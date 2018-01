Pantomima Full (03/01/2018) - Las navidades

Voz 1 00:00 sólo tres días después de inaugurar un nuevo año la realidad Llanos demanda sólidos líderes que sean capaces de interpretar todo lo que va a suceder vivimos tiempos de incertidumbre y nada cotiza más al alza que la seguridad de gente que sabe bien lo que dice pero que quieren senos ha echado el tiempo encima con tanta fiesta tanta comida hay tanta sobremesa solamente se nos ha ocurrido llamar otra Vega pantomima fue

Voz 2 00:28 Robert bodega

Voz 3 00:29 las Alberto Casado feliz año bienvenidos pero perdona luego vuestra celebraciones de Nochevieja no han estaban no está mal ahora te contamos en profundidad si porque nada se es decir feliz año todavía no se ha puesto pues hasta que días más o menos calculáis vosotros yo creo

Voz 4 00:46 que ya ha pasado esta semana

Voz 5 00:48 ya ya ha empezado le van a pasar cosas malas si ya ya llegan

Voz 3 00:54 ya te has dado cuenta de que no están feliz ya es tarde para para desearlo no

Voz 6 00:58 bueno ya que ya que sacaban la las Navidades venimos Un poco a contarte lo que han sido para nosotros esto estos días especiales

Voz 4 01:04 sí sí que a nosotros no nos hemos navideños estaño como teníamos esta sección pues en un ejercicio de investigación decidimos meternos de lleno en la vida navideña

Voz 6 01:13 para ver si es para tanto y realmente no estamos perdiendo algo o no

Voz 4 01:17 así que vamos a analizar punto por punto la acá lo que han sido para nosotros estos días

Voz 7 01:23 viendo la Navidad

Voz 6 01:25 bueno primer punto que que fuimos a a ver el alumbrado

Voz 4 01:29 pues a comprobar que estaba todo en orden fuimos a ver si el alumbrado estos días fuimos a ver el alumbrado ya que al parecer la Navidad empieza oficialmente con el encendido de las luces en las calles revela terrenos acabaría nunca porque las calles hay sitios donde lo quitan las luces en en un año sí

Voz 3 01:44 hasta marzo Semana Santa ya

Voz 6 01:46 es curioso del alumbrado sólo el bonito en el centro es Tourmalet según te aleja del centro pues el alumbrado cada vez es más cutre

Voz 4 01:53 sí sí entonces esto nos lleva a pensar que o la gente que vive en las afueras no tiene esa devoción para Navidad o los ayuntamientos no tienen devoción por la gente que vive en las afueras pero algo pasa y con la luz

Voz 6 02:03 también llamó la atención que había mucha gente viendo el encendido de de estas luces no a esto no le vemos ningún sentido

Voz 4 02:09 exacto tienes veinte días para ver las luces pero tienes que haberlas el primer día como si tuviese miedo de que esos próxima fundido algo no vimos sentido según

Voz 6 02:17 Dagos hará noche buena

Voz 4 02:20 nochebuena es un día especial porque es la única víspera de festivo en el que la gente no sale nadie trabajando en De5 pero en Nochebuena no se sale esto esto esto establecido así vale sí ya sabemos que es un día familiar pero sí a la cama a ti te da tiempo a salir y sacar a pasear el perro de la cena el veinticuatro hay existe la tradición de salir como hacer el aperitivo en Hoya llegar borracho

Voz 6 02:42 eso eso veo no me pongo a sí pero

Voz 3 02:46 claro luego pues precisamente con más razón no estado todo el día y generando una inercia de cachondeo pero vamos ya por la noche no las noches buenas capaz de cortar todo la inercia cansando

Voz 6 02:56 bueno qué más cosas hay tercera cosa el árbol largos Dermot pusimos árbol de Navidad este año si entendemos que es una costumbre que se está perdiendo si básicamente porque a poner un árbol

Voz 4 03:05 el salón de un apartamento de cuarenta metros pues es poco compatible al final tienes que quitar casi esos parámetros

Voz 6 03:13 las distrae no porque es raro ponerte a ver una serie en Netflix con esas luces parpadear la de la tele el árbol sólo sirve para

Voz 4 03:20 a ver Strangio

Voz 6 03:22 qué más cosas que lo tenemos el belén expuesto Belén también intentamos vamos pero bueno mal mal de él

Voz 3 03:28 mimos y no te hago un arbolito holding difícilmente te va a caber una maqueta de una ciudad a yo he visto belenes más grandes que muchos apartamentos

Voz 4 03:35 sí sí como no hago vida pero tengo un belén que mitades durante quince días

Voz 6 03:41 además bueno hay cosas hay rara no había que hacer un río con papel Albal sinceramente por mucho empeño que le pusimos no era creíble no se quince la ocurrido esta vimos que mucha gente compraba musgo como para ponerle hierba a la maqueta pero es que el musgo crece en zonas húmedas no a la escena del Belén se desarrolla en el desierto por por no hablar de la nieve es lo que estamos diciendo belenes con vegetación con ríos con nieve sea como si Jesús hubiese nacido en Asturias es que no tiene un colega casa ignorante si la verdad

Voz 3 04:13 que si ha pasado a vosotros el día

Voz 6 04:15 de vida bueno el día de Navidad hace largo algo porque al final no ha no ha salido en Nochebuena te has despertado pronto y sin planes porque porque vuelve a ser un día familiar también

