dijo es

Voz 6 03:51 o no tener hijos Ésa es la cuestión con la música que yo voy reflexionan dejamos

Voz 4 03:58 a ver si no tengo hijos y en mil hecho de muerte me arrepiento arrepiento mientras te cojo de la mano Javier perdona mi mujer sí porque tú sobrevivirán a mi muerte no lo sabes todavía pero dentro de unos años nos haremos amigos cables Estarás en en el día de mi muerte presente con tu familia yo veré a tus hijas y diré Javier me he equivocado tu dirás si yo te diré dame un abrazo tu dirás no estoy abrazos y moriré sin ese trabajo que nunca me las

Voz 0874 04:26 de todo esto que has contado que intentado imaginaron la que

Voz 4 04:29 lo más creíbles lo de los abrazos pero arrepiento porque además los hijos no los pues devolver no hay garantía no hay noventa días de prueba como en el Corte Inglés porque si no todo el mundo los devolvería eso es lo que pasaría porque como no puedes dormir los devuelves quise me equivoco Javier si los tengo la cago hice no los tengo la cago tú a queda tuviste hija

Voz 6 04:51 los treinta ahí dos treinta y tres treinta y dos es que jóvenes no padre joven no autor mal no te apetecía sí sí sí sí sí

Voz 2 05:01 nos lo adheridas de siempre SS no fue una casualidad pero puedo asegurar bueno yo te voy a dar mis razones para tan poco pero en fin pero bueno te convencieron o dijiste bueno qué más da ya lo tengo todo es decir ser sea cumpliste con la norma preestablecida no bueno no sé tampoco lo pensé mucho saque básicamente pero da igual te dan pero todo tipo de fines cuántos treinta ahí pocos

Voz 4 05:26 retail y medio frente para arriba no un poco sí pero tendrá y medio y un poco para arriba Palmira el problema es que yo tengo razones para tener hijos la primera mi madre mi madre que nos está escuchando ahora me suplica que tengo una niña pelirroja directamente osea que sea niña pelirroja Is yo le digo es que no voy a tener hijos se viene abajo sea yo le puedo decir que soy un asesino en sería mi madre le parece mejor que si les digo que no voy a tener hijos que te parece me parece

Voz 0874 05:53 que esos presión familiar

Voz 4 05:56 cuento también tengo presión social porque la gente cuando se entera que tengo treinta ahí medio y un poco eh todos los gatos dice huir esté algo raro tiene que este cuentos electoral sí de hecho las chicas Roca dijo como este cuarentón está soltero algo raro tiene que tener eh

Voz 0874 06:14 a lo mejor el problema es que la gente piensa que que tiene ya una cierta edad

Voz 4 06:19 ya hay además la única función para tener hijos es la única función del ser humano en el planeta es procrear la única estamos programados para ellos es como somos como una rumba DTM dijo son de barrer tenemos hijos y eso a mí me empieza a hacer mella Javier yo ahora veo bebés me siento como de repente mentira no

Voz 2 06:40 nada

Voz 4 06:40 pereza ir a pero sé que en algún momento va sonar la alarma del reloj biológico ir de repente me voy a ver con cincuenta y voy a decir ahora qué hago lo que yo quería

Voz 2 06:49 con tu edad

Voz 0874 06:50 ya había pasado lo peor de de digamos de trabajo

Voz 2 06:53 me dijo tú te vas hubiera no tanto eh no tanto que no no no haremos

Voz 0874 06:57 al preguntarle alguien que de que tenga un poco de idea del asunto que se María la Meira es que es doctor en Psicología y especialista en psicología de la sexualidad cómo estás María buenos días

Voz 7 07:05 buenos días María porque si la fiesta

Voz 0874 07:08 se presiona tanto a la gente a la gente que no quiere tener hijos Ése es el expreso como alguien que no se veía una especie de estigma negativo

Voz 8 07:15 bien lo primero que tengo que decir es que si nuestro compañero sientes presión para para la parte Hermida pues imaginaros que esa expresión se multiplica por dos millones para las mujeres y sobre todo alrededor de los cuarenta por lo tanto lo primero es que ésta es una cuestión no sólo de presión social sino de cuestión de género esto me parece que es algo que es interesante poner sobre la mesa

Voz 2 07:41 desde luego cuando hablamos de reloj biológico

Voz 8 07:43 con otro compañero hablaba de reloj biológico hay bueno el reloj biológico se asocia a directamente al cuerpo de las mujeres no necesariamente al cuerpo de los hombres por ejemplo pues esas frases que se han dicho pues quiero seguir siendo feliz pues precisamente para un hombre puede ser ese una una un argumento que que puede interiorizar muy claramente que la sociedad incluso le puede transmitir pero para las mujeres el el argumento es para ser femenino tienes que ejercer la maternidad porque es lo que te va a hacer feliz el hombre se puede plantear bueno el la maté la paternidad es un mensaje que recibo tanto de la presión familiar como de la presión social pero ser feliz no es la paternidad o pueden no ser la paternidad el mensaje para las mujeres es ser feliz es la más

Voz 2 08:38 el club leonés nuevos ricos Bellvís el único mensaje que reciben no

Voz 8 08:42 claro es y entonces bueno pues y ante la pregunta de qué pasa con este tema o qué es lo que lo que debería ser pues evidentemente lo que debería ser es que tuviéramos una sociedad en donde señor educar a para desarrollar una conciencia crítica ni una suficiente salud mental para que cada persona pudiera tomar las decisiones que considerará las mejores para ella en ese momento

Voz 7 09:09 sobre su vida si en esas presiones sociales claro

Voz 8 09:12 te evidentemente y que éste es que estamos en una sociedad que prescribe que es decir que no lo queremos hacer Ike nos dice lo que podemos hacer para algo tan increíble que es para ser feliz cómo puede alguien desde fuera saber qué es lo que me cuido hacer feliz a mí desde dentro eso es realmente absurdo cero y a nuestra sociedad así el modelo en el que en el que vivimos de pues de mensajes y de prescripciones pues considera que eso es lo legítimo lo lícito pero cada vez nos está impidiendo más desarrollar lo que acabo de comentar que es esa capacidad de de aplicarlas conciencia Chris a los mensajes entonces esto es que uno pueda recibir pues quieren lo mejor para mí y que lo que tiene que decidir es lo que se espera de mí que decida

Voz 2 10:10 que no se pierda su rol para ti sociedad lo has pasa a las mujeres marcará mí has ido a mira si a las mujeres ha sido maravilloso como lo ha explicado si bien ha puesto el acento gallego en honor a mi hora

Voz 7 10:23 en psicología especialistas y que los días de la sexualidad mira pero estamos muy atento unos no se identifican donde claro igual que el verso Maria gracias

Voz 3 10:38 adiós a

Voz 2 10:39 si a la gente que más les da Javier qué más le da

Voz 0874 10:42 ya es lo que te iba a contar antes que se te acuerdas que te decía que la gente sabe muy bien quién era ese tal ahí esa estancia aquí en la SER un programa de comedia que es como resumen del año de lo mejor del año en comedia algo y si no no sales tú pero es que antes antes que una promo iba a ver si observas una cosa curiosa en la portada mira escucha escucha

Voz 1 11:00 David Broncano

Voz 2 11:02 esto Romero y Especialistas secundarios

Voz 9 11:05 Don Juan Carlos Ortega Miguel Burque

Voz 2 11:08 pacto programa luego Manuel esa es que está mi primo dio es que se han confundido Javier me vengo abajo