Voz 4 04:25 exacto después de la cena de Nochebuena toca otro atracón Familiar no han pasado ni doce horas

Voz 6 04:30 esto es un sinsentido vale el día de Navidad tendría que ser por por mayo por ahí para que te apetezca otra vez a la gente pues una comilona

Voz 4 04:38 noche buena con tu cuñado de un día para otro pues no se la ha pasado en enfado tienes que volver a poner buena cara fingiendo buen rollo que no hay cosa que nosotros proponemos celebrar el día de Navidad y ronde el duro aguanta eso está claro

Voz 3 04:53 algunas obras igual no tanto pero el turno

Voz 8 04:56 que sí bueno el día de los Inocentes el pasado veintiocho de

Voz 6 04:58 debería los gente es es es una es lo que es inocente es que es que esto se siga malos a un día oficial de hacer bromas que de por sí es una locura

Voz 4 05:08 como ves todo el año no haga bromas las todas el veintiocho que es cuando todo el mundo están guardia para que no lo hagas una broma

Voz 6 05:14 entonces bueno nosotros pues pues bajamos a la calle a hacer bromas que es lo que hace pero evidentemente pues tampoco funciona ya llevamos a telefonillo os pedimos una pizza una dirección inventada que que no sabemos si llegó o no pero bueno la Jamal decimos hicimos si para ser un día supuestamente divertido pues la verdad es que no nos reímos mucho

Voz 3 05:31 no te vamos a lo trasladamos a todo el resto de días del año

Voz 6 05:35 es hacer bromas que la que haga hay pero forma cotidiana se basaba

Voz 8 05:40 en Hoy la Nochevieja proponer más noches viejas que la del XXXI porque yo creo que ya es suficiente

Voz 4 05:43 insoportable insoportable Fahmi

Voz 6 05:46 LEAR en el que hay que cenar a toda hostia para lo de la sí

Voz 4 05:49 bueno si no es plantea hable parar un minuto tomar las uvas y seguir cenando tranquilamente

Voz 6 05:54 no tiene que es tienes que estar ya cenado y con todo recogido porque la cena no puede acabar en dos mil dieciocho cena y luego

Voz 4 06:00 Cuba que pues sí Nochebuena no sale nadie en Nochevieja tenemos el problema inmerso que sale todo el mundo mira que somos dejar cosas para última hora pero lo de salir no llega el XXXI dices hay este año me falta salir igual

Voz 6 06:14 esa al está Tato apretado de Henry cualquiera con el que te cruzas te felicita al año y al final por inercia pues felicitamos el año a gente a la que no le deseamos felicidad

Voz 4 06:23 a ver que no es que le deseamos mal pero que nos da igual cómo les va a esas personas que es que no vamos a volver a ver habría una modalidad muy

Voz 3 06:30 técnica de la Nochevieja que sería planificar la para que terminara justo a las doce y las uvas fueron el postre pues no es tarea once bueno menos quiere decir ya pro aprovechas que has terminado cenar uvas y café uvas el lugar de digo y champán

Voz 6 06:43 no obstante hay el año nuevo a todos es el infierno es no se puede empezar peor en un año

Voz 4 06:51 Calipso dice usted

Voz 6 06:52 a ver si ese día no hay comida no no se puede comer de hecho

Voz 4 06:56 no se cómo no hay tiendas sitios de pillar a domicilio

Voz 6 07:01 manda huevos pero si quieres comer el año nuevo te tienes que es planificar hay reserva

Voz 4 07:06 no hay que verla de antes y luego que lo de nuevo es dar saltos de esquí y un concierto de música clásica Charo posiblemente las dos cosas comernos apiñados en este país las ponen ahí sabiendo que la gente no tiene más opción

Voz 6 07:20 no cualquier día con un mínimo de ocio no vería saltos de esquí es algo que sólo te puedes plantear el día de año nuevo ese día

Voz 4 07:27 son dar palmas y saltar a una velocidad

Voz 3 07:29 de lo de locos es lo peor para un día de resaca no para un día pero no sé a quién se le ocurrió insufrible

Voz 6 07:35 tenéis alguna conclusión manos como sabes conclusiones conclusiones destaca al vale y a falta de Reyes tender nos tendría que sorprenden mucho para que cambiase nuestra opinión final vale siquiera pasamos a valorar las navidades como fecha señala

Voz 9 07:49 duración se hace largo participantes niño felicidad impostada comida rica banda sonora insoportable regalos eso eso mola

Voz 6 08:01 una población total de las Navidades tres como mejor que el Día de la Hispanidad peor que la Feria de Málaga

Voz 3 08:08 os habéis hecho algún propósito de año nuevo para este año pues con continuos continúan aquí es que creo que creo es que sabéis que la propósitos no suelen cumplirse

Voz 6 08:18 no hace mucho que no hago

Voz 3 08:21 bueno lo bueno es que creo que el propósito de año nuevo de Tony también era que no continuara is entonces ahí vemos ahí entran en el empate ya lo vas dejando igual termináis el año tiene el

Voz 4 08:33 más que decir el nuestro

Voz 3 08:35 propósito el de Tony bueno queridos Alberto Casado Rober Bodegas muchísimas gracias pero que volvéis las Navidades próximas por lo menos eso seguro que vuestro Anneli saber si pueden subir un poquito la puntuación

Voz 4 08:49 contar un para hacer otro programa con Pablo eh

Voz 2 08:52 Ángel se cotiza caro mete aunque os voy a